I CSI1* - 1m30

Table A - 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Result list: 59 competitors in this competition. Last updated at 22:44 hrs (10.02.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Sanne VERMEULEN

NED 26 ICARUS LH

G / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON / VOLTAIRE / 107FP47 / O: Linda VERMEULEN-STEGEMAN (10236285) / B: J.N. LIGHTHART / 107FP47 / O: Linda VERMEULEN-STEGEMAN (10236285) / B: J.N. LIGHTHART 0 54.09 0 26.22

375.00 EUR

2 Alexis BORRIN

FRA 11 UTOPIA MONTGOTHIER

M / SF / Bay / 2008 / DIAMANT DE SEMILLY / ECHOGENE LATOUR / 104IM85 / O: Caroline SCHOUTTETEN (10125296) / B: G.A.E.C. DE LA GUERINIERE,M. GEORGES BODIN, MONTGOTHIER (FRA) / 104IM85 / O: Caroline SCHOUTTETEN (10125296) / B: G.A.E.C. DE LA GUERINIERE,M. GEORGES BODIN, MONTGOTHIER (FRA) 0 57.29 0 26.68

300.00 EUR

3 Camille BIEBUYCK

BEL 117 GALEGRA

M / HANN / Chestnut / 2012 / 105VP33 / O: Pascal BIEBUYCK (10171069) / B: Linda Spreckels / 105VP33 / O: Pascal BIEBUYCK (10171069) / B: Linda Spreckels 0 55.01 0 27.43

225.00 EUR

4 Mia Marleen LANNO

EST 61 BRENNET

G / ESH / Chestnut / 2013 / BRANDON / TERROR / 106VX11 / O: Riin LANNO (10213831), Üllar LANNO (10213832) / B: Aldo Kanepi / 106VX11 / O: Riin LANNO (10213831), Üllar LANNO (10213832) / B: Aldo Kanepi 0 49.99 0 27.91

150.00 EUR

5 Nicolas TAYOL

FRA 66 QUEENSLAND Z

M / ZANG / Other / 2010 / QUAPRICE (HOLST) / CAPITAL III / 105CH69 / O: SARL NT DEVELOPPEMENT (20003584) / B: TRADING BV TOPS HORSE 99 (FRA) / 105CH69 / O: SARL NT DEVELOPPEMENT (20003584) / B: TRADING BV TOPS HORSE 99 (FRA) 0 56.94 0 27.94

105.00 EUR

6 Joanna SZABO

SUI 134 MANGA DU CHENE

M / ChS / Bay / 2011 / 105YO88 / O: Jenö SZABO (10187480), Katia SZABO (10187479) / B: Hans Zimmermann / 105YO88 / O: Jenö SZABO (10187480), Katia SZABO (10187479) / B: Hans Zimmermann 0 52.83 0 28.06

82.50 EUR

7 Kim EMMEN

NED 128 FIONA

M / KWPN / Bay / 2010 / WARRANT / SIR CORLAND / 105HQ91 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / 105HQ91 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) 0 56.70 0 28.23

60.00 EUR

8 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 114 O' LALAIKA

M / Chestnut / 2014 / AKTION PUR / DARCO / 107MW23 / O: Malisart / B: Jan Malisart / 107MW23 / O: Malisart / B: Jan Malisart 0 58.09 0 29.01

45.00 EUR

9 Paul-Richard ARGUS

EST 35 HOSHI NO SENSHI K.S.H.

M / ESH / Bay / 2014 / HOS D'O / ELVIS TER PUTTE / 107FK09 / O: Vigon Invest Ltd (20017552) / 107FK09 / O: Vigon Invest Ltd (20017552) 0 57.05 0 29.29

45.00 EUR

10 Bo FIEVEZ

BEL 8 JACKPOT

G / KWPN / Bay / 2014 / AREZZO VDL / MONTREUX / 106WO98 / O: Ashlee HARRISON (10103031), Van der Maat Springpaarden B.V. (20006168) / B: S.van Dellen / 106WO98 / O: Ashlee HARRISON (10103031), Van der Maat Springpaarden B.V. (20006168) / B: S.van Dellen 0 57.50 0 29.46

37.50 EUR

11 Meghan GILLOT

BEL 106 OVER THE TOP VAN HET HORZELEND

G / Bay / 2014 / JOOP 111 / CARTHINO Z / 107LC04 / O: Vliegen / B: Dhaenens - Verstappen - Buyens / 107LC04 / O: Vliegen / B: Dhaenens - Verstappen - Buyens 0 58.16 0 29.49

37.50 EUR

12 Jochen MUNSTERHUIS

NED 129 JAGUAR

G / KWPN / Bay / 2014 / ARKO III / CORNET OBOLENSKY / 107CV52 / O: B.F.G. Munsterhuis (20001493), Jochen MUNSTERHUIS (10008247) / B: H.Peeters / 107CV52 / O: B.F.G. Munsterhuis (20001493), Jochen MUNSTERHUIS (10008247) / B: H.Peeters 0 58.37 0 29.65

37.50 EUR

13 Camille BIEBUYCK

BEL 116 OBELLA JS

M / BWP / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CALATO / 106TH92 / O: Marthe VAN GORP (10106265) / B: Johan Schutters / 106TH92 / O: Marthe VAN GORP (10106265) / B: Johan Schutters 0 56.00 0 29.67

30.00 EUR

14 Anna OVERMEIRE

BEL 133 MONTANA DE WINGHE

M / Grey / 2012 / CALVARO / CALYPSO III / 107IM42 / O: Van Roosendael / 107IM42 / O: Van Roosendael 0 55.53 0 29.75

30.00 EUR

15 Sammy-Jo SMIT

NED 24 ALASKA

G / KWPN / Chestnut / 2005 / INDORADO / ZEUS / 103RM26 / O: Sammy-Jo SMIT (10106183) / B: M. VAN DEURZEN, DE RIPS (NED) / 103RM26 / O: Sammy-Jo SMIT (10106183) / B: M. VAN DEURZEN, DE RIPS (NED) 0 62.17 0 30.51

30.00 EUR

16 Kim HOOGENRAAT

NED 16 EXPLOIT GO

G / KWPN / Bay / 2009 / LUPICOR / INDOCTRO / 104SE14 / O: Marijn VAN ROIJEN (10265059) / B: H. VAN DE GOOR, NULAND (NED) / 104SE14 / O: Marijn VAN ROIJEN (10265059) / B: H. VAN DE GOOR, NULAND (NED) 0 58.37 0 31.61



17 Jaehee JUN

KOR 153 Essenar Donnie Darco

G / Bay / 2014 / Amaretto Darco / Luidam / 107BF28 / 107BF28 0 57.56 0 31.68



18 Gerrit FLÜCKEN

GER 28 COLSINI AS

S / HOLST / Grey / 2014 / COLMAN / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106PW88 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Thomas Sporn / 106PW88 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Thomas Sporn 0 57.03 0 31.84



19 Melanie GELIN

BEL 85 JHEEVANA HERO Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / JENSON VAN 'T MEULENHOF / LYS DE DARMEN / 107MI67 / O: van Decraen / B: Gert Luc Marron Henry / 107MI67 / O: van Decraen / B: Gert Luc Marron Henry 0 56.69 0 32.03



20 Logan LEEMANS

BEL 98 NEVADA VAN DE PADENBORRE

M / Bay / 2013 / IRON MAN VAN DE PADENBORRE / 106WO42 / O: Leemans / 106WO42 / O: Leemans 0 58.60 0 32.12



21 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 113 ODESSA C

M / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LAROME / 107IF30 / O: Van Duppen / B: Cyriel Lanslots / 107IF30 / O: Van Duppen / B: Cyriel Lanslots 0 59.51 0 32.42



22 Toon MAES

BEL 42 HARRY'S CHAT GIRL Z

M / Grey / 2014 / HOUSTON / CHATMAN / 107HI62 / O: Reyntens / B: Versnick / 107HI62 / O: Reyntens / B: Versnick 0 61.34 0 32.90



23 Emilie STAMPFLI

SUI 154 QUIDAM VOM ILUM CH

G / CH / Chestnut / 2011 / QUEBRACHO SEMILLY / GALOUBET A / 105BM93 / O: Jäger Raphael / B: RAPHAEL JÄGER / 105BM93 / O: Jäger Raphael / B: RAPHAEL JÄGER 0 58.50 0 34.01



24 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 58 JADINA

M / KWPN / Bay / 2014 / CANABIS Z / CORLAND / 106VG73 / O: Danny PEETERS (10126793) / B: Fam. Slingerland / 106VG73 / O: Danny PEETERS (10126793) / B: Fam. Slingerland 0 57.43 0 35.75



25 Maartje VERBERCKMOES

BEL 54 TAGLIATELLE HH Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / H&M TORNESCH 1042 / DARCO / 106JX71 / O: LSF Stables NV / 106JX71 / O: LSF Stables NV 0 58.89 0 36.44



26 Karlijn STEMERDINK

NED 51 QUIWI CAPITOLA

M / HOLST / Grey / 2013 / QUIWI DREAM / CERO / 107DA80 / O: Dekstation De Havikerwaard (20000069) / B: Thormaehlen / 107DA80 / O: Dekstation De Havikerwaard (20000069) / B: Thormaehlen 0 62.39 0 36.79



27 Quinten BRADT

BEL 143 KILLER BABE VAN ORSHOF

S / BWP / Chestnut / 2010 / FALCO VAN ORSHOF / PERHAPS VH MOLENVONDEL / 104UY03 / O: Van Orshoven Michael / B: MICHAEL VAN ORSHOVEN, NEERGLABBEEK (BEL) / 104UY03 / O: Van Orshoven Michael / B: MICHAEL VAN ORSHOVEN, NEERGLABBEEK (BEL) 0 62.15 0 36.96



28 Mathieu GODART

BEL 121 DILEMNE DE SARTY-J.C.

G / SBS / Bay / 2009 / JAZZ BAND COUCELLE / SKIPPY II / 106RV39 / O: Mathieu GODART (10205664) / B: Julie Copper / 106RV39 / O: Mathieu GODART (10205664) / B: Julie Copper 0 53.10 4 29.72



29 Zoe POTTER

GBR 53 MY LADY

M / Grey / 2014 / MYLORD CARTHAGO*HN / LANDOR S / 106MX15 / O: Michael POTTER (10023750), Vivien THOMPSON (10123898) / 106MX15 / O: Michael POTTER (10023750), Vivien THOMPSON (10123898) 0 58.12 4 31.84



30 Rik NAUTA

BEL 96 OPHELIA VAN HET LAMBROECK

M / Grey / 2014 / KANNAN / BERLIN / 107OQ70 / O: Dorothy De Winne / B: Dorothy De Winne / 107OQ70 / O: Dorothy De Winne / B: Dorothy De Winne 0 59.61 4 32.66



31 Elsa JOHANSSON

SWE 44 CARTE BLANCHE FOR PICOBELLO Z

ZANG / Grey / 2014 / 107FB20 / O: Torbjörn BREDENLÖW (10124642) / 107FB20 / O: Torbjörn BREDENLÖW (10124642) 0 61.07 4 36.47



32 Maxime HAZEBROEK

BEL 48 DIAGO B

G / OLDBG / Bay / 2010 / DIARADO / QUATTRO B / 106KR44 / O: Azelhof Horse Events (20005695) / B: STAL AEGROSCHOT NV / 106KR44 / O: Azelhof Horse Events (20005695) / B: STAL AEGROSCHOT NV 0 57.31 8 35.43



33 Maaike SCHOORMANS

NED 31 LIGHTNINGTHINA VAN 'T RUYTERSHOF

M / BWP / Grey / 2011 / NORTON D'EOLE / FOR PLEASURE / 107DO85 / O: Adams-Goossens B.V. (20018160) / B: 'T Ruytershof Vandenbranden - Vansteelandt / 107DO85 / O: Adams-Goossens B.V. (20018160) / B: 'T Ruytershof Vandenbranden - Vansteelandt 0 57.93 14 49.13



34 Sammy-Jo SMIT

NED 25 BIG CASSAL

G / HOLST / Grey / 2011 / CASALL / CANTURO / 105YI77 / O: Albert SMIT (10135263) / B: Pries Karl-Heinrich / 105YI77 / O: Albert SMIT (10135263) / B: Pries Karl-Heinrich 1 64.81



35 Melanie GELIN

BEL 84 CAYETO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CICERO Z / POOR BOY / 106GX28 / O: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / B: Van Decraen / 106GX28 / O: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / B: Van Decraen 4 52.58



36 Nora MOOSAR

EST 118 BAHHE

M / ESH / Grey / 2011 / BISON / 106KG61 / O: Merle TAMM (10191547) / 106KG61 / O: Merle TAMM (10191547) 4 53.48



37 Jody VAN GERWEN

NED 155 QUATTA NH Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / QUIDAM DE REVEL / HAVIDOFF / 107BP66 / O: N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / B: huijsmans / 107BP66 / O: N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / B: huijsmans 4 53.62



38 Britt BROUWER

NED 19 HAJA ES

M / KWPN / Other / 2012 / KANNAN / CONCORDE / 107CK59 / O: Marco BROUWER (10179881), Mascha BROUWER (10161185) / B: E.Schep / 107CK59 / O: Marco BROUWER (10179881), Mascha BROUWER (10161185) / B: E.Schep 4 54.55



39 Jonas SADOUN

FRA 75 FORTUNA-M.C.

M / SBS / Bay / 2011 / 105MP00 / O: Marlene Chanoine / B: CHARLENE CHANOINE / 105MP00 / O: Marlene Chanoine / B: CHARLENE CHANOINE 4 54.93



40 Yola SCHARTZ

LUX 79 LE PETIT LOUIS

G / DSP (BRAND) / Bay / 2009 / LEVINO 10 / OGLIO / 105LH04 / O: Lux-Horses S.A. / B: Paulick, Peter / 105LH04 / O: Lux-Horses S.A. / B: Paulick, Peter 4 55.74



41 Nikoline DRESLER

DEN 124 CHICCO

G / MECKL / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / CELLESTIAL / 106MT27 / O: Arno GÖWE (10123199) / B: Arno Göwe / 106MT27 / O: Arno GÖWE (10123199) / B: Arno Göwe 4 56.00



42 Cejay JOOSTEN

NED 46 BLUE LOVE TRUE

M / SF / Bay / 2011 / TOULON / 105IX54 / O: Richard JOOSTEN (10265029) / 105IX54 / O: Richard JOOSTEN (10265029) 4 56.39



43 Sarah VER LINDE

BEL 60 FUNIKI

M / KWPN / Bay / 2010 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / LANCELOT / 104RZ10 / O: Spring Handelsstal Geerink BV / B: H. HARTLIEF, PEIZE (NED) / 104RZ10 / O: Spring Handelsstal Geerink BV / B: H. HARTLIEF, PEIZE (NED) 4 57.51



44 Quinten BRADT

BEL 142 OSLO DE ROULARD

Bay / 2014 / 106ZV16 / O: Molirent BVBA (20016613) / 106ZV16 / O: Molirent BVBA (20016613) 4 58.38



45 Kim KEYMIS

BEL 112 DIBAJA OH Z

M / Bay / 2012 / DICASI O.H / CASSINI I / 107AV98 / O: Baens Beheer / B: BVBA O.H. / 107AV98 / O: Baens Beheer / B: BVBA O.H. 4 58.69



46 Sarah VER LINDE

BEL 59 INIESTA D

G / KWPN / Bay / 2013 / DIARADO / GRAN CORRADO / 106NV36 / O: Jekaterina MELNIKA (10172940) / 106NV36 / O: Jekaterina MELNIKA (10172940) 4 58.82



47 Thijs MACHIELSEN

NED 140 I AM PALVE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / ZEOLIET / 107DD47 / O: Franssen VOF (20017228) / B: korsmit / 107DD47 / O: Franssen VOF (20017228) / B: korsmit 4 58.90



48 Sophie MICHIEL

FRA 41 CIRAN

S / HOLST / Other / 2012 / CASALL / CON AIR / 106OK08 / O: S.A.R.L. F.B.S. (20018619) / 106OK08 / O: S.A.R.L. F.B.S. (20018619) 4 59.85



49 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 30 NALICHAM VAN T&L

M / Chestnut / 2013 / HALIFAX VH KLUIZEBOS / NABAB DE REVE / 106SW30 / O: Telifra NV / B: NV T&L / 106SW30 / O: Telifra NV / B: NV T&L 4 62.00



50 Alexis BORRIN

FRA 12 ETOILE DE MASSIGNAC

M / Other / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / QUITE EASY / 107HC42 / O: Marie VIGNEAU (10241225) / 107HC42 / O: Marie VIGNEAU (10241225) 4 63.40



51 Tom SCHELLEKENS

NED 4 HEMELTON

G / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHABLE 27 / BOLLVORM’S LIBERO H / 105QI19 / O: Thijs MACHIELSEN (10218232) / B: van Heel / 105QI19 / O: Thijs MACHIELSEN (10218232) / B: van Heel 5 64.83



52 Tolga CÖMERTOGLU

TUR 73 KRAPUUL F

G / BWP / Grey / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / GOLIATH Z 430097475 / 105EH50 / O: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / B: KELLY FIOOLE / 105EH50 / O: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / B: KELLY FIOOLE 8 54.58



53 Romi Emily ROOMET

EST 93 AZTEC DE KOEKENHUYZE

G / Grey / 2010 / 106VB31 / O: Roger ROOMET (10212056) / B: M. Franck Dhaenens / 106VB31 / O: Roger ROOMET (10212056) / B: M. Franck Dhaenens 8 56.68



54 Hasan SENTURK

TUR 68 CHILLING OUT

G / OS / Chestnut / 2013 / CHILENSKY / SANVARO / 106KT88 / O: Barnabás HEVESY (10000826) / B: Gesüt Lewitz / 106KT88 / O: Barnabás HEVESY (10000826) / B: Gesüt Lewitz 8 56.78



55 Estelle VAN TRICHT

BEL 1 FURMINT

HSH / Bay / 2009 / USTINOV / CLAUDIO'S SON / 104HC65 / O: Ludwig & Yasmine Criel / B: Enyingi Agrár Zrt., HUN / 104HC65 / O: Ludwig & Yasmine Criel / B: Enyingi Agrár Zrt., HUN 8 57.65



56 Sofia FRANCOIS

BEL 81 CORNET ACCORADO

M / AES / Grey / 2010 / CALL ME NUMBER ONE / ACORADO I / 105TS85 / O: Waël EZZEDINE (10136884) / B: Karl Vosshage / 105TS85 / O: Waël EZZEDINE (10136884) / B: Karl Vosshage 12 59.94



57 Bo FIEVEZ

BEL 7 JACK DANIELS

G / KWPN / Chestnut / 2014 / ANDIAMO / CALVIN Z / 107AZ66 / O: Phiba NV MZ en CA (20016872) / B: Harrie Aarts / 107AZ66 / O: Phiba NV MZ en CA (20016872) / B: Harrie Aarts 14 69.87



58 Meghan GILLOT

BEL 105 FAUSTO

G / SBS / Bay / 2011 / DOKKUM DE RIALFO / FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER / 106DZ69 / O: Ivan VOSSIUS (10196269) / B: Annemie Clerinx / 106DZ69 / O: Ivan VOSSIUS (10196269) / B: Annemie Clerinx 17 72.28



59 Amanda LANDEBLAD

SWE 83 LITTLE CLARA

M / SWB / Bay / 2014 / CLICK AND CASH 1155 / CHAIRMAN LA SILLA / 106RZ22 / O: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / B: Lottie Tham / 106RZ22 / O: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / B: Lottie Tham 21 76.22



