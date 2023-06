CSI2*/1*/YH1* Azelhof

HENDERS & HAZEL Schedule Riders Horses

06 CSI2* - 1m40

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Result list: 68 competitors in this competition. Last updated at 15:41 hrs (24.06.2023)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Egor SHCHIBRIK

PLE 346 CRACK BOOM DES ANGES

G / SF / Chestnut / 2012 / NORTON D' EOLE / CENTO / 105PO49 / O: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / 105PO49 / O: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) 0 38.86 0 31.27

500.00 EUR

2 Finn BOEREKAMP

NED 45 CALINDRA 2

M / WESTF / Grey / 2013 / CORNET OBOLENSKY / GRALSHUETER / 106AU13 / O: RONNOCO JUMP LTD (20000052) / B: Jörg & Petra Rudolph / 106AU13 / O: RONNOCO JUMP LTD (20000052) / B: Jörg & Petra Rudolph 0 39.97 0 32.56

400.00 EUR

3 Jone ILLI

FIN 202 EOLITA L

M / KWPN / Bay / 2009 / VERDI TN / DAIMLER / 105YQ39 / O: Cees KLAVER (10125501) / B: de Lange / 105YQ39 / O: Cees KLAVER (10125501) / B: de Lange 0 39.04 0 32.63

300.00 EUR

4 Killian NORRIS

IRL 300 NARTHINO Z

G / ZANG / Black / 2012 / NAMELUS R / CARTHINO Z / 106EX92 / O: Jacqueline EVENHUIS (10180786), Louis MORSINK (10180785) / B: L.G. Morsink & J.R.J. Evenhuis / 106EX92 / O: Jacqueline EVENHUIS (10180786), Louis MORSINK (10180785) / B: L.G. Morsink & J.R.J. Evenhuis 0 39.09 0 32.67

200.00 EUR

5 Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

MON 255 CHATOCINO

S / OS / Bay / 2010 / CHACCO-BLUE / DOBEL'S CENTO / 106HZ20 / O: LO&F HORSES ANP (20001296) / B: GESTUET LEWITZ / 106HZ20 / O: LO&F HORSES ANP (20001296) / B: GESTUET LEWITZ 0 38.32 0 32.96

140.00 EUR

6 Christophe VANDERHASSELT

BEL 403 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / KASHMIR V SCHUTTERSHOF / 107AW34 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Jacops - Nijs / 107AW34 / O: Wilm VERMEIR (10012099) / B: Jacops - Nijs 0 39.11 0 33.90

110.00 EUR

7 Kristina VITEK

CZE 430 FISCHERDANTE

G / BAVAR / Other / 2011 / DIARADO / ALVAREZ 17 / 105VL35 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Zoller, Tatjana & Ralf / 105VL35 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Zoller, Tatjana & Ralf 0 40.99 0 33.96

80.00 EUR

8 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 382 A.S DAMASCENE

M / AES / Black / 2013 / EMERALD / ESCUDO 19 / 106LG22 / O: Jana KHAYAT (10193458) / B: Jana Khayat / 106LG22 / O: Jana KHAYAT (10193458) / B: Jana Khayat 0 38.91 0 34.04

60.00 EUR

9 Ellen WHITAKER

GBR 436 J SUPERSTAR

Male / KWPN / Bay / 2014 / CHAMAN / NO LIMIT / 106SY41 / O: Ellen WHITAKER (10006757) / B: HANDELSHUIS SCHUTTERT / 106SY41 / O: Ellen WHITAKER (10006757) / B: HANDELSHUIS SCHUTTERT 0 36.86 0 34.21

60.00 EUR

10 Ali AL KHORAFI

KUW 7 I

G / KWPN / Other / 2013 / DANTOS / 107CA08 / O: Mohammed A H ALI (10276217) / 107CA08 / O: Mohammed A H ALI (10276217) 0 41.27 0 34.31

50.00 EUR

11 Jurre Van Bommel

NED 902 HAZELHORST I

G / KWPN / Grey / 2012 / Cardento 933 / Triomphe De Muze / 105MQ19 / 105MQ19 0 38.84 0 35.03

50.00 EUR

12 Kristina VITEK

CZE 429 DUO DU RU

S / SF / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / ARGENTINUS / 106SW75 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: CHRISTOPHE LEGUE / 106SW75 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: CHRISTOPHE LEGUE 0 37.43 0 35.05

50.00 EUR

13 Enrique GONZALEZ

MEX 161 KOLINDA SL

M / KWPN / Chestnut / 2015 / AREZZO VDL / VOLTAIRE PREF / 107BY15 / O: Bell Equestrian Fund B.V. (20017024) / B: J.A. & M.J. Slendebroek / 107BY15 / O: Bell Equestrian Fund B.V. (20017024) / B: J.A. & M.J. Slendebroek 0 36.53 0 35.24

35.00 EUR

14 Adrian WHITEWAY

GBR 439 CHACCO VOLO

S / OS / Bay / 2013 / CHACCO-BLUE / CARTHAGO / 105ZN18 / O: Deborah COX (10157971) / 105ZN18 / O: Deborah COX (10157971) 0 40.68 0 35.77

35.00 EUR

15 Bo FIEVEZ

BEL 144 KWINTEN VAN DE MISPELAERE

G / BWP / Black / 2010 / EQUISTRO / WANDOR VAN DE MISPELAERE D'10 / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen 0 39.75 0 36.02

35.00 EUR

16 Siebe LEEMANS

NED 245 GEM VD RILOO Z

S / ZANG / Grey / 2015 / GEMINI CL XX / CONCORDE / 106VZ05 / O: Koen LEEMANS (10006824) / 106VZ05 / O: Koen LEEMANS (10006824) 0 39.16 0 36.26

35.00 EUR

17 Kasper DE BOECK

BEL 112 NEVER SKY VAN HET KRITRAHOF

G / Bay / 2013 / TRIOMPHE DE RIVERLAND / EROS PLATIERE / 107PC74 / O: Kasper DE BOECK (10169050) / B: Kris en Tracy Vanderpoorten - Van oudenhoven / 107PC74 / O: Kasper DE BOECK (10169050) / B: Kris en Tracy Vanderpoorten - Van oudenhoven 0 40.15 0 36.42

35.00 EUR

= 2,175.00 EUR

Other, non-placed competitors

18 Lola DE BRAEKELEER

BEL 117 OLE CAMPIONE DU ROTON

S / BWP / Bay / 2014 / TANGELO VAN DE ZUUTRHOEVE / 106VP75 / O: Martine ROLIN (10173195) / B: Martine Rolin / 106VP75 / O: Martine ROLIN (10173195) / B: Martine Rolin 0 39.46 0 36.98



19 Ellen WHITAKER

GBR 437 KORLENSKI

M / KWPN / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / 106XF64 / O: Tilly SHAW (10226263) / B: J. Van Deurzen / 106XF64 / O: Tilly SHAW (10226263) / B: J. Van Deurzen 0 39.53 0 37.07



20 Emma Sophia SPANKO

CZE 363 QUO VADIS DKG

G / HOLST / Other / 2013 / Q-VERDI / 107KD32 / O: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) / 107KD32 / O: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) 4 39.13 0 37.54



21 Wesley NEWLANDS

CAN 297 MAESTRO VAN HET BINNENVELD

S / BWP / Chestnut / 2012 / HUNTER'S SCENDIX / CONAN Z / 105UG93 / O: Weslands Farm (20000909) / B: Walter Verhaegen / 105UG93 / O: Weslands Farm (20000909) / B: Walter Verhaegen 4 38.64 0 37.64



22 Claire MCKEAN

USA 268 BAUCIS D'OUILLY

M / SF / Grey / 2011 / MODESTO / QUICK STAR / 105SR88 / O: Stal Lenssens (20002047) / B: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) / 105SR88 / O: Stal Lenssens (20002047) / B: Alexandra LEBON 14590 OUILLY DU HOULEY (FRA) 0 39.36 0 37.80



23 Annaz AL ANNAZ

KUW 3 CARLSSON 69

G / HANN / Other / 2010 / CANTURANO / CONTENDRO I / 105TU59 / O: Anaaz al Anaaz / B: Brüning, Hans-Heinrich / 105TU59 / O: Anaaz al Anaaz / B: Brüning, Hans-Heinrich 4 37.68 0 37.82



24 Cecilia HOLMQUIST

SWE 195 J.TRIOVADOR

S / KWPN / Bay / 2014 / EL SALVADOR / SZKOPUL / 106MR20 / O: Stal Van Maarle (20017590) / B: De Radstake BV / 106MR20 / O: Stal Van Maarle (20017590) / B: De Radstake BV 4 38.45 0 37.91



25 Caroline DEVOS-POELS

NED 142 PANAMARENKA VAN DEN BLAUWAERT

M / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PASSION D'IVE Z / I'AM MOERHOEVE'S STAR / 107YF49 / O: Devos Stables (20000462) / B: Jos Van De Velde / 107YF49 / O: Devos Stables (20000462) / B: Jos Van De Velde 0 40.30 0 38.03



26 Emma Sophia SPANKO

CZE 362 LONGINES LB

S / HOLST / Chestnut / 2013 / LORDANOS / CHAMBERTIN 3 / 106AK98 / O: OBEC V ZAHRADE, s.r.o. (20019139) / 106AK98 / O: OBEC V ZAHRADE, s.r.o. (20019139) 4 40.02 0 38.14



27 Mia Marleen LANNO

EST 233 HALOUBET

G / KWPN / Grey / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / 105XY32 / O: OÜ Riin Lanno (20002226) / 105XY32 / O: OÜ Riin Lanno (20002226) 4 39.70 0 38.24



28 Emma BOCKEN

NED 43 MANGLAR LS LA SILLA

S / SLS / Bay / 2014 / 107ME28 / O: CH LA SILLA / ARG / 107ME28 / O: CH LA SILLA / ARG 0 38.38 0 38.57



29 Anna Marie VITEK

CZE 427 CHACCO'S AMKE

M / MECKL / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / SILVIO I / 105BB07 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Gestüt Lewitz / 105BB07 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: Gestüt Lewitz 4 36.50 0 38.61



30 Abdullah AL ROUDAN

KUW 9 PICCADILLY K

G / HANN / Bay / 2011 / PERIGUEUX / 108CM12 / O: Raghad ALDABBOUS (10189628), Abdullah W ALOSAIMI (10154261) / 108CM12 / O: Raghad ALDABBOUS (10189628), Abdullah W ALOSAIMI (10154261) 22 58.99 0 38.71



31 Graham GRANT

IRL 163 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / O: Haras du Hazoy (20003046) / B: Nicole Bouilliart / 106WS81 / O: Haras du Hazoy (20003046) / B: Nicole Bouilliart 0 39.57 0 38.93



32 Stephanie D'ANDRIMONT

BEL 93 DARDARE BRIMBELLES Z

M / Bay / 2014 / DARCO / PRESIDENT / 106SH34 / O: SDA STables SRL (20016956) / 106SH34 / O: SDA STables SRL (20016956) 0 38.41 0 39.09



33 Axel VANDOORNE

BEL 408 OGOPOGO

G / BWP / Bay / 2014 / DEAVILLE DE LA VIE / LORD Z / 106OM42 / O: Basquita / B: Dimitri Degrave / 106OM42 / O: Basquita / B: Dimitri Degrave 4 38.95 0 39.20



34 Marit Haarr Skollerud COX

NOR 90 GORDON VAN DE BERGHOEVE Z

G / ZANG / Bay / 2015 / GITANO / CALVARO Z / 107HI71 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / B: Paul Van den Bosch / 107HI71 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815) / B: Paul Van den Bosch 0 40.30 0 39.44



35 Wesley NEWLANDS

CAN 296 DJANGO DU LYS

S / SF / Bay / 2013 / LANDSTURM / HARLAY L’ECHENAU / 106DR36 / O: Weslands Farm (20000909) / B: DANIEL LABORDE / 106DR36 / O: Weslands Farm (20000909) / B: DANIEL LABORDE 4 39.29 0 39.79



36 Caroline DEVOS-POELS

NED 138 ERMITAGE D'ARGOUGES

S / Chestnut / 2014 / Armitages Boy / Rosire / 107LD14 / O: Devos / B: Devos Stables / 107LD14 / O: Devos / B: Devos Stables 4 38.48 0 39.84



37 Jos VERLOOY

BEL 417 ORIGI

G / BWP / Grey / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / KARIOKA DEL FOLLEE / 107SD95 / O: Euro Horse BVBA (20004323) / B: Gerda van Looy / 107SD95 / O: Euro Horse BVBA (20004323) / B: Gerda van Looy 0 39.64 0 40.33



38 Cyril FONTAINE

FRA 154 CICERO D EPIC

Male / Grey / 2012 / 105XQ76 / O: Eric FONTAINE (10264457) / 105XQ76 / O: Eric FONTAINE (10264457) 4 38.09 0 40.38



39 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 178 H5 GANESH HERO Z

S / ZANG / Bay / 2014 / GEMINI / DIAMANT DE SEMILLY / 106WM38 / O: H5 Sport Horses LLC (20003036) / B: Gerry Marron & Luc Henry / 106WM38 / O: H5 Sport Horses LLC (20003036) / B: Gerry Marron & Luc Henry 0 38.96 0 40.42



40 Gregory COTTARD

FRA 87 IDYLLE CHAVANNAISE

M / Bay / 2014 / PEPPERMILL / GRAF SPONECK / 106YY81 / O: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348) / 106YY81 / O: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348) 4 36.90 0 40.52



41 Tal MILSTEIN

ISR 281 MAGIC SPIRIT

S / OS / Other / 2014 / MONTE CAIN / CON SPIRIT / 106LS58 / O: Tal Milstein Stables (20000399) / B: Gabriele Schmid / 106LS58 / O: Tal Milstein Stables (20000399) / B: Gabriele Schmid 25 57.75 0 40.95



42 Emma BOCKEN

NED 42 KADESSA Z

M / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / HARLEY VDL / 107BA55 / O: Paul BOCKEN (10173456), Jenny JOHANSSON (10056060) / B: J.A.M. Bocken / 107BA55 / O: Paul BOCKEN (10173456), Jenny JOHANSSON (10056060) / B: J.A.M. Bocken 4 40.27 0 41.05



43 Léa DE COULON

SUI 122 CHARLY 1595

G / OLDBG / Grey / 2011 / CAYADO 3 / BALDINI / 105UQ75 / O: Ashford Farm BV (20000148) / B: Trede, Wolfgang / 105UQ75 / O: Ashford Farm BV (20000148) / B: Trede, Wolfgang 0 40.50 0 41.19



44 Frederic VERNAET

BEL 421 ORAK D'HAMWYCK

S / Black / 2014 / TOBAGO Z / TOULON / 107LB10 / O: T&L NV (20000792) / B: Danny Vergauwen - Van Impe / 107LB10 / O: T&L NV (20000792) / B: Danny Vergauwen - Van Impe 0 41.36 0 41.42



45 Lola DE BRAEKELEER

BEL 116 MORZINE DE LA POMME

M / KWPN / Bay / 2012 / NORTON D'EOLE / 106OE41 / O: Lola DE BRAEKELEER (10069676) / B: Haras D/L Pomme Baertsoen-Keldermann / 106OE41 / O: Lola DE BRAEKELEER (10069676) / B: Haras D/L Pomme Baertsoen-Keldermann 4 39.11 0 41.69



46 Gregory COTTARD

FRA 86 GAMMELGAARDS CAROLA

M / DWB / Chestnut / 2013 / COMPANIERO / ASTON / 106HL35 / O: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348) / B: Jorgen & Carsten Gammelgaard / 106HL35 / O: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348) / B: Jorgen & Carsten Gammelgaard 0 39.74 0 42.28



47 Rodrigo MESQUITA MARINHO

BRA 274 NETUNO VD WOLFSAKKER Z

G / ZANG / Chestnut / 2011 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 105TC19 / O: Rodrigo MESQUITA MARINHO (10031704) / B: B. Van der Kloet, / 105TC19 / O: Rodrigo MESQUITA MARINHO (10031704) / B: B. Van der Kloet, 4 41.04 0 42.57



48 Tina VETS-NICASI

BEL 425 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE

M / SBS / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CONAN / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets / 106GU20 / O: Vets Veehandel / B: Conny Vets 25 65.10 1 43.11



49 Malin PARMLER

SWE 309 COLD ICE Z

M / ZANG / Bay / 2014 / CONTENDRO I / CARTHAGO Z / 107AX27 / O: Stal Keizersberg (20003033) / B: Loeske Veenendaal / 107AX27 / O: Stal Keizersberg (20003033) / B: Loeske Veenendaal 8 43.05 2 44.19



50 Anna Marie VITEK

CZE 426 CARACHO

S / HOLST / Bay / 2013 / CASCADELLO / LA ZARRAS 2 / 106GK41 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: JUERGEN REIMERS / 106GK41 / O: V Team Prague, s.r.o. (20004633) / B: JUERGEN REIMERS 0 37.57 4 32.78



51 Cedric WOLF

GER 442 BOUNCE 5

G / OLDBG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / LANDADEL / 106TC23 / O: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / B: Wolf, Werner / 106TC23 / O: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / B: Wolf, Werner 0 39.80 4 35.27



52 Evan COLUCCIO

USA 80 CHRISTIAN D'OR

G / BWP / Bay / 2013 / HOS D'O / GALOUBET A / 106TC91 / O: SEA SPORTHORSES LLC (20019907) / B: Herman Claessens / 106TC91 / O: SEA SPORTHORSES LLC (20019907) / B: Herman Claessens 0 39.66 4 36.02



53 Andres VEREECKE

BEL 411 COCONUT VAN PAEMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / CICERO Z / SANDRO Z / 107KP70 / O: Stoeterij Van Paemel (20002988) / B: Stoeterij van Paemel bvba / 107KP70 / O: Stoeterij Van Paemel (20002988) / B: Stoeterij van Paemel bvba 0 39.15 4 37.77



54 Francisco ROCHA

POR 330 ZIBER GE BLUE SR Z

S / ZANG / Bay / 2015 / VDL ZIROCCO BLUE N.O.P. / CASSINI I / 106ZD37 / O: Francisco ROCHA (10011397), Franciscus VAN ETTRO (10132094) / B: SR Sport Horses / 106ZD37 / O: Francisco ROCHA (10011397), Franciscus VAN ETTRO (10132094) / B: SR Sport Horses 0 40.43 4 37.96



55 Theodor LINDE

DEN 250 DANCING QUEEN

M / OS / Chestnut / 2015 / DARSHAN / PAPILLON ROUGE / 107MS23 / O: Linde Equestrian (20005290) / B: Gestuet Eichenhain GmbH / 107MS23 / O: Linde Equestrian (20005290) / B: Gestuet Eichenhain GmbH 4 39.39 4 38.73



56 Thomas KAIRIS

BEL 213 CELLA ROSE Z

M / Chestnut / 2015 / CAVALO Z / DARK D'AMOUR / 107WL02 / O: Lenges / B: Alwin & Guido Lenges / 107WL02 / O: Lenges / B: Alwin & Guido Lenges 0 38.95 4 39.20



57 Thomas KAIRIS

BEL 218 QUENTALMA PS

M / Bay / 2015 / QUALDANDRO / 107RI46 / O: Kairis / B: Lewitz Gestut / 107RI46 / O: Kairis / B: Lewitz Gestut 0 37.93 4 39.79



58 Uwe SCHMITZ

GER 338 HAKUNA MATATA

G / HOLST / Bay / 2013 / CARTANI 4 / CASALL / 106HZ72 / O: Manuela SCHMITZ (10164516) / B: von Roenne, Soeren / 106HZ72 / O: Manuela SCHMITZ (10164516) / B: von Roenne, Soeren 4 38.21 4 39.81



59 Veronika SHCHEKOTUROVA

ARM 342 HANNAH ZOE QUALITY

M / HOLST / Bay / 2015 / CASALL / CALIDO I / 106IQ47 / O: Quality Stud (20000823) / B: Quality Stud / 106IQ47 / O: Quality Stud (20000823) / B: Quality Stud 4 40.97 4 41.63



60 Saad ALAJMI

KSA 11 ELLE DORADO

G / KWPN / Bay / 2008 / QUASIMODO Z / CAREFUL / 103YM34 / O: Abdulaziz BINRASHEED (10225823) / B: A. VAN ROOY, BERLICUM NB (NED) / 103YM34 / O: Abdulaziz BINRASHEED (10225823) / B: A. VAN ROOY, BERLICUM NB (NED) 4 41.27 4 41.75



61 Hannah MYTILINEOU

GRE 282 HEARTCOR F

S / KWPN / Grey / 2012 / CORLAND / HEARTBREAKER / 105PH39 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: G.J.B. Fikken / 105PH39 / O: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / B: G.J.B. Fikken 4 37.59 4 42.01



62 Ahmad AL ANSARI

KUW 4 CLEARING 3

S / HOLST / Bay / 2012 / CLEARWAY / CON AIR 7 / 106ZF32 / O: Ahmad AL ANSARI (10109882) / B: Horst K. Heleine / 106ZF32 / O: Ahmad AL ANSARI (10109882) / B: Horst K. Heleine 12 41.90 4 42.07



63 Elias ARTOUL

ISR 26 TIO DE L'HUYNE

G / SF / Chestnut / 2007 / TINKA'S BOY / BACUS DE NOUVOLIEU / 104AC02 / O: Monsieur KHORRAM MORTEZA / B: M. SERAPHIN GALDO, LOUVIERES (FRA) / 104AC02 / O: Monsieur KHORRAM MORTEZA / B: M. SERAPHIN GALDO, LOUVIERES (FRA) 12 41.77 4 42.14



64 Elias ARTOUL

ISR 25 GLENN

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / BURGGRAAF / 105WH26 / O: Elias ARTOUL (10112718) / B: N.A. Toonen / 105WH26 / O: Elias ARTOUL (10112718) / B: N.A. Toonen 4 41.24 5 43.55



Caroline MÜLLER

GER 288 JACK DANIEL'S

G / KWPN / Bay / 2014 / AREZZO VDL / NUMERO UNO / 106XR84 / O: Mts. Stultiens (20006291), Stal Horn B.V. (20001632) / B: Mts. Stultiens / 106XR84 / O: Mts. Stultiens (20006291), Stal Horn B.V. (20001632) / B: Mts. Stultiens RT retired

Fawaz ALSUBAIEI

KUW 15 GRANDIA'S ELIMA

M / KWPN / Bay / 2011 / SPARTACUS TN / INDOCTRO / 106GH83 / O: Fawaz ALSUBAIEI (10093552) / B: Grandia / 106GH83 / O: Fawaz ALSUBAIEI (10093552) / B: Grandia RT retired

Jody VAN GERWEN

NED 388 CHESTER 365

G / HOLST / Grey / 2014 / CELLESTIAL / CONTENDER / 106SY98 / O: GP Horse Trading B.V. (20020383), JVG Sporthorses (20020521) / B: Heiko Schmidt / 106SY98 / O: GP Horse Trading B.V. (20020383), JVG Sporthorses (20020521) / B: Heiko Schmidt RT retired

Leslie DESILLY

BEL 134 JIGARO C

G / BWP / Chestnut / 2009 / FIGARO DE LA VIE / HEARTBREAKER / 104XS16 / O: Nelson PESSOA (10002361) / B: YEGUADA CAMPOS POL, PEPINO (ESP) / 104XS16 / O: Nelson PESSOA (10002361) / B: YEGUADA CAMPOS POL, PEPINO (ESP) EL eliminated

The www.equi-score.com platform is only publishing results. The responsibility of the content itself and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.