CSI2*/1*/YH1* X-mas Tour Azelhof W1

SERENA BAY Tijdschema Ruiter Paard

07 CSI2* - 1m40 Final

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 65 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 20:29 Uur (10.12.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Thomas RYAN

IRL 309 KARMEL VAN DE WATERING

S / BWP / Black / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / QUICK STAR / 104YH96 / E: Lövsta Stuteri AB (20000443) / F: MARCEL BROECKX / 104YH96 / E: Lövsta Stuteri AB (20000443) / F: MARCEL BROECKX 0 72.47 0 37.71

1,875.00 EUR

2 Charlotte PHILIPPE

BEL 282 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / DARCO / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer 0 66.31 0 37.86

1,500.00 EUR

3 Jens WAWRAUSCHEK

GER 431 MISANTO DIAMANT D AMOUR

G / BWP / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 106ZE79 / E: Ruth KRECH (10025244) / F: Herman Mangelschots / 106ZE79 / E: Ruth KRECH (10025244) / F: Herman Mangelschots 0 69.94 0 38.20

1,125.00 EUR

4 Jason FOLEY

IRL 106 WARRIORS GLORY

S / AES / Bay / 2009 / Warrior / Caretino Glory / 104GI08 / 104GI08 0 69.94 0 38.47

750.00 EUR

5 Vincent LAMBRECHT

BEL 181 CATWALK HARRY

S / ISH / Bay / 2009 / VERDI TN / OBOS QUALITY 004 / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON 0 70.32 0 38.56

525.00 EUR

6 Jens NIJS

BEL 261 CASPER Z

G / Bay / 2012 / CADENCE / LUX Z / 108AK05 / E: Buckinx / F: Paul Buckinx / 108AK05 / E: Buckinx / F: Paul Buckinx 0 72.12 0 39.27

412.50 EUR

7 Dimme D'HAESE

BEL 63 JACOBIEN DWERSE HAGEN

M / BWP / Bay / 2009 / VA-VITE / QUERLYBET HERO / 104RP59 / E: Eurohorse BV (20000643), Iñigo LOPEZ DE LA OSA (10173244) / F: BVBA DE DWERSE HAGEN, SINT-KATELIJNE-WAVER (BEL) / 104RP59 / E: Eurohorse BV (20000643), Iñigo LOPEZ DE LA OSA (10173244) / F: BVBA DE DWERSE HAGEN, SINT-KATELIJNE-WAVER (BEL) 0 68.60 0 39.41

300.00 EUR

8 Thibeau SPITS

BEL 350 IBESTRA VB

M / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / KRUNCH DE BREVE / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel 0 71.35 0 39.46

225.00 EUR

9 Patrik SPITS

BEL 347 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten 0 70.83 0 39.92

225.00 EUR

10 Matias LAROCCA

ARG 191 ERMINDO W

S / KWPN / Bay / 2009 / Singapore / Carinjo / 104TR38 / 104TR38 0 70.70 0 41.92

187.50 EUR

11 Jeroen APPELEN

BEL 4 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz 0 72.07 0 42.43

187.50 EUR

12 Jochen MUNSTERHUIS

NED 243 JAGUAR

G / KWPN / Bay / 2014 / ARKO III / CORNET OBOLENSKY / 107CV52 / E: B.F.G. Munsterhuis (20001493), Jochen MUNSTERHUIS (10008247) / F: H.Peeters / 107CV52 / E: B.F.G. Munsterhuis (20001493), Jochen MUNSTERHUIS (10008247) / F: H.Peeters 0 70.36 0 42.89

187.50 EUR

13 Maxime LAMBRECHT

BEL 180 KAGH HOESSEIN SDW

M / BWP / Chestnut / 2010 / CARABAS V/D WATERINGHOEVE / SKIPPY II / 105QX87 / E: Lambrecht Ives / F: HUGO DE WITTE / 105QX87 / E: Lambrecht Ives / F: HUGO DE WITTE 0 69.61 4 40.18

65.00 EUR

14 Lorenzo MACHU

FRA 209 UN PRINCE

G / SF / Chestnut / 2008 / KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO / VAS Y DONC LONGANE / 105EH40 / E: S.C.E.A. HARAS DU BOIS D'HAMAGE (20016862) / F: Danielle PRINCE 62730 LES ATTAQUES (FRA) / 105EH40 / E: S.C.E.A. HARAS DU BOIS D'HAMAGE (20016862) / F: Danielle PRINCE 62730 LES ATTAQUES (FRA) 0 64.01 4 45.35

65.00 EUR

15 Claire PUTTERS

BEL 287 OFALINE V/H HANEWEEHOF

M / BWP / Grey / 2014 / CARDENTO / DIAMANT DE SEMILLY / 106NG27 / E: Haneweehof bvba / F: Hanewee-hof (quasten - Lardenoit) / 106NG27 / E: Haneweehof bvba / F: Hanewee-hof (quasten - Lardenoit) 0 69.79 4 51.61

65.00 EUR

16 Christophe VANDERHASSELT

BEL 396 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs / 107AW34 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Jacops - Nijs 0 72.40 8 41.22

65.00 EUR

17 Marthe HEUDENS

BEL 155 OMBRE VAN 'T ZORGVLIET

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / HEARTBREAKER / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle 0 70.93 12 42.64

65.00 EUR

= 7,825.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

18 Roy VAN BEEK

BEL 372 NOAH VAN'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2013 / EPLEASER VAN'T HEIKE / TAMURA VAN'T HEIKE / 106NT21 / E: Yacelo NV (20017596) / F: Karel Boonen / 106NT21 / E: Yacelo NV (20017596) / F: Karel Boonen 0 70.07 17 60.80



19 Lisa NAUJOK

GER 259 DSP GREAT PRINCESS

M / BRAND / Chestnut / 2012 / GEPSOM / CHAP 47 / 106NJ53 / E: Harald BRUHNS (10124793), Robert BRUHNS (10067673) / F: Reit-und Ausbildungsstall Bruhns / 106NJ53 / E: Harald BRUHNS (10124793), Robert BRUHNS (10067673) / F: Reit-und Ausbildungsstall Bruhns 0 70.12 22 65.70



20 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 256 WANSKJAERS CUNEO

S / HOLST / Grey / 2012 / CASALL / CALIDO I / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen / 106FZ71 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / F: Rainer Christiansen 0 72.57 RT



21 Benjamin WULSCHNER

GER 439 DOOM SR

S / HANN / Black / 2015 / DIARADO / CONTENDRO I / 107IU56 / E: Dr. Franz & Rafaela Steinwandtner (20000034) / F: Gestüt Greim / 107IU56 / E: Dr. Franz & Rafaela Steinwandtner (20000034) / F: Gestüt Greim 1 73.22



22 Charlotte MAHIEU

BEL 213 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 4 64.33



23 Josefina GOESS-SAURAU

AUT 125 HAPPY GIRL

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / JUS DE POMME / 105QP92 / E: KGS Sportpferde (20018373) / F: Edwin Enzerink en Alan Waldman / 105QP92 / E: KGS Sportpferde (20018373) / F: Edwin Enzerink en Alan Waldman 4 66.79



24 Ema LEGAY

FRA 194 BLUELOVE DU CANDY

S / Bay / 2011 / OPEN UP SEMILLY / BAYARD D'ELLE*ECOLIT / 107CF86 / E: Dominique DUFRESNE (10226161) / 107CF86 / E: Dominique DUFRESNE (10226161) 4 67.01



25 Jeroen DE WINTER

BEL 79 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 4 67.53



26 Gudrun PATTEET

BEL 277 SEA COAST NATURELE VAN HET REIGERSHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / I'M SPECIAL DU MUZE / QUINCY Z / 106ZT47 / E: Liesbeth DERYGHERE (10221962), Gino FEYS (10133133), Gudrun PATTEET (10001508), Sea Coast Horses BVB / 106ZT47 / E: Liesbeth DERYGHERE (10221962), Gino FEYS (10133133), Gudrun PATTEET (10001508), Sea Coast Horses BVB 4 67.75



27 Christoph BRÜSE

GER 40 COSIMA 280

M / WESTF / Grey / 2011 / CAN DO L / DINARD L / 106QI87 / E: Christoph BRÜSE (10017163), Lore KOLB (10199150) / F: Lange, Günter / 106QI87 / E: Christoph BRÜSE (10017163), Lore KOLB (10199150) / F: Lange, Günter 4 67.86



28 Jorik VERVOORT

BEL 420 CREDIBILIS VAN HET LINDENHOF Z

M / Bay / 2014 / CROWN Z / LANDETTO / 107KF05 / E: Stal Bruynseels (20003349) / F: Luc Van De Vijver / 107KF05 / E: Stal Bruynseels (20003349) / F: Luc Van De Vijver 4 68.45



29 Jean DE GRANDE

BEL 73 FREUD DEL CABANON CAVALIER - PRO

G / SBS / Bay / 2011 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / TOULON / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez 4 68.54



30 Marine SCAUFLAIRE

BEL 313 JAGALI D'HOOGPOORT

G / SBS / Bay / 2015 / AKTION PUR Z / NABAB DE REVE / 107FC56 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle / 107FC56 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle 4 69.60



31 Gilles DETRY

BEL 89 CATWALK VAS Y PICOBELLO Z

M / ZANG / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / CONTACT VD HEFFINCK / 107AD79 / E: Gimpex Nv / F: Picobellohorses Picobellohorses / 107AD79 / E: Gimpex Nv / F: Picobellohorses Picobellohorses 4 69.84



32 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 46 VIGO'S FLIP DE MUZE Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / VIGO D ARSOUILLES STX / ROBIN II Z / 105ZO72 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris DE BRABANDER / 105ZO72 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris DE BRABANDER 4 69.91



33 Rolf-Göran BENGTSSON

SWE 13 MYLORD MARLEY

G / HOLST / Grey / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / CLARIMO / 105YG60 / E: Bengtsson & Helgstrand GmbH (20004803) / F: Huegenell, Gerhard / 105YG60 / E: Bengtsson & Helgstrand GmbH (20004803) / F: Huegenell, Gerhard 4 70.00



34 Ralph SLAATS

NED 334 IL DIVO SW

S / KWPN / Black / 2013 / QUINTAGO VA / GRAN CORRADO / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink 4 70.89



35 Robert BRUHNS

GER 31 CANARIA-BLUE AR

M / MECKL / Chestnut / 2013 / CHACCO-BLUE / CANABIS Z / 107CU26 / E: Astrid ROSE (10227169) / F: PS.Pferdehaltung GmbH / 107CU26 / E: Astrid ROSE (10227169) / F: PS.Pferdehaltung GmbH 4 71.24



36 Ioli MYTILINEOU

GRE 246 SEVEN OAKS 3

G / HANN / Black / 2014 / STOLZENBERG / FABRIANO / 106YT56 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: A & W Schacke / 106YT56 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: A & W Schacke 4 72.07



37 Frederic VERNAET

BEL 415 ICLOUD

S / HOLST / Grey / 2013 / CALMANDO 3 / CLEARWAY / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen 4 72.10



38 Fabian JACOB

BEL 171 CHOUCHOU

S / HOLST / Grey / 2011 / CACHAS / 105AC39 / E: Jacob Fabian / 105AC39 / E: Jacob Fabian 4 72.14



39 Tom SCHELLEKENS

NED 318 INTERESSANT VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2013 / DAMIAN W / PADINUS / 107MK41 / E: Marcel SMITS (10165095) / 107MK41 / E: Marcel SMITS (10165095) 5 73.06



40 Nick VRINS

BEL 425 ORPHEE VAN HET SWENNENHOF

M / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / FELICIANO / 108BG29 / E: Bex / F: Patrick Bex / 108BG29 / E: Bex / F: Patrick Bex 5 73.72



41 Tal MILSTEIN

ISR 231 CONTE DU ROUET 3

S / WESTF / Bay / 2014 / CONTE BELLINI / BALOUBET DU ROUET / 107HF15 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: Russische Föderation M.u.E. Federovskaya / 107HF15 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: Russische Föderation M.u.E. Federovskaya 7 75.92



42 Tibo HENDRICKX

BEL 149 BALA DE RIMA

M / SF / Black / 2011 / CONRAD DE HUS / PALESTRO II / 106JV29 / E: Van steenwinkel / 106JV29 / E: Van steenwinkel 8 66.97



43 Arnaud MARTIN

FRA 217 DOUBLON DORCEL

G / SF / Chestnut / 2013 / KANNAN*GFE / LE TOT DE SEMILLY / 105YN65 / E: Arnaud MARTIN (10114142) / 105YN65 / E: Arnaud MARTIN (10114142) 8 69.14



44 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 23 ISABEL VAN HET HARTEVELD

M / BWP / Bay / 2008 / CASTELINO VD HELLE / CORIANO / 106CH62 / E: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / F: Wim Lauwers / 106CH62 / E: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / F: Wim Lauwers 8 69.61



45 Egor SHCHIBRIK

PLE 327 CRACK BOOM DES ANGES

G / SF / Chestnut / 2012 / NORTON D' EOLE / CENTO / 105PO49 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / 105PO49 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) 8 70.20



46 Giovanni QUAGHEBEUR

BEL 295 MAMBO NR 5 VAN DE BUCXTALE

M / Grey / 2012 / QUALITY TIME / LOUTANO / 107AW43 / E: van wynsberge / F: Bvba Feniram / 107AW43 / E: van wynsberge / F: Bvba Feniram 8 70.69



47 Suzanne BENS

NED 14 HAYO

M / KWPN / Bay / 2012 / BISCAYO / OPSTALAN'S IRCOLANDO / 107KH13 / E: Suzanne BENS (10251971) / F: Boeyen / 107KH13 / E: Suzanne BENS (10251971) / F: Boeyen 8 71.18



48 Yu-Cheng HSIAO

TPE 164 CANALETTO GALI

G / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN / KIRIEL DU BANCO*HN / 106ND28 / E: Stal Lambrecht (20002823) / 106ND28 / E: Stal Lambrecht (20002823) 8 72.89



49 Coline BRANTS

BEL 27 GITANA VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Grey / 2006 / HEARTBREAKER / LENZ / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) 12 71.81



50 Filippo TABARINI

ITA 359 ORAGE OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTERS' SCENDRO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv 12 73.00



51 Jennifer GODDARD

USA 121 IT'S A STAR

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR KZ / CHIN CHIN / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert 14 74.31



52 Thibault PALM

BEL 270 BOLERO Z

M / Other / 2012 / 107MU30 / E: Alice FALCHI (10119735) / 107MU30 / E: Alice FALCHI (10119735) 16 72.88



53 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 47 KAYENNE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / KANNAN / CANEZARO / 107KT92 / E: Kristof ENGELEN (10253682) / F: Kristof Engelen / 107KT92 / E: Kristof ENGELEN (10253682) / F: Kristof Engelen 20 80.22



54 Dermott LENNON

IRL 198 ALL PLEASURE HERO II Z

M / ZANG / Bay / 2014 / AGANIX DU SEIGNEUR / 106YP86 / E: Dermott LENNON (10000424) / F: Hpbnl Horse Invest Ltd / 106YP86 / E: Dermott LENNON (10000424) / F: Hpbnl Horse Invest Ltd 23 87.76



55 Nicolas HOUZELLE

FRA 161 ESPRIT DES LOTUS

S / Bay / 2014 / L'ARC DE TRIOMPHE*BOIS MARGOT / ELAN DE LA COUR*HN / 107EX89 / E: Stephanie ALEXANDRE (10232770) / 107EX89 / E: Stephanie ALEXANDRE (10232770) 27 83.45



56 José María (jr) LAROCCA

ARG 188 RR CARCOM

G / AAFE / Grey / 2013 / CORNET DU LYS / CARDENTO 933 / 107AL13 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Solmat Agropecuaria S.A. / 107AL13 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Solmat Agropecuaria S.A. 27 87.52



57 Jorich SPITS

BEL 342 GAMBLE S

G / Chestnut / 2011 / BALTIC VDL / AHORN / 107PI73 / E: Spits / 107PI73 / E: Spits 29 89.82



Evelyne PUTTERS

BEL 289 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders Opgegeven



David GONZALEZ HERRERA

ESP 128 BITCHI HOY

G / SF / Bay / 2011 / LITCHI HOY / WINDOWS VH COSTERSVELD / 106EX64 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 106EX64 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) Opgegeven



Thomas COLAS

FRA 52 DEUTZ DU SOLEIL

S / SF / Chestnut / 2013 / TINKA'S BOY / ALLEGRETO / 106OF57 / E: Laurence COMMEAU (10088164) / 106OF57 / E: Laurence COMMEAU (10088164) Opgegeven



Gauthier MERCENIER

BEL 226 DEUKARA

G / Other / 2013 / KANNAN / BALOUBET DU ROUET / 106SP75 / E: Lola BRUNET (10209829), Zoé BRUNET (10209825), Sandra ROSSIER-BRUNET (10214956) / 106SP75 / E: Lola BRUNET (10209829), Zoé BRUNET (10209825), Sandra ROSSIER-BRUNET (10214956) Opgegeven



Dirk DEMEERSMAN

BEL 88 OMANO BC

S / BWP / Grey / 2014 / CUMANO / DARCO / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc Opgegeven



Briar BURNETT-GRANT

NZL 43 CHESALL

G / Bay / 2013 / 107NC52 / E: Cbd Investments LTD (10222793) / F: Karen Burnett / 107NC52 / E: Cbd Investments LTD (10222793) / F: Karen Burnett Opgegeven



Faris MOHAMMAD KHAIR ALABBADI

JOR 239 ARD JOWOWA

S / ISH / Chestnut / 2014 / DENZEL VT MEULENHOF / CALVADOS / 107CM29 / E: Conan WRIGHT (10096213) / F: Heather Dean-Wright / 107CM29 / E: Conan WRIGHT (10096213) / F: Heather Dean-Wright Uitgesloten



Yoni VAN SANTVOORT

NED 387 ILANDRA

M / KWPN / Grey / 2013 / UP TO DATE / INDOCTRO / 107JJ34 / E: MdR-Stables (20005966), Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: Sieling/Kloet / 107JJ34 / E: MdR-Stables (20005966), Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: Sieling/Kloet Uitgesloten



