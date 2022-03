CSI2*/1*/YH1* Azelhof Springtour 2

07 CSI2* - 1m45 LR

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Result list: 67 competitors in this competition.

Rank Nation Competitor CNR Horse Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Constant VAN PAESSCHEN

BEL 389 VENDETTA TREIZE

S / SF / Black / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / EIGER I / 104EP46 / O: Amandine WITTOUCK (10016440) / B: MME AMANDINE WITTOUCK, BRUXELLES (BEL) / 104EP46 / O: Amandine WITTOUCK (10016440) / B: MME AMANDINE WITTOUCK, BRUXELLES (BEL) 0 66,44 0,00

6,375.00 EUR

2 Jos VERLOOY

BEL 216 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander 0 66,46 0,00

5,100.00 EUR

3 Simon DELESTRE

FRA 433 I AMELUSINA R 51

S / KWPN / Chestnut / 2013 / DEXTER R / CHIN CHIN / 106VY70 / O: S.A. M.S.H. (20006082), Philippe BERTHOL (10124096), Pascale BLISCAUX (10100943) / B: STAL ROELOFS / 106VY70 / O: S.A. M.S.H. (20006082), Philippe BERTHOL (10124096), Pascale BLISCAUX (10100943) / B: STAL ROELOFS 0 66,97 0,00

3,825.00 EUR

4 Samy COLMAN

MAR 222 CHACSARA

M / OS / Chestnut / 2013 / CHACCO-BLUE / BALOUBET DU ROUET / 106UL73 / O: FRMSE (20000284) / B: Gestüt Lewitz / 106UL73 / O: FRMSE (20000284) / B: Gestüt Lewitz 0 68,75 0,00

2,550.00 EUR

5 Tobias MEYER

GER 241 GREATEST BOY - H

G / KWPN / Bay / 2011 / CARRERA VDL / 105JJ65 / O: Johannes Heinrichs / B: Arnoe / 105JJ65 / O: Johannes Heinrichs / B: Arnoe 0 69,17 0,00

1,785.00 EUR

6 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 347 EDGAR

G / KWPN / Other / 2009 / WARRANT / PURIOSO / 105HL97 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: T. KRAAN MUSKENS, HEKENDORP (NED) / 105HL97 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: T. KRAAN MUSKENS, HEKENDORP (NED) 0 69,21 0,00

1,402.50 EUR

7 Caroline DEVOS-POELS

NED 316 MILONA VAN HET SPEIENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / CHOPARD VDB Z / RAMIRO'S BUBE / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez 0 69,63 0,00

1,020.00 EUR

8 Pieter DEVOS

BEL 397 NASCAR VAN 'T SIAMSHOF

G / BWP / Bay / 2013 / EMILION / VOLTAIRE / 106YJ88 / O: Devos Stables (20000462) / B: EDWIN MAHIEU / 106YJ88 / O: Devos Stables (20000462) / B: EDWIN MAHIEU 0 70,43 0,00

765.00 EUR

9 Frederic BOUVARD

FRA 261 HUGH GRANT DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2007 / SHINDLER DE MUZE / JALISCO B / 104AI44 / O: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / B: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) / 104AI44 / O: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / B: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) 0 71,31 0,00

765.00 EUR

10 Richard BREUL

FRA 426 EXQUIS RB

G / Chestnut / 2014 / SIWING DE TRIAVAL / QUAMIKASE DES FORETS / 106TB10 / O: Richard BREUL (10008353) / 106TB10 / O: Richard BREUL (10008353) 0 72,43 0,00

637.50 EUR

11 Tristan GUISSON

BEL 384 EXPLOSION VH LEGITA HOF Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / FOR PLEASURE / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson / 106XH89 / O: Nesnarf BV (20003852) / B: Guisson 0 72,44 0,00

637.50 EUR

12 Shoorendran NAGESWARAN

MAS 469 PING PONG V

G / ESH / Grey / 2012 / PONSEE V / CALVINO Z / 105TZ54 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: Peeter Viiard / 105TZ54 / O: Hubert VAN DER WEKEN (10129425) / B: Peeter Viiard 0 73,72 0,00

637.50 EUR

13 Edwina TOPS-ALEXANDER

AUS 429 CATENDA

M / HOLST / Other / 2011 / CASALL / CONTENDER / 105PK85 / O: Edwina TOPS-ALEXANDER (10000449) / B: Hennings, Detlef / 105PK85 / O: Edwina TOPS-ALEXANDER (10000449) / B: Hennings, Detlef 0 75,32 0,00

100.00 EUR

14 Charles BERTHOL

FRA 263 CAN THO D'AUNOU

G / SF / Chestnut / 2012 / VAUBAN DE STE HERMELLE / PAPILLON ROUGE / 106FT27 / O: OBERSON CONSEILS ET SERVICES (20005267), PHILIPPE BERTHOL AGRICULTURE (20003613) / B: J. Levallois / 106FT27 / O: OBERSON CONSEILS ET SERVICES (20005267), PHILIPPE BERTHOL AGRICULTURE (20003613) / B: J. Levallois 0 75,51 0,00

100.00 EUR

15 Loewie JOPPEN

NED 339 OSIRIS FZ

S / MIPAAF / Bay / 2013 / DALLAS / ACODETTO / 106UF12 / O: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA / 106UF12 / O: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA 0 78,63 0,00

100.00 EUR

16 Fleur HOLLEMAN

NED 208 HIGOLETTA VAN DE KAPEL

M / SBS / Bay / 2013 / 106QP74 / O: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / B: Robert Socquet / 106QP74 / O: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / B: Robert Socquet 2 81,07 0,00

100.00 EUR

17 Mike KAWAI

JPN 231 SAXO DE LA COUR

G / SF / Chestnut / 2006 / TLALOC M / JALISCO B / 103UF41 / O: Nichiho Think Tank Co. Ltd (20005416) / B: M. JEAN-FRANCOIS COUETIL,M. MICHEL COUETIL, MOYON (FRA) / 103UF41 / O: Nichiho Think Tank Co. Ltd (20005416) / B: M. JEAN-FRANCOIS COUETIL,M. MICHEL COUETIL, MOYON (FRA) 2 81,34 0,00

100.00 EUR

18 Evelyne PUTTERS

BEL 254 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.M. Vos- Sanders 2 81,94 0,00



19 Jennifer HOCHSTADTER

LIE 342 ALITA DES ISLES

M / SF / Chestnut / 2010 / MYLORD CARTHAGO*HN / ROYAL FEU / 105LR14 / O: SCEA ELEVAGE CHICHE-HUBERT (20004723) / 105LR14 / O: SCEA ELEVAGE CHICHE-HUBERT (20004723) 3 82,43 0,00



20 André AMERICO DE MIRANDA

BRA 379 INDI 28

G / BWP / Bay / 2008 / ERCO VAN T ROOSAKKER / NABAB DE REVE / 103YO47 / O: Maura HELENA CONÇEIÇÃO GONZAGA (10205948) / B: HELI DE BAERE / 103YO47 / O: Maura HELENA CONÇEIÇÃO GONZAGA (10205948) / B: HELI DE BAERE 4 69,83 0,00



21 Max SEBRECHTS

BEL 456 NESQUICK OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2013 / UT MAJEUR DE BRECEY / RICHEBOURG / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro / 106SE92 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro 4 70,60 0,00



22 Shane BREEN

IRL 488 Z7 REGAL DON

S / BE/SIES / Chestnut / 2013 / DON VHP Z / 106FZ70 / O: Team Z7 (20000465) / B: Brendon Stud / 106FZ70 / O: Team Z7 (20000465) / B: Brendon Stud 4 70,63 0,00



23 Majid DJAIDI

MAR 409 DINO W

KWPN / Grey / 2008 / BERLIN / L'AMOUR Z / 103WD56 / O: SM LE ROI MOHAMMED VI (20001788) / B: A. WALDMAN, PUTTEN (NED) / 103WD56 / O: SM LE ROI MOHAMMED VI (20001788) / B: A. WALDMAN, PUTTEN (NED) 4 71,43 0,00



24 Giampiero GAROFALO

ITA 278 VERDE Z

S / ZANG / Bay / 2012 / VERDI TN / POLYDOR / 105YV70 / O: Giampiero GAROFALO (10058201), Kees vd Oetelaar B.V (20000598) / B: OETELAAR & EAC / 105YV70 / O: Giampiero GAROFALO (10058201), Kees vd Oetelaar B.V (20000598) / B: OETELAAR & EAC 4 71,53 0,00



25 Melanie GELIN

BEL 234 DREAM VAN GENERHESE

G / SBS / Bay / 2009 / IDIAN GOLD VAN / BON AMO / 104QA87 / O: Vezio Alfredo A DI PASSIO (10193442) / B: Piet Timmermans / 104QA87 / O: Vezio Alfredo A DI PASSIO (10193442) / B: Piet Timmermans 4 72,53 0,00



26 Ella Yunjing WANG

CHN 359 BABY WOODROSE

M / DWB / Bay / 2012 / PARTY DANCE / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VV43 / O: Lei WANG (10159149) / B: CAMITZ FAMILY / 105VV43 / O: Lei WANG (10159149) / B: CAMITZ FAMILY 4 73,59 0,00



27 Marit Haarr SKOLLERUD

NOR 366 NELSON VAN 'T ROOSAKKER

G / BWP / Bay / 2013 / ZANDOR / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106EY39 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Marc Kluskens / 106EY39 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400) / B: Marc Kluskens 4 75,02 0,00



28 Hicham ER-RADI

MAR 477 CEIKA MALOUINE

M / SF / Bay / 2012 / 106FU53 / O: FRMSE (20000284) / 106FU53 / O: FRMSE (20000284) 4 75,89 0,00



29 Hannes SYMONS

BEL 388 ALANA HERO Z

M / ZANG / Bay / 2012 / AGANIX DU SEIGNEUR / DIAMANT DE SEMILLY / 105XS55 / O: Van Decraen Lieven - V2024 (20001750) / B: LUC HENRY / 105XS55 / O: Van Decraen Lieven - V2024 (20001750) / B: LUC HENRY 4 77,78 0,00



30 Elad YANIV

ISR 272 E. CLINTONS DIAMANT

S / KWPN / Bay / 2009 / CLINTON / DIAMANT DE SEMILLY / 104GR28 / O: Elad YANIV (10011422) / B: A. JANSSON, VINTROSA (SWE) / 104GR28 / O: Elad YANIV (10011422) / B: A. JANSSON, VINTROSA (SWE) 4 78,89 0,00



31 Filippo TABARINI

ITA 405 ORYZON VAN HET SCHAECK

M / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE / VAGABOND DE LA POMME / 106WE58 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv / 106WE58 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv 4 79,11 0,00



32 Suus KUYTEN

NED 324 TAKE A CHANCE ON ME Z

S / ZANG / Bay / 2009 / TALOUBET Z / ALDATUS Z / 104ND67 / O: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / B: Stoeterij Zangersheide / 104ND67 / O: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / B: Stoeterij Zangersheide 4 79,21 0,00



33 Paula UNGHANSE

SWE 416 CASKOJ'S CARESSO

SWB / Bay / 2008 / CARTIER VAN DE HEFFINCK / FAVORIT / 107HI16 / O: Johanna UNGHANSE (10075161) / B: Carina Svensson och Johanna Westholm / 107HI16 / O: Johanna UNGHANSE (10075161) / B: Carina Svensson och Johanna Westholm 4 79,29 0,00



34 Frederic VERNAET

BEL 309 LUGAIGNAC DES POUPLIS

G / BWP / Bay / 2011 / ATLANTIC / CROWN Z / 106FX83 / O: Arielle VLODAVER (10123155) / B: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet / 106FX83 / O: Arielle VLODAVER (10123155) / B: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet 5 80,37 0,00



35 Claire PUTTERS

BEL 259 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen / 106SC63 / O: Cleran Horses (20005559) / B: J.G.E. Delissen 6 85,56 0,00



36 Caroline MÜLLER

GER 424 JACK

G / KWPN / Other / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / PADINUS / 106XR81 / O: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / B: M.J. Hoopman / 106XR81 / O: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / B: M.J. Hoopman 7 82,63 0,00



37 Gaetan STALPAERT

BEL 383 HARGO DES BONS VILLES

G / Grey / 2013 / BALOU DU ROUET / 107RW47 / O: Skilbecq / 107RW47 / O: Skilbecq 7 86,26 0,00



38 Wouter DEVOS

BEL 236 KIRA VAN 'T NACHTEGALENHOF

M / BWP / Chestnut / 2010 / FIDJY OF COLORS / 105MW08 / O: Caroline Devos-Poels / 105MW08 / O: Caroline Devos-Poels 8 68,56 0,00



39 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 326 CALYPSO DES MATIS

G / SF / Grey / 2012 / PADOCK DU PLESSIS*HN / 105WZ65 / O: Rafi LATHAM (10164017) / B: ISABELLE BERZINGER / 105WZ65 / O: Rafi LATHAM (10164017) / B: ISABELLE BERZINGER 8 70,09 0,00



40 Joe WHITAKER

GBR 219 ICATERINA

M / KWPN / Bay / 2013 / DURANGO VDL / OTANGELO / 105XR66 / O: Kathy TANSEY (10272518) / 105XR66 / O: Kathy TANSEY (10272518) 8 71,05 0,00



41 Philip HOUSTON

GER 393 SANDROS S BELLA

M / OS / Bay / 2010 / SANDRO BOY / CHACCO-BLUE / 105MO55 / O: Robert HOUSTON (10164480) / B: Gestüt Lewitz / 105MO55 / O: Robert HOUSTON (10164480) / B: Gestüt Lewitz 8 74,73 0,00



42 Roy VAN BEEK

BEL 284 ETINO R Z

S / ZANG / Chestnut / 2011 / 105OD59 / O: Yacelo NV (20017596) / 105OD59 / O: Yacelo NV (20017596) 8 75,53 0,00



43 Gilles NUYTENS

BEL 205 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels / 105OR81 / O: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Davy Moreels 8 77,26 0,00



44 Matias LAROCCA

ARG 297 CHADES OF BLUE

M / OS / Other / 2008 / CHACCO-BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 104XD74 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Gestüt Lewitz / 104XD74 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Gestüt Lewitz 8 78,72 0,00



45 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 346 CHADONIA PS

M / HANN / Grey / 2012 / CHACCO-BLUE / CHICAGO / 106HH79 / O: FRMSE (20000284) / B: Gestüt Lewitz / 106HH79 / O: FRMSE (20000284) / B: Gestüt Lewitz 8 78,83 0,00



46 Niels BRUYNSEELS

BEL 351 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF

BWP / Bay / 2012 / 105LZ34 / O: Ludwig en Yasmine Criel / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN / 105LZ34 / O: Ludwig en Yasmine Criel / B: MARIETTE VAN LOMBERGEN 8 79,21 0,00



47 Katja HAEP

BEL 394 CHANITA

M / HOLST / Bay / 2011 / CARETINO / CONTENDER / 105CQ77 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Hans-Hermann Gericke / 105CQ77 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Hans-Hermann Gericke 8 79,32 0,00



48 Patrick LEMMEN

NED 329 HUMMERTIME

S / KWPN / Chestnut / 2012 / LONDON / CONCORDE / 106DT11 / O: Harrie VAESSEN (10180290), Patrick LEMMEN (10024693), Ralf VAESSEN (10180291) / B: H.P.H.Vaessen / 106DT11 / O: Harrie VAESSEN (10180290), Patrick LEMMEN (10024693), Ralf VAESSEN (10180291) / B: H.P.H.Vaessen 8 79,39 0,00



49 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 480 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 8 79,95 0,00



50 Nikola BIELIKOVA

CZE 319 DROVER

S / HANN / Chestnut / 2013 / DROSSELKLANG II / CASSINI II / 106OC16 / O: Staj MUSTANG s.r.o. (20001025) / 106OC16 / O: Staj MUSTANG s.r.o. (20001025) 9 84,05 0,00



51 Helena BEYERS

BEL 422 MATONGE OF COLORS

G / BWP / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / EROS PLATIERE / 106FD94 / O: Cassimon & Beyers / B: Rudi van Damme / 106FD94 / O: Cassimon & Beyers / B: Rudi van Damme 9 84,72 0,00



52 Guy BEYERS

BEL 335 KARRABAS V/D MISHAGEN

G / BWP / Bay / 2010 / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / LORD Z / 106OC41 / O: Andre VERMEIREN (10199363) / 106OC41 / O: Andre VERMEIREN (10199363) 10 81,60 0,00



53 Franz-Josef DAHLMANN

GER 406 CELINE 267

M / BAVAR / Grey / 2013 / CELLESTIAL / MONTENDER 2 / 106OJ77 / O: Nina BRÄUER (10199265) / B: Laszlo Toth / 106OJ77 / O: Nina BRÄUER (10199265) / B: Laszlo Toth 11 82,29 0,00



54 Clarissa LYRA

HKG 452 HIGH CLASS

S / KWPN / Bay / 2012 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / BURGGRAAF / 106PT04 / O: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / B: Stal Karaevli / 106PT04 / O: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / B: Stal Karaevli 11 86,37 0,00



55 Thibeau SPITS

BEL 491 Nono Vd Withoeve

S / BWP / Chestnut / 2013 / Elvis Ter Putte / Chellano Z / 106FC53 / 106FC53 12 75,12 0,00



56 Kim HOOGENRAAT

NED 465 GRACIA ES

M / KWPN / Bay / 2011 / LAST MAN STANDING / CHELLANO / 106TC46 / O: Edwin HOOGENRAAT (10167176), Egbert SCHEP (10130471) / B: E.SCHEP / 106TC46 / O: Edwin HOOGENRAAT (10167176), Egbert SCHEP (10130471) / B: E.SCHEP 13 84,18 0,00



57 Louisa MÜLLER

GER 285 LORD ARCHIBALD 2

G / WESTF / Bay / 2011 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / ACORD II / 105SV59 / O: Müller, Liane / B: Müller, Liane / 105SV59 / O: Müller, Liane / B: Müller, Liane 13 84,80 0,00



58 Teddy VAN DE RIJT

NED 267 HERMA

M / KWPN / Other / 2012 / UKATO / OKLUND / 106QV03 / O: Frie KLERKS (10204201), Teddy VAN DE RIJT (10063029) / B: G.G.M.Klerks / 106QV03 / O: Frie KLERKS (10204201), Teddy VAN DE RIJT (10063029) / B: G.G.M.Klerks 15 82,33 0,00



59 Leopold VAN ASTEN

NED 292 VDL GROEP HUTCH

G / KWPN / Bay / 2012 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 105WS39 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: Stoeterij Duyselshof / 105WS39 / O: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / B: Stoeterij Duyselshof 15 82,52 0,00



60 Ruben ROMP

NED 331 HANOUK V

M / KWPN / Grey / 2012 / 105XD59 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Verbakel / 105XD59 / O: José María (jr) LAROCCA (10012371) / B: Verbakel 16 76,06 0,00



61 Mikael CARLSTEDT

SWE 225 FUTURE VS

G / SWB / Chestnut / 2012 / 107DR18 / O: Dressyrhoppet AB (20018990), Annsofie PETTERSSON (10229727) / B: Christer Kindström / 107DR18 / O: Dressyrhoppet AB (20018990), Annsofie PETTERSSON (10229727) / B: Christer Kindström 28 91,81 0,00



62 Elisa STRUBBE

BEL 372 MR. QUALITY Z

S / ZANG / Grey / 2011 / MR BLUE / CASALL / 105AX81 / O: Datcha Invest (20006333) / B: Quality Stud / 105AX81 / O: Datcha Invest (20006333) / B: Quality Stud 29 100,70 0,00



63 Bisher KAYALI

JOR 211 X FACTOR

G / HOLST / Bay / 2011 / CASSINI I / CONTENDER / 105VS02 / O: Bisher KAYALI (10108144) / B: HANSEN JOHANNES / 105VS02 / O: Bisher KAYALI (10108144) / B: HANSEN JOHANNES 33 92,98 0,00



Karel COX

BEL 373 CURIANO VAN MAARLE Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CANABIS Z / GERMUS R / 106OE26 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400), Martrick Benelux BVBA (20000418) / B: Corneel Verhaeren / 106OE26 / O: Karel Cox Horses BVba (20001400), Martrick Benelux BVBA (20000418) / B: Corneel Verhaeren 16 0,00 retired

Maxime HAZEBROEK

BEL 203 GRAN MAMUT

G / SF / Bay / 2009 / TOULON / JARNAC / 104XM10 / O: ALVARO MUÑOZ ESCASSI / B: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER (FRA) / 104XM10 / O: ALVARO MUÑOZ ESCASSI / B: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER (FRA) 25 0,00 retired

Joe CLEE

GBR 306 AXEL 111 Z

G / ZANG / Bay / 2011 / ACTION BREAKER / CHATMAN / 105MW72 / O: Stud 111 (20016464) / B: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes / 105MW72 / O: Stud 111 (20016464) / B: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes 8 0,00 retired

Raena LEUNG

HKG 268 DOOLYS

M / HOLST / Bay / 2011 / CANNAVAROS / LANTAAN / 105VJ26 / O: Antelope Showjumpers Co. Ltd (20003268), Su Wan TUNG (10129681) / B: Buettner, Heiko / 105VJ26 / O: Antelope Showjumpers Co. Ltd (20003268), Su Wan TUNG (10129681) / B: Buettner, Heiko 12 6,00 retired

