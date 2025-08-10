OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
8 Grand Prix CSI1* – Int. Springprüfung mit Stechen 1,40 m
RG Art. 238.2.2a-GP - Large Tour

48 Teilnehmer in dieser Prüfung.

Erlaubte Zeit: 59 sec / 48 sec

Zuletzt aktualisiert um 14:07 Uhr (10.08.2025)

Richter
Guy Franziskus
Heiko Koolman
Katja Beck
Rang
Nation
Teilnehmer
KNR
Pferd
Umlauf
Fehler 		 
Zeit 		Stechen
Fehler 		 
Zeit 		CMH Logo
1
GER
Patrick BÖLLE 
159
DACARON FRH
Details
  
G / HANN / Other / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / FIGHTING ALPHA 3 / 107XW32 / B: Bernd HERBERT (10000848), Richard VOGEL (10076886), David WILL (10054793) / Z: Carsten Müller-Rulfs
0 74.66 0 36.65
750.00 EUR
2
GER
Henry VASKE 
321
OHLALA 16
Details
  
M / HANN / Bay / 2017 / OGANO SITTE / DIARADO / 108OZ33 / B: Sportpferde Vaske GmbH (20017719) / Z: Ralf Lasarzik
0 73.37 0 37.95
600.00 EUR
3
IRL
Kevin THORNTON 
371
ULTRA LEICHT JPS
Details
  
M / WESTF / Grey / 2017 / UNITED TOUCH S / CASALL / 108XF03 / B: Julius-Peter SINNACK (10182477) / Z: Julius-Peter Sinnack
0 76.29 0 39.10
450.00 EUR
4
GER
Pheline AHLMANN 
55
CARLTON SR
Details
  
S / HOLST / Bay / 2013 / CASCADELLO / CONTENDER / 106ID04 / B: Gestüt Fohlenhof (20003571) / Z: Stefan Ratajczak
0 75.63 0 40.25
300.00 EUR
5
NED
Sjak BUITEN 
206
EMMA 391
Details
  
M / HANN / Other / 2017 / EMERALD / FRH QUAID / 109IS53 / B: Sjak BUITEN (10033585) / Z: Wilhelm Gößling
0 73.10 0 41.47
210.00 EUR
6
GER
Hartwig ROHDE 
135
CORDULA GRUEN
Details
  
M / HOLST / Grey / 2017 / CORNET OBOLENSKY / CASALL / 109JM41 / B: Hartwig ROHDE (10032515), Shari ZEY (10033213) / Z: Frank Plock
0 74.67 4 41.19
165.00 EUR
7
USA
Ansgar HOLTGERS JR 
368
TULUM
Details
  
S / OS / Other / 2009 / CHACCO-BLUE / CAPTAIN PAUL / 104MS43 / B: GUT EINHAUS, LLC (20000530) / Z: Gestüt Lewitz
2
(0 + 2)
 78.42
120.00 EUR
8
GER
Philip RÜPING 
176
DIATIRALLA PS
Details
  
M / OS / Bay / 2017 / DIARON / CONTENDROS 2 / 109IH57 / B: Gestüt Lewitz (20000004) / Z: Gestüt Lewitz
4 70.83
90.00 EUR
9
GER
Katharina WULFERS 
238
HOLLYWOOD ROCK H
Details
  
M / WESTF / Grey / 2017 / HICKSTEAD WHITE / CORNADO NRW / 109JM63 / B: Berthold GILBERT (10391153), Paul HOLTGRÄVE (10391154), Peter SCHMERLING (10391156), Hubert UPHAUS ( / Z: Zuchthof Hahler
4 73.50
90.00 EUR
10
GER
Simon HEINEKE 
34
CABALLERO GRANDE 3
Details
  
G / HOLST / Bay / 2017 / QUIBERY 3 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 108EI76 / B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG (20022170) / Z: Stall Moorhof
4 74.54
75.00 EUR
11
NZL
Tom TARVER - PRIEBE 
188
DORINO
Details
  
S / WESTF / Chestnut / 2017 / 108UP45 / B: Julia LANGE (10118350)
4 75.23
75.00 EUR
12
CHN
Chenghao YU 
287
LOT SPORT
Details
  
G / KWPN / Chestnut / 2016 / HOTSPOT / 108IQ89 / B: Stephex Stables (20000056)
4 75.24
75.00 EUR
13
ITA
Andrea MARCHESE 
58
CASAYA
Details
  
M / ZWEIB / Chestnut / 2013 / CASCADELLO / 108KS21 / B: Bernd EISENMENGER (10323554)
4 75.95
14
NED
Yindee VAN WANROOIJ 
252
KAHLUA-CARMEN
Details
  
M / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / BACARDI VDL / 107CJ52 / B: BURGERS STABLES (20001808), Van Geel-Schröder B.V. (20001246) / Z: M.C.J.M. Burgers
4 76.03
15
GER
Alexander VON APPEN 
264
KIMBA V.A.
Details
  
M / HOLST / Bay / 2017 / URIKO / LORENTIN / 108OB72 / B: Sigrid VON APPEN (10158999) / Z: Sigrid von Appen
4 76.20
16
GER
Philipp SCHULZE 
91
CHAPETINA FLEUR PS
Details
  
M / OS / Grey / 2017 / CHACOON BLUE / CAREFUL / 108RG87 / B: Roberto MENDONÇA DIAS (10026951) / Z: Paul Schockemohle
8 72.47
17
SWE
Susanne LUND 
220
GENIUS MIND
Details
  
M / OS / Bay / 2017 / OGANO SITTE / DIARADO / 108KR35 / B: Annette BECKMANN (10123830) / Z: Chistof Overhoff
8 72.62
18
GER
Pia FRICKE 
6
AMERIE
Details
  
M / WESTF / Bay / 2017 / A LA CARTE NRW / 109JS78 / B: Pia FRICKE (10199241) / Z: Pia Fricke
8 72.98
19
DEN
Adam Sparlund OLESEN 
284
LORD ANGELES
Details
  
G / HANN / Bay / 2013 / LOS ANGELES / ABKE 4 / 107XM54 / B: Patricia BLAYLOCK (10291528) / Z: JOHANN UND JOHANNES KRULL GBR
8 73.85
20
SYR
Layth GHRAYEB 
197
EDISSON DE LA VAURE
Details
  
G / SF / Chestnut / 2014 / NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE / 107JI61 / B: Remi PLOIX (10248400)
8 74.26
21
GER
Tom SANDERS 
236
HIMALAYA DE HUS
Details
  
M / Bay / 2017 / KANNAN (NLD) / CASSXAVELLENT , HOLST / 108CL13 / B: GWH SPRL (20004641), Nybor Pferde GmbH & Co.KG (20000212) / Z: SARL HARAS DE HUS
8 75.01
22
NOR
Christine GJERSTAD 
150
CROSS OVER SR
Details
  
G / HANN / Grey / 2015 / L.B. CRUMBLE / CHACCO-BLUE / 106PY81 / B: Gestüt Obora (20004319) / Z: Rüdiger Löer
8 76.55
23
GER
Franziska WILTFANG 
171
DI QUANTHAGO 1919 Z
Details
  
G / ZANG / Black / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / QUANTUM / 108LD94 / B: Franziska WILTFANG (10249878) / Z: Bart Snellings
8
(4 + 4)
 80.64
24
CZE
Martin REZNICEK 
30
BUGSY ZSZ
Details
  
G / HOLST / Other / 2017 / BRANTZAU / CORMINT / 109HE87 / B: Zucht- und Sportpferde Zey GbR (20000375) / Z: Zucht u.Sportpferde Zey GbR
9
(8 + 1)
 77.47
25
FIN
Niclas AROMAA 
255
KANNANHEART
Details
  
G / OS / Bay / 2014 / KANNAN / HEARTBREAKER / 107YC73 / B: Hendrik SOSATH (10021514) / Z: Heinrich Sterthoff
9
(8 + 1)
 77.92
26
GER
Nisse LÜNEBURG 
76
CELIO 9
Details
  
G / HOLST / Bay / 2017 / CHARLESTON / LAUCK'S LOCKE / 108MX85 / B: Jan SWENNEN (10010960) / Z: Carsten Lauck
9
(4 + 5)
 81.07
27
GER
Emilia WIDMAYER 
115
COCO KISS Z
Details
  
M / ZANG / Bay / 2013 / CARTOON Z / NABAB DE REVE / 106NJ67 / B: Philipp WIDMEYER (10162704)
9
(4 + 5)
 81.57
28
DEN
Benedikte Rie TRUELSEN 
219
GALTYSSE STE HERMELLE
Details
  
M / SF / Chestnut / 2016 / KANNAN / BILLY DU LYS / 108KI00 / B: ST STABLES SPRL (20000745) / Z: sainte hermelle
10
(4 + 6)
 82.40
29
GER
Maurice TEBBEL 
358
SUPREME EP
Details
  
S / SF / Chestnut / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / HEARTBREAKER / 108CR31 / B: Euro Power S.á.r.l. (20001065)
11
(4 + 7)
 83.91
30
GER
Eske SCHIERHOLD 
111
CLARA KALAKAUA
Details
  
M / OS / Chestnut / 2016 / DIARADO'S BOY / COULETTO / 107AU99 / B: Christine BERNSTEIN (10223441) / Z: Wickborn, Dagmar
12 70.05
31
GER
Tom SCHEWE 
129
CHESS VD BERGHOEVE Z
Details
  
S / ZANG / Bay / 2017 / CORNET OBOLENSKY / ANIMO / 109GJ71 / B: Egbert SCHEP, Tom SCHEWE / Z: Vadebo NV
12 70.25
32
GER
Joleen MÜLLER 
151
CROWN PRINCE 4
Details
  
G / HANN / Grey / 2017 / CORNET OBOLENSKY / DIAMANT DE SEMILLY / 108HN60 / B: Joleen MÜLLER (10205520) / Z: ZG Schwarz
12 73.64
33
IND
Abhishek CHOPRA 
33
C'EST LUI DES ROSIERS
Details
  
G / SF / Chestnut / 2012 / TINKA'S BOY / RIVAGE DU PONCEL / 105SR85 / B: Marc BOES (10002114), Sportpferde Felix Schneider GmbH (20001562) / Z: Herik Duran
15
(8 + 7)
 83.18
34
GER
Ricardo SAARLOOS 
203
ELDORADO BLUE
Details
  
S / OS / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / CHACCO-BLUE / 106EW09 / B: Martina HERTWIG (10186194), Roberto SAARLOOS (10382139) / Z: Gestüt Lewitz
15
(8 + 7)
 83.27
35
GER
Katharina PFAU 
114
CLEVERREACH BLUE
Details
  
M / OS / Bay / 2017 / CHACOON BLUE / QUIDAM'S RUBIN / 108YW37 / B: Katharina PFAU (10360078) / Z: Katharina Pfau
16 72.86
36
DEN
Christine Tvedskov BILLE 
105
CHUCK NORRIS
Details
  
G / HANN / Grey / 2011 / CANTERBURY / CASHMAN / 106ZQ52 / B: Christine Tvedskov BILLE (10221190) / Z: Marga Petersen
17
(16 + 1)
 77.08
37
BUL
Svetlin IVANOV 
249
ISTANBUL
Details
  
G / KWPN / Bay / 2013 / INDOCTRO / PENNSYLVANIA / 105YG27 / B: Emre TOGLUKDEMIR (10281326) / Z: Melisa International Reitzentrum GmbH
19
(12 + 7)
 83.07
38
GER
Lennert HAUSCHILD 
110
CLAMOR
Details
  
G / HANN / Other / 2016 / CLINTON'S HEART / LEX LUGAR / 108GC15 / B: Violetta FELDTMANN (10131650) / Z: Heinrich Schröder
27
(8 + 19)
 95.21
39
DEN
Nete Pedersen MYLIN 
207
EMPIRE 197
Details
  
S / HANN / Black / 2008 / EDGAR / FALKNER / 105JA35 / B: Thue MYLIN (10169377) / Z: KLAUS BELOW
30
(12 + 18)
 94.46
40
POL
Cassandra ORSCHEL 
15
BAGGIO
Details
  
S / HOLST / Bay / 2016 / BRANTZAU / CASALL / 108AK21 / B: Gestüt Sprehe GmbH (20000695) / Z: Franz Becker
32
(8 + 24)
 100.72
GER
Philipp SIEGEL 
309
MY-GIRL PS
Details
  
M / HANN / Other / 2017 / MESSENGER / DIARADO / 109BN98 / B: Philipp SIEGEL (10021541) / Z: Gestüt Lewitz
Aufgegeben
GER
Ole KLINTWORTH 
156
CYLLA 3
Details
  
M / HANN / Grey / 2013 / CASINO / CHASSEUR I / 108KB48 / B: Martin KLINTWORTH (10161822) / Z: Martin Klintworth
Aufgegeben
GER
Janine MAIER 
351
SICILIA OPTIMA
Details
  
M / BWB / Other / 2018 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / THUNDER VD ZUUTHOEVE / 109BB74 / B: JMF Sporthorses GmbH & Co.KG (20023874), Reinhard SCHLOTTBOHM (10168848) / Z: Agro Dives
Aufgegeben
DEN
Anne-Kristine Rie TRUELSEN 
163
DAM'S CHARRANO BLUE
Details
  
S / DWB / Grey / 2017 / CHACOON BLUE / CARANO / 107YA78 / B: Capacity HORSES (10161117) / Z: Erik Dam Mortensen
Aufgegeben
SWE
Annika AXELSSON 
65
CASHFLOW W
Details
  
G / HOLST / Other / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CANDILLO 3 / 107ZV81 / B: Alia Humaid BIN DRAI (10059630) / Z: Klaus-Peter Wiepert
Aufgegeben
GER
Victoria ELBERS 
28
BRIGHTWOOD
Details
  
G / HOLST / Grey / 2017 / BRANTZAU / VDL ZIROCCO BLUE / 108LD92 / B: Annika FLEUREN (10106098) / Z: Volkmar Schadock
Aufgegeben
GER
Justine TEBBEL 
172
DIA LUNA
Details
  
M / OS / Bay / 2017 / DON DIARADO / QUINTENDER 2 / 108DP33 / B: Sportpferde Rene Tebbel GmbH (20001141), Justine TEBBEL (10066516) / Z: Arnold Wegbünder
Aufgegeben
GER
Michael SYMMANGK 
51
CAPERITO
Details
  
G / Other / 2014 / CARAMBOLE / CAPO / 107HY53 / B: Tjeert RIJKENS (10164541) / Z: Holsteiner Warmblut
Ausgeschieden
