CSI2*1*YH Lier Valentine Tour - Week 2

POMMERY CHAMPAGNE Tijdschema Ruiter Paard

04A CSI2* - 1m40

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 56 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 16:37 Uur (18.02.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

Groep 1

1 Jeroen DE WINTER

BEL 456 GRETEL S

M / BWP / Chestnut / 2006 / CORLAND / BALOUBET DU ROUET / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) / 103PS99 / E: Erik De Winter (10435432) / F: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) 0 0 = 0.00 23.98

625.00 EUR

2 Logan FIECHTER

NED 427 SAM VD TOJOPEHOEVE Z

ZANG / Bay / 2012 / 106VS51 / E: Logan FIECHTER (10168658) / F: Tojopehoeve / 106VS51 / E: Logan FIECHTER (10168658) / F: Tojopehoeve 0 0 = 0.00 25.16

500.00 EUR

3 Maartje VERBERCKMOES

BEL 321 CARERRA Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CALVARO Z / NARCOS II / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere / 106YS02 / E: Merisio Team S.A.S / F: Peter Jonckheere 0 0 = 0.00 25.47

375.00 EUR

4 Stefanie SAPERSTEIN

USA 409 HONESTY CTV Z

M / ZANG / Bay / 2014 / HOEGIE VAN 'T BERGSKE / MOZART DES HAYETTES / 107BC62 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: Casais-Thonon-Vanhoutte / 107BC62 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: Casais-Thonon-Vanhoutte 0 0 = 0.00 25.86

250.00 EUR

5 Wim VINCKX

BEL 305 FLOOR

M / KWPN / Grey / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / CASANTOS / 107NN03 / E: Marcel VINCKX (10268293) / F: Marcel Vinckx / 107NN03 / E: Marcel VINCKX (10268293) / F: Marcel Vinckx 0 0 = 0.00 26.28

175.00 EUR

6 Frederic BOUVARD

FRA 282 HUGH GRANT DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2007 / SHINDLER DE MUZE / JALISCO B / 104AI44 / E: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / F: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) / 104AI44 / E: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / F: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) 0 0 = 0.00 26.92

137.50 EUR

7 Janina BLOTZ

GER 317 CASSIO 32

G / HOLST / Grey / 2009 / CASALL / CLAUDIO 8 / 105EO92 / E: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Karola Boley / 105EO92 / E: ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Karola Boley 0 0 = 0.00 27.31

100.00 EUR

8 Tjade CARSTENSEN

GER 361 CALLA GRANDE

M / HOLST / Grey / 2014 / CASCADELLO / LORD Z / 107PM15 / E: Max-Hermann JOHANNSEN (10210830) / F: Max-Hermann Johannsen / 107PM15 / E: Max-Hermann JOHANNSEN (10210830) / F: Max-Hermann Johannsen 0 0 = 0.00 27.43

75.00 EUR

9 Jorich SPITS

BEL 370 MISS MATHILDE S.V. DE REVE

M / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / TOULON / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt 0 0 = 0.00 27.71

75.00 EUR

10 Glenn KNOESTER

NED 272 ALPICOR

G / KWPN / Chestnut / 2005 / LUPICOR / INDOCTRO / 104BB03 / E: Chantal Derksen / F: R. BLOMMESTEIN, ASSENDELFT (NED) / 104BB03 / E: Chantal Derksen / F: R. BLOMMESTEIN, ASSENDELFT (NED) 0 0 = 0.00 28.08

62.50 EUR

11 Niels BRUYNSEELS

BEL 291 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet 0 0 = 0.00 28.21

62.50 EUR

12 Amanda LANDEBLAD

SWE 288 LITTLE TINGELING

M / SWB / Bay / 2011 / TORNESCH 1042 / CORTUS / 106RZ26 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Lottie Tham / 106RZ26 / E: Jacobsbergs Stuteri AB (20001134) / F: Lottie Tham 0 0 = 0.00 28.50

62.50 EUR

13 Lander DE BRUYN

BEL 377 IT'S ME DU BOSQUETIAU

S / SBS / Bay / 2014 / DAYTON SITTE / ALBION DU CHENE BRULE / 106TH44 / E: STAL BERGMANS (20004081) / F: Luc Pagnieau / 106TH44 / E: STAL BERGMANS (20004081) / F: Luc Pagnieau 0 0 = 0.00 28.96

40.00 EUR

14 Kevin JOCHEMS

NED 336 Careful H

M / HOLST / Grey / 2010 / Colman / Acorado / 105GL72 / 105GL72 0 0 = 0.00 29.19

40.00 EUR

15 Marie FOULON

BEL 436 EASY

M / Bay / 2014 / BEST OF OPUS DEI Z / OGANO SITTE / 106YL65 / E: Foulon / F: Marie Foulon / 106YL65 / E: Foulon / F: Marie Foulon 0 0 = 0.00 29.52



16 Evelyne PUTTERS

BEL 430 Nabeau Van Het Migroveld Z

G / ZANG / Grey / 2011 / Nabab De Reve / Taran De La Pomme / 105NU05 / 105NU05 0 0 = 0.00 29.73



17 Anna-Julia KONTIO

FIN 294 LOPEZ VD OUDE HEIHOEF

G / BWP / Grey / 2011 / CARDENTO 933 / CASANTOS / 105NK08 / E: De Oude Heihoef NV / F: De Oude Heihoef NV / 105NK08 / E: De Oude Heihoef NV / F: De Oude Heihoef NV 0 0 = 0.00 30.56



18 Clarissa LYRA

HKG 270 BURJA

M / WESTF / Bay / 2009 / BALOUSSINI / ACORD II / 104OV69 / E: Clarissa LYRA (10059083) / F: Andrej Drašler / 104OV69 / E: Clarissa LYRA (10059083) / F: Andrej Drašler 0 0 = 0.00 31.43



19 Philippe LE JEUNE

BEL 402 CHACSARA

M / OS / Chestnut / 2013 / CHACCO-BLUE / BALOUBET DU ROUET / 106UL73 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz / 106UL73 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 31.64



20 Valeria SOKOLOVA

RUS 435 JACKPOT TN

S / KWPN / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / VERDI TN / 106RT54 / E: Valeria SOKOLOVA (10003017) / F: Maatschap Team Nijhof / 106RT54 / E: Valeria SOKOLOVA (10003017) / F: Maatschap Team Nijhof 0 0 = 0.00 32.05



21 Anke DE BREUCKER

BEL 234 FASHION TCS

M / KWPN / Bay / 2010 / 105OS31 / E: Johnny De Breucker / F: T&L COLLINS / 105OS31 / E: Johnny De Breucker / F: T&L COLLINS 1 0 = 1.00 26.25



22 Bart VAN DER MAAT

NED 401 CATCH TWENTY TWO VO Z

S / ZANG / Bay / 2013 / CATOKI / 106AK67 / E: Stal de Havikerwaard (20002042) / F: Vander Elst / 106AK67 / E: Stal de Havikerwaard (20002042) / F: Vander Elst 1 0 = 1.00 27.14



23 André REICHMANN

BRA 275 FELLOW VAN 'T MOERVEN

G / KWPN / Bay / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / FARMER / 106CI24 / E: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / F: M. MEEUSEN, ESSEN (BEL) / 106CI24 / E: VP STARS BV (20005517), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / F: M. MEEUSEN, ESSEN (BEL) 1 0 = 1.00 28.19



24 Femke DE GRAAF

BEL 201 OILILY VAN T HELLEWATER

M / Chestnut / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / FLAMENCO DESEMILLY / 107AT70 / E: Coolen / F: De Maeyer - Roelants / 107AT70 / E: Coolen / F: De Maeyer - Roelants 1 0 = 1.00 28.63



25 Thibeau SPITS

BEL 219 KING VAN ESSENE

S / BWP / Grey / 2010 / CALIDO I / CHACCO BLUE / 104TA88 / E: Carlos DE COCK (10125127) / F: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) / 104TA88 / E: Carlos DE COCK (10125127) / F: CARLOS DE COCK, ESSENE (BEL) 1 0 = 1.00 28.70



26 Wilm VERMEIR

BEL 243 DM JACQMOTTE

G / SBS / Bay / 2009 / TOULON / INDOCTRO / 104RN06 / E: Bongaerts / F: Eric Bongaerts / 104RN06 / E: Bongaerts / F: Eric Bongaerts 1 0 = 1.00 30.73



27 Louis MAHIEU

BEL 307 ET TOC DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / ARC DE TRIOMPHE / ARGENTINUS / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus 1 0 = 1.00 32.79



28 Steven VERMEIR

BEL 417 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe 2 0 = 2.00 25.61



29 Tal MILSTEIN

ISR 254 HAMILTON EX BART 111 Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / DER SENAAT / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 2 0 = 2.00 31.34



30 Pieter CLEMENS

BEL 278 HULDE G

M / KWPN / Bay / 2012 / VIGO D ARSOUILLES STX / WARRANT / 106DS62 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Van Geel Horses / 106DS62 / E: Jos Lansink Horses BV (20001961) / F: Van Geel Horses 2 0 = 2.00 32.17



31 Gilles NUYTENS

BEL 349 JADE S

M / BWP / Bay / 2009 / DIARADO / CARNUTE / 104SX72 / E: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / F: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) / 104SX72 / E: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / F: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) 0 4 = 4.00 24.68



32 Xavier HAZEBROUCQ

FRA 434 AIR DE SAINT'A Z

G / ZANG / Bay / 2013 / AIR JORDAN / VLAN DE VERGOIGNAN / 105WR27 / E: Sylviane CASPER (10173247) / 105WR27 / E: Sylviane CASPER (10173247) 0 4 = 4.00 25.51



33 Ciaran DREELING

IRL 462 VALENTINO

S / SWB / Grey / 2014 / DIAMANTINO / CAREFUL / 106NJ05 / E: Eyedidit AB (20001696) / F: Tina Petersson-Lind / 106NJ05 / E: Eyedidit AB (20001696) / F: Tina Petersson-Lind 0 4 = 4.00 26.90



34 Teike CARSTENSEN

GER 342 INDIGO

S / KWPN / Chestnut / 2013 / KANNAN / INDOCTRO / 106BC50 / E: Hengststation Sollwitt GbR (20000385) / F: Victory Equestrian Sport B.V. / 106BC50 / E: Hengststation Sollwitt GbR (20000385) / F: Victory Equestrian Sport B.V. 0 4 = 4.00 27.19



35 Coline BRANTS

BEL 300 GITANA VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Grey / 2006 / HEARTBREAKER / LENZ / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) 0 4 = 4.00 27.87



36 Kai SCHÄFER

GER 306 BELLE D' AMOUR

M / HANN / Bay / 2014 / BALOU DU ROUET / STAKKATO / 106UU60 / E: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / F: Georg Bräuer / 106UU60 / E: Georg BRÄUER (10024643), Kai SCHÄFER (10001874) / F: Georg Bräuer 0 4 = 4.00 28.13



37 Ines DE VOS

BEL 293 COOKIE DU BASSIN

S / SF / Bay / 2012 / LANDO / FIDELIO DU DONJON / 106GK40 / E: Laurent CERNIN / F: Yvonne POTIGNON 71420 GENELARD (FRA) / 106GK40 / E: Laurent CERNIN / F: Yvonne POTIGNON 71420 GENELARD (FRA) 0 4 = 4.00 28.35



38 Zoe LIA

ITA 399 LIZABELLA

M / OLDBG / Bay / 2010 / LORDANOS / LANDADEL / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz 0 4 = 4.00 29.10



39 Thibeau SPITS

BEL 218 Ghost Z

S / ZANG / Grey / 2010 / Game Boy D / Quentucky / 105UN92 / 105UN92 4 0 = 4.00 29.66



40 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 411 ITCHCOCK DES DAMES

G / SBS / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / CALVARO F.C. / 106XI00 / E: Haras des Dames (20004740) / F: Haras des Sagr Dames / 106XI00 / E: Haras des Dames (20004740) / F: Haras des Sagr Dames 0 4 = 4.00 30.93



41 Anna DUFF

IRL 397 DIVA CASTELLA

M / OLDBG / Other / 2013 / DIARADO / CONTENDER / 106ZA93 / E: Anna DUFF (10059633) / F: Viola Rippen / 106ZA93 / E: Anna DUFF (10059633) / F: Viola Rippen 4 0 = 4.00 32.42



42 Pieter VAN DEN BERGH

BEL 213 HAPPYNESS VAN DE KAPEL

M / Bay / 2013 / BENTLEY VAN DE KAPEL / INDOCTRO / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh / 107MA60 / E: Van den Bergh / F: Joris Van den Bergh 4 0 = 4.00 33.68



43 Maxime RIUS

FRA 215 OLINA

M / BWP / Bay / 2014 / IRON MAN VAN DE PADENBORRE / DANDY DU PLAPE / 106YL51 / E: Maxime RIUS (10023284) / F: Robert Smismans / 106YL51 / E: Maxime RIUS (10023284) / F: Robert Smismans 5 0 = 5.00 29.20



44 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 380 CHADONIA PS

M / HANN / Grey / 2012 / CHACCO-BLUE / CHICAGO / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz 5 0 = 5.00 32.83



45 Ciaran DREELING

IRL 425 JATAKI

G / KWPN / Chestnut / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / WAITAKI / 106YR08 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Peter LEENEN (10208521) / F: P.Leenen / 106YR08 / E: Dreeling Sporthorses (20001697), Peter LEENEN (10208521) / F: P.Leenen 6 0 = 6.00 27.24



46 Ralph SLAATS

NED 237 IL DIVO SW

KWPN / Black / 2013 / QUINTAGO VA / GRAN CORRADO / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink 2 4 = 6.00 31.31



47 Valentine RAULIER

BEL 204 MARBELLA DU CHABLI

M / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 107JR66 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet / 107JR66 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet 2 4 = 6.00 32.26



48 Caroline MÜLLER

GER 325 JUSTICE CD

S / KWPN / Chestnut / 2014 / HARLEY / EPILOT / 106OT16 / E: Henk J LUYERINK (10217477), Stal Horn B.V. (20001632) / F: C.H.Dolstra / 106OT16 / E: Henk J LUYERINK (10217477), Stal Horn B.V. (20001632) / F: C.H.Dolstra 0 8 = 8.00 31.61



49 Dirk DEMEERSMAN

BEL 405 CORVETTE VAN'T KONINGSHOF Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / STAKKATO / 106ZD22 / E: Maes / F: Jan Jochems / 106ZD22 / E: Maes / F: Jan Jochems 8 0 = 8.00 33.87



50 Mick HAUNHORST

GER 450 CLARIMO'S GIRL

M / HOLST / Bay / 2012 / CLARIMO / CANTUS / 107PP98 / E: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / F: Heinze, Michael / 107PP98 / E: Sportpferde M & M Haunhorst (20000696) / F: Heinze, Michael 5 4 = 9.00 34.23



51 Jody VAN GERWEN

NED 373 CORDELIA GP Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CERO / HEARTBREAKER / 105NM50 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Elsen Maximilien / 105NM50 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Elsen Maximilien 0 12 = 12.00 26.93



52 Ines VAN DEN BOSCH

BEL 451 INFINITY VD HEFFINCK

M / BWP / Bay / 2008 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / TRIOMPHE DE MUZE / 104GC53 / E: Van den Bosch Danny / F: VAN DE HEFFINCK BVBA, WIPPELGEM (BEL) / 104GC53 / E: Van den Bosch Danny / F: VAN DE HEFFINCK BVBA, WIPPELGEM (BEL) 4 8 = 12.00 29.49



53 Tamara KLOP

NED 245 HAPPY HANDSOME

G / KWPN / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / INDOCTRO / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot / 105SE42 / E: S M G DE BOT (10180771) / F: de Bot 13 0 = 13.00 28.75



54 Lena LEONARD

BEL 239 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 25 0 = 25.00 34.98



55 Loewie JOPPEN

NED 355 OSIRIS FZ

S / MIPAAF / Bay / 2013 / DALLAS / ACODETTO / 106UF12 / E: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA / 106UF12 / E: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA



Dirk DEMEERSMAN

BEL 407 ODELINA VAN 'T MERELSNEST

M / Bay / 2014 / KANNAN / VOLTAIRE / 107AT71 / E: Cavalini Bvba / F: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest / 107AT71 / E: Cavalini Bvba / F: BVBA Stoeterij 'T Merelsnest Uitgesloten

