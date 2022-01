CSI 2*/1*/YH1* Azelhof

VAN ENDE ROXY Tijdschema Ruiter Paard

08 CSI2* - 1m35

Table A - 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 70 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 10:08 Uur (23.01.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Jens VANDENBERK

BEL 246 CYNTHIA Z

M / Grey / 2009 / CALVADOS / TURBO VAN HET GESTELHOF / 105FC65 / E: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / F: Belgian Warmblood / 105FC65 / E: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / F: Belgian Warmblood 0 0 = 0.00 21,66

500.00 EUR

2 Jeroen DE WINTER

BEL 233 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 0 0 = 0.00 21,96

400.00 EUR

3 Leopold VAN ASTEN

NED 266 Vdl Groep Nino Du Roton

G / BWP / Bay / 2013 / Iron Man Van De Padenborre / Codex / 105YB58 / 105YB58 0 0 = 0.00 22,08

300.00 EUR

4 Bart CLARYS

BEL 319 OXYGENE DU MARAIS DD

S / BWP / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 106PY17 / E: Mertens / F: Filip De Dycker / 106PY17 / E: Mertens / F: Filip De Dycker 0 0 = 0.00 22,09

200.00 EUR

5 Benjamin WULSCHNER

GER 419 QUIDDITSCH 2

G / OLDBG / Bay / 2010 / QUINTENDER 2 / CORDALME / 105GH76 / E: Hanseatic Sporthorses AC Gmbh & Co.KG (20016551) / F: Riechert, Carsten / 105GH76 / E: Hanseatic Sporthorses AC Gmbh & Co.KG (20016551) / F: Riechert, Carsten 0 0 = 0.00 22,38

140.00 EUR

6 Kendra Claricia BRINKOP

GER 367 ETANIA VA

M / HOLST / Bay / 2012 / QUINTAGO VA / CRAWFORD 5 / 106QW48 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Allwörden, Manfred von / 106QW48 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Allwörden, Manfred von 0 0 = 0.00 22,44

110.00 EUR

7 Stefanie SAPERSTEIN

USA 404 HONESTY CTV Z

M / ZANG / Bay / 2014 / HOEGIE VAN 'T BERGSKE / MOZART DES HAYETTES / 107BC62 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: Casais-Thonon-Vanhoutte / 107BC62 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: Casais-Thonon-Vanhoutte 0 0 = 0.00 22,77

80.00 EUR

8 Joe CLEE

GBR 285 NAIMA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2013 / ECHO VAN 'T SPIEVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 106QR48 / E: Stud 111 (20016464) / F: Stal den Bisschop / 106QR48 / E: Stud 111 (20016464) / F: Stal den Bisschop 0 0 = 0.00 23,22

60.00 EUR

9 Joe CLEE

GBR 284 AXEL 111 Z

G / ZANG / Bay / 2011 / ACTION BREAKER / CHATMAN / 105MW72 / E: Stud 111 (20016464) / F: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes / 105MW72 / E: Stud 111 (20016464) / F: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes 0 0 = 0.00 23,33

60.00 EUR

10 Silvia DIEGO PARDO

ESP 359 CALIPSO VAN DE BERGDALHOEVE Z

ZANG / Bay / 2010 / CENTO LANO / 105BG45 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. / 105BG45 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. 0 0 = 0.00 23,35

50.00 EUR

11 Emilie STAMPFLI

SUI 388 KALINKA VAN 'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2010 / 105LQ93 / E: Demolie Invest / F: KAREL BOONEN / 105LQ93 / E: Demolie Invest / F: KAREL BOONEN 0 0 = 0.00 24,01

50.00 EUR

12 Michael HUGHES

USA 304 FLOYD VAN SCHORE

S / SBS / Bay / 2011 / INDOCTRO / 105BF30 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Lefevere / 105BF30 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Lefevere 0 0 = 0.00 24,16

50.00 EUR

13 Przemyslaw KONOPACKI

POL 223 PURE PASION FROM SECOND LIFE Z

G / ZANG / Grey / 2014 / PICASSO Z / 106UL47 / E: DOUBLE H FARM (20000488) / F: Thierry Hendrikx / 106UL47 / E: DOUBLE H FARM (20000488) / F: Thierry Hendrikx 0 0 = 0.00 24,49

35.00 EUR

14 Joep WENSELAERS

BEL 310 O'NEIL DE YESELO

G / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / QUISTELLO / 106TF45 / E: Van Wolvelaer / F: Van Wolvelaer Kristel / 106TF45 / E: Van Wolvelaer / F: Van Wolvelaer Kristel 0 0 = 0.00 24,75

35.00 EUR

15 Thomas DE WIT

BEL 254 LOLITA DW

M / Bay / 2011 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / TINKA'S BOY / 107NI29 / E: De Winne / F: Wilfried Dewinne / 107NI29 / E: De Winne / F: Wilfried Dewinne 0 0 = 0.00 25,12

35.00 EUR

16 Elisabeth Salhøj RASK

DEN 289 CASALL 16

HOLST / Bay / 2010 / CASALL / CANTUS / 106EZ71 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Lütkemeier, Friedrich / 106EZ71 / E: Bettina DÜR-LEHNER (10124148) / F: Lütkemeier, Friedrich 0 0 = 0.00 25,28

35.00 EUR

17 Aymeric BRAY

FRA 202 EXCELSIOR DE JARSAY

G / SF / Bay / 2014 / 106MP60 / E: Erny SCHMITZ (10182908) / 106MP60 / E: Erny SCHMITZ (10182908) 0 0 = 0.00 25,55

35.00 EUR

18 Jeroen APPELEN

BEL 242 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / E: Van Assche / F: Roger Schaerlaken / 107DF34 / E: Van Assche / F: Roger Schaerlaken 0 0 = 0.00 25,68

35.00 EUR

19 Jeroen DUBBELDAM

NED 279 INVESTMENT

S / KWPN / Chestnut / 2013 / KANNAN / GELHA'S VDL EMILION / 105ZY16 / E: Isabelle BOON (10009594) / F: G.J.H.Markhorst-v d Velde / 105ZY16 / E: Isabelle BOON (10009594) / F: G.J.H.Markhorst-v d Velde 0 0 = 0.00 26,09



20 Charline VANDERGEETEN

BEL 277 U DE QUITO DE BAUSSY Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / ULOVE DES CHARMES / QUITO DE BAUSSY / 105YL92 / E: ALANCAR S.R.L. / 105YL92 / E: ALANCAR S.R.L. 0 0 = 0.00 26,26



21 Viktor EDVINSSON

SWE 353 ELIWOOD DU FRESNE

M / Chestnut / 2014 / 107DM01 / E: Maxime BOULET (10229168) / F: Anne-Marie och Michel Mesnil / 107DM01 / E: Maxime BOULET (10229168) / F: Anne-Marie och Michel Mesnil 0 0 = 0.00 26,50



22 Ralph SLAATS

NED 263 IL DIVO SW

KWPN / Black / 2013 / QUINTAGO VA / GRAN CORRADO / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink 0 0 = 0.00 26,65



23 Annelies VORSSELMANS

BEL 261 JASMIN

M / KWPN / Chestnut / 2014 / EMIR R / TOLAN R. / 107FT70 / E: Willy VAN DER HAM (10037677) / F: A.H.Bosch / 107FT70 / E: Willy VAN DER HAM (10037677) / F: A.H.Bosch 0 0 = 0.00 26,98



24 Arnaud DOEM

BEL 325 INFINITY DU SEIGNEUR

G / SBS / Grey / 2014 / ENSOR VAN DE HEFFINCK / CHELLANO Z / 106WM27 / E: La Ferme Du Seigneur / F: Marc Vanlangendonck / 106WM27 / E: La Ferme Du Seigneur / F: Marc Vanlangendonck 0 0 = 0.00 27,01



25 Benjamin PIETERS

BEL 282 OKINAWA VAN DE MEERHOEVE

M / Grey / 2014 / DIEU-MERCI VAN T EN L / ATHLET Z / 107JX18 / E: Vehent / F: Koen Vehent / 107JX18 / E: Vehent / F: Koen Vehent 0 0 = 0.00 27,04



26 Evelyne PUTTERS

BEL 211 Nabeau Van Het Migroveld Z

G / ZANG / Grey / 2011 / Nabab De Reve / Taran De La Pomme / 105NU05 / 105NU05 0 0 = 0.00 28,41



27 Sophia SCHINDLBECK

GER 345 HIGHWAY

G / ZfDP / Grey / 2012 / CLEARWAY / CAMPBELL VDL / 105UD65 / E: Eric Berkhof Paarden BV / F: Clausen / 105UD65 / E: Eric Berkhof Paarden BV / F: Clausen 0 0 = 0.00 28,58



28 Gilles NUYTENS

BEL 241 OHLALA VH KLUIZEBOS

M / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CORRADO I / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV / 106TF60 / E: Kluizebos NV / F: Kluizebos NV 0 0 = 0.00 28,70



29 Evelyne PUTTERS

BEL 212 DIVINUS DE FRANCE

G / SF / Chestnut / 2013 / HUPPYDAM DES HORTS / PHOSPH'OR / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) 0 0 = 0.00 29,60



29 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 262 CHADONIA PS

M / HANN / Grey / 2012 / CHACCO-BLUE / CHICAGO / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 29,60



31 Christophe VANDERHASSELT

BEL 335 OPPORTUNITY VITSEROEL

G / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / AIR JORDAN Z / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 0 = 0.00 29,91



32 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 314 CARTE DE BLUE PS

G / OS / Chestnut / 2012 / CARTOON 21 / CHACCO-BLUE / 106OI44 / E: Gestüt Lewitz (20000004), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / F: Gestüt Lewitz / 106OI44 / E: Gestüt Lewitz (20000004), YEGUADA VALBANERA S.L. (20000515) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 30,07



33 Perry GERYL

BEL 229 COME TO LONDON Z

S / ZANG / Chestnut / 2012 / LONDON / KRUNCH DE BREVE / 106UF82 / E: Dirk VANBOSSEL (10229789) / F: Niels De Bruijn / 106UF82 / E: Dirk VANBOSSEL (10229789) / F: Niels De Bruijn 0 0 = 0.00 30,25



34 André REICHMANN

BRA 238 EGO DE TOXANDRIA Z

G / ZANG / Bay / 2014 / ECHO VAN'T SPIEVELD / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106VO01 / E: Joel VALLES ROSELL (10059697) / F: Dierckx / 106VO01 / E: Joel VALLES ROSELL (10059697) / F: Dierckx 0 0 = 0.00 30,69



35 Thomas BRANDT

GER 410 CASALTINERO

S / HOLST / Other / 2014 / CASALL / CHAMBERTIN 3 / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian / 106WJ10 / E: Peter STAHLBERG (10175571) / F: Schroder, Christian 0 0 = 0.00 32,86



36 Thibeau SPITS

BEL 300 JAVANNA VAN DE TORREDREEF

M / BWP / Chestnut / 2009 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / GUIDAM / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke 0 4 = 4.00 21,37



37 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 416 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh 0 4 = 4.00 22,85



38 Christophe VANDERHASSELT

BEL 336 MARA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / FOR PLEASURE / 106EY59 / E: Sportstal Vanderhasselt NV (20005307) / F: Tom De Craene / 106EY59 / E: Sportstal Vanderhasselt NV (20005307) / F: Tom De Craene 0 4 = 4.00 23,16



39 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 213 ZERLIN M

S / KWPN / Bay / 2004 / BERLIN / CONCORDE / 103AX34 / E: Ashford Farming LTD / F: A. DE JONG, WOUWSE PLANTAGE (NED) / 103AX34 / E: Ashford Farming LTD / F: A. DE JONG, WOUWSE PLANTAGE (NED) 0 4 = 4.00 23,20



40 Gilles DUNON

BEL 270 DONNA CASALLA DE POTEAU

M / HOLST / Chestnut / 2011 / CASALL / QUIDAMDEREVEL / 106IG29 / E: Hammes PGMBH (20016918) / F: Hammes PGMBH / 106IG29 / E: Hammes PGMBH (20016918) / F: Hammes PGMBH 0 4 = 4.00 23,26



41 Kim KEYMIS

BEL 322 DILAJO OH Z

G / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / LARIMAR / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. 0 4 = 4.00 24,04



42 Sam POLLEUNIS

BEL 379 ONA P

M / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis 0 4 = 4.00 25,24



43 Levi DRIESSEN

NED 412 WINX DU VLIST Z

M / ZANG / Bay / 2013 / WARRANT / CABALLO / 107BT57 / E: Stoeterij van der Vlist (20016980) / F: Vlist van der A.J. / 107BT57 / E: Stoeterij van der Vlist (20016980) / F: Vlist van der A.J. 0 4 = 4.00 25,33



44 Christina HENRIKSEN

DEN 295 CERO

G / KWPN / Bay / 2011 / CANTURANO / CANTOS / 105OZ36 / E: Jette RASMUSSEN (10183437) / F: B. VAN SPIJKEREN, EPE (NED) / 105OZ36 / E: Jette RASMUSSEN (10183437) / F: B. VAN SPIJKEREN, EPE (NED) 0 4 = 4.00 26,03



45 Maya DE LA JOYA FERNANDEZ-LONGORIA

ESP 338 UN LORD DU ROZEL

G / SF / Chestnut / 2008 / MYLORD CARTHAGO*HN / NARCOS II / 104EI29 / E: Maya DE LA JOYA FERNANDEZ-LONGORIA (10114619) / F: S.C.E.A. DU ROZEL BLIN LEBRETON, MONTVIRON (FRA) / 104EI29 / E: Maya DE LA JOYA FERNANDEZ-LONGORIA (10114619) / F: S.C.E.A. DU ROZEL BLIN LEBRETON, MONTVIRON (FRA) 4 0 = 4.00 26,09



46 Kasper DE BOECK

BEL 423 DIARADOS BLACK DIAMOND

G / HANN / Black / 2011 / DIARADO / GLORIAL / 105LC11 / E: Olivia GILLESPIE (10151847) / F: GESTUET LEWITZ / 105LC11 / E: Olivia GILLESPIE (10151847) / F: GESTUET LEWITZ 0 4 = 4.00 26,21



47 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 406 FOR THE MOMENT

S / KWPN / Bay / 2010 / MR. BLUE / DON JUAN / 105DQ11 / E: Siem Kat / F: Vleuten / 105DQ11 / E: Siem Kat / F: Vleuten 0 4 = 4.00 26,29



48 Jill VAN WESEL

BEL 230 DIAMOND Z

G / ZANG / Bay / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 104RR43 / E: Tal MILSTEIN (10002899) / F: Wouters VD Oudenweyer N / 104RR43 / E: Tal MILSTEIN (10002899) / F: Wouters VD Oudenweyer N 0 4 = 4.00 26,61



49 Maria BRANKA- BORJA

POL 384 CAMILLA 139

M / HOLST / Bay / 2010 / CARETINO 2 / CORONADO 3 / 105UV20 / E: Piotr BRANKA (10160212) / F: Meier, Thiess / 105UV20 / E: Piotr BRANKA (10160212) / F: Meier, Thiess 0 4 = 4.00 26,85



50 Ugo BERRITTELLA

BEL 348 CAPUERA

M / SF / Bay / 2012 / CONRAD / CORTEZ / 106JY75 / E: gwh (20004642) / 106JY75 / E: gwh (20004642) 4 0 = 4.00 28,27



51 Ines DE VOS

BEL 204 COOKIE DU BASSIN

S / SF / Bay / 2012 / LANDO / FIDELIO DU DONJON / 106GK40 / E: Laurent CERNIN / F: Yvonne POTIGNON 71420 GENELARD (FRA) / 106GK40 / E: Laurent CERNIN / F: Yvonne POTIGNON 71420 GENELARD (FRA) 0 4 = 4.00 28,32



52 Gilles THOMAS

BEL 218 MIU MIU VAN OVERIS

M / BWP / Chestnut / 2012 / INSHALLAH DE MUZE / DARCO / 105TY88 / E: De Bock Valentijn / F: Studfarm Overis BVBA / 105TY88 / E: De Bock Valentijn / F: Studfarm Overis BVBA 4 0 = 4.00 28,42



53 Elsa JOHANSSON

SWE 381 HESTIA

M / KWPN / Grey / 2012 / Wizzerd Wv / Tygo / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp 0 4 = 4.00 29,43



54 Daphne KINDT

BEL 392 HEVERLY Z

M / ZANG / Bay / 2009 / HARLEY VDL / LAURITZ J / 104YP71 / E: Joost Ghyssel (11037280) / F: Belaen Nele / 104YP71 / E: Joost Ghyssel (11037280) / F: Belaen Nele 4 0 = 4.00 29,62



55 Lucas BRANDT

GER 430 CASTELLO 188

G / HOLST / Grey / 2007 / SAN PATRIGNANO CASSINI / CANTUS / 104DI70 / E: Lucas BRANDT (10183280) / F: HATTEBUHR JUERGEN, WINSEN/ALLER (GER) / 104DI70 / E: Lucas BRANDT (10183280) / F: HATTEBUHR JUERGEN, WINSEN/ALLER (GER) 0 4 = 4.00 30,32



56 Bisher KAYALI

JOR 232 BELUGA

G / HOLST / Grey / 2009 / CASSINI I / QUINAR / 104HB65 / E: Nasouh KAYALI (10012225) / F: PETERSEN PETER FR., AHRENSHOEFT (GER) / 104HB65 / E: Nasouh KAYALI (10012225) / F: PETERSEN PETER FR., AHRENSHOEFT (GER) 4 0 = 4.00 30,41



57 Bisher KAYALI

JOR 231 X FACTOR

G / HOLST / Bay / 2011 / CASSINI I / CONTENDER / 105VS02 / E: Bisher KAYALI (10108144) / F: HANSEN JOHANNES / 105VS02 / E: Bisher KAYALI (10108144) / F: HANSEN JOHANNES 4 0 = 4.00 31,10



58 Kristy SNEPVANGERS

NED 355 INSPERATION

G / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON / LBH CALVADOS / 106DF05 / E: C M R SNEPVANGERS (10177151), Miranda SNEPVANGERS (10200947) / F: Snepvangers / 106DF05 / E: C M R SNEPVANGERS (10177151), Miranda SNEPVANGERS (10200947) / F: Snepvangers 4 0 = 4.00 31,40



59 Jeff Paw NIELSEN

DEN 294 IBIZA VK

G / KWPN / Chestnut / 2013 / VIGO D ARSOUILLES STX / PHIN-PHIN / 106GE37 / E: Per THYBO (10182802) / F: M.Van Kleef / 106GE37 / E: Per THYBO (10182802) / F: M.Van Kleef 4 0 = 4.00 33,08



60 Bart ANTHONISSEN

BEL 337 MR BLUE C

S / BWP / Grey / 2012 / MR BLUE / PARCO / 106EZ51 / E: Anthonissen / F: Cyriel Lanslots / 106EZ51 / E: Anthonissen / F: Cyriel Lanslots 0 6 = 6.00 36,51



61 Maya DE LA JOYA FERNANDEZ-LONGORIA

ESP 339 CASSIO 31

G / OS / Bay / 2010 / 105NO53 / E: Will gård AB / F: Wilhelm Winkler / 105NO53 / E: Will gård AB / F: Wilhelm Winkler 0 8 = 8.00 26,02



62 Geoffrey COBBAUT

BEL 395 NASHVILLE R VAN GROENHOVE Z

S / ZANG / Black / 2013 / NAMELUS R / CORLAND / 106JO95 / E: Bruno PIETERS (10124834) / F: Bruno Pieters / 106JO95 / E: Bruno PIETERS (10124834) / F: Bruno Pieters 0 8 = 8.00 26,38



63 Zoe LIA

ITA 293 LIZABELLA

M / OLDBG / Bay / 2010 / LORDANOS / LANDADEL / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz 4 4 = 8.00 27,48



64 Marie DIVE

BEL 377 GLENN

G / KWPN / Grey / 2011 / UP TO DATE / MANHATTAN / 106JL06 / E: LTA TRADING COMPANY LLC (20016594) / F: Imming / 106JL06 / E: LTA TRADING COMPANY LLC (20016594) / F: Imming 0 8 = 8.00 28,25



65 Ines VILLMANN-DOLL

GER 431 GORDON'S GIN

G / HANN / Other / 2007 / GARANT / DON JUAN / 107AG39 / E: Ulrich ZUR KAMMER (10222234) / F: Ulrich zur Kammer / 107AG39 / E: Ulrich ZUR KAMMER (10222234) / F: Ulrich zur Kammer 4 4 = 8.00 31,57



66 Kim KEYMIS

BEL 324 DISARO O.H. Z

G / Bay / 2013 / DICASI O.H / CASSARO Z / 107NI69 / E: Baens Beheer / F: BVBA O.H. / 107NI69 / E: Baens Beheer / F: BVBA O.H. 0 8 = 8.00 32,36



67 Gregory COTTARD

FRA 329 DREAM LOVE

G / Grey / 2013 / NORMAN PRE NOIR / URBAIN DU MONNAI / 107JJ00 / E: SAS Kyle Timm (20017769) / 107JJ00 / E: SAS Kyle Timm (20017769) 4 8 = 12.00 30,28



Hasan SENTURK

TUR 219 S.I.E.C. LOCCA

G / OS / Grey / 2011 / LIVELLO / CELANO / 104ZM93 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH / 104ZM93 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: Melisa Internationales Reitzentrum GmbH 4 4 Opgegeven

Zoe LIA

ITA 292 QUARRYCREST REFLECTION

G / ISH / Bay / 2009 / CLOVER ECHO / CAVALIER ROYALE / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY 0 0 Uitgesloten

Emilie STAMPFLI

SUI 387 QUINTON VOM ILUM

G / Chestnut / 2013 / QUICKLET DE KREISKER / MAJOR D'OLBICHE / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager 4 Uitgesloten

www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.