CSI 2*/1*/YH1* Azelhof

L&M SPORTHORSES Tijdschema Ruiter Paard

F CSIYH1* - 7 year old horses

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 53 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 17:12 Uur (22.01.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Roy VAN BEEK

BEL 538 FORTUNE R Z

S / ZANG / Chestnut / 2015 / FANTOMAS DE MUZE / MERMUS R / 106WC13 / E: Yacelo Nv / F: YACELO NV / 106WC13 / E: Yacelo Nv / F: YACELO NV 0 62,09 0 27,69

625.00 EUR

2 Thomas RYAN

IRL 523 SECRET STAR

HANN / Bay / 2015 / STAKKATO GOLD / LANDADEL / 106TL65 / E: Jumper Horses Sweden (20003753) / F: Albert Sprehe / 106TL65 / E: Jumper Horses Sweden (20003753) / F: Albert Sprehe 0 63,65 0 28,20

500.00 EUR

3 Julien ANQUETIN

FRA 513 FARAH TAME

M / Bay / 2015 / QUADRIO TAME / PANAMA TAME / 107NV51 / E: S.C.E.A. BROHIER DENIS (20003094) / 107NV51 / E: S.C.E.A. BROHIER DENIS (20003094) 0 62,86 0 30,53

375.00 EUR

4 Loewie JOPPEN

NED 595 PIPER VD HEFFINCK

S / BWP / Bay / 2015 / QUICK STAR / CABRIO VAN DE HEFFINCK / 106XF79 / E: Loewie JOPPEN (10031514), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de Heffinck BVBA / 106XF79 / E: Loewie JOPPEN (10031514), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de Heffinck BVBA 0 64,57 0 30,74

250.00 EUR

5 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 537 PICCA BELLA DE TILO

M / BWP / Grey / 2015 / JAGUAR VAN PAEMEL / EDJAZ VAN'T MERELSNEST / 107DL83 / E: Sophie KESSELS (10229148) / F: Sophie Kessels / 107DL83 / E: Sophie KESSELS (10229148) / F: Sophie Kessels 0 61,58 0 31,89

175.00 EUR

6 Silvia DIEGO PARDO

ESP 549 LYLITH

M / HOLST / Grey / 2015 / LIVELLO / QUINTERO / 107GK21 / E: Spits BV (20001429) / F: De Dwerse Hagen BVBA / 107GK21 / E: Spits BV (20001429) / F: De Dwerse Hagen BVBA 0 63,53 0 32,21

137.50 EUR

7 Lauranne SPITS

BEL 508 HAPPY VAN DE GULDEN

M / Bay / 2015 / CASALL / CORMINT / 107CB93 / E: Spits / F: Hark Martensen / 107CB93 / E: Spits / F: Hark Martensen 0 64,07 0 34,07

100.00 EUR

8 Geoffrey COBBAUT

BEL 539 CARO T Z

M / ZANG / Black / 2015 / CONTENDRO I / DIAMANT DE SEMILLY / 106XZ87 / E: Jose TIMMERMAN (10226895) / F: Jose Timmerman / 106XZ87 / E: Jose TIMMERMAN (10226895) / F: Jose Timmerman 0 65,63 0 35,28

75.00 EUR

9 Ruben ROMP

NED 568 KINGSTEN

G / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / CARETINO 2 / 107DH38 / E: Rinus BLOM (10157084) / F: VERSCHOOR / 107DH38 / E: Rinus BLOM (10157084) / F: VERSCHOOR 0 65,29 0 37,60

75.00 EUR

10 Marie FOULON

BEL 524 PICKUP DE RASE

S / BWP / Grey / 2015 / JINGO DI DIEU D’ARRAS / LE TOT DE SEMILLY / 106YD10 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Bart Bayens-Langsvreugd / 106YD10 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Bart Bayens-Langsvreugd 0 63,94 4 28,49

62.50 EUR

11 Jeff Paw NIELSEN

DEN 613 RAYPAWERS ROCKALIDO C

S / DWB / Bay / 2015 / ROCKLAND / CRELIDO / 107BY27 / E: Carola Nea Susanne PORKO (10225602) / F: Carola Nea Susanne Porko / 107BY27 / E: Carola Nea Susanne PORKO (10225602) / F: Carola Nea Susanne Porko 0 62,57 4 28,97

62.50 EUR

12 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 582 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUIDAM DE REVEL / 107DV56 / E: Francisco MUSA (10179252) / F: Mariette van lombergen / 107DV56 / E: Francisco MUSA (10179252) / F: Mariette van lombergen 0 65,88 4 30,45

62.50 EUR

13 Gilles THOMAS

BEL 602 KIVOLETTE VAN BEEK

M / KWPN / Chestnut / 2015 / CIDANE / INDOCTRO / 107JE32 / E: T'Eirbissemhof / F: 't Eirbissemhof / 107JE32 / E: T'Eirbissemhof / F: 't Eirbissemhof 0 63,68 4 30,84

35.00 EUR

14 Raf KOOREMANS

NED 606 POMPIDOU DU MARAIS DD

G / BWP / Bay / 2015 / L'ARC DE TRIOMPHE / DARCO / 107KV53 / E: Kerkhofs / F: Filip De Dycker / 107KV53 / E: Kerkhofs / F: Filip De Dycker 0 65,63 4 32,90

35.00 EUR

15 Willem GREVE

NED 564 KARELIEN W

M / KWPN / Bay / 2015 / COMME IL FAUT 5 / CARAMBOLE / 106WG93 / E: Jan GREVE (10087225), Willem Greve Sportpaarden B.v. (20000053) / F: Greve / 106WG93 / E: Jan GREVE (10087225), Willem Greve Sportpaarden B.v. (20000053) / F: Greve 0 64,84 4 34,04



16 Jill SMITS

BEL 588 PALINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ53 / E: Smits / F: T&J BVBA / 107EJ53 / E: Smits / F: T&J BVBA 0 64,65 4 36,22



17 Gilles NUYTENS

BEL 531 PIPALINE VAN'T ZOMERHOF

M / BWP / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CICERO VAN PAEMEL Z / 107BQ97 / E: Marc BRAEMS (10225075) / F: Yoeri Braems / 107BQ97 / E: Marc BRAEMS (10225075) / F: Yoeri Braems 0 65,15 8 33,02



18 Christophe VANDERHASSELT

BEL 557 PILGRIM VITSEROEL

G / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / AIR JORDAN Z / 107LO11 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107LO11 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 65,81 8 34,53



19 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 512 JAZZY DES DAMES

S / SBS / Bay / 2015 / EMERALD / CALVARO F.C. / 106XI01 / E: Haras des Dames (20004740) / F: Haras des Sagr Dames / 106XI01 / E: Haras des Dames (20004740) / F: Haras des Sagr Dames 0 65,93



20 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 530 JUDINE VAN DE KAPEL

M / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh 1 66,10



21 Gilles THOMAS

BEL 601 PFAFF DE KALVARIE

G / Bay / 2015 / SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HE / PRIOBERT DE KALVARIE / 107NR04 / E: Geens-stal De Kalvarie / F: N.V. Stal De Kalvarie / 107NR04 / E: Geens-stal De Kalvarie / F: N.V. Stal De Kalvarie 1 66,20



22 Estee BOMERÉ

BEL 609 MOONSHINE VAN T AMELDONK Z

M / Chestnut / 2015 / MARIUS CLAUDIUS / CASALL ASK / 107KW74 / E: Bomere / F: Ameldonk BVBA / 107KW74 / E: Bomere / F: Ameldonk BVBA 1 66,45



23 Jeroen DE WINTER

BEL 501 PETROSSIAN BC

S / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / DARCO / 106SR42 / E: Blue Chip Bloodstock / F: Blue Chip Bloodstock Inc. / 106SR42 / E: Blue Chip Bloodstock / F: Blue Chip Bloodstock Inc. 1 66,90



24 Frederic VERNAET

BEL 614 Paulus-l

G / BWP / Bay / 2015 / Corydon Van T&l / Toulon / 107DW92 / 107DW92 2 67,11



25 Frederic VERNAET

BEL 562 PETRONELLA VAN DE BARLEBUIS

M / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 107LM63 / E: . PAPPIJN-VANDECASTEELE (10158161) / F: Pieter De Vleeschauwer / 107LM63 / E: . PAPPIJN-VANDECASTEELE (10158161) / F: Pieter De Vleeschauwer 2 67,33



26 Ralph SLAATS

NED 544 CIRONDINE Z

M / ZANG / Grey / 2015 / 107MV96 / E: Ralph SLAATS (10097284) / 107MV96 / E: Ralph SLAATS (10097284) 2 67,66



27 Jill SMITS

BEL 589 KARLINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA 3 68,01



28 Gregory COTTARD

FRA 571 FREEZBY DE WY

M / Bay / 2015 / ARMITAGES BOY / LANDSTURM / 106SN56 / E: Gregory COTTARD (10027893) / 106SN56 / E: Gregory COTTARD (10027893) 3 68,31



29 Sophia SCHINDLBECK

GER 578 KANDIAMA DMH

M / KWPN / Bay / 2015 / ANDIAMO Z / LANCER II / 107BM06 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: E.Berkhof Paarden BV / 107BM06 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: E.Berkhof Paarden BV 4 63,03



30 Levi DRIESSEN

NED 535 IN THE POCKET DK Z

M / ZANG / Bay / 2015 / INAR C / ACTION-BREAKER / 107BT58 / E: Britt VERHOEVEN (10225265) / F: Stal de Krochten / 107BT58 / E: Britt VERHOEVEN (10225265) / F: Stal de Krochten 4 63,07



31 Julien ANQUETIN

FRA 514 FITZGERALD WM

S / Other / 2015 / BISQUET BALOU C VD MISPEL / QUIDAM DE REVEL / 107EZ59 / E: Mario LE GUEN (10234367) / 107EZ59 / E: Mario LE GUEN (10234367) 4 63,52



32 Eddy BOLS

BEL 553 PEPPER VAN HET HEIKANTHOF

G / Bay / 2015 / ACTION-BREAKER / ESPERANTO VAN PAEMEL / 107JD97 / E: Es / F: Jacqueline Es / 107JD97 / E: Es / F: Jacqueline Es 4 63,85



33 Christophe VANDERHASSELT

BEL 558 PIMPERNEL VITSEROEL

M / Bay / 2015 / NUMERO UNO / CICERO VAN PAEMEL Z / 107LP03 / E: Sportstal Vanderhasselt / F: Sportstal Vanderhasselt / 107LP03 / E: Sportstal Vanderhasselt / F: Sportstal Vanderhasselt 4 64,07



34 Max THIROUIN

FRA 555 FRENCHY MENILJEAN

G / SF / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / MUGUET DU MANOIR / 107CU84 / E: Max THIROUIN (10002265) / F: S.c.e.a. EQUIDIS 59226 RUMEGIES (FRA) / 107CU84 / E: Max THIROUIN (10002265) / F: S.c.e.a. EQUIDIS 59226 RUMEGIES (FRA) 4 64,08



35 Willem GREVE

NED 563 KYRLANTHE

M / KWPN / Chestnut / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / GRAN CORRADO / 107HS79 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020), Willem Greve Sportpaarden B.v. (20000053) / F: van der Vinne-Brisko / 107HS79 / E: Stal Houtzager-Kayser M. (20000020), Willem Greve Sportpaarden B.v. (20000053) / F: van der Vinne-Brisko 4 65,64



36 Jorik VERVOORT

BEL 593 TIBO VAN DE BLOKVENHOEVE

G / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / FALDO / 107KF06 / E: Fransen / F: Magali - Kenneth Baekelmans - Fransen / 107KF06 / E: Fransen / F: Magali - Kenneth Baekelmans - Fransen 4 69,77



37 Patrik SPITS

BEL 603 POLLE M

G / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 107GK23 / E: Panneels / F: Stoeterij Molenhof BVBA / 107GK23 / E: Panneels / F: Stoeterij Molenhof BVBA 5 66,34



38 Steven VERMEIR

BEL 560 AUTREAU NS Z

M / ZANG / Black / 2015 / AIR JORDAN Z / FALCO / 106ZX16 / E: Maes / F: Francois Nelson / 106ZX16 / E: Maes / F: Francois Nelson 5 66,47



39 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 616 Forbio V H Moeshof

G / SF / Bay / 2015 / Numero Uno / Capital / 107AD05 / 107AD05 7 68,40



40 Jaroslav SIMA

CZE 573 SINDIBAD-H

G / OS / Chestnut / 2015 / 107FY30 / E: Pavla TOLAROVA (10237361) / 107FY30 / E: Pavla TOLAROVA (10237361) 8 69,12



41 Kendra Claricia BRINKOP

GER 518 COCONUT POMMEX Z

M / SF / Bay / 2015 / WINDOWS VH COSTERSVELD / KANNAN / 107KS16 / E: Stephex Stables / F: Stephex STables & Geert Baertsoen / 107KS16 / E: Stephex Stables / F: Stephex STables & Geert Baertsoen 8 69,30



42 Lander DE BRUYN

BEL 583 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR

G / Grey / 2015 / CURBY DU SEIGNEUR / SCHILLING / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK 8 69,58



42 Lander DE BRUYN

BEL 584 KAPRISCH DBH Z

M / Black / 2015 / KANNAN / RAMIRO Z / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV 8 69,58



44 Thibeau SPITS

BEL 565 CLAUS VAN DE HELLE

G / Grey / 2015 / COLMAN / CASALL / 107ON21 / E: Stoeterij Van De Helle / F: Klaus Thiedemann / 107ON21 / E: Stoeterij Van De Helle / F: Klaus Thiedemann 9 66,01



45 Thomas BRANDT

GER 566 KARLIDO M

OS / Grey / 2015 / KANNAN / CALIDO I / 107AY96 / E: Manfred VILLMANN (10002103) / F: Mertin, Nadine / 107AY96 / E: Manfred VILLMANN (10002103) / F: Mertin, Nadine 10 67,23



46 Thijmen VOS

NED 600 KATHLEEN WV

M / KWPN / Bay / 2015 / VIGO D ARSOUILLES STX / WIZZERD WV / 107FI99 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: WESSELS/VETKER / 107FI99 / E: Stal Wiefferink (20000759) / F: WESSELS/VETKER 13 70,48



47 Bart ANTHONISSEN

BEL 520 PIROCCO CASTANOO

G / Grey / 2015 / ZIROCCO BLEU VDL / DIAMANT DE SEMILLY / 106WZ28 / E: Anthonissen / F: gerd bart wauters anthonissen / 106WZ28 / E: Anthonissen / F: gerd bart wauters anthonissen 17 70,09



48 Lena LEONARD

BEL 516 FRAMBOISE BATILLY

M / Bay / 2015 / QLASSIC BOIS MARGOT / CASSINI 1 / 107NW52 / E: First Horses SA / F: elevage de batilly / 107NW52 / E: First Horses SA / F: elevage de batilly 21 78,46



49 Patrik SPITS

BEL 604 Ping Pong Van De Koekoek

G / Bay / 2015 / Diamant De Semilly / Chin Chin / 107OM39 / 107OM39 25 74,56



50 Arjen VAN DIEPEN

NED 546 KARDASHIAN

M / KWPN / Bay / 2015 / FABRIANO / KENWOOD / 107EK45 / E: Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Diepen / 107EK45 / E: Arjen VAN DIEPEN (10122139) / F: Diepen 26 83,80



51 Bart CLARYS

BEL 522 PEPITA DI CANTERO

M / BWP / Bay / 2015 / KAFKA VD HEFFINCK / CARETINO / 106ZA02 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: BVBA Stoeterij Di Cantero / 106ZA02 / E: Marc MERTENS (10219062) / F: BVBA Stoeterij Di Cantero 28 89,01



52 Joep WENSELAERS

BEL 576 PIPA DE YESELO

M / Bay / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUISTELLO / 106TR37 / E: Van Wolvelaer / F: Kristel Van Wolvelaer / 106TR37 / E: Van Wolvelaer / F: Kristel Van Wolvelaer 30 83,47



53 Kessy VAN BERLO

NED 596 KABOOM

G / KWPN / Bay / 2015 / CORPORAAL VDL / QUATTRO 7 / 106WM39 / E: Kessy VAN BERLO (10092100) / F: Burgers / 106WM39 / E: Kessy VAN BERLO (10092100) / F: Burgers 37 94,25



