I CSI1* - 1m30

Table A - 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 59 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 15:13 Uur (25.03.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Elisa STRUBBE

BEL 40 FANTASY VAN DE WINDEWEG

M / KWPN / Bay / 2010 / NUMERO UNO / LE TOT DE SEMILLY / 104XH40 / E: Jade KINSABIL (10155656) / F: L.J.C. DEKNUDT, DIKKEBUS (BEL) / 104XH40 / E: Jade KINSABIL (10155656) / F: L.J.C. DEKNUDT, DIKKEBUS (BEL) 0 51,85 0 29,61

375.00 EUR

2 Clarance GENDRON

FRA 56 RODRIGO

S / HOLST / Grey / 2005 / CALATO / LIMBUS / 103QQ80 / E: Jessica SERRA (10270479) / F: PAULSEN HANS JAKOB, MOHRKIRCH (GER) / 103QQ80 / E: Jessica SERRA (10270479) / F: PAULSEN HANS JAKOB, MOHRKIRCH (GER) 0 53,53 0 30,37

300.00 EUR

3 Loewie JOPPEN

NED 110 CANDY HOLIDAY

M / KWPN / Grey / 2013 / CARDENTO 933 / ANIMO / 107AK33 / E: Iron Horse Farm (IHF Nederland C.V.) (20005220) / F: Iron Horse Farm / 107AK33 / E: Iron Horse Farm (IHF Nederland C.V.) (20005220) / F: Iron Horse Farm 0 55,70 0 31,10

225.00 EUR

4 Zoe POTTER

GBR 130 MY LADY

M / Grey / 2014 / MYLORD CARTHAGO*HN / LANDOR S / 106MX15 / E: Michael POTTER (10023750), Vivien THOMPSON (10123898) / 106MX15 / E: Michael POTTER (10023750), Vivien THOMPSON (10123898) 0 57,81 0 31,63

150.00 EUR

5 Nico VAN DER PLAETSEN

BEL 22 MY SECRET OF USIE T

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / KIGALI / 106GN88 / E: Timperman / F: Gina Timperman / 106GN88 / E: Timperman / F: Gina Timperman 0 52,31 0 31,89

105.00 EUR

6 Arthur CAIRE

FRA 111 TAHITI DU LOIR

M / SF / Bay / 2007 / MYLORD CARTHAGO*HN / MR BLUE / 105AE75 / E: SAS RICHARD BREUL LA CALECHE (20004565) / F: Karine NOVICK 76280 ANGERVILLE L ORCHER (FRA) / 105AE75 / E: SAS RICHARD BREUL LA CALECHE (20004565) / F: Karine NOVICK 76280 ANGERVILLE L ORCHER (FRA) 0 48,70 0 32,15

82.50 EUR

7 Giampiero GAROFALO

ITA 125 DIAMS DE LA POMME

M / SF / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / 105ZR75 / E: Jean-Maurice BRAHIER (10006487), Antea SIMLESA (10070974) / F: M. Geert Baertsoen / 105ZR75 / E: Jean-Maurice BRAHIER (10006487), Antea SIMLESA (10070974) / F: M. Geert Baertsoen 0 55,32 0 32,47

60.00 EUR

8 Katja HAEP

BEL 96 ANUSCHKA

M / HOLST / Grey / 2008 / CLARIMO / CASALL / 104GQ32 / E: Ballywalter Stables (20003579) / F: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) / 104GQ32 / E: Ballywalter Stables (20003579) / F: SOFINO S.C., ST. VITH/RECHT (BEL) 0 54,81 0 33,14

45.00 EUR

9 Teddy VAN DE RIJT

NED 172 URVILLE Z

M / ZANG / Bay / 2013 / UKATO / CROWN Z / 106WF90 / E: Michiel VAN DE RIJT (10222103), Teddy VAN DE RIJT (10063029) / 106WF90 / E: Michiel VAN DE RIJT (10222103), Teddy VAN DE RIJT (10063029) 0 55,77 0 34,07

45.00 EUR

10 Lauren CAROLINE

GBR 80 CHACOAS SHOWTIME

M / Bay / 2013 / 107PZ86 / E: Lee CAROLINE (10205035) / 107PZ86 / E: Lee CAROLINE (10205035) 0 57,74 0 36,81

37.50 EUR

11 Nadja KRISTOFFERSEN

DEN 139 CAMPARI PS Z

G / ZANG / Bay / 2014 / CROWNTANO Z / PILOT / 107GY06 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Simons Peter / 107GY06 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Simons Peter 0 56,16 0 37,05

37.50 EUR

12 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 23 ODESSA C

M / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LAROME / 107IF30 / E: Van Duppen / F: Cyriel Lanslots / 107IF30 / E: Van Duppen / F: Cyriel Lanslots 0 58,36 0 37,27

37.50 EUR

13 Julia TOPS

CAN 156 INDIA BLUE ZF

M / Bay / 2006 / MR. BLUE / CALVADOS IV / 104RY27 / E: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / F: ZEIDLER FARM CANADA LTD / 104RY27 / E: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / F: ZEIDLER FARM CANADA LTD 0 54,28 0 37,49

30.00 EUR

14 Clara Roesgaard KRISTENSEN

DEN 85 DIMITRI Z

S / ZANG / Grey / 2009 / DIARADO / CARTHAGO Z / 104FD74 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER / 104FD74 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER 0 59,37 0 37,99

30.00 EUR

15 Maxime HAZEBROEK

BEL 176 DIAGO B

G / OLDBG / Bay / 2010 / DIARADO / QUATTRO B / 106KR44 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: STAL AEGROSCHOT NV / 106KR44 / E: Azelhof Horse Events (20005695) / F: STAL AEGROSCHOT NV 0 56,15 0 38,53

30.00 EUR

16 Jeroen APPELEN

BEL 5 PROVENCE VAN HET KLAVERVELD

M / BWP / Bay / 2015 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / 107PI35 / E: Appelen Jeroen & Aboullaban Omar / F: Omar Aboul Laban / 107PI35 / E: Appelen Jeroen & Aboullaban Omar / F: Omar Aboul Laban 0 61,23 0 40,25



17 Philip HOUSTON

GER 119 CHACCSKY PS

G / OS / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / CORNET OBOLENSKY / 106BL49 / E: Robert HOUSTON (10164480) / F: Gestüt Lewitz / 106BL49 / E: Robert HOUSTON (10164480) / F: Gestüt Lewitz 0 57,02 0 40,60



18 Evelyne PUTTERS

BEL 132 UITH DE ROTES

S / SF / Bay / 2008 / CALVARO F.C. / JALISCO B / 104UF67 / E: Cleran Horses (20000816) / F: M. DANIEL REGNOUARD,MLLE CHARLOTTE REGNOUARD,MME VALERIE REGNOUARD, PARIS 16 (FRA) / 104UF67 / E: Cleran Horses (20000816) / F: M. DANIEL REGNOUARD,MLLE CHARLOTTE REGNOUARD,MME VALERIE REGNOUARD, PARIS 16 (FRA) 0 59,71 0 41,32



19 Daisy PEARSON

SWE 170 CHIQUE CHOQUE VD LENTAMEL Z

G / ZANG / Chestnut / 2015 / CICERO Z / LIMBO / 107MV56 / E: Malin BARYARD-JOHNSSON (10000408), E-Equestrian AB (20005329) / F: Hulde Aan de Bok BVBA / 107MV56 / E: Malin BARYARD-JOHNSSON (10000408), E-Equestrian AB (20005329) / F: Hulde Aan de Bok BVBA 0 59,31 0 42,40



20 Patrick LEMMEN

NED 26 KANNY

G / AES / Bay / 2015 / E-GINTON Z / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / 107GS89 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: A J SMOLDERS / 107GS89 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: A J SMOLDERS 0 57,35 0 42,41



21 Renaud MADELAINE

FRA 58 AH QUELLE FLESCH

M / Grey / 2010 / FELTON DU MONT / HURLEVENT / 105RT44 / E: S.A.R.L. PARM (20017969) / F: Patrice Flesch / 105RT44 / E: S.A.R.L. PARM (20017969) / F: Patrice Flesch 0 52,60 4 33,61



22 Filippo TABARINI

ITA 69 NEFERTITI OPTIMA

M / BWP / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / VIGO D'ARSOUILLES / 106SE91 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro / 106SE91 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro 0 55,82 4 35,20



23 Dorte DAHLMANN OLSEN

DEN 4 CATMANDOO U

S / HOLST / Bay / 2012 / CATOO / 105ZV39 / E: Anders BAK (10169570) / F: Anders Bak / 105ZV39 / E: Anders BAK (10169570) / F: Anders Bak 0 56,00 4 35,53



24 Karel COX

BEL 163 DAIGO DE LA DHUYS

G / SF / Chestnut / 2013 / KAPITOL D' ARGONNE / LE TOT DE SEMILY / 106UJ38 / E: Bruno LAINE (10060386) / F: Laurent Cloarec / 106UJ38 / E: Bruno LAINE (10060386) / F: Laurent Cloarec 0 58,09 4 37,05



25 Gemma TATTERSALL

GBR 122 FLASH COOLEY

ISH / Grey / 2012 / CSF MR KROON / O.B.O.S. QUALITY / 106ES94 / E: Pru DAWES (10160806) / F: Jim O'Neill / 106ES94 / E: Pru DAWES (10160806) / F: Jim O'Neill 0 56,90 4 38,16



26 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 140 JADINA

M / KWPN / Bay / 2014 / CANABIS Z / CORLAND / 106VG73 / E: Danny PEETERS (10126793) / F: Fam. Slingerland / 106VG73 / E: Danny PEETERS (10126793) / F: Fam. Slingerland 0 54,96 4 38,75



27 Irene Mónica HORVATH JAUME

ESP 134 CLASS UNO DU FIGUIER

S / SF / Other / 2012 / NUMERO UNO / QUIDAM DE REVEL / 105MS99 / E: HORVATH HORSES (20005783) / F: Thierry FRUCHET 85320 STE PEXINE (FRA) / 105MS99 / E: HORVATH HORSES (20005783) / F: Thierry FRUCHET 85320 STE PEXINE (FRA) 0 55,70 4 39,78



28 Nikolas MATTHIJS

BEL 18 MIZAURA TER PUTTE

M / BWP / Chestnut / 2012 / HASALL VAN DE MISPELAERE / TINKA'S BOY / 106OU42 / E: Vermeulen / F: Georges & Joris De Maertelaere & Vermeulen / 106OU42 / E: Vermeulen / F: Georges & Joris De Maertelaere & Vermeulen 0 59,25 4 40,95



29 Lander DE BRUYN

BEL 33 DIVINUS DE FRANCE

G / SF / Chestnut / 2013 / HUPPYDAM DES HORTS / PHOSPH'OR / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) 0 58,83 4 41,63



30 Max SEBRECHTS

BEL 173 ANITA DU PARK

M / SF / Black / 2010 / QUICK STAR / KANNAN / 105KB92 / E: Optimus Agro nv / 105KB92 / E: Optimus Agro nv 0 55,80 4 44,37



31 Irene Mónica HORVATH JAUME

ESP 133 CONAN DE HUS

SF / Bay / 2012 / BALTHAZAR / 105NK55 / E: HORVATH HORSES (20005783) / F: S.A.R.L. HARAS DE HUS / 105NK55 / E: HORVATH HORSES (20005783) / F: S.A.R.L. HARAS DE HUS 0 58,19 4 44,87



32 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 24 O' LALAIKA

M / Chestnut / 2014 / AKTION PUR / DARCO / 107MW23 / E: Malisart / F: Jan Malisart / 107MW23 / E: Malisart / F: Jan Malisart 0 58,18 5 45,14



33 Maartje VERBERCKMOES

BEL 160 DEDALUS M2S

G / AES / Bay / 2008 / ULYSSES M2S / CALVADOS / 104FA77 / E: Visfactory J. Verberckmoes NV / F: Morningside Stud / 104FA77 / E: Visfactory J. Verberckmoes NV / F: Morningside Stud 0 54,22 8 38,59



34 Maartje VERBERCKMOES

BEL 161 TAGLIATELLE HH Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / H&M TORNESCH 1042 / DARCO / 106JX71 / E: LSF Stables NV / 106JX71 / E: LSF Stables NV 0 57,52 8 40,63



35 Valentine AUGUIN

FRA 11 CRIQUET DU PHARE

G / Bay / 2012 / VENDOME DU PHARE / OLALA DE BUISSY / 105TA89 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) / F: olivier Brohier / 105TA89 / E: Frederic BOUVARD (10005781), Maxime RIUS (10023284) / F: olivier Brohier 0 55,92 8 42,70



36 Frederic VERNAET

BEL 35 ORAK D'HAMWYCK

S / Black / 2014 / TOBAGO Z / TOULON / 107LB10 / E: T&l NV / F: Danny Vergauwen - Van Impe / 107LB10 / E: T&l NV / F: Danny Vergauwen - Van Impe 2 63,67



37 Emeline JACQUES

BEL 86 DIVINE IDYLLE GTW DE TINMONT

M / SBS / Bay / 2009 / UNDERSTONE VAN DE KAPEL / KOHOL / 106IZ19 / E: Valerie BLARIAU (10189050) / F: Valerie Blariau / 106IZ19 / E: Valerie BLARIAU (10189050) / F: Valerie Blariau 4 51,86



38 Agustin COVARRUBIAS

CHI 159 QUITEBREAKER D' OCQ Z

G / ZANG / Grey / 2013 / QUITE CAPITOL / HEARTBREAKER / 106TC87 / E: XO stables (20018171) / F: Wattiez Jien-Pierre / 106TC87 / E: XO stables (20018171) / F: Wattiez Jien-Pierre 4 54,41



39 Daisy PEARSON

SWE 52 BYNINTOT DES CARMILLE

G / SF / Grey / 2011 / NINTO DE BEAUFOUR / KANNAN / 105VK10 / E: E-Equestrian AB (20005329) / F: Carole Levallois / 105VK10 / E: E-Equestrian AB (20005329) / F: Carole Levallois 4 54,53



40 Ina Meldgaard Slettnes MOELLER

DEN 116 GUAYANA N

M / HOLST / Bay / 2014 / ALANT 5 / CONTENDER / 107EX43 / E: Ina Meldgaard Slettnes MOELLER (10184298), May Lis SLETTNES (10194480) / F: Christiane Mohr / 107EX43 / E: Ina Meldgaard Slettnes MOELLER (10184298), May Lis SLETTNES (10194480) / F: Christiane Mohr 4 54,74



41 Quentin NOVELLON

BEL 142 MOUCHKA DU LOUCHIER

M / BWP / Grey / 2012 / UGANO SITTE / CAPRICIEUX DES SIX CENSES / 107HQ63 / E: Cecile DUFOUR (10203488) / F: Christopher Antons / 107HQ63 / E: Cecile DUFOUR (10203488) / F: Christopher Antons 4 56,41



42 Stijn VAN GORP

BEL 48 PASSE PARTOUT

G / BWP / Bay / 2015 / KANNAN / CATALANI / 107QW05 / E: Van Gorp / F: Coppens Ann / 107QW05 / E: Van Gorp / F: Coppens Ann 4 56,61



43 Puck ZWEEGERS

NED 70 CALANDO STAL ROMANO

G / KWPN / Black / 2007 / LABOR'S VDL INDORADO / INDOCTRO / 107IH68 / E: Ingrid ZWEEGERS (10266197) / F: C.J.Schetters Stal Romano / 107IH68 / E: Ingrid ZWEEGERS (10266197) / F: C.J.Schetters Stal Romano 4 56,98



44 Victoria VILAIN

BEL 136 IRALY D'ARGENTEUIL

M / SBS / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / FIDJI DU FLEURY / 107CB83 / E: Florence MONIER (10225900) / F: Christophe Verhulsel / 107CB83 / E: Florence MONIER (10225900) / F: Christophe Verhulsel 4 57,98



45 Fleur HOLLEMAN

NED 112 PASADENA VAN 'T HUKA

M / BWP / Grey / 2015 / CICERO Z / CALYPSO III / 106YE46 / E: Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: KATRIEN HULSBOSCH / 106YE46 / E: Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: KATRIEN HULSBOSCH 4 58,35



46 Karel COX

BEL 162 LYKKEHOEJS FABIAN

S / DWB / Bay / 2013 / FAVORIT ASK / CARANO / 106HO99 / E: ABSOLUTE HORSES APS (20002933) / F: Charlotte Rasch / 106HO99 / E: ABSOLUTE HORSES APS (20002933) / F: Charlotte Rasch 4 58,99



47 Koen GELAUDE

BEL 21 NIRVANA FROM ZELLIK

S / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / LYS DE DARMEN / 106SV51 / E: Team Philippaerts / F: Johan En Brigitte Dewin - Bauwens / 106SV51 / E: Team Philippaerts / F: Johan En Brigitte Dewin - Bauwens 4 59,96



48 Linda ROCCHIA

FRA 68 ELECTRA DE VERDOSO

M / Grey / 2014 / MYLORD CARTHAGO / QUERCUS DU MAURY*HN / 106QG25 / E: SARL VERDOSO EQUIDAE (20001103) / 106QG25 / E: SARL VERDOSO EQUIDAE (20001103) 8 54,33



49 Paula UNGHANSE

SWE 169 SNOW BOUND

G / HOLST / Bay / 2009 / SINGULORD JOT / CAGLIOSTRO 161 / 106NS70 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Ted Nätterqvist / 106NS70 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Ted Nätterqvist 8 55,05



50 Paula UNGHANSE

SWE 131 AAVICII

M / SWB / Bay / 2013 / CHIN TOP / MAJIM G / 107PX63 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: AB Svetfux / 107PX63 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: AB Svetfux 8 55,88



51 Virginie BOURGEOIS-ARNHEM

BEL 29 NINA VAN HET AVENHOF

M / BWP / Black / 2013 / 106FZ60 / E: MAKOMAY SPORTHORSES S.L. (20000454) / 106FZ60 / E: MAKOMAY SPORTHORSES S.L. (20000454) 8 57,90



52 Rik NAUTA

BEL 97 OPHELIA VAN HET LAMBROECK

M / Grey / 2014 / KANNAN / BERLIN / 107OQ70 / E: Dorothy De Winne / F: Dorothy De Winne / 107OQ70 / E: Dorothy De Winne / F: Dorothy De Winne 8 59,35



53 Merel VANDEBROEK

BEL 72 MARCO VAN DE OUDE HEIHOEF

G / BWP / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / 106DY32 / E: De Oude Heihoef NV (20002754) / F: DE OUDE HEIHOEF NV / 106DY32 / E: De Oude Heihoef NV (20002754) / F: DE OUDE HEIHOEF NV 8 59,85



54 Britt BROUWER

NED 65 OH BALOU VAN DE KAT

G / BWP / Bay / 2014 / BISQUET BALOU VD MISPELAERE / KIMBALL / 106OG48 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Carine Vanwelkenhuyzen / 106OG48 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Carine Vanwelkenhuyzen 12 57,27



55 Quentin NOVELLON

BEL 141 FOREVER DE L'HERIBUS

G / SCSL / Bay / 2011 / FIGARO DU RI D'ASSE / FIDJI DU FLEURY / 106QP13 / E: Cecile DUFOUR (10203488) / F: Héribus Farm / 106QP13 / E: Cecile DUFOUR (10203488) / F: Héribus Farm 12 58,66



56 Estelle GUSTAFSSON

SWE 55 BUKATA

M / KWPN / Bay / 2006 / UKATO / BOREAS / 104CC48 / E: Alexander GODSK (10112218), Inge Merete GODSK (10159978) / F: O.H. STABLES, ROLDE (NED) / 104CC48 / E: Alexander GODSK (10112218), Inge Merete GODSK (10159978) / F: O.H. STABLES, ROLDE (NED) 19 76,07



Sarah DE KRAKER

NED 157 FUTURORE DI VILLAGANA

S / Grey / 2013 / HEARTBREAKER / CARTHAGO / 106JX08 / E: T&l NV / F: Agricola Villagana / 106JX08 / E: T&l NV / F: Agricola Villagana 0 Uitgesloten



Harrie WIERING

NED 50 IRON MAN 111

G / BWP / Grey / 2008 / CHATMAN / CAPITOL I / 103WF12 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: STAL HARRIE THEEUWES NV, ZANDHOVEN (BEL) / 103WF12 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: STAL HARRIE THEEUWES NV, ZANDHOVEN (BEL) 0 Uitgesloten



Britt BROUWER

NED 67 HAJA ES

M / KWPN / Other / 2012 / KANNAN / CONCORDE / 107CK59 / E: Marco BROUWER (10179881), Mascha BROUWER (10161185) / F: E.Schep / 107CK59 / E: Marco BROUWER (10179881), Mascha BROUWER (10161185) / F: E.Schep 0 Opgegeven



