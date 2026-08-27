Horovice
|
1
CZE
Kamil PAPOUSEK
Owner:
Owner:
0131
MARVELL DSH
H / KWPN / Bay / 2017 / INVICTUS / 107ZZ30
H / KWPN / Bay / 2017 / INVICTUS / 107ZZ30
|0.00
|
62.42
1,250.00 EUR
2
CZE
Kamil PAPOUSEK
Owner:
Owner:
0133
CHAKIRA FLY PS
H / OS / Chestnut / 2018 / CHACFLY PS / 108PG94
H / OS / Chestnut / 2018 / CHACFLY PS / 108PG94
|0.00
|
63.82
1,000.00 EUR
3
AUT
Jennifer JARITZ-GNASER
Owner:
Owner:
0015
MAMA MIA VAN OVERIS Z
H / ZANG / Black / 2017 / MONCLER VAN OVERIS / 107OL49
H / ZANG / Black / 2017 / MONCLER VAN OVERIS / 107OL49
|0.00
|
64.15
750.00 EUR
6
USA
Ansgar HOLTGERS JR
Owner:
Owner:
0309
CALIBLUE PS
H / OS / Grey / 2016 / 107WI89
H / OS / Grey / 2016 / 107WI89
|0.00
|
67.74
300.00 EUR
7
GER
Jörne SPREHE
Owner:
Owner:
0247
DAVI 2
H / OS / Chestnut / 2018 / DICAPO / 108TJ87
H / OS / Chestnut / 2018 / DICAPO / 108TJ87
|0.00
|
67.93
200.00 EUR
9
NZL
Richard GARDNER
Owner:
Owner:
0258
CALISTO 5
H / HOLST / Bay / 2008 / COLMAN / 104PI78
H / HOLST / Bay / 2008 / COLMAN / 104PI78
|0.00
|
68.95
150.00 EUR
10
GER
Lena-Marie KRAUS
Owner:
Owner:
0228
QUADRO VAN 'T BUXUSHOF
H / BWP / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / 107WG79
H / BWP / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / 107WG79
|0.00
|
69.21
100.00 EUR
11
CZE
Miloslav PRIHODA JR
Owner:
Owner:
0152
IBIZA D
H / KWPN / Chestnut / 2013 / BALTIC VDL / 106UN26
H / KWPN / Chestnut / 2013 / BALTIC VDL / 106UN26
|0.00
|
69.28
100.00 EUR
12
CZE
Natalie OCENASKOVA
Owner:
Owner:
0113
OBORA'S QUISS
H / ESH / Bay / 2010 / QUINTENDER 2 / 106GI17
H / ESH / Bay / 2010 / QUINTENDER 2 / 106GI17
|0.00
|
70.32
50.00 EUR
12
SVK
Michal ZAK
Owner:
Owner:
0302
CUPIDO-K VAN KATTENHEYE Z
H / ZANG / Bay / 2019 / COMME D'API VD HACIENDA Z / 108QH95
H / ZANG / Bay / 2019 / COMME D'API VD HACIENDA Z / 108QH95
|0.00
|
70.32
50.00 EUR
15
CZE
Miloslav PRIHODA JR
Owner:
Owner:
0153
DIAROL
H / OS / Chestnut / 2017 / DIARON / 108DZ32
H / OS / Chestnut / 2017 / DIARON / 108DZ32
|0.00
|
74.18
50.00 EUR
17
SVK
Michal ZAK
Owner:
Owner:
0301
BELANO VD DASSENHEIDE Z
H / ZANG / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108IC00
H / ZANG / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108IC00
|1.00
|
77.23
50.00 EUR
= 5,250.00 EUR
Other, non-placed competitors
21
CZE
Sara VINGRALKOVA
Owner:
Owner:
0194
ROCK'N ROLL MXL
H / BWP / Bay / 2017 / DENZEL VT MEULENHOF / 107UG54
H / BWP / Bay / 2017 / DENZEL VT MEULENHOF / 107UG54
|3.00
|
79.28
22
GEO
Shalva GACHECHILADZE
Owner:
Owner:
0203
MODEST VD VROENTE
H / BWP / Grey / 2012 / JOKINAL DE BORNIVAL / 106KP14
H / BWP / Grey / 2012 / JOKINAL DE BORNIVAL / 106KP14
|4.00
|
63.77
25
CZE
Vaclav HUMPLIK
Owner:
Owner:
0078
PYTHAGORAS DE GOEDEREEDE
H / BWP / Chestnut / 2015 / LORDANOS / 107UX74
H / BWP / Chestnut / 2015 / LORDANOS / 107UX74
|4.00
|
72.89
26
CZE
Jan STETINA
Owner:
Owner:
0177
REMBRANDT AEG
H / BWP / Grey / 2017 / CICERO Z VAN PAEMEL / 108SE00
H / BWP / Grey / 2017 / CICERO Z VAN PAEMEL / 108SE00
|4.00
|
73.42
29
GER
Katharina MOCK
Owner:
Owner:
0237
EAGLE VD WOLFSAKKER Z
H / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / 106WN96
H / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / 106WN96
|4.00
|
74.51
31
SVK
Radovan SILLO
Owner:
Owner:
0295
QUADROSSON ASK
H / HOLST / Bay / 2011 / QUADROS 3 / 105LQ85
H / HOLST / Bay / 2011 / QUADROS 3 / 105LQ85
|4.00
|
80.26
34
AUT
Jennifer JARITZ-GNASER
Owner:
Owner:
0016
CLARIMO'S ALL INCLUSIVE
H / HOLST / Grey / 2017 / CLARIMO / 107QK16
H / HOLST / Grey / 2017 / CLARIMO / 107QK16
|5.00
|
77.78
35
CZE
Jan ZWINGER
Owner:
Owner:
0201
I'M SPECIAL FOR JOHN
H / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / 106WK65
H / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / 106WK65
|5.00
|
77.79
36
USA
Ansgar HOLTGERS JR
Owner:
Owner:
0308
NABUCCO Z
H / ZANG / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / 107KF00
H / ZANG / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / 107KF00
|6.00
|
78.07
38
AUT
Thomas BURGER
Owner:
Owner:
0003
KLEONS SPECIAL EDITION
H / OS / Bay / 2017 / STAKKATO GOLD / 109UE45
H / OS / Bay / 2017 / STAKKATO GOLD / 109UE45
|6.00
|
82.43
40
CZE
Vanessa HAJKOVA
Owner:
Owner:
0059
CARAVAGIO
H / PZHK (SP) / Bay / 2018 / ETOULON / 108GL33
H / PZHK (SP) / Bay / 2018 / ETOULON / 108GL33
|7.00
|
79.49
41
CZE
Viktorie POSPISILOVA
Owner:
Owner:
0146
PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE
H / BWP / Bay / 2015 / FANTOMAS DE MUZE / 107EY27
H / BWP / Bay / 2015 / FANTOMAS DE MUZE / 107EY27
|7.00
|
79.58
42
CZE
Ludek SMAHA
Owner:
Owner:
0169
NOVA ZEMBLA BS
H / KWPN / Bay / 2018 / COHINOOR VDL / 108QY13
H / KWPN / Bay / 2018 / COHINOOR VDL / 108QY13
|8.00
|
71.40
44
CZE
Adriana HAKROVA
Owner:
Owner:
0061
ENTRACTE D'AUSTRAL
H / SF / Bay / 2014 / LIFESTYLE 16 / 107CV50
H / SF / Bay / 2014 / LIFESTYLE 16 / 107CV50
|8.00
|
73.39
45
AUT
Katharina RHOMBERG
Owner:
Owner:
0027
CASSINA 95
H / WESTF / Grey / 2017 / CASSUS 2 / 108OJ97
H / WESTF / Grey / 2017 / CASSUS 2 / 108OJ97
|8.00
|
74.34
46
SVK
Monika GONOS NOSKOVICOVA
Owner:
Owner:
0276
CASCADOL
H / HOLST / Bay / 2017 / CASCADELLO I / 107VZ26
H / HOLST / Bay / 2017 / CASCADELLO I / 107VZ26
|8.00
|
75.38
48
AUT
Theresa PACHLER
Owner:
Owner:
0020
SMART CHICK NAPOLEON
H / HOLST / Bay / 2013 / SINGULORD JOTER / 106JG90
H / HOLST / Bay / 2013 / SINGULORD JOTER / 106JG90
|9.00
|
77.23
49
CZE
Viktorie POSPISILOVA
Owner:
Owner:
0149
EXCEPTIONAL SPIRIT P Z
H / ZANG / Bay / 2017 / EXTRA / 108WV88
H / ZANG / Bay / 2017 / EXTRA / 108WV88
|11.00
|
79.04
51
CZE
Tereza SVOBODOVA
Owner:
Owner:
0187
LEANDER LJ Z
H / ZANG / Black / 2016 / LEVISTO / 107DF80
H / ZANG / Black / 2016 / LEVISTO / 107DF80
|11.00
|
79.88
52
SVK
Bronislav CHUDYBA
Owner:
Owner:
0273
UNA DE PLAISIR-M
H / Bay / 2017 / DIAMANT DE PLAISIR / 108JP50
H / Bay / 2017 / DIAMANT DE PLAISIR / 108JP50
|12.00
|
66.86
53
SVK
Bronislav CHUDYBA
Owner:
Owner:
0274
EASY ELVIS B Z
H / ZANG / Bay / 2018 / ELVIS TER PUTTE / 108UB94
H / ZANG / Bay / 2018 / ELVIS TER PUTTE / 108UB94
|12.00
|
68.74
55
GER
Christoph LANSKE
Owner:
Owner:
0230
ARMICORNIT H
H / OS / Bay / 2016 / ARMITAGE 2 / 107BV23
H / OS / Bay / 2016 / ARMITAGE 2 / 107BV23
|12.00
|
72.50
57
BUL
Kaloyan DOBREV
Owner:
Owner:
0036
ACOMET M Z
H / ZANG / Bay / 2018 / AGANIX DU SEIGNEUR / 109FI80
H / ZANG / Bay / 2018 / AGANIX DU SEIGNEUR / 109FI80
|12.00
|
72.82
59
CZE
Natalie OPATRNA
Owner:
Owner:
0120
NATION
H / KWPN / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108KR23
H / KWPN / Chestnut / 2018 / BAMAKO DE MUZE / 108KR23
|13.00
|
77.43
60
CZE
Natalie SOUKUPOVA
Owner:
Owner:
0171
FLACHAU
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / 104SJ26
H / KWPN / Bay / 2010 / VDL ZIROCCO BLUE / 104SJ26
|16.00
|
75.32
61
AUT
Thomas HIMMELMAYER
Owner:
Owner:
0011
OMNI BIOTIC'S DI CAPRIO
H / HOLST / Bay / 2015 / DINKEN / 108IW80
H / HOLST / Bay / 2015 / DINKEN / 108IW80
|16.00
|
76.96
63
CZE
Marek HENTSEL
Owner:
Owner:
0070
CAIS
H / Chestnut / 2018 / EUROCOMMERCE LONDON / 108DM40
H / Chestnut / 2018 / EUROCOMMERCE LONDON / 108DM40
|18.00
|
82.17
64
GER
Jörne SPREHE
Owner:
Owner:
0244
SUNNY SIDE UP 16
H / OS / Bay / 2016 / STAKKATO GOLD / 107ON48
H / OS / Bay / 2016 / STAKKATO GOLD / 107ON48
|20.00
|
80.11
66
CZE
Katerina MATUSKOVA
Owner:
Owner:
0107
MEXICO EBH
H / KWPN / Bay / 2017 / DOUGLAS / 107SR88
H / KWPN / Bay / 2017 / DOUGLAS / 107SR88
|22.00
|
86.30
67
CZE
Natalie OPATRNA
Owner:
Owner:
0121
CAPPUCCINO
H / WESTF / Bay / 2018 / CARUSO 279 / 108DI94
H / WESTF / Bay / 2018 / CARUSO 279 / 108DI94
|23.00
|
79.53
68
CZE
Tereza SVOBODOVA
Owner:
Owner:
0188
HAVANNA X
H / HOLST / Grey / 2015 / FRENCH FASHION / 107YN60
H / HOLST / Grey / 2015 / FRENCH FASHION / 107YN60
|26.00
|
94.03
69
CZE
Ales OPATRNY
Owner:
Owner:
0124
CONBALU BLUE PS
H / OLDBG / Chestnut / 2018 / CONTINENTAL BLUE / 109LY72
H / OLDBG / Chestnut / 2018 / CONTINENTAL BLUE / 109LY72
|28.00
|
92.13
70
POL
Maksymilian WECHTA
Owner:
Owner:
0264
CORTINA
H / PZHK (SP) / Bay / 2015 / H5 ELVARO / 107NW79
H / PZHK (SP) / Bay / 2015 / H5 ELVARO / 107NW79
|31.00
|
103.61
71
AUT
Thomas HIMMELMAYER
Owner:
Owner:
0010
QUITO 58
H / HOLST / Bay / 2017 / QUIBERY 3 / 108EG29
H / HOLST / Bay / 2017 / QUIBERY 3 / 108EG29
|32.00
|
96.97
72
CZE
Lucie STRNADLOVÁ
Owner:
Owner:
0180
CLASSIC BALOU
H / HANN / Black / 2016 / CLINTON'S HEART / 107RB56
H / HANN / Black / 2016 / CLINTON'S HEART / 107RB56
|0.00
|
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