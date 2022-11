CSI2*/1*/YH1* Autumn Tour Azelhof W1

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)

The class is qualifier for class 9 - 1m45 GP (see qualifiers rules) Resultaten lijst: 63 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 19:04 Uur (11.11.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Benjamin WULSCHNER

GER 468 PRIEURE

G / HANN / Other / 2010 / PERIGUEUX / ACORD II / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin 0 67,82 0 29,53

6,375.00 EUR

2 Virginie THONON

BEL 382 JUST THE WAY

G / KWPN / Bay / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / HEMMMINGWAY / 107NV71 / E: Ecurie Fabien Schreiber / F: L. VAN VEGCHEL / 107NV71 / E: Ecurie Fabien Schreiber / F: L. VAN VEGCHEL 0 68,05 0 30,95

5,100.00 EUR

3 Felipe AMARAL

BRA 27 GERMANICO T

Male / KWPN / Bay / 2007 / NUMERO UNO / JULIUS / 105UP13 / E: Ricardo MACEDO FACCHINI (10158103) / F: V B B M. DE POELE / 105UP13 / E: Ricardo MACEDO FACCHINI (10158103) / F: V B B M. DE POELE 0 67,85 0 31,22

3,825.00 EUR

4 Samuel HUTTON

GBR 222 ALANINE DE VAINS

M / SF / Bay / 2010 / ALLEGRETO / ADELFOS / 105KD19 / E: LINDEMANN BARNETT SPORTHORSES (20006156) / 105KD19 / E: LINDEMANN BARNETT SPORTHORSES (20006156) 0 70,92 0 31,33

2,550.00 EUR

5 Claire PUTTERS

BEL 332 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 0 73,00 0 32,34

1,785.00 EUR

6 Jeffrey SCHMITZ

NED 360 KAVIAAR DELTA MOSSEL Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / KANNAN / VIGO D ARSOUILLES STX / 106WX70 / E: Bart Gommeren Sporthorses (20001198) / F: W. van de Plasse / 106WX70 / E: Bart Gommeren Sporthorses (20001198) / F: W. van de Plasse 0 71,72 0 37,35

1,402.50 EUR

7 Helena BEYERS

BEL 40 MATONGE OF COLORS

G / BWP / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / EROS PLATIERE / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme 0 71,98 0 38,12

1,020.00 EUR

8 Kevin JOCHEMS

NED 227 Flying Jackie

M / KWPN / Bay / 2010 / Nabab De Reve / Voltaire / 105me95 / 105me95 0 71,05 4 32,01

765.00 EUR

9 Red MORGAN

GBR 292 GOLIA

G / KWPN / Grey / 2011 / BUSTIQUE / DORIANO / 105VG27 / E: Steve MORGAN (10270036), Redline Equestrian (20006120) / F: J. Dresen / 105VG27 / E: Steve MORGAN (10270036), Redline Equestrian (20006120) / F: J. Dresen 0 71,12 4 36,42

765.00 EUR

10 Dimme D'HAESE

BEL 110 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander 0 70,35 8 34,50

637.50 EUR

11 Titouan SCHUMACHER

FRA 363 CARERA DES BRIMBELLES

M / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN / HENAUD / 105LU56 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) / 105LU56 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) 0 70,86 8 34,80

637.50 EUR

12 Chanel DE BAETS

BEL 117 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 1 73,16

637.50 EUR

13 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 419 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel 1 73,29

100.00 EUR

14 Evelyne PUTTERS

BEL 334 MELUSO PS

G / OLDBG / Bay / 2013 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 107EQ14 / E: Cleran Horses / F: Gestut Lewitz / 107EQ14 / E: Cleran Horses / F: Gestut Lewitz 1 73,31

100.00 EUR

15 Hannes SYMONS

BEL 379 CAYADIX HERO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CADENCE VAN'T GELUTT Z / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 105ZG74 / E: Van Decraen Lieven - V2024 / F: Luc Henry / 105ZG74 / E: Van Decraen Lieven - V2024 / F: Luc Henry 1 73,40

100.00 EUR

16 Richard KIERKEGAARD

ARG 236 URINGA Z

M / ZANG / Chestnut / 2008 / UDARCO / DAMOCLES / 104JP67 / E: Melchior MARIE HELENE (10157805), PEDRO S.A. (20000065) / F: Van Dijck Harry / 104JP67 / E: Melchior MARIE HELENE (10157805), PEDRO S.A. (20000065) / F: Van Dijck Harry 1 73,77

100.00 EUR

17 Maysam BISHARAT

JOR 50 UN DOLLAR DE BLONDEL

S / SF / Bay / 2008 / TLALOC M / LANDADEL / 104KO01 / E: Maysam BISHARAT (10035279) / F: M. MICHEL RUEL, RAVENOVILLE (FRA) / 104KO01 / E: Maysam BISHARAT (10035279) / F: M. MICHEL RUEL, RAVENOVILLE (FRA) 2 74,35



18 Ioli MYTILINEOU

GRE 294 CASANOVA HASTAK DWB

Male / DWB / Bay / 2013 / COSMEO / DIAMANT DE SEMILLY / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen 3 75,31



19 Jody VAN GERWEN

NED 410 INEBELLE VAN 'T WELTHOF

M / BWP / Chestnut / 2008 / TAKASHI VAN BERKENBROECK / QUERLYBET HERO Q34591 / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens 4 65,54



20 Christophe VANDERHASSELT

BEL 421 ARTHURO DE SARLAR Z

G / ZANG / Grey / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / OBOURG / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André 4 68,84



21 Janina BLOTZ

GER 52 CASSIS VAN DE KRANENBURG

G / SBS / Bay / 2008 / TOULON / KANNAN / 104MF41 / E: Jürgen WARZECHA (10025126) / F: Jacques Leterme / 104MF41 / E: Jürgen WARZECHA (10025126) / F: Jacques Leterme 4 69,75



22 Jules VAN HOYDONCK

BEL 11 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene 4 70,46



23 Jeroen DE WINTER

BEL 143 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 4 70,50



24 Niels BRUYNSEELS

BEL 472 Hespro Ryal K

S / KWPN / Bay / 2012 / Crespo Vdl / Matterhorn / 106gv51 / 106gv51 4 70,71



25 Sander KENIS

BEL 233 MILANA VAN DE NIANAHOEVE

M / BWP / Bay / 2012 / INSHALLAH DE MUZE / ANDIAMO Z / 106PB65 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Andre Verstappen / 106PB65 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Andre Verstappen 4 70,79



26 Roy VAN BEEK

BEL 390 NOAH VAN'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2013 / EPLEASER VAN'T HEIKE / TAMURA VAN'T HEIKE / 106NT21 / E: Yacelo NV (20017596) / F: Karel Boonen / 106NT21 / E: Yacelo NV (20017596) / F: Karel Boonen 4 70,84



27 Kendra Claricia BRINKOP

GER 69 NECTOR VD BISSCHOP

S / BWP / Chestnut / 2013 / ECHO VAN T SPIEVELD / DARCO / 106GK55 / E: Stephex Stables (20000056), STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / F: Tom De Craene / 106GK55 / E: Stephex Stables (20000056), STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / F: Tom De Craene 4 71,58



27 Christian WEIER

LUX 445 COOKIE

M / SCSL / Bay / 2014 / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian 4 71,58



29 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 98 FLAIR

M / KWPN / Other / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / INDOCTRO / 104YJ82 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: A.H.J.M. KERSTENS, ETTEN LEUR (NED) / 104YJ82 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: A.H.J.M. KERSTENS, ETTEN LEUR (NED) 4 71,84



30 Hendrik DENUTTE

BEL 147 HECTOR

G / SBS / Bay / 2013 / FLAMENCO DESEMILLY / KANNAN / 107AI46 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME / 107AI46 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME 4 72,34



31 Amber FIJEN

NED 172 DALI VAN 'T PRINSENVELD Z

G / ZANG / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / 107QH90 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: van Campenhout Stijn / 107QH90 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: van Campenhout Stijn 4 72,35



32 Axel VANDOORNE

BEL 427 MISTRAL VAN DE VOGELZANG

G / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / CLINTON / 105XD17 / E: Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Andre De Visscher / 105XD17 / E: Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Andre De Visscher 4 72,51



33 Emilie STAMPFLI

SUI 376 QUINTON VOM ILUM

G / Chestnut / 2013 / QUICKLET DE KREISKER / MAJOR D'OLBICHE / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager 4 72,82



34 Suus KUYTEN

NED 251 KING KONG D'AVIFAUNA

G / BWP / Black / 2010 / THINK BIG VAN T L / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 105EF13 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: KAtrien & Johan Nijs - Jacops / 105EF13 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: KAtrien & Johan Nijs - Jacops 5 73,64



35 Megan LASEUR

NED 257 IRONMAN

G / KWPN / Bay / 2013 / DALLAS / CHELLANO / 106HN67 / E: M.L.Sporthorses (20002907) / F: J.Laseur / 106HN67 / E: M.L.Sporthorses (20002907) / F: J.Laseur 7 75,30



36 Joseph DAVISON

GBR 114 IGGY POP

Male / Grey / 2013 / DALLAS VDL / LABOR'S VDL INDORADO / 106RC51 / E: Joseph DAVISON (10054312), Richard DAVISON (10011348) / 106RC51 / E: Joseph DAVISON (10054312), Richard DAVISON (10011348) 8 69,39



37 Anna-Lisa SCHLÜTER

GER 352 CHAMP 227

G / HOLST / Grey / 2010 / CASSINI II / LANSING / 106MK21 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Rolfs, Reimer / 106MK21 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Rolfs, Reimer 8 70,68



38 Tom SANDERS

GER 344 KEINE KLEINE

M / RHEIN / Other / 2013 / KARDINAL / LUPICOR / 106TB01 / E: Wolfgang SANDERS (10208442) / F: Büns, Ralf / 106TB01 / E: Wolfgang SANDERS (10208442) / F: Büns, Ralf 8 70,93



39 Pascale HAEP

BEL 205 IASHIN SITTE

G / SBS / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / TINKAS BOY / 106NN19 / E: Haep-Joucken / F: Daniel Boudrenghien / 106NN19 / E: Haep-Joucken / F: Daniel Boudrenghien 8 71,47



40 Dennis CAUBERGS

BEL 90 NARNIA

M / BWP / Black / 2013 / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) / 107JB51 / E: Joke MARDAGA (10042418) 8 71,86



41 Jens NIJS

BEL 309 OLYMPIC VAN HET MERRETHOF

G / BWP / Chestnut / 2014 / KASANOVA DE LA POMME / TRIOMPHE DE MUZE / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas / 107EK81 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Ben Van Den Plas 8 72,03



42 Emilie CONTER

BEL 95 IVOOR VAN T PARADIJS

G / BWP / Chestnut / 2008 / QUADRILLO / INDOCTRO / 104JX81 / E: Stephex Stables (20000056) / F: GUSTAAF ROOMS, BELSELE (BEL) / 104JX81 / E: Stephex Stables (20000056) / F: GUSTAAF ROOMS, BELSELE (BEL) 8 72,43



43 Perry GERYL

BEL 186 LETS KISS THE SKY

M / BWP / Bay / 2011 / CONTENDRO I / CHIN CHIN / 106LM01 / E: Dirk VAN BOSSEL (10127491) / F: BVBA Van Bossel / 106LM01 / E: Dirk VAN BOSSEL (10127491) / F: BVBA Van Bossel 8 72,85



44 Logan FIECHTER

NED 168 E HOODSTOCK Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD / VIGARO Z / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS 8 72,94



45 Tim PROUVÉ

BEL 329 INTOUCHABLE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse / 106DM36 / E: Prova-Hof NV (20003769) / F: W Van De Plasse 9 73,58



46 João Victor CASTRO

BRA 85 COCO CHANEL

M / WESTF / Grey / 2010 / CONGRESS 4 / CONTERNO-GRANDE / 105KE57 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: Schulze-Topphoff, Albert / 105KE57 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: Schulze-Topphoff, Albert 9 73,59



47 Pheline AHLMANN

GER 22 CARLTON SR

S / HOLST / Bay / 2013 / CASCADELLO / CONTENDER / 106ID04 / E: Gestüt Fohlenhof (20003571) / F: Stefan Ratajczak / 106ID04 / E: Gestüt Fohlenhof (20003571) / F: Stefan Ratajczak 10 74,82



48 Marwin VAN DEN NIEUWENHUIJZEN

NED 396 ELVIXIS

M / KWPN / Other / 2009 / SIR SHUTTERFLY / 105TL61 / E: N.H.Steenbergen / 105TL61 / E: N.H.Steenbergen 12 70,46



49 Sabischy HASSLER HERMANN

VEN 207 NELSON DU PETIT VIVIER

Male / BWP / Chestnut / 2013 / 107KZ48 / E: Mohamed Lamine KHEDDACHE (10098148) / 107KZ48 / E: Mohamed Lamine KHEDDACHE (10098148) 12 76,60



50 Aaron TIJSKENS

BEL 4 HURRICANE

G / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHED / KARLSTAD / 106HA08 / E: Susy LISMONT (10242364) / F: LAJ Welten / 106HA08 / E: Susy LISMONT (10242364) / F: LAJ Welten 13 73,24



51 Cecilia HOLMQUIST

SWE 220 NARCIS VH NAPOLEONHOF

M / BWP / Bay / 2013 / DARCO / RANDEL Z / 107FR07 / E: Corneel VERHAEREN (10129284) / F: Dominique Gijbels / 107FR07 / E: Corneel VERHAEREN (10129284) / F: Dominique Gijbels 14 74,98



52 Karen ORIS

BEL 313 NAVAJO VAN DE PADENBORRE

G / BWP / Bay / 2013 / ETOILE VAN'T OUDBOS / CALVARO / 106KN52 / E: Boyen Erik & Martine Nagels / F: Erik en Martine Boyen-Nagels / 106KN52 / E: Boyen Erik & Martine Nagels / F: Erik en Martine Boyen-Nagels 14 78,42



53 Cedric WOLF

GER 458 BOUNCE 5

G / OLDBG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / LANDADEL / 106TC23 / E: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / F: Wolf, Werner / 106TC23 / E: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / F: Wolf, Werner 16 71,69



54 Bart DE BRUIJN

NED 129 GRANT UTOPIA

G / KWPN / Bay / 2011 / CARAMBOLE / HEARTBREAKER / 107XP16 / E: Atie FIKSE (10291786), Julian KRAAY (10001842) / F: Fikse / 107XP16 / E: Atie FIKSE (10291786), Julian KRAAY (10001842) / F: Fikse 17 77,17



55 Toon MAES

BEL 271 HARRY'S CHAT GIRL Z

M / ZANG / Grey / 2014 / HOUSTON / CHATMAN / 107HI62 / E: Henri REYNTENS (10224919) / F: Versnick / 107HI62 / E: Henri REYNTENS (10224919) / F: Versnick 21 77,46



56 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 82 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 28 92,75



57 Linus Georg WEBER

GER 443 HUBERTUSHOFS CALIDO

Male / HANN / Other / 2007 / CALIDO I / ADLANTUS AS / 104NP15 / E: Weber, Hubertus / F: WEBER, PETRA / HUBERTUSHOF (GER) / 104NP15 / E: Weber, Hubertus / F: WEBER, PETRA / HUBERTUSHOF (GER) 30 98,02



58 Manon VAN DER SLUIS

NED 400 COCO CHANEL

M / HOLST / Bay / 2012 / CONNOR 48 / ACORD II / 106BW95 / E: Warner VAN DER SLUIS (10174277) / F: Gempf Hans-Hermann / 106BW95 / E: Warner VAN DER SLUIS (10174277) / F: Gempf Hans-Hermann 31 87,30



Hannes AHLMANN

GER 20 NERRADO

S / HOLST / Bay / 2007 / NEKTON / ACORADO / 103UZ28 / E: Ernst KELLER (10166442) / F: KROHN UWE, KAISER-WILHELM-KOOG (GER) / 103UZ28 / E: Ernst KELLER (10166442) / F: KROHN UWE, KAISER-WILHELM-KOOG (GER) 21 Opgegeven



Nick BENTERMAN

GBR 33 DON DIABLO HX

S / KWPN / Chestnut / 2008 / VITTORIO / CALVADOS / 104KL81 / E: Mr & Mrs Benterman (20004942) / F: STAL HENDRIX, KESSEL (NED) / 104KL81 / E: Mr & Mrs Benterman (20004942) / F: STAL HENDRIX, KESSEL (NED) 21 Opgegeven



Agustin COVARRUBIAS

CHI 106 IT TAKES TWO TO TANGO - H

G / AES / Bay / 2014 / CANTERBURY / CONCORDE / 107BV11 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: HOFMAN / 107BV11 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: HOFMAN 12 Opgegeven



Jean DE GRANDE

BEL 132 FREUD DEL CABANON CAVALIER - PRO

G / SBS / Bay / 2011 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / TOULON / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez 52 Opgegeven



Sylvain MISRAOUI

FRA 285 BARAKA LOUVO

M / SF / Other / 2011 / QUINTUS D'09*GFE / ZANDOR Z / 106DH23 / E: Armand BLANC (10178858) / F: Yves BERLIOZ 14330 LE MOLAY LITTRY (FRA) / 106DH23 / E: Armand BLANC (10178858) / F: Yves BERLIOZ 14330 LE MOLAY LITTRY (FRA) 12 Opgegeven



