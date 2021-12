CSI 2*1*YH1* X-MAS Tour Azelhof - week 2

D CSIYH1* - 7 year old horses

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 81 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 16:51 Uur (16.12.2021)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Kim KEYMIS

BEL 637 DILAJO OH Z

G / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / LARIMAR / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. 0 57.52

375.00 EUR

2 Dieter VERMEIREN

BEL 570 HALF A MILLION 111 Z

G / Bay / 2014 / HER SENAAT 111 / PLOT BLUE / 106XY89 / E: Theeuwes / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106XY89 / E: Theeuwes / F: Stal Harrie Theeuwes NV 0 58.26

300.00 EUR

3 Christophe VANDERHASSELT

BEL 584 DIAMANTINA Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / 106NY76 / E: Ushuaia Horses (20004646) / F: Sabine Daems / 106NY76 / E: Ushuaia Horses (20004646) / F: Sabine Daems 0 58.60

225.00 EUR

4 Anouk KORT

NED 710 JERSIENA

M / Black / 2014 / I'M SPECIAL DE MUZE / GOODTIMES / 107GU86 / E: Emma LEJAULT (10148072) / 107GU86 / E: Emma LEJAULT (10148072) 0 59.91

150.00 EUR

5 Benjamin WULSCHNER

GER 699 BEEZEE

M / HANN / Chestnut / 2014 / BALOU DU ROUET / GROSSO Z / 106JP04 / E: Rodrigo WARZECHA (10219039) / F: Oltmanns, Heiko / 106JP04 / E: Rodrigo WARZECHA (10219039) / F: Oltmanns, Heiko 0 59.94

105.00 EUR

6 Charlotte PHILIPPE

BEL 603 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann 0 60.37

82.50 EUR

7 Maria Magdalena CELOTTO

BEL 580 KANISKA HC DE LA FALIZE Z

M / Bay / 2014 / KANNAN / PAPILLON ROUGE / 107FY55 / E: Ecurie De La Falize / F: Ecuries de la Falize - Gilson Remy et Alain / 107FY55 / E: Ecurie De La Falize / F: Ecuries de la Falize - Gilson Remy et Alain 0 61.41

60.00 EUR

8 Gilles THOMAS

BEL 677 J. COMGHORLA VAN BEEK

M / KWPN / Bay / 2014 / COMME IL FAUT / PADINUS / 107JE31 / E: 't Eirbissemhof / F: Guido Herijgers 'T Eirbissemhof / 107JE31 / E: 't Eirbissemhof / F: Guido Herijgers 'T Eirbissemhof 0 61.58

45.00 EUR

9 Caroline DE LAET

BEL 701 CAPALL

G / HOLST / Black / 2014 / CASALL / HERALDIK / 106OE14 / E: Van Riet / F: Joost Van Riet / 106OE14 / E: Van Riet / F: Joost Van Riet 0 61.59

45.00 EUR

10 Caroline DE LAET

BEL 705 ESTAI DU CHATELLIER

M / Bay / 2014 / KANNAN / DIAMANT DE SEMILLY / 106PH61 / E: Spiessens K Horses BVBA / F: Lemasle Jean-Louis & David / 106PH61 / E: Spiessens K Horses BVBA / F: Lemasle Jean-Louis & David 0 62.21

37.50 EUR

11 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 516 BOEGEGARDENS UN

G / HOLST / Chestnut / 2014 / 107CM13 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / 107CM13 / E: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) 0 62.35

37.50 EUR

12 Kim KEYMIS

BEL 638 DIRINA O.H. Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / CLARISSIMO Z / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde 0 62.41

37.50 EUR

13 Radoslaw ZALEWSKI

POL 694 ERQUY PEGUIGNON

S / SF / Bay / 2014 / LUX Z / DIAMANT DE SEMILLY / 106PM19 / E: Jacek KUZMA (10162790), Radoslaw ZALEWSKI (10040868) / F: S.A.R.L. Agricole de Redon de Colombier / 106PM19 / E: Jacek KUZMA (10162790), Radoslaw ZALEWSKI (10040868) / F: S.A.R.L. Agricole de Redon de Colombier 0 63.52

30.00 EUR

14 Sam POLLEUNIS

BEL 616 ONA P

M / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis 0 63.71

30.00 EUR

15 Arnaud DOEM

BEL 509 INFINITY DU SEIGNEUR

G / SBS / Grey / 2014 / ENSOR VAN DE HEFFINCK / CHELLANO Z / 106WM27 / E: La Ferme Du Seigneur / F: Marc Vanlangendonck / 106WM27 / E: La Ferme Du Seigneur / F: Marc Vanlangendonck 0 64.57

30.00 EUR

16 Arnaud GAUBLOMME

BEL 538 ZIVAGO VAN HET BILDEKEN Z

G / Grey / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE N.O.P. / BURGGRAAF / 106WO35 / E: Gaublomme / F: Tom Gaublomme / 106WO35 / E: Gaublomme / F: Tom Gaublomme 0 64.78

30.00 EUR

17 Filippo TABARINI

ITA 670 OTHELLO OPTIMUS

G / BWP / Chestnut / 2014 / STAKKATO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro 0 64.97

30.00 EUR

18 Gilles NUYTENS

BEL 562 OHLALA VH KLUIZEBOS

M / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CORRADO I / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV 0 64.98

30.00 EUR

19 Filippo TABARINI

ITA 669 ORAGE OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTERS' SCENDRO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv 0 65.95

30.00 EUR

20 Caroline DE LAET

BEL 703 ODARCO VAN D' ABELENDREEF

G / Chestnut / 2014 / DARCO / LORD Z / 107LB97 / E: Cerpentier / F: Wilfried Cerpentier / 107LB97 / E: Cerpentier / F: Wilfried Cerpentier 0 66.09

30.00 EUR

21 Cis VAN HOYDONCK

BEL 545 O BELLE VAN HET CAPPELLEVELD

M / Bay / 2014 / ETOULON VDL / CAROSSO VDL / 106ZP44 / E: Van Hoydonck / F: Pieter Havermans / 106ZP44 / E: Van Hoydonck / F: Pieter Havermans 0 66.72

30.00 EUR

= 1,770.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

22 Thomas BRANDT

GER 524 CASALTINERO

S / HOLST / Other / 2014 / CASALL / CHAMBERTIN 3 / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian 0 67.07



23 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 639 EMIR DU COEUR DES COLLINES Z

G / ZANG / Black / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO III / 106VK31 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Vandewiele / 106VK31 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Vandewiele 0 68.52



24 Robby KROWOZA

GER 676 JUPILER

G / KWPN / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / ARGENTINUS / 107MS10 / E: B KNOPS (10168952) / F: H.J.M. Knops / 107MS10 / E: B KNOPS (10168952) / F: H.J.M. Knops 0 69.27



25 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 541 ESTEPONA 111 Z

M / ZANG / Bay / 2014 / ECHO VAN HET NEERENBOSCH / BEST MAN Z / 106SQ50 / E: Ann Carton BV (20017577) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106SQ50 / E: Ann Carton BV (20017577) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 0 69.44



26 Aymeric BRAY

FRA 711 EXCELSIOR DE JARSAY

G / SF / Bay / 2014 / 106MP60 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / 106MP60 / E: Erny SCHMITZ (10182908) 0 69.67



27 Christopher MEGAHEY

IRL 624 CARLSSON HC

S / HOLST / Grey / 2014 / CLARIMO / CASALL / 106OO86 / E: Per CARLSSON (10199636), Natalie HEDMAN CARLSSON (10072735) / F: Carstensen-moeller, Ute / 106OO86 / E: Per CARLSSON (10199636), Natalie HEDMAN CARLSSON (10072735) / F: Carstensen-moeller, Ute 0 69.73



28 Louis MAHIEU

BEL 542 ET TOC DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / ARC DE TRIOMPHE / ARGENTINUS / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus 0 71.65



29 Lies MALISART

BEL 652 ARIBAS Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / AKTION PUR Z / CRACKY Z / 106QI94 / E: Wim MALISART (10093731) / F: WIM MALISART / 106QI94 / E: Wim MALISART (10093731) / F: WIM MALISART 0 72.74



30 Jennifer PEDERSEN

DEN 601 OAK GROVE'S CLOWN

HANN / Bay / 2014 / CASCADELLO / BALOU DU ROUET / 106PF75 / E: Gestüt Eichenhain GmbH (20000039) / F: H.G. van Wijlick / 106PF75 / E: Gestüt Eichenhain GmbH (20000039) / F: H.G. van Wijlick 0 73.41



31 Frederic VERNAET

BEL 547 JUST DANCE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2014 / JAMES VD KORNELISHOEVE / UPSILON VD HEFFINCK / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman / 106WO44 / E: T&L NV (20000792) / F: Cedric Tilleman 0 73.47



32 Gilles DUNON

BEL 588 THIAMO Z

S / Other / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / VDL CORLAND / 106SA81 / E: Mues / F: Reinhold Mues / 106SA81 / E: Mues / F: Reinhold Mues 0 73.55



33 Aymeric BRAY

FRA 712 ET LUI DE HUS

G / SF / Chestnut / 2014 / BALOU DU ROUET / DIAMANT DE SEMILLY / 106PM16 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras De Hus / 106PM16 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras De Hus 0 73.86



34 Julia HOUTZAGER-KAYSER

AUT 533 JELITA C

M / KWPN / Chestnut / 2014 / ETOULON / GUIDAM / 106VH69 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020) / F: Stoeterij 't Centrum / 106VH69 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020) / F: Stoeterij 't Centrum 0 75.31



35 Nick VRINS

BEL 597 ORELIE

M / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VH RUYTERSHOF / NABAB DE REVE / 107FE03 / E: Joris MEULEMANS (10001809) / F: Joris Meulemans / 107FE03 / E: Joris MEULEMANS (10001809) / F: Joris Meulemans 0 75.52



36 Marie FOULON

BEL 661 EASY

M / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / OGANO SITTE / 106YL65 / E: Foulon / F: Marie Foulon / 106YL65 / E: Foulon / F: Marie Foulon 0 76.77



37 Nadège JANSSEN

BEL 536 MACKAY

G / HANN / Chestnut / 2014 / 106JD56 / E: Natalia CZERNIK (10037441) / F: Dieter Scherwitzki / 106JD56 / E: Natalia CZERNIK (10037441) / F: Dieter Scherwitzki 0 76.79



38 Kevin JOCHEMS

NED 672 SHANROE PEETERS

G / Bay / 2014 / DALLAS VDL / CONDIOS / 106WO68 / E: Christel PAUWELS (10190916) / 106WO68 / E: Christel PAUWELS (10190916) 0 77.39



39 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 590 ORPHEE EH Z

M / Bay / 2014 / OMAR / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) / 106ST25 / E: As Sport horses (20000280) 0 77.88



40 Nick VRINS

BEL 598 ONE WAY VAN DE KWAKKELHOEK

S / Bay / 2014 / JILBERT VAN 'T RUYTERSHOF / TOULON / 107HW42 / E: Rostal NV / F: Gert Maes / 107HW42 / E: Rostal NV / F: Gert Maes 1 78.82



41 Thierry GOFFINET

BEL 514 ONERO VAN TEXELHOF

G / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / HEARTBREAKER / 107JI95 / E: De Waele / F: Jozef De Waele / 107JI95 / E: De Waele / F: Jozef De Waele 1 78.96



42 Thierry GOFFINET

BEL 512 OSCAR KAN DURESSES

G / BWP / Grey / 2014 / KANNAN / NABAB DE REVE / 106WX49 / E: Charlotte VANDEWALLE (10183121) / F: CHARLOTTE VANDEWALLE & BAS REJET / 106WX49 / E: Charlotte VANDEWALLE (10183121) / F: CHARLOTTE VANDEWALLE & BAS REJET 2 82.54



43 Gilles THOMAS

BEL 678 ELFRA VAN BEEK Z

S / ZANG / Bay / 2014 / EL SALVADOR / VAGABOND DE LA POMME / 106PY83 / E: 't Eirbissemhof (20004955) / F: Guido Herrijgers / 106PY83 / E: 't Eirbissemhof (20004955) / F: Guido Herrijgers 2 83.78



44 Bert PANNEELS

BEL 510 OGINA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / LYS DE DARMEN / 107KQ30 / E: Bert PANNEELS (10072522) / F: Tom De Craene / 107KQ30 / E: Bert PANNEELS (10072522) / F: Tom De Craene 4 58.32



45 Julia DALLAMANO

FRA 600 COEUR DE PREM Z

M / Grey / 2014 / CAP KENNEDY*BOIS MARGOT / NIDOR PLATIERE / 106SR89 / E: Nathalie DUMARTIN LINDNER (10002356) / 106SR89 / E: Nathalie DUMARTIN LINDNER (10002356) 4 60.21



46 Tal MILSTEIN

ISR 708 MAGIC SPIRIT

OS / Other / 2014 / 106LS58 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: Gabriele Schmid / 106LS58 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: Gabriele Schmid 4 62.28



47 Thomas BRANDT

GER 525 CASTLE CREEK

S / HOLST / Bay / 2014 / CASALL / CARTHAGO Z / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba / 107LQ58 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Silke Zuba 4 62.75



48 Axel VANDOORNE

BEL 690 AMIRO B Z

G / ZANG / Grey / 2014 / ASCA Z / CONCRETO / 106PW66 / E: Nathalie VANDOORNE (10143227) / F: R.Bogaerts / 106PW66 / E: Nathalie VANDOORNE (10143227) / F: R.Bogaerts 4 63.32



49 Axel VANDOORNE

BEL 689 OGOPOGO

G / BWP / Bay / 2014 / DEAVILLE DE LA VIE / LORD Z / 106OM42 / E: Basquita / F: Dimitri Degrave / 106OM42 / E: Basquita / F: Dimitri Degrave 4 63.51



50 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 719 OO SEVEN VD MOLENDREEF

G / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CLINTON / 106NO81 / E: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / F: Stal van de Molendreef / 106NO81 / E: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / F: Stal van de Molendreef 4 65.35



51 Cindy PERDAEN

NED 641 JUBEL'S MUMBO

S / KWPN / Bay / 2014 / ELTON JOHN / LAURISTIN / 106PR64 / E: Cindy PERDAEN (10006748), Theo PERDAEN (10202139) / F: Th. Perdaen / 106PR64 / E: Cindy PERDAEN (10006748), Theo PERDAEN (10202139) / F: Th. Perdaen 4 65.57



52 João Victor CASTRO

BRA 511 Igor Chavannais

S / SBS / Bay / 2014 / Hunter's Scendro / Papillon Rouge / 106YY83 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / 106YY83 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) 4 66.04



53 Gerco SCHRÖDER

NED 503 JAGUAR

G / KWPN / Grey / 2014 / CORPORAL VDL / CHICAGO I Z / 106XS83 / E: BWG STABLES (20001247) / F: W.Harke / 106XS83 / E: BWG STABLES (20001247) / F: W.Harke 4 66.43



54 Brecht BILLE

BEL 658 OSCAR THE HOMAGE

S / Chestnut / 2014 / QUINT VH MAARLO Z / ELTON / 106XU16 / E: Krismar Stables / F: Koen Geerits / 106XU16 / E: Krismar Stables / F: Koen Geerits 4 66.56



55 Jan VERMEIREN

BEL 575 OAKLEY VAN DORPERHEIDE

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / ANDIAMO / 107KR15 / E: JV Horses (20003059), NR Horses (20018229) / F: Stoeterij Dorperheide / 107KR15 / E: JV Horses (20003059), NR Horses (20018229) / F: Stoeterij Dorperheide 4 66.87



56 Andres VEREECKE

BEL 532 COCONUT VAN PAEMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / CICERO Z / SANDRO Z / 107KP70 / E: Stoeterij Van Paemel / F: Stoeterij van Paemel bvba / 107KP70 / E: Stoeterij Van Paemel / F: Stoeterij van Paemel bvba 4 67.16



57 Koen VEREECKE

BEL 625 OILILY DE MUZE

M / BWP / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / RAMIRO Z / 106LV97 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris De Brabander & Paul Hendrix / 106LV97 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris De Brabander & Paul Hendrix 4 67.29



57 Jorik VERVOORT

BEL 551 CREDIBILIS VAN HET LINDENHOF Z

M / Bay / 2014 / CROWN Z / LANDETTO / 107KF05 / E: Van De Vijver / F: Luc Van De Vijver / 107KF05 / E: Van De Vijver / F: Luc Van De Vijver 4 67.29



59 Gerrit FLÜCKEN

GER 548 COLSINI AS

S / HOLST / Grey / 2014 / COLMAN / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106PW88 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Thomas Sporn / 106PW88 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Thomas Sporn 4 70.30



60 Christophe VANDERHASSELT

BEL 583 THUNATELLIE Z

M / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV 4 71.92



61 Camila MAZZA DE BENEDICTO

BRA 591 CARDINAL D'YSIEUX Z

G / Bay / 2014 / CROWN Z / VERT ET ROUGE / 107GN24 / E: S.C.E.A. HARAS D'YSIEUX (20003079) / 107GN24 / E: S.C.E.A. HARAS D'YSIEUX (20003079) 4 73.23



62 Ellen GEILFUSS

BEL 623 OBERON VAN 'T LOHOF

S / Bay / 2014 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106XZ25 / E: Luyten / F: Dimfa Stadeus / 106XZ25 / E: Luyten / F: Dimfa Stadeus 4 73.31



63 Toon MAES

BEL 663 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Henri REYNTENS (10224919) / F: Versnick / 107BO92 / E: Henri REYNTENS (10224919) / F: Versnick 4 73.66



64 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 622 GINGER ALE

M / HOLST / Grey / 2014 / MYLORD CARTHAGO*HN / DIARADO / 106HD27 / E: Team Philippaerts (20002517), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Wiepert Klaus-Peter / 106HD27 / E: Team Philippaerts (20002517), Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Wiepert Klaus-Peter 4 73.95



65 Julia JABLONSKA

POL 506 JARMILLO L

G / KWPN / Chestnut / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE / CARTANI 4 / 107CJ92 / E: Natalia JABLONSKA (10174118) / F: G.J. Lucas / 107CJ92 / E: Natalia JABLONSKA (10174118) / F: G.J. Lucas 4 74.17



66 Toon MAES

BEL 664 HARRY'S CHAT GIRL Z

M / Grey / 2014 / HOUSTON / CHATMAN / 107HI62 / E: Reyntens / F: Versnick / 107HI62 / E: Reyntens / F: Versnick 4 74.82



67 Frederic VERNAET

BEL 546 OLIMPIC VAN DE STERHOEVE

G / BWP / Bay / 2014 / DIEU MERCI VAN T&L / CARABAS VAN DE WATERINGHOEVE / 106YA62 / E: Tilleman Sporthorses BV (20017886) / F: Marcel Boodts / 106YA62 / E: Tilleman Sporthorses BV (20017886) / F: Marcel Boodts 4 75.33



68 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 589 JADINA

M / Bay / 2014 / CANABIS Z / CORLAND / 106VG73 / E: Peeters / F: Fam. Slingerland / 106VG73 / E: Peeters / F: Fam. Slingerland 4 76.07



69 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 718 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens 4 76.38



70 Filippo TABARINI

ITA 671 CORTOCINA

M / OS / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / CARTOGRAN / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz 4 76.61



71 Lander DE BRUYN

BEL 596 IT'S ME DU BOSQUETIAU

S / SBS / Bay / 2014 / DAYTON SITTE / ALBION DU CHENE BRULE / 106TH44 / E: STAL BERGMANS (20004081) / F: Luc Pagnieau / 106TH44 / E: STAL BERGMANS (20004081) / F: Luc Pagnieau 5 78.39



72 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 618 ODESSA C

M / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LAROME / 107IF30 / E: Van Duppen / F: Cyriel Lanslots / 107IF30 / E: Van Duppen / F: Cyriel Lanslots 5 79.05



73 João Victor CASTRO

BRA 720 OMANI DE REGOR

M / BWP / Chestnut / 2014 / SCENDRO / DARCO / 107GA21 / E: Eurohorse Bvba / F: familie veldeman de regor / 107GA21 / E: Eurohorse Bvba / F: familie veldeman de regor 7 88.32



74 Matt GARRIGAN

IRL 651 SAVARONA

M / KWPN / Bay / 2014 / DAKAR TN / ELDORADO V/D ZESHOEK / 107EV21 / E: BWG STABLES (20001247) / F: MTS. G. en G.F. Brinkman / 107EV21 / E: BWG STABLES (20001247) / F: MTS. G. en G.F. Brinkman 8 65.22



75 Linda PORTYCHOVA

CZE 647 JUMAGO

G / KWPN / Bay / 2014 / VAN GOGH / LUPICOR / 107HN52 / E: BWG STABLES (20001247) / F: M.G. Ophof & Stal Horn B.V. / 107HN52 / E: BWG STABLES (20001247) / F: M.G. Ophof & Stal Horn B.V. 8 71.65



76 Andres VEREECKE

BEL 531 OSCAR VAN HET BREEHOF

G / BWP / Black / 2014 / KAFKA VAN DE HEFFINCK / QUITE EASY / 106UL49 / E: Niels NEYT (10209777) / 106UL49 / E: Niels NEYT (10209777) 8 72.73



77 Koen GELAUDE

BEL 574 INVINCIBLE

S / Grey / 2014 / NUMERO UNO / ERIKA D\\\'88 / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON 8 74.51



78 Tal MILSTEIN

ISR 707 JERICHO

G / KWPN / Bay / 2014 / BERLIN / DOLLAR DE LA PERRE / 107AE94 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: m.boerrigter / 107AE94 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: m.boerrigter 10 100.07



79 Bertrand GENIN

BEL 650 ALIA

M / AES / Chestnut / 2014 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / GIPSY DE ST.MARTIN / 105XZ21 / E: Cressy NEADS (10041309) / F: Stuart Needs / 105XZ21 / E: Cressy NEADS (10041309) / F: Stuart Needs 12 67.99



80 Arnaud GAUBLOMME

BEL 539 KAMILLE VAN DE LINDENHOVE Z

M / Bay / 2014 / KANNAN / EDJAZ V 'T MERELSNEST / 107CI42 / E: Verstockt / F: Patrick Verstockt / 107CI42 / E: Verstockt / F: Patrick Verstockt 12 72.07



81 Virginie BOURGEOIS-ARNHEM

BEL 501 OTHELLO VAN DE ELDAMAHOEVE

G / Chestnut / 2014 / SCENDIX / BURGGRAAF / 107GV34 / E: Bourgeois-Arnhem / F: David Vannijvel / 107GV34 / E: Bourgeois-Arnhem / F: David Vannijvel 16 70.98



