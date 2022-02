CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 2

GEERKENS HIPPICO Tijdschema Ruiter Paard

A CSIYH1* - 5 & 6 year old horses

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 66 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 10:14 Uur (17.02.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Lennert KORSTEN

BEL 600 CHARLOTTE 123 Z

M / Black / 2016 / CASALLO Z / ELVIS TER PUTTE / 107EY35 / E: van Decraen / F: Lieven Vande Craen / 107EY35 / E: van Decraen / F: Lieven Vande Craen 0 0 = 0.00 27.91

250.00 EUR

2 Melanie GELIN

BEL 558 QATAR B

G / Bay / 2016 / QUIRAN / CONNOR / 107KL04 / E: van Decraen / F: Broemmel Werner / 107KL04 / E: van Decraen / F: Broemmel Werner 0 0 = 0.00 30.17

200.00 EUR

3 Tom SNEPPE

BEL 528 CAMILLE VAN DE LENTAKKER Z

M / ZANG / Bay / 2016 / COMME IL FAUT / PRINCE DE REVEL / 107CE53 / E: Luc DE REVIERE (10202555) / F: Luc De Reviere / 107CE53 / E: Luc DE REVIERE (10202555) / F: Luc De Reviere 0 0 = 0.00 30.28

150.00 EUR

4 Maartje VERBERCKMOES

BEL 506 LAMIRA ES

M / KWPN / Grey / 2016 / GOLDEN DREAM / AIR JORDAN / 107BC63 / E: LSF Stables NV / F: E. SCHEP / 107BC63 / E: LSF Stables NV / F: E. SCHEP 0 0 = 0.00 30.40

100.00 EUR

5 Aymeric BRAY

FRA 580 TEQUILA DE HUS

M / SF / Other / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / QUICK STAR / 107EM03 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Gestuet Eichenhain / 107EM03 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Gestuet Eichenhain 0 0 = 0.00 30.54

70.00 EUR

6 Ugo BERRITTELLA

BEL 561 DEVINO VAN'T LANGEVELD Z

G / Chestnut / 2016 / DAYTON SITTE / FOR PLEASURE / 107BT90 / E: Berrittella / F: Bert Thienpond / 107BT90 / E: Berrittella / F: Bert Thienpond 0 0 = 0.00 30.60

55.00 EUR

7 Jody VAN GERWEN

NED 519 CCSTUD'S LARASINA

M / SWB / Chestnut / 2016 / CCSTUD'S FIDELITY / CORLAND / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud 0 0 = 0.00 31.30

40.00 EUR

8 Aymeric BRAY

FRA 579 GOOD GIRL DK

M / SF / Black / 2016 / BY CEIRA D'ICK / KANNAN / 107EM00 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras d'Ick / 107EM00 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras d'Ick 0 0 = 0.00 31.42

30.00 EUR

9 Nina SCHÄFER

GER 622 CALLE JUNIOR

G / HANN / Other / 2016 / CASALIDO / FORRESTER 4 / 107GZ14 / E: Nina & Kai Schäfer GbR (20017776) / F: Ludwig Nau / 107GZ14 / E: Nina & Kai Schäfer GbR (20017776) / F: Ludwig Nau 0 0 = 0.00 31.43

30.00 EUR

10 Wim VINCKX

BEL 534 GENTLE VAN DE KATTEVENNEN Z

M / Bay / 2016 / GENTLEMAN / DARCO / 107PI82 / E: Spronken Leon BVBA / F: BVBA Spronken / 107PI82 / E: Spronken Leon BVBA / F: BVBA Spronken 0 0 = 0.00 31.44

25.00 EUR

11 Steven VERMEIR

BEL 550 AMOUR POUR TOUJOURS NS Z

M / Chestnut / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR Z / FALCO / 107OF53 / E: Maes / F: Maes Maxiene / 107OF53 / E: Maes / F: Maes Maxiene 0 0 = 0.00 32.37

25.00 EUR

12 Ugo BERRITTELLA

BEL 562 GALAXIE D'ELLIPSE

M / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / GALOUBET A / 107MX10 / E: Francois / 107MX10 / E: Francois 0 0 = 0.00 32.79

25.00 EUR

13 Stefanie SAPERSTEIN

USA 568 GAIA DU BODERY

M / SF / Bay / 2016 / KANNAN / L’ARC DE TRIOMPHE / 107EK27 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: LE DORE / 107EK27 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: LE DORE 0 0 = 0.00 33.16

20.00 EUR

14 Lennert KORSTEN

BEL 602 REFLEX VAN'T ROOSAKKER

S / Chestnut / 2017 / KASSANDER VAN'T ROODAKKER / VIGO D'ARSOUILLES / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens 0 0 = 0.00 33.78

20.00 EUR

15 Jeroen DE WINTER

BEL 556 RATINA-LINN VAN HET NETEHOF

M / Bay / 2017 / CHACOON BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 107PP93 / E: Stal Het Netehof BVBA / 107PP93 / E: Stal Het Netehof BVBA 0 0 = 0.00 33.97

20.00 EUR

16 Dirk DEMEERSMAN

BEL 515 CARRASCO Z

S / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKY / DIAMANT DE SEMILLY / 107PN14 / E: Cavalini Bvba / F: Stal Cavallini / 107PN14 / E: Cavalini Bvba / F: Stal Cavallini 0 0 = 0.00 34.11

20.00 EUR

17 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 564 FERRARI 2000 Z

S / ZANG / Bay / 2016 / FOR PLEASURE / HICKSTEAD / 107EA34 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / F: STUD 2000 BVBA / 107EA34 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / F: STUD 2000 BVBA 0 0 = 0.00 35.92

20.00 EUR

18 Logan LEEMANS

BEL 538 DIAMANT

M / Grey / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 107NW40 / E: First Horses SA / 107NW40 / E: First Horses SA 0 0 = 0.00 36.53



19 Femke DE GRAAF

BEL 553 ELEGANCE EDT Z

M / Black / 2016 / ELVIS TER PUTTE / LORD Z / 107PX00 / E: Engelbeen / F: An Engelbeen / 107PX00 / E: Engelbeen / F: An Engelbeen 0 0 = 0.00 36.55



20 Geoffrey COBBAUT

630 Casallito

S / Grey / 2016 / Casall / Cassini I / 107QF92 / 107QF92 0 0 = 0.00 36.70



21 Celine VIERSTRAETE

BEL 509 QUANTANA D'O

M / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / ACORADO / 107PC78 / E: Vierstraete / F: Herman Claessens / 107PC78 / E: Vierstraete / F: Herman Claessens 0 0 = 0.00 37.04



22 Nina SCHÄFER

GER 623 C-TWO

G / HANN / Other / 2017 / CASALIDO / FORRESTER 4 / 107PA02 / E: Kai SCHÄFER (10001874), Christian SIMON (10267005) / F: Ludwig Nau / 107PA02 / E: Kai SCHÄFER (10001874), Christian SIMON (10267005) / F: Ludwig Nau 0 0 = 0.00 37.21



23 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 510 KENTUCKY ROSE PL

M / Chestnut / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / QUATTRO B / 107BF23 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune / 107BF23 / E: Starlight sprl / F: Philippe Le Jeune 0 0 = 0.00 37.29



24 Helena BEYERS

BEL 592 MY WAY DU SUD Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / MITHRAS DE REGOR / DULF VAN DEN BISSCHOP / 107DI67 / E: Beyers/Cassimon / F: Helena Beyers / 107DI67 / E: Beyers/Cassimon / F: Helena Beyers 0 0 = 0.00 37.60



25 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 521 QASH VAN 'T VIANAHOF

G / Bay / 2016 / BY CERA D'ICK / ELVIS TER PUTTE / 107JM59 / E: Gosselin / F: Jan Gosselin / 107JM59 / E: Gosselin / F: Jan Gosselin 0 0 = 0.00 37.71



26 Thomas RYAN

IRL 608 CARLEX ONE

S / SWB / Chestnut / 2016 / CODEX ONE / CALIDO I / 107PA06 / E: Equiligent Ltd. (20018744), Thomas Ryan Showjumping AB (20016869) / F: Equiligent Ltd / 107PA06 / E: Equiligent Ltd. (20018744), Thomas Ryan Showjumping AB (20016869) / F: Equiligent Ltd 0 0 = 0.00 38.43



27 Jeroen APPELEN

BEL 542 DYON STG Z

G / Grey / 2016 / DE FLOR 111 Z / CHATMAN / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK 0 0 = 0.00 38.54



28 Steven VERMEIR

BEL 548 RALF VAN'T HEYVELD

G / Grey / 2017 / BAMAKO DE MUZE / ARTOS Z / 107PY56 / E: Schaerlaeken / F: Roger Schaerlaeken / 107PY56 / E: Schaerlaeken / F: Roger Schaerlaeken 0 0 = 0.00 38.55



29 Sacha BEGHUIN

BEL 526 LITTLE BABY D'ALPHI

G / Grey / 2017 / GRECO SITTE / UGANO SITTE / 107QD64 / E: Van Mechelen / F: Philippe Evrard / 107QD64 / E: Van Mechelen / F: Philippe Evrard 0 0 = 0.00 38.88



30 Louis MAHIEU

BEL 596 HAKA DE LIAM

G / Grey / 2017 / CLINTON / DARCO / 107QC67 / E: Mahieu / F: Amelie Queguiner / 107QC67 / E: Mahieu / F: Amelie Queguiner 0 0 = 0.00 39.13



31 Jeroen DE WINTER

BEL 555 QUESTA DWERSE HAGEN

M / Grey / 2016 / LEANDRO VG / CASALL ASK / 107OZ92 / E: Stal Het Netehof BVBA / 107OZ92 / E: Stal Het Netehof BVBA 0 0 = 0.00 39.38



32 Gerrit FLÜCKEN

GER 560 DEPECHE MODE Z

S / ZANG / Other / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / CARETANO Z / 107BT19 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Judith Kochs u. F.W.Eheleute / 107BT19 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Judith Kochs u. F.W.Eheleute 0 0 = 0.00 39.47



32 Yörg VAN DEN EYNDEN

BEL 582 QORNETTA VAN STAL DE TROYER

M / Black / 2016 / CORNET OBOLENSKY / BENTLEY VD HEFFINCK / 107PT36 / E: Van den Eynden / F: Kevin De Troyer / 107PT36 / E: Van den Eynden / F: Kevin De Troyer 0 0 = 0.00 39.47



34 Lander DE BRUYN

BEL 619 QUILANO VD D&D HOEVE

S / Black / 2016 / KARMEL VD WATERING / UZI / 106ZS59 / E: Doos / F: Patrik-Nancy Doms-Doos / 106ZS59 / E: Doos / F: Patrik-Nancy Doms-Doos 0 0 = 0.00 39.70



35 Philippe LE JEUNE

BEL 625 QUI VOILA J&F CHAMPBLANC

BWP / Bay / 2016 / 107MY24 / E: FRMSE (20000284) / 107MY24 / E: FRMSE (20000284) 0 1 = 1.00 40.05



36 Lennert KORSTEN

BEL 603 KALAMOUN HERO Z

S / Chestnut / 2016 / KASSANDER VAN 'T ROOSAKKER / LYS DE DARMEN / 107MZ88 / E: Van Decraen / F: Luc Stud Hero Henry / 107MZ88 / E: Van Decraen / F: Luc Stud Hero Henry 0 1 = 1.00 40.14



37 Bo FIEVEZ

BEL 611 GEORGIO DE LA POMME Z

G / Bay / 2016 / GEORGE Z / MARIUS CLAUDIUS / 107PI80 / E: Leenknegt / F: Geert Baertsoen / 107PI80 / E: Leenknegt / F: Geert Baertsoen 0 1 = 1.00 40.32



38 Perry GERYL

BEL 543 CARLITO Z

G / Bay / 2016 / CICERO Z VAN PAEMEL / QUIDAM\'S RUBIN / 107ON20 / E: Roels / 107ON20 / E: Roels 0 1 = 1.00 40.93



39 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 563 RAPTOR

G / BWP / Bay / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / CASSINI I / 107QE25 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / 107QE25 / E: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) 0 2 = 2.00 41.43



40 Aymeric BRAY

FRA 581 HANNIBALE DE HUS

S / SF / Bay / 2017 / VIVALDI DU SEIGNEUR / CHAPULTEPEC / 107NT79 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras de Hus / 107NT79 / E: K-Stables Sàrl (20017413) / F: Haras de Hus 0 2 = 2.00 41.51



41 Paul LESCAILLET

FRA 541 GWENDOLO D'ASSCHAUT

S / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / VIGO D'ARSOUILLES / 107NN41 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 107NN41 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 2 = 2.00 42.00



42 Claire PUTTERS

BEL 518 GALOPIN A VIGNEUL

G / Bay / 2016 / CONTENDRO / 107ID57 / E: Cleran Horses / 107ID57 / E: Cleran Horses 0 3 = 3.00 42.04



43 Tommy DERMAUT

BEL 620 KAI MOOK AC Z

M / Chestnut / 2016 / KANNAN / CATALANI / 107PL86 / E: Coppens / F: Ann Coppens / 107PL86 / E: Coppens / F: Ann Coppens 0 3 = 3.00 42.28



44 Romy IJBEMA

NED 595 LOBI DA BASI

G / KWPN / Chestnut / 2016 / HOTSPOT / ANDIAMO Z / 107IT58 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / 107IT58 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) 0 3 = 3.00 42.93



45 Amandine SZALA

FRA 505 KILLER DU GRAND MOUSTIER

G / SBS / Bay / 2016 / KANNAN / ACALETTO / 107PR00 / E: TESHIMA SPRL (20018853) / F: Jean Paul Deliener / 107PR00 / E: TESHIMA SPRL (20018853) / F: Jean Paul Deliener 0 4 = 4.00 31.97



46 Wim VINCKX

BEL 533 DAYTONA D'ARGILLA Z

M / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / NAGANO / 107NN16 / E: Haerens / F: Guy Haerens / 107NN16 / E: Haerens / F: Guy Haerens 0 4 = 4.00 33.36



47 Logan LEEMANS

BEL 537 QUINETTE VAN DE PADENBORRE

M / Bay / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CHIN CHIN / 107KO98 / E: van Emelen / F: André Leemans / 107KO98 / E: van Emelen / F: André Leemans 4 0 = 4.00 34.71



48 Thomas RYAN

IRL 607 CORDENTO

DWB / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CARDENTO / 107GO25 / E: H3K Equestrian AB (20017721) / F: Familjen Camitz v/Linus Camitz / 107GO25 / E: H3K Equestrian AB (20017721) / F: Familjen Camitz v/Linus Camitz 0 4 = 4.00 37.02



49 Lena LEONARD

BEL 536 GALIANO DE LIAM

G / Grey / 2016 / GRECO SITTE / BALTIK SITTE / 107NW51 / E: Merckx / F: Amelie Queguiner / 107NW51 / E: Merckx / F: Amelie Queguiner 4 0 = 4.00 37.41



50 Philippe LE JEUNE

BEL 626 GOSS DARSOUIL MF

S / SF / Chestnut / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / JARNAC / 107BE73 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot / 107BE73 / E: Starlight sprl / F: Michel Frigot 4 0 = 4.00 37.99



51 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 529 GUJA STE HERMELLE

G / SF / Chestnut / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / DIAMANT DE SEMILLY / 107CR77 / E: FRMSE (20000284) / 107CR77 / E: FRMSE (20000284) 4 0 = 4.00 38.75



52 Axelle DRUYTS-HENS

BEL 584 MAURYSITO DE NUIT Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / MOSITO VH HELLEHOF / ZIROCCO BLUE VDL / 107FY70 / E: Axelle DRUYTS-HENS (10072520) / F: Maryse De Laet / 107FY70 / E: Axelle DRUYTS-HENS (10072520) / F: Maryse De Laet 0 4 = 4.00 39.08



53 Logan LEEMANS

BEL 535 COLUMBUS VAN COLEN Z

G / Grey / 2016 / CASINO BERLIN / BALOUBET DU ROUET / 107NW45 / E: First Horses SA / F: Guffens Ronny / 107NW45 / E: First Horses SA / F: Guffens Ronny 4 0 = 4.00 39.54



54 Axelle DRUYTS-HENS

BEL 585 LEXI DE NUIT Z

M / Black / 2017 / LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF / ZIROCCO BLUE VDL / 107NX09 / E: Druyts-Hens / F: Maryse De Laet / 107NX09 / E: Druyts-Hens / F: Maryse De Laet 4 0 = 4.00 39.60



55 Valentine RAULIER

BEL 523 KALITA DU CHABLIS Z

M / Chestnut / 2016 / KANNAN / ELVIS TER PUTTE / 107PX40 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet / 107PX40 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet 0 4 = 4.00 39.74



56 Chaouki RIJNDERS

BEL 566 DIRGINTA Z

M / Black / 2017 / DOMINATOR 2000 Z / ORLANDO / 107QE44 / E: L&M Sporthorses / F: Marcel Bauweleers / 107QE44 / E: L&M Sporthorses / F: Marcel Bauweleers 0 4 = 4.00 43.38



57 Anna DUFF

IRL 612 ACAPELLA 26

M / BRAND / Grey / 2016 / ARCTIC / LEVISTO / 107OT91 / E: Horses4success GmbH (20018226) / F: Ralf Kremer / 107OT91 / E: Horses4success GmbH (20018226) / F: Ralf Kremer 4 2 = 6.00 41.08



58 Niklas ENGEMANN

GER 513 BENEFIT 2

G / HOLST / Grey / 2017 / BRANTZAU / NEKTON / 107PV83 / E: European Youngsters (20002973) / F: Carsten Lauck / 107PV83 / E: European Youngsters (20002973) / F: Carsten Lauck 4 2 = 6.00 41.15



59 Tommy DERMAUT

BEL 621 QUANITA VAN DE KLOTHOEF

M / Chestnut / 2016 / POMMEAU DU HEUP / QUINTUS / 107PL87 / E: DeLanghe Dermaut / F: Kurt en Ann Vandevoorde Michiels / 107PL87 / E: DeLanghe Dermaut / F: Kurt en Ann Vandevoorde Michiels 0 7 = 7.00 42.41



60 Sofia FRANCOIS

BEL 589 REYNA

M / Bay / 2017 / CORNET'S PRINZ / DARCO / 107PV49 / E: Francois / F: Eric Claeys / 107PV49 / E: Francois / F: Eric Claeys 4 4 = 8.00 37.91



61 Stephanie JANSSENS

BEL 593 Diam's De Sologne Z

M / ZANG / Bay / 2017 / Diamant De Semilly / Carambo / 107QC87 / E: Hevibel sprl / F: Hevibel sprl / 107QC87 / E: Hevibel sprl / F: Hevibel sprl 4 4 = 8.00 39.47



62 Niklas ENGEMANN

GER 512 CORNETS SPEZI

G / WESTF / Other / 2016 / CORNET OBOLENSKY / BÖCKMANN’S LORD PEZI / 107PV76 / E: Niklas ENGEMANN (10034816), European Youngsters e.K. (20000645) / F: Pia-Luise Distel / 107PV76 / E: Niklas ENGEMANN (10034816), European Youngsters e.K. (20000645) / F: Pia-Luise Distel 4 5 = 9.00 40.56



63 Logan FIECHTER

NED 578 BALIAN D'N HOP Z

G / ZANG / Bay / 2016 / BALOU DU ROUET / L'ESPRIT / 107NS38 / E: Yvonne VAN DEN BRINK (10270579) / F: J.H.M. Hoppenbrouwers / 107NS38 / E: Yvonne VAN DEN BRINK (10270579) / F: J.H.M. Hoppenbrouwers 4 7 = 11.00 42.85



64 Tereza VESELA

CZE 545 GOODTIMES Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / GEORGE Z / VOLTAIRE / 107IR44 / E: Tereza VESELA (10057043) / 107IR44 / E: Tereza VESELA (10057043) 4 9 = 13.00 44.76



Ines VAN DEN BOSCH

BEL 504 CHIPRIANI Z

S / ZANG / Chestnut / 2017 / CASALL / GUIDAM'S WILLOW / 107PA59 / E: Corcovado Stables / F: Els Dammen / 107PA59 / E: Corcovado Stables / F: Els Dammen Uitgesloten

Tatiana TROIANI

BEL 525 ANANKE LVP Z

M / Grey / 2017 / ALICANTE / CASSINI I / 107PN15 / E: Troiani / 107PN15 / E: Troiani Uitgesloten

www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.