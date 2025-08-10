Hagen a.T.W, , Teuto Rising Stars
|
1
NED
Ima VAN DER VELDEN
179
FABIOLA
M / KWPN / chestnut / 2010 / SPARTACUS TN / QUICK STAR / 108IE32 / B: Ad SMOLDERS, Ad VAN HEEREBEEK / Z: A.C.Smolders
2
GER
Paulina Marie WIDAK
RTG Silberberghof
RTG Silberberghof
235
K&K CHACLEEN
M / HANN / bay / 2019 / CHACOON BLUE / CLINTON H / 108QI58 / B: Horseconcept GmbH / Z: K&K Horseconcept
|0
|48.11
|0
|
27.39
60.00 EUR
3
GER
Isabell ALBERT
RSV Hüttener Berge
RSV Hüttener Berge
58
CASALETA W
M / HOLST / bay / 2017 / CASALL / 109JL72 / B: Isabell ALBERT
|0
|48.71
|0
|
27.42
45.00 EUR
4
GER
Liv SPOHN
RSV Schwarz-Weiss Mainz-Hechtsheim
RSV Schwarz-Weiss Mainz-Hechtsheim
306
OLINA VAN DE NOORDHEUVEL
M / BWP / grey / 2014 / STARPOWER / CANEZARO / 106HK69 / B: Heike SIPPLE
5
GER
Malu HOBITZ
RUFV Isterberg e.V.
RUFV Isterberg e.V.
148
DAKOTA DE SEMILLY
M / OS / grey / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO Z / 108HD94 / B: Sandra HOBITZ / Z: Sandra Hobitz
|0
|47.99
|0
|
36.04
21.00 EUR
6
GER
Paulina Marie WIDAK
RTG Silberberghof
RTG Silberberghof
389
ELSA SW Z
M / ZANG / Bay / 2019 / ELDORADO VD ZESHOEK / CONCORDE / 109ju03 / B: Stall Baudach GbR / Z: Stefanie Westhoff
7
GER
Evi KLUG
LRV Immenrode e.V.
LRV Immenrode e.V.
60
CASERA 4
M / OS / bay / 2017 / CELLESTIAL / LE VAINQUEUR / 108CA72 / B: Anke KLUG / Z: Klaus-Dieter Wellmann
8
USA
Malena AKERMAN
227
INGE P
M / DSP (BRAND) / bay / 2017 / I M SPECIAL DE MUZE / 109AR49 / B: Pietscher GbR
|0
|45.69
|4
|
30.90
9.00 EUR
9
GER
Conny GR. SCHÜRMANN
RV St. Hubertus Garrel e.V.
RV St. Hubertus Garrel e.V.
264
LAST ANGEL
M / HANN / bay / 2014 / LOS ANGELES / STAKKATO GOLD / 108ZX51 / B: Birgit GR. SCHÜRMANN / Z: Friedhelm Albers
|0
|54.13
|4
|
33.94
9.00 EUR
10
GER
Evi KLUG
LRV Immenrode e.V.
LRV Immenrode e.V.
205
GOLGA O
M / KWPN / Bay / 2011 / Brainpower / Tangelo van de Zuuthoeve / 105ML97 / B: KHX GmbH / Z: J. OLDENKAMP
|0
|40.54
|
EL
7.50 EUR
11
GER
Helene Mila THABE
Landw. Reiterverein Kalthof e.V.
Landw. Reiterverein Kalthof e.V.
152
DARCO'S DIAMOND
M / WESTF / bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 107VV67 / B: Caroline THABE, Helene Mila THABE / Z: Ralf Blüggel
|4
|46.29
|
7.50 EUR
12
GER
Malu HOBITZ
RUFV Isterberg e.V.
RUFV Isterberg e.V.
13
BAJALA
M / MECKL / black / 2009 / BE BRAVO / Aletto / 105AL04 / B: Höing, Charlotte / Z: Margitta Wiktor
|4
|47.60
|
7.50 EUR
= 300.00 EUR
Weitere nicht platzierte Teilnehmer
13
GER
Sophie BARNASCH
RFV v. Bismarck Exter e.V.
RFV v. Bismarck Exter e.V.
350
SHUTTERBOY
G / HANN / other / 2007 / SIR SHUTTERFLY / FÜRST HEINRICH / 106RO05 / B: Charlotte ARKENAU / Z: Henning Seekamp
|4
|54.44
|
14
GER
Vivien Jolien KANDZIORA
RUFV R?tenbrock u.Umgebung e.V.
RUFV R?tenbrock u.Umgebung e.V.
192
FYOLIETA
M / KWPN / bay / 2010 / CARAMBOLE / Animo / 105HW68 / B: Vivien Jolien KANDZIORA / Z: Hendriksen,C.
|8
|45.87
|
GER
Emma KASSELMANN
RSC Osnabr?cker Land e.V.
RSC Osnabr?cker Land e.V.
325
QUADEIRA DE CHIVRE PS
M / OS / chestnut / 2018 / QUABRI DE L ISLE / 109JU73 / B: PS Sporthorses GmbH
|Aufgegeben
|
