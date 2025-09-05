OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
02 CSI 2* - Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m

69 Teilnehmer in dieser Prüfung.

Zuletzt aktualisiert um 17:24 Uhr (05.09.2025)

Richter
Jacqueline Schmieder
Peter Schorn
Karin Schindele
Stephanie Müller
Joachim Geilfus
PARCOURS PLAN
Rang
Nation
Teilnehmer
KNR
Pferd
Fehler Zeit CMH Logo
1
GER
Laurenz Buhl 
ZRFV Albachten e. V.
307
Exotik Sitte  
W / SBS / F / 2010 / Ogano Sitte / Clinton / 105NJ71 / B: Fath,Coco / Z: Horse of Belgium s.c./D.Boudrenghie
0.00 70.20
7,050.00 EUR
2
GER
Maximilian Schmid 
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
171
Hetty Emaire  
S / KWPN / F / 2012 / Spartacus / Heartbreaker / 106BU08 / B: Schmid,Maximilian / Z: Veldhuis,J.
0.00 71.64
5,640.00 EUR
3
HUN
Vince Jarmy 
HUN
386
Jb Koronaor  
H / HSH / Bay / 2011 / KEVE / CORLEONE / 105GX60 / B: Miklós JÁRMY / Z: dr. Jßrmy Miklós és Katalin, Tabajd
0.00 72.04
4,230.00 EUR
4
GER
Maximilian Weishaupt 
RFV Jettingen e.V.
180
Illusion II 3  
S / Holst / Db / 2016 / Crumble / Quiwi Dream / 108BX28 / B: Kraus,Christiane / Z: Thormählen,Harm
0.00 72.52
2,820.00 EUR
5
SUI
Tamara Schnyder 
SUI
343
California Dream Ts  
S / KWPN / Chest / 2011 / CARAMBOLE / QUIDAM DE REVEL / 106NO53 / B: Jürg LIENHARD / Z: P. Kalicinski
0.00 73.59
1,974.00 EUR
6
GER
Benjamin Wulschner 
RFV 1952 Schwetzingen e.V.
302
Corvey 5  
W / OS / B / 2016 / Casallco / Couleur-Rubin / 108BE19 / B: Fricke,Wilhelm / Z: Schmaeing,Joachim
0.00 74.84
1,551.00 EUR
7
IRL
Thomas Ryan 
Gastlizenz GER
469
Million`s Grey  
W / Holst / 2017 / B: H3K
0.00 75.34
1,128.00 EUR
8
AUT
Magdalena Fischer 
Gastlizenz GER
536
Chappeloup  
H / OS / B / 2012 / Fergar Mail (Chapultepec la Si / Caretano Z / 106RR24 / B: Fischer,Magdalena / Z: Schoof,Otto Boje
0.00 75.57
846.00 EUR
9
NED
Jurre van Bommel 
NED
569
Grigia BR Z  
S / Z.Rpf / 2016 / 107PD87 / B: Bommel,Jurre van
0.00 75.71
846.00 EUR
10
GBR
James Winter 
GBR
590
Cassanova One BVL Z  
W / -n.gefunde / 2016 / 107PQ36
0.00 75.89
705.00 EUR
11
ITA
Antonio Maria Garofalo 
ITA
347
Carem Sandy  
W / OS / Bay / 2014 / LONDON / SANDRO BOY / 106YK83 / B: Paul SCHOCKEMÖHLE / Z: Gestüt Lewitz
0.00 76.44
705.00 EUR
12
ESP
Manuel Pinto 
ESP
412
Omagic  
W / BWP / Bay / 2014 / KAFKA VD HEFFINCK / QUIDAM DE REVEL / 106WO18 / B: Enrico FRIZ / Z: Albert Sergeant
0.00 77.62
705.00 EUR
13
GER
Wolfgang Puschak 
RV Augsburg-West
255
Odense Z  
S / Z.Rpf / Df / 2018 / Oklahoma van de Zelm / Emilion / 108OO36 / B: Puschak Sportpferde GbR, / Z: Beeren,A.F.T.
0.00 77.87
130.00 EUR
14
GER
Julius Ehinger 
RC Riesbürg
482
Flying Princess 6  
S / Württ / B / 2009 / For Europe / Chello I / 105NG32 / B: Ehinger,Rolf / Z: Ehinger,Rolf
0.00 78.15
130.00 EUR
15
GER
Celina Pietsch 
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
446
Van Helsing 14  
W / Hann / R / 2008 / Valentino / El Bundy I / 105TZ41 / B: Wetzel,Sandra / Z: ZG Broers u.Weber,
0.00 78.62
130.00 EUR
16
GER
Mikka Roth 
RFV Zeiskam e.V.
276
Rossmount Flamenco B  
W / ISH / B / 2012 / Je t'aime Flamenco / Cruising / 108IR17 / B: Roth,Barbara
0.00 79.59
130.00 EUR
17
GER
Edwin Schmuck 
RFZV Babenhausen e.V.
298
Caracho 22  
W / Holst / B / 2014 / Cascadello II / Corleone / 108XS53 / B: Braitinger,Jürgen / Z: Walter,Martin
0.00 83.46
130.00 EUR
18
GER
Daniel Lahmann 
RSC Handorf-Langenberg e.V.
283
Taina M&M  
S / Hann / B / 2013 / Toulon / Canturo / 106HL59 / B: M&M Pferdesport, / Z: Grube,Friedrich
3.00
(0 + 3)
 86.61
130.00 EUR
= 28,980.00 EUR
Weitere nicht platzierte Teilnehmer
19
GER
Armin Jun. Schäfer 
RV Mannheim
579
Drops van Overis Z  
H / Z.Rpf / B / 2012 / Darco / Ahorn (Olympic Ahorn) / 106ES36 / B: von Kolczynski,Sandra / Z: Studfarm Overis,
4.00 72.54
20
GER
Thomas Mang 
RV Dreiländereck
160
Grand Zara  
S / Holst / B / 2014 / Uriko (Clooney NLD) / Casall / 107BA59 / B: Zucht u. Handelsstall Gerken, / Z: Wagner,Udo
4.00 73.09
21
GER
Helmut Schönstetter 
Pffrd. Englhör e.V.
140
EIC Arwen  
S / DWB / R / 2016 / Diamant de Semilly / Chacco-Blue / 107LS23 / B: MK Sporthorses/Max Kühner,
4.00 73.22
22
GER
Hans Günther Blum 
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
286
Tip Top van de Zuuthoeve Z  
H / Z.Rpf / B / 2016 / Tangelo van de Zuuthoeve / Conan Z / 107NB46 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG,
4.00 74.05
23
SUI
Joana Schildknecht 
SUI
404
Napoleon C  
W / BWP / Black / 2013 / VIGO D'ARSOUILLES STX / LA ZARRAS 2 / 106QT64 / B: Joana SCHILDKNECHT / Z: Yeguada Campos
4.00 74.07
24
GER
Simone Blum 
LRFV Massenhausen e.V.
217
London's Petite PS  
S / Hann / B / 2015 / Carembar de Muze / Balou du Rouet / 107NG71 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG, / Z: Gestüt Lewitz,
4.00 74.14
25
GER
Jörg Oppermann 
RFV Elz e.V.
189
Jonage LVP  
W / SBS / B / 2015 / Canturano I / Corland (DK: Corlando) / 107OO09 / B: Eufinger,Heinz / Z: LVP-Stables,
4.00 75.51
26
GER
Lukas Weiler 
RFV Ubstadt-Weiher
200
Kilian D  
H / Holst / Schi / 2015 / Kannan / Casall / 106HF06 / B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, / Z: Roerden, Kirsten u.Olaf,
4.00 76.56
27
GER
Julia Beck 
RV Lahr
240
My Diamant 3  
W / KWPN / R / 2017 / Diamant de Semilly / C-Indoctro / 108FE36 / B: Beck Sporthorses GmbH, / Z: Goumans Hermus,T
4.00 77.32
28
GER
Joel Ehinger 
RC Riesbürg
505
Borita 2  
S / Holst / B / 2009 / Boritas / Landos / 105OC46 / B: Ehinger,Rolf / Z: Asmussen,Henri
4.00 78.57
29
AUT
Hannah Eggerer 
AUT
401
Montevideo 7  
W / OLDBG / Other / 2013 / MESSENGER / SHINE ON / 106CI29 / B: Hannah EGGERER / Z: Helmut und Evelyn Schumacher
4.00 79.02
30
GER
Maximilian Ertz 
RFV Grafenrheinfeld e.V.
449
Diamond Blue 12  
W / OS / B / 2017 / Diarado / Chacco-Blue / 108AQ94 / B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, / Z: Gallo,Heinrich
4.00 79.34
31
GER
Michael Hornung Dr. 
RFV Ubstadt-Weiher
032
Caillou H  
W / Old / B / 2015 / Conthargos / Catoki / 107TL33 / B: Hornung,Dr. Michael / Z: Herms,Günter
4.00 80.18
32
GER
Leo Renner 
SRC Fünfseenland e.V
282
Spongebob 5  
W / OS / B / 2013 / Spartacus / Argentinus / 106SE16 / B: Renner,Alexander / Z: Sanladerer,Ferdinand
4.00 80.69
33
GER
Michael Eichler 
RA München e.V.
088
Clooney 133  
W / Old / B / 2013 / Cador / Casiro I / 107AR89 / B: Eichler,Michael / Z: Köhler,Wolfgang
4.00 80.88
34
KOR
Jeong Hoon Heo 
KOR
363
Derrycastle Heartbeat  
W / WSI / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / 108QP48 / B: Nigel KENNY / Z: Nigel Kenny
4.00 82.88
35
GER
Axel Fromm 
RSG Hattingen-Gut Flehinghaus e.V.
444
Casa de Cooper FH  
W / Westf / B / 2013 / Cup Cooper / Davignon I / 108LO24 / B: Fromm,Nadine / Z: Havelt,Friedhelm
7.00
(4 + 3)
 86.26
36
GER
Sandra Viehweg-Mayer 
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
458
Casito von der Wühr  
W / Oe.Wb / B / 2013 / Cash and Carry / Veneur du Luc / 105VG52 / B: Viehweg,Gabriele / Z: Alfred u.Elisabeth Reiter,
7.00
(4 + 3)
 86.63
37
CZE
Natalie Soukupova 
CZE
375
Flachau  
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / INDOCTRO / 104SJ26 / B: Monika SOUKUPOVA / Z: VDL STUD, BEARS FR (NED)
7.00
(4 + 3)
 86.91
38
GER
Franz Josef Steiner 
RFV Rupertiwinkel e.V.
053
Casalla Blue PS  
S / Hann / B / 2016 / Casallco / Chacco-Blue / 107GU25 / B: Beerbaum Stables, / Z: Gestüt Lewitz,
8.00 73.93
39
SUI
Peter Burri 
SUI
368
Dubai 64  
S / HOLST / Bay / 2011 / CHIN CHAMP / CASALL / 106CW08 / B: Peter BURRI / Z: Ingeborg Karstens-Block
8.00 75.42
40
GER
Oliver Berger 
PSC Seahorse e.V.
060
Cassini 49  
W / Westf / B / 2016 / Cornet's Balou / Carthino Z / 107CZ39 / B: Schröder,Kai / Z: Egbergen,Sam
8.00 75.45
41
GER
Alexander Schill 
RV Ichenheim
149
Exclusive 15  
W / Z.Rpf / Schi / 2015 / Emerald van het Ruytershof / Cassini I / 107BJ57 / B: Schill,Reinhard / Z: Euro Horse BVBA,
8.00 75.47
42
LUX
Basile Bettendorf 
LUX
573
Poivre Bleu Du Gibet  
W / SCSL / OTHER / 2017 / PLOT BLUE / KANNAN / 108NJ19 / B: Charles BETTENDORF / Z: Bettendorf Charles
8.00 76.17
43
GER
Britt Roth 
RFV Zeiskam e.V.
186
Jeffrey 19  
W / Holst / Db / 2017 / Comme il faut NRW / Cachas / 108JN34 / B: Roth,Barbara / Z: Freier,Philipp
8.00 77.01
44
IRL
Anna Duff 
IRL
397
Mc Crosskeys  
W / ISH / Bay / 2016 / S CREEVAGH FERRO / DOUGLAS / 107ZP57 / B: Anna DUFF / Z: Matthew Mcbreen
8.00 77.96
45
GER
Christoph Hassenbürger 
Ländl.ZRFV Volmarstein e.V.
120
Damine  
S / Holst / B / 2011 / Limbus / Cor de la Bryere / 105RU21 / B: Zielke,Peer / Z: Hansen,Dirk
8.00 77.97
46
SVK
Patrik Majher 
SVK
558
Sunshine C  
S / BWP / 2018 / 108KP26 / B: Majher,Patrik
8.00 78.51
47
NOR
Emely Karoline Paulsen 
NOR
362
Deauraya Faswede Z  
S / ZANG / Other / 2015 / DOMINATOR 2000 Z / TAKASHI VAN BERKENBROEK / 109JX00 / B: Dennis SWENNEN / Z: Swennen Johan
8.00 78.86
48
SUI
Thierri Wagner 
SUI
367
Dsp Cookie Hh  
S / DSP (BAD-W / Other / 2016 / KANNAN / CANDILLO 3 / 107GN82 / B: Wolf-Dieter WAGNER / Z: Dr. Wolf-Dieter Wagner
8.00 78.95
49
GBR
David Mcpherson 
GBR
477
Pablo van Het Geinsteinde  
W / BWP / 2015 / 107LJ05
8.00 79.51
50
GER
Katharina Mock 
PSC Ising e.V.
058
Casino In  
H / BULWblt / B / 2014 / Casino Royal (BGR) / Incolor / 106KD23 / B: Brunnenhof Sportpferde GmbH,
8.00 80.51
50
GRE
Pashalis Ballas 
GRE
372
Envoy Z  
W / ZANG / Grey / 2014 / E STAR / APPLE JUICE / 107FL24 / B: Ralf OSSENBERG-ENGELS / Z: Stal Everse
8.00 80.51
52
GER
Robert Conredel 
PferdeSV Reitakademie Werder e.V.
281
Sixpack 11  
H / Hann / Db / 2015 / Schenkenberg / Calido I / 107IV32 / B: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, / Z: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG,
8.00 80.84
53
GER
Franziska Ritter 
RRFV Meißenheim e.V.
080
Chilli Chianti  
S / Hann / B / 2009 / Check In / Acord II / 106MB39 / B: Ritter,Franziska / Z: Engfer,Gundi
8.00 81.66
54
GER
Jens Christ 
RFV Groß-Zimmern 1949 e.V.
271
Quintana 120  
S / BWP / Db / 2016 / Toulon / Kannan / 108XC30 / B: Löhnitz,Rainer
9.00
(8 + 1)
 84.56
55
HKG
Clarissa Lyra 
Gastlizenz GER
496
Carl Otto 5  
W / DSP / F / 2016 / Casaltino / Golden Joy J / 107QL29 / B: Gestüt Jennissen, Gut Nechen Agrar / Z: Brüstle,Franz Josef
9.00
(0 + 9)
 92.10
56
GBR
Mandy Beger 
GBR
427
Starlet  
S / AES / Bay / 2016 / BIG STAR / TINKA'S BOY / 107YZ07 / B: June BENNETT / Z: Tina Goosen
11.00
(8 + 3)
 86.06
57
GER
Marina König 
RV Karlsfeld e.V.
454
Camira 96  
S / Westf / B / 2013 / Christdorn / Cassini I / 106VL67 / B: König,Marina / Z: ZG Grünewald,
12.00
(8 + 4)
 87.22
58
GER
Felix Müller 
PSC Ising e.V.
137
Dyvellyst Cascadelli  
W / DWB / B / 2017 / Cascadello I / Solos Carex / 108LU78 / B: Haas,Hartmut / Z: Pawelczuk,Jette
16.00 76.40
59
GER
Felix Wassenberg 
RSC Zur Hohen Reuth e.V.
326
Diamaro 3  
W / DSP / B / 2015 / Diacasall / Contendro I / 107LD89 / B: Bendel,Thomas / Z: Michael,Reiner
16.00 82.77
60
GER
Bernd Hofbauer 
RFV Straubing-Oberpiebing e.V.
193
Jupiter 181  
W / Ung. / Schi / 2013 / Cardento / Lacapo / 106XM19 / B: Hofbauer,Bernd
17.00
(12 + 5)
 88.36
61
GER
Elisabeth Meyer 
RV Hüttental e.V.
036
Calvin FP Z  
W / Z.Rpf / Schi / 2014 / Calvados Z / Achill-Libero H / 106YN86 / B: Nottehed,Sophia / Z: Stall Forsten Pentti,
30.00
(8 + 22)
 105.22
POR
Alexandre Travia Faustino 
POR
417
Quality Vl  
W / BWP / Chest / 2016 / CANABIS Z / JACKSON DE REGOR / 107NZ49 / B: ES Equestrian Team BV (20023857) / Z: JAN VAN LOCO
Ausgeschieden
AUT
Daniel Sonnberger 
AUT
504
Light-Kohinoor  
H / KWPN / GREY / 2016 / COHINOOR VDL / AHORN / 107YQ56 / B: Morbitzer,H u. Gestüt Sprehe / Z: M.A Hijklema und H.B. Dirksen
Ausgeschieden
GER
Eva Deimel 
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
442
Pepsi 156  
S / Hann / B / 2017 / Perigueux / Louvre S (DNK) / 108MM41 / B: Lazar Beteiligungs GmbH, / Z: Lang,Georg
Aufgegeben
POL
Cassandra Orschel 
POL
499
Calstakko 3  
W / Westf / 2016 / 107YN55 / B: Jan Sprehe
Ausgeschieden
SWE
Beata Hermelin 
SWE
374
Ferrero Du Rouet  
W / SF / Chest / 2015 / 107ZQ47 / B: Amine SAJID
Aufgegeben
GER
Sally Carina Zwiener 
AUT
434
Vagabund 136  
W / OS / Bay / 2016 / VAGABOND DE LA POMME / LINTON / 108LH26 / B: EWOT GmbH-riding Academy (20021499) / Z: Ralf Lasarzik
Ausgeschieden
GER
Daniel Böttcher 
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
094
Comme prévu  
W / Westf / B / 2011 / Comme il faut NRW / Pilox / 105GJ13 / B: Böttcher,Daniel / Z: Brinkmann,Klaus
Aufgegeben
GER
Volker Lehrfeld 
RZV Ferchesar e.V.
263
Quaido  
W / Hann / B / 2010 / Quaid I / Stolzenberg / 105WO44 / B: Hertsch,Ingrid / Z: ZG Königs, Eberhard u.Bartholomäus,
Aufgegeben
