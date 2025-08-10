OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Zeitplan
Teilnehmer
Pferdeliste

3 Table A / Two phases against the clock 1,10m CSICh-A

15 Teilnehmer in dieser Prüfung.

Zuletzt aktualisiert um 09:51 Uhr (10.08.2025)

Richter
Laura van de Graaf
Kassandra Mohr
Gunda Reimers
Rang
Nation
Teilnehmer
KNR
Pferd
Phase 1
Fehler 		 
Zeit 		Phase 2
Fehler 		 
Zeit 		CMH Logo
1
NED
Ima VAN DER VELDEN 
179
FABIOLA
Details
  
M / KWPN / chestnut / 2010 / SPARTACUS TN / QUICK STAR / 108IE32 / B: Ad SMOLDERS, Ad VAN HEEREBEEK / Z: A.C.Smolders
0 47.15 0 26.97
75.00 EUR
2
GER
Paulina Marie WIDAK 
RTG Silberberghof
235
K&K CHACLEEN
Details
  
M / HANN / bay / 2019 / CHACOON BLUE / CLINTON H / 108QI58 / B: Horseconcept GmbH / Z: K&K Horseconcept
0 48.11 0 27.39
60.00 EUR
3
GER
Isabell ALBERT 
RSV Hüttener Berge
58
CASALETA W
Details
  
M / HOLST / bay / 2017 / CASALL / 109JL72 / B: Isabell ALBERT
0 48.71 0 27.42
45.00 EUR
4
GER
Liv SPOHN 
RSV Schwarz-Weiss Mainz-Hechtsheim
306
OLINA VAN DE NOORDHEUVEL
Details
  
M / BWP / grey / 2014 / STARPOWER / CANEZARO / 106HK69 / B: Heike SIPPLE
0 48.73 0 30.60
30.00 EUR
5
GER
Malu HOBITZ 
RUFV Isterberg e.V.
148
DAKOTA DE SEMILLY
Details
  
M / OS / grey / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO Z / 108HD94 / B: Sandra HOBITZ / Z: Sandra Hobitz
0 47.99 0 36.04
21.00 EUR
6
GER
Paulina Marie WIDAK 
RTG Silberberghof
389
ELSA SW Z
Details
  
M / ZANG / Bay / 2019 / ELDORADO VD ZESHOEK / CONCORDE / 109ju03 / B: Stall Baudach GbR / Z: Stefanie Westhoff
0 50.86 0 37.43
16.50 EUR
7
GER
Evi KLUG 
LRV Immenrode e.V.
60
CASERA 4
Details
  
M / OS / bay / 2017 / CELLESTIAL / LE VAINQUEUR / 108CA72 / B: Anke KLUG / Z: Klaus-Dieter Wellmann
0 45.86 4 28.27
12.00 EUR
8
USA
Malena AKERMAN 
227
INGE P
Details
  
M / DSP (BRAND) / bay / 2017 / I M SPECIAL DE MUZE / 109AR49 / B: Pietscher GbR
0 45.69 4 30.90
9.00 EUR
9
GER
Conny GR. SCHÜRMANN 
RV St. Hubertus Garrel e.V.
264
LAST ANGEL
Details
  
M / HANN / bay / 2014 / LOS ANGELES / STAKKATO GOLD / 108ZX51 / B: Birgit GR. SCHÜRMANN / Z: Friedhelm Albers
0 54.13 4 33.94
9.00 EUR
10
GER
Evi KLUG 
LRV Immenrode e.V.
205
GOLGA O
Details
  
M / KWPN / Bay / 2011 / Brainpower / Tangelo van de Zuuthoeve / 105ML97 / B: KHX GmbH / Z: J. OLDENKAMP
0 40.54 EL
7.50 EUR
11
GER
Helene Mila THABE 
Landw. Reiterverein Kalthof e.V.
152
DARCO'S DIAMOND
Details
  
M / WESTF / bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 107VV67 / B: Caroline THABE, Helene Mila THABE / Z: Ralf Blüggel
4 46.29
7.50 EUR
12
GER
Malu HOBITZ 
RUFV Isterberg e.V.
13
BAJALA
Details
  
M / MECKL / black / 2009 / BE BRAVO / Aletto / 105AL04 / B: Höing, Charlotte / Z: Margitta Wiktor
4 47.60
7.50 EUR
= 300.00 EUR
Weitere nicht platzierte Teilnehmer
13
GER
Sophie BARNASCH 
RFV v. Bismarck Exter e.V.
350
SHUTTERBOY
Details
  
G / HANN / other / 2007 / SIR SHUTTERFLY / FÜRST HEINRICH / 106RO05 / B: Charlotte ARKENAU / Z: Henning Seekamp
4 54.44
14
GER
Vivien Jolien KANDZIORA 
RUFV R?tenbrock u.Umgebung e.V.
192
FYOLIETA
Details
  
M / KWPN / bay / 2010 / CARAMBOLE / Animo / 105HW68 / B: Vivien Jolien KANDZIORA / Z: Hendriksen,C.
8 45.87
GER
Emma KASSELMANN 
RSC Osnabr?cker Land e.V.
325
QUADEIRA DE CHIVRE PS
Details
  
M / OS / chestnut / 2018 / QUABRI DE L ISLE / 109JU73 / B: PS Sporthorses GmbH
Aufgegeben
www.equi-score.com ist eine Plattform, ausschließlich zur Veröffentlichung von Ergebnissen. Das Einstellen der Ergebnisse und damit verbundene Prüfung auf Richtigkeit, obliegt allein dem jeweiligen Veranstalter bzw. Einsteller von Start- und Ergebnislisten.