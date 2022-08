CSI 2*/1/*YH1* Azelhof

09 CSI2* - 1m45 LR

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Result list: 70 competitors in this competition. Last updated at 18:06 hrs (05.08.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Dayro ARROYAVE

COL 308 INGMAR

M / Chestnut / 2011 / C-INGMAR / ORLANDO VD HEFFINCK / 106FR18 / O: Meiboom BV (20016746) / B: Hans Callaert / 106FR18 / O: Meiboom BV (20016746) / B: Hans Callaert 0 65,99

6,375.00 EUR

2 Estrat MATEU

ESP 339 VENTURA MAIL

M / SF / Bay / 2009 / QUALITY TOUCH / JAGUAR MAIL / 105GL66 / O: ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U (20002408) / 105GL66 / O: ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U (20002408) 0 67,70

5,100.00 EUR

3 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 297 FRIMETTE E

M / KWPN / Bay / 2010 / NAMELUS R / BURGGRAAF NV / 105IN64 / O: El Sueno Europe B.V. (20001655) / 105IN64 / O: El Sueno Europe B.V. (20001655) 0 69,22

3,825.00 EUR

4 Michael HUGHES

USA 395 SX HIDALGO VG

G / BWP / Bay / 2007 / QUADRILLO / ANDIAMO / 103ZW01 / O: Stephex Stables (20000056) / B: VAN GORP ALOIS, KASTERLEE (BEL) / 103ZW01 / O: Stephex Stables (20000056) / B: VAN GORP ALOIS, KASTERLEE (BEL) 0 69,62

2,550.00 EUR

5 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 318 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / O: Van den Bergh / B: Joris Van den Bergh / 107MA60 / O: Van den Bergh / B: Joris Van den Bergh 0 69,85

1,785.00 EUR

6 Patrik SPITS

BEL 328 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / O: Vanluyten / B: Britt Vanluyten / 106CN08 / O: Vanluyten / B: Britt Vanluyten 0 70,09

1,402.50 EUR

7 Petronella ANDERSSON

SWE 254 OPALINE DE W&S

M / BWP / Grey / 2014 / ETOULON VDL / ZIROCCO BLUE VDL / 107CV46 / O: Stephex Stables / B: MARC WENS STUD / 107CV46 / O: Stephex Stables / B: MARC WENS STUD 0 71,46

1,020.00 EUR

8 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 257 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn / 105VE12 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: A. Floryn 0 72,34

765.00 EUR

9 Ruben ROMP

NED 436 HANOUK V

M / KWPN / Grey / 2012 / 105XD59 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Verbakel / 105XD59 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Verbakel 0 74,68

765.00 EUR

10 Hendrik DENUTTE

BEL 389 NEVADA QUALITY Z

G / ZANG / Bay / 2014 / NUMERO UNO / ARGENTINUS / 106TD01 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: QUALITY STUD / 106TD01 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: QUALITY STUD 0 74,69

637.50 EUR

11 Demi VAN GRUNSVEN

NED 439 HUCINTA

M / KWPN / Bay / 2012 / NAMELUS R / 105ME75 / O: Van Grunsven Jumping Stables B.V. / B: G. van de Winkel / 105ME75 / O: Van Grunsven Jumping Stables B.V. / B: G. van de Winkel 0 74,99

637.50 EUR

12 Henk FREDERIKS

NED 293 IMPIAN D

S / KWPN / Bay / 2013 / VDL BUBALU / LUX Z / 106ET23 / O: H.k. VAN DOORN (10180228) / B: H.K. van Doorn / 106ET23 / O: H.k. VAN DOORN (10180228) / B: H.K. van Doorn 0 76,19

637.50 EUR

13 Pascale HAEP

BEL 331 IASHIN SITTE

G / SBS / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / TINKAS BOY / 106NN19 / O: Haep-Joucken / B: Daniel Boudrenghien / 106NN19 / O: Haep-Joucken / B: Daniel Boudrenghien 0 76,44

100.00 EUR

14 Frederic VERNAET

BEL 306 ICLOUD

S / HOLST / Grey / 2013 / CALMANDO 3 / CLEARWAY / 106SA76 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Aholainen / 106SA76 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Aholainen 0 77,05

100.00 EUR

15 Logan FIECHTER

NED 353 CASANOVA OF PICOBELLO Z

Male / ZANG / Chestnut / 2014 / CURBY DU SEIGNEUR / AREZZO VDL / 107ER50 / O: Loewie JOPPEN (10031514), Albert VAN DER KOP (10176336) / B: Picobello Horses / 107ER50 / O: Loewie JOPPEN (10031514), Albert VAN DER KOP (10176336) / B: Picobello Horses 0 77,33

100.00 EUR

16 Scarlett CHARLES

GBR 416 CHICAGO'S BOY

G / HOLST / Chestnut / 2009 / CARRICO / CALETTO I / 105IT92 / O: Hill House Equine Ltd (20000756) / B: Grot,Klaus-Werner / 105IT92 / O: Hill House Equine Ltd (20000756) / B: Grot,Klaus-Werner 0 77,86

100.00 EUR

17 Enzo CHIAROTTO

FRA 282 INTOUCHABLE ZG

S / Bay / 2013 / MODESTO / DIAMANT DE SEMILLY / 107AU40 / O: S.A.R.L. SEBEN (20016567) / 107AU40 / O: S.A.R.L. SEBEN (20016567) 0 79,05

100.00 EUR

18 Stive HOFLACK

BEL 228 KIEFFER VAN DE OOSTERWALLE

G / BWP / Bay / 2010 / COOPER VAN DE HEFFINCK / ERLE / 105XC79 / O: Patrick HOFLACK (10170899) / B: Eli Delva / 105XC79 / O: Patrick HOFLACK (10170899) / B: Eli Delva 0 79,77

100.00 EUR

19 Michael DUFFY

IRL 367 SURPRISE

M / ZANG / Bay / 2014 / EMERALD / CONTENDER / 106KY89 / O: HS Sportpferde GmbH (20000348) / B: Stoeterij Landetta / 106KY89 / O: HS Sportpferde GmbH (20000348) / B: Stoeterij Landetta 1 80,14



20 Caroline DEVOS-POELS

NED 447 MILONA VAN HET SPEIENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / CHOPARD VDB Z / RAMIRO'S BUBE / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez 4 68,63



21 Chloe ASTON

GBR 266 FLAVIE VAN DE HELLE

M / SBS / Bay / 2011 / CARLOW VAN DE HELLE / CARVALLO / 105AE53 / O: Wendy Norman - Aston Sporthorses / B: N.V. VAN DE HELLE / 105AE53 / O: Wendy Norman - Aston Sporthorses / B: N.V. VAN DE HELLE 4 68,85



22 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 218 GUUST VAN DEN KATTEN EECK

S / SBS / Bay / 2012 / ZAZU / CAESAR VAN DE HELLE / 105NX03 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Poppe Philip / 105NX03 / O: Philyra Equus S.A (20002467) / B: Poppe Philip 4 69,62



23 Jeroen DE WINTER

BEL 278 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / O: Erik De Winter (10435432) / B: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / O: Erik De Winter (10435432) / B: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 4 69,95



24 Pieter DEVOS

BEL 448 IRONA VAN DE VIKING Z

M / ZANG / Bay / 2013 / 106PD58 / O: Devos Stables BVBA / B: Devos Stables / 106PD58 / O: Devos Stables BVBA / B: Devos Stables 4 70,73



25 Jane ANNETT

GBR 275 INWOOD

G / KWPN / Bay / 2013 / KANNAN / KASMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) / 106CK24 / O: Jane ANNETT (10001699) 4 72,16



26 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 269 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 4 73,21



27 Margareth EIKNER

EST 422 LUIGI VAN DE KORNELISHOEVE

Male / BWP / Bay / 2011 / CARABAS VD WATERINGHOEVE / 105NZ66 / O: Goodstar Horses (20004206) / B: Eugene Bral / 105NZ66 / O: Goodstar Horses (20004206) / B: Eugene Bral 4 73,26



28 Nathan BUDD

BEL 375 CONTHASANA PS

M / OS / Other / 2012 / CONTHARGOS / SANVARO / 106BV56 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 106BV56 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 4 73,73



29 Maureen BONDER

NED 414 FLIEREFLUITER

G / KWPN / Bay / 2010 / TYGO / SALAMON / 106ET19 / O: Stal Bonder V.O.F. (20001803) / B: J. BERVOETS, ZONNEMAIRE (NED) / 106ET19 / O: Stal Bonder V.O.F. (20001803) / B: J. BERVOETS, ZONNEMAIRE (NED) 4 73,83



30 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 310 ECUADOR DE LA CENSE

G / Chestnut / 2014 / KANNAN / SKIPPY II / 106UW28 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: Max Hauri / 106UW28 / O: Esther STEIGER (10110332) / B: Max Hauri 4 75,44



31 Niels BRUYNSEELS

BEL 250 DIORNELLA-D

M / SCSL / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / FOR PLEASURE / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe 4 75,85



32 Ioli MYTILINEOU

GRE 420 CASANOVA HASTAK DWB

Male / DWB / Bay / 2013 / COSMEO / DIAMANT DE SEMILLY / 106PT64 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: Carsten Carstensen / 106PT64 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: Carsten Carstensen 4 75,93



33 Stephanie ANDRIES

BEL 236 HANNES 197

G / BAD-WÜ / Other / 2012 / BALOU DU ROUET / RAMINO / 107BU16 / O: Andy WITZEMANN (10005878) / B: Andy Witzemann / 107BU16 / O: Andy WITZEMANN (10005878) / B: Andy Witzemann 4 76,12



34 Bo FIEVEZ

BEL 240 KWINTEN VAN DE MISPELAERE

G / BWP / Black / 2010 / EQUISTRO / WANDOR VAN DE MISPELAERE D'10 / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen 4 78,07



35 Vicky VAN DE POEL

BEL 407 EVITA B

M / KWPN / Grey / 2009 / MR. BLUE / H.ALME Z / 106RD37 / O: Lies DE BACKER (10052637) / B: Sal Burg B.V / 106RD37 / O: Lies DE BACKER (10052637) / B: Sal Burg B.V 4 79,69



36 Marc Antoine HENN

FRA 239 DOUGLAS DU GUE

S / SF / Other / 2013 / AIR JORDAN / LANDO / 106PS09 / O: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / B: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) / 106PS09 / O: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / B: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) 4 79,94



37 Louise LOSFELD

BEL 410 FABULOUS

M / SBS / Bay / 2011 / PRESIDENT / CRUISING / 105XI98 / O: Ecuries du Grand Bray (20005712) / B: Stephan Conter / 105XI98 / O: Ecuries du Grand Bray (20005712) / B: Stephan Conter 6 81,05



38 Oleksandr PRODAN

UKR 387 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF

Male / BWP / Bay / 2012 / 105LZ34 / O: Ludwig en Yasmine Criel / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN / 105LZ34 / O: Ludwig en Yasmine Criel / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN 6 81,83



39 Lien VAN ENDE

BEL 216 OLYMPIC DREAM

M / BWP / Bay / 2014 / COMME IL FAUT / BORIS VAN HET KLUIZEBOS / 106OH43 / O: De Smedt Andy / B: Kenny De Smedt / 106OH43 / O: De Smedt Andy / B: Kenny De Smedt 7 82,44



40 Cedric WOLF

GER 204 DSP CHICITITO

G / DSP (BRAND) / Bay / 2010 / CROSSFIRE / BALOU DU ROUET / 105LC96 / O: Ohle, Frank / B: Frank Ohle / 105LC96 / O: Ohle, Frank / B: Frank Ohle 8 68,56



41 Marthe HEUDENS

BEL 344 OMBRE VAN 'T ZORGVLIET

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / HEARTBREAKER / 107TK68 / O: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / B: Clarysse Van Coppenolle / 107TK68 / O: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / B: Clarysse Van Coppenolle 8 70,47



42 Jeroen APPELEN

BEL 288 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken / 107DF34 / O: Filip VAN ASSSCHE (10280139) / B: Roger Schaerlaken 8 71,41



43 Jessica SPRINGSTEEN

USA 208 RMF CLINTON SON

S / Grey / 2012 / CLINTON / HEARTBREAKER / 105YY39 / O: Rushy Marsh Farm LLC (20000220) / B: Muriel BREUL 14130 LE BREVEDENT (FRA) / 105YY39 / O: Rushy Marsh Farm LLC (20000220) / B: Muriel BREUL 14130 LE BREVEDENT (FRA) 8 71,98



44 Jan VERMEIREN

BEL 243 OAKLEY VAN DORPERHEIDE

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / ANDIAMO / 107KR15 / O: JV Horses (20003059), NR Horses (20018229) / B: Stoeterij Dorperheide / 107KR15 / O: JV Horses (20003059), NR Horses (20018229) / B: Stoeterij Dorperheide 8 72,01



45 Emilie CONTER

BEL 430 HITECK

S / DWB / Bay / 2009 / HEARTBEAT / CAJUS / 105HL03 / O: H5 STABLES (20005521), Stephex Stables (20000056) / B: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV / 105HL03 / O: H5 STABLES (20005521), Stephex Stables (20000056) / B: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV 8 72,05



46 Odile GIERECH

LUX 399 NOSTRADAMUS VD WATERTOREN

G / BWP / Bay / 2013 / GLASGOW-W VH MERELSNEST / SAYGON / 105XE99 / O: Valentine AUGUIN (10191567) / B: NV Keros / 105XE99 / O: Valentine AUGUIN (10191567) / B: NV Keros 8 73,07



47 Lorenzo DE LUCA

ITA 323 STAKALITE

M / OS / Grey / 2012 / STAKKATOL / VOLTAIRE / 105XV53 / O: Gilbert DE ROOCK (10214803) / B: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) / 105XV53 / O: Gilbert DE ROOCK (10214803) / B: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) 8 73,52



48 Krzysztof LUDWICZAK

POL 224 CROS BLUE

S / OS / Chestnut / 2009 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 105CG89 / O: Krzysztof Ludwiczak / B: Gestuet Lewitz / 105CG89 / O: Krzysztof Ludwiczak / B: Gestuet Lewitz 8 73,97



49 Kevin JOCHEMS

NED 432 GIN D

Male / BWP / Grey / 2006 / CLINTON / SKIPPY II / 103LJ77 / O: SF EQUESTRIAN (20003880) / B: VANDERLINDEN PIERRE, NODEBAIS (BEL) / 103LJ77 / O: SF EQUESTRIAN (20003880) / B: VANDERLINDEN PIERRE, NODEBAIS (BEL) 8 75,54



50 Katja HAEP

BEL 314 ANUSCHKA

M / HOLST / Grey / 2008 / CLARIMO / CASALL / 104GQ32 / O: Ballywalter Stables (20003579) / B: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) / 104GQ32 / O: Ballywalter Stables (20003579) / B: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) 8 77,37



51 Randy SHERMAN

USA 202 CONTHOONA

M / MECKL / Bay / 2013 / ELITE / CARTOON / 106PG23 / O: Arkay Sporthorses (20004853) / B: Pferdehaltung GMBH / 106PG23 / O: Arkay Sporthorses (20004853) / B: Pferdehaltung GMBH 8 77,39



52 Aubri NOYEZ

BEL 425 C'EST CHIQUE NC Z

M / ZANG / Bay / 2011 / CALLUCCIO C / DARCO / 106KM94 / O: Nico DECROIX (10192419), Gwenaelle HERNOULD (10192418), Aubri NOYEZ (10085447) / B: Nele Claeys / 106KM94 / O: Nico DECROIX (10192419), Gwenaelle HERNOULD (10192418), Aubri NOYEZ (10085447) / B: Nele Claeys 8 77,97



53 Viktor EDVINSSON

SWE 301 ELIWOOD DU FRESNE

M / Chestnut / 2014 / 107DM01 / O: Maxime BOULET (10229168) / B: Anne-Marie och Michel Mesnil / 107DM01 / O: Maxime BOULET (10229168) / B: Anne-Marie och Michel Mesnil 8 79,04



54 Sophie MICHIEL

FRA 231 COUGAR DE HUS Z

G / ZANG / Bay / 2012 / COSINHUS / ARGENTINUS / 105NF00 / O: Mme Elise CORNIC / B: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) / 105NF00 / O: Mme Elise CORNIC / B: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) 12 72,04



55 Niels BULTHUIS

NED 320 VDL GROEP CALLIDA 2

M / DSP (BRAND) / Grey / 2010 / CALLADO 2 / EDELSTEIN / 105AT20 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: Uwe Plank / 105AT20 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: Uwe Plank 12 75,09



56 Alessia ARRIGO ZAZADZE

TUR 234 DAWSON

G / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / DOLLAR DELA PIERRE / 106TF93 / O: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / B: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) / 106TF93 / O: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / B: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) 12 77,23



57 Dirk DEMEERSMAN

BEL 372 ODELINA VAN 'T MERELSNEST

M / Bay / 2014 / KANNAN / VOLTAIRE / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest 12 78,92



58 Frederic MARIEN

BEL 247 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / O: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / B: Hobe Bernhard / 106SN91 / O: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / B: Hobe Bernhard 12 83,79



59 Joaquin TINAO PEREZ-MIRAVETE

ESP 363 ZOE BLUE VAN DE KREKEBEKE Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / CALVARO Z / 106FI42 / O: TIBO EQUESTRIAN S.L. (20017917) / B: Robrecht Segaert / 106FI42 / O: TIBO EQUESTRIAN S.L. (20017917) / B: Robrecht Segaert 13 80,26



60 Kim EMMEN

NED 442 FARAH

M / KWPN / Bay / 2010 / AREZZO VDL / CONCORDE / 105IG70 / O: Erik Berkhof Paarden BV / 105IG70 / O: Erik Berkhof Paarden BV 14 85,02



61 Mohamed Shafi Mohamed ALREMEITHI

UAE 392 CARAMBA

M / WESTF / Bay / 2013 / CHIN WIN / ALDATO / 106VF59 / O: Mohamed Shafi Mohamed ALREMEITHI (10059620) / B: Eckhard Voß / 106VF59 / O: Mohamed Shafi Mohamed ALREMEITHI (10059620) / B: Eckhard Voß 16 67,85



62 Ivan DALTON

IRL 342 LINCOURT LUIDAM

G / Chestnut / 2012 / LUIDAM / CAVALIER ROYALE / 107VE34 / O: Butler Court Stables / B: John McLaughlin / 107VE34 / O: Butler Court Stables / B: John McLaughlin 18 85,72



63 Bruno VERMEIRE

BEL 286 MINI COOPER VAN HET HEIFORT

G / BWP / Bay / 2012 / COOPER VD HEFFINCK / PALESTRO VD BEGIJNAKKER D'02 / 106HD12 / O: Bruno VERMEIRE (10133633) / B: Ignace Parys / 106HD12 / O: Bruno VERMEIRE (10133633) / B: Ignace Parys 32 99,68



Steven VERMEIR

BEL 213 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe eliminated

Zoe CONTER

BEL 274 LEVISTA DBH Z

M / ZANG / Grey / 2013 / LEVISTO Z / RAMIRO Z / 106JN15 / O: Stephex Stables (20000056) / B: DE BRUYN LV / 106JN15 / O: Stephex Stables (20000056) / B: DE BRUYN LV eliminated

Roosje BROUWER

NED 349 IKE

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR / BURGGRAAF NV / 106OE09 / O: Everse Horses (20001624) / B: M.M.A.Everse / 106OE09 / O: Everse Horses (20001624) / B: M.M.A.Everse retired

Doron KUIPERS

NED 357 Just A Moment Van T Heerenhuys

M / KWPN / Bay / 2014 / E Star / Indoctro / 106ok99 / O: Probarn B.V. (20004985), Stal Poppelaars B.V. (20004984) / B: H.Poppelaars / 106ok99 / O: Probarn B.V. (20004985), Stal Poppelaars B.V. (20004984) / B: H.Poppelaars retired

Stefanie SAPERSTEIN

USA 411 CHAPEAU Z

M / ZANG / Bay / 2011 / CHELLTHAGO Z / HORS LA LOI II / 106EC62 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: Jos Swinkels / 106EC62 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: Jos Swinkels retired

Leonie PEETERS

BEL 262 MACHO V

G / BWP / Bay / 2012 / FALCO / QUIDAM DE REVEL / 107HJ20 / O: Rostal NV / 107HJ20 / O: Rostal NV retired

Axel VANDOORNE

BEL 334 NOVELLE VH EEGDEKEN

M / BWP / Bay / 2013 / BISQUET BALOU VD MISPELAERE / ZEUS / 106HS71 / O: Liesbet CAEYMAN (10059074) / B: Liesbet Caeyman / 106HS71 / O: Liesbet CAEYMAN (10059074) / B: Liesbet Caeyman 4 retired

