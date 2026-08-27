OFFICIAL RESULTS LIST
Schedule
Riders
Horses

8 Gold Tour
CSI2* Höhe: 140 cm
against the clock 220.2.1.1

72 competitors in this competition.

Last updated at 19:53 hrs (27.08.2026)
COURSE MAP
Rank
Nation
Competitor
CNR
Horse
Faults Time
1
CZE
Kamil PAPOUSEK 
Owner:
0131
MARVELL DSH  
H / KWPN / Bay / 2017 / INVICTUS / 107ZZ30
0.00 62.42
1,250.00 EUR
2
CZE
Kamil PAPOUSEK 
Owner:
0133
CHAKIRA FLY PS  
H / OS / Chestnut / 2018 / CHACFLY PS / 108PG94
0.00 63.82
1,000.00 EUR
3
AUT
Jennifer JARITZ-GNASER 
Owner:
0015
MAMA MIA VAN OVERIS Z  
H / ZANG / Black / 2017 / MONCLER VAN OVERIS / 107OL49
0.00 64.15
750.00 EUR
4
NED
Jur VRIELING 
0313
NIKKY VERA  
H / KWPN / Grey / 2018 / EMIR R / 108KN29
0.00 65.24
500.00 EUR
5
CZE
Marek KLUS 
Owner:
0091
QUAIDIRO  
H / HANN / Bay / 2017 / QUAID / 107RB60
0.00 65.68
400.00 EUR
6
USA
Ansgar HOLTGERS JR 
Owner:
0309
CALIBLUE PS  
H / OS / Grey / 2016 / 107WI89
0.00 67.74
300.00 EUR
7
GER
Jörne SPREHE 
Owner:
0247
DAVI 2  
H / OS / Chestnut / 2018 / DICAPO / 108TJ87
0.00 67.93
200.00 EUR
8
SVK
David HORVATH 
Owner:
0281
C - HOPE  
H / HOLST / Bay / 2018 / 108UK80
0.00 68.06
150.00 EUR
9
NZL
Richard GARDNER 
Owner:
0258
CALISTO 5  
H / HOLST / Bay / 2008 / COLMAN / 104PI78
0.00 68.95
150.00 EUR
10
GER
Lena-Marie KRAUS 
Owner:
0228
QUADRO VAN 'T BUXUSHOF  
H / BWP / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / 107WG79
0.00 69.21
100.00 EUR
11
CZE
Miloslav PRIHODA JR 
Owner:
0152
IBIZA D  
H / KWPN / Chestnut / 2013 / BALTIC VDL / 106UN26
0.00 69.28
100.00 EUR
12
CZE
Natalie OCENASKOVA 
Owner:
0113
OBORA'S QUISS  
H / ESH / Bay / 2010 / QUINTENDER 2 / 106GI17
0.00 70.32
50.00 EUR
12
SVK
Michal ZAK 
Owner:
0302
CUPIDO-K VAN KATTENHEYE Z  
H / ZANG / Bay / 2019 / COMME D'API VD HACIENDA Z / 108QH95
0.00 70.32
50.00 EUR
14
CZE
Marek KLUS 
Owner:
0093
NURADO O  
H / KWPN / Bay / 2018 / 108UK51
0.00 71.32
50.00 EUR
15
CZE
Miloslav PRIHODA JR 
Owner:
0153
DIAROL  
H / OS / Chestnut / 2017 / DIARON / 108DZ32
0.00 74.18
50.00 EUR
16
GER
Sven EBERT 
Owner:
0209
ILONA II  
H / HOLST / Bay / 2016 / 108DC50
0.00 76.74
50.00 EUR
17
SVK
Michal ZAK 
Owner:
0301
BELANO VD DASSENHEIDE Z  
H / ZANG / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108IC00
1.00 77.23
50.00 EUR
18
CZE
Adela OPATRNA 
Owner:
0116
BEN HUR  
H / CZEWB / Grey / 2016 / 107XY85
1.00 77.92
50.00 EUR
= 5,250.00 EUR
Other, non-placed competitors
19
GER
Magnus SCHMIDT 
Owner:
0241
LACON 8  
H / RHEIN / Bay / 2016 / LATOUR VDM / 109RM32
2.00 78.15
20
CZE
Sara VINGRALKOVA 
Owner:
0195
DIADEM MELLONI  
H / HOLST / Bay / 2017 / 108DI01
2.00 78.98
21
CZE
Sara VINGRALKOVA 
Owner:
0194
ROCK'N ROLL MXL  
H / BWP / Bay / 2017 / DENZEL VT MEULENHOF / 107UG54
3.00 79.28
22
GEO
Shalva GACHECHILADZE 
Owner:
0203
MODEST VD VROENTE  
H / BWP / Grey / 2012 / JOKINAL DE BORNIVAL / 106KP14
4.00 63.77
23
CZE
Jan STETINA 
Owner:
0174
JUMAGO  
H / KWPN / Bay / 2014 / VAN GOGH / 107HN52
4.00 70.61
24
CZE
Ales OPATRNY 
Owner:
0125
DABLINO  
H / HANN / Bay / 2019 / 109MN19
4.00 72.86
25
CZE
Vaclav HUMPLIK 
Owner:
0078
PYTHAGORAS DE GOEDEREEDE  
H / BWP / Chestnut / 2015 / LORDANOS / 107UX74
4.00 72.89
26
CZE
Jan STETINA 
Owner:
0177
REMBRANDT AEG  
H / BWP / Grey / 2017 / CICERO Z VAN PAEMEL / 108SE00
4.00 73.42
27
GER
Katharina MOCK 
Owner:
0236
CASINO IN  
H / BSH / Bay / 2014 / 106KD23
4.00 73.94
28
CZE
Nikola SIMANDLOVA 
Owner:
0165
WILD HUNTER  
H / OS / Bay / 2012 / WARRANT / 105WN38
4.00 74.31
29
GER
Katharina MOCK 
Owner:
0237
EAGLE VD WOLFSAKKER Z  
H / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / 106WN96
4.00 74.51
30
GER
Kira HLADIK 
Owner:
0218
CORNWALL 24  
H / HOLST / Bay / 2018 / CASCADELLO / 108SK01
4.00 75.67
31
SVK
Radovan SILLO 
Owner:
0295
QUADROSSON ASK  
H / HOLST / Bay / 2011 / QUADROS 3 / 105LQ85
4.00 80.26
32
CZE
Viktor ASCHENBRIER 
Owner:
0039
CASTIO  
H / CZEWB / Grey / 2014 / 107UM38
4.00 80.82
33
CZE
Jana KRUPICKOVA 
Owner:
0102
LIKE A BIRD  
H / WESTF / Bay / 2017 / 108ZD55
5.00 77.60
34
AUT
Jennifer JARITZ-GNASER 
Owner:
0016
CLARIMO'S ALL INCLUSIVE  
H / HOLST / Grey / 2017 / CLARIMO / 107QK16
5.00 77.78
35
CZE
Jan ZWINGER 
Owner:
0201
I'M SPECIAL FOR JOHN  
H / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / 106WK65
5.00 77.79
36
USA
Ansgar HOLTGERS JR 
Owner:
0308
NABUCCO Z  
H / ZANG / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / 107KF00
6.00 78.07
37
CZE
Adriana HAKROVA 
Owner:
0062
ORIGI DE MONT  
H / WESTF / Bay / 2018 / 109HH98
6.00 78.96
38
AUT
Thomas BURGER 
Owner:
0003
KLEONS SPECIAL EDITION  
H / OS / Bay / 2017 / STAKKATO GOLD / 109UE45
6.00 82.43
39
CZE
Magdalena HELD 
Owner:
0068
COLDPLAY  
H / HOLST / Bay / 2013 / COLMAN / 106OP92
7.00 79.15
40
CZE
Vanessa HAJKOVA 
Owner:
0059
CARAVAGIO  
H / PZHK (SP) / Bay / 2018 / ETOULON / 108GL33
7.00 79.49
41
CZE
Viktorie POSPISILOVA 
Owner:
0146
PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE  
H / BWP / Bay / 2015 / FANTOMAS DE MUZE / 107EY27
7.00 79.58
42
CZE
Ludek SMAHA 
Owner:
0169
NOVA ZEMBLA BS  
H / KWPN / Bay / 2018 / COHINOOR VDL / 108QY13
8.00 71.40
43
GER
Dennis HEYER 
Owner:
0212
KOLUMBUS 16  
H / HOLST / Bay / 2017 / COLESTUS / 107ON22
8.00 73.09
44
CZE
Adriana HAKROVA 
Owner:
0061
ENTRACTE D'AUSTRAL  
H / SF / Bay / 2014 / LIFESTYLE 16 / 107CV50
8.00 73.39
45
AUT
Katharina RHOMBERG 
Owner:
0027
CASSINA 95  
H / WESTF / Grey / 2017 / CASSUS 2 / 108OJ97
8.00 74.34
46
SVK
Monika GONOS NOSKOVICOVA 
Owner:
0276
CASCADOL  
H / HOLST / Bay / 2017 / CASCADELLO I / 107VZ26
8.00 75.38
47
SVK
Tereza GULASOVA 
Owner:
0279
JAMAJKA  
H / SVKWB / Bay / 2018 / 109CA82
8.00 75.55
48
AUT
Theresa PACHLER 
Owner:
0020
SMART CHICK NAPOLEON  
H / HOLST / Bay / 2013 / SINGULORD JOTER / 106JG90
9.00 77.23
49
CZE
Viktorie POSPISILOVA 
Owner:
0149
EXCEPTIONAL SPIRIT P Z  
H / ZANG / Bay / 2017 / EXTRA / 108WV88
11.00 79.04
50
POL
Maksymilian WECHTA 
Owner:
0265
CATCH ME Z  
H / ZANG / Grey / 2018 / 108PC34
11.00 79.80
51
CZE
Tereza SVOBODOVA 
Owner:
0187
LEANDER LJ Z  
H / ZANG / Black / 2016 / LEVISTO / 107DF80
11.00 79.88
52
SVK
Bronislav CHUDYBA 
Owner:
0273
UNA DE PLAISIR-M  
H / Bay / 2017 / DIAMANT DE PLAISIR / 108JP50
12.00 66.86
53
SVK
Bronislav CHUDYBA 
Owner:
0274
EASY ELVIS B Z  
H / ZANG / Bay / 2018 / ELVIS TER PUTTE / 108UB94
12.00 68.74
54
SVK
David HORVATH 
Owner:
0280
BONEY M  
H / HOLST / Bay / 2017 / 108HF78
12.00 71.97
55
GER
Christoph LANSKE 
Owner:
0230
ARMICORNIT H  
H / OS / Bay / 2016 / ARMITAGE 2 / 107BV23
12.00 72.50
56
CZE
Mariana MICHLICKOVA 
Owner:
0110
KAYEN-L  
H / Other / 2017 / CARUSO 279 / 108VQ85
12.00 72.54
57
BUL
Kaloyan DOBREV 
Owner:
0036
ACOMET M Z  
H / ZANG / Bay / 2018 / AGANIX DU SEIGNEUR / 109FI80
12.00 72.82
58
CZE
Veronika PRIBYLOVA 
Owner:
0151
JADE Z  
H / ZANG / Bay / 2016 / 107WZ03
12.00 76.91
59
CZE
Natalie OPATRNA 
Owner:
0120
NATION  
H / KWPN / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108KR23
13.00 77.43
60
CZE
Natalie SOUKUPOVA 
Owner:
0171
FLACHAU  
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / 104SJ26
16.00 75.32
61
AUT
Thomas HIMMELMAYER 
Owner:
0011
OMNI BIOTIC'S DI CAPRIO  
H / HOLST / Bay / 2015 / DINKEN / 108IW80
16.00 76.96
62
CZE
Rudolf DOLEZAL 
Owner:
0049
CENTO GOLD  
H / Bay / 2016 / CENTOLANO ARCUS / 108KJ63
18.00 78.03
63
CZE
Marek HENTSEL 
Owner:
0070
CAIS  
H / Chestnut / 2018 / EUROCOMMERCE LONDON / 108DM40
18.00 82.17
64
GER
Jörne SPREHE 
Owner:
0244
SUNNY SIDE UP 16  
H / OS / Bay / 2016 / STAKKATO GOLD / 107ON48
20.00 80.11
65
GER
Lena-Marie KRAUS 
Owner:
0227
MILA 69  
H / HANN / Bay / 2014 / MESSENGER / 107LU76
20.00 84.13
66
CZE
Katerina MATUSKOVA 
Owner:
0107
MEXICO EBH  
H / KWPN / Bay / 2017 / DOUGLAS / 107SR88
22.00 86.30
67
CZE
Natalie OPATRNA 
Owner:
0121
CAPPUCCINO  
H / WESTF / Bay / 2018 / CARUSO 279 / 108DI94
23.00 79.53
68
CZE
Tereza SVOBODOVA 
Owner:
0188
HAVANNA X  
H / HOLST / Grey / 2015 / FRENCH FASHION / 107YN60
26.00 94.03
69
CZE
Ales OPATRNY 
Owner:
0124
CONBALU BLUE PS  
H / OLDBG / Chestnut / 2018 / CONTINENTAL BLUE / 109LY72
28.00 92.13
70
POL
Maksymilian WECHTA 
Owner:
0264
CORTINA  
H / PZHK (SP) / Bay / 2015 / H5 ELVARO / 107NW79
31.00 103.61
71
AUT
Thomas HIMMELMAYER 
Owner:
0010
QUITO 58  
H / HOLST / Bay / 2017 / QUIBERY 3 / 108EG29
32.00 96.97
72
CZE
Lucie STRNADLOVÁ 
Owner:
0180
CLASSIC BALOU  
H / HANN / Black / 2016 / CLINTON'S HEART / 107RB56
0.00
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