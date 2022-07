CSI 2*/1*/YH1* Azelhof + Belgian Champiosnhips 7yr old Horses

FLANDRIA RENT Schedule Riders Horses

09 CSI2* - 1m45 Grand Prix LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Result list: 72 competitors in this competition. Last updated at 18:19 hrs (31.07.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Thibeau SPITS

BEL 369 KING VAN ESSENE

S / BWP / Grey / 2010 / CALIDO I / CHACCO BLUE / 104TA88 / O: Carlos DE COCK (10125127) / B: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) / 104TA88 / O: Carlos DE COCK (10125127) / B: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) 0 81,67 0 43,26

7,500.00 EUR

2 Nick VRINS

BEL 209 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / O: Peter POSTELMANS (10000402) / B: Postelmans Nv / 107BG08 / O: Peter POSTELMANS (10000402) / B: Postelmans Nv 0 79,65 0 43,88

6,000.00 EUR

3 Virginie THONON

BEL 233 SPIKE VD WITHOEVE

G / ZANG / Bay / 2009 / STING VD WITHOEVE, HANN / 104RZ62 / O: Patrick HUYSE (10179538) / 104RZ62 / O: Patrick HUYSE (10179538) 0 78,94 0 44,05

4,500.00 EUR

4 Ioli MYTILINEOU

GRE 404 LEVIS DE MUZE

S / BWP / Bay / 2011 / ELVIS TER PUTTE / TINKA'S BOY / 105TB21 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: DANNY BOELENS / 105TB21 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: DANNY BOELENS 0 81,04 0 44,26

3,000.00 EUR

5 Maartje VERBERCKMOES

BEL 437 CARERRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALVARO Z / NARCOS II / 106YS02 / O: Merisio Team S.A.S / B: Peter Jonckheere / 106YS02 / O: Merisio Team S.A.S / B: Peter Jonckheere 0 80,38 0 45,09

2,100.00 EUR

6 Sam POLLEUNIS

BEL 305 LANCELOT P

G / BWP / Grey / 2011 / NAMELUS-R / BRAVOUR / 105ZR65 / O: Sam POLLEUNIS (10046404) / B: Paul Polleunis / 105ZR65 / O: Sam POLLEUNIS (10046404) / B: Paul Polleunis 0 81,78 0 46,57

1,650.00 EUR

7 Tristan GUISSON

BEL 223 EXPLOSION VH LEGITA HOF Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / FOR PLEASURE / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson 0 82,28 4 47,27

1,200.00 EUR

8 Vera BENCHIMOL

FRA 319 DREAM STAR ONE

G / SF / Bay / 2013 / KANNAN / QUICK STAR / 107LT40 / O: Inequus SRL / B: Nathalie Cotrel Guilluy / 107LT40 / O: Inequus SRL / B: Nathalie Cotrel Guilluy 0 82,81 4 47,63

900.00 EUR

9 Scarlett CHARLES

GBR 421 CHICAGO'S BOY

G / HOLST / Chestnut / 2009 / CARRICO / CALETTO I / 105IT92 / O: Hill House Equine Ltd (20000756) / B: Grot,Klaus-Werner / 105IT92 / O: Hill House Equine Ltd (20000756) / B: Grot,Klaus-Werner 0 81,93 4 48,79

900.00 EUR

10 Kim EMMEN

NED 242 DELVAUX

S / KWPN / Bay / 2008 / CHACCO-BLUE / LANCER II / 104CL13 / O: E. Berkhof / B: E. BERKHOF PAARDEN BV, DINTELOORD (NED) / 104CL13 / O: E. Berkhof / B: E. BERKHOF PAARDEN BV, DINTELOORD (NED) 0 83,71 14 64,20

750.00 EUR

11 Jose Alberto MARTINEZ VAZQUEZ

MEX 372 QUINLEY

G / HOLST / Grey / 2009 / QUINTERO / CALATO / 105KT87 / O: JOSE ALBERTO MARTINEZ BARONE / 105KT87 / O: JOSE ALBERTO MARTINEZ BARONE 1 84,10

750.00 EUR

12 Charlotte PHILIPPE

BEL 247 CACHAREL DE AMORANDA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / CORLENSKY G / LORD Z / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, 4 77,56

750.00 EUR

13 Louise LENAERTS

BEL 420 MAYBEL VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / FIGARO C (EX FIGARO DE LA VIE) / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS 4 78,78

150.00 EUR

14 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 316 NOBLESSE DU PALIS

M / BWP / Bay / 2013 / BALTIC VDL / INDORADO / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen / 106NH58 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Herman Bartholomeeusen 4 79,64

150.00 EUR

15 Francisco ROCHA

POR 203 LANZAROTE DE MUZE

S / BWP / Grey / 2011 / CLINTON / HEARTBREAKER / 105CF76 / O: SR SPORT HORSE / B: JORIS DE BRABANDER / 105CF76 / O: SR SPORT HORSE / B: JORIS DE BRABANDER 4 79,82

150.00 EUR

16 Lieven DEVOS

BEL 205 ELDORRADO MVNZ

G / Bay / 2007 / 105AX78 / O: Linico Horses / 105AX78 / O: Linico Horses 4 79,88

150.00 EUR

17 Wim VINCKX

BEL 213 FLOOR

M / KWPN / Grey / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / CASANTOS / 107NN03 / O: Marcel VINCKX (10268293) / B: Marcel Vinckx / 107NN03 / O: Marcel VINCKX (10268293) / B: Marcel Vinckx 4 79,91

150.00 EUR

18 Hani KAMAL RAJI BISHARAT

JOR 277 CHATINUE

G / OS / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / CONTINUE / 105JX90 / O: Maryam BSHARAT (10222946) / B: Gestuet Lewitz / 105JX90 / O: Maryam BSHARAT (10222946) / B: Gestuet Lewitz 4 79,93

150.00 EUR

19 Niels BRUYNSEELS

BEL 401 NOGANA VAN HET PEGGERSHOF

M / BWP / Bay / 2013 / OGANO SITTE / LEADER M / 106IU06 / O: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / B: Cinfra Bvba / 106IU06 / O: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / B: Cinfra Bvba 4 79,94



20 Dirk DEMEERSMAN

BEL 279 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / O: Jozef De Voghel / B: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / O: Jozef De Voghel / B: VOGHEL, JEF 4 79,97



21 Jenny KROGSÆTER

NOR 356 CHIVAS AP Z

G / ZANG / Grey / 2011 / CARDENTO / INDOCTRO / 105OV20 / O: Team Philippaerts (20002517) / 105OV20 / O: Team Philippaerts (20002517) 4 80,39



22 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 228 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 4 80,53



23 Stijn TIMMERMAN

BEL 244 EXTASE STE HERMELLE

M / SF / Bay / 2014 / UTO KERVEC / BABYLIS DE STE HERMELLE / 107BJ35 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Elevage Sainte Hermelle / 107BJ35 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: Elevage Sainte Hermelle 4 80,64



24 Vani KHOSLA

USA 433 INCITATUS

G / OS / Bay / 2009 / STAKKATOL / CON AIR / 104ND64 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: Lewitz / 104ND64 / O: Vani KHOSLA (10068127) / B: Lewitz 4 80,77



25 Jane ANNETT

GBR 430 INWOOD

G / KWPN / Bay / 2013 / KANNAN / KASMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) 4 82,02



26 Marthe HEUDENS

BEL 447 COLDPLAY VAN HET RUPELHOF Z

S / ZANG / Grey / 2014 / COLBERT GTI / RAMIRO Z / 106PT78 / O: Cantex Belgium / B: Peter Troubleyn / 106PT78 / O: Cantex Belgium / B: Peter Troubleyn 4 82,05



27 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 384 EVEREST D'ELLIPSE

G / SF / Chestnut / 2014 / VAGABOND DE LA POMME / KANNAN / 106UW37 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: S.N.C. Ellipse / 106UW37 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: S.N.C. Ellipse 4 82,62



28 Kris CHRISTIAENS

BEL 349 OBELIX VD BERGHOEVE

G / BWP / Bay / 2014 / DUBLIN VAN OVERIS / CASCAVELLE / 106PW25 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / B: Paul van den Bosch / 106PW25 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / B: Paul van den Bosch 4 83,78



29 Emanuele CAMILLI

ITA 426 ODENSE ODEVELD

G / BWP / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / QUERLYBET HERO / 106MI22 / O: Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557), R&R Horses Germany (20003141) / 106MI22 / O: Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH (20001557), R&R Horses Germany (20003141) 4 83,96



30 Soren PEDERSEN

DEN 303 TAILORMADE CAREM SANDY

Male / OS / Bay / 2014 / LONDON / SANDRO BOY / 106YK83 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz / 106YK83 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz 6 85,04



31 Tina VETS-NICASI

BEL 238 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE

M / SBS / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CONAN / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets 7 86,04



32 Anna DUFF

IRL 292 DIVA CASTELLA

M / OLDBG / Other / 2013 / DIARADO / CONTENDER / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen 8 79,64



33 Steven VERMEIR

BEL 224 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe 8 80,39



34 Aaron TIJSKENS

BEL 256 HURRICANE

G / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHED / KARLSTAD / 106HA08 / O: Susy LISMONT (10242364) / B: LAJ Welten / 106HA08 / O: Susy LISMONT (10242364) / B: LAJ Welten 8 80,82



35 Jeroen APPELEN

BEL 334 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken 8 81,97



36 Morgane DASSIO

SUI 358 DYRKA DU CARRY

M / SF / Chestnut / 2013 / SIRYUS DE BAVOZ / RUYBLAS / 105YR51 / O: Jac Sporthorses SLU (20004587) / B: Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA) / 105YR51 / O: Jac Sporthorses SLU (20004587) / B: Jean-pierre VANDECASTEELE 01140 VALEINS (FRA) 8 81,98



37 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 216 Gydine

M / KWPN / Grey / 2011 / 106EY87 / 106EY87 8 82,28



38 Gilles NUYTENS

BEL 270 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels 8 82,71



39 Claire PUTTERS

BEL 212 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen 8 82,78



40 Patricio PASQUEL

MEX 230 SERINGAT

G / SF / Chestnut / 2006 / CHEF ROUGE (DE) HN / GUILLAUME TELL / 104BZ58 / O: Ainhoa MANERO BENAVENTE (10007921) / B: CTE CHRISTIAN DE POURTALES, MARTINVAST (FRA) / 104BZ58 / O: Ainhoa MANERO BENAVENTE (10007921) / B: CTE CHRISTIAN DE POURTALES, MARTINVAST (FRA) 8 82,82



41 Nicolas PEDERSEN

DEN 419 TAILORMADE CHACCO CORO

S / OS / Bay / 2012 / DIABLO BLANCO / COROFINO 2 / 106CG63 / O: Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz / 106CG63 / O: Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz 8 83,36



42 Billy RAYMONT

AUS 412 CAPRINO

G / Chestnut / 2012 / 107AA58 / O: Jacinta KINSELLA (10182003) / 107AA58 / O: Jacinta KINSELLA (10182003) 8 83,41



43 Filippo TABARINI

ITA 379 ORAGE OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTERS' SCENDRO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL72 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv / 106TL72 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv 8 83,46



44 Benjamin ROBERT

FRA 323 Coupd'coeur D'euskadi

S / SF / Bay / 2012 / Diamant De Semilly / Galoubet A / 106IK33 / 106IK33 8 87,04



45 Tesse RAYMONT

AUS 429 ALLWYNDS VALHERRO

G / Grey / 2011 / VALHALLA 3 / METALL / 107RH74 / O: Tesse RAYMONT (10090456) / 107RH74 / O: Tesse RAYMONT (10090456) 9 84,05



46 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 345 NAPOLI VAN 'T KLAVERTJE VIER

Male / BWP / Black / 2013 / 107BJ25 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Christel & marc Van Duyse / 107BJ25 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Christel & marc Van Duyse 9 84,66



47 Bruno MARTINS COSTA

CAN 351 ELCAVIO PS

G / OS / Bay / 2012 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / CAPTAIN PAUL / 106RG17 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 106RG17 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 10 85,76



48 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 337 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens / 107MU52 / O: Rostal NV / B: Dirk Duyssens 11 86,07



49 Jules VAN HOYDONCK

BEL 440 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / O: Van Hoydonck / B: Tom De Craene / 106DH97 / O: Van Hoydonck / B: Tom De Craene 12 81,81



50 Dimme D'HAESE

BEL 282 ABSOLUTE DU MIO

G / Other / 2010 / MYLORD CARTHAGO*HN / CYLVERADO D'INXENT / 105UK00 / O: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / B: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) / 105UK00 / O: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / B: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) 12 82,14



51 Thomas DE WIT

BEL 398 TOOLS DW Z

Male / ZANG / Bay / 2011 / TOULON / CICERO Z VAN PAEMEL / 105NR76 / O: DW-Stables / B: De Wit / 105NR76 / O: DW-Stables / B: De Wit 12 82,99



52 Wilton PORTER

USA 252 VIGAKATA

M / OS / Chestnut / 2012 / VIGO D ARSOUILLES STX / STAKKATO / 106GL98 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 106GL98 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 14 85,09



53 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 265 MILLAR VAN 'T BREEMHOF

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / NON STOP / 106LM19 / O: Uplift Capital (20019771) / B: SOPHIE GALLE / 106LM19 / O: Uplift Capital (20019771) / B: SOPHIE GALLE 14 85,43



54 Andres VEREECKE

BEL 288 BIARRITZ DES HAUTS DROITS

G / SBS / Chestnut / 2007 / NABAB DE REVE / QUIDAM DE REVEL / 104JE38 / O: Ives Lambrecht / B: Marc Devos / 104JE38 / O: Ives Lambrecht / B: Marc Devos 16 78,84



55 Max SEBRECHTS

BEL 248 NESQUICK OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2013 / UT MAJEUR DE BRECEY / RICHEBOURG / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro 16 81,34



56 Anke DE BREUCKER

BEL 313 FASHION TCS

M / KWPN / Bay / 2010 / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS 16 81,50



57 Stefan DE PAUW

BEL 350 NAIROBI VAN KOJAKHOEVE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / LORD Z / 105XA09 / O: ZELDERLOO COMM V (20001316) / B: Jurgen Zelderloo / 105XA09 / O: ZELDERLOO COMM V (20001316) / B: Jurgen Zelderloo 18 85,09



58 Kimberley MARTENS WINSINGH

CAN 362 EGANO VAN 'T WINGERDHOF Z

S / ZANG / Black / 2013 / ELVIS TER PUTTE / FELTON DU MONT / 107TZ56 / O: Robert BOLE (10284196) / B: van Steenwinkel / 107TZ56 / O: Robert BOLE (10284196) / B: van Steenwinkel 19 86,96



59 Inge CARTON

BEL 413 QUALITY STAR Z

G / ZANG / Grey / 2013 / QUALITY TIME / CASH / 106FR43 / O: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / B: Niels De Bruijn / 106FR43 / O: Quality Sporthorses BV (20018834), Spiessens & Co BVBA (20003679) / B: Niels De Bruijn 23 94,56



John STEEGHS

NED 406 MONTY VD WITHOEVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / ENRICO VD WITHOEVE / MAJOR DE LA COUR / 105SD06 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: De Beck - Geerts / 105SD06 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: De Beck - Geerts eliminated



Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 220 EXPRESSO MINOTIERE

G / Bay / 2014 / TSUNAMI DE HUS / 106JD62 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / 106JD62 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) eliminated



Kim THIRY

BEL 389 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / O: Van den Bergh / B: Hoogers J. / 107MB04 / O: Van den Bergh / B: Hoogers J. eliminated



Lander DE BRUYN

BEL 366 IT'S ME DU BOSQUETIAU

S / SBS / Bay / 2014 / DAYTON SITTE / ALBION DU CHENE BRULE / 106TH44 / O: Cleran Horses (20000816) / B: Luc Pagnieau / 106TH44 / O: Cleran Horses (20000816) / B: Luc Pagnieau retired



Kei OKUBO

JPN 387 BOBBY BROWN 40

S / OS / Bay / 2006 / BALOU DU ROUET / CONTINUE / 103DB92 / O: Kei OKUBO (10148226) / B: Gestüt Lewitz / 103DB92 / O: Kei OKUBO (10148226) / B: Gestüt Lewitz retired



Thibault PHILIPPAERTS

BEL 374 AQABA DE LEAU

M / SCSL / Chestnut / 2011 / ARKO III / BURGGRAAF / 106IA23 / O: Team Philippaerts / B: Hof Ter Leeuwe / 106IA23 / O: Team Philippaerts / B: Hof Ter Leeuwe retired



Niels VERWERFT

BEL 287 MALLIKA VAN DE NEERHEIDE

M / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CHOPIN VAN HET MOLENEIND / 106AR91 / O: Van Giel / B: Eric Van Giel / 106AR91 / O: Van Giel / B: Eric Van Giel retired



Evelyne PUTTERS

BEL 360 MELUSO PS

G / OLDBG / Bay / 2013 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 107EQ14 / O: Cleran Horses / B: Gestut Lewitz / 107EQ14 / O: Cleran Horses / B: Gestut Lewitz retired



Elke APPELTANS

BEL 378 QUENDOLIN 4

S / WESTF / Bay / 2012 / QUIPEGGIO / BARRING / 106KG63 / O: Boyen - Nagels / B: Franz Schulze- Ameling / 106KG63 / O: Boyen - Nagels / B: Franz Schulze- Ameling retired



Roy VAN BEEK

BEL 296 MIA V/H HULSTENHOF

M / BWP / Chestnut / 2012 / ZIROCCO BLUE / CASSINI II / 106EF51 / O: Van Beek guy & Joeri Leys / B: Mols Bernard / 106EF51 / O: Van Beek guy & Joeri Leys / B: Mols Bernard retired



Estrat MATEU

ESP 236 VRIENDINNEKE VAN DE LENTAMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107RI05 / O: Estrat MATEU (10002230) / B: De Withoeve LV / 107RI05 / O: Estrat MATEU (10002230) / B: De Withoeve LV retired



Robin VAN THILLO

BEL 327 OMBRE D'EMMA

M / Grey / 2014 / SCENDIX / TRADITION VAN DE BEGIJNAKKER / 107HF38 / O: Luc MATTHYSSEN (10241579) / B: Stal Voerman / 107HF38 / O: Luc MATTHYSSEN (10241579) / B: Stal Voerman retired



Nicolas TORO

COL 259 ISA

M / KWPN / Bay / 2013 / ENTERTAINER / CANTURO / 106XG53 / O: Alfons DE VRINDT (10201495) / B: M.Litjens / 106XG53 / O: Alfons DE VRINDT (10201495) / B: M.Litjens retired



