CSI 2*1*YH1* X-Mas Tour Azelhof

ROOSE Tijdschema Ruiter Paard

04 CSI2* - 1m40

Table A - 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 82 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 22:34 Uur (10.12.2021)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 295 GODLIKE VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2012 / BALTHAZAR VP WISBECQ / GLADSTONE / 106MB48 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh / 106MB48 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh 0 0 = 0.00 27.61

625.00 EUR

2 Gilles THOMAS

BEL 339 MIU MIU VAN OVERIS

M / BWP / Chestnut / 2012 / INSHALLAH DE MUZE / DARCO / 105TY88 / E: De Bock Valentijn / F: Studfarm Overis BVBA / 105TY88 / E: De Bock Valentijn / F: Studfarm Overis BVBA 0 0 = 0.00 27.81

500.00 EUR

3 Jeroen DE WINTER

BEL 355 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 0 0 = 0.00 27.87

375.00 EUR

4 Anouk DE RUIJTER

NED 250 DANCING NINI Z

M / ZANG / Bay / 2013 / DAVIDOFF BB / VIGARO / 106TH77 / E: Stal Linssen (20000195), W. VAN STAM (10208850) / F: Stam van W. / 106TH77 / E: Stal Linssen (20000195), W. VAN STAM (10208850) / F: Stam van W. 0 0 = 0.00 28.34

250.00 EUR

5 Benjamin WULSCHNER

GER 323 BANGKOK GIRL PP

M / OLDBG / Chestnut / 2007 / BALOU DU ROUET / QUO VADIS / 103VZ75 / E: Hanseatic Sporthorses AC (20016551) / F: Heinz Vogel / 103VZ75 / E: Hanseatic Sporthorses AC (20016551) / F: Heinz Vogel 0 0 = 0.00 28.68

175.00 EUR

6 Maartje VERBERCKMOES

BEL 268 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND

S / NRPS / Grey / 2010 / WILLOW / INDOCTRO / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN 0 0 = 0.00 28.73

137.50 EUR

7 Vincent LAMBRECHT

BEL 228 NORAN V'T MERELSNEST

S / BWP / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / MR BLUE / 105YS39 / E: Stal Lambrecht (20002823), 't craeynest (20017154) / F: BVBA Stoeterij het Merelnest / 105YS39 / E: Stal Lambrecht (20002823), 't craeynest (20017154) / F: BVBA Stoeterij het Merelnest 0 0 = 0.00 28.78

100.00 EUR

8 Charlotte PHILIPPE

BEL 320 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO / DARCO / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer / 105UG37 / E: Climaconfort SPRL (20000555) / F: Albert Peffer 0 0 = 0.00 29.34

75.00 EUR

9 Frederick TROSCHKE

GER 237 MISS PLOT VAN DE KNUFFEL

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / DOUGLAS / 106MG91 / E: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / F: Knuffel / 106MG91 / E: Knuffel BV (20018182), Werner PUYPE (10252793) / F: Knuffel 0 0 = 0.00 30.09

75.00 EUR

10 Marthe HEUDENS

BEL 211 KRISKRAS

M / BWP / Grey / 2010 / UGANO SITTE / SHEYENNE DE BAUGY / 107AG58 / E: Marthe HEUDENS (10138141), Marc VAN DE VIJVER (10222532) / F: Miguel & Petra Beys-Lippens / 107AG58 / E: Marthe HEUDENS (10138141), Marc VAN DE VIJVER (10222532) / F: Miguel & Petra Beys-Lippens 0 0 = 0.00 30.15

62.50 EUR

11 Steven VERMEIR

BEL 293 NIKITA VAN DE KOEKELBERG

M / BWP / Bay / 2013 / FILOU DE MUZE / VDL CARDENTO / 106CH69 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Guy Ganseman / 106CH69 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Guy Ganseman 0 0 = 0.00 31.01

62.50 EUR

12 Bart CLARYS

BEL 329 OSCAR VAN SPIEVELD

S / BWP / Grey / 2014 / CASTELINO VD HELLE / TOULON / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren / 106WU81 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: Andre Vercauteren 0 0 = 0.00 31.24

62.50 EUR

13 Clara HALLUNDBÆK

DEN 276 NOORTJE VAN HET HOUTERHOF

M / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / ORLANDO / 106OM89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PIERRE VRANKEN / 106OM89 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: PIERRE VRANKEN 0 0 = 0.00 31.25

40.00 EUR

14 Jeroen APPELEN

BEL 217 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / E: Van Assche / F: Roger Schaerlaken / 107DF34 / E: Van Assche / F: Roger Schaerlaken 0 0 = 0.00 31.64

40.00 EUR

15 Vincent LAMBRECHT

BEL 229 ARCO DARCO Z

S / ZANG / Bay / 2010 / ARKO III / DARCO / 105IM03 / E: Stal Lambrecht (20002823) / F: Roex & Pals / 105IM03 / E: Stal Lambrecht (20002823) / F: Roex & Pals 0 0 = 0.00 31.67

40.00 EUR

16 Jurgen STENFERT

NED 416 HEAVEN OF ROMANCE

M / KWPN / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / ISH TOUCHDOWN / 105NR99 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: A.G. Schuurman / 105NR99 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: A.G. Schuurman 0 0 = 0.00 31.69

40.00 EUR

17 Dennis HEYER

GER 261 NOGADISHU

G / WESTF / Bay / 2009 / NUMERO UNO / COLEUR RUBIN / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud 0 0 = 0.00 32.66

40.00 EUR

18 Sophie MICHIEL

FRA 208 COUGAR DE HUS Z

G / ZANG / Bay / 2012 / COSINHUS / ARGENTINUS / 105NF00 / E: Mme Elise CORNIC / F: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) / 105NF00 / E: Mme Elise CORNIC / F: S.a.r.l. HARAS DE HUS 44390 PETIT MARS (FRA) 0 0 = 0.00 32.82

40.00 EUR

19 Filippo TABARINI

ITA 359 Oryzon Van Het Schaeck

M / BWP / Grey / 2014 / Zirocco Blue / Vagabond De La Pomme / 106WE58 / E: Optimus Agro nv (20000739) / 106WE58 / E: Optimus Agro nv (20000739) 0 0 = 0.00 33.39

40.00 EUR

20 Toscane CARLONI RICHARD

FRA 274 AMBRE D'ERMISSERIE

M / SF / Bay / 2010 / KALASKA DE SEMILLY / COUNT IVOR / 106BL97 / E: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) / F: Catherine LE BRUN 50700 VALOGNES (FRA) / 106BL97 / E: S.A.S. ECURIE BTCR (20005343) / F: Catherine LE BRUN 50700 VALOGNES (FRA) 0 0 = 0.00 33.44

40.00 EUR

21 Roy HANLON

BEL 251 UX VD CANTHOEVE Z

S / ZANG / Grey / 2012 / UGANO SITTE / CADENCE VANT GELUTTE Z / 106CF59 / E: Stal Bijloos BVBA / F: Stijn Pittomvils / 106CF59 / E: Stal Bijloos BVBA / F: Stijn Pittomvils 0 0 = 0.00 33.56

40.00 EUR

22 Pam NIEUWENHUIS

NED 396 FARMER'S APPLE

G / KWPN / Bay / 2010 / WINNINGWOOD VAN DE ARENBERG / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal 0 0 = 0.00 34.30

40.00 EUR

23 Léa DE COULON

SUI 232 GOLDFINGER Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / GOLDFEVER 3 / PILOT / 105PZ63 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Valains / 105PZ63 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Valains 0 0 = 0.00 35.29



24 Ciaran NALLON

IRL 352 MC FLURRY 10

G / WESTF / Bay / 2013 / MONTE CAIN / CORNET'S PRINZ / 106TA52 / E: Cameron HANLEY (10000479) / F: Willi Ottmann / 106TA52 / E: Cameron HANLEY (10000479) / F: Willi Ottmann 0 0 = 0.00 35.60



25 Paulien SCHEPERS

BEL 390 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 0 0 = 0.00 36.05



26 Ciaran NALLON

IRL 351 DOLCE VITA DES OUCHES

M / Bay / 2013 / 106RS85 / E: Eddy SCHÖPFER (10205845) / F: Schöpfer Eddy / 106RS85 / E: Eddy SCHÖPFER (10205845) / F: Schöpfer Eddy 0 0 = 0.00 36.11



27 Sara BABAN

KSA 219 VENUTIA DE COSNIERE

M / SF / Chestnut / 2009 / MYLORD CARTHAGO*HN / TU VIENS DORVAL / 104XX94 / E: SB Equestrian Services (20006088) / F: M. RENE PROVOST, SARTILLY (FRA) / 104XX94 / E: SB Equestrian Services (20006088) / F: M. RENE PROVOST, SARTILLY (FRA) 0 0 = 0.00 36.58



28 André REICHMANN

BRA 398 EGO DE TOXANDRIA Z

S / ZANG / Bay / 2014 / ECHO VAN'T SPIEVELD / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106VO01 / E: Joel VALLES ROSELL (10059697) / F: Dierckx / 106VO01 / E: Joel VALLES ROSELL (10059697) / F: Dierckx 0 0 = 0.00 36.74



29 Jaime MARSH

GBR 282 N-JEWEL'S SING SONG

M / BWP / Chestnut / 2013 / SANDRO BOY / FOR PLEASURE / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud 0 0 = 0.00 37.20



30 Jaime MARSH

GBR 283 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH

G / BWP / Bay / 2012 / STAKKATO / DOMINARD / 106EH06 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud Nv / 106EH06 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud Nv 0 0 = 0.00 37.97



31 Anna SZARY ZIEBICKA

POL 223 HELIOS VAN DE NOORDHEVEL

BWP / Bay / 2007 / HEARTBREAKER / LAROME / 103TE66 / E: Anna Szary-Ziebicka / F: FRANKEN CORNEEL, WUUSTWEZEL (BEL) / 103TE66 / E: Anna Szary-Ziebicka / F: FRANKEN CORNEEL, WUUSTWEZEL (BEL) 0 0 = 0.00 38.26



32 Gilles THOMAS

BEL 337 LUNA VAN HET DENNEHOF

M / BWP / Bay / 2011 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 105XV15 / E: Van dyck - de muynck / F: Marc Van Dijck / 105XV15 / E: Van dyck - de muynck / F: Marc Van Dijck 0 0 = 0.00 39.82



33 Bo FIEVEZ

BEL 319 HONOLULU DE MARGUY

M / Chestnut / 2013 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CALVADOS / 106TU05 / E: Phiba NV (20005743) / F: Hugues Delattre / 106TU05 / E: Phiba NV (20005743) / F: Hugues Delattre 0 1 = 1.00 44.09



34 Sacha BEGHUIN

BEL 344 FUPTRICIA VAN BEEK

M / KWPN / Bay / 2010 / VAGABOND DE LA POMME / UP AND DOWN CELLEBROEDERSBOS / 105MF16 / E: Guido Herrijgers / F: G. Herrijgers / 105MF16 / E: Guido Herrijgers / F: G. Herrijgers 0 4 = 4.00 28.51



35 Thibeau SPITS

BEL 345 IBESTRA VB

M / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / KRUNCH DE BREVE / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel 0 4 = 4.00 29.14



36 Frederic MARIEN

BEL 221 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard 0 4 = 4.00 30.68



37 Joep WENSELAERS

BEL 253 ELEONOR DC-DM

G / SBS / Chestnut / 2010 / BAMAKO DE MUZE / VIGO D'ARSOUILLES / 106TA45 / E: Johan WENSELAERS (10250473) / F: Leon De Cock / 106TA45 / E: Johan WENSELAERS (10250473) / F: Leon De Cock 0 4 = 4.00 32.22



38 Andrea MESSERSÌ

ITA 412 KUSSICA 'T'

M / BWP / Bay / 2010 / DIKTATOR VAN DE BOSLANDHOEVE / SANDRO / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen 0 4 = 4.00 33.04



39 Virginie THONON

BEL 298 NAND VAN 'T BERGSKE

G / BWP / Chestnut / 2013 / SCENDIX / VIGO D'ARSOUILLES / 106JC96 / E: Virginie THONON (10006345) / F: Robe en inge Van Gorp - Mertens / 106JC96 / E: Virginie THONON (10006345) / F: Robe en inge Van Gorp - Mertens 0 4 = 4.00 33.06



40 Pam NIEUWENHUIS

NED 395 BERTHA 10

M / OLDBG / Bay / 2010 / BALOU DE ROUET Z / ARGENTINUS / 107FU13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Lars & Birte Brunk / 107FU13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Lars & Birte Brunk 0 4 = 4.00 34.22



41 Stephanie ANDRIES

BEL 361 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL

M / BWP / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / PAPILLON ROUGE / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken / 106DM67 / E: Saigon BVBA (20000450) / F: Corneel Franken 0 4 = 4.00 34.30



42 David GONZALEZ HERRERA

ESP 255 CASTOR HOY

S / SF / Bay / 2012 / LITCHI HOY / DOLLAR DELA PIERRE / 105XY49 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 105XY49 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) 4 0 = 4.00 34.99



43 Marthe HEUDENS

BEL 212 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 0 4 = 4.00 35.47



44 Stephanie ANDRIES

BEL 362 MYSTIC LADY

M / OS / Bay / 2013 / MESSENGER / CARTOGRAN / 106JK83 / E: Saigon BVBA / F: Gestut Lewitz / 106JK83 / E: Saigon BVBA / F: Gestut Lewitz 0 4 = 4.00 35.63



45 Yu-Cheng HSIAO

TPE 266 CANALETTO GALI

G / SF / Chestnut / 2012 / KANNAN*GFE / KIRIEL DU BANCO*HN / 106ND28 / E: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) / 106ND28 / E: Alain ROTHDIENER (10197070), Olivier ANNEQUIN (10090171), Alexia ANNEQUIN DIGOND (10197073) 0 4 = 4.00 35.99



46 Piet RAIJMAKERS JR

NED 309 GRAND PRIX RV

G / KWPN / Black / 2011 / VIGO D ARSOUILLES STX / GELHA'S VDL EMILION / 105MG70 / E: Stoeterij Renken / 105MG70 / E: Stoeterij Renken 4 0 = 4.00 36.61



47 Anastasiya BONDARIEVA

UKR 279 QUICKBORN 8

OS / Bay / 2011 / QUINTENDER 2 / CARDINO 5 / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner 0 4 = 4.00 36.97



48 Rikke Belinda BARKER

DEN 246 I'AM MOERHOEVE'S PRINCESS Z

M / ZANG / Bay / 2013 / I AM MOERHOEVE' S STAR / UNKNOWN / 106OD69 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: BVBA De Moerhoeve / 106OD69 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: BVBA De Moerhoeve 4 0 = 4.00 37.46



49 Filippo TABARINI

ITA 360 CORTOCINA

M / OS / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / CARTOGRAN / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz 4 0 = 4.00 37.79



50 Dennis HEYER

GER 260 Koermit B

G / OS / Bay / 2012 / Kannan / Argentinus / 107IE93 / E: Peter WENDELN (10128694) / F: Paul Wendeln / 107IE93 / E: Peter WENDELN (10128694) / F: Paul Wendeln 4 0 = 4.00 37.86



51 Jasmin CLARK

GBR 210 BELLELULU D' AUBIGNY

M / SF / Grey / 2011 / QUICK STAR, SFA / 105AW23 / E: Kim CLARK (10168839) / F: M. PIERRE VALETTE / 105AW23 / E: Kim CLARK (10168839) / F: M. PIERRE VALETTE 4 0 = 4.00 37.90



52 Chanel DE BAETS

BEL 205 I AM ELVIS

G / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VERON / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert 4 0 = 4.00 39.49



53 Wilm VERMEIR

BEL 422 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / CHIN CHIN / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET (10157214) / F: M. TOBY HUYS 99 (FRA) 4 0 = 4.00 41.47



54 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 272 MISS-SARAJEVO IMPERIO EGIPCIO

M / BH / Chestnut / 2013 / 106SN51 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / 106SN51 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) 0 8 = 8.00 30.44



55 Chanel DE BAETS

BEL 204 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 0 8 = 8.00 33.64



56 Yifan ZHANG

CHN 227 EXCEPTION

G / KWPN / Bay / 2009 / QUASIMODO Z / RAGAZZO / 104UB88 / E: Yifan ZHANG (10098059) / F: J. KROES, VILSTEREN (NED) / 104UB88 / E: Yifan ZHANG (10098059) / F: J. KROES, VILSTEREN (NED) 0 8 = 8.00 34.41



57 Giulia MATTIOLI

ITA 386 DAIQUIRI DE NYZE Z

M / ZANG / Grey / 2012 / DARCO / CASSINI II / 106IB28 / E: LYRA SPORT SRL (20006190) / F: Danny Nijs / 106IB28 / E: LYRA SPORT SRL (20006190) / F: Danny Nijs 8 0 = 8.00 35.18



58 Gregory GOOSSENS

BEL 375 MELVIS VAN DE PASPOLDER

S / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / TENOR DE LA COURS / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens / 105OJ31 / E: Gregory Goossens (10440507) / F: Florent Janssens 4 4 = 8.00 37.29



59 Coline BRANTS

BEL 374 GITANA VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Grey / 2006 / HEARTBREAKER / LENZ / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) 4 4 = 8.00 37.31



60 Maverick VAN LENT

BEL 401 BOTTEGA VAN 'T STEENSHOF Z

M / ZANG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / CORIANDO V/H SCHAARBROEK / 106ON54 / E: Hippo Invest BVBA (20004980), Stables Van Lent - Baetens (20004979) / F: Hippo Invest BVBA / 106ON54 / E: Hippo Invest BVBA (20004980), Stables Van Lent - Baetens (20004979) / F: Hippo Invest BVBA 0 8 = 8.00 37.62



61 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 304 KAI LICHA DE CARMEL

M / BWP / Bay / 2010 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) 8 0 = 8.00 37.85



62 Jan VERMEIREN

BEL 370 NARCIS VAN DORPERHEIDE

M / Bay / 2013 / CAYENNE VAN DE HEFFINCK / H&M ZILVERSTAR T / 106ZI95 / E: JV-Horses BVBA / F: Stoeterij Dorperheide / 106ZI95 / E: JV-Horses BVBA / F: Stoeterij Dorperheide 4 4 = 8.00 38.16



63 Christopher SMITH

GBR 335 HOLYMPIC BLUE

Grey / 2012 / 107JM01 / E: Christopher SMITH (10024275) / 107JM01 / E: Christopher SMITH (10024275) 8 0 = 8.00 38.32



64 Anouk KORT

NED 284 APPY DAY DE LA ROQUE

G / Other / 2010 / KANNAN*GFE / TOULON / 105NA55 / E: Olsen Stables (20001275) / F: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) / 105NA55 / E: Olsen Stables (20001275) / F: E.u.r.l. TOP STALLIONS COMPANY 14340 LA ROQUE BAIGNARD (FRA) 0 8 = 8.00 38.61



65 Alaa MAYSSARA

EGY 402 IF LOOKS COULD KILL O.H.

KWPN / Grey / 2013 / Q.BREITLING LS / COLMAN / 106AC28 / E: Alaa MAYSSARA (10000585) / 106AC28 / E: Alaa MAYSSARA (10000585) 0 8 = 8.00 39.35



66 Weronika MINKIEWICZ

POL 264 ISKI

G / KWPN / Grey / 2013 / CALIDO I / LARIMAR / 106WZ72 / E: Op den dries NV / F: F.S.M.M Van Eijken / 106WZ72 / E: Op den dries NV / F: F.S.M.M Van Eijken 4 4 = 8.00 39.90



67 Marie SANDELL

NED 235 FOREVER

G / KWPN / Bay / 2010 / VERDI TN / QUICK STAR / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof 8 0 = 8.00 40.28



68 Ping-Yang HSIEH

TPE 316 NACCO BLUE DNL

G / BWP / Bay / 2013 / CHACCO-BLUE / ROCK\'N ROLL SEMILLY / 106VN97 / E: Stal Naessens (20005818), Herman BEAZAR (10134744) / F: Lieven & Ilse De Nutte - De Vleminck / 106VN97 / E: Stal Naessens (20005818), Herman BEAZAR (10134744) / F: Lieven & Ilse De Nutte - De Vleminck 4 4 = 8.00 40.47



69 Bhaskar DASGUPTA

CAN 287 M HOOLIGAN DG

S / BWP / Chestnut / 2012 / HICKSTEAD / AQUILINO / 107FD52 / E: Bhaskar Dasgupta / F: Bhaskar Dasgupta / 107FD52 / E: Bhaskar Dasgupta / F: Bhaskar Dasgupta 4 4 = 8.00 40.55



70 Frederic MARIEN

BEL 220 EGERIE DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / HH CONRAD / DIAMANT DE SEMILLY / 106MC72 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: SARL Haras de Hus / 106MC72 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: SARL Haras de Hus 4 4 = 8.00 40.99



71 Ilaria ZENOBI

ITA 285 GEMINI

M / KWPN / Grey / 2011 / CARDENTO 933 / CONCERTO II / 106CB39 / E: Eric BERKHOF PAARDEN (10131355) / F: Berkhof Paarden / 106CB39 / E: Eric BERKHOF PAARDEN (10131355) / F: Berkhof Paarden 4 5 = 9.00 43.08



72 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 296 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh 0 9 = 9.00 45.46



73 Andrea MESSERSÌ

ITA 414 MOZAR VAN DE HEIBOS

S / BWP / Chestnut / 2012 / ZIROCCO BLUE VDL 043757488 / LYS DE DARMEN 77037115E / 107FY51 / E: Jens NIJS (10006808) / F: PAUL DE SMET / 107FY51 / E: Jens NIJS (10006808) / F: PAUL DE SMET 0 10 = 10.00 49.71



74 Nina PIASECKI

GER 301 SHEIKH

S / HANN / Bay / 2010 / STAKKATO / EXORBITANT / 105GD42 / E: Nina PIASECKI (10105193) / 105GD42 / E: Nina PIASECKI (10105193) 8 4 = 12.00 36.01



75 Alice BORGLUND

SWE 322 ROBERTA

M / OLDBG / Bay / 2012 / RONALDINHO H / CASPAR / 105NY53 / E: Håkanssons Häst AB / F: Leif Segorp / 105NY53 / E: Håkanssons Häst AB / F: Leif Segorp 12 0 = 12.00 38.62



76 Iisa HUTTULA

FIN 312 LORD MAJOOR L Z

G / ZANG / Bay / 2008 / LORDANOS / 105LY72 / E: Stal Oxer B.V. A. Alfonso / 105LY72 / E: Stal Oxer B.V. A. Alfonso 4 8 = 12.00 41.57



77 David GONZALEZ HERRERA

ESP 257 VARECH HOY

S / SF / Other / 2009 / LEJANO*HOY / VOLTAIRE / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) 8 8 = 16.00 39.47



78 Dieter VERMEIREN

BEL 410 LOOPING

G / BWP / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CALYPSO III / 106GV77 / E: DW-Stablers (20016513) / F: Benjamin Pieters / 106GV77 / E: DW-Stablers (20016513) / F: Benjamin Pieters 4 19 = 23.00 50.24



Jamie LANDERS

IRL 420 CORDASINO

G / WESTF / Bay / 2010 / Z7 CORDANOS V / COSINO B / 107MO63 / E: Linda BAUMEISTER (10259811) / F: Judith Henrichmann / 107MO63 / E: Linda BAUMEISTER (10259811) / F: Judith Henrichmann Opgegeven

Giovanni QUAGHEBEUR

BEL 209 ELVIRO NSH Z

S / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / DAIMLER / 106SS84 / E: Quaghebeur / F: Giovanni Quaghebeur / 106SS84 / E: Quaghebeur / F: Giovanni Quaghebeur Uitgesloten

79 Jan VERMEIREN

BEL 371 ELLE WAVE D'ESPRIT Z

M / ZANG / Chestnut / 2010 / ECHE VAN HET SPIEVELD / SHAH X / 105TT32 / E: De Dycker / F: Stefaan Scheerders & Els De Dycker / 105TT32 / E: De Dycker / F: Stefaan Scheerders & Els De Dycker 12 = 12.00 RT



79 Omer KARAEVLI

TUR 389 HAYLEY

M / KWPN / Black / 2012 / LONDON / BALOU DU ROUET / 106AD66 / E: ROOS WOUTERS HORSE MANAGEMENT (20001977) / 106AD66 / E: ROOS WOUTERS HORSE MANAGEMENT (20001977) 4 = 4.00 RT



