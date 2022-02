CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 1

A CSIYH1* - 5 & 6 year old horses

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 61 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 10:12 Uur (10.02.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Melanie GELIN

BEL 547 QATAR B

G / Bay / 2016 / QUIRAN / CONNOR / 107KL04 / E: van Decraen / F: Broemmel Werner / 107KL04 / E: van Decraen / F: Broemmel Werner 0 0 = 0.00 29.60

250.00 EUR

2 Jonas SADOUN

FRA 512 GAIKA DU PTISTCYRAN

M / Chestnut / 2016 / LABRADOR DE BREKKA / APACHE D'ADRIERS / 107MS27 / E: Coffignal / F: Y. Rondelot / 107MS27 / E: Coffignal / F: Y. Rondelot 0 0 = 0.00 30.41

200.00 EUR

3 Toon MAES

BEL 597 QUINQUINA VAN 'T HOOGEINDE

M / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107BO90 / E: Thys / F: Rony Thys / 107BO90 / E: Thys / F: Rony Thys 0 0 = 0.00 30.69

150.00 EUR

4 Jody VAN GERWEN

NED 610 CCSTUD'S LARASINA

M / SWB / Chestnut / 2016 / CCSTUD'S FIDELITY / CORLAND / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud 0 0 = 0.00 30.73

100.00 EUR

5 Melanie GELIN

BEL 548 FREEMAN HEUREKA Z

S / ZANG / Chestnut / 2016 / FOR PLEASURE / VERDI TN / 107CH07 / E: Van Decraen / F: Henry & J.j. Remijnse Luc / 107CH07 / E: Van Decraen / F: Henry & J.j. Remijnse Luc 0 0 = 0.00 30.81

70.00 EUR

6 Lennert KORSTEN

BEL 537 CHARLOTTE 123 Z

M / Black / 2016 / CASALLO Z / ELVIS TER PUTTE / 107EY35 / E: van Decraen / F: Lieven Vande Craen / 107EY35 / E: van Decraen / F: Lieven Vande Craen 0 0 = 0.00 30.94

55.00 EUR

7 Stefanie SAPERSTEIN

USA 530 GAIA DU BODERY

M / SF / Bay / 2016 / KANNAN / L’ARC DE TRIOMPHE / 107EK27 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: LE DORE / 107EK27 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: LE DORE 0 0 = 0.00 31.00

40.00 EUR

8 Mia Marleen LANNO

EST 519 MINI COOPER HC

G / KWPN / Bay / 2017 / INAICO / COLANDRO / 107NT89 / E: OÜ Riin Lanno (20002226) / F: H. Coremans / 107NT89 / E: OÜ Riin Lanno (20002226) / F: H. Coremans 0 0 = 0.00 31.54

30.00 EUR

9 Sofia FRANCOIS

BEL 571 REYNA

M / Bay / 2017 / CORNET'S PRINZ / DARCO / 107PV49 / E: Francois / F: Eric Claeys / 107PV49 / E: Francois / F: Eric Claeys 0 0 = 0.00 31.56

30.00 EUR

10 Ugo BERRITTELLA

BEL 568 GALAXIE D'ELLIPSE

M / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / GALOUBET A / 107MX10 / E: Francois / 107MX10 / E: Francois 0 0 = 0.00 32.00

25.00 EUR

11 Jens NIJS

BEL 558 KARMINA DE NYZE Z

M / Bay / 2016 / KANNAN / HEARTBREAKER / 107PS76 / E: Equine Finesse BVBA / F: Danny Nijs / 107PS76 / E: Equine Finesse BVBA / F: Danny Nijs 0 0 = 0.00 32.36

25.00 EUR

12 Romy IJBEMA

NED 527 LOBI DA BASI

G / KWPN / Chestnut / 2016 / HOTSPOT / ANDIAMO Z / 107IT58 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / 107IT58 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) 0 0 = 0.00 32.41

25.00 EUR

13 Sophie MICHIEL

FRA 532 GREEN CARD BOY

S / Other / 2016 / WINDOWS VH COSTERSVELD / QUIDAM DE REVEL / 107CU77 / E: Benjamin GOLLIOT (10056336), Nicolas GOLLIOT (10086303), Thomas GOLLIOT (10086304), Yves GOLLIOT (10 / 107CU77 / E: Benjamin GOLLIOT (10056336), Nicolas GOLLIOT (10086303), Thomas GOLLIOT (10086304), Yves GOLLIOT (10 0 0 = 0.00 32.74

20.00 EUR

14 Deborah-Ann DIERKES

GER 574 CONGRESSA

M / WESTF / Grey / 2016 / CONGRESS 4 / FALKENHOF'S LANCER / 106YP55 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678), Ursula LEITNER (10219288) / F: Johannes Rüter / 106YP55 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678), Ursula LEITNER (10219288) / F: Johannes Rüter 0 0 = 0.00 34.18

20.00 EUR

15 Cederick DEKNUDT

BEL 594 CHICA OF DE ROCKY MOUNTEN Z

M / ZANG / Bay / 2016 / CANTERBURRY / NONSTOP / 107OH48 / E: Buekers Kim - Van Och Kristiaan / F: Luc Cober - Luwina Drijkoningen / 107OH48 / E: Buekers Kim - Van Och Kristiaan / F: Luc Cober - Luwina Drijkoningen 0 0 = 0.00 35.11

20.00 EUR

16 Lennert KORSTEN

BEL 540 REFLEX VAN'T ROOSAKKER

S / Chestnut / 2017 / KASSANDER VAN'T ROODAKKER / VIGO D'ARSOUILLES / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens 0 0 = 0.00 35.16

20.00 EUR

17 Bjorn VANDENBOSSCHE

BEL 603 QUEQUETTE ROYALE VAN'T HOOGHEMELRIJK

M / BWP / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / LANDOR S / 107DQ45 / E: Nathalie KYNDT (10207983) / F: PAUL HANSSENS / 107DQ45 / E: Nathalie KYNDT (10207983) / F: PAUL HANSSENS 0 0 = 0.00 35.66



18 Tom SCHELLEKENS

NED 534 L-DORA VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2016 / ELDORADO V/D ZESHOEK / LORD Z / 107JH83 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: SMITS / 107JH83 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: SMITS 0 0 = 0.00 35.72



19 Kim EMMEN

NED 552 LAROSSA

M / KWPN / Grey / 2016 / DAKAR VDL / NUMERO UNO / 107PX10 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / F: N. HUIJSMANS / 107PX10 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / F: N. HUIJSMANS 0 0 = 0.00 35.90



20 Geoffrey COBBAUT

BEL 616 Evita T Z

M / Chestnut / 2016 / Elvis Ter Putte / Voltaire / 107PV47 / 107PV47 0 0 = 0.00 36.39



21 Logan LEEMANS

BEL 564 ROXETTE VAN'T HUKA

M / Grey / 2017 / CORNET OBOLENSKY / NONSTOP / 107NW42 / E: First Horses SA / F: Katrien Hulsbosch / 107NW42 / E: First Horses SA / F: Katrien Hulsbosch 0 0 = 0.00 36.57



22 Helena BEYERS

BEL 562 MY WAY DU SUD Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / MITHRAS DE REGOR / DULF VAN DEN BISSCHOP / 107DI67 / E: Beyers/Cassimon / F: Helena Beyers / 107DI67 / E: Beyers/Cassimon / F: Helena Beyers 0 0 = 0.00 37.21



23 Lennert KORSTEN

BEL 541 KALAMOUN HERO Z

S / Chestnut / 2016 / KASSANDER VAN 'T ROOSAKKER / LYS DE DARMEN / 107MZ88 / E: Van Decraen / F: Luc Stud Hero Henry / 107MZ88 / E: Van Decraen / F: Luc Stud Hero Henry 0 0 = 0.00 37.54



24 Kim EMMEN

NED 554 HERCULES

S / AES / Grey / 2016 / COMME IL FAUT 5 / CASSINI I / 107KI80 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: H VD OEVER / 107KI80 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: H VD OEVER 0 0 = 0.00 37.61



25 Lies MALISART

BEL 572 QUAPITO

G / Chestnut / 2016 / KANNAN / SHEYENNE DE BAUGY / 107JE56 / E: Wim malisart / F: WIM Malisart / 107JE56 / E: Wim malisart / F: WIM Malisart 0 0 = 0.00 37.83



26 Salvador Fonseca FERREIRA

POR 546 GUIDAM GIRL Z

M / ZANG / Bay / 2016 / GUIDAM SOHN / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / 107PF01 / E: MVS Stables (20006380) / F: M. KUIPERS / 107PF01 / E: MVS Stables (20006380) / F: M. KUIPERS 0 0 = 0.00 37.84



27 Rein PILL

EST 589 CELTAS QUEN

G / FWB / Bay / 2016 / GRANDORADO TN / LUX Z / 107NL16 / E: Anna RÄMÖ (10149621) / 107NL16 / E: Anna RÄMÖ (10149621) 0 0 = 0.00 38.14



28 Jaroslav SIMA

CZE 600 QIKI SUE VAN HET NETEHOF

M / BWP / Bay / 2016 / EL TORREO DE MUZE / 107NA42 / E: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NA42 / E: Jaroslav SIMA (10261091) 0 0 = 0.00 38.36



29 Jaroslav SIMA

CZE 602 CREZUS KAHN VAN DEN DRIES Z

S / ZANG / Other / 2017 / CICERO Z / 107NN35 / E: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NN35 / E: Jaroslav SIMA (10261091) 0 0 = 0.00 39.46



30 Ugo BERRITTELLA

BEL 567 MONA LISA Z

M / Bay / 2017 / NEVADOS 5 / COPIN VAN DE BROY / 107NZ66 / E: Baldo-Marocco / F: Sophie Baldo Marocco / 107NZ66 / E: Baldo-Marocco / F: Sophie Baldo Marocco 0 0 = 0.00 39.97



31 Jeroen APPELEN

BEL 550 DYON STG Z

G / Grey / 2016 / DE FLOR 111 Z / CHATMAN / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK 0 0 = 0.00 40.31



32 Mira Oliva HØIDAL

NOR 533 S.J. CASINO ROYAL

G / DWB / Bay / 2016 / CASALLCO / VDL RADISSON / 106YX69 / E: Cecilie Ødegård FRØLAND (10117499), Charlotte Ødegård FRØLAND (10117513), Knut Erik HALVORSEN (10219 / F: Knut-Erik Halvorsen and Hanne Benerud / 106YX69 / E: Cecilie Ødegård FRØLAND (10117499), Charlotte Ødegård FRØLAND (10117513), Knut Erik HALVORSEN (10219 / F: Knut-Erik Halvorsen and Hanne Benerud 0 0 = 0.00 40.98



33 Paul LESCAILLET

FRA 577 GWENDOLO D'ASSCHAUT

S / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / VIGO D'ARSOUILLES / 107NN41 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 107NN41 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 0 = 0.00 41.23



34 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 585 MISS BLUE Z

M / ZANG / Grey / 2016 / COUPERUS / CARTHAGO Z / 107FK36 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: Hans Schipper / 107FK36 / E: Daniel AGUIAR MORELLI (10126710) / F: Hans Schipper 0 4 = 4.00 26.95



35 Paulien SCHEPERS

BEL 511 PRINCE CHARMING VAN HET WILGENHOF

G / AES / Bay / 2016 / MYLORD VAN 'T VLASMEER / ED KING HILL / 106YG54 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Stoeterij Wilgenhof / 106YG54 / E: Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Stoeterij Wilgenhof 0 4 = 4.00 30.31



36 Koen GELAUDE

BEL 579 KALLIOPE

M / Chestnut / 2016 / EMERALD VAN'TRUYTERSHOF / DEISTER / 107GI11 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton / 107GI11 / E: Matton Invest bvba / F: Willy Matton 0 4 = 4.00 30.89



37 Jaroslav SIMA

CZE 601 QUINTANA LOVE VAN HET NETEHOF

M / BWP / Bay / 2016 / BAMAKO DE MUZE / LUX Z / 107NA39 / E: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NA39 / E: Jaroslav SIMA (10261091) 0 4 = 4.00 31.00



38 Maartje VERBERCKMOES

BEL 595 LAMIRA ES

M / KWPN / Grey / 2016 / GOLDEN DREAM / AIR JORDAN / 107BC63 / E: LSF Stables NV / F: E. SCHEP / 107BC63 / E: LSF Stables NV / F: E. SCHEP 0 4 = 4.00 32.28



39 Lizzy DE GOOIJER

NED 522 DIEGO VAN DE BERGHOEVE Z

G / ZANG / Other / 2017 / DARCO / ZANDOR / 107PD26 / E: X Stables (20017172) / F: Vadebo NV / 107PD26 / E: X Stables (20017172) / F: Vadebo NV 0 4 = 4.00 33.60



40 Ylona THIJS

BEL 593 MERANIA

M / Chestnut / 2017 / CORNET'S DIAMOND / GUIDAM / 107ON19 / E: Thijs / F: Harm Pot / 107ON19 / E: Thijs / F: Harm Pot 0 4 = 4.00 36.64



41 Jaroslav SIMA

CZE 598 RUSTY VAN HET LELIEHOF

G / BWP / Bay / 2017 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / 107NN29 / E: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NN29 / E: Jaroslav SIMA (10261091) 0 4 = 4.00 37.13



42 Nina SCHÄFER

GER 607 CALLE JUNIOR

G / HANN / Other / 2016 / CASALIDO / FORRESTER 4 / 107GZ14 / E: Nina & Kai Schäfer GbR (20017776) / F: Ludwig Nau / 107GZ14 / E: Nina & Kai Schäfer GbR (20017776) / F: Ludwig Nau 4 0 = 4.00 37.14



42 Agathe MARTIN

FRA 560 CHAMANA VAN HET HULGENRODE Z

M / Other / 2016 / CHAMANI DE LA POMME / COLMAN / 107PG19 / E: Aurore MARTIN (10245044), Christophe MARTIN (10192230) / 107PG19 / E: Aurore MARTIN (10245044), Christophe MARTIN (10192230) 0 4 = 4.00 37.14



44 Gerrit FLÜCKEN

GER 611 LIVOSSINI

G / HOLST / Grey / 2017 / LIVELLO / SAN PATRIGNANO CASSINI / 107GX39 / E: Antonia RIEGEL (10222930) / F: Ocke Riewerts / 107GX39 / E: Antonia RIEGEL (10222930) / F: Ocke Riewerts 4 0 = 4.00 37.54



45 Kim EMMEN

NED 555 AGA BLUE DMH Z

S / ZANG / Chestnut / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR Z / MR. BLUE / 107PX43 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: ERIC BERKHOF PAARDEN B.V. / 107PX43 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: ERIC BERKHOF PAARDEN B.V. 4 0 = 4.00 37.79



46 Nina SCHÄFER

GER 608 C-TWO

G / HANN / Other / 2017 / CASALIDO / FORRESTER 4 / 107PA02 / E: Kai SCHÄFER (10001874), Christian SIMON (10267005) / F: Ludwig Nau / 107PA02 / E: Kai SCHÄFER (10001874), Christian SIMON (10267005) / F: Ludwig Nau 4 0 = 4.00 37.94



47 Dusan SIMOVSKI

CZE 520 RAOUL DWERSE HAGEN

G / BWP / Chestnut / 2017 / NIXON VAN 'T MEULENHOF / DARCO / 107NN38 / E: Jaroslav SIMA (10261091) / 107NN38 / E: Jaroslav SIMA (10261091) 4 0 = 4.00 38.13



48 Lizzy DE GOOIJER

NED 523 LOLLYPOP TAONGA

M / KWPN / Chestnut / 2016 / ETOULON / SILVIO I / 107CS08 / E: X Stables (20017172) / F: Stal 104 BV / 107CS08 / E: X Stables (20017172) / F: Stal 104 BV 0 4 = 4.00 39.84



49 Julie CARLBERG

SWE 557 DESERT ROSE

M / SWB / Grey / 2017 / DAKAR VDL / A-DUR / 107MW72 / E: Christin VISBEEK (10260713) / F: Christin Carlberg / 107MW72 / E: Christin VISBEEK (10260713) / F: Christin Carlberg 4 0 = 4.00 41.47



50 Thijs MACHIELSEN

NED 545 COMME IL FAUT Z

G / ZANG / Other / 2017 / CICERO Z / MARIUS CLAUDIUS / 107NV48 / E: Thijs MACHIELSEN (10218232) / F: WALTER DUERINCK & ROBERT GEENS / 107NV48 / E: Thijs MACHIELSEN (10218232) / F: WALTER DUERINCK & ROBERT GEENS 0 4 = 4.00 42.50



51 Bart ANTHONISSEN

BEL 591 QOKE CASTANOO

G / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKI / NABAB DE REVE / 107LY58 / E: Anthonissen / 107LY58 / E: Anthonissen 4 0 = 4.00 42.71



52 Paris VANDOUSSELAERE

BEL 573 QING OF DIAMONDS VDB

G / Grey / 2016 / ELVIS TER PUTTE / TOSHI D'06 / 107MK23 / E: Vandousselaere / F: Wilfried Vandousselaere / 107MK23 / E: Vandousselaere / F: Wilfried Vandousselaere 0 5 = 5.00 43.77



53 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 542 QUINTESSENTIAL

G / BWP / Other / 2016 / QUINTENDER 2 / NUMERO UNO / 107EA33 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / F: Ziegler / 107EA33 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / F: Ziegler 0 8 = 8.00 31.41



54 Logan LEEMANS

BEL 563 COLUMBUS VAN COLEN Z

G / Grey / 2016 / CASINO BERLIN / BALOUBET DU ROUET / 107NW45 / E: First Horses SA / F: Guffens Ronny / 107NW45 / E: First Horses SA / F: Guffens Ronny 0 8 = 8.00 36.73



55 Frederic MARIEN

BEL 501 RAPHAEL VAN HORST

G / Bay / 2017 / NAVAJO VAN T VIANAHOF / HEARTBREAKER / 107PC88 / E: Marien / F: Jos Michiels-Yskout / 107PC88 / E: Marien / F: Jos Michiels-Yskout 9 0 = 9.00 42.27



56 Lizzy DE GOOIJER

NED 524 JAZZ DE CONCORDE K Z

M / ZANG / Other / 2016 / JAZZ DE COQUERIE / CONCORDE / 107PD25 / E: X Stables (20017172) / F: Cees Klaver / 107PD25 / E: X Stables (20017172) / F: Cees Klaver 0 9 = 9.00 47.01



57 Jean - Baptiste DE BRABANDERE

BEL 505 QUEEN OF DIAMONDS ODTH Z

M / Bay / 2017 / QUASIMODO Z / AIR JORDAN Z / 107PH37 / E: Dubrul - Vanquatem / 107PH37 / E: Dubrul - Vanquatem 0 12 = 12.00 40.00



58 Aude BORRIN

FRA 569 HELIA D'ALTENBACH

M / Grey / 2017 / ANDIAMO SEMILLY / CANALETTO / 107OK14 / E: Anne BORRIN (10265108), Pascal BORRIN (10265107) / 107OK14 / E: Anne BORRIN (10265108), Pascal BORRIN (10265107) 13 4 = 17.00 35.75



59 Gerrit FLÜCKEN

GER 612 DEPECHE MODE Z

S / ZANG / Other / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / CARETANO Z / 107BT19 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Judith Kochs u. F.W.Eheleute / 107BT19 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Judith Kochs u. F.W.Eheleute 8 14 = 22.00 52.51



Lena LEONARD

BEL 581 H TO H BLINIERE

G / Bay / 2017 / CARPE DIEM J F CHAMPBLANC / ORLANDO / 107PT59 / E: First Horses SA / F: m. jean-claude Heurtaux / 107PT59 / E: First Horses SA / F: m. jean-claude Heurtaux Opgegeven

60 Lena LEONARD

BEL 580 GALIANO DE LIAM

G / Grey / 2016 / GRECO SITTE / BALTIK SITTE / 107NW51 / E: Merckx / F: Amelie Queguiner / 107NW51 / E: Merckx / F: Amelie Queguiner 4 = 4.00 RT



