CSI 2*1*YH1* X-Mas Tour Azelhof

POMMERY VRANKEN Tijdschema Ruiter Paard

02 CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider Resultaten lijst: 88 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 22:12 Uur (09.12.2021)

Deze proef is momenteel bezig! De aangegeven resultaten geven de actuele tussenstand weer

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Charlotte PHILIPPE

BEL 320 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO / DARCO / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer 0 60.18

625.00 EUR

2 Virginie THONON

BEL 300 HERMES DE ST ANNE Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / HOEGIE VAN T BERGSKE / AVONTUUR / 106FR82 / E: Virginie THONON (10006345) / F: Manuel/ bjorn Casais / paelinck / 106FR82 / E: Virginie THONON (10006345) / F: Manuel/ bjorn Casais / paelinck 0 62.34

500.00 EUR

3 Jeroen DE WINTER

BEL 355 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 0 63.67

375.00 EUR

4 Anouk DE RUIJTER

NED 250 DANCING NINI Z

M / ZANG / Bay / 2013 / DAVIDOFF BB / VIGARO / 106TH77 / E: Stal Linssen (20000195), W. VAN STAM (10208850) / F: Stam van W. / 106TH77 / E: Stal Linssen (20000195), W. VAN STAM (10208850) / F: Stam van W. 0 64.50

250.00 EUR

5 Steven VERMEIR

BEL 292 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe 0 66.32

175.00 EUR

6 Thibeau SPITS

BEL 345 IBESTRA VB

M / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / KRUNCH DE BREVE / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel 0 66.75

137.50 EUR

7 Omer KARAEVLI

TUR 387 CHESTON DE LA POMME D'OR Z

G / ZANG / Grey / 2010 / CHIPPENDALE Z / CONTENDRO II / 105IX69 / E: ES Equestrian Team Holding BV (20002237), Efe SIYAHI (10046881) / F: PATRICK HUYSE / 105IX69 / E: ES Equestrian Team Holding BV (20002237), Efe SIYAHI (10046881) / F: PATRICK HUYSE 0 67.14

100.00 EUR

8 Sven Joseph HADLEY

IRL 406 UIDAM

M / ISH / Chestnut / 2008 / LUIDAM / CAVALIER ROYALE / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley 0 67.86

75.00 EUR

9 Maartje VERBERCKMOES

BEL 267 CARERRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALVARO Z / NARCOS II / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere 0 69.89

75.00 EUR

10 Rania GHAILANI

MAR 207 HATINA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / GLADSTONE / 106JZ93 / E: Ghailani / F: Joris van den Bergh / 106JZ93 / E: Ghailani / F: Joris van den Bergh 0 70.85

62.50 EUR

11 Wilm VERMEIR

BEL 422 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / CHIN CHIN / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) 0 71.16

62.50 EUR

12 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 297 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. 0 71.34

62.50 EUR

13 Piet RAIJMAKERS JR

NED 309 GRAND PRIX RV

G / KWPN / Black / 2011 / VIGO D ARSOUILLES STX / GELHA'S VDL EMILION / 105MG70 / E: Stoeterij Renken / 105MG70 / E: Stoeterij Renken 0 71.82

40.00 EUR

14 Bart CLARYS

BEL 329 OSCAR VAN SPIEVELD

S / BWP / Grey / 2014 / CASTELINO VD HELLE / TOULON / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren 0 74.20

40.00 EUR

15 Jeroen APPELEN

BEL 218 MONTE BLUE PS

G / OLDBG / Chestnut / 2013 / MONTE BELLINI / CHACCO-BLUE / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz / 107ET21 / E: Van Itsen Willy & L&m Sporthorses / F: Gestut Lewitz 0 74.88

40.00 EUR

16 Ruben VAN DYCK

BEL 203 MIMOSA VD ROLLEBEEK

M / BWP / Bay / 2012 / CASTELINO VD HELLE / TOULON / 106LX91 / E: De Rollebeek BV (20004344) / F: DE ROLLEBEEK BVBA / 106LX91 / E: De Rollebeek BV (20004344) / F: DE ROLLEBEEK BVBA 0 75.10

40.00 EUR

17 Dieter VERMEIREN

BEL 411 INTOUCHABLE

M / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106DM36 / E: Equimie BVBA / F: W Van De Plasse / 106DM36 / E: Equimie BVBA / F: W Van De Plasse 0 75.38

40.00 EUR

18 Frederick TROSCHKE

GER 238 CAMELOT 143

G / OS / Bay / 2013 / CABACHON / BALOUBET DU ROUET / 106DJ27 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 106DJ27 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 0 76.26

40.00 EUR

19 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 310 NANTA

M / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Van Roosbroeck / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Van Roosbroeck / F: Jules Van Roosbroeck 0 76.42

40.00 EUR

20 Clara HALLUNDBÆK

DEN 276 NOORTJE VAN HET HOUTERHOF

M / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / ORLANDO / 106OM89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PIERRE VRANKEN / 106OM89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PIERRE VRANKEN 0 76.83

40.00 EUR

21 Caroline MÜLLER

GER 383 GARFIELD

G / KWPN / Chestnut / 2011 / CHELLTHAGO Z / NUMERO UNO / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) 0 77.87

40.00 EUR

21 Yifan ZHANG

CHN 227 EXCEPTION

G / KWPN / Bay / 2009 / QUASIMODO Z / RAGAZZO / 104UB88 / E: Yifan ZHANG (10098059) / F: J. KROES, VILSTEREN (NED) / 104UB88 / E: Yifan ZHANG (10098059) / F: J. KROES, VILSTEREN (NED) 0 77.87

40.00 EUR

23 Giulia MATTIOLI

ITA 385 URANUS BOY

G / SF / Bay / 2008 / QUERLYBET HERO (CSB) / QUIDAM DE REVEL / 104OX44 / E: Il Girasole Team SSD (20004009) / F: M. JACKY BOUDANT,MME MONIQUE BOUDANT, ST MARCOUF (FRA) / 104OX44 / E: Il Girasole Team SSD (20004009) / F: M. JACKY BOUDANT,MME MONIQUE BOUDANT, ST MARCOUF (FRA) 0 78.00



24 Marthe HEUDENS

BEL 212 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 0 78.19



25 Rikke Belinda BARKER

DEN 247 ZARCO DI AREZZO Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / ZANDOR Z / CORIANO Z / 106IC42 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: Arrezzo BVBA / 106IC42 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: Arrezzo BVBA 0 78.62



26 Cameron HANLEY

IRL 289 ESI TOULOUSE

ISH / Bay / 2011 / SIEC LIVELLO / QUASIMODO VAN DE MOLENDREEF / 105JG90 / E: Cameron HANLEY (10000479), Evelien HANLEY (10224349) / F: Cian O'Connor / 105JG90 / E: Cameron HANLEY (10000479), Evelien HANLEY (10224349) / F: Cian O'Connor 0 78.71



26 Maartje VERBERCKMOES

BEL 268 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND

S / NRPS / Grey / 2010 / WILLOW / INDOCTRO / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN 0 78.71



28 Jules VAN HOYDONCK

BEL 381 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene 0 79.13



29 Dennis HEYER

GER 261 NOGADISHU

G / WESTF / Bay / 2009 / NUMERO UNO / COLEUR RUBIN / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud 0 79.73



30 Tanguy DE CONINCK

BEL 419 ZARKAVA HERO Z

M / ZANG / Bay / 2011 / ZANDOR Z / CALVARO Z / 105SI12 / E: Tanguy DE CONINCK (10013201) / F: Henry Luc / 105SI12 / E: Tanguy DE CONINCK (10013201) / F: Henry Luc 0 80.08



31 Taisie DE GRUCHY

GBR 244 LIVE THE LIFE

G / AES / Bay / 2011 / ZANZIBAR / BARONS ROYAL ELEGANCE / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS 0 80.41



32 Julio ARIAS CUEVA

ESP 225 CARLINO DE BEAUFOUR

G / SF / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 106IK73 / E: Eric LEVALLOIS / 106IK73 / E: Eric LEVALLOIS 0 80.56



33 Thierry GOFFINET

BEL 291 IBSEN

S / KWPN / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / GOODTIMES / 106LH52 / E: Jelle LIMBOURG (10048574) / 106LH52 / E: Jelle LIMBOURG (10048574) 0 80.58



34 João Victor CASTRO

BRA 348 NIKITA DU ROTON

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CHIPPENDALE Z / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin 0 80.85



35 Carlos DE LA MALLA

ESP 311 MALBEC DE BRANDEGEM

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / RICHEBOURG D'10 / 105VK91 / E: Saigon bvba / F: Peter De Brabandere / 105VK91 / E: Saigon bvba / F: Peter De Brabandere 1 81.20



36 Roy HANLON

BEL 252 EASY TOP VAN DE KROMSTEEG Z

M / ZANG / Black / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / PARCO / 106MN03 / E: Hanlon / F: Van Putte Ann / 106MN03 / E: Hanlon / F: Van Putte Ann 1 81.32



37 Clara HALLUNDBÆK

DEN 275 HH BEST BUY

M / HOLST / Bay / 2007 / BALOUBET DU ROUET / SAN PATRIGNANO CASSINI / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS 1 81.35



38 Léa DE COULON

SUI 232 GOLDFINGER Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / GOLDFEVER 3 / PILOT / 105PZ63 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Valains / 105PZ63 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Valains 1 82.48



39 Jonathan GORDON

IRL 379 CAPRI

M / OS / Black / 2013 / GENTLEMAN / CADOR 5 / 106PE92 / E: Andrea HOPPE (10092217) / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG / 106PE92 / E: Andrea HOPPE (10092217) / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG 1 82.67



40 Sacha BEGHUIN

BEL 343 ELCUP VAN BEEK II Z

S / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ARMITAGE / 105UK40 / E: Herrijgers / F: 't Eirbissemhof / 105UK40 / E: Herrijgers / F: 't Eirbissemhof 2 86.70



40 Filippo TABARINI

ITA 359 Oryzon Van Het Schaeck

M / BWP / Grey / 2014 / Zirocco Blue / Vagabond De La Pomme / 106WE58 / E: Optimus Agro nv (20000739) / 106WE58 / E: Optimus Agro nv (20000739) 2 86.70



42 Frederic MARIEN

BEL 221 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard 2 87.70



43 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 272 MISS-SARAJEVO IMPERIO EGIPCIO

M / BH / Chestnut / 2013 / 106SN51 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / 106SN51 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) 4 63.31



44 Omer KARAEVLI

TUR 389 HAYLEY

M / KWPN / Black / 2012 / LONDON / BALOU DU ROUET / 106AD66 / E: ROOS WOUTERS HORSE MANAGEMENT (20001977) / 106AD66 / E: ROOS WOUTERS HORSE MANAGEMENT (20001977) 4 63.68



45 Sacha BEGHUIN

BEL 344 FUPTRICIA VAN BEEK

M / KWPN / Bay / 2010 / VAGABOND DE LA POMME / UP AND DOWN CELLEBROEDERSBOS / 105MF16 / E: Guido Herrijgers / F: G. Herrijgers / 105MF16 / E: Guido Herrijgers / F: G. Herrijgers 4 63.96



46 Roy HANLON

BEL 426 Arcano Z

G / ZANG / Chestnut / 2009 / Andretti Z / Tornado / 104RM94 / 104RM94 4 64.52



47 Joep WENSELAERS

BEL 253 ELEONOR DC-DM

G / SBS / Chestnut / 2010 / BAMAKO DE MUZE / VIGO D'ARSOUILLES / 106TA45 / E: Johan WENSELAERS (10250473) / F: Leon De Cock / 106TA45 / E: Johan WENSELAERS (10250473) / F: Leon De Cock 4 65.19



48 Stephanie ANDRIES

BEL 361 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 4 66.63



49 Frederick TROSCHKE

GER 237 MISS PLOT VAN DE KNUFFEL

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / DOUGLAS / 106MG91 / E: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / F: Knuffel / 106MG91 / E: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / F: Knuffel 4 67.92



50 Andrea MESSERSÌ

ITA 412 KUSSICA 'T'

M / BWP / Bay / 2010 / DIKTATOR VAN DE BOSLANDHOEVE / SANDRO / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen 4 69.80



51 Thomas RYAN

IRL 201 SPRINGFIELD 21

S / OLDBG / Other / 2013 / STAKKATO GOLD / CLASSIKER / 106JM02 / E: H3K Equestrian AB (20017721) / F: Uwe Hannoever / 106JM02 / E: H3K Equestrian AB (20017721) / F: Uwe Hannoever 4 71.97



52 Jurgen STENFERT

NED 416 HEAVEN OF ROMANCE

M / KWPN / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / ISH TOUCHDOWN / 105NR99 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: A.G. Schuurman / 105NR99 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: A.G. Schuurman 4 73.62



53 Kim KEYMIS

BEL 206 DIMAN O.H. Z

G / ZANG / Bay / 2012 / DICASI O.H / JULIO MARINIER / 107LH38 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. / 107LH38 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. 4 73.74



54 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 340 CARMEN DE LA VALLEE

M / SF / Bay / 2012 / MAGIC D'ELLE / KANNAN*GFE / 106MY18 / E: Jean-Pierre VILAULT (10129121) / 106MY18 / E: Jean-Pierre VILAULT (10129121) 4 74.81



55 Jan VERMEIREN

BEL 369 NEWTON VAN'T ZORGVLIET

S / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BALOU DU ROUET / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt 4 74.93



56 Pam NIEUWENHUIS

NED 395 BERTHA 10

M / OLDBG / Bay / 2010 / BALOU DE ROUET Z / ARGENTINUS / 107FU13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Lars & Birte Brunk / 107FU13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Lars & Birte Brunk 4 75.64



57 Vincent LAMBRECHT

BEL 228 NORAN V'T MERELSNEST

S / BWP / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / MR BLUE / 105YS39 / E: Stal Lambrecht (20002823), 't craeynest (20017154) / F: BVBA Stoeterij het Merelnest / 105YS39 / E: Stal Lambrecht (20002823), 't craeynest (20017154) / F: BVBA Stoeterij het Merelnest 4 76.90



58 Christopher SMITH

GBR 335 HOLYMPIC BLUE

Grey / 2012 / 107JM01 / E: Christopher SMITH (10024275) / 107JM01 / E: Christopher SMITH (10024275) 4 77.68



59 Chanel DE BAETS

BEL 204 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 4 78.42



60 Steven VERMEIR

BEL 293 NIKITA VAN DE KOEKELBERG

M / BWP / Bay / 2013 / FILOU DE MUZE / VDL CARDENTO / 106CH69 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Guy Ganseman / 106CH69 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Guy Ganseman 4 78.65



61 Tinne VERMEIREN

BEL 280 MOCHITO VAN DE MISHAGEN

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD / LORD Z / 105UG42 / E: Vermeiren / F: Andre Vermeiren / 105UG42 / E: Vermeiren / F: Andre Vermeiren 4 79.09



62 Alexis PATRIS

BEL 313 BEAU GOSSE CTV Z

G / ZANG / Chestnut / 2013 / BALOUB DU ROUET / FLAMENCO DE SEMILLY / 106KR72 / E: Patris Alexis & Wilpart Gregory / F: Thonon - Cassais - Vanhoutte / 106KR72 / E: Patris Alexis & Wilpart Gregory / F: Thonon - Cassais - Vanhoutte 4 79.20



63 Sara BABAN

KSA 219 VENUTIA DE COSNIERE

M / SF / Chestnut / 2009 / MYLORD CARTHAGO*HN / TU VIENS DORVAL / 104XX94 / E: SB Equestrian Services (20006088) / F: M. RENE PROVOST, SARTILLY (FRA) / 104XX94 / E: SB Equestrian Services (20006088) / F: M. RENE PROVOST, SARTILLY (FRA) 5 81.03



64 Benjamin CLARK

GBR 314 SAM VAN DE HELLE

Grey / 2012 / STAKKATO / CARTHAGO / 106RL52 / E: Robert LEMIEUX (10005320) / 106RL52 / E: Robert LEMIEUX (10005320) 5 81.20



65 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 304 KAI LICHA DE CARMEL

M / BWP / Bay / 2010 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) 6 86.01



66 Yifan ZHANG

CHN 226 CUIDAM

G / KWPN / Grey / 2007 / VERDI TN / CHELLANO / 104HS54 / E: Jie ZHANG (10127948) / F: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / R. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / 104HS54 / E: Jie ZHANG (10127948) / F: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / R. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) 6 86.20



67 Yves VANDERHASSELT

BEL 394 LELIELOUNKA STW

M / BWP / Chestnut / 2011 / EMERALD / TOULON / 105JI83 / E: Vanderhasselt Yves / F: Cedric Morre / 105JI83 / E: Vanderhasselt Yves / F: Cedric Morre 6 87.46



68 Yu-Cheng HSIAO

TPE 266 CANALETTO GALI

G / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN*GFE / KIRIEL DU BANCO*HN / 106ND28 / E: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) / 106ND28 / E: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) 7 90.68



69 Benjamin WULSCHNER

GER 323 BANGKOK GIRL PP

M / OLDBG / Chestnut / 2007 / BALOU DU ROUET / QUO VADIS / 103VZ75 / E: Hanseatic Sporthorses AC (20016551) / F: Heinz Vogel / 103VZ75 / E: Hanseatic Sporthorses AC (20016551) / F: Heinz Vogel 8 62.25



70 Jaime MARSH

GBR 281 JEWEL'S CHRYSTAL

S / OLDBG / Chestnut / 2008 / NABAB DE REVE / QUERLYBET HERO / 104JV72 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud NV / 104JV72 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud NV 8 74.13



71 Bo FIEVEZ

BEL 318 KWINTEN VAN DE MISPELAERE

G / BWP / Black / 2010 / EQUISTRO / WANDOR VAN DE MISPELAERE D'10 / 106NO43 / E: Phiba NV (20003685) / F: Joris & Mia Vermeulen / 106NO43 / E: Phiba NV (20003685) / F: Joris & Mia Vermeulen 8 76.42



72 David GONZALEZ HERRERA

ESP 255 CASTOR HOY

S / SF / Bay / 2012 / LITCHI HOY / DOLLAR DELA PIERRE / 105XY49 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 105XY49 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) 8 77.07



73 Paulien SCHEPERS

BEL 390 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 8 78.69



74 Gregory GOOSSENS

BEL 375 MELVIS VAN DE PASPOLDER

S / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / TENOR DE LA COURS / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens 8 79.97



75 Weronika MINKIEWICZ

POL 263 QUILLOTA LS

M / SLS / Bay / 2006 / QUINTERO / CAPITOL I / 104LZ19 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: LA SILLA / 104LZ19 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: LA SILLA 8 80.47



76 Andrea MARCHESE

ITA 357 MENZO DE TOXANDRIA

G / BWP / Grey / 2012 / ANDIAMO Z / BON AMI / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx 9 81.54



77 Pam NIEUWENHUIS

NED 396 FARMER'S APPLE

G / KWPN / Bay / 2010 / WINNINGWOOD VAN DE ARENBERG / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal 12 77.66



78 Anouk KORT

NED 284 APPY DAY DE LA ROQUE

G / Other / 2010 / KANNAN*GFE / TOULON / 105NA55 / E: Olsen Stables (20001275) / F: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) / 105NA55 / E: Olsen Stables (20001275) / F: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) 12 78.68



79 Vicky VAN DE POEL

BEL 288 EVITA B

M / KWPN / Grey / 2009 / MR. BLUE / H.ALME Z / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V 12 80.90



80 Anastasiya BONDARIEVA

UKR 279 QUICKBORN 8

OS / Bay / 2011 / QUINTENDER 2 / CARDINO 5 / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner 12 94.58



81 Tabitha DEAN

GBR 233 BLOWN AWAY

Chestnut / 2008 / 105HH27 / E: Mrs Sam Dean / 105HH27 / E: Mrs Sam Dean 12 112.39



82 Stephanie ANDRIES

BEL 362 MYSTIC LADY

M / OS / Bay / 2013 / MESSENGER / CARTOGRAN / 106JK83 / E: Saigon BVBA / F: Gestut Lewitz / 106JK83 / E: Saigon BVBA / F: Gestut Lewitz 14 103.88



83 Dieter VERMEIREN

BEL 410 LOOPING

G / BWP / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CALYPSO III / 106GV77 / E: DW-Stablers (20016513) / F: Benjamin Pieters / 106GV77 / E: DW-Stablers (20016513) / F: Benjamin Pieters 18 101.86



84 Marie SANDELL

NED 235 FOREVER

G / KWPN / Bay / 2010 / VERDI TN / QUICK STAR / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof 21 83.95



85 David GONZALEZ HERRERA

ESP 257 VARECH HOY

S / SF / Other / 2009 / LEJANO*HOY / VOLTAIRE / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) 21 97.03



Jamie LANDERS

IRL 420 CORDASINO

G / WESTF / Bay / 2010 / Z7 CORDANOS V / COSINO B / 107MO63 / E: Linda BAUMEISTER (10259811) / F: Judith Henrichmann / 107MO63 / E: Linda BAUMEISTER (10259811) / F: Judith Henrichmann Opgegeven

Nog te starten

(16) Katrien NIJS

BEL 230 LOU LOU D AVIFAUNA

G / BWP / Grey / 2011 / BAMAKO DE MUZE / ZEOLIET / 105FD89 / E: Avifauna Bvba / F: Johan familie Jacops-nijs / 105FD89 / E: Avifauna Bvba / F: Johan familie Jacops-nijs



(83) Thierry GOFFINET

BEL 290 TRINITY D'I

M / CH / Bay / 2012 / TOULON / TANAEL DU SEREIN / 105LV68 / E: Schoch Faye / F: Isabel Balitzer-Domon / 105LV68 / E: Schoch Faye / F: Isabel Balitzer-Domon



www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.