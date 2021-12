CSI 2*1*YH1* X-MAS Tour Azelhof - week 2

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Resultaten lijst: 81 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:32 Uur (17.12.2021)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Jeroen APPELEN

BEL 336 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK

M / BWP / Chestnut / 2011 / CICERO Z / QUIDAM DE REVEL / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx 0 66,23 0 30,19

4,850.00 EUR

2 Axel VANDOORNE

BEL 312 MA-BELLE VH EEGDEKEN

M / BWP / Grey / 2012 / VDL CARDENTO / ZEUS / 105WZ55 / E: BVBA ULAC (20006255) / F: Liesbet Caeyman / 105WZ55 / E: BVBA ULAC (20006255) / F: Liesbet Caeyman 0 67,50 0 32,60

5,080.00 EUR

3 Thibeau SPITS

BEL 212 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT 0 65,83 0 33,45

3,810.00 EUR

4 Filippo TABARINI

ITA 242 MANOU DE MUZE

M / BWP / Grey / 2012 / ARKO / QUIDAM DE REVEL / 106FF21 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Marc Vandamme / 106FF21 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Marc Vandamme 0 65,45 0 33,56

2,540.00 EUR

5 Gilles DUNON

BEL 282 FOU DE TOI VD KEIHOEVE

BWP / Bay / 2005 / TOULON / MELKIOR DU MONTOIS / 103SE06 / E: Elke Bombaerts / F: BERGIERS RONNY, KAPELLEN (BEL) / 103SE06 / E: Elke Bombaerts / F: BERGIERS RONNY, KAPELLEN (BEL) 0 68,32 0 33,88

1,778.00 EUR

6 Jos VERLOOY

BEL 348 NIXON VAN 'T MEULENHOF

S / BWP / Chestnut / 2013 / DENZEL V'T MEULENHOF / CARTHAGO / 106GE15 / E: Eurohorse BVBA (20000643) / F: Mariette Van Lombergen / 106GE15 / E: Eurohorse BVBA (20000643) / F: Mariette Van Lombergen 0 69,38 0 33,98

1,397.00 EUR

7 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 323 ELDORADO V

G / KWPN / Bay / 2009 / Z / EPILOT / 105AY08 / E: SARL SOCIETE HARAS DE LECAUDE (20006085) / F: Vught, J.H.C. van / 105AY08 / E: SARL SOCIETE HARAS DE LECAUDE (20006085) / F: Vught, J.H.C. van 0 69,38 0 34,03

1,016.00 EUR

8 Aymeric BRAY

FRA 294 PICOBELLO JASMINE

M / BWP / Bay / 2009 / AREZZO / INDOCTRO / 104NE29 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / F: JAN AEGTEN, BOCHOLT (BEL) / 104NE29 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / F: JAN AEGTEN, BOCHOLT (BEL) 0 67,41 0 35,10

762.00 EUR

9 Nick VRINS

BEL 234 NAMASTE VAN HET EYCKEVELD

G / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORIALL / 106QN83 / E: David PUES (10235487), Jan VAN TRICHT (10202760) / F: David en Sara Pues - Snyers / 106QN83 / E: David PUES (10235487), Jan VAN TRICHT (10202760) / F: David en Sara Pues - Snyers 0 69,45 0 35,34

762.00 EUR

10 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 230 NANTA

M / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Van Roosbroeck / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Van Roosbroeck / F: Jules Van Roosbroeck 0 69,86 0 35,88

635.00 EUR

11 Cindy PERDAEN

NED 292 GUMBO MUMBO

S / KWPN / Bay / 2011 / H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK / BOLLVORM'S LAURISTON / 105MX26 / E: T. Perdaen & C. Perdaen / F: Perdaen / 105MX26 / E: T. Perdaen & C. Perdaen / F: Perdaen 0 68,56 0 36,10

635.00 EUR

12 Wilm VERMEIR

BEL 412 JOYRIDE

S / KWPN / Bay / 2014 / VERDI TN / HEARTBREAKER / 106PE17 / E: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / F: G.M.Spronk / 106PE17 / E: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / F: G.M.Spronk 0 64,13 4 30,19

100.00 EUR

13 José THIRY

BEL 229 JALISCO W VAN DE WOLVENHOEK

G / BWP / Bay / 2009 / VIVALDI DU SEIGNEUR / 105OG02 / E: Julien WALMACQ (10178297) / F: LUC DE NUTTE / 105OG02 / E: Julien WALMACQ (10178297) / F: LUC DE NUTTE 0 67,89 4 33,19

100.00 EUR

14 Bas MOERINGS

NED 252 IPSTHAR

S / KWPN / Bay / 2013 / DENZEL VT MEULENHOF / FARMER / 106DE41 / E: Geert MOERINGS (10020587), M E A A MOERINGS (10167717) / F: G.J.A. Moerings / 106DE41 / E: Geert MOERINGS (10020587), M E A A MOERINGS (10167717) / F: G.J.A. Moerings 0 68,61 4 34,09

100.00 EUR

15 Julia HOUTZAGER-KAYSER

AUT 373 HIGH FIVE

M / KWPN / Bay / 2012 / TOULON / BURGGRAAF NV / 106OL85 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020) / F: Hoeve / 106OL85 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020) / F: Hoeve 0 67,77 4 34,68

100.00 EUR

16 Rania GHAILANI

MAR 372 HATINA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / GLADSTONE / 106JZ93 / E: Ghailani / F: Joris van den Bergh / 106JZ93 / E: Ghailani / F: Joris van den Bergh 0 67,92 4 35,39

100.00 EUR

17 Anouk KORT

NED 357 CAVIANA DE KREISKER

M / SF / Grey / 2012 / SHOUPPYDAM DES HORTS / CREVE COEUR / 105XS59 / E: Olsen Stables (20001275) / F: S.C.E.A. Elevage De Kreiser / 105XS59 / E: Olsen Stables (20001275) / F: S.C.E.A. Elevage De Kreiser 0 65,90 8 32,03

100.00 EUR

18 João Victor CASTRO

BRA 424 NIKITA DU ROTON

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CHIPPENDALE Z / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin 0 65,31 8 35,05

100.00 EUR

19 Bo FIEVEZ

BEL 203 KWINTEN VAN DE MISPELAERE

G / BWP / Black / 2010 / EQUISTRO / WANDOR VAN DE MISPELAERE D'10 / 106NO43 / E: Phiba NV (20003685) / F: Joris & Mia Vermeulen / 106NO43 / E: Phiba NV (20003685) / F: Joris & Mia Vermeulen 1 71,69

100.00 EUR

20 Jody VAN GERWEN

NED 280 INEBELLE VAN 'T WELTHOF

M / BWP / Chestnut / 2008 / TAKASHI VAN BERKENBROECK / QUERLYBET HERO Q34591 / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens 4 62,92

100.00 EUR

21 Ugo BERRITTELLA

BEL 428 NOPIK V/D MUNTE

G / BWP / Grey / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SKIPPY II / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont 4 63,83



22 Benjamin WULSCHNER

GER 375 PRIEURE

G / HANN / Other / 2010 / PERIGUEUX / ACORD II / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin 4 64,85



23 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 293 MOSITO VAN HET HELLEHOF

BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten 4 65,31



24 Patrik SPITS

BEL 403 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten 4 65,59



25 Julia DALLAMANO

FRA 283 VARENNES DU BREUIL

G / SF / Chestnut / 2009 / JARNAC / FETICHE DU PAS / 105VF89 / E: Nicolas STEPHAN (10165408) / F: Jean-michel LORIN 61200 AUNOU LE FAUCON (FRA) / 105VF89 / E: Nicolas STEPHAN (10165408) / F: Jean-michel LORIN 61200 AUNOU LE FAUCON (FRA) 4 66,09



26 Paulien SCHEPERS

BEL 321 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 4 66,34



27 Gilles THOMAS

BEL 381 Mystic C Van T Heyveld

G / BWP / Bay / 2012 / Thunder Van De Zuuthoeve / Brownboy / 105QT65 / E: Roger Schaerlaeken / F: Roger Schaerlaeken / 105QT65 / E: Roger Schaerlaeken / F: Roger Schaerlaeken 4 66,69



28 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 342 CATCH ME IMPERIO EGIPCIO

M / HANN / Other / 2008 / CONTAGIO / WERTHER / 104EV96 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) / 104EV96 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) 4 66,73



29 Christophe VANDERHASSELT

BEL 392 ARTHURO DE SARLAR Z

G / ZANG / Grey / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / OBOURG / 106RX39 / E: Tavernier / F: Tavernier André / 106RX39 / E: Tavernier / F: Tavernier André 4 67,15



30 Nathan BUDD

BEL 391 CONTHASANA PS

M / OS / Other / 2012 / CONTHARGOS / SANVARO / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 4 67,37



31 Koen VEREECKE

BEL 398 CALL ME DE MUZE Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CLARISSIMO Z / RAMIRO Z / 105UC15 / E: De Brabander / F: De Brabander J. / 105UC15 / E: De Brabander / F: De Brabander J. 4 67,40



32 Sofie Yderstræde BUCKA

DEN 310 LA BELLE

M / HANN / Bay / 2010 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / FOR PLEASURE / 105IK58 / E: Claus BUCKA (10175737) / F: De Paolis, Bruna / 105IK58 / E: Claus BUCKA (10175737) / F: De Paolis, Bruna 4 67,69



33 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 236 CALYPSO DE BLONDEL

G / SF / Bay / 2012 / LAUTERBACH / KASSIDI / 106EE12 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Michel RUEL 50480 RAVENOVILLE (FRA) / 106EE12 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Michel RUEL 50480 RAVENOVILLE (FRA) 4 67,78



34 Dimme D'HAESE

BEL 308 HBR DANCE

M / SBS / Bay / 2008 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LUMPACI / 104PH93 / E: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / F: Frederik Spiessens / 104PH93 / E: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / F: Frederik Spiessens 4 68,08



35 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 271 KAI LICHA DE CARMEL

M / BWP / Bay / 2010 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) 4 68,13



36 Jennifer PEDERSEN

DEN 247 DIAVOLTAN OLD

S / OS / Bay / 2012 / DIARADO / ACORD II / 106IA17 / E: Gabriele BLOCK (10124322) / F: Harm Oncken / 106IA17 / E: Gabriele BLOCK (10124322) / F: Harm Oncken 4 68,29



37 Claire PUTTERS

BEL 222 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 4 68,58



38 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 297 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. 4 68,80



39 Marthe HEUDENS

BEL 353 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 4 68,85



40 Matt GARRIGAN

IRL 397 QUICKCHIN WH Z

S / ZANG / Bay / 2008 / QUIDAM DE REVEL / CHIN CHIN / 104HP47 / E: Kenjl TAKADA (10165398) / F: Kristof Wouters / 104HP47 / E: Kenjl TAKADA (10165398) / F: Kristof Wouters 4 69,13



41 Conor DRAIN

IRL 248 IMAGINE

G / KWPN / Grey / 2013 / CASSINI GOLD / LORD Z / 106QY91 / E: Conny VISCAAL (10168654) / F: C. Viscaal / 106QY91 / E: Conny VISCAAL (10168654) / F: C. Viscaal 4 69,31



42 Gerco SCHRÖDER

NED 288 IVAN

G / KWPN / Other / 2013 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / CASCO 4 / 107AP29 / E: BWG STABLES (20001247), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: van Noorloos / 107AP29 / E: BWG STABLES (20001247), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: van Noorloos 4 69,71



43 Sam POLLEUNIS

BEL 256 LANCELOT P

G / BWP / Grey / 2011 / NAMELUS-R / BRAVOUR / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 4 69,77



44 Benjamin CLARK

GBR 278 SAM VAN DE HELLE

Grey / 2012 / STAKKATO / CARTHAGO / 106RL52 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / 106RL52 / E: Robert LEMIEUX (10005320) 4 69,87



45 Christopher MEGAHEY

IRL 414 Luigi Van De Nethe

M / BWP / Bay / 2011 / ERCO VAN'T ROOSAKKER / CLINTON / 105MC85 / E: Vilma HEISKANEN (10094255) / F: Lieven Baten / 105MC85 / E: Vilma HEISKANEN (10094255) / F: Lieven Baten 5 70,61



45 Kevin JOCHEMS

NED 318 MILANA VAN DE NIANAHOEVE

M / BWP / Bay / 2012 / INSHALLAH DE MUZE / ANDIAMO Z / 106PB65 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Andre Verstappen / 106PB65 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Andre Verstappen 5 70,61



47 Thomas DE WIT

BEL 404 TOOLS DW Z

ZANG / Bay / 2011 / TOULON / CICERO Z VAN PAEMEL / 105NR76 / E: DW-Stables / F: De Wit / 105NR76 / E: DW-Stables / F: De Wit 5 71,02



48 Kim JACOBS

NED 201 EXCELLENT

G / KWPN / Bay / 2009 / LEXICON / RAMIRO / 105BF06 / E: Linda OOMEN (10191240) / F: CHR. VAN DEN HANENBERG, HEESCH (NED) / 105BF06 / E: Linda OOMEN (10191240) / F: CHR. VAN DEN HANENBERG, HEESCH (NED) 5 71,40



49 Taisie DE GRUCHY

GBR 430 LIVE THE LIFE

G / AES / Bay / 2011 / ZANZIBAR / BARONS ROYAL ELEGANCE / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS 6 77,92



50 Dylan RINGOT

FRA 258 CRONOS D'ELLE

G / SF / Other / 2012 / CONRAD / DOLLAR DU MURIER / 106EM83 / E: S.C.E.A. HARAS D'ELLE (20003508) / 106EM83 / E: S.C.E.A. HARAS D'ELLE (20003508) 8 65,42



51 Linda PORTYCHOVA

CZE 387 LARA

M / CZEWB / Chestnut / 2011 / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) 8 66,59



52 Irma KARLSSON

SWE 367 CHACCONU

G / OS / Bay / 2008 / CHACCO-BLUE / PERHAPS VAN HET MOLENVONDEL / 105BY06 / E: Irmelin AB / F: Gestuet Lewitz / 105BY06 / E: Irmelin AB / F: Gestuet Lewitz 8 66,66



53 Frederic VERNAET

BEL 295 BORN TO WIN AP Z

M / ZANG / Grey / 2010 / BENTLEY VAN DE HEFFINCK / TOULON / 104RN59 / E: Audenaert / F: Piet Calmeyn / 104RN59 / E: Audenaert / F: Piet Calmeyn 8 67,09



54 Frantz DUCCI

BEL 238 LUGAIGNAC DES POUPLIS

G / BWP / Bay / 2011 / ATLANTIC / CROWN Z / 106FX83 / E: Arielle VLODAVER (10123155) / F: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet / 106FX83 / E: Arielle VLODAVER (10123155) / F: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet 8 67,45



55 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 210 MIRA F

M / BWP / Chestnut / 2012 / I'M SPECIAL DE MUZE / PAPA II / 106EY75 / E: Bart ANTHONISSEN (10003699), Bart VAN HOVE (10103700) / F: Leon Floren / 106EY75 / E: Bart ANTHONISSEN (10003699), Bart VAN HOVE (10103700) / F: Leon Floren 8 67,76



56 Arnaud GAUBLOMME

BEL 350 LIONEL VAN EQUINTA

S / BWP / Bay / 2011 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / RUBENS DU RI D'ASSE D'96 / 106DZ44 / E: Ward DE BIE (10061713) / F: Ward De Bie / 106DZ44 / E: Ward DE BIE (10061713) / F: Ward De Bie 8 67,90



57 Stefan DE PAUW

BEL 358 NAIROBI VAN KOJAKHOEVE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / LORD Z / 105XA09 / E: ZELDERLOO COMM V (20001316) / F: Jurgen Zelderloo / 105XA09 / E: ZELDERLOO COMM V (20001316) / F: Jurgen Zelderloo 8 67,91



58 Jules VAN HOYDONCK

BEL 253 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene 8 67,99



59 Cederick DEKNUDT

BEL 276 GLENN

G / KWPN / Grey / 2011 / UP TO DATE / MANHATTAN / 106JL06 / E: LTA TRADING COMPANY LLC (20016594) / F: Imming / 106JL06 / E: LTA TRADING COMPANY LLC (20016594) / F: Imming 8 68,59



60 Bertrand GENIN

BEL 211 MUSICA VAN 'T ROOSAKKER

M / BWP / Bay / 2012 / SPARTACUS / FOR PLEASURE / 105XK33 / E: Lutz Jumping Horses (20002158) / F: Marc Kluskens / 105XK33 / E: Lutz Jumping Horses (20002158) / F: Marc Kluskens 8 69,47



61 Laure SMANS

BEL 407 DAKENTO Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DAKAR VDL / PYTHAGORAS Z / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul / 107IM41 / E: Paul LAURIJSSEN (10005180) / F: Laurijssen Paul 8 69,53



62 Chanel DE BAETS

BEL 305 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 8 69,79



63 Kim KEYMIS

BEL 269 DIMAN O.H. Z

G / ZANG / Bay / 2012 / DICASI O.H / JULIO MARINIER / 107LH38 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. / 107LH38 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. 9 70,41



64 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 432 WANSKJAERS CUNEO

HOLST / Grey / 2012 / CASALL / CALIDO I / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen 9 70,60



65 Katja HAEP

BEL 285 CHUPALINA 2

M / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / CARETINO / 105QG20 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Harm Sievers / 105QG20 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Harm Sievers 9 71,23



66 Adrian SCHMID

SUI 303 LORD ARGO

G / OS / Bay / 2010 / LORD SICLAU / ARGENTINUS / 105AS81 / E: Alois FUCHS (10016422) / F: Dransmann, Martin / 105AS81 / E: Alois FUCHS (10016422) / F: Dransmann, Martin 12 69,25



67 Brecht BILLE

BEL 274 MAYO VAN DE HERKKANT

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DARCO / 106EV87 / E: Jezdecky klub DERBY s.r.o. (20001295) / F: Johan Paulissen / 106EV87 / E: Jezdecky klub DERBY s.r.o. (20001295) / F: Johan Paulissen 12 83,61



68 Kim THIRY

BEL 287 MAXIMA T

M / BWP / Chestnut / 2012 / ELVIS TER PUTTE / QUIDAM DE REVEL / 106CO56 / E: Kamiel TROUBELYN (10240016) / F: Kamiel Troubleyn / 106CO56 / E: Kamiel TROUBELYN (10240016) / F: Kamiel Troubleyn 13 70,64



69 Dieter VERMEIREN

BEL 418 KADICHA VDS

M / BWP / Chestnut / 2010 / 105LY17 / E: Alain Mattele / 105LY17 / E: Alain Mattele 16 66,03



70 Jan VERMEIREN

BEL 361 NEWTON VAN'T ZORGVLIET

S / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BALOU DU ROUET / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt 16 69,07



71 Iisa HUTTULA

FIN 344 LORD MAJOOR L Z

G / ZANG / Bay / 2008 / LORDANOS / 105LY72 / E: Stal Oxer B.V. A. Alfonso / 105LY72 / E: Stal Oxer B.V. A. Alfonso 17 71,03



72 Frederic MARIEN

BEL 219 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard 17 72,24



73 Bart DE BRUIJN

NED 440 HIGH SHUTTERFLY

S / KWPN / Bay / 2012 / SIR SHUTTERFLY / CHIN CHIN / 106MN87 / E: Satl van Vliet (20005429), J.j. VAN DER LOUW (10184658) / F: G.J. Kappert / 106MN87 / E: Satl van Vliet (20005429), J.j. VAN DER LOUW (10184658) / F: G.J. Kappert 17 72,58



74 Max DOLGER

GBR 388 STAKKA GOLD

G / OS / Bay / 2010 / STAKKATO GOLD / CATOKI / 106DD60 / E: Max DOLGER (10024432) / F: GUNTER JANZEN / 106DD60 / E: Max DOLGER (10024432) / F: GUNTER JANZEN 21 73,24



75 Marc Antoine DEROITE

FRA 216 CORIANA DE BEAUFOUR

M / SF / Other / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / HEARTBREAKER / 106KU55 / E: David LECACH (10179210), Clement LEFEBVRE (10179211) / F: Eric LEVALLOIS 14340 BEAUFOUR DRUVAL (FRA) / 106KU55 / E: David LECACH (10179210), Clement LEFEBVRE (10179211) / F: Eric LEVALLOIS 14340 BEAUFOUR DRUVAL (FRA) 24 66,90



Amber FIJEN

NED 426 JAMAICA VAN ' T HEIKE

M / BWP / Bay / 2009 / EPLEASER VAN T HEIKE / GRANDEUR / 105LY00 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: Boonen / 105LY00 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: Boonen 10 Uitgesloten



Tinne VERMEIREN

BEL 438 MOCHITO VAN DE MISHAGEN

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD / LORD Z / 105UG42 / E: Vermeiren / F: Andre Vermeiren / 105UG42 / E: Vermeiren / F: Andre Vermeiren 16 Uitgesloten



Andres VEREECKE

BEL 263 IN THE MOOD

M / BWP / Grey / 2008 / WINNINGMOOD / CALYPSO III / 104SL06 / E: Jambon Peter / F: PETER JAMBON / 104SL06 / E: Jambon Peter / F: PETER JAMBON 0 Uitgesloten



Charlotte PHILIPPE

BEL 326 CACHAREL DE AMORANDA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / CORLENSKY G / LORD Z / 105WL35 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, / 105WL35 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, 18 Opgegeven



Thomas BRANDT

GER 330 CESSNA P

M / HOLST / Bay / 2007 / CLARIMO / CON AIR / 104RT02 / E: Burghoff, Cordula Dr. u. Peters, Anja / F: Timm Peters / 104RT02 / E: Burghoff, Cordula Dr. u. Peters, Anja / F: Timm Peters 4 Opgegeven



Thierry GOFFINET

BEL 363 BALRIKA

M / OS / Chestnut / 2009 / BALOUBET DU ROUET / CARINUE / 105BT22 / E: Eveline Coekelberghs / F: GESTUET LEWITZ / 105BT22 / E: Eveline Coekelberghs / F: GESTUET LEWITZ 12 Opgegeven



