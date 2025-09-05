CSI Gut Ising 03.-07.09.2025
|
1
GER
Laurenz Buhl
ZRFV Albachten e. V.
ZRFV Albachten e. V.
307
Exotik Sitte
W / SBS / F / 2010 / Ogano Sitte / Clinton / 105NJ71 / B: Fath,Coco / Z: Horse of Belgium s.c./D.Boudrenghie
W / SBS / F / 2010 / Ogano Sitte / Clinton / 105NJ71 / B: Fath,Coco / Z: Horse of Belgium s.c./D.Boudrenghie
2
GER
Maximilian Schmid
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
171
Hetty Emaire
S / KWPN / F / 2012 / Spartacus / Heartbreaker / 106BU08 / B: Schmid,Maximilian / Z: Veldhuis,J.
S / KWPN / F / 2012 / Spartacus / Heartbreaker / 106BU08 / B: Schmid,Maximilian / Z: Veldhuis,J.
3
HUN
Vince Jarmy
HUN
HUN
386
Jb Koronaor
H / HSH / Bay / 2011 / KEVE / CORLEONE / 105GX60 / B: Miklós JÁRMY / Z: dr. Jßrmy Miklós és Katalin, Tabajd
H / HSH / Bay / 2011 / KEVE / CORLEONE / 105GX60 / B: Miklós JÁRMY / Z: dr. Jßrmy Miklós és Katalin, Tabajd
4
GER
Maximilian Weishaupt
RFV Jettingen e.V.
RFV Jettingen e.V.
180
Illusion II 3
S / Holst / Db / 2016 / Crumble / Quiwi Dream / 108BX28 / B: Kraus,Christiane / Z: Thormählen,Harm
S / Holst / Db / 2016 / Crumble / Quiwi Dream / 108BX28 / B: Kraus,Christiane / Z: Thormählen,Harm
5
SUI
Tamara Schnyder
SUI
SUI
343
California Dream Ts
S / KWPN / Chest / 2011 / CARAMBOLE / QUIDAM DE REVEL / 106NO53 / B: Jürg LIENHARD / Z: P. Kalicinski
S / KWPN / Chest / 2011 / CARAMBOLE / QUIDAM DE REVEL / 106NO53 / B: Jürg LIENHARD / Z: P. Kalicinski
6
GER
Benjamin Wulschner
RFV 1952 Schwetzingen e.V.
RFV 1952 Schwetzingen e.V.
302
Corvey 5
W / OS / B / 2016 / Casallco / Couleur-Rubin / 108BE19 / B: Fricke,Wilhelm / Z: Schmaeing,Joachim
W / OS / B / 2016 / Casallco / Couleur-Rubin / 108BE19 / B: Fricke,Wilhelm / Z: Schmaeing,Joachim
7
IRL
Thomas Ryan
Gastlizenz GER
Gastlizenz GER
469
Million`s Grey
W / Holst / 2017 / B: H3K
W / Holst / 2017 / B: H3K
8
AUT
Magdalena Fischer
Gastlizenz GER
Gastlizenz GER
536
Chappeloup
H / OS / B / 2012 / Fergar Mail (Chapultepec la Si / Caretano Z / 106RR24 / B: Fischer,Magdalena / Z: Schoof,Otto Boje
H / OS / B / 2012 / Fergar Mail (Chapultepec la Si / Caretano Z / 106RR24 / B: Fischer,Magdalena / Z: Schoof,Otto Boje
9
NED
Jurre van Bommel
NED
NED
569
Grigia BR Z
S / Z.Rpf / 2016 / 107PD87 / B: Bommel,Jurre van
S / Z.Rpf / 2016 / 107PD87 / B: Bommel,Jurre van
10
GBR
James Winter
GBR
GBR
590
Cassanova One BVL Z
W / -n.gefunde / 2016 / 107PQ36
W / -n.gefunde / 2016 / 107PQ36
11
ITA
Antonio Maria Garofalo
ITA
ITA
347
Carem Sandy
W / OS / Bay / 2014 / LONDON / SANDRO BOY / 106YK83 / B: Paul SCHOCKEMÖHLE / Z: Gestüt Lewitz
W / OS / Bay / 2014 / LONDON / SANDRO BOY / 106YK83 / B: Paul SCHOCKEMÖHLE / Z: Gestüt Lewitz
12
ESP
Manuel Pinto
ESP
ESP
412
Omagic
W / BWP / Bay / 2014 / KAFKA VD HEFFINCK / QUIDAM DE REVEL / 106WO18 / B: Enrico FRIZ / Z: Albert Sergeant
W / BWP / Bay / 2014 / KAFKA VD HEFFINCK / QUIDAM DE REVEL / 106WO18 / B: Enrico FRIZ / Z: Albert Sergeant
13
GER
Wolfgang Puschak
RV Augsburg-West
RV Augsburg-West
255
Odense Z
S / Z.Rpf / Df / 2018 / Oklahoma van de Zelm / Emilion / 108OO36 / B: Puschak Sportpferde GbR, / Z: Beeren,A.F.T.
S / Z.Rpf / Df / 2018 / Oklahoma van de Zelm / Emilion / 108OO36 / B: Puschak Sportpferde GbR, / Z: Beeren,A.F.T.
14
GER
Julius Ehinger
RC Riesbürg
RC Riesbürg
482
Flying Princess 6
S / Württ / B / 2009 / For Europe / Chello I / 105NG32 / B: Ehinger,Rolf / Z: Ehinger,Rolf
S / Württ / B / 2009 / For Europe / Chello I / 105NG32 / B: Ehinger,Rolf / Z: Ehinger,Rolf
15
GER
Celina Pietsch
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.
446
Van Helsing 14
W / Hann / R / 2008 / Valentino / El Bundy I / 105TZ41 / B: Wetzel,Sandra / Z: ZG Broers u.Weber,
W / Hann / R / 2008 / Valentino / El Bundy I / 105TZ41 / B: Wetzel,Sandra / Z: ZG Broers u.Weber,
16
GER
Mikka Roth
RFV Zeiskam e.V.
RFV Zeiskam e.V.
276
Rossmount Flamenco B
W / ISH / B / 2012 / Je t'aime Flamenco / Cruising / 108IR17 / B: Roth,Barbara
W / ISH / B / 2012 / Je t'aime Flamenco / Cruising / 108IR17 / B: Roth,Barbara
17
GER
Edwin Schmuck
RFZV Babenhausen e.V.
RFZV Babenhausen e.V.
298
Caracho 22
W / Holst / B / 2014 / Cascadello II / Corleone / 108XS53 / B: Braitinger,Jürgen / Z: Walter,Martin
W / Holst / B / 2014 / Cascadello II / Corleone / 108XS53 / B: Braitinger,Jürgen / Z: Walter,Martin
18
GER
Daniel Lahmann
RSC Handorf-Langenberg e.V.
RSC Handorf-Langenberg e.V.
283
Taina M&M
S / Hann / B / 2013 / Toulon / Canturo / 106HL59 / B: M&M Pferdesport, / Z: Grube,Friedrich
S / Hann / B / 2013 / Toulon / Canturo / 106HL59 / B: M&M Pferdesport, / Z: Grube,Friedrich
= 28,980.00 EUR
Weitere nicht platzierte Teilnehmer
19
GER
Armin Jun. Schäfer
RV Mannheim
RV Mannheim
579
Drops van Overis Z
H / Z.Rpf / B / 2012 / Darco / Ahorn (Olympic Ahorn) / 106ES36 / B: von Kolczynski,Sandra / Z: Studfarm Overis,
H / Z.Rpf / B / 2012 / Darco / Ahorn (Olympic Ahorn) / 106ES36 / B: von Kolczynski,Sandra / Z: Studfarm Overis,
20
GER
Thomas Mang
RV Dreiländereck
RV Dreiländereck
160
Grand Zara
S / Holst / B / 2014 / Uriko (Clooney NLD) / Casall / 107BA59 / B: Zucht u. Handelsstall Gerken, / Z: Wagner,Udo
S / Holst / B / 2014 / Uriko (Clooney NLD) / Casall / 107BA59 / B: Zucht u. Handelsstall Gerken, / Z: Wagner,Udo
21
GER
Helmut Schönstetter
Pffrd. Englhör e.V.
Pffrd. Englhör e.V.
140
EIC Arwen
S / DWB / R / 2016 / Diamant de Semilly / Chacco-Blue / 107LS23 / B: MK Sporthorses/Max Kühner,
S / DWB / R / 2016 / Diamant de Semilly / Chacco-Blue / 107LS23 / B: MK Sporthorses/Max Kühner,
22
GER
Hans Günther Blum
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
286
Tip Top van de Zuuthoeve Z
H / Z.Rpf / B / 2016 / Tangelo van de Zuuthoeve / Conan Z / 107NB46 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG,
H / Z.Rpf / B / 2016 / Tangelo van de Zuuthoeve / Conan Z / 107NB46 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG,
|4.00
|
74.05
23
SUI
Joana Schildknecht
SUI
SUI
404
Napoleon C
W / BWP / Black / 2013 / VIGO D'ARSOUILLES STX / LA ZARRAS 2 / 106QT64 / B: Joana SCHILDKNECHT / Z: Yeguada Campos
W / BWP / Black / 2013 / VIGO D'ARSOUILLES STX / LA ZARRAS 2 / 106QT64 / B: Joana SCHILDKNECHT / Z: Yeguada Campos
24
GER
Simone Blum
LRFV Massenhausen e.V.
LRFV Massenhausen e.V.
217
London's Petite PS
S / Hann / B / 2015 / Carembar de Muze / Balou du Rouet / 107NG71 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG, / Z: Gestüt Lewitz,
S / Hann / B / 2015 / Carembar de Muze / Balou du Rouet / 107NG71 / B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG, / Z: Gestüt Lewitz,
25
GER
Jörg Oppermann
RFV Elz e.V.
RFV Elz e.V.
189
Jonage LVP
W / SBS / B / 2015 / Canturano I / Corland (DK: Corlando) / 107OO09 / B: Eufinger,Heinz / Z: LVP-Stables,
W / SBS / B / 2015 / Canturano I / Corland (DK: Corlando) / 107OO09 / B: Eufinger,Heinz / Z: LVP-Stables,
26
GER
Lukas Weiler
RFV Ubstadt-Weiher
RFV Ubstadt-Weiher
200
Kilian D
H / Holst / Schi / 2015 / Kannan / Casall / 106HF06 / B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, / Z: Roerden, Kirsten u.Olaf,
H / Holst / Schi / 2015 / Kannan / Casall / 106HF06 / B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, / Z: Roerden, Kirsten u.Olaf,
27
GER
Julia Beck
RV Lahr
RV Lahr
240
My Diamant 3
W / KWPN / R / 2017 / Diamant de Semilly / C-Indoctro / 108FE36 / B: Beck Sporthorses GmbH, / Z: Goumans Hermus,T
W / KWPN / R / 2017 / Diamant de Semilly / C-Indoctro / 108FE36 / B: Beck Sporthorses GmbH, / Z: Goumans Hermus,T
28
GER
Joel Ehinger
RC Riesbürg
RC Riesbürg
505
Borita 2
S / Holst / B / 2009 / Boritas / Landos / 105OC46 / B: Ehinger,Rolf / Z: Asmussen,Henri
S / Holst / B / 2009 / Boritas / Landos / 105OC46 / B: Ehinger,Rolf / Z: Asmussen,Henri
29
AUT
Hannah Eggerer
AUT
AUT
401
Montevideo 7
W / OLDBG / Other / 2013 / MESSENGER / SHINE ON / 106CI29 / B: Hannah EGGERER / Z: Helmut und Evelyn Schumacher
W / OLDBG / Other / 2013 / MESSENGER / SHINE ON / 106CI29 / B: Hannah EGGERER / Z: Helmut und Evelyn Schumacher
30
GER
Maximilian Ertz
RFV Grafenrheinfeld e.V.
RFV Grafenrheinfeld e.V.
449
Diamond Blue 12
W / OS / B / 2017 / Diarado / Chacco-Blue / 108AQ94 / B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, / Z: Gallo,Heinrich
W / OS / B / 2017 / Diarado / Chacco-Blue / 108AQ94 / B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, / Z: Gallo,Heinrich
31
GER
Michael Hornung Dr.
RFV Ubstadt-Weiher
RFV Ubstadt-Weiher
032
Caillou H
W / Old / B / 2015 / Conthargos / Catoki / 107TL33 / B: Hornung,Dr. Michael / Z: Herms,Günter
W / Old / B / 2015 / Conthargos / Catoki / 107TL33 / B: Hornung,Dr. Michael / Z: Herms,Günter
32
GER
Leo Renner
SRC Fünfseenland e.V
SRC Fünfseenland e.V
282
Spongebob 5
W / OS / B / 2013 / Spartacus / Argentinus / 106SE16 / B: Renner,Alexander / Z: Sanladerer,Ferdinand
W / OS / B / 2013 / Spartacus / Argentinus / 106SE16 / B: Renner,Alexander / Z: Sanladerer,Ferdinand
33
GER
Michael Eichler
RA München e.V.
RA München e.V.
088
Clooney 133
W / Old / B / 2013 / Cador / Casiro I / 107AR89 / B: Eichler,Michael / Z: Köhler,Wolfgang
W / Old / B / 2013 / Cador / Casiro I / 107AR89 / B: Eichler,Michael / Z: Köhler,Wolfgang
34
KOR
Jeong Hoon Heo
KOR
KOR
363
Derrycastle Heartbeat
W / WSI / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / 108QP48 / B: Nigel KENNY / Z: Nigel Kenny
W / WSI / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / 108QP48 / B: Nigel KENNY / Z: Nigel Kenny
35
GER
Axel Fromm
RSG Hattingen-Gut Flehinghaus e.V.
RSG Hattingen-Gut Flehinghaus e.V.
444
Casa de Cooper FH
W / Westf / B / 2013 / Cup Cooper / Davignon I / 108LO24 / B: Fromm,Nadine / Z: Havelt,Friedhelm
W / Westf / B / 2013 / Cup Cooper / Davignon I / 108LO24 / B: Fromm,Nadine / Z: Havelt,Friedhelm
|
7.00
(4 + 3)
|
86.26
36
GER
Sandra Viehweg-Mayer
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
458
Casito von der Wühr
W / Oe.Wb / B / 2013 / Cash and Carry / Veneur du Luc / 105VG52 / B: Viehweg,Gabriele / Z: Alfred u.Elisabeth Reiter,
W / Oe.Wb / B / 2013 / Cash and Carry / Veneur du Luc / 105VG52 / B: Viehweg,Gabriele / Z: Alfred u.Elisabeth Reiter,
|
7.00
(4 + 3)
|
86.63
37
CZE
Natalie Soukupova
CZE
CZE
375
Flachau
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / INDOCTRO / 104SJ26 / B: Monika SOUKUPOVA / Z: VDL STUD, BEARS FR (NED)
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / INDOCTRO / 104SJ26 / B: Monika SOUKUPOVA / Z: VDL STUD, BEARS FR (NED)
|
7.00
(4 + 3)
|
86.91
38
GER
Franz Josef Steiner
RFV Rupertiwinkel e.V.
RFV Rupertiwinkel e.V.
053
Casalla Blue PS
S / Hann / B / 2016 / Casallco / Chacco-Blue / 107GU25 / B: Beerbaum Stables, / Z: Gestüt Lewitz,
S / Hann / B / 2016 / Casallco / Chacco-Blue / 107GU25 / B: Beerbaum Stables, / Z: Gestüt Lewitz,
|8.00
|
73.93
39
SUI
Peter Burri
SUI
SUI
368
Dubai 64
S / HOLST / Bay / 2011 / CHIN CHAMP / CASALL / 106CW08 / B: Peter BURRI / Z: Ingeborg Karstens-Block
S / HOLST / Bay / 2011 / CHIN CHAMP / CASALL / 106CW08 / B: Peter BURRI / Z: Ingeborg Karstens-Block
|8.00
|
75.42
40
GER
Oliver Berger
PSC Seahorse e.V.
PSC Seahorse e.V.
060
Cassini 49
W / Westf / B / 2016 / Cornet's Balou / Carthino Z / 107CZ39 / B: Schröder,Kai / Z: Egbergen,Sam
W / Westf / B / 2016 / Cornet's Balou / Carthino Z / 107CZ39 / B: Schröder,Kai / Z: Egbergen,Sam
|8.00
|
75.45
41
GER
Alexander Schill
RV Ichenheim
RV Ichenheim
149
Exclusive 15
W / Z.Rpf / Schi / 2015 / Emerald van het Ruytershof / Cassini I / 107BJ57 / B: Schill,Reinhard / Z: Euro Horse BVBA,
W / Z.Rpf / Schi / 2015 / Emerald van het Ruytershof / Cassini I / 107BJ57 / B: Schill,Reinhard / Z: Euro Horse BVBA,
|8.00
|
75.47
42
LUX
Basile Bettendorf
LUX
LUX
573
Poivre Bleu Du Gibet
W / SCSL / OTHER / 2017 / PLOT BLUE / KANNAN / 108NJ19 / B: Charles BETTENDORF / Z: Bettendorf Charles
W / SCSL / OTHER / 2017 / PLOT BLUE / KANNAN / 108NJ19 / B: Charles BETTENDORF / Z: Bettendorf Charles
|8.00
|
76.17
43
GER
Britt Roth
RFV Zeiskam e.V.
RFV Zeiskam e.V.
186
Jeffrey 19
W / Holst / Db / 2017 / Comme il faut NRW / Cachas / 108JN34 / B: Roth,Barbara / Z: Freier,Philipp
W / Holst / Db / 2017 / Comme il faut NRW / Cachas / 108JN34 / B: Roth,Barbara / Z: Freier,Philipp
|8.00
|
77.01
44
IRL
Anna Duff
IRL
IRL
397
Mc Crosskeys
W / ISH / Bay / 2016 / S CREEVAGH FERRO / DOUGLAS / 107ZP57 / B: Anna DUFF / Z: Matthew Mcbreen
W / ISH / Bay / 2016 / S CREEVAGH FERRO / DOUGLAS / 107ZP57 / B: Anna DUFF / Z: Matthew Mcbreen
|8.00
|
77.96
45
GER
Christoph Hassenbürger
Ländl.ZRFV Volmarstein e.V.
Ländl.ZRFV Volmarstein e.V.
120
Damine
S / Holst / B / 2011 / Limbus / Cor de la Bryere / 105RU21 / B: Zielke,Peer / Z: Hansen,Dirk
S / Holst / B / 2011 / Limbus / Cor de la Bryere / 105RU21 / B: Zielke,Peer / Z: Hansen,Dirk
|8.00
|
77.97
46
SVK
Patrik Majher
SVK
SVK
558
Sunshine C
S / BWP / 2018 / 108KP26 / B: Majher,Patrik
S / BWP / 2018 / 108KP26 / B: Majher,Patrik
|8.00
|
78.51
47
NOR
Emely Karoline Paulsen
NOR
NOR
362
Deauraya Faswede Z
S / ZANG / Other / 2015 / DOMINATOR 2000 Z / TAKASHI VAN BERKENBROEK / 109JX00 / B: Dennis SWENNEN / Z: Swennen Johan
S / ZANG / Other / 2015 / DOMINATOR 2000 Z / TAKASHI VAN BERKENBROEK / 109JX00 / B: Dennis SWENNEN / Z: Swennen Johan
|8.00
|
78.86
48
SUI
Thierri Wagner
SUI
SUI
367
Dsp Cookie Hh
S / DSP (BAD-W / Other / 2016 / KANNAN / CANDILLO 3 / 107GN82 / B: Wolf-Dieter WAGNER / Z: Dr. Wolf-Dieter Wagner
S / DSP (BAD-W / Other / 2016 / KANNAN / CANDILLO 3 / 107GN82 / B: Wolf-Dieter WAGNER / Z: Dr. Wolf-Dieter Wagner
|8.00
|
78.95
49
GBR
David Mcpherson
GBR
GBR
477
Pablo van Het Geinsteinde
W / BWP / 2015 / 107LJ05
W / BWP / 2015 / 107LJ05
|8.00
|
79.51
50
GER
Katharina Mock
PSC Ising e.V.
PSC Ising e.V.
058
Casino In
H / BULWblt / B / 2014 / Casino Royal (BGR) / Incolor / 106KD23 / B: Brunnenhof Sportpferde GmbH,
H / BULWblt / B / 2014 / Casino Royal (BGR) / Incolor / 106KD23 / B: Brunnenhof Sportpferde GmbH,
|8.00
|
80.51
50
GRE
Pashalis Ballas
GRE
GRE
372
Envoy Z
W / ZANG / Grey / 2014 / E STAR / APPLE JUICE / 107FL24 / B: Ralf OSSENBERG-ENGELS / Z: Stal Everse
W / ZANG / Grey / 2014 / E STAR / APPLE JUICE / 107FL24 / B: Ralf OSSENBERG-ENGELS / Z: Stal Everse
|8.00
|
80.51
52
GER
Robert Conredel
PferdeSV Reitakademie Werder e.V.
PferdeSV Reitakademie Werder e.V.
281
Sixpack 11
H / Hann / Db / 2015 / Schenkenberg / Calido I / 107IV32 / B: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, / Z: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG,
H / Hann / Db / 2015 / Schenkenberg / Calido I / 107IV32 / B: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, / Z: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG,
|8.00
|
80.84
53
GER
Franziska Ritter
RRFV Meißenheim e.V.
RRFV Meißenheim e.V.
080
Chilli Chianti
S / Hann / B / 2009 / Check In / Acord II / 106MB39 / B: Ritter,Franziska / Z: Engfer,Gundi
S / Hann / B / 2009 / Check In / Acord II / 106MB39 / B: Ritter,Franziska / Z: Engfer,Gundi
|8.00
|
81.66
54
GER
Jens Christ
RFV Groß-Zimmern 1949 e.V.
RFV Groß-Zimmern 1949 e.V.
271
Quintana 120
S / BWP / Db / 2016 / Toulon / Kannan / 108XC30 / B: Löhnitz,Rainer
S / BWP / Db / 2016 / Toulon / Kannan / 108XC30 / B: Löhnitz,Rainer
|
9.00
(8 + 1)
|
84.56
55
HKG
Clarissa Lyra
Gastlizenz GER
Gastlizenz GER
496
Carl Otto 5
W / DSP / F / 2016 / Casaltino / Golden Joy J / 107QL29 / B: Gestüt Jennissen, Gut Nechen Agrar / Z: Brüstle,Franz Josef
W / DSP / F / 2016 / Casaltino / Golden Joy J / 107QL29 / B: Gestüt Jennissen, Gut Nechen Agrar / Z: Brüstle,Franz Josef
|
9.00
(0 + 9)
|
92.10
56
GBR
Mandy Beger
GBR
GBR
427
Starlet
S / AES / Bay / 2016 / BIG STAR / TINKA'S BOY / 107YZ07 / B: June BENNETT / Z: Tina Goosen
S / AES / Bay / 2016 / BIG STAR / TINKA'S BOY / 107YZ07 / B: June BENNETT / Z: Tina Goosen
|
11.00
(8 + 3)
|
86.06
57
GER
Marina König
RV Karlsfeld e.V.
RV Karlsfeld e.V.
454
Camira 96
S / Westf / B / 2013 / Christdorn / Cassini I / 106VL67 / B: König,Marina / Z: ZG Grünewald,
S / Westf / B / 2013 / Christdorn / Cassini I / 106VL67 / B: König,Marina / Z: ZG Grünewald,
|
12.00
(8 + 4)
|
87.22
58
GER
Felix Müller
PSC Ising e.V.
PSC Ising e.V.
137
Dyvellyst Cascadelli
W / DWB / B / 2017 / Cascadello I / Solos Carex / 108LU78 / B: Haas,Hartmut / Z: Pawelczuk,Jette
W / DWB / B / 2017 / Cascadello I / Solos Carex / 108LU78 / B: Haas,Hartmut / Z: Pawelczuk,Jette
|16.00
|
76.40
59
GER
Felix Wassenberg
RSC Zur Hohen Reuth e.V.
RSC Zur Hohen Reuth e.V.
326
Diamaro 3
W / DSP / B / 2015 / Diacasall / Contendro I / 107LD89 / B: Bendel,Thomas / Z: Michael,Reiner
W / DSP / B / 2015 / Diacasall / Contendro I / 107LD89 / B: Bendel,Thomas / Z: Michael,Reiner
|16.00
|
82.77
60
GER
Bernd Hofbauer
RFV Straubing-Oberpiebing e.V.
RFV Straubing-Oberpiebing e.V.
193
Jupiter 181
W / Ung. / Schi / 2013 / Cardento / Lacapo / 106XM19 / B: Hofbauer,Bernd
W / Ung. / Schi / 2013 / Cardento / Lacapo / 106XM19 / B: Hofbauer,Bernd
|
17.00
(12 + 5)
|
88.36
61
GER
Elisabeth Meyer
RV Hüttental e.V.
RV Hüttental e.V.
036
Calvin FP Z
W / Z.Rpf / Schi / 2014 / Calvados Z / Achill-Libero H / 106YN86 / B: Nottehed,Sophia / Z: Stall Forsten Pentti,
W / Z.Rpf / Schi / 2014 / Calvados Z / Achill-Libero H / 106YN86 / B: Nottehed,Sophia / Z: Stall Forsten Pentti,
|
30.00
(8 + 22)
|
105.22
POR
Alexandre Travia Faustino
POR
POR
417
Quality Vl
W / BWP / Chest / 2016 / CANABIS Z / JACKSON DE REGOR / 107NZ49 / B: ES Equestrian Team BV (20023857) / Z: JAN VAN LOCO
W / BWP / Chest / 2016 / CANABIS Z / JACKSON DE REGOR / 107NZ49 / B: ES Equestrian Team BV (20023857) / Z: JAN VAN LOCO
|Ausgeschieden
AUT
Daniel Sonnberger
AUT
AUT
504
Light-Kohinoor
H / KWPN / GREY / 2016 / COHINOOR VDL / AHORN / 107YQ56 / B: Morbitzer,H u. Gestüt Sprehe / Z: M.A Hijklema und H.B. Dirksen
H / KWPN / GREY / 2016 / COHINOOR VDL / AHORN / 107YQ56 / B: Morbitzer,H u. Gestüt Sprehe / Z: M.A Hijklema und H.B. Dirksen
|Ausgeschieden
GER
Eva Deimel
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
RV St. Hubertus Wolbeck e. V.
442
Pepsi 156
S / Hann / B / 2017 / Perigueux / Louvre S (DNK) / 108MM41 / B: Lazar Beteiligungs GmbH, / Z: Lang,Georg
S / Hann / B / 2017 / Perigueux / Louvre S (DNK) / 108MM41 / B: Lazar Beteiligungs GmbH, / Z: Lang,Georg
|Aufgegeben
POL
Cassandra Orschel
POL
POL
499
Calstakko 3
W / Westf / 2016 / 107YN55 / B: Jan Sprehe
W / Westf / 2016 / 107YN55 / B: Jan Sprehe
|Ausgeschieden
SWE
Beata Hermelin
SWE
SWE
374
Ferrero Du Rouet
W / SF / Chest / 2015 / 107ZQ47 / B: Amine SAJID
W / SF / Chest / 2015 / 107ZQ47 / B: Amine SAJID
|Aufgegeben
GER
Sally Carina Zwiener
AUT
AUT
434
Vagabund 136
W / OS / Bay / 2016 / VAGABOND DE LA POMME / LINTON / 108LH26 / B: EWOT GmbH-riding Academy (20021499) / Z: Ralf Lasarzik
W / OS / Bay / 2016 / VAGABOND DE LA POMME / LINTON / 108LH26 / B: EWOT GmbH-riding Academy (20021499) / Z: Ralf Lasarzik
|Ausgeschieden
GER
Daniel Böttcher
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.
094
Comme prévu
W / Westf / B / 2011 / Comme il faut NRW / Pilox / 105GJ13 / B: Böttcher,Daniel / Z: Brinkmann,Klaus
W / Westf / B / 2011 / Comme il faut NRW / Pilox / 105GJ13 / B: Böttcher,Daniel / Z: Brinkmann,Klaus
|Aufgegeben
GER
Volker Lehrfeld
RZV Ferchesar e.V.
RZV Ferchesar e.V.
263
Quaido
W / Hann / B / 2010 / Quaid I / Stolzenberg / 105WO44 / B: Hertsch,Ingrid / Z: ZG Königs, Eberhard u.Bartholomäus,
W / Hann / B / 2010 / Quaid I / Stolzenberg / 105WO44 / B: Hertsch,Ingrid / Z: ZG Königs, Eberhard u.Bartholomäus,
|Aufgegeben
