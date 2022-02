CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 1

GREENFIELD Tijdschema Ruiter Paard

B CSIYH1* - 7 year old horses

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 49 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 12:05 Uur (10.02.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 584 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUIDAM DE REVEL / 107DV56 / E: Francisco MUSA (10179252) / F: Mariette van lombergen / 107DV56 / E: Francisco MUSA (10179252) / F: Mariette van lombergen 0 0 = 0.00 31.78

375.00 EUR

2 Thibeau SPITS

BEL 544 CAETLIN VD HEFFINCK Z

M / ZANG / Chestnut / 2015 / CHACCO BLUE / CABRIO VD HEFFINCK / 107EJ72 / E: Spits BV (20001429), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de heffinck bv / 107EJ72 / E: Spits BV (20001429), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de heffinck bv 0 0 = 0.00 32.39

300.00 EUR

3 Zoe POTTER

GBR 514 KYTEMAN

Bay / 2015 / BALTIC VDL / ORAME / 107AX88 / E: Michael POTTER (10023750) / 107AX88 / E: Michael POTTER (10023750) 0 0 = 0.00 32.55

225.00 EUR

4 Iris LOOYMANS

NED 559 PRIMERO H.H.VAN DE RUITER

G / BWP / Bay / 2015 / CORYDON VAN T&L / SAN PATRIGNANO CORRADO / 106YU43 / E: Theo LOOYMANS (10224034) / F: Heyndrickx / 106YU43 / E: Theo LOOYMANS (10224034) / F: Heyndrickx 0 0 = 0.00 33.58

150.00 EUR

5 Toon MAES

BEL 596 FEETJE DE BIOAGRICO

M / Grey / 2015 / PRESIDENT / OHIO VAN DE PADENBORRE / 107HI74 / E: verschueren / F: Birgit de Prins / 107HI74 / E: verschueren / F: Birgit de Prins 0 0 = 0.00 34.18

105.00 EUR

6 Bart ANTHONISSEN

BEL 590 PIROCCO CASTANOO

G / Grey / 2015 / ZIROCCO BLEU VDL / DIAMANT DE SEMILLY / 106WZ28 / E: Anthonissen / F: gerd bart wauters anthonissen / 106WZ28 / E: Anthonissen / F: gerd bart wauters anthonissen 0 0 = 0.00 34.37

82.50 EUR

7 Freddy DEMUYNCK

BEL 528 NASHVILLE V'T LEEUWERIKENHOF Z

G / ZANG / Bay / 2015 / NABAB DE REVE / TENOR MANCIAIS / 107BJ99 / E: Freddy DEMUYNCK (10001373) / 107BJ99 / E: Freddy DEMUYNCK (10001373) 0 0 = 0.00 34.68

60.00 EUR

8 Zoe POTTER

GBR 516 KATANIA

M / KWPN / Grey / 2015 / MYLORD CARTHAGO*HN / COROFINO 2 / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager 0 0 = 0.00 35.49

45.00 EUR

9 Lennert KORSTEN

BEL 538 ELSTAR II HERO Z

S / Bay / 2015 / E-STAR / RUBENS DU RI D ASSE / 107EO79 / E: Kluskens - Henry / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL / 107EO79 / E: Kluskens - Henry / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL 0 0 = 0.00 35.87

45.00 EUR

10 Silvia DIEGO PARDO

ESP 536 LYLITH

M / HOLST / Grey / 2015 / LIVELLO / QUINTERO / 107GK21 / E: Spits BV (20001429) / F: De Dwerse Hagen BVBA / 107GK21 / E: Spits BV (20001429) / F: De Dwerse Hagen BVBA 0 0 = 0.00 36.30

37.50 EUR

11 Lennert KORSTEN

BEL 539 MR QUINCY B

S / ISH / Chestnut / 2015 / AGANIX DU SEIGNEUR / O-PILOTH / 107AS53 / E: PK Horsesale & Training / F: Etter Sportpferde AG / 107AS53 / E: PK Horsesale & Training / F: Etter Sportpferde AG 0 0 = 0.00 37.49

37.50 EUR

12 Tobias MEYER

GER 508 QUID PRIMAIRE - H

G / OS / Other / 2015 / QUIDAM DE REVEL / STAKKATO / 107JI51 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Emke, Ludger / 107JI51 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Emke, Ludger 0 0 = 0.00 37.63

37.50 EUR

13 Dennis VAN DEN BRINK

NED 583 KALLAS

S / KWPN / Bay / 2015 / DALLAS / QUALITY TIME TN / 106ZX06 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: A.F.W. Holkenborg / 106ZX06 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: A.F.W. Holkenborg 0 0 = 0.00 37.75

30.00 EUR

14 Tobias MEYER

GER 509 CAVOIRO - H OLD

OS / Grey / 2015 / CASALLCO / CALIDO I / 106XM09 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Forkert, Paul / 106XM09 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Forkert, Paul 0 0 = 0.00 38.46



15 Alexis BORRIN

FRA 566 FEE DE GRUSE

M / Chestnut / 2015 / UP TO YOU*GFE / JUMPY DES FONTAINES / 107OK02 / E: Brigitte GRUSON (10265110), Jean-Marie GRUSON (10265109) / 107OK02 / E: Brigitte GRUSON (10265110), Jean-Marie GRUSON (10265109) 0 0 = 0.00 38.77



16 Amanda LANDEBLAD

SWE 578 ACTIONMINA PS

M / OLDBG / Bay / 2015 / ACTION-BREAKER / CENTADEL / 107CP41 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Gestüt Lewitz / 107CP41 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 39.95



17 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 543 FORBIO V H MOESHOF

G / SF / Bay / 2015 / NUMERO UNO / CAPITAL / 107AD05 / E: "Diafox Consulting OU" (20016657) / F: Ignace Hinnekens / 107AD05 / E: "Diafox Consulting OU" (20016657) / F: Ignace Hinnekens 0 0 = 0.00 40.13



18 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 586 PARADISE TER LEYDONCK

M / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / NABAB DE REVE / 107EL97 / E: Stevens / F: Stijn Stevens / 107EL97 / E: Stevens / F: Stijn Stevens 0 0 = 0.00 40.45



19 Frank SCHUTTERT

NED 506 LUCKEY SR Z

G / ZANG / Bay / 2015 / L'ARC DE TRIOMPHE / QUICK STAR / 107IG59 / E: Frank SCHUTTERT (10021399), Martijn FRENCKEN (10269718), Jorn VAN DEN HEUVEL (10269719) / F: E.&M.J. Sleutels / 107IG59 / E: Frank SCHUTTERT (10021399), Martijn FRENCKEN (10269718), Jorn VAN DEN HEUVEL (10269719) / F: E.&M.J. Sleutels 0 0 = 0.00 40.70



20 Koen VEREECKE

BEL 518 PEGASUS VAN'T RUYTERSHOF

S / BWP / Grey / 2015 / GEMINI XX / BAMAKO DE MUZE / 107JQ70 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Stal 't Ruytershof BVBA / 107JQ70 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Stal 't Ruytershof BVBA 0 0 = 0.00 41.03



21 Lander DE BRUYN

BEL 517 KAPRISCH DBH Z

M / Black / 2015 / KANNAN / RAMIRO Z / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV 0 0 = 0.00 41.06



22 Frank SCHUTTERT

NED 507 KITTIE

M / KWPN / Bay / 2015 / EL SALVADOR / KROONGRAAF / 107BV43 / E: H.J.S. Trading (20005150) / F: Hebbink / 107BV43 / E: H.J.S. Trading (20005150) / F: Hebbink 0 0 = 0.00 41.20



23 Lena LEONARD

BEL 582 FRAMBOISE BATILLY

M / Bay / 2015 / QLASSIC BOIS MARGOT / CASSINI 1 / 107NW52 / E: First Horses SA / F: elevage de batilly / 107NW52 / E: First Horses SA / F: elevage de batilly 0 0 = 0.00 41.31



24 Niels BRUYNSEELS

BEL 565 DR. TOUCH DE TIJI

S / AES / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / CALVARO / 107KF54 / E: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / F: T&J BVBA / 107KF54 / E: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / F: T&J BVBA 0 0 = 0.00 42.15



25 Zoe POTTER

GBR 515 KOLESTUS CKV

Bay / 2015 / COLESTUS / DIAMANT DE SEMILLY / 106VU08 / E: Michael POTTER (10023750) / 106VU08 / E: Michael POTTER (10023750) 0 1 = 1.00 43.04



26 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 587 JUDINE VAN DE KAPEL

M / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Van den Bergh / F: Joris van den Bergh 0 1 = 1.00 43.25



27 Paul LESCAILLET

FRA 575 SPARKY

G / Bay / 2015 / STOLZENBERG / QUITE CAPITOL / 107CX37 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 107CX37 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 1 = 1.00 43.89



28 Kim EMMEN

NED 553 KARAN-K VAN'T KATTENHEYE Z

S / ZANG / Chestnut / 2015 / KANNAN / CARETANO Z / 107IE97 / E: Dawa Invest (20017932), Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Annmarie Strobbe & Tony Raman / 107IE97 / E: Dawa Invest (20017932), Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Annmarie Strobbe & Tony Raman 0 2 = 2.00 44.15



29 Jean - Baptiste DE BRABANDERE

BEL 504 SOIREE DE L'ESPRIT Z

M / Bay / 2015 / SOLID GOLD Z / CALVARO Z / 107AU58 / E: Croisier / F: Nico Esprit / 107AU58 / E: Croisier / F: Nico Esprit 0 4 = 4.00 33.47



30 Patrik SPITS

BEL 614 Polle M

G / Bay / 2015 / Thunder Van De Zuuthoeve / Erco Van 't Roosakker / 107GK23 / 107GK23 0 4 = 4.00 33.69



31 Geoffrey COBBAUT

BEL 549 CARO T Z

M / ZANG / Black / 2015 / CONTENDRO I / DIAMANT DE SEMILLY / 106XZ87 / E: Jose TIMMERMAN (10226895) / F: Jose Timmerman / 106XZ87 / E: Jose TIMMERMAN (10226895) / F: Jose Timmerman 0 4 = 4.00 34.47



32 Esther MANDERS

NED 606 PARENTHESE J&F CHAMPBLANC

M / BWP / Chestnut / 2015 / BALOUBET DU ROUET / CALVARO F.C. / 107HG24 / E: Esther MANDERS (10017500) / F: BVBA VAN DIJCK / 107HG24 / E: Esther MANDERS (10017500) / F: BVBA VAN DIJCK 0 4 = 4.00 35.37



33 Lucie COUSTON

FRA 503 CARMINA BLANCHE

M / BAD-WÜ / Grey / 2015 / CLARIMO / NIGHT AND DAY 2 / 106VM49 / E: S.A.S.U. PAARD INVEST (20016866) / F: Anton Herre / 106VM49 / E: S.A.S.U. PAARD INVEST (20016866) / F: Anton Herre 0 4 = 4.00 37.39



34 Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND

SWE 570 KOBERLINA TN

M / KWPN / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / VERDI / 107BE96 / E: Whitney SORENSEN (10019776) / F: TEAM MIJHOF / 107BE96 / E: Whitney SORENSEN (10019776) / F: TEAM MIJHOF 4 0 = 4.00 38.70



35 Nina SCHÄFER

GER 609 DIACONCELLO

S / HANN / Grey / 2015 / DIACONTINUS / UCCELLO / 106QG09 / E: Volker BACHMANN (10202753) / F: Volker Bachmann / 106QG09 / E: Volker BACHMANN (10202753) / F: Volker Bachmann 0 4 = 4.00 39.09



36 Jaroslav SIMA

CZE 599 SINDIBAD-H

G / OS / Chestnut / 2015 / 107FY30 / E: Pavla TOLAROVA (10237361) / 107FY30 / E: Pavla TOLAROVA (10237361) 0 4 = 4.00 39.98



37 Jennifer MEYLAN

SUI 529 DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z

M / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CHIN CHIN / 107ML29 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) / 107ML29 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) 4 0 = 4.00 40.37



38 Claire PUTTERS

BEL 513 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR

G / Grey / 2015 / CURBY DU SEIGNEUR / SCHILLING / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK 0 4 = 4.00 41.97



39 Lizzy DE GOOIJER

NED 521 DUBLIN VD BERGHOEVE Z

G / ZANG / Bay / 2015 / DUBLIN VAN OVERIS / ARAGORN W / 106ZS75 / E: X Stables (20017172) / F: NV Vadebo / 106ZS75 / E: X Stables (20017172) / F: NV Vadebo 0 4 = 4.00 42.35



40 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 531 PIPA D'AXMAR

M / BWP / Bay / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 107CZ15 / E: Jurgen ROMBOUTS (10267740), VM Sporthorses (20018790) / F: Jurgen Rombouts / 107CZ15 / E: Jurgen ROMBOUTS (10267740), VM Sporthorses (20018790) / F: Jurgen Rombouts 0 4 = 4.00 42.51



41 Jeroen APPELEN

BEL 551 PROVENCE VAN HET KLAVERVELD

M / BWP / Bay / 2015 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / 107PI35 / E: Appelen Jeroen & Aboullaban Omar / F: Omar Aboul Laban / 107PI35 / E: Appelen Jeroen & Aboullaban Omar / F: Omar Aboul Laban 4 0 = 4.00 42.99



42 Jill SMITS

BEL 526 KARLINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA 4 3 = 7.00 45.78



43 Paul LESCAILLET

FRA 576 FILOSOF UN PRINCE

S / Bay / 2015 / NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE / GALOUBET A / 106YX32 / E: Benoit MEHEZ (10219792), S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 106YX32 / E: Benoit MEHEZ (10219792), S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 8 1 = 9.00 43.81



44 Tom SCHELLEKENS

NED 535 KING PLEASURE B

S / KWPN / Bay / 2015 / FOR PLEASURE / NABAB DE REVE / 107BC96 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: van Beelen / 107BC96 / E: Marcel SMITS (10165095) / F: van Beelen 4 5 = 9.00 47.59



45 Bart ANTHONISSEN

BEL 592 PALMA DE MALLORCA

M / BWP / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / AMOR DE KALVARIE / 107BJ98 / E: Bart ANTHONISSEN (10003699) / F: Jan Mees B.V.B.A. / 107BJ98 / E: Bart ANTHONISSEN (10003699) / F: Jan Mees B.V.B.A. 0 10 = 10.00 48.72



46 Tobias MEYER

GER 510 TOULOOP-H

S / OS / Bay / 2015 / TOULON / CANTURO / 106VA83 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Georg & Edith Dierker / 106VA83 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Georg & Edith Dierker 4 9 = 13.00 47.32



47 Maaike SCHOORMANS

NED 588 DISCOVERY 63

G / HANN / Grey / 2015 / DIACONTINUS / SILVIO I / 107FM99 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: Werner Papen / 107FM99 / E: Berkenhoeve Stables (20002199) / F: Werner Papen 0 16 = 16.00 41.21



48 Julie CARLBERG

SWE 556 CCSTUD'S KRUEZERIN

M / SWB / Grey / 2015 / CORDESS 2 / MONTREAL / 107LS85 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB/ CC Stud / 107LS85 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB/ CC Stud 17 0 = 17.00 42.59



49 Cederick DEKNUDT

BEL 615 TIBORA VD WINDEWEG Z

M / ZANG / Bay / 2015 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LE TOT DE SEMILLY / 107CL10 / E: Luc DEKNUDT (10210029) / F: Luc Deknudt / 107CL10 / E: Luc DEKNUDT (10210029) / F: Luc Deknudt 0 19 = 19.00 53.56



www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.