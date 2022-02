CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 2

SPRINGTOUR 17-27 MARCH WITH 6 LR Tijdschema Ruiter Paard

D CSIYH1* - 7 year old horses

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 57 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 13:07 Uur (18.02.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Marie FOULON

BEL 511 PICKUP DE RASE

S / BWP / Grey / 2015 / JINGO DI DIEU D’ARRAS / LE TOT DE SEMILLY / 106YD10 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Bart Bayens-Langsvreugd / 106YD10 / E: Marie FOULON (10062242) / F: Bart Bayens-Langsvreugd 0 56.41

375.00 EUR

2 Femke DE GRAAF

BEL 554 PICANTE 'TER ELZEN'

M / Bay / 2015 / ELVARO / QUATTRO B / 107PX02 / E: De Maeyer / F: Werner Heuninckx-Van Hoornyck / 107PX02 / E: De Maeyer / F: Werner Heuninckx-Van Hoornyck 0 60.69

300.00 EUR

3 Tamara KLOP

NED 597 KATO TER PUTTE

M / KWPN / Bay / 2015 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 107HK98 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: De Bot / 107HK98 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: De Bot 0 62.90

225.00 EUR

4 Jos VERLOOY

BEL 514 PARISE VAN DEN DAEL

M / Bay / 2015 / I AM MOERHOEVE'S STAR / FOR PASSION D'IVE Z / 107LN91 / E: Euro Horse BVBA / F: FREDERIK en ERIC DEKENS / 107LN91 / E: Euro Horse BVBA / F: FREDERIK en ERIC DEKENS 0 63.54

150.00 EUR

5 Tereza VESELA

CZE 546 KEMINKO N

G / KWPN / Bay / 2015 / GRAND SLAM / 107IO93 / E: Tereza VESELA (10057043) / F: G.A.Nijhof Ruiterkamp / 107IO93 / E: Tereza VESELA (10057043) / F: G.A.Nijhof Ruiterkamp 0 63.98

105.00 EUR

6 Lauranne SPITS

BEL 629 Happy Van De Gulden

M / Bay / 2015 / Casall / Cormint / 107CB93 / 107CB93 0 64.27

82.50 EUR

7 Femke DE GRAAF

BEL 552 PETRUSKA VD DONKHOEVE

M / Bay / 2015 / LAVALLINO TER KLOMP / ELVIS TER PUTTE / 107PW99 / E: Colman / F: Gustaaf Quintelier / 107PW99 / E: Colman / F: Gustaaf Quintelier 0 64.75

60.00 EUR

8 Nina SCHÄFER

GER 624 DIACONCELLO

S / HANN / Grey / 2015 / DIACONTINUS / UCCELLO / 106QG09 / E: Volker BACHMANN (10202753) / F: Volker Bachmann / 106QG09 / E: Volker BACHMANN (10202753) / F: Volker Bachmann 0 64.83

45.00 EUR

9 Jennifer MEYLAN

SUI 576 DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z

M / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CHIN CHIN / 107ML29 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) / 107ML29 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) 0 65.18

45.00 EUR

10 Beeke CARSTENSEN

GER 594 Dayton 25

G / WESTF / Bay / 2015 / Dantos / C-indoctro / 107LG50 / 107LG50 0 65.69

37.50 EUR

11 Christophe VANDERHASSELT

BEL 569 PILGRIM VITSEROEL

G / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / AIR JORDAN Z / 107LO11 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107LO11 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 0 66.23

37.50 EUR

12 Max HAUNHORST

GER 551 CALCIANO

G / KWPN / Bay / 2015 / CIDANE / HORS LA LOI II / 107LG68 / E: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / F: M.N.F. van der Pas / 107LG68 / E: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / F: M.N.F. van der Pas 0 66.75

37.50 EUR

13 Paul LESCAILLET

FRA 540 FILOSOF UN PRINCE

S / Bay / 2015 / NUMBER ONE D'ISO*UN PRINCE / GALOUBET A / 106YX32 / E: Benoit MEHEZ (10219792), S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 106YX32 / E: Benoit MEHEZ (10219792), S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 67.35

30.00 EUR

14 Lander DE BRUYN

BEL 618 KAPRISCH DBH Z

M / Black / 2015 / KANNAN / RAMIRO Z / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV / 107BN50 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: De bruyn LV 0 69.54

30.00 EUR

15 Kelly JOCHEMS

NED 586 KYLIE VJ

M / KWPN / Bay / 2015 / FREEMAN VDL / NUMERO UNO / 107KQ48 / E: Louis LAROS (10270573) / F: J.Veldman / 107KQ48 / E: Louis LAROS (10270573) / F: J.Veldman 0 69.79

30.00 EUR

16 Paul LESCAILLET

FRA 539 SPARKY

G / Bay / 2015 / STOLZENBERG / QUITE CAPITOL / 107CX37 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) / 107CX37 / E: S.A.R.L. LESCAILLET (20018120) 0 70.40



17 Lennert KORSTEN

BEL 601 ELSTAR II HERO Z

S / Bay / 2015 / E-STAR / RUBENS DU RI D ASSE / 107EO79 / E: Kluskens - Henry / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL / 107EO79 / E: Kluskens - Henry / F: High Jumper SPRL High Jumper SPRL 0 71.12



18 Dieter LAHEYNE

BEL 599 PIA - LOTTA VAN'T ROOSAKKER

M / BWP / Chestnut / 2015 / COMME IL FAUT / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107ER14 / E: 't Roosakker Stables (20018231) / F: MARC KLUSKENS / 107ER14 / E: 't Roosakker Stables (20018231) / F: MARC KLUSKENS 0 71.64



19 Tatiana TROIANI

BEL 524 PALMIRO DE MUZE

G / BWP / Bay / 2015 / DENZEL V'T MEULENHOF / SAYGON / 106ST09 / E: Bvba Maupiler Stables / F: Joris De Brabander / 106ST09 / E: Bvba Maupiler Stables / F: Joris De Brabander 0 71.66



20 Joy DEMUYNCK

BEL 565 ANNALUNA VAN 'T LEEUWERIKENHOF Z

M / ZANG / Grey / 2015 / AIMAR VAN HET POLDERHOF / ARTOS Z / 107IR19 / E: Joy DEMUYNCK (10024427) / F: t Leeuwerikenhof Fokkerij / 107IR19 / E: Joy DEMUYNCK (10024427) / F: t Leeuwerikenhof Fokkerij 0 72.01



21 Jens VANDENBERK

BEL 615 KING Z

ZANG / Bay / 2015 / KANNAN / MAJOR DE LA COUR / 107LV54 / E: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / F: Elke Raes / 107LV54 / E: VDB Sporthorses Bvba (20003990) / F: Elke Raes 0 72.18



22 Dieter LAHEYNE

BEL 598 PUERTO RICO VAN'T ROOSAKKER

G / Bay / 2015 / KANNAN / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107EO78 / E: Kluskens - De Smet / F: MARC KLUSKENS / 107EO78 / E: Kluskens - De Smet / F: MARC KLUSKENS 0 72.34



23 Caroline MÜLLER

GER 606 KENSINGTON ES

S / KWPN / Other / 2015 / CORNET OBOLENSKY / FOR PLEASURE / 106XQ87 / E: Egbert SCHEP (10130471), Stal Horn B.V. (20001632) / F: E. Schep / 106XQ87 / E: Egbert SCHEP (10130471), Stal Horn B.V. (20001632) / F: E. Schep 0 72.47



24 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 522 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 0 73.51



25 Bart VAN DER MAAT

NED 567 KWIK ONE

S / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / CALVINO Z / 107DN83 / E: Joop VAN UYTERT (10129539), Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: J.M.van Uytert / 107DN83 / E: Joop VAN UYTERT (10129539), Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: J.M.van Uytert 0 73.55



26 Christophe VANDERHASSELT

BEL 570 PIMPERNEL VITSEROEL

M / Bay / 2015 / NUMERO UNO / CICERO VAN PAEMEL Z / 107LP03 / E: Sportstal Vanderhasselt / F: Sportstal Vanderhasselt / 107LP03 / E: Sportstal Vanderhasselt / F: Sportstal Vanderhasselt 0 74.23



27 Joe CLEE

GBR 575 ROBIN 111

M / AES / Bay / 2015 / DE FLOR 111 Z / CHATMAN / 107EU39 / E: Clee Equestrian & Shavit / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 107EU39 / E: Clee Equestrian & Shavit / F: Stal Harrie Theeuwes NV 0 74.73



28 Gilles NUYTENS

BEL 628 Pearl De Roulard

M / Chestnut / 2015 / Exploit De Roulard / Corland / 107PX71 / 107PX71 0 75.30



29 Logan FIECHTER

NED 577 DOMINOS

G / Black / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / SANDRO BOY / 106SH22 / E: John SILLETT (10160987) / 106SH22 / E: John SILLETT (10160987) 0 75.51



30 Caroline MÜLLER

GER 605 CORLOU PS

S / OS / Bay / 2015 / CORNET OBOLENSKY / BALOUBET DU ROUET / 107MY39 / E: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / F: Gestüt Lewitz / 107MY39 / E: Kuipers Sport Horses B.V. (20004872) / F: Gestüt Lewitz 0 75.67



31 Amanda LANDEBLAD

SWE 616 ACTIONMINA PS

M / OLDBG / Bay / 2015 / ACTION-BREAKER / CENTADEL / 107CP41 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Gestüt Lewitz / 107CP41 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Gestüt Lewitz 0 76.64



32 Jorich SPITS

BEL 614 POMME CASTANOO

G / Chestnut / 2015 / APPLE JUICE / HARLEY VDL / 107QE22 / E: Spits / F: Gerd Wauters / 107QE22 / E: Spits / F: Gerd Wauters 0 76.69



33 Thibeau SPITS

BEL 627 Impress-k Van 't Kattenheye Z

S / ZANG / Black / 2015 / Indoktro K Van 't Kattenheye / Vagabond De La Pomme / 107DT20 / 107DT20 3 81.77



34 Steven VERMEIR

BEL 549 AUTREAU NS Z

M / ZANG / Black / 2015 / AIR JORDAN Z / FALCO / 106ZX16 / E: Maes / F: Francois Nelson / 106ZX16 / E: Maes / F: Francois Nelson 4 60.81



35 Tereza VESELA

CZE 547 KOSMOS

G / BRAND / Bay / 2015 / DIATENDRO / VERDI TN / 107AX76 / E: Hans Dings B.V. (20005061) / F: Pensions-und Ausbildungsstall / 107AX76 / E: Hans Dings B.V. (20005061) / F: Pensions-und Ausbildungsstall 4 65.61



36 Wim VINCKX

BEL 532 NASALL D'ARGILLA Z

M / Bay / 2015 / NABAB DE REVE / CASALL / 107NN08 / E: Haerens / F: Guy Haerens / 107NN08 / E: Haerens / F: Guy Haerens 4 65.65



37 Lennert KORSTEN

BEL 604 MR QUINCY B

S / ISH / Chestnut / 2015 / AGANIX DU SEIGNEUR / O-PILOTH / 107AS53 / E: PK Horsesale & Training / F: Etter Sportpferde AG / 107AS53 / E: PK Horsesale & Training / F: Etter Sportpferde AG 4 67.73



38 Jeroen DE WINTER

BEL 557 PETROSSIAN BC

S / BWP / Chestnut / 2015 / FOR PLEASURE / DARCO / 106SR42 / E: Blue Chip Bloodstock / F: Blue Chip Bloodstock Inc. / 106SR42 / E: Blue Chip Bloodstock / F: Blue Chip Bloodstock Inc. 4 69.60



39 Kelly JOCHEMS

NED 587 BLESS YOU

S / WESTF / Bay / 2015 / BALOUS BELLINI / LANDOR S / 106IM51 / E: Puissance.com (20017822) / F: Barbara Kuchenbuch / 106IM51 / E: Puissance.com (20017822) / F: Barbara Kuchenbuch 4 71.16



40 Nina PIASECKI

GER 507 KIMBERLEY

M / KWPN / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / LORD Z / 106WT80 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: J.S.EN A.N Pol de Jong / 106WT80 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: J.S.EN A.N Pol de Jong 4 71.50



41 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 530 PICCA BELLA DE TILO

M / BWP / Grey / 2015 / JAGUAR VAN PAEMEL / EDJAZ VAN'T MERELSNEST / 107DL83 / E: Sophie KESSELS (10229148) / F: Sophie Kessels / 107DL83 / E: Sophie KESSELS (10229148) / F: Sophie Kessels 4 73.76



42 Wim VINCKX

BEL 531 DELVAUX VAN'T PRINSENVELD Z

ZANG / Bay / 2015 / 106LO62 / E: Eva Irene URSIN (10081055) / 106LO62 / E: Eva Irene URSIN (10081055) 4 73.91



43 Charles BERRON

FRA 508 CRISTIANO

G / Bay / 2015 / CRISTO 5 / EVEREST / 107FI15 / E: Dolomite Partners LLC (20018272) / F: Mihucz Csaba / 107FI15 / E: Dolomite Partners LLC (20018272) / F: Mihucz Csaba 4 75.16



44 Anna DUFF

IRL 613 BALLINAMURRA GALAXY

M / ISH / Bay / 2015 / CONDIOS / EKSTEIN / 107OU06 / E: Anna DUFF (10059633) / F: Claire Wood / 107OU06 / E: Anna DUFF (10059633) / F: Claire Wood 4 75.96



45 Claire PUTTERS

BEL 517 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR

G / Grey / 2015 / CURBY DU SEIGNEUR / SCHILLING / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK / 107AW52 / E: Cleran Horses (20005559), DB Horses VOF (20000817) / F: MARC VANLANGENDONCK 4 76.01



46 Ralph SLAATS

NED 590 PARID'OR VAN 'T LIEF-KOZEN

G / BWP / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / NON STOP / 106ZV98 / E: Sivimo BVBA (20016710), Stal Molenven B.V. (20006252) / F: Rijkers / 106ZV98 / E: Sivimo BVBA (20016710), Stal Molenven B.V. (20006252) / F: Rijkers 4 76.40



47 Bautista RODRIGUEZ DEBRAY

ESP 516 BIG CARTOCINA PS

M / OS / Bay / 2015 / BIG STAR / CATAPULT 7 / 107LX83 / E: Milestone Farm (20002852), Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 107LX83 / E: Milestone Farm (20002852), Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 4 76.75



48 Loewie JOPPEN

NED 571 PIPER VD HEFFINCK

S / BWP / Bay / 2015 / QUICK STAR / CABRIO VAN DE HEFFINCK / 106XF79 / E: Loewie JOPPEN (10031514), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de Heffinck BVBA / 106XF79 / E: Loewie JOPPEN (10031514), van de Heffinck BVBA (20002811) / F: Van de Heffinck BVBA 4 77.89



49 Valentina HOEBEN

BEL 572 PILAR DWERSE HAGEN

M / Bay / 2015 / CARLOW VAN DE HELLE / QUERLYBET HERO / 106ZG64 / E: Hoeben / 106ZG64 / E: Hoeben 7 81.25



50 Teike CARSTENSEN

GER 544 NINTEY NINE

G / OS / Bay / 2015 / NUMERO UNO / SIMPLY SPRUCE MEADOWS / 107AX73 / E: Henrike SCHUCHER (10114038) / F: Sack, Nicola / 107AX73 / E: Henrike SCHUCHER (10114038) / F: Sack, Nicola 8 71.54



51 Ines VAN DEN BOSCH

BEL 503 PARIS VAN DE BERGHOEVE

M / BWP / Bay / 2015 / QUICKLY DE KREISKER / CALVARO / 107LR27 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch / 107LR27 / E: Van Den Bosch / F: Paul Van den Bosch 8 71.55



52 Gilles NUYTENS

BEL 617 KHARLEY V

KWPN / Bay / 2015 / HARLEY VDL / INDOCTRO / 107BQ96 / E: Marc BRAEMS (10225075) / F: J.A.T. Verbaan / 107BQ96 / E: Marc BRAEMS (10225075) / F: J.A.T. Verbaan 8 75.15



53 Ralph SLAATS

NED 591 CIRONDINE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / CICERO Z VAN PAEMEL / HORNET ROSE / 107MV96 / E: Veldhof Stables (20017990) / F: DE BEEMDHOEVE / 107MV96 / E: Veldhof Stables (20017990) / F: DE BEEMDHOEVE 8 76.80



54 Jill SMITS

BEL 501 KARLINA DE TIJI

M / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / KANNAN / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA / 107EJ54 / E: Smits / F: T&J BVBA 8 82.07



55 Niels BRUYNSEELS

BEL 583 DR. TOUCH DE TIJI

S / AES / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / CALVARO / 107KF54 / E: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / F: T&J BVBA / 107KF54 / E: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / F: T&J BVBA 24 98.37



56 Ann-Sophie DE REVIERE

BEL 573 PIPPA TER LINDEN

M / AES / Bay / 2015 / RICHEBOURG / 106YD98 / E: Tom SNEPPE (10107709) / F: Dirk Van Poecke / 106YD98 / E: Tom SNEPPE (10107709) / F: Dirk Van Poecke 32 98.20



Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 520 PIENI JS

M / Bay / 2015 / 107GA17 / E: Penders / 107GA17 / E: Penders Opgegeven

www.equi-score.com is een platform exclusief voor publicatie van resultaten. Het posten van de resultaten en de bijbehorende controle op juistheid is de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende organisator of aanbieder van start- en resultatenlijsten. and the correctness of the data is at the result service provider. If you have question please contact the service provider.