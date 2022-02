CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 2

06 CSI2* - 1m35

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Result list: 75 competitors in this competition. Last updated at 12:25 hrs (19.02.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Jens VANDENBERK

BEL 331 CYNTHIA Z

M / ZANG / Grey / 2009 / CALVADOS / TURBO VAN HET GESTELHOF / 105FC65 / O: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / 105FC65 / O: VDB Sporthorses Bvba (20003990) 0 53.73

500.00 EUR

2 Ugo BERRITTELLA

BEL 351 NOPIK V/D MUNTE

G / BWP / Grey / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SKIPPY II / 106BC19 / O: thienpond / B: Freddy Thienpont / 106BC19 / O: thienpond / B: Freddy Thienpont 0 54.19

400.00 EUR

3 Joy DEMUYNCK

BEL 384 JOY'S DREAMGIRL LEEUWERIKENHOF

M / BWP / Chestnut / 2009 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / TENOR MANCIAIS / 104UP63 / O: Fokkerij Leeuwerikkenhof / B: FOKKERIJ 'T LEEUWERIKENHOF, ITEGEM (BEL) / 104UP63 / O: Fokkerij Leeuwerikkenhof / B: FOKKERIJ 'T LEEUWERIKENHOF, ITEGEM (BEL) 0 55.36

300.00 EUR

4 Evelyne PUTTERS

BEL 428 MI AMOR VAN'T EIGENLO

G / BWP / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / MONTENDER / 106UN37 / O: Cleran Horses / B: Dany & Kim van Lombergen / 106UN37 / O: Cleran Horses / B: Dany & Kim van Lombergen 0 55.68

200.00 EUR

5 Steven VERMEIR

BEL 418 JAZZ VAN T KAMERVELD

G / BWP / Bay / 2009 / TOULON / SATANAS DES VAUX / 104YA00 / O: Van Ransbeeck-Buys J&M / B: JOZEF EN MYRIAM VAN RANSBEECK-BUYS / 104YA00 / O: Van Ransbeeck-Buys J&M / B: JOZEF EN MYRIAM VAN RANSBEECK-BUYS 0 57.81

140.00 EUR

6 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 227 ISABELLA

M / KWPN / Bay / 2013 / EXTASE / SIR CORLAND / 106OE07 / O: Stal van der Schans (20001496) / B: Stekelenburg / 106OE07 / O: Stal van der Schans (20001496) / B: Stekelenburg 0 59.80

110.00 EUR

7 Gerrit FLÜCKEN

GER 391 CANBERRA

M / HOLST / Bay / 2010 / CONNOR 48 / ALBORETTO / 106EP10 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Utesch, Andreas / 106EP10 / O: Ingetraud BOLZ (10124432) / B: Utesch, Andreas 0 60.07

80.00 EUR

8 Glenn KNOESTER

NED 463 JILLZ E.B.

M / KWPN / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / LUCKY BOY / 106OL10 / O: Glenn KNOESTER (10035336), H.c. VERHAGEN (10179961) / B: ter harmsel zanderink / 106OL10 / O: Glenn KNOESTER (10035336), H.c. VERHAGEN (10179961) / B: ter harmsel zanderink 0 60.38

60.00 EUR

9 Gerrit FLÜCKEN

GER 389 CHAZETTO

G / HANN / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / AZETT / 104OL66 / O: Flücken, Gerrit / B: GESTÜT LEWITZ (GER) / 104OL66 / O: Flücken, Gerrit / B: GESTÜT LEWITZ (GER) 0 61.41

60.00 EUR

10 Janina BLOTZ

GER 318 CHALLENGER DE L'ENCLOS

G / SBS / Bay / 2008 / EXQUIS BENTLEY / JUS DE POMME / 105CT82 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Carlens Christian / 105CT82 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Carlens Christian 0 62.14

50.00 EUR

11 Louisa MÜLLER

GER 309 LORD ARCHIBALD 2

G / WESTF / Bay / 2011 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / ACORD II / 105SV59 / O: Müller, Liane / B: Müller, Liane / 105SV59 / O: Müller, Liane / B: Müller, Liane 0 63.19

50.00 EUR

12 Roy VAN BEEK

BEL 284 NOAH VAN'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2013 / EPLEASER VAN'T HEIKE / TAMURA VAN'T HEIKE / 106NT21 / O: Yacelo NV (20017596) / B: Karel Boonen / 106NT21 / O: Yacelo NV (20017596) / B: Karel Boonen 0 63.48

50.00 EUR

13 David WILL

GER 443 ADDRESSEE

M / OS / Chestnut / 2014 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 106VX33 / O: Rapidsrock AB (20000591) / B: Rapidsrock AB / 106VX33 / O: Rapidsrock AB (20000591) / B: Rapidsrock AB 0 63.57

35.00 EUR

14 Stephanie JANSSENS

BEL 319 NOUGATINE Z

M / ZANG / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 106GP61 / O: Hevibel sprl (20002398) / B: Paul Janssen / 106GP61 / O: Hevibel sprl (20002398) / B: Paul Janssen 0 63.64

35.00 EUR

15 Pieter DEVOS

BEL 240 SENSATION DV Z

G / ZANG / Bay / 2012 / SCENDIX / CLEARWAY / 106AY41 / O: Devos Stables BVBA / B: Stal Devos / 106AY41 / O: Devos Stables BVBA / B: Stal Devos 0 64.82

35.00 EUR

16 Christophe VANDERHASSELT

BEL 251 THUNATELLIE Z

M / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107LA40 / O: Ushuaia Horses NV / B: Ushuaia Horses NV / 107LA40 / O: Ushuaia Horses NV / B: Ushuaia Horses NV 0 65.24

35.00 EUR

17 Caroline MÜLLER

GER 325 JUSTICE CD

S / KWPN / Chestnut / 2014 / HARLEY / EPILOT / 106OT16 / O: Henk J LUYERINK (10217477), Stal Horn B.V. (20001632) / B: C.H.Dolstra / 106OT16 / O: Henk J LUYERINK (10217477), Stal Horn B.V. (20001632) / B: C.H.Dolstra 0 65.27

35.00 EUR

18 Evelyne PUTTERS

BEL 429 HECTOR

G / BWP / Other / 2007 / CICERO Z / CAESAR VAN DE HELLE / 104TC17 / O: Cleran Horses (20000816) / B: JAN COX, KAULILLE (BEL) / 104TC17 / O: Cleran Horses (20000816) / B: JAN COX, KAULILLE (BEL) 0 65.50

35.00 EUR

19 Louisa MÜLLER

GER 310 SALITOS 9

G / OLDBG / Bay / 2008 / SPACEBALL / PRESTIGE PILOT / 103VI53 / O: Müller, Liane / B: Schmiesing,Robert / 103VI53 / O: Müller, Liane / B: Schmiesing,Robert 0 66.01

35.00 EUR

20 Maxime RIUS

FRA 215 OLINA

M / BWP / Bay / 2014 / IRON MAN VAN DE PADENBORRE / DANDY DU PLAPE / 106YL51 / O: Maxime RIUS (10023284) / B: Robert Smismans / 106YL51 / O: Maxime RIUS (10023284) / B: Robert Smismans 0 66.04



21 Nikita CHEUNG

NED 343 BELLA DONNA V/D LAARSE HEIDE Z

M / ZANG / Chestnut / 2011 / BUSTIQUE / QUIDAM DE REVEL / 106XN22 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarse Heide / 106XN22 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarse Heide 0 66.29



22 Victor PLAS

BEL 339 DARWIN Z

G / ZANG / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILY / I LOVE YOU / 105RX79 / O: Plas / B: Tille Gérard / 105RX79 / O: Plas / B: Tille Gérard 0 67.18



23 Gilles NUYTENS

BEL 350 OHLALA VH KLUIZEBOS

M / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CORRADO I / 106TF60 / O: Kluizebos NV / B: Kluizebos NV / 106TF60 / O: Kluizebos NV / B: Kluizebos NV 0 67.65



24 Charles BERRON

FRA 263 NO MERCY PICOBELLO Z

M / ZANG / Bay / 2014 / NABAB DE REVE / ORLANDO / 106XF80 / O: Stal Joppen BV (20018103) / B: Picobello Horses / 106XF80 / O: Stal Joppen BV (20018103) / B: Picobello Horses 0 68.00



25 Pieter CLEMENS

BEL 279 EAGLE VD WOLFSAKKER Z

S / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106WN96 / O: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) / 106WN96 / O: Jos Lansink Horses BV (20001961), M VAN DER KLOET (10169450) 0 68.22



26 Tamara KLOP

NED 246 ZAPITOLA S Z

M / ZANG / Black / 2011 / ZANDOR / LABOR'S VDL INDORADO / 106CD94 / O: Tamara KLOP (10144519) / B: Straaten van E.J.C. / 106CD94 / O: Tamara KLOP (10144519) / B: Straaten van E.J.C. 1 69.30



27 Heather CULLINANE

USA 210 CAN'T STOP 4

G / HOLST / Grey / 2011 / CLEARWAY / LARNO / 105UD01 / O: Limbaco NV / B: Witt Pferdezucht / 105UD01 / O: Limbaco NV / B: Witt Pferdezucht 1 69.72



28 Niels BRUYNSEELS

BEL 289 DIORNELLA-D

M / SCSL / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / FOR PLEASURE / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe 2 70.46



29 Ines VAN DEN BOSCH

BEL 451 INFINITY VD HEFFINCK

M / BWP / Bay / 2008 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / TRIOMPHE DE MUZE / 104GC53 / O: Van den Bosch Danny / B: VAN DE HEFFINCK BVBA, WIPPELGEM (BEL) / 104GC53 / O: Van den Bosch Danny / B: VAN DE HEFFINCK BVBA, WIPPELGEM (BEL) 4 52.79



30 Ines VAN DEN BOSCH

BEL 454 JADE VAN DORPERHEIDE

S / BWP / Grey / 2009 / ZILVERSTAR T / PARCO / 104RD51 / O: Van den Bosch Inès / B: STOETERIJ DORPERHEIDE / 104RD51 / O: Van den Bosch Inès / B: STOETERIJ DORPERHEIDE 4 56.43



31 Aymeric BRAY

FRA 221 EXCELSIOR DE JARSAY

G / SF / Bay / 2014 / 106MP60 / O: Erny SCHMITZ (10182908) / 106MP60 / O: Erny SCHMITZ (10182908) 4 56.85



32 Marthe VAN GORP

BEL 413 GRUMPIE VAN T&L

G / SBS / Bay / 2012 / HOUSTON / 106FZ69 / O: Catherine BRENTZEL (10178207) / B: T&L nv / 106FZ69 / O: Catherine BRENTZEL (10178207) / B: T&L nv 4 60.93



33 Logan FIECHTER

NED 426 E HOODSTOCK Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / VIGARO Z / 107LQ48 / O: Fiechter Quality Dressage Horse BVBA (20000518) / B: A.J. SMOLDERS / 107LQ48 / O: Fiechter Quality Dressage Horse BVBA (20000518) / B: A.J. SMOLDERS 4 62.55



34 Nina PIASECKI

GER 448 SHEIKH

S / HANN / Bay / 2010 / STAKKATO / EXORBITANT / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) 4 62.66



35 Kai SCHÄFER

GER 306 BELLE D' AMOUR

M / HANN / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / STAKKATO / 106UU60 / O: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / B: Georg Bräuer / 106UU60 / O: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / B: Georg Bräuer 4 64.11



36 Tommy DERMAUT

BEL 206 MADISON AVENUE D'O VAN TEN BOS

M / Bay / 2012 / NUMERO UNO / CUMANO / 106PM05 / O: Bosteels / B: Stal Bosteels / 106PM05 / O: Bosteels / B: Stal Bosteels 4 64.33



37 Hannes SYMONS

BEL 363 HOMER VAN DE KEMPENHOEVE

G / SBS / Bay / 2013 / LAMARK VAN DE HELLE / AMARETTO-I / 106VN92 / O: Pk Horsesale & Training (20001777), Ivo VAES (10220770) / B: Veronique Verwimp / 106VN92 / O: Pk Horsesale & Training (20001777), Ivo VAES (10220770) / B: Veronique Verwimp 4 64.35



38 Tatiana TROIANI

BEL 301 CHE DE KEZEG Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / CAREMBAR DE MUZE / HEARTBREAKER / 106FZ50 / O: Birgit DE PRINS (10186604) / B: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) / 106FZ50 / O: Birgit DE PRINS (10186604) / B: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) 4 64.37



39 Lauranne SPITS

BEL 465 Tender Van De Kleiberg Z

M / Bay / 2014 / Tangelo Van De Zuuthoeve / Clinton / 107OD73 / 107OD73 4 66.28



39 Malin PARMLER

SWE 269 ORNELLA VAN'T EIGENLO

M / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / MONTENDER / 107JZ34 / O: Stal Eigenlo / B: Dany & Kim Van Lombergen - Van Laenen / 107JZ34 / O: Stal Eigenlo / B: Dany & Kim Van Lombergen - Van Laenen 4 66.28



41 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 378 CESAR DE FOUGNARD

G / SF / Bay / 2012 / 106YM50 / O: FRMSE (20000284) / 106YM50 / O: FRMSE (20000284) 4 66.51



42 Malin PARMLER

SWE 266 IMMER FORTUNA

G / KWPN / Grey / 2013 / BERLIN / COLANDRO / 106FF31 / O: Stal Keizersberg (20003033) / B: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle / 106FF31 / O: Stal Keizersberg (20003033) / B: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle 4 66.62



43 Vincent BARTIN

FRA 461 EXTREME DU GUE

S / SF / Other / 2014 / CONTENDRO DE CUVRY / MR BLUE / 107HI72 / O: Yvan SERVIN (10241860) / 107HI72 / O: Yvan SERVIN (10241860) 4 67.95



44 Joanna SZABO

SUI 225 PSG SIR

G / OLDBG / Bay / 2008 / CEVIN COSTNER / ARGENTINUS / 104GX23 / O: Szabo Katia / B: Kaeter, Veronika / 104GX23 / O: Szabo Katia / B: Kaeter, Veronika 4 68.97



45 Wilma HELLSTRÖM

SWE 394 QUINTI VON HOF

G / ChS / Bay / 2012 / QUICKLIJ B Z / HRH COLOMBARDO / 106QM68 / O: Eyedidit AB (20001696) / B: Hellmüller Josef / 106QM68 / O: Eyedidit AB (20001696) / B: Hellmüller Josef 4 72.93



46 Jaime MARSH

GBR 387 N-JEWEL'S SING SONG

M / BWP / Chestnut / 2013 / SANDRO BOY / FOR PLEASURE / 106FM58 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud / 106FM58 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud 5 69.11



47 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 379 HALLIFAX L

KWPN / Bay / 2012 / 106FT61 / O: FRMSE (20000284) / 106FT61 / O: FRMSE (20000284) 5 69.79



48 Sevil SABANCI

TUR 259 AIR FORCE ONE 19

G / OLDBG / Other / 2011 / ARPEGGIO / CONTERNO GRANDE / 106ZL08 / O: Henrike OSTERMANN (10141853) / B: Timme, Uwe / 106ZL08 / O: Henrike OSTERMANN (10141853) / B: Timme, Uwe 5 73.16



49 Chaouki RIJNDERS

BEL 366 KARAAT VAN DE DOPHEIDE

S / BWP / Bay / 2010 / ELDORADO VD ZESHOEK / APPLE JUICE / 106DR01 / O: L&M Sporthorses (20001817), Jeroen APPELEN (10017390), Willy VAN ITSEN (10222068) / B: Karel DRUYTS 0 () / 106DR01 / O: L&M Sporthorses (20001817), Jeroen APPELEN (10017390), Willy VAN ITSEN (10222068) / B: Karel DRUYTS 0 () 6 70.78



50 Clarissa LYRA

HKG 271 HIGH CLASS

S / KWPN / Bay / 2012 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / BURGGRAAF / 106PT04 / O: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / B: Stal Karaevli / 106PT04 / O: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / B: Stal Karaevli 6 74.15



51 Sammy-Jo SMIT

NED 328 BIG CASSAL

G / HOLST / Grey / 2011 / CASALL / CANTURO / 105YI77 / O: Albert SMIT (10135263) / B: Pries Karl-Heinrich / 105YI77 / O: Albert SMIT (10135263) / B: Pries Karl-Heinrich 6 74.18



52 Ugo BERRITTELLA

BEL 352 CAPUERA

M / SF / Bay / 2012 / CONRAD / CORTEZ / 106JY75 / O: gwh (20004642) / 106JY75 / O: gwh (20004642) 8 52.18



53 Charles BERRON

FRA 265 ADD PICOBELLO Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / ACTION-BREAKER / ORLANDO / 106PJ69 / O: Loewie JOPPEN (10031514), Albert VAN DER KOP (10176336) / B: Picobello Horses / 106PJ69 / O: Loewie JOPPEN (10031514), Albert VAN DER KOP (10176336) / B: Picobello Horses 8 56.67



54 Christophe VANDERHASSELT

BEL 252 DIAMANTINA Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / 106NY76 / O: Ushuaia Horses (20004646) / B: Sabine Daems / 106NY76 / O: Ushuaia Horses (20004646) / B: Sabine Daems 8 59.37



55 Jennifer MEYLAN

SUI 367 OVITA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / NABAB DE REVE / 106ND20 / O: Coralie MAITRE (10095213) / 106ND20 / O: Coralie MAITRE (10095213) 8 60.58



56 Melanie GELIN

BEL 258 JHEEVANA HERO Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / JENSON VAN 'T MEULENHOF / LYS DE DARMEN / 107MI67 / O: van Decraen / B: Gert Luc Marron Henry / 107MI67 / O: van Decraen / B: Gert Luc Marron Henry 8 66.37



57 Aymeric BRAY

FRA 220 ET LUI DE HUS

G / SF / Chestnut / 2014 / BALOU DU ROUET / DIAMANT DE SEMILLY / 106PM16 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Haras De Hus / 106PM16 / O: K-Stables Sàrl (20017413) / B: Haras De Hus 8 67.55



58 Damien DOYLE

IRL 356 NASTY BOY V/H RUSSELTVELD

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / LORENTIN / 106HU93 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Dirk Duyssens / 106HU93 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Dirk Duyssens 8 72.81



59 Tommy DERMAUT

BEL 205 NEW HOPE VAN 'T STREYEHOF

G / BWP / Chestnut / 2013 / EMERALD VAN HET RUYTERSHOF / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 106PY87 / O: Dermaut / B: streyehof / 106PY87 / O: Dermaut / B: streyehof 9 69.56



60 Fréderique BROADWITH

NED 469 HOUDINI

G / KWPN / Bay / 2012 / OTANGELO / MERMUS R / 105XD44 / O: MFS Horses BV (20001093) / B: van de Heuvel / 105XD44 / O: MFS Horses BV (20001093) / B: van de Heuvel 11 71.59



61 Joe CLEE

GBR 299 NAIMA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2013 / ECHO VAN 'T SPIEVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 106QR48 / O: Stud 111 (20016464) / B: Stal den Bisschop / 106QR48 / O: Stud 111 (20016464) / B: Stal den Bisschop 12 54.55



62 Sacha BEGHUIN

BEL 422 GHORLA

M / KWPN / Bay / 2011 / PADINUS / HORS LA LOI II / 106VH13 / O: Jeffrey SCHMITZ (10186503) / 106VH13 / O: Jeffrey SCHMITZ (10186503) 12 59.22



63 Heather CULLINANE

USA 211 LYJANAGO

G / HOLST / Bay / 2014 / LYJANERO / CARTOGO / 106WT12 / O: Limbaco Nv / B: vincent Dumoulin / 106WT12 / O: Limbaco Nv / B: vincent Dumoulin 12 64.10



64 Tjade CARSTENSEN

GER 360 CAPRICIOSO VA

G / HOLST / Other / 2015 / CLARIMO / CASALL / 107LX14 / O: Hengststation Sollwitt GbR (20000385) / B: Manfred von Allwörden / 107LX14 / O: Hengststation Sollwitt GbR (20000385) / B: Manfred von Allwörden 12 64.99



65 Bautista RODRIGUEZ DEBRAY

ESP 316 COPPOLA DE HUS

M / Bay / 2012 / CONRAD / LAMM DE FETAN / 106OZ18 / O: Antoine BOUCAUX (10116190), Baptiste RODRIGUEZ (10123549) / 106OZ18 / O: Antoine BOUCAUX (10116190), Baptiste RODRIGUEZ (10123549) 12 66.57



66 Anna DUFF

IRL 396 BP MAESTRO

Bay / 2014 / 106ZR39 / O: GIBBS INT LTD (20006289) / 106ZR39 / O: GIBBS INT LTD (20006289) 12 67.42



67 Corentin CAMPISI

BEL 253 JAZZ DE CHAMPENOTTE

G / BWP / Chestnut / 2009 / RICHEBOURG D'10 / CRUISING / 106BF80 / O: Corentin CAMPISI (10172755) / B: Pierre Boulanger / 106BF80 / O: Corentin CAMPISI (10172755) / B: Pierre Boulanger 14 74.26



68 Melanie GELIN

BEL 257 CAYETO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CICERO Z / POOR BOY / 106GX28 / O: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / B: Van Decraen / 106GX28 / O: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / B: Van Decraen 16 66.60



69 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 249 PK STANSTEAD

S / AES / Bay / 2012 / HICKSTEAD / ARGENTINUS / 107MD41 / O: Mohamed El Mehdi REGRAGUI (10261123) / B: PK Stud / 107MD41 / O: Mohamed El Mehdi REGRAGUI (10261123) / B: PK Stud 17 73.16



70 Sevil SABANCI

TUR 260 CHUEMLI

G / OS / Bay / 2012 / COMME IL FAUT 5 / CONCORDE / 106LP72 / O: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / B: Bernd Jäger / 106LP72 / O: Ecurie Fabien Schreiber (20000211) / B: Bernd Jäger 36 92.91



Jaime MARSH

GBR 388 JEWEL'S CHRYSTAL

S / OLDBG / Chestnut / 2008 / NABAB DE REVE / QUERLYBET HERO / 104JV72 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud NV / 104JV72 / O: Jewel Court Stud Nv / B: Jewel Court Stud NV retired

Tatiana TROIANI

BEL 302 MANDARINA LS

M / Bay / 2012 / MANZANILLO LS / CASALL / 106PE26 / O: EARL Eden farm / B: Rancho El Mexicano / 106PE26 / O: EARL Eden farm / B: Rancho El Mexicano retired

Vincent BARTIN

FRA 460 DERBY LANDAIS

S / SF / Bay / 2013 / OGRION DES CHAMPS*HN / FIRST DE LAUNAY*HN / 106KW08 / O: SARL JUMPING HORSES TRADING (20004986) / 106KW08 / O: SARL JUMPING HORSES TRADING (20004986) eliminated

Dirk DEMEERSMAN

BEL 407 ODELINA VAN 'T MERELSNEST

M / Bay / 2014 / KANNAN / VOLTAIRE / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest / 107AT71 / O: Cavalini Bvba / B: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest eliminated

Maartje VERBERCKMOES

BEL 323 TAGLIATELLE HH Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / H&M TORNESCH 1042 / DARCO / 106JX71 / O: LSF Stables NV / 106JX71 / O: LSF Stables NV eliminated

