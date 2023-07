CSI 3* Maeza / Sariego

03 Int. jumping competition with jump-off (1.45 m)

Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI3* Result list: 54 competitors in this competition. Last updated at 19:57 hrs (07.07.2023)

Rank Nation Competitor CNR Horse Round

Faults

Time Jump-Off

Faults

Time

1 Mariano MARTINEZ BASTIDA

ESP 103 QUARK DE PREUILLY Z

Male / ZANG / Bay / 2013 / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / CENTO / 106GH21 / O: Paula ORTIZ ALQUEZAR (10102872) / 106GH21 / O: Paula ORTIZ ALQUEZAR (10102872) 0 73.86 0 35.90

8,976.00 EUR

2 Fernando MARTINEZ SOMMER

MEX 166 LADY VAN DE HAARTERHOEVE

M / BWP / Grey / 2011 / CASALL / CLARIMO / 105LT37 / O: Fernando MARTINEZ SOMMER (10033730) / B: MATHIEU FEIJEN / 105LT37 / O: Fernando MARTINEZ SOMMER (10033730) / B: MATHIEU FEIJEN 0 75.34 0 39.24

5,440.00 EUR

3 Ismael GARCIA ROQUE

ESP 75 JACKSON

G / Bay / 2014 / VAN GOGH / 107DR91 / O: ALVAREZ MOYA HORSES (20021312) / 107DR91 / O: ALVAREZ MOYA HORSES (20021312) 0 76.11 0 40.46

4,080.00 EUR

4 Billy TWOMEY

IRL 150 CHAT BOTTE E.D

S / ZANG / Chestnut / 2008 / CASALL / DARCO / 103XU01 / O: Sue DAVIS (10183359), Billy TWOMEY (10011444) / B: Andre Vandepapeliere, Du ruisseau, Kain (België) / 103XU01 / O: Sue DAVIS (10183359), Billy TWOMEY (10011444) / B: Andre Vandepapeliere, Du ruisseau, Kain (België) 0 75.97 0 40.87

2,720.00 EUR

5 Carolina ARESU GARCIA OBREGON

ESP 25 DOMPERIGNON

G / chestnut / 2013 / QUINTUS D'09 / CUMANO / 106KR64 / O: Jose Maria LAROCCA / 106KR64 / O: Jose Maria LAROCCA 0 77.93 0 43.83

1,632.00 EUR

6 Julien ANQUETIN

FRA 138 CESUS DE FOUGNARD

G / SF / Bay / 2012 / TLALOC M / CALVARO / 105WW31 / O: E.A.R.L. EDEN FARM (20016942) / 105WW31 / O: E.A.R.L. EDEN FARM (20016942) 0 73.79 4 38.85

1,224.00 EUR

7 Armando TRAPOTE

ESP 135 BELLA PS

M / HANN / other / 2014 / MESSENGER / CONTENDROS 2 / 107CM89 / O: YEGUADA VALBANERA S.L. / B: Gestüt Lewitz / 107CM89 / O: YEGUADA VALBANERA S.L. / B: Gestüt Lewitz 0 43.51 8 43.51

816.00 EUR

8 Martin DOPAZO

ARG 6 B M ALL WAVE

G / AAFE / Chestnut / 2010 / 107DV86 / O: Martin DOPAZO (10000452) / 107DV86 / O: Martin DOPAZO (10000452) 1 78.18

680.00 EUR

9 Eric Jr VAN DER VLEUTEN

NED 169 BIG BOSTON

S / HOLST / Bay / 2014 / BALOUBET DU ROUET / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106ZJ62 / O: Kees vd Oetelaar B.V (20000598), Maximilian WALLER (10220657) / B: Grimm / 106ZJ62 / O: Kees vd Oetelaar B.V (20000598), Maximilian WALLER (10220657) / B: Grimm 1 78.19

544.00 EUR

10 Tiara BLEICHER

GER 146 ZAYADO

G / HOLST / Grey / 2011 / CAYADO / CASALL / 105MU14 / O: Nicola JANUSCHKE-BLEICHER (10183678) / B: Christin Bendfeldt / 105MU14 / O: Nicola JANUSCHKE-BLEICHER (10183678) / B: Christin Bendfeldt 1 78.29

544.00 EUR

11 Filippo LUPIS

ITA 155 JANDINO

G / KWPN / Bay / 2014 / DEXTER R / SAM R. / 106QC67 / O: Rinus BLOM (10157084) / B: Kruif/Minnen / 106QC67 / O: Rinus BLOM (10157084) / B: Kruif/Minnen 3 80.15

272.00 EUR

12 Jesus GARMENDIA ECHEVARRIA

ESP 80 CALLIAS

G / HOLST / Grey / 2011 / COMPANIERO / CASCO / 106AL02 / O: Jiri HASSA (10170986) / 106AL02 / O: Jiri HASSA (10170986) 4 71.22

272.00 EUR

13 Jose BONO RODRIGUEZ

ESP 42 ALI BABA HT

S / CDE / Grey / 2013 / DUBLIN VAN OVERIS / CALIDO I / 106IT65 / O: ATTACK 84 S.L. (20004558) / B: ALMENARA / 106IT65 / O: ATTACK 84 S.L. (20004558) / B: ALMENARA 4 72.64

150.00 EUR

14 Jesus BAMONDE

ESP 35 CAPORAL D'ELLE

G / SF / Chestnut / 2012 / CABRI D’ELLE / ARPEGE PIERREVILLE / 105NA53 / O: Alberto FERNANDEZ ARTIME (10189675) / B: S.C.E.A. HARAS D'ELLE / 105NA53 / O: Alberto FERNANDEZ ARTIME (10189675) / B: S.C.E.A. HARAS D'ELLE 4 73.16

150.00 EUR

= 27,500.00 EUR

Other, non-placed competitors

15 Eric VAN DER VLEUTEN

NED 167 ICARRONNE-S

M / KWPN / Bay / 2013 / CARRERA VDL / LORD Z / 106RR52 / O: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) / 106RR52 / O: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) 4 74.41



16 Luis MATEOS BERNALDEZ

ESP 107 CHAMANT DE BIOLLEY

G / OS / Chestnut / 2012 / CHACCO-BLUE / ARGENTINUS / 105YN21 / O: PEDRO A. MATEOS NOT S.L. (20005719) / B: Stephanie Sadeleer / 105YN21 / O: PEDRO A. MATEOS NOT S.L. (20005719) / B: Stephanie Sadeleer 4 74.65



17 Paloma BARCELO

ESP 37 INES

M / BWP / Bay / 2008 / DIEGO VAN DE PADENBORRE / JAH S DIAMANT / 104XO86 / O: BARMAR SPORTHORSES S.L. (20004535) / B: Robert Smismans / 104XO86 / O: BARMAR SPORTHORSES S.L. (20004535) / B: Robert Smismans 4 74.83



18 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 96 EXPRESSO MINOTIERE

G / SF / Bay / 2014 / TSUNAMI DE HUS / CELLEBRIO / 106JD62 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: G.a.e.c. De La Minotiere / 106JD62 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / B: G.a.e.c. De La Minotiere 4 74.86



19 Luca Maria MONETA

ITA 157 JOLIE COEUR D'AVRIL

M / CH / bay / 2014 / ARKO / NABAB DE REVE / 106QY81 / O: Margherita AGNELLI DE PAHLEN / B: Agnelli de Pahlen Margherita / 106QY81 / O: Margherita AGNELLI DE PAHLEN / B: Agnelli de Pahlen Margherita 4 75.12



20 Gianluca QUONDAM GREGORIO

ITA 159 CHACCBAY

G / OS / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / QUICK STAR / 105XK25 / O: circolo ippico regno verde srl (20005514) / B: Gestüt Lewitz / 105XK25 / O: circolo ippico regno verde srl (20005514) / B: Gestüt Lewitz 4 75.31



21 Duarte SEABRA

POR 175 HHS WASHINGTON

G / ISH / Grey / 2010 / TINARANAS INSPECTOR / CAVALIER ROYALE / 105SN77 / O: Isabel José De MELLO (10158776) / B: Miguel Bravo / 105SN77 / O: Isabel José De MELLO (10158776) / B: Miguel Bravo 4 75.74



22 Charlotte BETTENDORF

LUX 163 SALT LAKE CITY 4

S / DSP (BRAND) / Chestnut / 2014 / STOLZENBERG / LEVISTO / 106TW56 / O: WW2W LLC (20006030) / B: Ralf Litz / 106TW56 / O: WW2W LLC (20006030) / B: Ralf Litz 4 75.87



23 Alberto MARQUEZ GALOBARDES

ESP 98 AVEREX PS

Male / Bay / 2013 / ACTION-BREAKER / CONVERTER 2 / 106TI11 / O: YEGUADA EL TIETAR 2020 S.L.U (20020358) / 106TI11 / O: YEGUADA EL TIETAR 2020 S.L.U (20020358) 4 76.07



24 Thibault PHILIPPAERTS

BEL 3 OBAMA DE LA LINIERE

S / BWP / bay / 2014 / Marius Claudius / Golden Hawk / 106QD72 / O: Lissens Jeroen Ferme / B: Jeroen Lissens / 106QD72 / O: Lissens Jeroen Ferme / B: Jeroen Lissens 4 76.10



25 Jose FUMERO HERNANDEZ

ESP 71 ESTO DE VISCOURT

G / SF / Bay / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / MOZART DES HAYETTES / 106MX13 / O: Michael POTTER (10023750) / B: Philippe Bedoret / 106MX13 / O: Michael POTTER (10023750) / B: Philippe Bedoret 4 76.99



26 Simon WIDMANN

GER 148 QLAWELLA DENFER

M / SCSL / Other / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / LITSAM / 106HQ15 / O: Nicola JANUSCHKE-BLEICHER (10183678) / 106HQ15 / O: Nicola JANUSCHKE-BLEICHER (10183678) 4 77.38



27 William WHITAKER

GBR 144 CHACCO'S LANDO

S / OS / Bay / 2013 / CHACCO-BLUE / LANDO / 106OI41 / O: P. Sultan SAUD (10185625) / B: Gestüt Lewitz / 106OI41 / O: P. Sultan SAUD (10185625) / B: Gestüt Lewitz 4 77.69



28 Cayetano MARTINEZ DE IRUJO

ESP 104 CORAZON K

G / HANN / Bay / 2014 / CASCADELLO / GROSSO Z / 107JK38 / O: Ludger BEERBAUM (10000419), Cayetano MARTINEZ DE IRUJO (10011395) / B: Petra Krause / 107JK38 / O: Ludger BEERBAUM (10000419), Cayetano MARTINEZ DE IRUJO (10011395) / B: Petra Krause 4 81.32



29 Laura ROQUET PUIGNERO

ESP 128 DENIS Z

M / Chestnut / 2014 / DAKAR VDL / 106TF71 / O: Laura ROQUET PUIGNERO (10027587) / 106TF71 / O: Laura ROQUET PUIGNERO (10027587) 5 78.99



30 Camilla BINGHAM

GBR 142 DONVIER

G / BE/SIES / Bay / 2012 / DON VHP Z / ANDIAMO Z / 105SH80 / O: Jenny Bingham / 105SH80 / O: Jenny Bingham 7 80.54



31 Jenny KROGSAETER

NOR 172 LAURIER

S / BWP / Grey / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / CHIN CHIN / 105MA37 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: ANN KEISSE / 105MA37 / O: Team Philippaerts (20002517) / B: ANN KEISSE 7 80.92



32 João Victor CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA

BRA 12 KENZO QUALITY Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / CON AIR / 107AI48 / O: Ecurie Francois Mathy (20000171), PR Sporthorses (20020496) / B: Quality Stud / 107AI48 / O: Ecurie Francois Mathy (20000171), PR Sporthorses (20020496) / B: Quality Stud 8 75.66



33 Imma ROQUET AUTONELL

ESP 125 ICENTA DEL MASET

M / CDE / Bay / 2014 / INDRET DEL MASSET / 106US37 / O: MASET SPORT HORSES S.L. (20000354) / 106US37 / O: MASET SPORT HORSES S.L. (20000354) 8 75.69



34 Pello ELORDUY IBARZABAL

ESP 60 CHAMPENOISE DE RAMPAN

M / Chestnut / 2012 / VOLTIGEUR DE RAMPAN / QUINTAL / 106RL43 / O: OLONA STABLE, S.L. (20018861) / 106RL43 / O: OLONA STABLE, S.L. (20018861) 8 77.47



35 Guillermo GONZALEZ ALONSO

ESP 85 TOULONIQUE DE WALYRO

Male / CDE / Bay / 2013 / TOULON / 106RI75 / O: ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U (20002408) / 106RI75 / O: ROSALES 1954 INVERSIONES Y DESARROLLO S.L.U (20002408) 8 77.60



36 José DIAZ VECINO

ESP 56 CHONICK

S / OS / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / CONVERTER 2 / 105YO93 / O: GRUPO GALEA DE OBRAS E INSTALACIONES S.L. (20016427) / 105YO93 / O: GRUPO GALEA DE OBRAS E INSTALACIONES S.L. (20016427) 11 80.25



37 Derin DEMIRSOY

TUR 177 ELZAS

G / KWPN / Bay / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / CORNET OBOLENSKY / 104VE96 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: H. Boeve/ Stoeterij Veldhoek, LEMELERVELD (NED) / 104VE96 / O: ES Equestrian Team Holding BV (20002237) / B: H. Boeve/ Stoeterij Veldhoek, LEMELERVELD (NED) 12 71.50



38 Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL

ESP 41 NASA DE TOXANDRIA

M / BWP / Chestnut / 2013 / VERTIGO SAINT-BENOIT / CHOPIN VAN HET MOLENEIND / 106PE11 / O: Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL (10006341), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / B: Werner Dierckx / 106PE11 / O: Teresa BLAZQUEZ - ABASCAL (10006341), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / B: Werner Dierckx 12 75.16



39 Luis PLAZA - VIDAL

ESP 119 VEGAS DE LA FOLIE

G / SF / Bay / 2009 / CASTRONOM Z*DE HUS (BEL) / EPHEBE FOR EVER*LA SILLA / 105DO54 / O: LA FINCA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.L. (20003329) / B: David BOURGEOT 21700 VILLEBICHOT (FRA) / 105DO54 / O: LA FINCA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.L. (20003329) / B: David BOURGEOT 21700 VILLEBICHOT (FRA) 12 75.35



40 Manuel AÑON SUAREZ

ESP 32 ELISA VAN DE HELLE

M / SBS / Bay / 2010 / CASTELINO VAN DE HELLE / CONCERTO II / 105BD59 / O: AÑON TEAM HORSES S.L. (20018064) / B: Stoeterij van de Helle / 105BD59 / O: AÑON TEAM HORSES S.L. (20018064) / B: Stoeterij van de Helle 12 77.84



41 Luis Jesus ESCOBAR

ESP 67 INVICTUS

S / Bay / 2013 / JAMAL VD HEFFINCK / CLINTON / 106TF47 / O: Luis Jesus ESCOBAR (10002075) / 106TF47 / O: Luis Jesus ESCOBAR (10002075) 12 81.21



42 Santiago NUÑEZ RIVA

ESP 114 ARIANA DREAM

M / SF / Grey / 2010 / UNTOUCHABLE M / ALCAMERA / 105OK57 / O: EARL KME ELEVAGE ET SPORTS (20004784) / 105OK57 / O: EARL KME ELEVAGE ET SPORTS (20004784) 12 81.93



43 Carlota CASTELLVI LOPEZ

ESP 48 IGOR DE HIMBE

G / Bay / 2014 / KANNAN / STAKKATO / 106OK92 / O: Leigh OFER (10021481) / 106OK92 / O: Leigh OFER (10021481) 14 83.29



44 Francisco De Asis ARANGO LASAOSA

ESP 22 EROS DE L'ABBAYE

S / SF / Bay / 2014 / TODT UN PRINCE / MIAMI DE SEMILLY / 106NQ76 / O: Francisco De Asis ARANGO LASAOSA (10026751) / 106NQ76 / O: Francisco De Asis ARANGO LASAOSA (10026751) 15 81.00



45 Alejandro ENTRECANALES MARSANS

ESP 64 COCO STAR DES GY

G / SF / Bay / 2012 / NAMELUS R / ROSIRE / 105YC88 / O: Marie-Annick GIANNITRAPANI (10186350) / B: Marie-annick GIANNITRAPANI 62860 OISY LE VERGER (FRA) / 105YC88 / O: Marie-Annick GIANNITRAPANI (10186350) / B: Marie-annick GIANNITRAPANI 62860 OISY LE VERGER (FRA) 18 79.38



46 Kevin GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ

ESP 88 CONTHARGOS ROUGE

G / OS / Bay / 2010 / CONTHARGOS / PAPILLON ROUGE / 105MZ90 / O: YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / B: Gestuet Lewitz / 105MZ90 / O: YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / B: Gestuet Lewitz 18 79.84



47 Carmen GARCIA-TORRES

ESP 79 VICTORIEN INITIALS BB Z

S / Grey / 2015 / VIGO D ARSOUILLES STX / 106TL10 / O: Margarita PASCUAL ANSOTEGUI (10231806) / 106TL10 / O: Margarita PASCUAL ANSOTEGUI (10231806) 18 83.41



48 Fernando DE LOS SANTOS GARCIA

ESP 52 INFINITY DU SEIGNEUR

G / SBS / Grey / 2014 / ENSOR VAN DE HEFFINCK / CHELLANO Z / 106WM27 / O: La Ferme Du Seigneur / B: Marc Vanlangendonck / 106WM27 / O: La Ferme Du Seigneur / B: Marc Vanlangendonck 19 85.00



49 Guy JONQUERES D'ORIOLA

FRA 141 ARISTO DU LOIR

G / SF / Bay / 2010 / LANDO / EPHEBE FOR EVER*LA SILLA / 106EV83 / O: Aurelien POLAK (10180050) / 106EV83 / O: Aurelien POLAK (10180050) 27 92.50



50 Julio ARIAS CUEVA

ESP 27 NEVER ALONE

G / BWP / Chestnut / 2013 / BALOUBET DU ROUET / HEARBREAKER / 106KB37 / O: Claudia ZICHY THYSSEN (10221504) / B: Hugo Versnick / 106KB37 / O: Claudia ZICHY THYSSEN (10221504) / B: Hugo Versnick 29 86.11



51 Iván SERRANO SÁEZ

ESP 131 CHALAWITO PS

G / OS / Chestnut / 2014 / CHACCO-BLUE / 107KH84 / O: RASPUTIN 301 S.L. (20018091), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / 107KH84 / O: RASPUTIN 301 S.L. (20018091), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) 31 100.65



Gonzalo AÑON SUAREZ

ESP 30 TOLEDO DU PHARE

G / SF / Bay / 2007 / KANNAN / LIEU DE RAMPAN / 104BX24 / O: AÑON TEAM HORSES S.L. (20018064) / B: M. OLIVIER BROHIER, BREVANDS (FRA) / 104BX24 / O: AÑON TEAM HORSES S.L. (20018064) / B: M. OLIVIER BROHIER, BREVANDS (FRA) eliminated



Leigh OFER

ISR 152 CARLINO DE BEAUFOUR

G / SF / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 106IK73 / O: Eric LEVALLOIS / 106IK73 / O: Eric LEVALLOIS eliminated



Eduardo ALVAREZ AZNAR

ESP 18 ENJOY DE LA MURE

S / SF / Bay / 2014 / VIGO CECE / SABLE ROSE / 106ZH10 / O: ABUNDIUM S.L. (20016706) / 106ZH10 / O: ABUNDIUM S.L. (20016706) withdrawn



