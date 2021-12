CSI 2*1*YH1* X-MAS Tour Azelhof - week 2

SERENA BAY LUXERY SUITES

07 CSI2* - 1m40

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horses/rider Result list: 71 competitors in this competition. Last updated at 17:42 hrs (18.12.2021)

Rank Nation Competitor CNR Horse Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 341 JIVARO IMPERIO EGIPCIO

G / BWP / Bay / 2009 / ECHO VAN T SPIEVELD / DARCO / 105DU91 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Rony Thys / 105DU91 / O: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / B: Rony Thys 0 66,64 0 28,78

1,875.00 EUR

2 Thibeau SPITS

BEL 212 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT 0 65,03 0 30,30

1,500.00 EUR

3 Thomas BRANDT

GER 330 CESSNA P

M / HOLST / Bay / 2007 / CLARIMO / CON AIR / 104RT02 / O: Burghoff, Cordula Dr. u. Peters, Anja / B: Timm Peters / 104RT02 / O: Burghoff, Cordula Dr. u. Peters, Anja / B: Timm Peters 0 65,71 0 31,01

1,125.00 EUR

4 Gerco SCHRÖDER

NED 291 GLOCK'S NOVELLIST

S / BWP / Chestnut / 2013 / CARRERA VDL / DULF VAN DEN BISSCHOP / 106HG27 / O: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / B: Quintelier / 106HG27 / O: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / B: Quintelier 0 66,90 0 32,51

750.00 EUR

5 Emma ROOMS

BEL 409 TIGRA TER WILGEN Z

M / ZANG / Bay / 2012 / TALOUBET Z / AIR JORDAN Z / 105TR39 / O: Rooms / B: Rooms Wilfried / 105TR39 / O: Rooms / B: Rooms Wilfried 0 66,62 0 32,66

525.00 EUR

6 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 209 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Van Giel / 106EK87 / O: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / B: Eric Van Giel 0 66,84 0 33,54

412.50 EUR

7 Matt GARRIGAN

IRL 395 QUANTUM ROBIN V

G / KWPN / Grey / 2013 / CARAMBOLE / STAKKATO / 106HE58 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: J.W.Greve / 106HE58 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: J.W.Greve 0 68,55 0 33,98

300.00 EUR

8 Nadège JANSSEN

BEL 365 HAROLA HK

S / KWPN / Bay / 2012 / CARRERA VDL / RAMIRO Z / 106CF53 / O: Rolf MORSSINKHOF (10159455) / B: J.H. Koers / 106CF53 / O: Rolf MORSSINKHOF (10159455) / B: J.H. Koers 0 67,65 0 34,93

225.00 EUR

9 Linda PORTYCHOVA

CZE 384 ALPHA NERO

G / KWPN / Other / 2011 / QUALITY TIME TN / BURGGRAAF NV / 106FP26 / O: F. HEIJTING (10181686) / B: W.van de Heuvel / 106FP26 / O: F. HEIJTING (10181686) / B: W.van de Heuvel 0 67,80 0 35,09

225.00 EUR

10 Charlotte PHILIPPE

BEL 325 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO / DARCO / 105UG37 / O: Climaconfort SPRL (20000555) / B: Albert Peffer / 105UG37 / O: Climaconfort SPRL (20000555) / B: Albert Peffer 0 65,19 4 30,43

187.50 EUR

11 Cederick DEKNUDT

BEL 277 MR. QUALITY Z

S / ZANG / Grey / 2011 / MR. BLUE / CASALL / 105AX81 / O: Datcha Invest (20006333) / B: Quality Stud / 105AX81 / O: Datcha Invest (20006333) / B: Quality Stud 0 66,06 4 30,86

187.50 EUR

12 Benjamin WULSCHNER

GER 374 CHACCOBEL

G / OS / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / ANDIAMO Z / 105WQ60 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 105WQ60 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 0 63,39 4 31,85

187.50 EUR

13 Mathis BURNOUF

FRA 327 DAYTONA DU SUD

G / SF / Bay / 2013 / QUINTUS / DIAMANT DE SEMILLY / 106YL11 / O: Besançon / B: Chantal Comte / 106YL11 / O: Besançon / B: Chantal Comte 0 68,21 4 33,90

75.00 EUR

14 Bas MOERINGS

NED 251 JESTHER

S / KWPN / Bay / 2014 / CARDENTO 933 / GUIDAM / 106LI58 / O: Geert MOERINGS (10020587) / B: G.J.A. Moerings / 106LI58 / O: Geert MOERINGS (10020587) / B: G.J.A. Moerings 0 0,00 4 33,95

75.00 EUR

15 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 270 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 0 65,12 4 34,32

75.00 EUR

16 Katja HAEP

BEL 284 CHANITA

M / HOLST / Bay / 2011 / CARETINO / CONTENDER / 105CQ77 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Hans-Hermann Gericke / 105CQ77 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Hans-Hermann Gericke 0 66,47 4 35,09

75.00 EUR

17 Gerrit FLÜCKEN

GER 339 CARAN D'ACHE 2

G / OS / Other / 2012 / CLARIMO / CARETANO Z / 106OB50 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Franz-Willi Kochs / 106OB50 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Franz-Willi Kochs 0 67,92 4 35,43

75.00 EUR

18 Irma KARLSSON

SWE 369 EUPHORIA SN

M / HOLST / Bay / 2012 / CRUNCH / CARDINO / 105NY50 / O: Håkanssons Häst AB / B: Birgitta Jonasson / 105NY50 / O: Håkanssons Häst AB / B: Birgitta Jonasson 0 33,00 4 42,50

75.00 EUR

19 Gilles NUYTENS

BEL 257 JADE S

M / BWP / Bay / 2009 / DIARADO / CARNUTE / 104SX72 / O: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / B: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) / 104SX72 / O: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / B: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) 0 65,29 8 31,46



20 Dieter VERMEIREN

BEL 417 NOBLESSE

M / BWP / Chestnut / 2013 / I AM MOERHOEVE'S STAR / CANTURANO / 106EX27 / O: Aertsen / B: Marc Aertsen / 106EX27 / O: Aertsen / B: Marc Aertsen 0 66,84 8 34,31



21 Nina PIASECKI

GER 254 PIKELOT VON HOF CH

G / ChS / Bay / 2008 / HRH PIK AYOLO / CERNUNNUS VON HOF / 103XZ38 / O: Nina PIASECKI (10105193) / B: Hellmüller Josef / 103XZ38 / O: Nina PIASECKI (10105193) / B: Hellmüller Josef 1 70,11



22 Toscane CARLONI RICHARD

FRA 232 AMBRE D'ERMISSERIE

M / SF / Bay / 2010 / KALASKA DE SEMILLY / COUNT IVOR / 106BL97 / O: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) / B: Catherine LE BRUN 50700 VALOGNES (FRA) / 106BL97 / O: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) / B: Catherine LE BRUN 50700 VALOGNES (FRA) 4 60,60



23 Arnaud DOEM

BEL 273 M-RED VELVET P& A

M / BWP / Bay / 2012 / RED STAR M / CENTO / 105UG40 / O: Patriek BRUYS (10157881) / B: S.R.O Trebryani / 105UG40 / O: Patriek BRUYS (10157881) / B: S.R.O Trebryani 4 64,42



24 Sophie MICHIEL

FRA 233 COUGAR DE HUS Z

G / ZANG / Bay / 2012 / COSINHUS / ARGENTINUS / 105NF00 / O: Mme Elise CORNIC / B: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) / 105NF00 / O: Mme Elise CORNIC / B: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) 4 64,96



25 João Victor CASTRO

BRA 422 MANOLO Z

G / ZANG / Grey / 2013 / MYLORD CARTHAGO / COROFINO I / 106KI29 / O: Ecurie Francoise MATHY (10177481), Bayard SA (20001872) / B: Monique Hendrickx / 106KI29 / O: Ecurie Francoise MATHY (10177481), Bayard SA (20001872) / B: Monique Hendrickx 4 65,51



26 Kim JACOBS

NED 202 MATROESKA HERO

M / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / LANSING / 106YM86 / O: Kim JACOBS (10107389) / B: Hero-Jumpers N.V. / 106YM86 / O: Kim JACOBS (10107389) / B: Hero-Jumpers N.V. 4 66,01



27 Dylan RINGOT

FRA 260 VIVLAVIE UNE PRINCE

M / SF / Chestnut / 2009 / NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE / QUIDAM DE REVEL / 106MN13 / O: Patrick BERNSTEIN (10202470) / 106MN13 / O: Patrick BERNSTEIN (10202470) 4 66,19



28 Levi DRIESSEN

NED 356 WINX DU VLIST Z

M / ZANG / Bay / 2013 / WARRANT / CABALLO / 107BT57 / O: Stoeterij van der Vlist (20016980) / B: Vlist van der A.J. / 107BT57 / O: Stoeterij van der Vlist (20016980) / B: Vlist van der A.J. 4 66,29



29 Paulien SCHEPERS

BEL 322 TOUJOURS L'AMOUR

M / WESTF / Bay / 2011 / TOULOUSE / LANDFRIEDEN / 105XO46 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: M PATRICK KUHN 99 (FRA) / 105XO46 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: M PATRICK KUHN 99 (FRA) 4 66,57



30 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 431 PING PONG V

G / ESH / Grey / 2012 / PONSEE V / CALVINO Z / 105TZ54 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: Peeter Viiard / 105TZ54 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: Peeter Viiard 4 66,58



31 Amber FIJEN

NED 427 NIRVANA VAN T AKKERHOF

M / BWP / Grey / 2013 / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / LANCELOT / 106XY82 / O: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / B: Stefaan Van Looveren / 106XY82 / O: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / B: Stefaan Van Looveren 4 67,49



32 Jeroen APPELEN

BEL 335 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / O: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / B: Gestut Lewitz / 107ET21 / O: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / B: Gestut Lewitz 4 68,23



33 Adrian SCHMID

SUI 303 LORD ARGO

G / OS / Bay / 2010 / LORD SICLAU / ARGENTINUS / 105AS81 / O: Alois FUCHS (10016422) / B: Dransmann, Martin / 105AS81 / O: Alois FUCHS (10016422) / B: Dransmann, Martin 4 68,66



33 Tim VAN DEN BROECK

BEL 410 DENVER DE LIEBRI Z

S / ZANG / Chestnut / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / ZANDOR Z / 104MZ43 / O: Lansink Jos & Lieven Bruineel / B: lieven bruyneel / 104MZ43 / O: Lansink Jos & Lieven Bruineel / B: lieven bruyneel 4 68,66



35 Jos VERLOOY

BEL 347 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander 4 68,67



36 Sacha DE WIT

NED 215 HAZARD VAN T&L Z

G / ZANG / Chestnut / 2013 / HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS / ARTOS Z / 107KI99 / O: Fam. VAN EIJDEN (10252182) / B: T & L NV / 107KI99 / O: Fam. VAN EIJDEN (10252182) / B: T & L NV 5 69,15



37 Nick VRINS

BEL 235 NO FATHERS GIRL

M / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / O: Postelmans / B: Postelmans Nv / 107BG08 / O: Postelmans / B: Postelmans Nv 5 69,17



38 Brecht BILLE

BEL 275 CALENSKY HERO Z

S / ZANG / Grey / 2012 / CORNET OBOLENSKY / HH RADCO / 106FB16 / O: Krismar Stables / B: Luc Henry / 106FB16 / O: Krismar Stables / B: Luc Henry 5 70,35



39 Filippo TABARINI

ITA 243 ORYZON VAN HET SCHAECK

M / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE / VAGABOND DE LA POMME / 106WE58 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv / 106WE58 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv 5 70,49



40 Alaa MAYSSARA

EGY 220 IF LOOKS COULD KILL O.H.

KWPN / Grey / 2013 / Q.BREITLING LS / COLMAN / 106AC28 / O: Alaa MAYSSARA (10000585) / 106AC28 / O: Alaa MAYSSARA (10000585) 5 70,97



40 Annet WILLEMS

NED 309 HELSINKI V.D.O.

G / KWPN / Bay / 2012 / CARDENTO 933 / CONTERNO-GRANDE / 106AK14 / O: Robert VOS (10006601) / B: Meeuwes / 106AK14 / O: Robert VOS (10006601) / B: Meeuwes 5 70,97



42 Jillian TERCEIRA

BER 437 MIA VOLO VD MOLENDREEF

M / BWP / Bay / 2012 / TOULON / UPSILON VD HEFFINCK / 106DG99 / O: Jillian Tereira / B: Stal de molendreef / 106DG99 / O: Jillian Tereira / B: Stal de molendreef 5 72,61



43 Claire PUTTERS

BEL 222 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen 7 77,61



44 Andres VEREECKE

BEL 263 IN THE MOOD

M / BWP / Grey / 2008 / WINNINGMOOD / CALYPSO III / 104SL06 / O: Jambon Peter / B: PETER JAMBON / 104SL06 / O: Jambon Peter / B: PETER JAMBON 8 62,90



45 Toon MAES

BEL 217 VIRGULE DE L'ISLE

M / SF / Bay / 2009 / QUARTZ ADELHEID Z / LAUDANUM / 104UZ93 / O: Thiago Ribas Da Costa / B: G.A.E.C. DE LA PERRETTE, ST MARCOUF (FRA) / 104UZ93 / O: Thiago Ribas Da Costa / B: G.A.E.C. DE LA PERRETTE, ST MARCOUF (FRA) 8 64,35



46 Kim KEYMIS

BEL 269 DIMAN O.H. Z

G / ZANG / Bay / 2012 / DICASI O.H / JULIO MARINIER / 107LH38 / O: Balito B.V. (20017763) / B: BVBA O.H. / 107LH38 / O: Balito B.V. (20017763) / B: BVBA O.H. 8 66,43



47 Conor DRAIN

IRL 249 COVEHILL ARCHIE

G / ISH / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / 107FX44 / O: C & M Stables (20003007), Geraldine DRAIN (10180499) / B: Geraldine Drain / 107FX44 / O: C & M Stables (20003007), Geraldine DRAIN (10180499) / B: Geraldine Drain 8 66,50



48 Jeroen DE WINTER

BEL 208 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / O: Erik De Winter (10435432) / B: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / O: Erik De Winter (10435432) / B: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 8 66,62



49 Thijmen VOS

NED 332 IVE GOT THE KEY

G / ISH / Other / 2010 / WOMANIZER / EKSTEIN / 105GA58 / O: Lövsta Stuteri AB (20000443) / B: PAUL TIMLIN / 105GA58 / O: Lövsta Stuteri AB (20000443) / B: PAUL TIMLIN 8 68,54



50 Bhaskar DASGUPTA

CAN 262 M HOOLIGAN DG

S / BWP / Chestnut / 2012 / HICKSTEAD / AQUILINO / 107FD52 / O: Bhaskar Dasgupta / B: Bhaskar Dasgupta / 107FD52 / O: Bhaskar Dasgupta / B: Bhaskar Dasgupta 9 69,08



51 Jasmin CLARK

GBR 286 BELLELULU D' AUBIGNY

M / SF / Grey / 2011 / QUICK STAR, SFA / 105AW23 / O: Kim CLARK (10168839) / B: M. PIERRE VALETTE / 105AW23 / O: Kim CLARK (10168839) / B: M. PIERRE VALETTE 9 69,23



52 Johnatan TASSIGNON

BEL 406 MAKE MY DAY PACOLET

G / Bay / 2012 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / BREEMEERSEN ADORADO / 107MN44 / O: Vercruysse / B: Marc Pacolet / 107MN44 / O: Vercruysse / B: Marc Pacolet 9 70,25



53 Bo FIEVEZ

BEL 204 HONOLULU DE MARGUY

M / Chestnut / 2013 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CALVADOS / 106TU05 / O: Phiba NV (20005743) / B: Hugues Delattre / 106TU05 / O: Phiba NV (20005743) / B: Hugues Delattre 9 70,33



54 Gilles THOMAS

BEL 382 MIu MIu Van Overis

M / BWP / Chestnut / 2012 / Inshallah De Muze / Darco / 105TY88 / O: Zhenqiang LI (10026452), Jing TONG (10107481) / B: KUHN CHRISTIANE, EGGSTEDT (GER) / 105TY88 / O: Zhenqiang LI (10026452), Jing TONG (10107481) / B: KUHN CHRISTIANE, EGGSTEDT (GER) 9 70,37



55 Kevin JOCHEMS

NED 319 FLYING JACKIE

M / KWPN / Bay / 2010 / NABAB DE REVE / VOLTAIRE / 105ME95 / O: Luc VERMEIREN (10226620), Kevin JOCHEMS (10048555) / B: J.J. ANSEMS & G.W. ANSEMS-MOOY, POPPEL (BEL) / 105ME95 / O: Luc VERMEIREN (10226620), Kevin JOCHEMS (10048555) / B: J.J. ANSEMS & G.W. ANSEMS-MOOY, POPPEL (BEL) 9 71,47



56 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 324 CARMEN DE LA VALLEE

M / SF / Bay / 2012 / MAGIC D'ELLE / KANNAN*GFE / 106MY18 / O: Jean-Pierre VILAULT (10129121) / 106MY18 / O: Jean-Pierre VILAULT (10129121) 12 65,49



57 Claudia VERBURGT

NED 351 ABBERVAIL DIAMANT

G / AES / Bay / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / CHAIR LIFT / 104FA35 / O: R.G. Verburgt / B: Robert Verburgt / 104FA35 / O: R.G. Verburgt / B: Robert Verburgt 12 66,22



58 Jody VAN GERWEN

NED 279 CORDELIA GP Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CERO / HEARTBREAKER / 105NM50 / O: Jody VAN GERWEN (10018935) / B: Elsen Maximilien / 105NM50 / O: Jody VAN GERWEN (10018935) / B: Elsen Maximilien 12 66,58



59 Jan VERMEIREN

BEL 359 NARCIS VAN DORPERHEIDE

M / Bay / 2013 / CAYENNE VAN DE HEFFINCK / H&M ZILVERSTAR T / 106ZI95 / O: JV-Horses BVBA / B: Stoeterij Dorperheide / 106ZI95 / O: JV-Horses BVBA / B: Stoeterij Dorperheide 12 67,93



60 Julia JABLONSKA

POL 413 GO FOR IT 2

G / BWP / Bay / 2006 / TOULON / VOLTAIRE / 103XJ60 / O: Julia JABLONSKA (10165567) / B: PATTIJN FERNAND / 103XJ60 / O: Julia JABLONSKA (10165567) / B: PATTIJN FERNAND 12 68,05



61 Axel VANDOORNE

BEL 311 BEST CHOICE VD WARESLAGE Z

ZANG / Other / 2012 / BEST MAN / FEINSCHNITT I VD RICHTER / 105NZ71 / O: Ecuries du Grand Bray (20005712) / B: Karen en Lieven Keymeulen - Berckmoes / 105NZ71 / O: Ecuries du Grand Bray (20005712) / B: Karen en Lieven Keymeulen - Berckmoes 12 68,29



62 Frantz DUCCI

BEL 240 SOLIMANO GRIGIO

S / Grey / 2011 / LIBERTY FIRST / CARDENTO / 106KI68 / O: SPANU GIOVANNI / 106KI68 / O: SPANU GIOVANNI 12 68,62



63 Jennifer PEDERSEN

DEN 247 DIAVOLTAN OLD

S / OS / Bay / 2012 / DIARADO / ACORD II / 106IA17 / O: Gabriele BLOCK (10124322) / B: Harm Oncken / 106IA17 / O: Gabriele BLOCK (10124322) / B: Harm Oncken 15 77,62



64 Koen VEREECKE

BEL 400 QP CASTELLANE

S / HOLST / Bay / 2010 / CASALL / CONTENDER / 105HO39 / O: Peter QUIJO (10166349) / B: Detlef Hennings / 105HO39 / O: Peter QUIJO (10166349) / B: Detlef Hennings 16 83,89



65 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 299 GODLIKE VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2012 / BALTHAZAR VP WISBECQ / GLADSTONE / 106MB48 / O: Van den Bergh / B: Joris van den Bergh / 106MB48 / O: Van den Bergh / B: Joris van den Bergh 17 70,66



66 Thomas DE WIT

BEL 405 LOLITA DW

M / Bay / 2011 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / TINKA'S BOY / 107NI29 / O: De Winne / B: Wilfried Dewinne / 107NI29 / O: De Winne / B: Wilfried Dewinne 17 71,54



67 Maria Natalie Olsen STAMNÆSS

NOR 420 KOBO PROVA

G / BWP / Grey / 2010 / GRAND CRU VD VIJF EIKEN / WINNINGMOOD VD ARENBERG / 105AC18 / O: Roger Longva Olsen and Maria Stamnaess / 105AC18 / O: Roger Longva Olsen and Maria Stamnaess 24 65,17



Tibo HENDRICKX

BEL 272 IGOR VAN'T PALMENHOF

G / BWP / Bay / 2008 / EL CHARRO DE LOUPE / TRIOMPHE DE MUZE / 104KT90 / O: Delphine GOEMAERE (10001100) / B: CLERIX GEBR., PEER (BEL) / 104KT90 / O: Delphine GOEMAERE (10001100) / B: CLERIX GEBR., PEER (BEL) 12 eliminated



Anthony PHILIPPAERTS

BEL 237 ORCHIDEE VAN DORPERHEIDE

M / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO D'HERBIERS / 107BV57 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Philippaerts We Live Horse Bvba / 107BV57 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Philippaerts We Live Horse Bvba 12 retired



Wendy TIMMERS

NED 352 GUCCI

M / KWPN / Grey / 2011 / WHITESNAKE / BURGGRAAF NV / 105SS04 / O: Wendy TIMMERS (10033065) / B: M.J. Muller / 105SS04 / O: Wendy TIMMERS (10033065) / B: M.J. Muller 24 retired



Thierry GOFFINET

BEL 363 BALRIKA

M / OS / Chestnut / 2009 / BALOUBET DU ROUET / CARINUE / 105BT22 / O: Eveline Coekelberghs / B: GESTUET LEWITZ / 105BT22 / O: Eveline Coekelberghs / B: GESTUET LEWITZ 12 retired



