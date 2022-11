CSI2*/1*/YH1* Autumn Tour Azelhof W2

C CSIYH1* - 5 & 6 yr old horses

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider
87 deelnemers in deze proef

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Jody VAN GERWEN

NED 452 CCSTUD'S LARASINA

M / SWB / Chestnut / 2016 / CCSTUD'S FIDELITY / CORLAND / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud 0 57,48

250.00 EUR

2 Skye MORSSINKHOF

NED 309 QOACHELLA

M / BWP / Bay / 2016 / MOSITO VAN HET HELLEHOF / FERRO / 107YZ78 / E: Eurohorse Bv / F: Gebroeders De Beule / 107YZ78 / E: Eurohorse Bv / F: Gebroeders De Beule 0 57,56

200.00 EUR

3 Benjamin WULSCHNER

GER 516 ILISABETH

M / HOLST / Bay / 2016 / URIKO / CANTURO / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus 0 58,70

150.00 EUR

4 Alexis BORRIN

FRA 41 GLAMOUR DU COQUELICOT

M / Bay / 2016 / VOYAGEUR OF LULU / QUALITY TOUCH / 108AC87 / E: Marine MAYER (10298479), Edouard PENASSE (10039332) / 108AC87 / E: Marine MAYER (10298479), Edouard PENASSE (10039332) 0 59,95

100.00 EUR

5 Benjamin WULSCHNER

GER 515 CAREPETIT PS

G / OS / Bay / 2016 / EXELERO 2 / CAREFUL 28 / 107YV58 / E: Gestüt Lewitz (20000004), ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Gestüt Lewitz / 107YV58 / E: Gestüt Lewitz (20000004), ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Gestüt Lewitz 0 60,07

70.00 EUR

6 Gudrun PATTEET

BEL 334 SEA COAST QUEEN B VAN 'T PARADIJS

M / BWP / Chestnut / 2016 / ELVIS TER PUTTE / BAMAKO DE MUZE / 107BS10 / E: Stal 't Paradijs (20017106), Gudrun PATTEET (10001508), Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Johan Rooms-Van den Branden / 107BS10 / E: Stal 't Paradijs (20017106), Gudrun PATTEET (10001508), Sea Coast Horses BVBA (20000472) / F: Johan Rooms-Van den Branden 0 60,98

55.00 EUR

7 Agathe MARTIN

FRA 286 CHAMANA VAN HET HULGENRODE Z

M / Other / 2016 / CHAMANI DE LA POMME / COLMAN / 107PG19 / E: Aurore MARTIN (10245044), Christophe MARTIN (10192230) / 107PG19 / E: Aurore MARTIN (10245044), Christophe MARTIN (10192230) 0 60,99

40.00 EUR

8 Hadley CLARKE

GBR 75 LUCKY LUKE

Male / Chestnut / 2017 / 107ZO13 / E: Miranda CLARKE (10223595) / 107ZO13 / E: Miranda CLARKE (10223595) 0 61,92

30.00 EUR

9 Salvador Fonseca FERREIRA

POR 146 GUIDAM GIRL Z

M / ZANG / Bay / 2016 / GUIDAM SOHN / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 107PF01 / E: MVS Stables (20006380) / F: M. KUIPERS / 107PF01 / E: MVS Stables (20006380) / F: M. KUIPERS 0 62,10

30.00 EUR

10 Tori DUNN

IRL 125 Z SEVEN AMOUR

M / ISH / Bay / 2016 / Z7 ASCOT / CARETINO / 107MX53 / E: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / F: Team Z7 / 107MX53 / E: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / F: Team Z7 0 62,12

25.00 EUR

11 Donaat BRONDEEL

BEL 63 KALOU DU BOURBECQ

G / Bay / 2016 / BALOU DU ROUET / ORLANDO / 108AH06 / E: Van Poelvoorde / F: Benoit Devillers / 108AH06 / E: Van Poelvoorde / F: Benoit Devillers 0 62,14

25.00 EUR

12 Sarah WELSING-BREUER

GER 490 COMME IL BEAU 2

G / HANN / Other / 2016 / COMME IL FAUT 5 / QUINTENDER 2 / 107FM98 / E: Benjamin WELSING (10047119) / F: Heinz-Wilhelm von Taden / 107FM98 / E: Benjamin WELSING (10047119) / F: Heinz-Wilhelm von Taden 0 62,27

25.00 EUR

13 Boy PEELS

NED 335 CAMP S

G / HANN / Chestnut / 2016 / L.B. CRUMBLE / ACORADO / 107ZY17 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: Schareina / 107ZY17 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: Schareina 0 63,27

20.00 EUR

14 Maaike TEN BERG-BIJLSMA

NED 421 GRACIEUSE DE LA HUTTE

M / SF / Chestnut / 2016 / MYLORD CARTHAGO*HN / OGANO SITTE / 107SA61 / E: TRELAWNY FARM, LLC (20002119) / F: Girondelot / 107SA61 / E: TRELAWNY FARM, LLC (20002119) / F: Girondelot 0 63,54

20.00 EUR

15 Charlotte STRYPSTEEN

FRA 414 UNIQFUL MW

M / SWB / Bay / 2016 / UNCANTO DI VILLAGANA / CAREFUL / 107OV99 / E: Jeinepoel NV / 107OV99 / E: Jeinepoel NV 0 63,82

20.00 EUR

16 Leopold VAN ASTEN

NED 445 VDL GROEP LATOYA

M / KWPN / Grey / 2016 / FOR PLEASURE / MR. BLUE / 107XT98 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof / 107XT98 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof 0 63,89

20.00 EUR

17 Natalie STEINHAUSER

GER 409 LIVESALL

G / HOLST / Grey / 2016 / LIVELLO / CASALL / 108AU57 / E: Natalie STEINHAUSER (10220096) / F: Friedrich Riewerts / 108AU57 / E: Natalie STEINHAUSER (10220096) / F: Friedrich Riewerts 0 64,11

20.00 EUR

18 Salvador Fonseca FERREIRA

POR 145 CHOP CHOP SG

G / HOLST / Grey / 2016 / CRUMBLE / 107RR26 / E: MVS Stables (20006380) / F: GROCHOWSKI SVENJA / 107RR26 / E: MVS Stables (20006380) / F: GROCHOWSKI SVENJA 0 64,90

20.00 EUR

19 Frederick TROSCHKE

GER 439 CONNI CONTOUET PS

M / OS / Other / 2016 / CORNET DU LYS / CHACCO-BLUE / 107WB57 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 107WB57 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 0 64,97

20.00 EUR

20 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 45 LEVALL

S / Chestnut / 2016 / FOR PLEASURE / QUIDAM DE REVEL / 107UC08 / E: Krismar Stables / F: W. Hageman / 107UC08 / E: Krismar Stables / F: W. Hageman 0 65,07

20.00 EUR

21 Kendra Claricia BRINKOP

GER 56 QUARESMA VAN 'T PARADIJS

G / BWP / Bay / 2016 / BAMAKO DE MUZE / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / 107BS09 / E: Stal 't Paradijs (20017106), Stephex Stables (20000056) / F: Johan Rooms-Van den Branden / 107BS09 / E: Stal 't Paradijs (20017106), Stephex Stables (20000056) / F: Johan Rooms-Van den Branden 0 65,16

20.00 EUR

22 Michael GREEVE

NED 196 CHILIPEPPER Z

G / ZANG / Bay / 2016 / CRUNCH 3 / DIARADO / 107UU58 / E: J POPPEN (10177670) / F: Broekhuizen / 107UU58 / E: J POPPEN (10177670) / F: Broekhuizen 0 65,18

20.00 EUR

23 Arnaud DOEM

BEL 115 KADO DU FLEURY

S / SBS / Chestnut / 2016 / GASTRONOM DE HUS / FIDJI DU FLEURY / 107QG16 / E: Arnaud DOEM (10035973) / F: G. & F.L. Doem-Bottriaux / 107QG16 / E: Arnaud DOEM (10035973) / F: G. & F.L. Doem-Bottriaux 0 65,30



24 Adrianna OSTROWSKA

POL 326 LERTANA VDL

M / KWPN / Bay / 2016 / BALTIC VDL / SAN PATRIGNANO CORRADO / 107LU82 / E: Stado Ogierow w Boguslawicach Sp. z o.o. (20004347) / F: VDL Stud / 107LU82 / E: Stado Ogierow w Boguslawicach Sp. z o.o. (20004347) / F: VDL Stud 0 65,65



25 Maximilian LILL

GER 266 PRESTIGE 146

G / OS / Other / 2017 / PILOTHAGO / VDL GROEP ZAGREB / 107ZS87 / E: Lill Sporthorses GmbH (20020101), Stevens Sportpferde GmbH (20000468) / F: B van Spijkeren / 107ZS87 / E: Lill Sporthorses GmbH (20020101), Stevens Sportpferde GmbH (20000468) / F: B van Spijkeren 0 66,45



26 Pierre PROCUREUR

BEL 519 LOGANO DU GRAND VENT

S / Chestnut / 2017 / Ogano Sitte / Dollar De La Pierre / 107ZL91 / 107ZL91 0 66,51



27 Caroline MÜLLER

GER 317 LORD OF FARMING

S / KWPN / Bay / 2016 / BALOU DU ROUET / CLINTON / 107UO95 / E: Schuttert Investment Group B.V. (20019345) / F: Gebr. Bosch / 107UO95 / E: Schuttert Investment Group B.V. (20019345) / F: Gebr. Bosch 0 66,54



28 Karl BROCKS

GER 59 CHARLOTT 39

M / HANN / Grey / 2016 / CODEX ONE / BERLIN / 107EK90 / E: Bernfried ERDMANN (10131033) / F: Heiner Dückers / 107EK90 / E: Bernfried ERDMANN (10131033) / F: Heiner Dückers 0 67,20



29 Bernardo MATHIAS

POR 287 DAYDREAM Z

M / ZANG / Black / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / CANABIS Z / 108AE44 / E: Criel / F: Tonies / 108AE44 / E: Criel / F: Tonies 0 67,36



30 Annelies VORSSELMANS

BEL 484 QUIDESSA VG

M / BWP / Grey / 2016 / LEANDRO VG / CICERO VAN PAEMEL Z / 107QD24 / E: Beerbaum Stables (20018188) / F: Jozef van Gorp / 107QD24 / E: Beerbaum Stables (20018188) / F: Jozef van Gorp 0 67,39



31 Zoe LIA

ITA 260 HAMBURG MF

G / Bay / 2017 / VLEUT / DIAMANT DE SEMILY / 107YA01 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot / 107YA01 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot 0 67,63



32 Evelyn BEYER

GER 27 FOR THE FLIGHT

G / OS / Chestnut / 2017 / FOR PLEASURE / 108AF41 / E: Ulrich SCHNEIDER (10298572) / F: Christina Schneider / 108AF41 / E: Ulrich SCHNEIDER (10298572) / F: Christina Schneider 0 68,19



33 Mary FERRANDO COVAREL

FRA 142 GAINSBOURG EVOLUTION

S / Bay / 2016 / CON AIR / NARKOS DE PREUILLY / 107BX80 / E: Marjorie FERRANDO COVAREL (10035852) / 107BX80 / E: Marjorie FERRANDO COVAREL (10035852) 0 68,77



34 Gerrit FLÜCKEN

GER 162 COREANDRO

S / HOLST / Bay / 2016 / CARETINO 2 / LEANDRO / 107OT33 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: David Fux / 107OT33 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: David Fux 0 69,03



35 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 247 LITTLE JOHN PL

G / SBS / Bay / 2017 / RMF CADEAU DE MUZE / PABLO / 107XK12 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune / 107XK12 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune 0 69,22



36 Zoe POTTER

GBR 356 LABELLA V

M / Bay / 2016 / 107TJ79 / E: Michael POTTER (10023750) / 107TJ79 / E: Michael POTTER (10023750) 0 69,26



37 Tatiana TROIANI

BEL 435 MADANSA B

M / KWPN / Chestnut / 2017 / CARRERA VDL / CARTHINO Z / 107NU12 / E: Geotrade Equestrian (20003209), A.e.c. KEIJ (10182569) / F: Bezouw / 107NU12 / E: Geotrade Equestrian (20003209), A.e.c. KEIJ (10182569) / F: Bezouw 0 70,09



38 Mikkel FLAM

NOR 154 CALLE CASH KS

G / HOLST / Other / 2016 / CASH AND CARRY / CASQUETTO / 107NK21 / E: M. Wirths Sportpferde GmbH & Co. KG (20018528) / F: Jens Kruse-Soenke / 107NK21 / E: M. Wirths Sportpferde GmbH & Co. KG (20018528) / F: Jens Kruse-Soenke 0 70,44



39 Philippe LE JEUNE

BEL 243 HERITAGE MF

S / SF / Chestnut / 2017 / VIGO D'ARSOUILLES / TINKA'S BOY / 107XK16 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot / 107XK16 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot 0 70,74



40 Natalie STEINHAUSER

GER 410 MANDELA

G / KWPN / Other / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / KANNAN / 108AU34 / E: Claudia WOLFMAIER (10178996) / F: M. Peters / 108AU34 / E: Claudia WOLFMAIER (10178996) / F: M. Peters 0 70,89



41 Guillaume FOUTRIER

FRA 170 THOR VAN DE HOLSTEEN Z

S / Bay / 2016 / TOULON / CHATMAN / 107MX87 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / 107MX87 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) 0 72,34



42 Anthony DELAGE

FRA 109 QIO VAN HET OOSTHOF

S / Bay / 2016 / BALOUBET DU ROUET / ARGENTINUS / 107YW22 / E: S.A.S. UNICK (20017909) / 107YW22 / E: S.A.S. UNICK (20017909) 0 72,43



43 Maximilian FRINGS

GER 176 AKD FEROCIOUS

G / ISH / Black / 2016 / S CREEVAGH FERRO EX SIEBE / CAVALIER ROYALE / 107GV59 / E: Marisha PESCH (10113182) / F: Paul u.Anna Dillon / 107GV59 / E: Marisha PESCH (10113182) / F: Paul u.Anna Dillon 0 72,88



44 Mikkel FLAM

NOR 156 CASEZI

G / OS / Bay / 2016 / CASALLCO / BÖCKMANN’S LORD PEZI / 107NK15 / E: M. Wirths Sportpferde GmbH & Co. KG (20018528) / F: Georg Gödiker / 107NK15 / E: M. Wirths Sportpferde GmbH & Co. KG (20018528) / F: Georg Gödiker 0 72,91



45 Wilm VERMEIR

BEL 467 BELLE AMIE VD DASSENHEIDE Z

M / ZANG / Bay / 2016 / BAMAKO DE MUZE / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / 107SU68 / E: Klaas OST (10082380) / F: Jill Goossens / 107SU68 / E: Klaas OST (10082380) / F: Jill Goossens 0 73,25



46 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 280 CASALANDO W

G / OS / Bay / 2017 / CASALLCO / LANDOR S / 107PR06 / E: Monique SCHULER-PUTZ (10269095) / F: Peter Weber / 107PR06 / E: Monique SCHULER-PUTZ (10269095) / F: Peter Weber 0 73,52



47 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 51 QUINT VD BISSCHOP

G / Bay / 2016 / HEAVY METAL / PAPILLON ROUGE / 107YM25 / E: Krismar Stables / F: Stal den Bisschop / 107YM25 / E: Krismar Stables / F: Stal den Bisschop 0 73,62



48 Richard GROM

GER 202 MARISSA

M / KWPN / Bay / 2017 / VIGARO / LIVELLO / 107XR12 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH / 107XR12 / E: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH (20000439) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH 0 73,65



49 Lorenzo MACHU

FRA 274 HASTON DE LANNAY

S / Bay / 2017 / WINDOWS VH COSTERSVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 107WH02 / E: S.C.E.A. JUMP HORSE COMPETITION (20019665) / 107WH02 / E: S.C.E.A. JUMP HORSE COMPETITION (20019665) 0 74,74



50 Zoe POTTER

GBR 357 MOWGLI C

Male / Chestnut / 2017 / 108AH01 / E: Michael POTTER (10023750) / 108AH01 / E: Michael POTTER (10023750) 0 75,36



51 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 296 MISS BLUE Z

M / ZANG / Grey / 2016 / COUPERUS / CARTHAGO Z / 107FK36 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: Hans Schipper / 107FK36 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: Hans Schipper 4 60,58



52 Xavier HAZEBROUCQ

FRA 525 GOODLY GIRL CHABUS Z

M / Bay / 2016 / George Z / Orlando / 107WZ91 / 107WZ91 4 62,25



53 Charlotte STRYPSTEEN

FRA 413 QUINTANA VAN DORPERHEIDE

M / BWP / Bay / 2016 / H&M CHILLI WILLI / DAMIRO B / 107OW00 / E: Jeinepoel nv / F: Stoeterij Dorperheide / 107OW00 / E: Jeinepoel nv / F: Stoeterij Dorperheide 4 62,67



54 Ilse TOLBOOM

NED 432 LIBROKA

M / KWPN / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKY / VDL ZIROCCO BLUE / 108AM95 / E: Mark TOLBOOM (10045765) / F: Tolboom / 108AM95 / E: Mark TOLBOOM (10045765) / F: Tolboom 4 63,33



55 Seppe WOUTERS

BEL 511 KIODY ASBORNE Z

M / ZANG / Bay / 2016 / KIOTO VAN HET SIMSEHOF / L'AMOUR Z / 107WB55 / E: Asborne Bvba / F: Bvba Asborne / 107WB55 / E: Asborne Bvba / F: Bvba Asborne 4 63,41



56 Sven Joseph HADLEY

IRL 209 MANORVIEW LADY JANE 17

M / ISH / Chestnut / 2017 / KROONGRAAF / 107OB32 / E: Matthew PEACOCK (10264040) / F: Mary McEvoy / 107OB32 / E: Matthew PEACOCK (10264040) / F: Mary McEvoy 4 63,50



57 Sven Joseph HADLEY

IRL 206 FANTASIA HSH

M / ISH / Bay / 2017 / O.B.O.S. QUALITY 004 / FURORE / 107NX88 / E: Adrian HEWSON (10121448) / F: Gillian Hadley / 107NX88 / E: Adrian HEWSON (10121448) / F: Gillian Hadley 4 63,95



58 Adrianna OSTROWSKA

POL 327 PLEASURE BLUE

M / HANN / Bay / 2016 / FOR PLEASURE / CHACCO-BLUE / 107CZ92 / E: Stado Ogierow w Boguslawicach Sp. z o.o. (20004347) / F: Gestuet Lewitz / 107CZ92 / E: Stado Ogierow w Boguslawicach Sp. z o.o. (20004347) / F: Gestuet Lewitz 4 63,97



59 Samantha THEIS

GER 423 CAS LAQUERO T

G / ZWEIB / Other / 2016 / CASALIDO / NUMERO UNO / 107CO72 / E: Samantha THEIS (10047647) / F: Frederik Theis / 107CO72 / E: Samantha THEIS (10047647) / F: Frederik Theis 4 64,68



60 Bieke CORNETTE

BEL 80 HAWAI DE L'ABBAYE

G / SF / Bay / 2017 / ADZARRO DE L'ABBAYE / MIAMI DE SEMILLY / 107YZ73 / E: Cornette Bieke & Jan / F: G.A.E.C. de L'Abbaye / 107YZ73 / E: Cornette Bieke & Jan / F: G.A.E.C. de L'Abbaye 4 66,13



61 Natalia SYDOW

POL 416 NICO GOLD

G / HOLST / Grey / 2016 / NUMBER ONE 28 / CACHAS / 107PH82 / E: Slawomir KWIATKOWSKI (10175864) / F: Janusz Sloka / 107PH82 / E: Slawomir KWIATKOWSKI (10175864) / F: Janusz Sloka 4 66,40



62 Benjamin RAISTRICK

GBR 371 LA-PASSE B

Male / Chestnut / 2016 / 108AK29 / E: Molly MOORE (10265957) / 108AK29 / E: Molly MOORE (10265957) 4 66,79



63 Marthe VAN GORP

BEL 456 COUP DE COEUR KVG Z

M / ZANG / Grey / 2016 / CICERO VAN PAEMEL Z / HEARTBREAKER / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder 4 68,39



64 Paulina MALINOWSKA

POL 279 PAN AM

M / HANN / Bay / 2016 / PERIGUEUX / MIGHTY MAGIC / 108AI09 / E: Tim BOROWSKI (10298823) / F: Dr. Ernst Grimmelmann / 108AI09 / E: Tim BOROWSKI (10298823) / F: Dr. Ernst Grimmelmann 4 68,74



65 Vivien BLANDFORT

GER 31 ALWIN 51

G / RHEIN / Chestnut / 2016 / AKTION PUR Z / CHAMPION DU LYS / 107ES78 / E: Andreas KREUZER (10009865) / F: Franz Kreuzer / 107ES78 / E: Andreas KREUZER (10009865) / F: Franz Kreuzer 4 70,11



66 Yentl BAERT

BEL 14 QUOTE VAN HET INDIHOF

M / Bay / 2016 / KANNAN / TOULON / 108AQ67 / E: Baert / F: Didier Baert / 108AQ67 / E: Baert / F: Didier Baert 4 70,93



67 Bernardo MATHIAS

POR 288 DEVIDANGA SW Z

M / ZANG / Other / 2016 / DOMINATOR 2000 Z / NUMERO UNO / 107IU57 / E: Ludwig CRIEL (10126543), Yasmine CRIEL (10165136) / 107IU57 / E: Ludwig CRIEL (10126543), Yasmine CRIEL (10165136) 4 71,71



68 Alexander VINCENTIUS

NED 475 LEWANDOWSKI V.

G / KWPN / Chestnut / 2016 / VDL ZIROCCO BLUE / HAVIDOFF / 107DV16 / E: Anja VINCENTIUS-MOUTHAAN (10230131) / F: A.T.Vincentius-Mouthaan / 107DV16 / E: Anja VINCENTIUS-MOUTHAAN (10230131) / F: A.T.Vincentius-Mouthaan 4 71,78



69 Benedicte GLEMOT

FRA 193 KASTAAR CC Z

G / Bay / 2017 / KANNAN / TINKA'S BOY / 108AC28 / E: Benedicte GLEMOT (10155593) / 108AC28 / E: Benedicte GLEMOT (10155593) 4 73,47



70 Sophie GEURTS-DALTON

BEL 192 ROYAL RED VAN HET LINDENHOF

S / Chestnut / 2017 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / KANNAN GFE / 107YO68 / E: Woodlands International Sales / F: Stoeterij Lindehof N.V. / 107YO68 / E: Woodlands International Sales / F: Stoeterij Lindehof N.V. 4 73,57



71 Harold MEGAHEY

IRL 293 LIKE PINA T

M / Bay / 2016 / LIKE ANGEL / POTENTIAL / 107KC87 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: herman tieben / 107KC87 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: herman tieben 4 74,24



72 Christina FRENKEN

GER 173 DELANO VAN HET KEIZERSHOF Z

G / ZANG / Other / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / LASINO / 108AC23 / E: Hans-Reiner FRENKEN (10258772) / F: Leon Otten / 108AC23 / E: Hans-Reiner FRENKEN (10258772) / F: Leon Otten 4 74,43



73 Tim RIESKAMP - GOEDEKING

GER 374 LENNOX WV

G / KWPN / Grey / 2016 / ELVIS TER PUTTE / ARGENTINUS / 107OJ00 / E: IB Berger GmbH (20000062) / F: Comb. Wessels/Vetker / 107OJ00 / E: IB Berger GmbH (20000062) / F: Comb. Wessels/Vetker 4 76,53



74 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 246 LADY QUINTA PL

M / SBS / Chestnut / 2017 / VIGO D'ARSOUILLES / QUATTRO B / 107XK13 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune / 107XK13 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune 4 77,82



75 Boy-Adrian VAN GELDEREN

BEL 451 QUILANA V/D DRIE LINDEN

M / BWP / Bay / 2016 / CHATMAN / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / 107CX24 / E: Boy-Adrian VAN GELDEREN (10045910) / F: Harry Snels / 107CX24 / E: Boy-Adrian VAN GELDEREN (10045910) / F: Harry Snels 4 80,25



76 Rhune LEENKNEGT

BEL 250 QUANDO DEUX VLS

G / BWP / Grey / 2016 / HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS / QUERLYBET HERO / 107PI81 / E: Fleur YSEBAERT (10157853) / F: Dirk-Myriam Wuytack-Blancquaert / 107PI81 / E: Fleur YSEBAERT (10157853) / F: Dirk-Myriam Wuytack-Blancquaert 4 82,40



77 Frederick TROSCHKE

GER 442 INTERCONTI WS

M / HOLST / Bay / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CONTENDER / 108AS43 / E: Werner SPALLEK (10299726), Alexandra TEBBE (10032895) / F: Sportpferde Tebbe Maik Tebbe / 108AS43 / E: Werner SPALLEK (10299726), Alexandra TEBBE (10032895) / F: Sportpferde Tebbe Maik Tebbe 4 82,72



78 Kendra Claricia BRINKOP

GER 57 QUERCUS VAN DEN OUDE EIK

G / BWP / Chestnut / 2016 / JENSON VAN 'T MEULENHOF / DARCO / 107QS18 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Gert Dierickx / 107QS18 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Gert Dierickx 7 86,05



79 Alexia HILPIPRE

FRA 223 GUYBZ DES DOUITS

G / SF / Chestnut / 2016 / 107LR71 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) / 107LR71 / E: Bio DISTRIBUTION (10186186) 8 64,37



80 Samantha THEIS

GER 426 HALLA ISRIWICA Z

M / ZANG / Other / 2017 / HICKSTEAD WHITE / VLEUT / 107HY54 / E: Andrea KNAPP (10244012) / F: Gerrit En Arrietta Gremelink / 107HY54 / E: Andrea KNAPP (10244012) / F: Gerrit En Arrietta Gremelink 8 67,31



81 Mieke WILS

BEL 506 KADO DELTA MOSSEL Z

G / ZANG / Bay / 2017 / KANNAN / VIGO D'ARSOUILLES / 107QS05 / E: Equimie BVBA (20019635) / F: Christiaan Vandeplasse / 107QS05 / E: Equimie BVBA (20019635) / F: Christiaan Vandeplasse 8 70,44



82 Alexander VINCENTIUS

NED 474 LAMERTJE W

G / KWPN / Chestnut / 2016 / ETOULON / BURGGRAAF NV / 107DV20 / E: Barbara VAN WANROOIJ (10201497), Jan WESTERLAKEN (10230135) / F: B.C.P.van Wanrooij / 107DV20 / E: Barbara VAN WANROOIJ (10201497), Jan WESTERLAKEN (10230135) / F: B.C.P.van Wanrooij 8 73,98



83 Xavier WATTEYNE

BEL 487 QATHRAN OF TWO NOTES Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / QUASIMODO VD MOLENDREEF / CHIN CHIN / 107UX71 / E: Sakina KADIRY (10284607) / F: Toby Huys / 107UX71 / E: Sakina KADIRY (10284607) / F: Toby Huys 8 73,99



84 Seppe WOUTERS

BEL 512 KYOTO VAN DUYVERSPUTTEN

G / SBS / Bay / 2016 / EMERALD / TOULON / 107IV97 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Lieve Blindeman / 107IV97 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: Lieve Blindeman 12 61,65



85 Mary FERRANDO COVAREL

FRA 143 GRIEZMAN DU MONT

S / Bay / 2016 / ACANTUS GK / SANDRO HIT / 107CT91 / E: Marjorie FERRANDO COVAREL (10035852) / 107CT91 / E: Marjorie FERRANDO COVAREL (10035852) 19 94,13



86 Samantha THEIS

GER 422 ANDAGIO 3

G / HOLST / Other / 2017 / ADAGIO DE TALM / CLAUDIO'S SON / 107XP88 / E: Gerd JOHLER (10181581), Nicole LACHER (10095160) / F: Gerd Johler / 107XP88 / E: Gerd JOHLER (10181581), Nicole LACHER (10095160) / F: Gerd Johler 23 98,96



Emily WHITESIDE

GBR 503 MOCORRADO

Male / Grey / 2017 / 108AG05 / E: Emily WHITESIDE (10073225) / 108AG05 / E: Emily WHITESIDE (10073225) 4 Uitgesloten

