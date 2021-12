CSI 2*1*YH1* X-Mas Tour Azelhof

06 CSI2* - 1m35

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 47 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 09:19 Uur (11.12.2021)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Sven Joseph HADLEY

IRL 408 GARRYDUFF JAR OF HEARTS

ISH / Chestnut / 2011 / ZANDEUR / FURISTO / 107MX57 / E: James JOYCE (10260790) / F: Oliver Conway / 107MX57 / E: James JOYCE (10260790) / F: Oliver Conway 0 56,90



2 Thibeau SPITS

BEL 346 JAVANNA VAN DE TORREDREEF

M / BWP / Chestnut / 2009 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / GUIDAM / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke 0 57,74



3 Milan MORSSINKHOF

NED 215 CHECKPOINT CHACCO

G / RHEIN / Bay / 2008 / CHACCO-BLUE / FERRAGAMO / 103YJ67 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: KLINKEN, JOHANN & HANNO, MÖNCHENGLADBACH (GER) / 103YJ67 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: KLINKEN, JOHANN & HANNO, MÖNCHENGLADBACH (GER) 0 58,18



4 Anouk DE RUIJTER

NED 249 JONES

G / KWPN / Bay / 2014 / KANNAN / NUMERO UNO / 106IH29 / E: Stal Linssen (20000195), H.m VAN RAAIJ-EVERTSE (10160923) / F: Linssen / 106IH29 / E: Stal Linssen (20000195), H.m VAN RAAIJ-EVERTSE (10160923) / F: Linssen 0 61,53



5 Jaime MARSH

GBR 281 JEWEL'S CHRYSTAL

S / OLDBG / Chestnut / 2008 / NABAB DE REVE / QUERLYBET HERO / 104JV72 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud NV / 104JV72 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud NV 0 62,86



6 Renee HAZELEGER

NED 259 QUINT VH MAARLO Z

S / ZANG / Chestnut / 2010 / QUIDAM DE REVEL / LANDETTO / 105DO66 / E: Rene HAZELEGER (10241594) / F: A. Breedveld / 105DO66 / E: Rene HAZELEGER (10241594) / F: A. Breedveld 0 63,43



7 Sacha BEGHUIN

BEL 342 JENNIFER VAN DE MOORKESHOEVE

M / BWP / Bay / 2009 / BUFERO VAN HET PANISHOF / CASSINI II / 104SD82 / E: Moors Robin / F: ARNAUD MOORS, EIGENBILZEN (BEL) / 104SD82 / E: Moors Robin / F: ARNAUD MOORS, EIGENBILZEN (BEL) 0 64,36



8 Tom VAN SCHIPSTAL

NED 373 IVANHOE

G / BWP / Bay / 2008 / FLIPPER D'ELLE / NABAB DE REVE / 103WO64 / E: Johan VAN SCHIPSTAL (10226033) / F: HANNA REMANS, MEEUWEN-GRUITRODE (BEL) / 103WO64 / E: Johan VAN SCHIPSTAL (10226033) / F: HANNA REMANS, MEEUWEN-GRUITRODE (BEL) 0 64,39



9 Tamara VAN MANEN

NED 350 INCREDIBLE

G / Bay / 2013 / CANABIS Z / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 107AU03 / E: Stal Stenfert (20001195), Gijsbert VAN MANEN (10216557) / 107AU03 / E: Stal Stenfert (20001195), Gijsbert VAN MANEN (10216557) 0 64,55



10 Tom SCHELLEKENS

NED 403 INFINITY

G / KWPN / Bay / 2013 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / TYGO / 107FY18 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: De Bollenhoeve / 107FY18 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: De Bollenhoeve 0 64,92



11 Pam NIEUWENHUIS

NED 397 GOLDEN BOY V

G / KWPN / Chestnut / 2011 / BOSS / OTANGELO / 105RM46 / E: P. S.M. Nieuwenhuis / F: E. van Veldhuizen / 105RM46 / E: P. S.M. Nieuwenhuis / F: E. van Veldhuizen 0 65,44



12 Clara HALLUNDBÆK

DEN 277 ILLONOIS

KWPN / Bay / 2013 / ZAMBESI / CASSANOVA / 105WG94 / E: Euro Horse BVBA (20004323) / 105WG94 / E: Euro Horse BVBA (20004323) 0 66,19



13 Silvia DIEGO PARDO

ESP 353 RAGGA MUFFIN

AES / Bay / 2009 / CALVARO Z / DIAMOND LAD / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay 0 67,03



14 Caroline MÜLLER

GER 384 HYALIET

G / KWPN / Bay / 2012 / BACK GAMMON / GOODTIMES / 107IM01 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: H.J. Noeverman / 107IM01 / E: Stal Horn B.V. (20001632) / F: H.J. Noeverman 0 72,22



15 Nina PIASECKI

GER 302 PIKELOT VON HOF CH

G / ChS / Bay / 2008 / HRH PIK AYOLO / CERNUNNUS VON HOF / 103XZ38 / E: Nina PIASECKI (10105193) / F: Hellmüller Josef / 103XZ38 / E: Nina PIASECKI (10105193) / F: Hellmüller Josef 0 73,90



16 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 241 A GOLDEN BOY HERO Z

S / ZANG / Bay / 2012 / AGANIX DU SEIGNEUR / CARTHAGO Z / 105ZN86 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Luc Henry / 105ZN86 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Luc Henry 0 74,19



17 Jaime MARSH

GBR 282 N-JEWEL'S SING SONG

M / BWP / Chestnut / 2013 / SANDRO BOY / FOR PLEASURE / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud 0 76,93



18 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 297 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. 0 77,56



19 Jeroen DE WINTER

BEL 356 KARENINA Z

M / ZANG / Bay / 2013 / KANNAN / QUICK STAR / 106JJ93 / E: Remans / F: Hanna Remans / 106JJ93 / E: Remans / F: Hanna Remans 1 78,39



20 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 296 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh 4 59,70



21 Rikke Belinda BARKER

DEN 245 CHIPPO Z

ZANG / Grey / 2009 / CHIPPENDALE Z / FAUST Z / 104ZX54 / E: RB Corporation / F: Aegten Jos / 104ZX54 / E: RB Corporation / F: Aegten Jos 4 60,64



22 Piet RAIJMAKERS JR

NED 308 HAYA

M / KWPN / Other / 2012 / BERLIN / QUIDAM DE REVEL / 106XC48 / E: P. Raijmakers Paarden B.V. (20002074), SVK Holland (20005223) / 106XC48 / E: P. Raijmakers Paarden B.V. (20002074), SVK Holland (20005223) 4 64,68



23 Christopher SMITH

GBR 336 FILANDRIA

M / KWPN / Other / 2010 / INDOCTRO / QUIDAM DE REVEL / 105QG38 / E: James BARRY (10157339) / F: Copal / 105QG38 / E: James BARRY (10157339) / F: Copal 4 65,03



24 Fleur HOLLEMAN

NED 239 HIGOLETTA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2013 / 106QP74 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Robert Socquet / 106QP74 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Robert Socquet 4 65,67



25 Stephanie ANDRIES

BEL 364 HIANCA

M / KWPN / Bay / 2012 / BODINUS / QUASIMODO Z / 105YD42 / E: Saigon bvba / F: J.W Schuiling / 105YD42 / E: Saigon bvba / F: J.W Schuiling 4 66,63



26 Enrico VAN MANEN

NED 368 HARAN

S / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / CAPITOL I / 105QM68 / E: Gijsbert VAN MANEN (10216557) / F: J. van Loon / 105QM68 / E: Gijsbert VAN MANEN (10216557) / F: J. van Loon 4 66,83



27 Tom SCHELLEKENS

NED 404 JOLET VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2014 / JOOP III / PADINUS / 107CR86 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: M.J.Smits / 107CR86 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: M.J.Smits 4 70,10



28 David GONZALEZ HERRERA

ESP 257 VARECH HOY

S / SF / Other / 2009 / LEJANO*HOY / VOLTAIRE / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) / 105DP92 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Francois LEVY 21140 SEMUR EN AUXOIS (FRA) 4 70,24



28 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 243 FIDELIUS G

G / HANN / Chestnut / 2010 / FOR EDITION / GRAND ROYAL / 105QH14 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Gerdes, Johann / 105QH14 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Gerdes, Johann 4 70,24



30 Ilaria ZENOBI

ITA 286 DHARMETA

M / KWPN / Grey / 2008 / CARDENTO / G RAMIRO Z / 104RC59 / E: soc. agr. valdicastro s.s. (20006229) / 104RC59 / E: soc. agr. valdicastro s.s. (20006229) 4 70,50



31 Anna SZARY ZIEBICKA

POL 222 GUIDAM

G / KWPN / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / QUIDAM DE REVEL / 105NE08 / E: Anna Szary-Ziebicki / F: W. van de Mheen / 105NE08 / E: Anna Szary-Ziebicki / F: W. van de Mheen 4 72,20



32 LIESJE VROLIJK

NED 428 Insanity Allegro

M / KWPN / Bay / 2013 / Numero Uno / Corofino 2 / 106JJ84 / 106JJ84 4 74,33



33 Jurgen STENFERT

NED 417 IDYLLE OF ROMANCE

M / KWPN / Chestnut / 2013 / ANDIAMO / OTANGELO / 106KA64 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: Schuurman / 106KA64 / E: Alice SCHUURMAN (10191102) / F: Schuurman 4 75,50



34 Bart CLARYS

BEL 330 NARENGO STB

S / BWP / Bay / 2013 / BISQUET BALOU C / VIGO D'ARSOUILLES / 106DG61 / E: Mertens / F: Sophie De Roeck / 106DG61 / E: Mertens / F: Sophie De Roeck 8 63,90



35 Vicky VAN DE POEL

BEL 288 EVITA B

M / KWPN / Grey / 2009 / MR. BLUE / H.ALME Z / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V 8 64,98



36 Bart CLARYS

BEL 328 KATHARINA DW

M / BWP / Bay / 2010 / CALVARO / CLINTON / 105CQ96 / E: Marc Mertens / F: Nico De Wilde / 105CQ96 / E: Marc Mertens / F: Nico De Wilde 8 65,38



37 Dimitri TAEIJMANS

BEL 405 NALA DE GOEDEREEDE

M / Bay / 2013 / OGANO SITTE / HEARTBREAKER / 107KA31 / E: De Goedereede BVBA / F: De Goedereede bvba / 107KA31 / E: De Goedereede BVBA / F: De Goedereede bvba 8 72,33



38 Jan VERMEIREN

BEL 370 NARCIS VAN DORPERHEIDE

M / Bay / 2013 / CAYENNE VAN DE HEFFINCK / H&M ZILVERSTAR T / 106ZI95 / E: JV-Horses BVBA / F: Stoeterij Dorperheide / 106ZI95 / E: JV-Horses BVBA / F: Stoeterij Dorperheide 8 75,30



39 Melanie HUTTER

AUT 306 CRYSTALL 2

M / HOLST / Bay / 2009 / CANCARA / LANCER II / 104ZD89 / E: Melanie Hutter / F: Westphalen-Fehrs, Wencke / 104ZD89 / E: Melanie Hutter / F: Westphalen-Fehrs, Wencke 12 70,83



40 Maverick VAN LENT

BEL 400 GIEKE DE COUR AU BOIS

M / SBS / Chestnut / 2012 / FOR PASSION D'IVE Z / UNKNOWN / 106IP49 / E: Aldo PICCIONI (10189321), Fabio PICCIONI (10189320) / F: Raf Backaert / 106IP49 / E: Aldo PICCIONI (10189321), Fabio PICCIONI (10189320) / F: Raf Backaert 12 72,46



41 Silke JANSSENS

BEL 354 NINI VAN HET KLUIZEBOS

M / BWP / Chestnut / 2013 / JAMAL VD HEFFINCK / COOPER VD HEFFINCK / 106IT75 / E: Jan JANSSENS (10188666) / F: Stal Kluizebos / 106IT75 / E: Jan JANSSENS (10188666) / F: Stal Kluizebos 12 77,38



42 Benjamin WULSCHNER

GER 327 COLANDRO SW

G / BAD-WÜ / Chestnut / 2012 / COLMAN / LANDRO L / 107KA29 / E: Natalie STEINHAUSER (10220096) / F: Wolfgang Steinhauser / 107KA29 / E: Natalie STEINHAUSER (10220096) / F: Wolfgang Steinhauser 16 65,86



43 LIESJE VROLIJK

NED 429 Jubilee Fairy

M / KWPN / Chestnut / 2014 / Nabab De Reve / Nassau / 107CR35 / 107CR35 20 74,90



Tabitha DEAN

GBR 233 BLOWN AWAY

Chestnut / 2008 / 105HH27 / E: Mrs Sam Dean / 105HH27 / E: Mrs Sam Dean 8 Uitgesloten

Tabitha DEAN

GBR 234 SFS ARCTIC CHILL

Grey / 2012 / 105YR15 / E: Sam DEAN (10167357) / 105YR15 / E: Sam DEAN (10167357) 6 Uitgesloten

Senna WUSTEN

NED 240 EXPECTATION OF ROMANCE

G / KWPN / Grey / 2009 / CELANO / ISH TOUCHDOWN / 105HP74 / E: A.G. Schuurman / F: A.G. SCHUURMAN, ELST GLD (NED) / 105HP74 / E: A.G. Schuurman / F: A.G. SCHUURMAN, ELST GLD (NED) 4 Uitgesloten

Léa DE COULON

SUI 231 GANGSTER 90

S / HANN / Bay / 2012 / GREY TOP / SILVIO I / 106NF30 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Wencke Seifert / 106NF30 / E: Léa DE COULON (10111966) / F: Wencke Seifert 4 Opgegeven

