CSI 2*/1*/YH1* Azelhof + Belgian Champiosnhips 7yr old Horses

HORSEMAN ELITE AUCTION Schedule Riders Horses

01 CSI 2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider Result list: 97 competitors in this competition. Last updated at 10:59 hrs (28.07.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Louise LENAERTS

BEL 420 MAYBEL VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / FIGARO C (EX FIGARO DE LA VIE) / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS 0 59,86

500.00 EUR

2 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 215 CALYPSO DE BLONDEL

G / SF / Bay / 2012 / LAUTERBACH / KASSIDI / 106EE12 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Michel RUEL 50480 RAVENOVILLE (FRA) / 106EE12 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Michel RUEL 50480 RAVENOVILLE (FRA) 0 61,64

400.00 EUR

3 John STEEGHS

NED 406 MONTY VD WITHOEVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / ENRICO VD WITHOEVE / MAJOR DE LA COUR / 105SD06 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: De Beck - Geerts / 105SD06 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: De Beck - Geerts 0 61,70

300.00 EUR

4 Eliah PIETERS

BEL 354 KARNIVALE VAN 'T KLAVERSHOF

G / Bay / 2010 / 104YP72 / O: DE SMEDT / B: STAL\'T KLAVERSHOF / 104YP72 / O: DE SMEDT / B: STAL\'T KLAVERSHOF 0 61,94

200.00 EUR

5 John STEEGHS

NED 407 INDIGO

G / KWPN / Grey / 2013 / NUMERO UNO / CALVARO F.C. / 107VE26 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: Stoeterij Duysel's hof / 107VE26 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: Stoeterij Duysel's hof 0 63,13

140.00 EUR

6 Jane ANNETT

GBR 430 INWOOD

G / KWPN / Bay / 2013 / KANNAN / KASMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) 0 63,59

110.00 EUR

7 Charlotte PHILIPPE

BEL 247 CACHAREL DE AMORANDA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / CORLENSKY G / LORD Z / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, 0 63,62

80.00 EUR

8 Robin VAN THILLO

BEL 327 OMBRE D'EMMA

M / Grey / 2014 / SCENDIX / TRADITION VAN DE BEGIJNAKKER / 107HF38 / O: Luc MATTHYSSEN (10241579) / B: Stal Voerman / 107HF38 / O: Luc MATTHYSSEN (10241579) / B: Stal Voerman 0 64,36

60.00 EUR

9 Jenny KROGSÆTER

NOR 356 CHIVAS AP Z

G / ZANG / Grey / 2011 / CARDENTO / INDOCTRO / 105OV20 / O: Team Philippaerts (20002517) / 105OV20 / O: Team Philippaerts (20002517) 0 64,56

60.00 EUR

10 Dimme D'HAESE

BEL 283 ARMANI

G / KWPN / Bay / 2010 / NAMELUS R / LESTER / 104YI44 / O: Pasmore Show Stables B.V. (20003429) / B: H. VAN WIJLICK, TEGELEN (NED) / 104YI44 / O: Pasmore Show Stables B.V. (20003429) / B: H. VAN WIJLICK, TEGELEN (NED) 0 65,32

50.00 EUR

11 Mike Patrick LEICHLE

GER 363 BABY WOODROSE

M / DWB / Bay / 2012 / PARTY DANCE / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VV43 / O: Lei WANG (10159149) / B: CAMITZ FAMILY / 105VV43 / O: Lei WANG (10159149) / B: CAMITZ FAMILY 0 66,31

50.00 EUR

12 Dimme D'HAESE

BEL 282 ABSOLUTE DU MIO

G / Other / 2010 / MYLORD CARTHAGO*HN / CYLVERADO D'INXENT / 105UK00 / O: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / B: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) / 105UK00 / O: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / B: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) 0 66,54

50.00 EUR

13 Virginie THONON

BEL 231 S & L MOTOWN

G / HOLST / Black / 2012 / CASALL / QUANTUM / 105LO44 / O: Melanie LEMOINE JONDET (10025524) / B: LVP Stables / 105LO44 / O: Melanie LEMOINE JONDET (10025524) / B: LVP Stables 0 66,63

40.00 EUR

14 Steven VERMEIR

BEL 224 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe 0 67,03

40.00 EUR

15 Nicolas PEDERSEN

DEN 418 TAILORMADE MEQUILOT PS

G / OS / Bay / 2014 / MESSENGER / QUILOT / 106YL10 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz / 106YL10 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz 0 67,24

40.00 EUR

16 Jeroen APPELEN

BEL 334 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken 0 67,90

40.00 EUR

17 Aaron TIJSKENS

BEL 256 HURRICANE

G / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHED / KARLSTAD / 106HA08 / O: Susy LISMONT (10242364) / B: LAJ Welten / 106HA08 / O: Susy LISMONT (10242364) / B: LAJ Welten 0 68,17

40.00 EUR

18 Billy RAYMONT

AUS 412 CAPRINO

G / Chestnut / 2012 / 107AA58 / O: Jacinta KINSELLA (10182003) / 107AA58 / O: Jacinta KINSELLA (10182003) 0 68,28

40.00 EUR

19 Robin CAREY

SWE 417 CARRERA DENFER

M / SCSL / Bay / 2014 / CONNOR / FOR PLEASURE / 107PI60 / O: Caroline AMUNDSON CAREY (10207110) / B: Berthol Phillippe / 107PI60 / O: Caroline AMUNDSON CAREY (10207110) / B: Berthol Phillippe 0 68,31

40.00 EUR

20 Jenny KROGSÆTER

NOR 357 Delphi M Z

M / ZANG / Bay / 2014 / Diamant De Semilly / Air Jordan Z / 107GT73 / 107GT73 0 68,32

40.00 EUR

21 Fabrice GALDINI

BEL 255 CERVOISE STE HERMELLE

M / SF / Chestnut / 2012 / VARGAS DE STE HERMELLE / PHELIUS STE HERMELLE / 106MM02 / O: Dirk GEERINCKX (10127484) / B: ELEVAGE SAINTE HERMELLE / 106MM02 / O: Dirk GEERINCKX (10127484) / B: ELEVAGE SAINTE HERMELLE 0 68,94

40.00 EUR

22 Tesse RAYMONT

AUS 429 ALLWYNDS VALHERRO

G / Grey / 2011 / VALHALLA 3 / METALL / 107RH74 / O: Tesse RAYMONT (10090456) / 107RH74 / O: Tesse RAYMONT (10090456) 0 69,21

40.00 EUR

23 Charlotte MAHIEU

BEL 264 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / O: Haneweehof bvba (20000466) / B: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / O: Haneweehof bvba (20000466) / B: MARCEL DE RIDDER 0 69,27

40.00 EUR

24 Marthe HEUDENS

BEL 447 COLDPLAY VAN HET RUPELHOF Z

S / ZANG / Grey / 2014 / COLBERT GTI / RAMIRO Z / 106PT78 / O: Cantex Belgium / B: Peter Troubleyn / 106PT78 / O: Cantex Belgium / B: Peter Troubleyn 0 69,87

40.00 EUR

25 Gilles NUYTENS

BEL 270 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels 0 70,79

40.00 EUR

26 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 317 NUANCE BLEUE VDM Z

M / ZANG / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CANTURO / 106BL23 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Fam. Bruggeman / 106BL23 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Fam. Bruggeman 0 71,11



27 Tina VETS-NICASI

BEL 238 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE

M / SBS / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CONAN / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets 0 71,23



28 Mike VAN OLST

BEL 285 COLMAN Z

G / Grey / 2014 / CHAMAN / CICERO Z VAN PAEMEL / 107WY59 / O: Grondelaers / B: HAPJ Marcellis / 107WY59 / O: Grondelaers / B: HAPJ Marcellis 0 71,34



28 Andres VEREECKE

BEL 289 Halima Van Het Bonte Hof Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / Hos D'o / Heartbreaker / 106QY83 / 106QY83 0 71,34



30 Jennifer PEDERSEN

DEN 300 ARMISON

Male / BWP / Chestnut / 2014 / ARMITAGE 2 / CICERO / 106ZQ88 / O: Henrik KLATTE (10154591), Pierre VANDERLINDEN (10221245) / B: Pierre Vanderlinden / 106ZQ88 / O: Henrik KLATTE (10154591), Pierre VANDERLINDEN (10221245) / B: Pierre Vanderlinden 0 71,86



31 Niels VERWERFT

BEL 287 MALLIKA VAN DE NEERHEIDE

M / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CHOPIN VAN HET MOLENEIND / 106AR91 / O: Van Giel / B: Eric Van Giel / 106AR91 / O: Van Giel / B: Eric Van Giel 0 71,89



31 Inge CARTON

BEL 413 QUALITY STAR Z

G / ZANG / Grey / 2013 / QUALITY TIME / CASH / 106FR43 / O: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / B: Niels De Bruijn / 106FR43 / O: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / B: Niels De Bruijn 0 71,89



33 Roy VAN BEEK

BEL 294 QUANTUM III R Z

G / ZANG / Bay / 2013 / QUANNAN R / REX Z / 106UF66 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV / 106UF66 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV 0 72,59



34 Anna KELLNEROVÁ

CZE 263 JOYRIDE

S / KWPN / Bay / 2014 / VERDI TN / HEARTBREAKER / 106PE17 / O: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / B: G.M.Spronk / 106PE17 / O: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / B: G.M.Spronk 0 72,86



35 Anna DUFF

IRL 292 DIVA CASTELLA

M / OLDBG / Other / 2013 / DIARADO / CONTENDER / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen 0 72,97



36 Estrat MATEU

ESP 235 CHECK UP

G / HOLST / Bay / 2010 / CACHAS / CASSINI II / 107MK22 / O: Irene Mónica HORVATH JAUME (10194087) / 107MK22 / O: Irene Mónica HORVATH JAUME (10194087) 0 72,99



37 Evelyne PUTTERS

BEL 361 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.M. Vos- Sanders 0 73,90



38 Elke APPELTANS

BEL 377 ALENCIA VON HARY Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / ERNEST / 105II77 / O: Karel CLAESSENS (10286987) / B: Mertens, Heinz / 105II77 / O: Karel CLAESSENS (10286987) / B: Mertens, Heinz 0 74,11



39 Evelyne PUTTERS

BEL 360 MELUSO PS

G / OLDBG / Bay / 2013 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 107EQ14 / O: Cleran Horses / B: Gestut Lewitz / 107EQ14 / O: Cleran Horses / B: Gestut Lewitz 0 74,29



40 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 384 EVEREST D'ELLIPSE

G / SF / Chestnut / 2014 / VAGABOND DE LA POMME / KANNAN / 106UW37 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: S.N.C. Ellipse / 106UW37 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: S.N.C. Ellipse 0 75,00



41 Hanna OSIEKA

POL 396 LEROY P

G / BWP / Bay / 2011 / ZANDOR / GRANNUS / 106NM35 / O: Leo VAN DEN BRANDE (10197582) / B: Leo van den Brande / 106NM35 / O: Leo VAN DEN BRANDE (10197582) / B: Leo van den Brande 0 75,07



42 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 337 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens 0 75,18



43 Niels BRUYNSEELS

BEL 402 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Godfried Storme / 106UU35 / O: Rudy TIELEMANS (10224355) / B: Godfried Storme 0 75,88



44 Bruno MARTINS COSTA

CAN 351 ELCAVIO PS

G / OS / Bay / 2012 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / CAPTAIN PAUL / 106RG17 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 106RG17 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 0 76,30



45 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 267 CONRAD VAN DE MISPELAERE

S / HOLST / Bay / 2011 / 105PC83 / O: Uplift Capital (20019771) / B: Corda Petersen / 105PC83 / O: Uplift Capital (20019771) / B: Corda Petersen 0 77,64



46 Filippo TABARINI

ITA 380 CORTOCINA

M / OS / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / CARTOGRAN / 106WE99 / O: Optimus Agro NV / B: Gestuet Lewitz / 106WE99 / O: Optimus Agro NV / B: Gestuet Lewitz 0 78,11



47 Ioli MYTILINEOU

GRE 404 LEVIS DE MUZE

S / BWP / Bay / 2011 / ELVIS TER PUTTE / TINKA'S BOY / 105TB21 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: DANNY BOELENS / 105TB21 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: DANNY BOELENS 0 78,65



48 Thibeau SPITS

BEL 367 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT 4 58,35



49 Lieven DEVOS

BEL 205 ELDORRADO MVNZ

G / Bay / 2007 / 105AX78 / O: Linico Horses / 105AX78 / O: Linico Horses 4 60,16



50 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 222 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn 4 61,12



51 Jules VAN HOYDONCK

BEL 440 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / O: Van Hoydonck / B: Tom De Craene / 106DH97 / O: Van Hoydonck / B: Tom De Craene 4 66,47



52 Sidney ERAS

NED 344 NIAGARA DE MUZE Z

M / ZANG / Grey / 2012 / NABAB DE REVE / 105NB25 / O: M. Eras van Wien & J. de Brabander / 105NB25 / O: M. Eras van Wien & J. de Brabander 4 67,30



53 Dirk DEMEERSMAN

BEL 280 ODELINA VAN 'T MERELSNEST

M / Bay / 2014 / KANNAN / VOLTAIRE / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest 4 67,33



54 Maximilian VOGEL

GER 227 GRETCHEN 63

M / HOLST / Bay / 2014 / QUIWI DREAM / SAN PATRIGNANO CORRADO / 106VD05 / O: Achim HOLSCHBACH (10212217) / B: Ida Jensen / 106VD05 / O: Achim HOLSCHBACH (10212217) / B: Ida Jensen 4 67,54



55 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 221 MYLORD MW

Male / HOLST / Bay / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / CANTUS / 105YT55 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / 105YT55 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) 4 68,31



56 Anke DE BREUCKER

BEL 313 FASHION TCS

M / KWPN / Bay / 2010 / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS 4 68,32



57 Jorich SPITS

BEL 210 GAMBLE S

G / Chestnut / 2011 / BALTIC VDL / AHORN / 107PI73 / O: Spits / 107PI73 / O: Spits 4 68,95



58 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 316 NOBLESSE DU PALIS

M / BWP / Bay / 2013 / BALTIC VDL / INDORADO / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen 4 70,13



59 Ann-Sophie DE REVIERE

BEL 204 JADE VAN HET GROENE DAK

M / BWP / Bay / 2009 / NABAB DE REVE / DARCO / 104YE63 / O: Sneppe Tom / B: PETER DE MEYST / 104YE63 / O: Sneppe Tom / B: PETER DE MEYST 4 70,69



60 Kim EMMEN

NED 240 QI DAO NH

G / AES / Chestnut / 2014 / DOUGLAS / HAVIDOFF / 106PI24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / B: Huijsmans / 106PI24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / B: Huijsmans 4 71,09



61 Fabrice GALDINI

BEL 254 JEALOUSY

M / BWP / Bay / 2009 / LORD Z / AVONTUUR / 104TO06 / O: Geerinckx Dirk / B: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) / 104TO06 / O: Geerinckx Dirk / B: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) 4 71,18



62 Stijn TIMMERMAN

BEL 244 EXTASE STE HERMELLE

M / SF / Bay / 2014 / UTO KERVEC / BABYLIS DE STE HERMELLE / 107BJ35 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Elevage Sainte Hermelle / 107BJ35 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Elevage Sainte Hermelle 4 71,75



63 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 338 KOSHIN DE MUZE

G / BWP / Chestnut / 2010 / VIGO D ARSOUILLES STX / DARCO / 105HC70 / O: Van Minnebruggen Guy / 105HC70 / O: Van Minnebruggen Guy 4 71,77



64 Noemie BECKER

BEL 391 HAVANE GP DU BOIS MADAME

M / Bay / 2013 / CONTERNO-GRANDE / LANDUCCI / 106PQ50 / O: Beckbox SPRL / B: beckbox SPRL / 106PQ50 / O: Beckbox SPRL / B: beckbox SPRL 4 71,78



65 Kim THIRY

BEL 389 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / O: Van den Bergh / B: Hoogers J. / 107MB04 / O: Van den Bergh / B: Hoogers J. 4 71,88



66 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 345 NAPOLI VAN 'T KLAVERTJE VIER

Male / BWP / Black / 2013 / 107BJ25 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Christel & marc Van Duyse / 107BJ25 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Christel & marc Van Duyse 4 71,89



66 Kris CHRISTIAENS

BEL 348 KEEPER VD BERGHOEVE Z

G / Bay / 2014 / KANNAN / CLARIMO ASK / 107IL62 / O: Van Den Bosch / B: Paul van den Bosch / 107IL62 / O: Van Den Bosch / B: Paul van den Bosch 4 71,89



68 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 374 AQABA DE LEAU

M / SCSL / Chestnut / 2011 / ARKO III / BURGGRAAF / 106IA23 / O: Team Philippaerts / B: Hof Ter Leeuwe / 106IA23 / O: Team Philippaerts / B: Hof Ter Leeuwe 4 72,25



69 Dirk DEMEERSMAN

BEL 281 OMANO BC

S / BWP / Grey / 2014 / CUMANO / DARCO / 106MS29 / O: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / B: Blue Chip Bloodstock Inc / 106MS29 / O: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / B: Blue Chip Bloodstock Inc 4 72,52



70 Wout NEVEN

BEL 225 NATSU DE CARMEL

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / BERLIN / 106OA21 / O: Kristof CLEEREN (10001957) / B: Dirk Willaert / 106OA21 / O: Kristof CLEEREN (10001957) / B: Dirk Willaert 4 72,57



71 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 217 ORCHIDEE VAN DORPERHEIDE

M / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO D'HERBIERS / 107BV57 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Philippaerts We Live Horse Bvba / 107BV57 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Philippaerts We Live Horse Bvba 4 72,82



72 Nicolas TORO

COL 446 QUADIRA

M / OLDBG / Bay / 2014 / FRH QUAID / QUALITY 9 / 106ZL77 / O: Gerd SOSATH (10012286) / B: Gerd Sosath / 106ZL77 / O: Gerd SOSATH (10012286) / B: Gerd Sosath 4 72,91



73 Michal ZIEBICKI

POL 415 FIRST LADY

M / KWPN / Other / 2010 / CLINTON / QUIDAM DE REVEL / 105BK42 / O: Michal Ziebicki / B: WAM B.V., DINTELOORD (NED) / 105BK42 / O: Michal Ziebicki / B: WAM B.V., DINTELOORD (NED) 4 73,61



74 Benjamin ROBERT

FRA 322 Cyrius De Caudard

G / SF / Bay / 2012 / Olala De Buissy / Dollar Du Murier / 105XQ24 / 105XQ24 4 73,72



75 Jonathan DOURCY

BEL 310 KANSALL

S / HANN / Chestnut / 2014 / KANNAN / CASALL / 107LT39 / O: Inequus SRL / B: Anj Van Hoorn / 107LT39 / O: Inequus SRL / B: Anj Van Hoorn 4 73,99



76 Morgane DASSIO

SUI 358 DYRKA DU CARRY

M / SF / Chestnut / 2013 / SIRYUS DE BAVOZ / RUYBLAS / 105YR51 / O: Jac Sporthorses SLU (20004587) / B: Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA) / 105YR51 / O: Jac Sporthorses SLU (20004587) / B: Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA) 4 75,34



77 Francisco ROCHA

POR 202 LORDE DO BELMONTE

Male / PSH / Bay / 2015 / CLYDE LVB Z / 106TO19 / O: Francisco José ROCHA (10163657) / 106TO19 / O: Francisco José ROCHA (10163657) 5 81,68



78 Max SEBRECHTS

BEL 249 ANITA DU PARK

M / SF / Black / 2010 / QUICK STAR / KANNAN / 105KB92 / O: Optimus Agro nv / 105KB92 / O: Optimus Agro nv 8 62,81



79 Charlotte PHILIPPE

BEL 246 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / DARCO / 105UG37 / O: Climaconfort SPRL (20000555) / B: Albert Peffer / 105UG37 / O: Climaconfort SPRL (20000555) / B: Albert Peffer 8 64,55



80 Tristan GUISSON

BEL 223 EXPLOSION VH LEGITA HOF Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / FOR PLEASURE / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson 8 64,77



81 Estrat MATEU

ESP 236 VRIENDINNEKE VAN DE LENTAMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107RI05 / O: Estrat MATEU (10002230) / B: De Withoeve LV / 107RI05 / O: Estrat MATEU (10002230) / B: De Withoeve LV 8 67,28



82 Emanuele CAMILLI

ITA 426 ODENSE ODEVELD

G / BWP / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / QUERLYBET HERO / 106MI22 / O: Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557), R&R Horses Germany (20003141) / 106MI22 / O: Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557), R&R Horses Germany (20003141) 8 67,41



83 Stijn TIMMERMAN

BEL 243 ONYX VAN HET BREMENHOF

G / BWP / Black / 2014 / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / LANDJUWEEL ST HUBERT / 106NI80 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Hilde De Saedeleir / 106NI80 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Hilde De Saedeleir 8 70,32



84 Jane ANNETT

GBR 431 IMPALA

M / KWPN / Chestnut / 2013 / OTANGELO / KOJAK / 106IP38 / O: Jane ANNETT (10001699) / 106IP38 / O: Jane ANNETT (10001699) 8 71,58



85 Scarlett CHARLES

GBR 422 JEZEBEL

M / BWP / Bay / 2009 / TOULON / ARTOS Z / 104YV97 / O: Stall Zet (20000176) / B: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS / 104YV97 / O: Stall Zet (20000176) / B: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS 8 71,97



86 Tibo HENDRICKX

BEL 424 BALA DE RIMA

M / SF / Black / 2011 / CONRAD DE HUS / PALESTRO II / 106JV29 / O: Van steenwinkel / 106JV29 / O: Van steenwinkel 8 72,04



87 Claire VAN DER HEYDE

BEL 214 BILBOQUET DE PRANZAC

G / SF / Bay / 2011 / OK DU ROZEL / PAPILLON ROUGE / 105ZY47 / O: Claire VAN DER HEYDE (10010913) / B: Andry & Sandrine van den Broek / 105ZY47 / O: Claire VAN DER HEYDE (10010913) / B: Andry & Sandrine van den Broek 8 72,40



88 Eline GOETHALS

BEL 201 ELLA BELLA DU MYSTERE

M / SF / Bay / 2014 / 106TO12 / O: STM Horses BV (20018213) / 106TO12 / O: STM Horses BV (20018213) 8 76,13



89 Wilton PORTER

USA 251 JOLI

G / KWPN / Bay / 2014 / 107ER35 / O: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / 107ER35 / O: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) 8 76,49



90 Lander DE BRUYN

BEL 366 IT'S ME DU BOSQUETIAU

S / SBS / Bay / 2014 / DAYTON SITTE / ALBION DU CHENE BRULE / 106TH44 / O: Cleran Horses (20000816) / B: Luc Pagnieau / 106TH44 / O: Cleran Horses (20000816) / B: Luc Pagnieau 8 80,57



91 Kei OKUBO

JPN 386 UGO DE LA TOUR VIDAL

G / SF / Chestnut / 2008 / OGANO SITTE / CALVARO / 103WB63 / O: Top Rider AB / B: S.A.R.L. LES ECURIES DE LA TOUR VIDAL,MME PAULE BOURDY DUBOIS, VICHY (FRA) / 103WB63 / O: Top Rider AB / B: S.A.R.L. LES ECURIES DE LA TOUR VIDAL,MME PAULE BOURDY DUBOIS, VICHY (FRA) 12 69,05



92 Donatas JANCIAUSKAS

LTU 250 COOL QUARZ

Male / HOLST / Bay / 2012 / QUARZ / SAN PATRIGNANO CASSINI / 105ON37 / O: Donatas Janciauskas / B: Gundula Henningsen / 105ON37 / O: Donatas Janciauskas / B: Gundula Henningsen 12 70,20



93 Tina VETS-NICASI

BEL 239 LARGO

S / BWP / Chestnut / 2011 / KANNAN 92.4130 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 105GJ40 / O: NV VETS VEEHANDEL / B: THEO MOTMANS / 105GJ40 / O: NV VETS VEEHANDEL / B: THEO MOTMANS 12 73,67



94 Soren PEDERSEN

DEN 304 TAILORMADE CHACCOTHARGO

Male / OS / Chestnut / 2014 / CHACCO-BLUE / CONTHARGOS / 106YK79 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz / 106YK79 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz 12 80,77



95 Patricio PASQUEL

MEX 230 SERINGAT

G / SF / Chestnut / 2006 / CHEF ROUGE (DE) HN / GUILLAUME TELL / 104BZ58 / O: Ainhoa MANERO BENAVENTE (10007921) / B: CTE CHRISTIAN DE POURTALES, MARTINVAST (FRA) / 104BZ58 / O: Ainhoa MANERO BENAVENTE (10007921) / B: CTE CHRISTIAN DE POURTALES, MARTINVAST (FRA) 24 65,29



96 Bieke CORNETTE

BEL 340 LYSANDRA VAN DE LAAK

M / BWP / Bay / 2011 / TOULON / JUMPY DES FONTAINES / 107PA97 / O: Jan CORNETTE (10267085) / B: Jan en Nancy Cornette en Docx / 107PA97 / O: Jan CORNETTE (10267085) / B: Jan en Nancy Cornette en Docx 30 90,26



Hyke VOORN

NED 278 CAMAXIMA

M / WESTF / Bay / 2011 / CAMAX L / DINARD L / 106CJ90 / O: Hyke VOORN (10175124) / B: Susanne Schlutermann / 106CJ90 / O: Hyke VOORN (10175124) / B: Susanne Schlutermann retired

