CSI 2*/1*/YH1* Azelhof, Lier

09 CSI2* - 1m45 LR

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Result list: 55 competitors in this competition. Last updated at 18:27 hrs (04.06.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Jeroen APPELEN

BEL 351 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK

M / Chestnut / 2011 / CICERO Z VAN PAEMEL / QUIDAM DE REVEL / 106IE88 / O: Frank GOOSSENS (10132180) / B: BWP / 106IE88 / O: Frank GOOSSENS (10132180) / B: BWP 0 64,40

6,375.00 EUR

2 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 336 GEAVANTA-C

M / KWPN / Bay / 2011 / ZAMBESI TN / CASSINI II / 105UT98 / O: Stal Lenssens (20002047) / B: Coppes / 105UT98 / O: Stal Lenssens (20002047) / B: Coppes 0 65,98

5,100.00 EUR

3 Kendra Claricia BRINKOP

GER 412 ETANIA VA

M / HOLST / Bay / 2012 / QUINTAGO VA / CRAWFORD 5 / 106QW48 / O: Stephex Stables (20000056) / B: Allwörden, Manfred von / 106QW48 / O: Stephex Stables (20000056) / B: Allwörden, Manfred von 0 67,12

3,825.00 EUR

4 Jacques HELMLINGER

FRA 374 ATLANTIC DE LA ROQUE

G / SF / Bay / 2010 / KANNAN*GFE / DIAMANT DE SEMILLY / 105FZ70 / O: SARL ECURIE HELMLINGER (20004233) / B: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) / 105FZ70 / O: SARL ECURIE HELMLINGER (20004233) / B: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) 0 68,23

2,550.00 EUR

5 Santiago DIAZ ORTEGA

COL 256 MUZETTE

M / BWP / Bay / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / NUMERO UNO (EX NORTON) / 106SS71 / O: SM Stables & Roel Lamers (20005820) / B: Wim De Cock / 106SS71 / O: SM Stables & Roel Lamers (20005820) / B: Wim De Cock 0 68,67

1,785.00 EUR

6 Joaquin ALBISU

ARG 311 DAWSONS FLEX

G / ISH / Bay / 2013 / FLEX A BILL / KILDALTON GOLD / 106FF93 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Victor Bennett / 106FF93 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Victor Bennett 0 71,33

1,402.50 EUR

7 Cristobal COLLADO

MEX 430 PRINCETON Z

G / ZANG / Bay / 2011 / PRESIDENT / INDOCTRO / 105FO89 / O: Cristobal COLLADO (10072279), Alice LAWAETZ (10122070) / B: KB FARMS LTD 02116 BOSTON MASSACHUSETTS (USA) / 105FO89 / O: Cristobal COLLADO (10072279), Alice LAWAETZ (10122070) / B: KB FARMS LTD 02116 BOSTON MASSACHUSETTS (USA) 0 71,56

1,020.00 EUR

8 Gilles NUYTENS

BEL 330 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels 0 73,16

765.00 EUR

9 Ruben ROMP

NED 437 Bugatty Go

G / KWPN / Bay / 2006 / Concorde / Numero Uno / 103NW55 / 103NW55 0 73,65

765.00 EUR

10 Fabrice GALDINI

BEL 417 JEALOUSY

M / BWP / Bay / 2009 / LORD Z / AVONTUUR / 104TO06 / O: Geerinckx Dirk / B: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) / 104TO06 / O: Geerinckx Dirk / B: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) 0 73,79

637.50 EUR

11 Katja HAEP

BEL 226 ANUSCHKA

M / HOLST / Grey / 2008 / CLARIMO / CASALL / 104GQ32 / O: Ballywalter Stables (20003579) / B: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) / 104GQ32 / O: Ballywalter Stables (20003579) / B: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) 0 74,27

637.50 EUR

12 Tom SANDERS

GER 207 CELLESTINO

G / DSP (BRAND) / Grey / 2011 / CELLESTIAL / PESSOA VDL / 105BT94 / O: Kai SALO (10216995) / B: Volkmar und Heike Schadock / 105BT94 / O: Kai SALO (10216995) / B: Volkmar und Heike Schadock 0 74,43

637.50 EUR

13 Ashlee HARRISON

GBR 244 CALIBER ROYALE

S / HOLST / Other / 2010 / CAYADO 3 / NAREW XX / 105NC10 / O: Guy Bloodstock Ltd (20005403) / 105NC10 / O: Guy Bloodstock Ltd (20005403) 1 76,14

100.00 EUR

14 Simon PROUVÉ

BEL 323 NAPOLI TER WIJNEN

G / BWP / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN T ROOSAKKER / 107AN52 / O: Simon PROUVÉ (10116745) / 107AN52 / O: Simon PROUVÉ (10116745) 3 78,05

100.00 EUR

15 Antonio DOREY CORREA DA VEIGA

BRA 241 LE CARE

G / SWB / Bay / 2009 / CAREFUL / LASANDOS / 104RT13 / O: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / B: SWEDISH WARMBLOOD / 104RT13 / O: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / B: SWEDISH WARMBLOOD 3 78,70



16 Olivia Natasha POOLE

GBR 246 QUALITY

M / HOLST / Bay / 2010 / QUIRADO / CASIRO I / 105EW04 / O: Brittany POOLE (10203888) / B: BROECKING ZG / 105EW04 / O: Brittany POOLE (10203888) / B: BROECKING ZG 4 66,56



17 J Christophe GALET

FRA 421 CAP HORN PEGUIGNON

S / SF / Other / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / DIAMANT DE SEMILLY / 105ZH11 / O: Jean-Christophe GALET (10001717) / B: S.a.r.l. Agricole DE REDON ELEVAGE PEGUIGNON 41200 MILLANCAY (FRA) / 105ZH11 / O: Jean-Christophe GALET (10001717) / B: S.a.r.l. Agricole DE REDON ELEVAGE PEGUIGNON 41200 MILLANCAY (FRA) 4 71,16



18 Nicolas TORO

COL 283 Isa

M / KWPN / Bay / 2013 / Entertainer / Canturo / 106XG53 / 106XG53 4 71,81



19 Jessica GEURTS

BEL 325 HARKITO VAN DEN BERG

G / BWP / Bay / 2007 / DARCO / CALVADOS/SABLE ROSE / 104CJ87 / O: CenStables nv (20001675) / B: VAN MASSENHOVEN GUSTAAF, RETIE (BEL) / 104CJ87 / O: CenStables nv (20001675) / B: VAN MASSENHOVEN GUSTAAF, RETIE (BEL) 4 72,65



20 Luiz Francisco DE AZEVEDO

BRA 408 HFG QUAMAN

G / BH / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / QUIDAM'S RUBIN / 107SL30 / O: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / B: HARAS FG / 107SL30 / O: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / B: HARAS FG 4 73,06



21 Mohamed EL NAGGAR

EGY 305 SUNNY

G / Bay / 2011 / KANNAN / 105OB52 / O: Jonathan Gordon / 105OB52 / O: Jonathan Gordon 4 73,65



22 Nina PIASECKI

GER 429 SHEIKH

S / HANN / Bay / 2010 / STAKKATO / EXORBITANT / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) 4 73,67



23 Gilles DETRY

BEL 275 CATWALK VAS Y PICOBELLO Z

M / ZANG / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / CONTACT VD HEFFINCK / 107AD79 / O: Gimpex Nv / B: Picobellohorses Picobellohorses / 107AD79 / O: Gimpex Nv / B: Picobellohorses Picobellohorses 4 74,76



24 Eleonore LAMBILLIOTTE

BEL 340 CAMILLO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CUMANO / CHIN CHIN / 106LF83 / O: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / B: Jos Lansink / 106LF83 / O: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / B: Jos Lansink 4 75,01



25 Emilie CONTER

BEL 396 Hiteck

S / DWB / Bay / 2009 / Heartbeat / Cajus / 105HL03 / 105HL03 4 75,58



26 Elke APPELTANS

BEL 359 QUENDOLIN 4

S / WESTF / Bay / 2012 / QUIPEGGIO / BARRING / 106KG63 / O: Boyen - Nagels / B: Franz Schulze- Ameling / 106KG63 / O: Boyen - Nagels / B: Franz Schulze- Ameling 4 79,53



27 Jean Charles GRANDMONTAGNE

FRA 270 CARUSO DE MIGNOT

G / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / FIDELIO DU DONJON / 106QV87 / O: Anne CHILDERIC (10204382), Geneviève CHILDERIC CHABANY (10132752) / 106QV87 / O: Anne CHILDERIC (10204382), Geneviève CHILDERIC CHABANY (10132752) 7 78,75



28 Kevin JOCHEMS

NED 364 SHANROE PEETERS

G / Bay / 2014 / DALLAS VDL / CONDIOS / 106WO68 / O: Christel PAUWELS (10190916) / 106WO68 / O: Christel PAUWELS (10190916) 8 69,23



29 Hendrik DENUTTE

BEL 370 NEVADA QUALITY Z

G / ZANG / Bay / 2014 / NUMERO UNO / ARGENTINUS / 106TD01 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: QUALITY STUD / 106TD01 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: QUALITY STUD 8 69,55



30 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 303 Itchcock Des Dames

G / SBS / Bay / 2014 / Marius Claudius / Calvaro F.c. / 106XI00 / 106XI00 8 70,00



31 Louise MATHIEU

FRA 404 DYNAMO IV

G / OLDBG / Grey / 2011 / DRACO / CONTINUE / 105AD76 / O: EROS EQUESTRIAN (20002722) / B: EROS EQUESTRIAN LTD, CLAIRE SALEM / 105AD76 / O: EROS EQUESTRIAN (20002722) / B: EROS EQUESTRIAN LTD, CLAIRE SALEM 8 71,14



32 Christophe VANDERHASSELT

BEL 383 ELLIPSE DE LEZELLEC

M / SF / Bay / 2014 / KANNAN / PRINCE BALOU / 107KR24 / O: Wijndaele / B: Patrick Eveno / 107KR24 / O: Wijndaele / B: Patrick Eveno 8 72,25



33 Auke FEENSTRA

NED 416 JOLINEKE

M / KWPN / Bay / 2014 / STARPOWER / NUMERO UNO / 107GO61 / O: Auke FEENSTRA (10143560), Marriët MITTENDORFF (10180061) / B: M.Mittendorff / 107GO61 / O: Auke FEENSTRA (10143560), Marriët MITTENDORFF (10180061) / B: M.Mittendorff 8 72,29



34 Enrique GONZALEZ

MEX 392 H5 MESSENTUS PS

Male / HANN / Grey / 2013 / MESSENGER / DOBEL'S CENTO / 106HH80 / O: H5 Sport Horses LLC (20003036) / B: Gestüt Lewitz / 106HH80 / O: H5 Sport Horses LLC (20003036) / B: Gestüt Lewitz 8 73,32



35 Frederick TROSCHKE

GER 411 MISS PLOT VAN DE KNUFFEL

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / DOUGLAS / 106MG91 / O: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / B: Knuffel / 106MG91 / O: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / B: Knuffel 8 73,35



36 Kim EMMEN

NED 313 ISLAND V G

G / KWPN / Bay / 2013 / VDL ZIROCCO BLUE / INDOCTRO / 106YZ45 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: J. Van Gestel / 106YZ45 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), Stal Thijssen B.V. (20000078) / B: J. Van Gestel 8 73,43



37 Ugo BERRITTELLA

BEL 291 NOPIK V/D MUNTE

G / BWP / Grey / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SKIPPY II / 106BC19 / O: thienpond / B: Freddy Thienpont / 106BC19 / O: thienpond / B: Freddy Thienpont 8 73,92



38 Noame BERNARDIN

FRA 243 BENSOR DU GUE

S / SF / Bay / 2011 / ENSOR VAN DE HEFFINCK (BWP) / QUAT'SOUS / 105GH95 / O: S.C.E.A. DU GUE / B: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) / 105GH95 / O: S.C.E.A. DU GUE / B: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) 9 80,32



39 Oleksandr PRODAN

UKR 285 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Stijn en Mieke Willems - Hoet 10 77,73



40 Julia DALLAMANO

FRA 372 ANDIAMIX II HERO Z

G / ZANG / Chestnut / 2011 / AGANIX DU SEIGNEUR / ANDIAMO / 105YN94 / O: Gilles WILLEMANN (10046817) / B: Gerry MARRON 99 (FRA) / 105YN94 / O: Gilles WILLEMANN (10046817) / B: Gerry MARRON 99 (FRA) 11 78,66



41 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 262 NOBLESSE DU PALIS

M / BWP / Bay / 2013 / BALTIC VDL / INDORADO / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen 12 70,25



42 Marine SCAUFLAIRE

BEL 279 CHEYENNE DE BORNIVAL Z

M / ZANG / Bay / 2013 / CATOKI / 106WN22 / O: Louise DALLE (10040795) / 106WN22 / O: Louise DALLE (10040795) 12 75,31



43 Dayro ARROYAVE

COL 230 CLASSIFIED SR

S / HOLST / Bay / 2014 / 106JT66 / O: Van Geel / 106JT66 / O: Van Geel 12 79,34



44 Necmi EREN

TUR 389 UNIQUE D'ELBE

G / SBS / Other / 2004 / PRESIDENT / QUABRI DE LALEU / 103AG74 / O: Cruchet Mathilde / 103AG74 / O: Cruchet Mathilde 12 79,91



45 Filippo FERRANTELLI

BRA 264 DANDRO BOY DES MARRONNIERS

S / SBS / Bay / 2009 / SANDRO BOY / FIDJI DU FLEURY / 105PR86 / O: Benedicte Vandenbroucke / B: Baudouin Decamps / 105PR86 / O: Benedicte Vandenbroucke / B: Baudouin Decamps 13 84,80



46 Joe CLEE

GBR 223 PILOU

G / OS / Bay / 2013 / DIARADO'S BOY / CHACCO-BLUE / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz 14 77,37



47 Jane ANNETT

GBR 272 IMPALA

M / KWPN / Chestnut / 2013 / OTANGELO / KOJAK / 106IP38 / O: Jane ANNETT (10001699) / 106IP38 / O: Jane ANNETT (10001699) 14 81,35



48 Odile GIERECH

LUX 235 A-MYRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ARKO III / TAKASHI VAN BERKENBROEK / 105VU07 / O: Jean-Claude BECO (10181010) / B: THEO KORSTEN / 105VU07 / O: Jean-Claude BECO (10181010) / B: THEO KORSTEN 15 78,82



49 Jaime MARSH

GBR 360 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH

G / BWP / Bay / 2012 / STAKKATO / DOMINARD / 106EH06 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud Nv / 106EH06 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud Nv 15 82,86



50 Zoe CONTER

BEL 237 TOMBOLA Z

M / ZANG / Bay / 2014 / TOULON / DOMINARD / 106VN19 / O: Stephex Stables (20000056) / B: Witters & Verschueren / 106VN19 / O: Stephex Stables (20000056) / B: Witters & Verschueren 16 74,92



51 Mia-Charlotte BECKER

GER 239 LASSE K

G / OLDBG / Other / 2007 / LE CAROLUS / ZAPATEADO / 105VU24 / O: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) / B: Kathmann, Josef / 105VU24 / O: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) / B: Kathmann, Josef 18 89,56



52 Stefanie SAPERSTEIN

USA 213 CHAPEAU Z

M / ZANG / Bay / 2011 / CHELLTHAGO Z / HORS LA LOI II / 106EC62 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: Jos Swinkels / 106EC62 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: Jos Swinkels 19 82,49



53 Janina BLOTZ

GER 322 CHALLENGER DE L'ENCLOS

G / SBS / Bay / 2008 / EXQUIS BENTLEY / JUS DE POMME / 105CT82 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Carlens Christian / 105CT82 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Carlens Christian 23 78,40



Fabian Andres MARTINEZ HERNANDEZ

COL 423 ELIETRO VD BERGHOEVE

G / KWPN / Bay / 2009 / CICERO Z VAN PAEMEL / GOODTIMES / 104HP16 / O: JOÃO AZEVEDO E SILVA / B: J.M. VERHOEVEN, SINT-OEDENRODE (NED) / 104HP16 / O: JOÃO AZEVEDO E SILVA / B: J.M. VERHOEVEN, SINT-OEDENRODE (NED) withdrawn

Vincent LAMBRECHT

BEL 300 CANALETTO GALI

G / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN / KIRIEL DU BANCO*HN / 106ND28 / O: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) / 106ND28 / O: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) withdrawn

