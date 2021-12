CSI 2*1*YH1* X-Mas Tour Azelhof

09 CSI2* - 1m45 Grand Prix

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Resultaten lijst: 48 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 21:19 Uur (12.12.2021)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Patrik SPITS

BEL 424 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten 0 72,75 0 39,23

7,500.00 EUR

2 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 341 ELDORADO V

G / KWPN / Bay / 2009 / Z / EPILOT / 105AY08 / E: SARL SOCIETE HARAS DE LECAUDE (20006085) / F: Vught, J.H.C. van / 105AY08 / E: SARL SOCIETE HARAS DE LECAUDE (20006085) / F: Vught, J.H.C. van 0 73,45 0 39,47

6,000.00 EUR

3 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 304 KAI LICHA DE CARMEL

M / BWP / Bay / 2010 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) / 104SX52 / E: Ann CARTON (10125339) / F: DIRK WILLAERT, MOERZEKE (BEL) 0 74,09 0 39,59

4,500.00 EUR

4 Rikke Belinda BARKER

DEN 247 ZARCO DI AREZZO Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / ZANDOR Z / CORIANO Z / 106IC42 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: Arrezzo BVBA / 106IC42 / E: Rikke Belinda BARKER (10035107), RB CORPORATION (20000099) / F: Arrezzo BVBA 0 72,48 0 39,99

3,000.00 EUR

5 Sacha BEGHUIN

BEL 343 ELCUP VAN BEEK II Z

S / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ARMITAGE / 105UK40 / E: Herrijgers / F: 't Eirbissemhof / 105UK40 / E: Herrijgers / F: 't Eirbissemhof 0 73,89 0 42,39

2,100.00 EUR

6 Dieter VERMEIREN

BEL 409 KINGSTON TOWN 111 Z

G / ZANG / Grey / 2008 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / CHELLANO Z / 104KZ97 / E: Vermeiren Wim / F: Stal Harrie Theeuwes nv Harrie / 104KZ97 / E: Vermeiren Wim / F: Stal Harrie Theeuwes nv Harrie 0 69,78 4 35,37

1,650.00 EUR

7 Gilles THOMAS

BEL 337 LUNA VAN HET DENNEHOF

M / BWP / Bay / 2011 / PRINCE VAN DE WOLFSAKKER / QUIDAM DE REVEL / 105XV15 / E: Van dyck - de muynck / F: Marc Van Dijck / 105XV15 / E: Van dyck - de muynck / F: Marc Van Dijck 0 72,03 4 37,13

1,200.00 EUR

8 Charlotte PHILIPPE

BEL 321 CACHAREL DE AMORANDA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / CORLENSKY G / LORD Z / 105WL35 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, / 105WL35 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, 0 68,26 4 37,14

900.00 EUR

9 Clara HALLUNDBÆK

DEN 275 HH BEST BUY

M / HOLST / Bay / 2007 / BALOUBET DU ROUET / SAN PATRIGNANO CASSINI / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS 0 70,74 4 39,26

900.00 EUR

10 Piet RAIJMAKERS JR

NED 307 VAN SCHIJNDEL'S GLADSTONE

S / KWPN / Bay / 2011 / GRISON VAN DEN BISSCHOP / HEMMINGWAY / 105TV36 / E: Van Schijndel's Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) / 105TV36 / E: Van Schijndel's Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) 0 72,88 10 52,47

750.00 EUR

11 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 382 MOSITO VAN HET HELLEHOF

BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten 4 71,16

750.00 EUR

12 Steven VERMEIR

BEL 292 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe 4 71,21

750.00 EUR

= 30,000.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

13 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 270 CATCH ME IMPERIO EGIPCIO

M / HANN / Other / 2008 / CONTAGIO / WERTHER / 104EV96 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) / 104EV96 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: TIEDJE, HEINZ JUN. (GER) 4 71,87



14 João Victor CASTRO

BRA 348 NIKITA DU ROTON

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CHIPPENDALE Z / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin / 106NN63 / E: Rolin / F: Martine Rolin 4 72,21



15 Thibeau SPITS

BEL 347 KING VAN ESSENE

S / BWP / Grey / 2010 / CALIDO I / CHACCO BLUE / 104TA88 / E: Carlos DE COCK (10125127) / F: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) / 104TA88 / E: Carlos DE COCK (10125127) / F: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) 4 72,22



16 Giulia MATTIOLI

ITA 385 URANUS BOY

G / SF / Bay / 2008 / QUERLYBET HERO (CSB) / QUIDAM DE REVEL / 104OX44 / E: Il Girasole Team SSD (20004009) / F: M. JACKY BOUDANT,MME MONIQUE BOUDANT, ST MARCOUF (FRA) / 104OX44 / E: Il Girasole Team SSD (20004009) / F: M. JACKY BOUDANT,MME MONIQUE BOUDANT, ST MARCOUF (FRA) 4 72,26



17 Virginie THONON

BEL 299 SPIKE VD WITHOEVE

G / ZANG / Bay / 2009 / STING VD WITHOEVE, HANN / 104RZ62 / E: Patrick HUYSE (10179538) / 104RZ62 / E: Patrick HUYSE (10179538) 4 72,28



18 Julio ARIAS CUEVA

ESP 225 CARLINO DE BEAUFOUR

G / SF / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 106IK73 / E: Eric LEVALLOIS / 106IK73 / E: Eric LEVALLOIS 4 72,77



19 Wilm VERMEIR

BEL 421 DM JACQMOTTE

G / SBS / Bay / 2009 / TOULON / INDOCTRO / 104RN06 / E: Bongaerts / F: Eric Bongaerts / 104RN06 / E: Bongaerts / F: Eric Bongaerts 4 72,79



20 André REICHMANN

BRA 399 QUINETTO Z

G / ZANG / Grey / 2011 / QUINAR Z / COULETTO / 106TZ95 / E: DVR Equestrian / F: Dagmar Wickborn / 106TZ95 / E: DVR Equestrian / F: Dagmar Wickborn 4 72,86



21 Filippo TABARINI

ITA 358 MANOU DE MUZE

M / BWP / Grey / 2012 / ARKO / QUIDAM DE REVEL / 106FF21 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Marc Vandamme / 106FF21 / E: Optimus Agro nv (20000739) / F: Marc Vandamme 4 72,92



22 Roy HANLON

BEL 426 Arcano Z

G / ZANG / Chestnut / 2009 / Andretti Z / Tornado / 104RM94 / 104RM94 4 73,03



23 Cameron HANLEY

IRL 289 ESI TOULOUSE

ISH / Bay / 2011 / SIEC LIVELLO / QUASIMODO VAN DE MOLENDREEF / 105JG90 / E: Cameron HANLEY (10000479), Evelien HANLEY (10224349) / F: Cian O'Connor / 105JG90 / E: Cameron HANLEY (10000479), Evelien HANLEY (10224349) / F: Cian O'Connor 4 73,48



24 Tanguy DE CONINCK

BEL 419 ZARKAVA HERO Z

M / ZANG / Bay / 2011 / ZANDOR Z / CALVARO Z / 105SI12 / E: Tanguy DE CONINCK (10013201) / F: Henry Luc / 105SI12 / E: Tanguy DE CONINCK (10013201) / F: Henry Luc 4 73,57



25 Jeroen APPELEN

BEL 216 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK

M / BWP / Chestnut / 2011 / CICERO Z / QUIDAM DE REVEL / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx 5 75,92



26 Benjamin WULSCHNER

GER 325 PRIEURE

G / HANN / Other / 2010 / PERIGUEUX / ACORD II / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin 8 67,29



27 Maartje VERBERCKMOES

BEL 267 CARERRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALVARO Z / NARCOS II / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere 8 73,60



28 Laura Baaring KJAERGAARD

DEN 242 VIVA VULKANO

BRAND / Bay / 2012 / VULKANO / 106FV41 / E: Jos LANSINK (10011411), Arend KAMPHORST (10185992) / 106FV41 / E: Jos LANSINK (10011411), Arend KAMPHORST (10185992) 8 74,24



29 Dennis HEYER

GER 261 NOGADISHU

G / WESTF / Bay / 2009 / NUMERO UNO / COLEUR RUBIN / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud / 104ZW52 / E: Heyer Pferdeausbildungsbetrieb GmbH (20003740) / F: Hillebrecht, Claud 8 74,28



30 Andrea MARCHESE

ITA 357 MENZO DE TOXANDRIA

G / BWP / Grey / 2012 / ANDIAMO Z / BON AMI / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx 8 74,33



31 Taisie DE GRUCHY

GBR 244 LIVE THE LIFE

G / AES / Bay / 2011 / ZANZIBAR / BARONS ROYAL ELEGANCE / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS / 105HW78 / E: L C DE GRUNCHY / F: S J & C E EDWARDS 8 74,63



32 Andrea MESSERSÌ

ITA 412 KUSSICA 'T'

M / BWP / Bay / 2010 / DIKTATOR VAN DE BOSLANDHOEVE / SANDRO / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen / 105CB53 / E: Rachele RINALDINI (10117028) / F: Leo Quirijnen 8 74,79



33 Jonathan GORDON

IRL 379 CAPRI

M / OS / Black / 2013 / GENTLEMAN / CADOR 5 / 106PE92 / E: Andrea HOPPE (10092217) / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG / 106PE92 / E: Andrea HOPPE (10092217) / F: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG 9 75,10



34 Pierre COITEUX FONTAINE

FRA 423 VISTA DU CHALET

M / SF / Chestnut / 2009 / OGANO SITTE / NIDOR PLATIERE / 104WG67 / E: Charles COITEUX (10170392), Corinne COITEUX (10199252) / F: M. CLAUDE PERGENT, MANGIENNES (FRA) / 104WG67 / E: Charles COITEUX (10170392), Corinne COITEUX (10199252) / F: M. CLAUDE PERGENT, MANGIENNES (FRA) 12 69,46



35 David GONZALEZ HERRERA

ESP 256 VACKANDA DE LOJOU

M / SF / Bay / 2009 / APACHE D'ADRIERS / DIAMANT DE SEMILLY / 105DI39 / E: M. François LEVY / F: Caroline LE FRANC 29390 SCAER (FRA) / 105DI39 / E: M. François LEVY / F: Caroline LE FRANC 29390 SCAER (FRA) 12 73,16



36 Thomas RYAN

IRL 202 INSIDER VDL

S / KWPN / Grey / 2013 / ETOULON / CORLAND / 106FE19 / E: W VAN DE LAGEWEG (10180754) / F: Scheppink / 106FE19 / E: W VAN DE LAGEWEG (10180754) / F: Scheppink 12 74,21



37 Paulien SCHEPERS

BEL 391 TOUJOURS L'AMOUR

M / WESTF / Bay / 2011 / TOULOUSE / LANDFRIEDEN / 105XO46 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: M PATRICK KUHN 99 (FRA) / 105XO46 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: M PATRICK KUHN 99 (FRA) 13 75,04



38 Omer KARAEVLI

TUR 387 CHESTON DE LA POMME D'OR Z

G / ZANG / Grey / 2010 / CHIPPENDALE Z / CONTENDRO II / 105IX69 / E: ES Equestrian Team Holding BV (20002237), Efe SIYAHI (10046881) / F: PATRICK HUYSE / 105IX69 / E: ES Equestrian Team Holding BV (20002237), Efe SIYAHI (10046881) / F: PATRICK HUYSE 13 76,89



39 Lien VAN ENDE

BEL 303 CURIOSITY

G / HOLST / Bay / 2009 / CARETINO / CAMBRIDGE / 104TL86 / E: Jo VAN ENDE (10129420), Rob VAN ENDE (10166960) / F: VULLERS ANTON, HEDWIGENKOOG (GER) / 104TL86 / E: Jo VAN ENDE (10129420), Rob VAN ENDE (10166960) / F: VULLERS ANTON, HEDWIGENKOOG (GER) 13 92,18



40 Christopher SMITH

GBR 334 CASSINIS CHAPLIN

S / HOLST / Grey / 2008 / SAN PATRIGNANO CASSINI / CASCAVELLE / 104QZ67 / E: Nicholas CONLON (10216259) / F: GILLEN FRANK, VIERNHEIM (GER) / 104QZ67 / E: Nicholas CONLON (10216259) / F: GILLEN FRANK, VIERNHEIM (GER) 16 72,75



41 Frederick TROSCHKE

GER 236 KADDEE VAN DE KNUFFEL

G / BWP / Grey / 2010 / CASSINI II / 105JE36 / E: Werner Puype / F: Puype / 105JE36 / E: Werner Puype / F: Puype 16 73,37



42 Sylvain MISRAOUI

FRA 376 ATHINA MAIL

M / SF / Other / 2010 / JAGUAR MAIL / QUITE EASY / 105IT59 / E: Armand BLANC (10178858) / F: Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA) / 105IT59 / E: Armand BLANC (10178858) / F: Bernard Pierre LE COURTOIS 61390 BRULLEMAIL (FRA) 16 74,16



43 Caroline MÜLLER

GER 383 GARFIELD

G / KWPN / Chestnut / 2011 / CHELLTHAGO Z / NUMERO UNO / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) 17 76,30



44 Anna SZARY ZIEBICKA

POL 223 HELIOS VAN DE NOORDHEVEL

BWP / Bay / 2007 / HEARTBREAKER / LAROME / 103TE66 / E: Anna Szary-Ziebicka / F: FRANKEN CORNEEL, WUUSTWEZEL (BEL) / 103TE66 / E: Anna Szary-Ziebicka / F: FRANKEN CORNEEL, WUUSTWEZEL (BEL) 22 78,45



Yifan ZHANG

CHN 226 CUIDAM

G / KWPN / Grey / 2007 / VERDI TN / CHELLANO / 104HS54 / E: Jie ZHANG (10127948) / F: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / R. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / 104HS54 / E: Jie ZHANG (10127948) / F: W. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) / R. VAN DE MHEEN, HOEVELAKEN (NED) Uitgesloten



Maiju MALLAT

FIN 372 QUAZAR L

FWB / Bay / 2013 / QUAPRICE DU BOIS MARGOT / CLINTON / 105XX15 / E: Eija LILJA (10165874) / 105XX15 / E: Eija LILJA (10165874) Uitgesloten



Carlos DE LA MALLA

ESP 311 MALBEC DE BRANDEGEM

G / BWP / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / RICHEBOURG D'10 / 105VK91 / E: Saigon bvba / F: Peter De Brabandere / 105VK91 / E: Saigon bvba / F: Peter De Brabandere Opgegeven



Jurgen STENFERT

NED 415 CASINA 15

M / HANN / Grey / 2008 / CALIDO I / AS DI VILLAGANA / 104RR26 / E: Sham Stables / F: EDGAR BRANDT (GER) / 104RR26 / E: Sham Stables / F: EDGAR BRANDT (GER) Opgegeven



