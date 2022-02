CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 1

POMMERY CHAMPAGNE

01 CSI2* - 1m35

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Thibeau SPITS

BEL 228 JAVANNA VAN DE TORREDREEF

M / BWP / Chestnut / 2009 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / GUIDAM / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke 0 0 = 0.00 26.30

500.00 EUR

2 Koen VEREECKE

BEL 302 QP CASTELLANE

S / HOLST / Bay / 2010 / CASALL / CONTENDER / 105HO39 / E: Peter QUIJO (10166349) / F: Detlef Hennings / 105HO39 / E: Peter QUIJO (10166349) / F: Detlef Hennings 0 0 = 0.00 26.93

400.00 EUR

3 Camille BIEBUYCK

BEL 283 KENYA VAN DE KLEINHEIDE

M / BWP / Bay / 2010 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON 210236093 / 105HD08 / E: Camille BIEBUYCK (10177207) / F: DAKWERKEN JANSSENS FRANS BVBA / 105HD08 / E: Camille BIEBUYCK (10177207) / F: DAKWERKEN JANSSENS FRANS BVBA 0 0 = 0.00 27.18

300.00 EUR

4 Elisa STRUBBE

BEL 437 FANTASY VAN DE WINDEWEG

M / KWPN / Bay / 2010 / NUMERO UNO / LE TOT DE SEMILLY / 104XH40 / E: Jade KINSABIL (10155656) / F: L.J.C. DEKNUDT, DIKKEBUS (BEL) / 104XH40 / E: Jade KINSABIL (10155656) / F: L.J.C. DEKNUDT, DIKKEBUS (BEL) 0 0 = 0.00 27.31

200.00 EUR

5 Tom SCHELLEKENS

NED 341 INFINITY

G / KWPN / Bay / 2013 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / TYGO / 107FY18 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: De Bollenhoeve / 107FY18 / E: Fok- en Handelsstal De Bollenhoeve (20002106) / F: De Bollenhoeve 0 0 = 0.00 28.38

140.00 EUR

6 Stanislav TEDER

EST 356 FUNKY BLUE

G / KWPN / Bay / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / LUX / 105AX37 / E: Talissa Witteboon / F: M.C.G. Van Den oetelaar / 105AX37 / E: Talissa Witteboon / F: M.C.G. Van Den oetelaar 0 0 = 0.00 29.03

110.00 EUR

7 Rein PILL

EST 224 SLOOPY Z

G / ZANG / Bay / 2013 / HUNTERS SCENDRO / SAN PATRIGNANO CORRADO / 106TE06 / E: Rein PILL (10002604), Trojan Horse Ltd (20001842) / F: Tom Camerlynck / 106TE06 / E: Rein PILL (10002604), Trojan Horse Ltd (20001842) / F: Tom Camerlynck 0 0 = 0.00 29.51

80.00 EUR

8 Freddy DEMUYNCK

BEL 269 URBIN MANCIAIS

G / SF / Chestnut / 2008 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / SCHERIF D ELLE / 104IA91 / E: Leeuwerikenhof / F: Denis Hubert / 104IA91 / E: Leeuwerikenhof / F: Denis Hubert 0 0 = 0.00 29.62

60.00 EUR

9 Kasper DE BOECK

BEL 427 DIARADOS BLACK DIAMOND

G / HANN / Black / 2011 / DIARADO / GLORIAL / 105LC11 / E: Olivia GILLESPIE (10151847) / F: GESTUET LEWITZ / 105LC11 / E: Olivia GILLESPIE (10151847) / F: GESTUET LEWITZ 0 0 = 0.00 29.84

60.00 EUR

10 Elisa STRUBBE

BEL 439 MR. QUALITY Z

S / ZANG / Grey / 2011 / MR BLUE / CASALL / 105AX81 / E: Datcha Invest (20006333) / F: Quality Stud / 105AX81 / E: Datcha Invest (20006333) / F: Quality Stud 0 0 = 0.00 30.08

50.00 EUR

11 Gerrit FLÜCKEN

GER 418 CARAN D'ACHE 2

G / OS / Other / 2012 / CLARIMO / CARETANO Z / 106OB50 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Franz-Willi Kochs / 106OB50 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Franz-Willi Kochs 0 0 = 0.00 30.11

50.00 EUR

12 Zoe LIA

ITA 258 QUARRYCREST REFLECTION

G / ISH / Bay / 2009 / CLOVER ECHO / CAVALIER ROYALE / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY / 105JE01 / E: Andrea LIA (10228054) / F: JOHN DOOLEY 0 0 = 0.00 30.22

50.00 EUR

13 Amanda LANDEBLAD

SWE 385 LITTLE TINGELING

M / SWB / Bay / 2011 / TORNESCH 1042 / CORTUS / 106RZ26 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Lottie Tham / 106RZ26 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Lottie Tham 0 0 = 0.00 30.73

35.00 EUR

14 Stefanie SAPERSTEIN

USA 366 HERMELYNTJE

M / KWPN / Chestnut / 2012 / DUTCH DESIGN / CLAUDIO / 106VM24 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / 106VM24 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) 0 0 = 0.00 30.74

35.00 EUR

15 Jaehee JUN

KOR 443 Kadans Van De Mispelaere

S / BWP / Bay / 2010 / Wandor Van De Mispelaere / Lux Z / 105DV05 / 105DV05 0 0 = 0.00 30.79

35.00 EUR

16 Lorenzo MACHU

FRA 344 UN PRINCE

G / SF / Chestnut / 2008 / KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO / VAS Y DONC LONGANE / 105EH40 / E: S.C.E.A. HARAS DU BOIS D'HAMAGE (20016862) / F: Danielle PRINCE 62730 LES ATTAQUES (FRA) / 105EH40 / E: S.C.E.A. HARAS DU BOIS D'HAMAGE (20016862) / F: Danielle PRINCE 62730 LES ATTAQUES (FRA) 0 0 = 0.00 31.14

35.00 EUR

17 Marie SANDELL

NED 241 FOREVER

G / KWPN / Bay / 2010 / VERDI TN / QUICK STAR / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof / 105VZ80 / E: Marie SANDELL (10113791) / F: G.B.L.Nijhof 0 0 = 0.00 31.67

35.00 EUR

18 Geert ADRIAENSEN

BEL 303 ONA VAN'T VELDEKEN

M / Bay / 2014 / DIEU MERCI VAN T&L / QUOUGLOF ROUGE / 107NX04 / E: Van Mieghem / F: Guy Vervaet / 107NX04 / E: Van Mieghem / F: Guy Vervaet 0 0 = 0.00 31.77

35.00 EUR

19 Gerrit FLÜCKEN

GER 420 CANBERRA

M / HOLST / Bay / 2010 / CONNOR 48 / ALBORETTO / 106EP10 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Utesch, Andreas / 106EP10 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Utesch, Andreas 0 0 = 0.00 32.01

35.00 EUR

20 Tolga CÖMERTOGLU

TUR 400 S I E C CLICQUOT

G / HOLST / Chestnut / 2008 / CLINTON / CORRADO I / 103OO75 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: HELL LUDWIG, SEESTERMUEHE (GER) / 103OO75 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: HELL LUDWIG, SEESTERMUEHE (GER) 0 0 = 0.00 32.06

35.00 EUR

21 Gerrit FLÜCKEN

GER 419 CHAZETTO

G / HANN / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / AZETT / 104OL66 / E: Flücken, Gerrit / F: GESTÜT LEWITZ (GER) / 104OL66 / E: Flücken, Gerrit / F: GESTÜT LEWITZ (GER) 0 0 = 0.00 32.28

35.00 EUR

22 Joanna SZABO

SUI 221 PSG SIR

G / OLDBG / Bay / 2008 / CEVIN COSTNER / ARGENTINUS / 104GX23 / E: Szabo Katia / F: Kaeter, Veronika / 104GX23 / E: Szabo Katia / F: Kaeter, Veronika 0 0 = 0.00 32.33

35.00 EUR

23 Nicolas TAYOL

FRA 415 DINA DU GRAND PRE

M / SF / Bay / 2013 / MESSIRE ARDENT / CRAZYHORSE OF COCO / 106MG28 / E: S.C.E.A. DU GRAND PRE (20018636) / 106MG28 / E: S.C.E.A. DU GRAND PRE (20018636) 0 0 = 0.00 33.00

35.00 EUR

24 Tobias MEYER

GER 219 COLUGAR - H

S / HANN / Bay / 2013 / CODEX ONE / LEX LUGAR / 107MQ97 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: ZG Rowold / 107MQ97 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: ZG Rowold 0 0 = 0.00 33.13

35.00 EUR

25 Paulien SCHEPERS

BEL 267 EGERIE DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / HH CONRAD / DIAMANT DE SEMILLY / 106MC72 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: SARL Haras de Hus / 106MC72 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: SARL Haras de Hus 0 0 = 0.00 33.68

35.00 EUR

26 Emilie STAMPFLI

SUI 398 QUINTON VOM ILUM

G / Chestnut / 2013 / QUICKLET DE KREISKER / MAJOR D'OLBICHE / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager / 107MZ90 / E: Carole KÖPPEL (10261039) / F: Raphael Jager 0 0 = 0.00 33.74



27 Dennis VAN DEN BRINK

NED 249 ILEANNE SFN

M / KWPN / Grey / 2013 / ELDORADO VD ZESHOEK / SILVERSTONE / 106JQ71 / E: Springpaarden Fonds Nederland (20000672), Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: A. Schoones / 106JQ71 / E: Springpaarden Fonds Nederland (20000672), Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: A. Schoones 0 0 = 0.00 33.80



28 Lies MALISART

BEL 376 CALASCA 4

M / HOLST / Grey / 2012 / CASALL / CORRADO I / 107BB91 / E: Ilse GOEYVAERTS (10198742) / F: Lass Johann Peter / 107BB91 / E: Ilse GOEYVAERTS (10198742) / F: Lass Johann Peter 0 0 = 0.00 34.01



29 Julie CARLBERG

SWE 212 CCSTUD'S FIDELITY

S / SWB / Chestnut / 2010 / MONTE BELLINI / MONTREAL / 105LT12 / E: D. CARLBERG AND SON INTRESSENTER AB / F: D. Carlberg AND SON INTRESS AB O CCSTUD 99 (FRA) / 105LT12 / E: D. CARLBERG AND SON INTRESSENTER AB / F: D. Carlberg AND SON INTRESS AB O CCSTUD 99 (FRA) 0 0 = 0.00 34.13



30 Elisa STRUBBE

BEL 436 GREY BOY B

G / KWPN / Grey / 2011 / SINGAPORE / KOJAK / 105VC83 / E: Marianne STUBBE (10026039) / 105VC83 / E: Marianne STUBBE (10026039) 0 0 = 0.00 34.22



31 Mia Marleen LANNO

EST 377 HALOUBET

G / KWPN / Grey / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / 105XY32 / E: OÜ Riin Lanno (20002226) / 105XY32 / E: OÜ Riin Lanno (20002226) 0 0 = 0.00 34.67



32 Ugo BERRITTELLA

BEL 367 NOPIK V/D MUNTE

G / BWP / Grey / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SKIPPY II / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont 0 0 = 0.00 35.20



33 Hasan SENTURK

TUR 273 QUICK SILVER 14

HOLST / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / CORIALL 2 / 106MG62 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: Werner Broemmel / 106MG62 / E: Tolga CÖMERTOGLU (10201665) / F: Werner Broemmel 0 0 = 0.00 35.34



34 Lies MALISART

BEL 374 DANZEL Z

G / ZANG / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / NABAB DE REVE / 106BO70 / E: Malisart / F: Dr W. MALISART / 106BO70 / E: Malisart / F: Dr W. MALISART 0 0 = 0.00 35.41



35 Evelyne PUTTERS

BEL 380 Nabeau Van Het Migroveld Z

G / ZANG / Grey / 2011 / Nabab De Reve / Taran De La Pomme / 105NU05 / 105NU05 0 0 = 0.00 35.43



36 Niels BRUYNSEELS

BEL 337 ORIGI VD VOSBERG

G / Bay / 2014 / ECHO VAN'T SPIEVELD / CLINTON / 107PX01 / E: Stal Eigenlo - D\'Haese Dirk / F: Van lombergben D & D / 107PX01 / E: Stal Eigenlo - D\'Haese Dirk / F: Van lombergben D & D 0 0 = 0.00 35.68



37 Geert ADRIAENSEN

BEL 304 CUZANO Z

S / Bay / 2014 / CROWNTANO Z / LUPICOR / 107NX02 / E: Adriaensen / F: De Bruyn / 107NX02 / E: Adriaensen / F: De Bruyn 0 0 = 0.00 35.79



38 Jennifer MEYLAN

SUI 225 OVITA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / NABAB DE REVE / 106ND20 / E: Coralie MAITRE (10095213) / 106ND20 / E: Coralie MAITRE (10095213) 0 0 = 0.00 35.87



39 Lies MALISART

BEL 375 ARIBAS Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / AKTION PUR Z / CRACKY Z / 106QI94 / E: Wim MALISART (10093731) / F: WIM MALISART / 106QI94 / E: Wim MALISART (10093731) / F: WIM MALISART 0 0 = 0.00 35.92



40 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 254 O'BAILEY VH BROUWERSHOF

S / BWP / Bay / 2014 / DARCO / CONTACT VAN DE HEFFINCK / 106OG74 / E: Eac Sporthorses (20001183), Kees vd Oetelaar (20000598) / F: C.A.M. van den Oetelaar / 106OG74 / E: Eac Sporthorses (20001183), Kees vd Oetelaar (20000598) / F: C.A.M. van den Oetelaar 0 0 = 0.00 36.21



41 Julie CARLBERG

SWE 211 MILA-SUE PS

M / HANN / Bay / 2014 / MESSENGER / PILOT / 106UH67 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: Gestüt Lewitz / 106UH67 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 36.32



42 Zoe POTTER

GBR 280 JOLO VAN'T VELLER

M / KWPN / Bay / 2014 / FLORIS / OVIDIUS / 106LJ91 / E: Michael POTTER (10023750) / 106LJ91 / E: Michael POTTER (10023750) 0 0 = 0.00 36.35



43 Patrick LEMMEN

NED 329 JAMES BLOND

G / KWPN / Chestnut / 2014 / NABAB DE REVE / JONGGOR'S AJONC / 107AD44 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078), Jean WINKELMOLEN (10222026) / F: M. Stienen / 107AD44 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078), Jean WINKELMOLEN (10222026) / F: M. Stienen 0 0 = 0.00 36.41



44 Fleur HOLLEMAN

NED 363 INNUENDO R&D

M / KWPN / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / LANDOR S / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy 0 0 = 0.00 36.44



45 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 312 CJOXX Z

G / BWP / Chestnut / 2014 / COMME IL FAUT / DOLLAR DE LA PIERRE / 106XA74 / E: Vdb-c Horses / F: J. Timmer / 106XA74 / E: Vdb-c Horses / F: J. Timmer 0 0 = 0.00 36.56



46 Ibrahim Hani BISHARAT

JOR 324 HENRIETTE

M / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / 106SN58 / E: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629) / 106SN58 / E: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629) 0 0 = 0.00 36.57



47 Rui Guimarães PINTO

POR 210 FONIX

M / PSH / Chestnut / 2010 / COLTAIRE Z / MEXILHAO / 105HA66 / E: RUI PINTO / F: RUI SALVADOR GUIMARAES PINTO / 105HA66 / E: RUI PINTO / F: RUI SALVADOR GUIMARAES PINTO 0 0 = 0.00 36.77



48 Hendrik-Jan SCHUTTERT

NED 370 ZEPHYR

G / KWPN / Chestnut / 2013 / CHARISMA / SILVERSTONE / 106PI69 / E: Kenny BOZORGI (10201047), Susan BOZORGI (10201049) / F: G. SCHEPER / 106PI69 / E: Kenny BOZORGI (10201047), Susan BOZORGI (10201049) / F: G. SCHEPER 0 0 = 0.00 36.85



49 Helena BEYERS

BEL 433 MATONGE OF COLORS

G / BWP / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / EROS PLATIERE / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme 0 0 = 0.00 36.86



50 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 281 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2014 / CLARIMO ASK / SANDRO BOY / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens / 107MU52 / E: Rostal NV / F: Dirk Duyssens 0 0 = 0.00 37.08



51 Dennis VAN DEN BRINK

NED 248 OGANO GIRL Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / OGANO SITTE / MERMUS R / 106CU93 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: STAL DE KROCHTEN / 106CU93 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: STAL DE KROCHTEN 0 0 = 0.00 37.14



52 Maxime RIUS

FRA 401 OLINA

M / BWP / Bay / 2014 / IRON MAN VAN DE PADENBORRE / DANDY DU PLAPE / 106YL51 / E: Maxime RIUS (10023284) / F: Robert Smismans / 106YL51 / E: Maxime RIUS (10023284) / F: Robert Smismans 0 0 = 0.00 37.61



53 Tom SCHELLEKENS

NED 343 ISABEL

M / KWPN / Bay / 2013 / CAPTAIN COOPER / NON STOP 1590 / 106HE54 / E: Stal Schellekens (20006379), Vera VERSCHUUREN (10218435) / F: van de Boomen / 106HE54 / E: Stal Schellekens (20006379), Vera VERSCHUUREN (10218435) / F: van de Boomen 0 0 = 0.00 37.65



54 Damien DOYLE

IRL 309 GET LOOSE

ISH / Bay / 2013 / FLEX A BILL / 106KP62 / E: Edward DOYLE (10001161) / F: Edward Doyle / 106KP62 / E: Edward DOYLE (10001161) / F: Edward Doyle 0 0 = 0.00 37.96



55 Damien DOYLE

IRL 308 NASTY BOY V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / LORENTIN / 106HU93 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Dirk Duyssens / 106HU93 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Dirk Duyssens 0 0 = 0.00 38.41



56 Jens NIJS

BEL 243 DOC DI VILLAGANA

G / MIPAAF / Bay / 2011 / CALVARO / ACORADO / 106MI90 / E: VILLAGANA AGRICOLA DI ZORZAN ANNA B. / 106MI90 / E: VILLAGANA AGRICOLA DI ZORZAN ANNA B. 0 0 = 0.00 38.61



57 Koen VEREECKE

BEL 301 KASANOVA DE LA POMME

S / BWP / Bay / 2010 / BAMAKO DE MUZE / 105LE13 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Haras d/l Pomme Baertson-Keldermann / 105LE13 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Haras d/l Pomme Baertson-Keldermann 0 0 = 0.00 38.87



58 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 251 BEAUVILLE Z

G / ZANG / Bay / 2010 / BUSTIQUE / JUMPY DES FONTAINES / 105FS95 / E: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) / 105FS95 / E: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (20017873) 0 0 = 0.00 39.45



59 Salvador Fonseca FERREIRA

POR 208 ESCADA

G / KWPN / Grey / 2009 / CHACCO BLUE / INDORADO / 104FE50 / E: A.J.A.van Soest & C.L.N. van Soest-Smallenburg / F: E. VAN Soest, HOOGELOON (NED) / 104FE50 / E: A.J.A.van Soest & C.L.N. van Soest-Smallenburg / F: E. VAN Soest, HOOGELOON (NED) 0 0 = 0.00 39.89



60 Falih AL-DULAIMI

IRQ 322 NEXT-PIMPIE

G / BWP / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / JOKINAL DE BORNIVAL / 107IW71 / E: Hilke MOUWS (10156453) / F: Manekam / 107IW71 / E: Hilke MOUWS (10156453) / F: Manekam 0 0 = 0.00 40.71



61 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 204 NOTRE DAME DE BOURGUIGNON

M / BWP / Chestnut / 2013 / VIGO D ARSOUILLES / QUORUM DE LAUBRY / 106PS63 / E: Pieter BOURGUIGNON (10180863) / F: Pieter Bourguignon / 106PS63 / E: Pieter BOURGUIGNON (10180863) / F: Pieter Bourguignon 0 0 = 0.00 41.56



62 Jaime MARSH

GBR 205 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH

G / BWP / Bay / 2012 / STAKKATO / DOMINARD / 106EH06 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud Nv / 106EH06 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud Nv 0 1 = 1.00 43.99



63 Paris VANDOUSSELAERE

BEL 332 KAPRICE VD BISSCHOP

M / BWP / Grey / 2010 / BERLIN / UTRILLO VAN DE HEFFINCK / 105JA40 / E: Geerinckx Dirk / F: Tom De Craene / 105JA40 / E: Geerinckx Dirk / F: Tom De Craene 0 4 = 4.00 29.17



64 Kai SCHÄFER

GER 402 BELLE D' AMOUR

M / HANN / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / STAKKATO / 106UU60 / E: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / F: Georg Bräuer / 106UU60 / E: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / F: Georg Bräuer 0 4 = 4.00 30.28



65 Jorich SPITS

BEL 256 MISS MATHILDE S.V. DE REVE

M / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / TOULON / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt 0 4 = 4.00 31.60



66 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 410 ISABELLA

M / KWPN / Bay / 2013 / EXTASE / SIR CORLAND / 106OE07 / E: Stal van der Schans (20001496) / F: Stekelenburg / 106OE07 / E: Stal van der Schans (20001496) / F: Stekelenburg 0 4 = 4.00 31.81



67 Necmi EREN

TUR 296 CHAMPBELLA

M / HANN / Bay / 2013 / CAESAR IMPERATOR / CASHMAN / 106TL75 / E: Necmi EREN (10097758) / F: Heithaus / 106TL75 / E: Necmi EREN (10097758) / F: Heithaus 4 0 = 4.00 32.68



68 Jonas SADOUN

FRA 263 DEDICACE DU MAILLET Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet / 106OG96 / E: Marlène CHANOINE (10195200), Jonas SADOUN (10126879) / F: Elevage du Maillet 0 4 = 4.00 32.76



69 Gregory COTTARD

FRA 238 DREAM LOVE

G / Grey / 2013 / NORMAN PRE NOIR / URBAIN DU MONNAI / 107JJ00 / E: SAS Kyle Timm (20017769) / 107JJ00 / E: SAS Kyle Timm (20017769) 4 0 = 4.00 32.83



70 Sam POLLEUNIS

BEL 414 ONA P

M / Bay / 2014 / KANNAN / DARCO / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis / 107IY06 / E: Polleunis / F: Paul Polleunis 0 4 = 4.00 33.47



71 Katrin PILL

EST 255 JELENA G

M / KWPN / Grey / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE / CANTURANO / 106XX17 / E: Trojan Horse Ltd (20001842) / 106XX17 / E: Trojan Horse Ltd (20001842) 0 4 = 4.00 35.09



72 Silvia DIEGO PARDO

ESP 278 RAGGA MUFFIN

AES / Bay / 2009 / CALVARO Z / DIAMOND LAD / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay 0 4 = 4.00 35.20



73 Deborah-Ann DIERKES

GER 340 ORFANA V/D ULTRAHOEVE

M / BWP / Grey / 2014 / DAKAR VDL / JETSET-D / 106QY85 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678) / F: Noella van den Neucker / 106QY85 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678) / F: Noella van den Neucker 4 0 = 4.00 35.63



74 Elena HIETANEN

FIN 406 SINGLE LORD

G / MIPAAF / Grey / 2014 / SINGULORD JOTER / CALIDO / 106JP11 / E: Linde Equestrian (20005290) / 106JP11 / E: Linde Equestrian (20005290) 4 0 = 4.00 36.36



75 Ugo BERRITTELLA

BEL 368 CAPUERA

M / SF / Bay / 2012 / CONRAD / CORTEZ / 106JY75 / E: gwh (20004642) / 106JY75 / E: gwh (20004642) 4 0 = 4.00 37.10



76 Sophie MICHIEL

FRA 348 ISTANBUL DU REZIDAL

M / SBS / Bay / 2014 / 107GH50 / E: Sophie MICHIEL (10023138) / 107GH50 / E: Sophie MICHIEL (10023138) 0 4 = 4.00 37.11



77 Koen GELAUDE

BEL 262 INVINCIBLE

S / Grey / 2014 / NUMERO UNO / ERIKA D\\\'88 / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON / 107FV04 / E: Matton Invest bvba / F: WILLY MATTON 0 4 = 4.00 37.67



78 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 282 Olandra Van't Eigenlo

M / Bay / 2014 / Jilbert vh Ruytershof / 107PY38 / 107PY38 0 4 = 4.00 37.69



79 Silvia DIEGO PARDO

ESP 277 CALIPSO VAN DE BERGDALHOEVE Z

ZANG / Bay / 2010 / CENTO LANO / 105BG45 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. / 105BG45 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. 4 0 = 4.00 37.81



80 Hendrik-Jan SCHUTTERT

NED 371 ONSLOW

G / NRPS / Other / 2014 / 107ET68 / E: H.J.S. Trading (20005150) / F: D.Schaper / 107ET68 / E: H.J.S. Trading (20005150) / F: D.Schaper 4 0 = 4.00 37.82



81 Evelyne PUTTERS

BEL 382 MELUSO PS

G / OLDBG / Bay / 2013 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 107EQ14 / E: Cleran Horses / F: Gestut Lewitz / 107EQ14 / E: Cleran Horses / F: Gestut Lewitz 0 4 = 4.00 37.90



82 Bo FIEVEZ

BEL 272 HONOLULU DE MARGUY

M / Chestnut / 2013 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CALVADOS / 106TU05 / E: Phiba NV (20005743) / F: Hugues Delattre / 106TU05 / E: Phiba NV (20005743) / F: Hugues Delattre 0 4 = 4.00 38.05



83 Pieter CLEMENS

BEL 290 ARUSHA

M / OS / Bay / 2012 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / STAKKATO / 105TF92 / E: Onno HOLTRUST (10165743), Jos LANSINK (10011411) / 105TF92 / E: Onno HOLTRUST (10165743), Jos LANSINK (10011411) 0 4 = 4.00 38.27



84 Evelyne PUTTERS

BEL 381 DIVINUS DE FRANCE

G / SF / Chestnut / 2013 / HUPPYDAM DES HORTS / PHOSPH'OR / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) 0 4 = 4.00 38.48



85 Joanna SZABO

SUI 222 URANUS DE LA FOLIE

S / SF / Bay / 2008 / QUAPRICE BOIS MARGOT / CALVARO / 104NJ35 / E: Jenö SZABO (10187480), Katia SZABO (10187479) / F: M. BERTRAND BOURGEOT,M. DAVID BOURGEOT, VILLEBICHOT (FRA) / 104NJ35 / E: Jenö SZABO (10187480), Katia SZABO (10187479) / F: M. BERTRAND BOURGEOT,M. DAVID BOURGEOT, VILLEBICHOT (FRA) 4 0 = 4.00 38.63



86 Frederic MARIEN

BEL 431 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard 4 0 = 4.00 39.44



87 Kim KEYMIS

BEL 319 DISARO O.H. Z

G / Bay / 2013 / DICASI O.H / CASSARO Z / 107NI69 / E: Baens Beheer / F: BVBA O.H. / 107NI69 / E: Baens Beheer / F: BVBA O.H. 0 4 = 4.00 39.56



88 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 307 PK STANSTEAD

S / AES / Bay / 2012 / HICKSTEAD / ARGENTINUS / 107MD41 / E: Mohamed El Mehdi REGRAGUI (10261123) / F: PK Stud / 107MD41 / E: Mohamed El Mehdi REGRAGUI (10261123) / F: PK Stud 0 4 = 4.00 39.82



89 Kim KEYMIS

BEL 317 DILAJO OH Z

G / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / LARIMAR / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. / 107AV95 / E: Balito B.V. (20017763) / F: BVBA O.H. 0 8 = 8.00 30.98



90 Janely SAAR

EST 405 ILSONNE V BAREELHOF

M / BWP / Grey / 2008 / DIDAS DE L'ESPERANCE / NELSON Z / 103XU07 / E: Janely SAAR (10181613) / 103XU07 / E: Janely SAAR (10181613) 8 0 = 8.00 32.82



91 Thijs MACHIELSEN

NED 444 IREUZA

M / KWPN / Bay / 2013 / NUMERO UNO / HEARTBREAKER / 106ZX98 / E: Thijs MACHIELSEN (10218232) / F: J.Lamers / 106ZX98 / E: Thijs MACHIELSEN (10218232) / F: J.Lamers 4 4 = 8.00 34.46



92 Rik NAUTA

BEL 214 AHG WHITEROCK DE MUSE OF CRUISE

ISH / Bay / 2014 / CARDENTO / 107KP74 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Ann Gannon Glancy / 107KP74 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Ann Gannon Glancy 8 0 = 8.00 35.94



93 Elsa JOHANSSON

SWE 237 HESTIA

M / KWPN / Grey / 2012 / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp 4 4 = 8.00 36.99



94 Agathe MARTIN

FRA 326 IBIS TN

G / Bay / 2013 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / FUEGO DU PRELET / 106RZ75 / E: Christophe MARTIN (10192230), Aurore MARTIN THIEBEAU (10159898) / 106RZ75 / E: Christophe MARTIN (10192230), Aurore MARTIN THIEBEAU (10159898) 4 4 = 8.00 39.56



95 Jean-Michel PIROTTE

BEL 310 NISTRIA VAN DEN EIK

M / BWP / Chestnut / 2013 / TONIXE 07361844U / CAPITAL 210082388 / 105YS34 / E: Jean-Michel PIROTTE (10105710) / F: FAMILIE VERMEIR/STAL DEN EIK / 105YS34 / E: Jean-Michel PIROTTE (10105710) / F: FAMILIE VERMEIR/STAL DEN EIK 4 8 = 12.00 37.33



96 Claire PUTTERS

BEL 416 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 0 14 = 14.00 48.57



97 Jaime MARSH

GBR 206 N-JEWEL'S SING SONG

M / BWP / Chestnut / 2013 / SANDRO BOY / FOR PLEASURE / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud / 106FM58 / E: Jewel Court Stud Nv / F: Jewel Court Stud 0 22 = 22.00 56.11



98 Kim KEYMIS

BEL 320 DIRINA O.H. Z

M / ZANG / Bay / 2014 / DICASI O.H / CLARISSIMO Z / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde / 107AV97 / E: Balito B.V. (20017763) / F: Guido Op 't Eynde 4 = 4.00 RT



98 Fernando MARTINEZ SOMMER

MEX 294 COR BAKKER

G / KWPN / Black / 2007 / COLANDRO / QUATTRO / 104RD00 / E: Fernando MARTINEZ SOMMER (10033730) / F: A. BAKKER, HEERDE (NED) / 104RD00 / E: Fernando MARTINEZ SOMMER (10033730) / F: A. BAKKER, HEERDE (NED) 0 = 0.00 EL



98 Lena LEONARD

BEL 264 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 0 = 0.00 EL



