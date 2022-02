CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 2

EUROHORSE Schedule Riders Horses

07 CSI2* - 1m40

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horses/rider Result list: 77 competitors in this competition. Last updated at 20:43 hrs (19.02.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Jeroen DE WINTER

BEL 457 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / O: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / O: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 0 65,68 0 31,47

1,875.00 EUR

2 Wim VINCKX

BEL 304 IMPULS VD HEFFINCK

G / BWP / Grey / 2008 / 104TO36 / O: Spronken BVBA / B: VAN DE HEFFINCK BVBA en BRAEKEVELT / 104TO36 / O: Spronken BVBA / B: VAN DE HEFFINCK BVBA en BRAEKEVELT 0 65,86 0 32,45

1,500.00 EUR

3 Thibeau SPITS

BEL 217 IBESTRA VB

M / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / KRUNCH DE BREVE / 106NI55 / O: Koen PRAET (10045885) / B: Gert Verbakel / 106NI55 / O: Koen PRAET (10045885) / B: Gert Verbakel 0 67,81 0 32,50

1,125.00 EUR

4 Wouter DEVOS

BEL 348 KIRA VAN 'T NACHTEGALENHOF

M / BWP / Chestnut / 2010 / FIDJY OF COLORS / 105MW08 / O: Caroline Devos-Poels / 105MW08 / O: Caroline Devos-Poels 0 62,12 0 32,74

750.00 EUR

5 Dirk DEMEERSMAN

BEL 405 CORVETTE VAN'T KONINGSHOF Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / STAKKATO / 106ZD22 / O: Maes / B: Jan Jochems / 106ZD22 / O: Maes / B: Jan Jochems 0 65,48 0 33,73

525.00 EUR

6 Joe CLEE

GBR 297 PILOU

G / OS / Bay / 2013 / DIARADO'S BOY / CHACCO-BLUE / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz 0 67,20 0 33,82

412.50 EUR

7 Wilm VERMEIR

BEL 243 DM JACQMOTTE

G / SBS / Bay / 2009 / TOULON / INDOCTRO / 104RN06 / O: Bongaerts / B: Eric Bongaerts / 104RN06 / O: Bongaerts / B: Eric Bongaerts 0 66,61 0 34,68

300.00 EUR

8 Jody VAN GERWEN

NED 373 CORDELIA GP Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CERO / HEARTBREAKER / 105NM50 / O: Jody VAN GERWEN (10018935) / B: Elsen Maximilien / 105NM50 / O: Jody VAN GERWEN (10018935) / B: Elsen Maximilien 0 62,16 4 32,39

225.00 EUR

9 Max SEBRECHTS

BEL 333 NESQUICK OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2013 / UT MAJEUR DE BRECEY / RICHEBOURG / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro 0 68,18 4 35,56

225.00 EUR

10 Xavier HAZEBROUCQ

FRA 434 AIR DE SAINT'A Z

G / ZANG / Bay / 2013 / AIR JORDAN / VLAN DE VERGOIGNAN / 105WR27 / O: Sylviane CASPER (10173247) / 105WR27 / O: Sylviane CASPER (10173247) 0 65,48 4 36,80

187.50 EUR

11 Anna DUFF

IRL 397 DIVA CASTELLA

M / OLDBG / Other / 2013 / DIARADO / CONTENDER / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen / 106ZA93 / O: Anna DUFF (10059633) / B: Viola Rippen 0 67,89 4 37,47

187.50 EUR

12 Lander DE BRUYN

BEL 377 IT'S ME DU BOSQUETIAU

S / SBS / Bay / 2014 / DAYTON SITTE / ALBION DU CHENE BRULE / 106TH44 / O: STAL BERGMANS (20004081) / B: Luc Pagnieau / 106TH44 / O: STAL BERGMANS (20004081) / B: Luc Pagnieau 0 66,96 4 38,94

187.50 EUR

13 Pieter CLEMENS

BEL 277 CRESCENDO MB Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CLINTON / UNKNOWN / 105VI09 / O: Jos Lansink Horses BV (20001961), Stoeterij Ter Sarren (20000766) / B: M. Bokdam / 105VI09 / O: Jos Lansink Horses BV (20001961), Stoeterij Ter Sarren (20000766) / B: M. Bokdam 0 68,06 4 42,20

75.00 EUR

14 Ines VAN DEN BOSCH

BEL 453 GO GO

M / KWPN / Bay / 2011 / CARNUTE / 105QI37 / O: Mirjam BIERINGS (10098818) / B: M.Bierings / 105QI37 / O: Mirjam BIERINGS (10098818) / B: M.Bierings 0 63,84 8 33,73

75.00 EUR

15 Logan FIECHTER

NED 427 SAM VD TOJOPEHOEVE Z

ZANG / Bay / 2012 / 106VS51 / O: Logan FIECHTER (10168658) / B: Tojopehoeve / 106VS51 / O: Logan FIECHTER (10168658) / B: Tojopehoeve 0 61,85 8 38,69

75.00 EUR

16 Jens THYS

BEL 369 FOR JENS Z

S / Bay / 2013 / FOR FOX HELDENLAAN Z / HEARTBREAKER / 106QK03 / O: Thys / B: Reinhold Mues / 106QK03 / O: Thys / B: Reinhold Mues 2 70,40

75.00 EUR

17 Rui Guimarães PINTO

POR 455 FONIX

M / PSH / Chestnut / 2010 / COLTAIRE Z / MEXILHAO / 105HA66 / O: RUI PINTO / B: RUI SALVADOR GUIMARAES PINTO / 105HA66 / O: RUI PINTO / B: RUI SALVADOR GUIMARAES PINTO 2 70,47

75.00 EUR

18 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 228 FORLAN VAN DE SPRENGENBERG

S / KWPN / Bay / 2010 / NABAB DE REVE / CORLAND / 105EJ65 / O: I.E.A. Boon / B: A.J. HASSING, PEPERGA (NED) / 105EJ65 / O: I.E.A. Boon / B: A.J. HASSING, PEPERGA (NED) 4 65,92

75.00 EUR

19 Louise LENAERTS

BEL 385 MAYBEL VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / FIGARO C (EX FIGARO DE LA VIE) / WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS / 106VR33 / O: Lenaerts Benoit (20017468) / B: IVO HOUTMEYERS 4 66,10

75.00 EUR

20 Maartje VERBERCKMOES

BEL 321 CARERRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALVARO Z / NARCOS II / 106YS02 / O: Merisio Team S.A.S / B: Peter Jonckheere / 106YS02 / O: Merisio Team S.A.S / B: Peter Jonckheere 4 66,12

75.00 EUR

21 Ibrahim Hani BISHARAT

JOR 236 ASTUCE DU CELLIER LA

M / SF / Bay / 2010 / OGANO SITTE / QUICK SAR / 105VB91 / O: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629), Zayd KUZBARI (10095507) / B: EURL des Jamonieres / 105VB91 / O: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629), Zayd KUZBARI (10095507) / B: EURL des Jamonieres 4 66,22



22 Evelyne PUTTERS

BEL 430 Nabeau Van Het Migroveld Z

G / ZANG / Grey / 2011 / Nabab De Reve / Taran De La Pomme / 105NU05 / 105NU05 4 66,78



23 Tjade CARSTENSEN

GER 361 CALLA GRANDE

M / HOLST / Grey / 2014 / CASCADELLO / LORD Z / 107PM15 / O: Max-Hermann JOHANNSEN (10210830) / B: Max-Hermann Johannsen / 107PM15 / O: Max-Hermann JOHANNSEN (10210830) / B: Max-Hermann Johannsen 4 66,82



24 Max HAUNHORST

GER 345 CORNANDO 4

G / WESTF / Bay / 2009 / CRISTALLO 7 / CORDOBES I / 105KY97 / O: Müller, Ralf & Ahle, Michael / B: Günther & Ralf Müller / 105KY97 / O: Müller, Ralf & Ahle, Michael / B: Günther & Ralf Müller 4 67,25



25 Zoe LIA

ITA 399 LIZABELLA

M / OLDBG / Bay / 2010 / LORDANOS / LANDADEL / 105BL50 / O: Andrea LIA (10228054) / B: Albers, Franz / 105BL50 / O: Andrea LIA (10228054) / B: Albers, Franz 4 67,36



26 Glenn KNOESTER

NED 272 ALPICOR

G / KWPN / Chestnut / 2005 / LUPICOR / INDOCTRO / 104BB03 / O: Chantal Derksen / B: R. BLOMMESTEIN, ASSENDELFT (NED) / 104BB03 / O: Chantal Derksen / B: R. BLOMMESTEIN, ASSENDELFT (NED) 4 67,77



27 Joanna ASSENMACHER

GER 233 X FACTOR

S / KWPN / Bay / 2008 / OTANGELO / HEARTBREAKER / 104CI66 / O: Assenmacher, Thaddaeus / B: F. KOK, ETTEN (NED) / 104CI66 / O: Assenmacher, Thaddaeus / B: F. KOK, ETTEN (NED) 4 67,90



28 Bautista RODRIGUEZ DEBRAY

ESP 315 CARACTERE D'ARGENT

G / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 106OX58 / O: SARL ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY (20004797) / 106OX58 / O: SARL ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY (20004797) 4 67,98



29 Helena BEYERS

BEL 374 MATONGE OF COLORS

G / BWP / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / EROS PLATIERE / 106FD94 / O: Cassimon & Beyers / B: Rudi van Damme / 106FD94 / O: Cassimon & Beyers / B: Rudi van Damme 4 68,15



30 Maud PIETRONIRO

BEL 232 FURIC VAN DEN HOOGENAKKER

S / KWPN / Black / 2010 / ZÉLOTE VDL / EMILION / 106WJ26 / O: Oreste PIETRONIRO (10215061) / B: L. Van Helsland / 106WJ26 / O: Oreste PIETRONIRO (10215061) / B: L. Van Helsland 4 68,18



31 Thomas RYAN

IRL 207 KENDRICK 4

OS / Bay / 2014 / KANNAN / QUATTRO 7 / 106SV15 / O: Rolf MOORMANN (10002676) / B: Rolf Moormann / 106SV15 / O: Rolf MOORMANN (10002676) / B: Rolf Moormann 4 68,96



32 Malin PARMLER

SWE 267 LOOKALIKE VAN'T EIGENLO

M / BWP / Chestnut / 2011 / ECHO VAN T SPIEVELD / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106US62 / O: Stal Eigenlo (20002270) / B: Danny & Kim van Lombergen / 106US62 / O: Stal Eigenlo (20002270) / B: Danny & Kim van Lombergen 5 69,13



33 Anke DE BREUCKER

BEL 234 FASHION TCS

M / KWPN / Bay / 2010 / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS / 105OS31 / O: Johnny De Breucker / B: T&L COLLINS 5 69,39



33 Hannes SYMONS

BEL 364 NOBEL VAN HET HERTENROOI

G / BWP / Bay / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / POWER LIGHT / 106VN94 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) / B: Geert Paulissen / 106VN94 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) / B: Geert Paulissen 5 69,39



35 Joy DEMUYNCK

BEL 382 MERRYWEATHER VT LEEUWERIKENHOF

M / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD / TENOR MANCIAIS / 106FI01 / O: Freddy DEMUYNCK (10001373) / B: Freddy Demuynck / 106FI01 / O: Freddy DEMUYNCK (10001373) / B: Freddy Demuynck 5 69,53



36 Caroline MÜLLER

GER 324 JACK

G / KWPN / Other / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / PADINUS / 106XR81 / O: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / B: M.J. Hoopman / 106XR81 / O: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / B: M.J. Hoopman 5 69,77



37 Teike CARSTENSEN

GER 340 ZAPZARAP Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / ZINEDINE / LAVALETTO 7 / 106XS23 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / B: Martin Haunhorst / 106XS23 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / B: Martin Haunhorst 5 69,78



38 Loewie JOPPEN

NED 355 OSIRIS FZ

S / MIPAAF / Bay / 2013 / DALLAS / ACODETTO / 106UF12 / O: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA / 106UF12 / O: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA 6 70,42



39 Jaehee JUN

KOR 347 KADANS VAN DE MISPELAERE

S / BWP / Bay / 2010 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / LUX Z / 105DV05 / O: Joris VERMEULEN (10163059), Mia VERMEULEN (10163060) / B: Danny Mortier / 105DV05 / O: Joris VERMEULEN (10163059), Mia VERMEULEN (10163060) / B: Danny Mortier 6 70,66



40 Nathan BUDD

BEL 327 CONTHASANA PS

M / OS / Other / 2012 / CONTHARGOS / SANVARO / 106BV56 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 106BV56 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 8 66,64



41 Philippe LE JEUNE

BEL 403 MISTER D'ECLIPSE

S / BWP / Chestnut / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CARETINO / 106EJ03 / O: FRMSE (20000284) / B: SCHRICKX B.V.B.A. 99 (FRA) / 106EJ03 / O: FRMSE (20000284) / B: SCHRICKX B.V.B.A. 99 (FRA) 8 66,74



42 Robin VAN THILLO

BEL 415 SAVANNA Z

M / Chestnut / 2013 / SPARTACUS / ROBIN I Z / 107MM38 / O: Klootwijk / B: Future Stables BV / 107MM38 / O: Klootwijk / B: Future Stables BV 8 66,76



43 Nikita CHEUNG

NED 344 NOBERLINA VD LAARSEHEIDE Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / NABAB DE REVE / CHIN CHIN / 107PS35 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarseheide / 107PS35 / O: Cees ZANDBERGEN (10269207) / B: Stoeterij de Laarseheide 8 66,81



44 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 362 OO SEVEN VD MOLENDREEF

G / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / CLINTON / 106NO81 / O: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / B: Stal van de Molendreef / 106NO81 / O: Mirandum C.V (20017621), TKX Equiservices BVBA (20017620) / B: Stal van de Molendreef 8 68,46



45 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 213 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / O: Van den Bergh / B: Joris Van den Bergh / 107MA60 / O: Van den Bergh / B: Joris Van den Bergh 8 68,96



46 Niels BRUYNSEELS

BEL 290 LIARADA S

M / BWP / Other / 2011 / DIARADO / CARTHAGO / 105GU98 / O: Ludwig Criel / B: Sylvain de Wreede / 105GU98 / O: Ludwig Criel / B: Sylvain de Wreede 9 69,14



47 André REICHMANN

BRA 275 FELLOW VAN 'T MOERVEN

G / KWPN / Bay / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / FARMER / 106CI24 / O: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / B: M. MEEUSEN, ESSEN (BEL) / 106CI24 / O: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / B: M. MEEUSEN, ESSEN (BEL) 10 70,18



48 Kevin JOCHEMS

NED 336 Careful H

M / HOLST / Grey / 2010 / Colman / Acorado / 105GL72 / 105GL72 10 70,35



49 Jeroen APPELEN

BEL 261 MONINGO - D VAN'T HEYVELD

G / BWP / Bay / 2012 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BROWNBOY / 107DF34 / O: Van Assche / B: Roger Schaerlaken / 107DF34 / O: Van Assche / B: Roger Schaerlaken 10 70,68



50 Roy VAN BEEK

BEL 283 QUANTUM III R Z

G / ZANG / Bay / 2013 / QUANNAN R / REX Z / 106UF66 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV / 106UF66 / O: Yacelo Nv / B: YACELO NV 11 71,28



51 Geoffrey COBBAUT

BEL 467 Lambada D

M / BWP / Bay / 2011 / Edjaz Van 't Merelsnest / Diamant De Semilly / 106JO91 / 106JO91 12 65,44



52 Jens VANDENBERK

BEL 330 INCREDIBLE V

G / KWPN / Chestnut / 2013 / NASSAU / PHIN PHIN / 106PG47 / O: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / 106PG47 / O: VDB Sporthorses Bvba (20003990) 13 69,80



53 Jorich SPITS

BEL 370 MISS MATHILDE S.V. DE REVE

M / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / TOULON / 106ZG03 / O: Van Miert / B: Stephanie Vereyt / 106ZG03 / O: Van Miert / B: Stephanie Vereyt 14 70,83



54 Charles BERRON

FRA 264 JASPER

S / KWPN / Bay / 2014 / FALAIZE DE MUZE / LUX / 106SW81 / O: Stal Joppen BV (20018103), Evert VAN GORP (10158843) / B: J.A.J. Hoppenbrouwers / 106SW81 / O: Stal Joppen BV (20018103), Evert VAN GORP (10158843) / B: J.A.J. Hoppenbrouwers 15 71,92



55 Coline BRANTS

BEL 300 GITANA VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Grey / 2006 / HEARTBREAKER / LENZ / 103IZ26 / O: Morco bvba / B: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) / 103IZ26 / O: Morco bvba / B: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) 16 66,32



56 Mick HAUNHORST

GER 450 CLARIMO'S GIRL

M / HOLST / Bay / 2012 / CLARIMO / CANTUS / 107PP98 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / B: Heinze, Michael / 107PP98 / O: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / B: Heinze, Michael 17 69,44



57 Janina BLOTZ

GER 317 CASSIO 32

G / HOLST / Grey / 2009 / CASALL / CLAUDIO 8 / 105EO92 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Karola Boley / 105EO92 / O: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / B: Karola Boley 18 70,08



58 Nina PIASECKI

GER 447 OLISCO.P.

BWP / Bay / 2014 / 107EX09 / O: Viliam NASTICKY (10089640) / 107EX09 / O: Viliam NASTICKY (10089640) 28 88,99



59 Maxime HAZEBROEK

BEL 468 GRAN MAMUT

G / SF / Bay / 2009 / TOULON / JARNAC / 104XM10 / O: ALVARO MUÑOZ ESCASSI / B: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER (FRA) / 104XM10 / O: ALVARO MUÑOZ ESCASSI / B: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER (FRA) 30 82,86



60 Femke DE GRAAF

BEL 201 OILILY VAN T HELLEWATER

M / Chestnut / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / FLAMENCO DESEMILLY / 107AT70 / O: Coolen / B: De Maeyer - Roelants / 107AT70 / O: Coolen / B: De Maeyer - Roelants 33 85,06



61 Valentine RAULIER

BEL 204 MARBELLA DU CHABLI

M / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 107JR66 / O: Vervliet / B: Johnny Vervliet / 107JR66 / O: Vervliet / B: Johnny Vervliet 45 97,98



Steven VERMEIR

BEL 419 NIKITA VAN DE KOEKELBERG

M / BWP / Bay / 2013 / FILOU DE MUZE / VDL CARDENTO / 106CH69 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Guy Ganseman / 106CH69 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Guy Ganseman 0 eliminated



Bo FIEVEZ

BEL 437 KWINTEN VAN DE MISPELAERE

G / BWP / Black / 2010 / EQUISTRO / WANDOR VAN DE MISPELAERE D'10 / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen / 106NO43 / O: Phiba NV (20003685) / B: Joris & Mia Vermeulen 7 eliminated



Pieter DEVOS

BEL 242 CARLEYLE

S / HOLST / Bay / 2011 / CONNOR 48 / 105XL94 / O: Oleksandr KOSTENKO (10194740) / B: JOSEF UNKELBACH / 105XL94 / O: Oleksandr KOSTENKO (10194740) / B: JOSEF UNKELBACH 4 eliminated



Bart VAN DER MAAT

NED 401 CATCH TWENTY TWO VO Z

S / ZANG / Bay / 2013 / CATOKI / 106AK67 / O: Stal de Havikerwaard (20002042) / B: Vander Elst / 106AK67 / O: Stal de Havikerwaard (20002042) / B: Vander Elst 4 eliminated



Tereza VESELA

CZE 404 JAGUAR

KWPN / Bay / 2014 / WARRANT / CORLAND / 107AC63 / O: Tereza VESELA (10057043) / B: M.RAABEN / 107AC63 / O: Tereza VESELA (10057043) / B: M.RAABEN 59 retired



Sacha BEGHUIN

BEL 421 ZIDUP VAN BEEK Z

G / Bay / 2012 / ZIROCCO BLUE VDL / CAPTAIN FIRE / 106WX47 / O: Herrijgers / B: Guido Herrijgers / 106WX47 / O: Herrijgers / B: Guido Herrijgers 28 retired



Valeria SOKOLOVA

RUS 435 JACKPOT TN

S / KWPN / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / VERDI TN / 106RT54 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: Maatschap Team Nijhof / 106RT54 / O: Valeria SOKOLOVA (10003017) / B: Maatschap Team Nijhof 8 retired



Jos VERLOOY

BEL 440 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander 8 retired



Marie FOULON

BEL 436 EASY

M / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / OGANO SITTE / 106YL65 / O: Foulon / B: Marie Foulon / 106YL65 / O: Foulon / B: Marie Foulon 20 retired



Ralph SLAATS

NED 237 IL DIVO SW

KWPN / Black / 2013 / QUINTAGO VA / GRAN CORRADO / 105YJ27 / O: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / B: E.W.Breukink / 105YJ27 / O: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / B: E.W.Breukink 27 retired



Tal MILSTEIN

ISR 255 EMIR DE VY

S / SBS / Bay / 2010 / CALVARO F.C. / FIDJI DU FLEURY / 105HA38 / O: Tal MILSTEIN (10002899) / B: unknown / 105HA38 / O: Tal MILSTEIN (10002899) / B: unknown 16 retired



Gilles NUYTENS

BEL 349 JADE S

M / BWP / Bay / 2009 / DIARADO / CARNUTE / 104SX72 / O: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / B: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) / 104SX72 / O: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / B: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) 4 retired



Tamara KLOP

NED 245 HAPPY HANDSOME

G / KWPN / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / INDOCTRO / 105SE42 / O: S M G DE BOT (10180771) / B: de Bot / 105SE42 / O: S M G DE BOT (10180771) / B: de Bot 4 retired



Sammy-Jo SMIT

NED 329 MY LADY VAN 'T ACHTERHOF

M / BWP / Bay / 2012 / BALTIC VDL / LANCELOT / 106FM65 / O: Sammy-Jo SMIT (10106183) / B: Aernouts / 106FM65 / O: Sammy-Jo SMIT (10106183) / B: Aernouts 29 retired



Falih AL-DULAIMI

IRQ 308 NEXT-PIMPIE

G / BWP / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / JOKINAL DE BORNIVAL / 107IW71 / O: Hilke MOUWS (10156453) / B: Manekam / 107IW71 / O: Hilke MOUWS (10156453) / B: Manekam 0 withdrawn



Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 411 ITCHCOCK DES DAMES

G / SBS / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / CALVARO F.C. / 106XI00 / O: Haras des Dames (20004740) / B: Haras des Sagr Dames / 106XI00 / O: Haras des Dames (20004740) / B: Haras des Sagr Dames 5 withdrawn



The www.equi-score.com platform is only publishing results. The responsibility of the content itself and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.