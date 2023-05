CSI 2*/1*/YH1* Spring Tour Lummen

OFFICIELE UITSLAG Tijdschema Ruiter Paard

10 CSI2* - 1m45 Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the FEI Longines Ranking group D

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders Resultaten lijst: 52 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 17:37 Uur (14.05.2023)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Michael HUGHES

USA 179 CALINKA DE BOYER

M / SF / Bay / 2012 / L’ARC DE TRIOMPHE / PEGASE GERBAUX / 106BK68 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Francoise FONTIMPE 42720 NANDAX (FRA) / 106BK68 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Francoise FONTIMPE 42720 NANDAX (FRA) 0 79.76 0 46.22

6,550.00 EUR

2 Sam POLLEUNIS

BEL 314 LANCELOT P

G / BWP / Grey / 2011 / NAMELUS-R / BRAVOUR / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis / 105ZR65 / E: Sam POLLEUNIS (10046404) / F: Paul Polleunis 0 83.92 0 49.22

5,240.00 EUR

3 Felix KOLLER

AUT 213 CASCADELLO'S BOY

G / WESTF / Bay / 2013 / CASCADELLO / QUADRIGO 4 / 106QU34 / E: Sportpferdehaltung Andreas Knippling (20000912) / F: Wiesmann-Benning, Bernhard / 106QU34 / E: Sportpferdehaltung Andreas Knippling (20000912) / F: Wiesmann-Benning, Bernhard 2 85.29

3,930.00 EUR

4 Dries DEKKERS

BEL 94 AGNES

M / SWB / Black / 2011 / ALGOT 1182 / AMPERE / 106HI58 / E: Gebroeders Ferson (20018776) / F: Elin Appelgren / 106HI58 / E: Gebroeders Ferson (20018776) / F: Elin Appelgren 4 78.48

2,620.00 EUR

5 Thomas MERTENS

BEL 273 MOWGLI DU SASIANA

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / UNKNOWN / 106ZN18 / E: Daisy BRUYNINX (10155905), Jos BRUYNINX (10283656) / F: Daisy Bruyninx / 106ZN18 / E: Daisy BRUYNINX (10155905), Jos BRUYNINX (10283656) / F: Daisy Bruyninx 4 80.01

1,834.00 EUR

6 Kim THIRY

BEL 363 CHAYNE Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: J HOOGERS (10301358), Stal 't Roelhof (20005028) / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: J HOOGERS (10301358), Stal 't Roelhof (20005028) / F: Hoogers J. 4 80.32

1,441.00 EUR

7 Daan VAN GEEL

NED 385 I'M SPECIAL POWER SIH

M / KWPN / Chestnut / 2013 / COMME IL FAUT 5 / DIAMANT DE SEMILLY / 107UI87 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / 107UI87 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), Van Geel-Schröder B.V. (20001246) 4 81.44

1,048.00 EUR

8 Chloe WINCHESTER

GBR 430 JUPITER

S / Bay / 2014 / 107NG54 / E: Chloe WINCHESTER (10091629) / 107NG54 / E: Chloe WINCHESTER (10091629) 4 81.71

786.00 EUR

9 Nick VRINS

BEL 421 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 4 81.95

786.00 EUR

10 Jack RYAN

IRL 336 EAGLE VD WOLFSAKKER Z

S / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106WN96 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) / 106WN96 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) 4 82.01

655.00 EUR

11 Aurelie DELOOF

BEL 99 ITO

G / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ARAMIS DE LA CENSE / 106NO48 / E: Deloof / F: haras de Fremis / 106NO48 / E: Deloof / F: haras de Fremis 4 82.30

655.00 EUR

12 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 207 CONSULT PICOBELLO Z

G / ZANG / Grey / 2015 / CICERO Z VAN PAEMEL / NABAB DE REVE / 107SG09 / E: Lansink Jos Horse B.V. & Picobello Horses / F: Picobello Horses & Jos Lansink Horses / 107SG09 / E: Lansink Jos Horse B.V. & Picobello Horses / F: Picobello Horses & Jos Lansink Horses 4 83.20

655.00 EUR

13 Robert MURPHY

GBR 278 IMBEER

Male / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON VDL / BURGGRAAF NV / 105ZH77 / E: John ROBERTS (10168632) / 105ZH77 / E: John ROBERTS (10168632) 4 83.23

100.00 EUR

= 26,300.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

14 James DAVENPORT

GBR 69 ALCAPONE DES CARMILLE

Male / SF / Bay / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / HEARTBREAKER / 105CS11 / E: John ÖSTERDAHL (10105321), Sylve SÖDERSTRAND (10261255) / F: Carole Levallois / 105CS11 / E: John ÖSTERDAHL (10105321), Sylve SÖDERSTRAND (10261255) / F: Carole Levallois 4 83.29



15 Jeroen DE WINTER

BEL 85 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen 4 83.32



16 Bart CLAES

BEL 56 PICCO BELLO V/H PANISHOF

G / BWP / Chestnut / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / POLIDOKTUS VAN DE HELLE / 108AM39 / E: BV B. Dehaes (20020315) / F: John & Jurgen Panis / 108AM39 / E: BV B. Dehaes (20020315) / F: John & Jurgen Panis 4 83.60



17 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 305 CAP DU MARAIS

G / SF / Bay / 2012 / KANNAN*GFE / LANDOR S / 106OJ89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: NICOLE ROUXEL & J-M ALLENIC / 106OJ89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: NICOLE ROUXEL & J-M ALLENIC 4 83.62



18 Julie DE PELSMAEKER

BEL 83 EDEL VITSEROEL

G / BWP / Chestnut / 2004 / DIAMANT DE SEMILLY / BON AMI / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) / 103AZ57 / E: Hilton Stables (20002496) / F: VANDERHASSELT MICHEL, TERNAT (BEL) 4 87.65



19 Tim PROUVÉ

BEL 325 ACKILA DV Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / AKTION PUR Z / GOTSPE Z / 107BD20 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107BD20 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables 5 84.53



20 Kris CHRISTIAENS

BEL 55 VIVA LA VIDA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / CAMBRIDGE / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers / 107HI67 / E: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / F: ton vullers 7 86.73



21 Will EDWARDS

GBR 138 SHW CANDIES B

M / AES / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / HEARTBREAKER / 104RL66 / E: MR C EDWARDS / F: MISS MICHELLE ROWLES / 104RL66 / E: MR C EDWARDS / F: MISS MICHELLE ROWLES 8 78.10



22 Nick VERLIES

BEL 404 BAJRANG

S / HANN / Bay / 2014 / CADOR / SILVIO I / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs / 106PF04 / E: Amar SARIN (10144104), Nick VERLIES (10026054) / F: Dr.Jacobs 8 80.47



23 Caroline MÜLLER

GER 280 JACK

G / KWPN / Other / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / PADINUS / 106XR81 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman / 106XR81 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman 8 81.21



24 Logan FIECHTER

NED 148 E HOODSTOCK Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD / VIGARO Z / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS / 107LQ48 / E: Stal Fiechter (20000518) / F: A.J. SMOLDERS 8 81.76



25 Alexander KUMPS

BEL 229 ZORBA TT

G / HOLST / Grey / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE / CLINTON / 106LO42 / E: Tsura Talu Ltd (20002527) / F: Carm Hinrichsen-Bockmeyer / 106LO42 / E: Tsura Talu Ltd (20002527) / F: Carm Hinrichsen-Bockmeyer 8 82.02



26 Marc BECKERS

NED 22 IMOLA

G / KWPN / Bay / 2013 / KANNAN / SILVERSTAR / 107KU35 / E: Stal Beckers (20003697) / F: R.van Bussel / 107KU35 / E: Stal Beckers (20003697) / F: R.van Bussel 8 82.38



27 Thomas DE WIT

BEL 90 ECUADOR DW Z

S / BWP / Bay / 2015 / EL TORREO DE MUZE / QUASIMODO VD MOLENDREEF / 107BC15 / E: DW - Stables / F: DW-stables / 107BC15 / E: DW - Stables / F: DW-stables 8 82.88



28 Pieter KENIS

BEL 197 POLONIS L

G / BWP / Bay / 2015 / LE BLUE DIAMOND VAN 'T RUYTERS / 107JC53 / E: Lauryssen / 107JC53 / E: Lauryssen 8 82.90



29 Emma STOKER

GBR 358 DAISY

M / HOLST / Grey / 2011 / CONNOR / COROFINO I / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk / 105QP35 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / F: Erkhard Gottschalk 8 83.52



30 Jenny KROGSAETER

NOR 224 LAURIER

S / BWP / Grey / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / CHIN CHIN / 105MA37 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: ANN KEISSE / 105MA37 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: ANN KEISSE 9 84.56



31 Wilm VERMEIR

BEL 405 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / EMERALD / CHIN CHIN / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) 9 88.43



32 Stephan VERSCHUERE

BEL 410 FLASH VAN HET WATERGOED

G / SBS / Grey / 2011 / HOUSTON / GRANDEUR / 106TF52 / E: Marc REBRY (10208723) / F: Marc Rebry / 106TF52 / E: Marc REBRY (10208723) / F: Marc Rebry 11 86.80



33 Simon PROUVÉ

BEL 324 NAPOLI TER WIJNEN

G / BWP / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN T ROOSAKKER / 107AN52 / E: Simon PROUVÉ (10116745) / 107AN52 / E: Simon PROUVÉ (10116745) 13 84.76



34 Yörg VAN DEN EYNDEN

BEL 384 KOBALT DE TOXANDRIA

M / BWP / Bay / 2010 / APPLE JUICE / KELVIN DE SAINTE HERMELLE / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx 14 85.21



35 Christopher MEGAHEY

IRL 263 DORIANO DE BLONDEL

S / SF / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / CORIANO / 105YI74 / E: Glenpatrick Stables (20021103) / 105YI74 / E: Glenpatrick Stables (20021103) 14 85.45



36 Philippe LE JEUNE

BEL 239 HOME MADE-P.L.

G / SBS / Bay / 2013 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / VIGO D'ARSOUILLES / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune 14 85.47



37 Philip GYSBRECHTS

BEL 166 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z

G / ZANG / Grey / 2014 / CLOCKWISE OF GREENHILL Z / CLASSE VDL / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts / 106UJ77 / E: Philip GYSBRECHTS (10021938) / F: Philip Gysbrechts 14 85.75



38 Mathilda BOHLIN

SWE 35 DOMINO VAN DE ZUUTHOEVE

G / SBS / Chestnut / 2009 / OTANGELO / KANNAN / 105KZ13 / E: Svedberga Hästcenter HB (20005795) / F: René de Heer / 105KZ13 / E: Svedberga Hästcenter HB (20005795) / F: René de Heer 16 80.47



39 Stephanie ANDRIES

BEL 2 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 16 83.36



40 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 47 JUNIUS VD HEFFINCK Z

G / ZANG / Bay / 2015 / VDL GROEP JOS VAN D'ABDIJHOEVE / H&M CABRIO VAN DE HEFFINCK / 107ZH68 / E: VP Stars BV / F: Van de Heffinck BVBA / 107ZH68 / E: VP Stars BV / F: Van de Heffinck BVBA 16 91.06



41 Zoe LIA

ITA 250 QUARRYCREST REFLECTION

G / ISH / Bay / 2009 / CLOVER ECHO / CAVALIER ROYALE / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY 28 81.68



Carlos DE LA MALLA

ESP 80 MALBEC DE BRANDEGEM

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / RICHEBOURG D'10 / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere / 105VK91 / E: DE LA MALLA HORSES, S. L. (20003874) / F: Peter De Brabandere Opgegeven



Jeroen APPELEN

BEL 5 DEMERALD R Z

S / Chestnut / 2015 / DIAMANT DE SEMMILLY / GUIDAM / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany / 107ET04 / E: L&M Sporthorses / F: Van Steenwinkel Tiffany Opgegeven



Mike VAN OLST

BEL 394 COMME ELLE FAUT ODTH Z

M / ZANG / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CANABIS Z / 107GK44 / E: odth (20019983) / F: NV ODTH / 107GK44 / E: odth (20019983) / F: NV ODTH Opgegeven



Dirk DEMEERSMAN

BEL 103 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef DE VOGHEL (10239976) / F: VOGHEL, JEF Opgegeven



Ben BEEVERS

BEL 23 MAGNIFIC DE REVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / MALITO DE REVES 00712123C / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA Opgegeven



Jens NIJS

BEL 291 CASPER Z

G / ZANG / Bay / 2012 / CADENCE / LUX Z / 108AK05 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Paul Buckinx / 108AK05 / E: Jens NIJS (10006808) / F: Paul Buckinx Opgegeven



Bhaskar DASGUPTA

CAN 442 M Hooligan Dg

S / BWP / Chestnut / 2012 / Hickstead / Aquilino / 107fd52 / 107fd52 Opgegeven



Caroline DEVOS-POELS

NED 122 OBSESSION DV

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTER'S SCENDRO / CICERO Z / 107BD21 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables / 107BD21 / E: Devos Stables BVBA / F: Devos Stables Opgegeven



Kevin THORNTON

IRL 369 TEXAS KDW Z

G / ZANG / Bay / 2013 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / VIGO D'ARSOUILLES / 106UB61 / E: Thornton Kevin - Showjumping LTD / F: KDW Horses BVBA / 106UB61 / E: Thornton Kevin - Showjumping LTD / F: KDW Horses BVBA Opgegeven



Pascal UYTENDAAL

NED 380 CELIOS Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CENTURIO 22 / NISSAN CARETANO Z / 106BQ54 / E: S K HAAK (10163983), Santa STEINBERGA (10046852), B J M VELDHUIJZEN (10189298) / F: Scheepmans / 106BQ54 / E: S K HAAK (10163983), Santa STEINBERGA (10046852), B J M VELDHUIJZEN (10189298) / F: Scheepmans Opgegeven



Manfredi MACCHIARELLA

ITA 258 GENEVE P

M / KWPN / Bay / 2011 / CANTURANO / OPAN / 105WB61 / E: Michael EERHART (10167947), Manfred Stables BVBA (20001704) / 105WB61 / E: Michael EERHART (10167947), Manfred Stables BVBA (20001704) Opgegeven



