CSI2*/1*/YH1* Azelhof Springtour 2

POMMERY CHAMPAGNE

05 CSI2* - 1m40

Table A – 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider
126 deelnemers in deze proef
Laatst geüpdatet op 14:09 Uur (25.03.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Naomi HIMMELREICH

GER 299 VINO V'T KOSTERHOF Z

G / ZANG / Bay / 2011 / VERDI TN / CAESAR VAN DE HELLE / 105VC71 / E: Sportpferde Himmelreich GmbH (20000315) / F: Leurs, Erik / 105VC71 / E: Sportpferde Himmelreich GmbH (20000315) / F: Leurs, Erik 0 0 = 0.00 24.93

500.00 EUR

2 Zoe POTTER

GBR 445 WINGS Z

M / ZANG / Bay / 2012 / EUROCOMMERCE WASHINGTON / AMETHIST / 105UD62 / E: Michael POTTER (10023750) / F: K.G.M idsinga, Vilderstraat 4, 7241 BZ. Lochem (NED) / 105UD62 / E: Michael POTTER (10023750) / F: K.G.M idsinga, Vilderstraat 4, 7241 BZ. Lochem (NED) 0 0 = 0.00 26.95

400.00 EUR

3 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 326 CALYPSO DES MATIS

G / SF / Grey / 2012 / PADOCK DU PLESSIS*HN / 105WZ65 / E: Rafi LATHAM (10164017) / F: ISABELLE BERZINGER / 105WZ65 / E: Rafi LATHAM (10164017) / F: ISABELLE BERZINGER 0 0 = 0.00 27.41

300.00 EUR

4 Caroline DEVOS-POELS

NED 316 MILONA VAN HET SPEIENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / CHOPARD VDB Z / RAMIRO'S BUBE / 107ME12 / E: Dominiek NOPPE (10259498) / F: Roger en Alain Deprez / 107ME12 / E: Dominiek NOPPE (10259498) / F: Roger en Alain Deprez 0 0 = 0.00 28.24

200.00 EUR

5 Georgia TAME

GBR 439 NARCOTIQUE V/H DINGENSHOF

M / BWP / Bay / 2013 / HARLEY VDL / CHACCO-BLUE / 107GX96 / E: Frank STEVENS (10240704), Peter VANBROECKHOVEN (10240703) / F: Jaak Vermeulen / 107GX96 / E: Frank STEVENS (10240704), Peter VANBROECKHOVEN (10240703) / F: Jaak Vermeulen 0 0 = 0.00 28.30

140.00 EUR

6 Simon DELESTRE

FRA 432 NAJAC VH KLUIZEBOS

BWP / Bay / 2013 / COOPER VD HEFFINCK / 106JB27 / E: João CHAROLA (10038578) / 106JB27 / E: João CHAROLA (10038578) 0 0 = 0.00 28.37

110.00 EUR

7 Giampiero GAROFALO

ITA 279 CATOKI'S CORNET

S / WESTF / Bay / 2012 / CATOKI / CORNET OBOLENSKY / 105PQ53 / E: Morssinkhof / 105PQ53 / E: Morssinkhof 0 0 = 0.00 28.38

80.00 EUR

8 Hicham ER-RADI

MAR 477 CEIKA MALOUINE

M / SF / Bay / 2012 / 106FU53 / E: FRMSE (20000284) / 106FU53 / E: FRMSE (20000284) 0 0 = 0.00 28.72

60.00 EUR

9 Ella Yunjing WANG

CHN 359 BABY WOODROSE

M / DWB / Bay / 2012 / PARTY DANCE / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VV43 / E: Lei WANG (10159149) / F: CAMITZ FAMILY / 105VV43 / E: Lei WANG (10159149) / F: CAMITZ FAMILY 0 0 = 0.00 28.81

60.00 EUR

10 Rik HEMERYCK

BEL 250 ULYSS MORINDA

S / SF / Other / 2008 / UTAH VAN ERPEKOM / JALISCO B / 104OM49 / E: Thierry Ravel / F: MME HERICA RAVEL, MENESPLET (FRA) / 104OM49 / E: Thierry Ravel / F: MME HERICA RAVEL, MENESPLET (FRA) 0 0 = 0.00 28.95

50.00 EUR

11 Joe CLEE

GBR 307 NAIMA VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2013 / ECHO VAN 'T SPIEVELD / DIAMANT DE SEMILLY / 106QR48 / E: Stud 111 (20016464) / F: Stal den Bisschop / 106QR48 / E: Stud 111 (20016464) / F: Stal den Bisschop 0 0 = 0.00 29.12

50.00 EUR

12 Mohamed EL NAGGAR

EGY 280 SUNNY

G / Bay / 2011 / KANNAN / 105OB52 / E: Jonathan Gordon / 105OB52 / E: Jonathan Gordon 0 0 = 0.00 29.14

50.00 EUR

13 Roy VAN BEEK

BEL 284 ETINO R Z

S / ZANG / Chestnut / 2011 / 105OD59 / E: Yacelo NV (20017596) / 105OD59 / E: Yacelo NV (20017596) 0 0 = 0.00 29.24

40.00 EUR

14 Joe CLEE

GBR 308 BALLINALARD

M / BE/SIES / Bay / 2013 / BALLOON / CAMBRIDGE / 106IO14 / E: Stud 111 (20016464) / F: BREEN EQUESTRIAN / 106IO14 / E: Stud 111 (20016464) / F: BREEN EQUESTRIAN 0 0 = 0.00 29.51

40.00 EUR

15 Ruben ROMP

NED 331 HANOUK V

M / KWPN / Grey / 2012 / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel 0 0 = 0.00 29.56

40.00 EUR

16 Leopold VAN ASTEN

NED 292 VDL GROEP HUTCH

G / KWPN / Bay / 2012 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 105WS39 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof / 105WS39 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof 0 0 = 0.00 29.93

40.00 EUR

17 Hicham ER-RADI

MAR 475 UGOLINO DU CLOS

SF / Bay / 2008 / L’ARC DE TRIOMPHE / ROI DES ELFES / 104JD81 / E: MOULAY ABDELLAH ALAOUI / F: M. ANTOINE GARCIA, CARDROC (FRA) / 104JD81 / E: MOULAY ABDELLAH ALAOUI / F: M. ANTOINE GARCIA, CARDROC (FRA) 0 0 = 0.00 29.97



18 Frederic VERNAET

BEL 309 LUGAIGNAC DES POUPLIS

G / BWP / Bay / 2011 / ATLANTIC / CROWN Z / 106FX83 / E: Arielle VLODAVER (10123155) / F: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet / 106FX83 / E: Arielle VLODAVER (10123155) / F: Arielle et Laurent Vlodaver - Loffet 0 0 = 0.00 30.00



19 Daisy PEARSON

SWE 276 CUBA VA

M / HOLST / Grey / 2010 / CANCARA / QUICK STAR / 104YX53 / E: von Allwörden Manfred / F: Allwoerden Manfred / 104YX53 / E: von Allwörden Manfred / F: Allwoerden Manfred 0 0 = 0.00 30.02



20 Malin PARMLER

SWE 420 OILILY VAN'T EIGENLO

M / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / MONTENDER / 107JZ33 / E: Stal Eigenlo / F: Dany & Kim Van Lombergen - Van Laenen / 107JZ33 / E: Stal Eigenlo / F: Dany & Kim Van Lombergen - Van Laenen 0 0 = 0.00 30.21



21 Elisa STRUBBE

BEL 371 GREY BOY B

G / KWPN / Grey / 2011 / SINGAPORE / KOJAK / 105VC83 / E: Marianne STUBBE (10026039) / 105VC83 / E: Marianne STUBBE (10026039) 0 0 = 0.00 30.36



22 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 348 EQUUS TAME

S / SF / Bay / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / 106YF58 / E: Jan GREVE (10087225) / F: Brohier Denis / 106YF58 / E: Jan GREVE (10087225) / F: Brohier Denis 0 0 = 0.00 30.50



23 Gemma TATTERSALL

GBR 213 JOHAN-SOME

G / KWPN / Bay / 2014 / LEXICON / RABIAT Z / 106VJ34 / E: Linda Allan / F: H. VAN DE ES, MIDWOLDE (NED) / 106VJ34 / E: Linda Allan / F: H. VAN DE ES, MIDWOLDE (NED) 0 0 = 0.00 30.54



24 Jessica TOELSTANG

DEN 484 BISGAARD'S JIU JITSU

S / Chestnut / 2012 / VOLSTRUPS CASH / AZARRO / 106PJ74 / E: Nils Jørgen SEHESTED (10201157) / F: Signe Bisgaard / 106PJ74 / E: Nils Jørgen SEHESTED (10201157) / F: Signe Bisgaard 0 0 = 0.00 30.71



25 Fleur HOLLEMAN

NED 209 INNUENDO R&D

M / KWPN / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / LANDOR S / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy 0 0 = 0.00 30.81



26 Claire PUTTERS

BEL 259 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 0 0 = 0.00 30.91



27 Clarissa LYRA

HKG 452 HIGH CLASS

S / KWPN / Bay / 2012 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / BURGGRAAF / 106PT04 / E: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / F: Stal Karaevli / 106PT04 / E: Clarissa LYRA (10059083), Rebeka ROŽMANEC (10142919) / F: Stal Karaevli 0 0 = 0.00 31.00



28 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 346 CHADONIA PS

M / HANN / Grey / 2012 / CHACCO-BLUE / CHICAGO / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz / 106HH79 / E: FRMSE (20000284) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 31.17



29 Theodor LINDE

DEN 451 ESPECIALLY ULTRA Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD / UTRILLO Z / 105PM12 / E: Linde Equestrian (20005290) / F: Hardy Doimiique / 105PM12 / E: Linde Equestrian (20005290) / F: Hardy Doimiique 0 0 = 0.00 31.21



30 Filippo TABARINI

ITA 402 OTHELLO OPTIMUS

G / BWP / Chestnut / 2014 / STAKKATO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro 0 0 = 0.00 31.31



31 Evelyne PUTTERS

BEL 251 NABEAU VAN HET MIGROVELD Z

G / ZANG / Grey / 2011 / NABAB DE REVE / TARAN DE LA POMME / 105NU05 / E: Cleran Horses Db Horses / F: De Winne / 105NU05 / E: Cleran Horses Db Horses / F: De Winne 0 0 = 0.00 31.39



32 Niels BRUYNSEELS

BEL 351 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF

BWP / Bay / 2012 / 105LZ34 / E: Ludwig en Yasmine Criel / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN / 105LZ34 / E: Ludwig en Yasmine Criel / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN 0 0 = 0.00 31.61



33 Anne Claire BRETON

CAN 333 QUASMO CK Z

G / ZANG / Bay / 2012 / QUASIMODO Z / GLENNRIDGE / 105ZY08 / E: Scri S-KY Horses (20003144) / F: Kristof CEULEMANS / 105ZY08 / E: Scri S-KY Horses (20003144) / F: Kristof CEULEMANS 0 0 = 0.00 31.93



34 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 327 H5 CHAGANUS

OS / Bay / 2008 / CHACCO-BLUE / CARTHAGO / 104YJ35 / E: H5 STABLES (20005521), Eduardo PEREIRA DE MENEZES (10007934) / F: Gestuet Lewitz / 104YJ35 / E: H5 STABLES (20005521), Eduardo PEREIRA DE MENEZES (10007934) / F: Gestuet Lewitz 0 0 = 0.00 31.96



35 Evelyne PUTTERS

BEL 254 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders 0 0 = 0.00 31.99



36 Kim HOOGENRAAT

NED 464 EXPLOIT GO

G / KWPN / Bay / 2009 / LUPICOR / INDOCTRO / 104SE14 / E: Marijn VAN ROIJEN (10265059) / F: H. VAN DE GOOR, NULAND (NED) / 104SE14 / E: Marijn VAN ROIJEN (10265059) / F: H. VAN DE GOOR, NULAND (NED) 0 0 = 0.00 32.07



37 Marit Haarr SKOLLERUD

NOR 366 NELSON VAN 'T ROOSAKKER

G / BWP / Bay / 2013 / ZANDOR / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106EY39 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Marc Kluskens / 106EY39 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Marc Kluskens 0 0 = 0.00 32.20



38 Majid DJAIDI

MAR 410 DOUGLAS MAIL

SF / Chestnut / 2013 / 106VH37 / E: FRMSE (20000284) / 106VH37 / E: FRMSE (20000284) 0 0 = 0.00 32.26



39 Pieter DEVOS

BEL 399 IRONA VAN DE VIKING Z

M / ZANG / Bay / 2013 / 106PD58 / E: Devos Stables (20000462) / 106PD58 / E: Devos Stables (20000462) 0 0 = 0.00 32.32



40 Matias LAROCCA

ARG 297 CHADES OF BLUE

M / OS / Other / 2008 / CHACCO-BLUE / DIAMANT DE SEMILLY / 104XD74 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Gestüt Lewitz / 104XD74 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Gestüt Lewitz 0 0 = 0.00 32.38



41 Nikola BIELIKOVA

CZE 318 CARISON

S / HANN / Other / 2008 / CAMPBEL CZECH / GRAF CZECH / 104CJ36 / E: Staj Mustang Ltd. / F: STAJ MUSTANG S.R.O., LUCINA (CZE) / 104CJ36 / E: Staj Mustang Ltd. / F: STAJ MUSTANG S.R.O., LUCINA (CZE) 0 0 = 0.00 32.46



42 Caroline DEVOS-POELS

NED 315 BASIC INSTINCT Z

G / ZANG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / QUINTUS / 106SX88 / E: Devos Group / F: Klaas De Coster / 106SX88 / E: Devos Group / F: Klaas De Coster 0 0 = 0.00 32.68



43 Hannes SYMONS

BEL 386 CAYADIX HERO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CADENCE VAN'T GELUTT Z / WANDOR VAN DE MISPELAERE / 105ZG74 / E: Van Decraen Lieven - V2024 / F: Luc Henry / 105ZG74 / E: Van Decraen Lieven - V2024 / F: Luc Henry 0 0 = 0.00 32.73



44 Gilles NUYTENS

BEL 205 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels 0 0 = 0.00 33.04



45 Jennifer HOCHSTADTER

LIE 341 ENJOY D'EOLE

G / SF / Bay / 2014 / 106XY08 / E: Nicholas HOCHSTADTER (10009683) / 106XY08 / E: Nicholas HOCHSTADTER (10009683) 0 0 = 0.00 33.19



46 Nikola BIELIKOVA

CZE 319 DROVER

S / HANN / Chestnut / 2013 / DROSSELKLANG II / CASSINI II / 106OC16 / E: Staj MUSTANG s.r.o. (20001025) / 106OC16 / E: Staj MUSTANG s.r.o. (20001025) 0 0 = 0.00 33.22



47 Suus KUYTEN

NED 324 TAKE A CHANCE ON ME Z

S / ZANG / Bay / 2009 / TALOUBET Z / ALDATUS Z / 104ND67 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stoeterij Zangersheide / 104ND67 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stoeterij Zangersheide 0 0 = 0.00 33.72



48 Marit Haarr SKOLLERUD

NOR 367 ESPRIT D'INTRO Z

G / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ERCO VAN 'T ROOSAKKER / 106AD61 / E: S.A.R.L TRINACRIA HORSE (20003505) / F: Floru / 106AD61 / E: S.A.R.L TRINACRIA HORSE (20003505) / F: Floru 0 0 = 0.00 33.78



49 Filippo TABARINI

ITA 405 ORYZON VAN HET SCHAECK

M / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE / VAGABOND DE LA POMME / 106WE58 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv / 106WE58 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv 1 2 = 3.00 39.84



50 Constant VAN PAESSCHEN

BEL 390 VERDI TREIZE

S / SF / Chestnut / 2009 / DIAMANT DE SEMILLY / EIGER I / 104EP45 / E: Amandine WITTOUCK (10016440) / F: Amandine Wittouck / 104EP45 / E: Amandine WITTOUCK (10016440) / F: Amandine Wittouck 0 4 = 4.00 25.83



51 Samy COLMAN

MAR 221 GALOUBET L

KWPN / Bay / 2011 / BALOUBET DU ROUET / QUITE EASY 958 / 105OD63 / E: FRMSE / 105OD63 / E: FRMSE 4 0 = 4.00 26.15



52 Wouter DEVOS

BEL 236 KIRA VAN 'T NACHTEGALENHOF

M / BWP / Chestnut / 2010 / FIDJY OF COLORS / 105MW08 / E: Caroline Devos-Poels / 105MW08 / E: Caroline Devos-Poels 0 4 = 4.00 28.44



53 Malin PARMLER

SWE 421 MONEYMAKER VAN'T EIGENLO

S / Chestnut / 2012 / ECHO VAN T SPIEVELD / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106VH55 / E: Van Lombergen- Van Laenen / F: Van Lombergen - Laenen / 106VH55 / E: Van Lombergen- Van Laenen / F: Van Lombergen - Laenen 0 4 = 4.00 29.45



54 Thibeau SPITS

BEL 491 Nono Vd Withoeve

S / BWP / Chestnut / 2013 / Elvis Ter Putte / Chellano Z / 106FC53 / 106FC53 0 4 = 4.00 29.51



55 Elisa STRUBBE

BEL 372 MR. QUALITY Z

S / ZANG / Grey / 2011 / MR BLUE / CASALL / 105AX81 / E: Datcha Invest (20006333) / F: Quality Stud / 105AX81 / E: Datcha Invest (20006333) / F: Quality Stud 4 0 = 4.00 29.65



56 Shane BREEN

IRL 487 ELMIRA MAIL

M / Bay / 2014 / UTRILLO Z / FLYINGE QUITE EASY 958 / 106RG62 / E: Breen Equestrian Ltd (20000398) / 106RG62 / E: Breen Equestrian Ltd (20000398) 0 4 = 4.00 30.07



57 Clara Roesgaard KRISTENSEN

DEN 370 AK'S CAVALINA

M / HOLST / Grey / 2012 / CACHAS / 105TZ63 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER A/S (20002271) / F: HANS KARSTEN INGWERSEN / 105TZ63 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER A/S (20002271) / F: HANS KARSTEN INGWERSEN 4 0 = 4.00 30.37



58 Frederic BOUVARD

FRA 261 HUGH GRANT DE MUZE

S / BWP / Chestnut / 2007 / SHINDLER DE MUZE / JALISCO B / 104AI44 / E: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / F: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) / 104AI44 / E: Ariane DE BACKER (10064593), Diane FERON (10127396) / F: DE BRABANDER JORIS, SINT-NIKLAAS (BEL) 4 0 = 4.00 30.80



58 Paula UNGHANSE

SWE 416 CASKOJ'S CARESSO

SWB / Bay / 2008 / CARTIER VAN DE HEFFINCK / FAVORIT / 107HI16 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Carina Svensson och Johanna Westholm / 107HI16 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Carina Svensson och Johanna Westholm 0 4 = 4.00 30.80



60 Majid DJAIDI

MAR 409 DINO W

KWPN / Grey / 2008 / BERLIN / L'AMOUR Z / 103WD56 / E: SM LE ROI MOHAMMED VI (20001788) / F: A. WALDMAN, PUTTEN (NED) / 103WD56 / E: SM LE ROI MOHAMMED VI (20001788) / F: A. WALDMAN, PUTTEN (NED) 4 0 = 4.00 30.82



61 Isabell CARLSTEDT

SWE 412 JALAPENO HH

SWB / Bay / 2010 / 107DR15 / E: Mats OLSSON (10272334) / F: Hot Horses AB / 107DR15 / E: Mats OLSSON (10272334) / F: Hot Horses AB 4 0 = 4.00 31.00



62 Kim KRISTENSEN

DEN 361 CARPE DIEM VAN DE GEENEINDE Z

S / ZANG / Bay / 2014 / CONNOR 48 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106HO39 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER A/S (20002271) / F: Andre Lavigne / 106HO39 / E: BÆKGAARDEN YOUNGSTER A/S (20002271) / F: Andre Lavigne 0 4 = 4.00 31.02



63 Maikel VAN DER VLEUTEN

NED 492 O'BAILEY VH BROUWERSHOF

S / BWP / Bay / 2014 / DARCO / CONTACT VAN DE HEFFINCK / 106OG74 / E: Eac Sporthorses (20001183), Kees vd Oetelaar B.V (20000598) / F: C.A.M. van den Oetelaar / 106OG74 / E: Eac Sporthorses (20001183), Kees vd Oetelaar B.V (20000598) / F: C.A.M. van den Oetelaar 0 4 = 4.00 31.43



64 Evie Marie DENTON

GBR 446 INDIGO

M / Chestnut / 2013 / 106AO02 / E: Abi DENTON (10267117) / 106AO02 / E: Abi DENTON (10267117) 4 0 = 4.00 31.44



65 Malin PARMLER

SWE 418 IMMER FORTUNA

G / KWPN / Grey / 2013 / BERLIN / COLANDRO / 106FF31 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle / 106FF31 / E: Stal Keizersberg (20003033) / F: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, Zwolle 0 4 = 4.00 31.49



65 Mohamed EL NAGGAR

EGY 281 COMME IL FAUT

S / KWPN / Bay / 2007 / DIAMANT DE SEMILLY / EQUEST CARNUTE / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) / 103TI92 / E: Eurohorse BVBA - Axel Verlooy / F: M. LIEFHEBBER, HOORNAAR (NED) 4 0 = 4.00 31.49



67 Caroline MÜLLER

GER 425 GARFIELD

G / KWPN / Chestnut / 2011 / CHELLTHAGO Z / NUMERO UNO / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) / 105TH08 / E: Stal Horn B.V. / F: STAL HORN B.V., OUD OOTMARSUM (NED) 0 4 = 4.00 31.70



68 Katja HAEP

BEL 394 CHANITA

M / HOLST / Bay / 2011 / CARETINO / CONTENDER / 105CQ77 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Hans-Hermann Gericke / 105CQ77 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Hans-Hermann Gericke 4 0 = 4.00 31.71



69 Caroline MÜLLER

GER 424 JACK

G / KWPN / Other / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / PADINUS / 106XR81 / E: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman / 106XR81 / E: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman 4 0 = 4.00 31.78



70 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 344 CESAR DE FOUGNARD

G / SF / Bay / 2012 / 106YM50 / E: FRMSE (20000284) / 106YM50 / E: FRMSE (20000284) 4 0 = 4.00 32.00



71 Gabrielle Young Shing PETTERSSON

SWE 321 INA

M / KWPN / Grey / 2013 / DURANGO VDL / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / 105ZL11 / E: Gabrielle Young Shing PETTERSSON (10132471) / F: De Radstake BV / 105ZL11 / E: Gabrielle Young Shing PETTERSSON (10132471) / F: De Radstake BV 4 0 = 4.00 32.18



72 Ahmed EL NAGGAR

EGY 467 GIVENCHI

G / KWPN / Grey / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / INDOCTRO / 105ZE24 / E: Bernhard HÖNEKOP-KAMP (10168405) / F: J. Dohmen / 105ZE24 / E: Bernhard HÖNEKOP-KAMP (10168405) / F: J. Dohmen 0 4 = 4.00 32.27



73 Julia TOPS

CAN 489 DELACROIX AS

OLDBG / Bay / 2009 / DOUGLAS / LANDWIND II / 104SJ87 / E: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / F: SCHMIDT ALOYS / 104SJ87 / E: TOPS HORSE TRADING BV (20001329), Zeidler Farm Canada 2017 Ltd (20001575) / F: SCHMIDT ALOYS 4 0 = 4.00 32.72



74 Karel COX

BEL 376 ESTELUNA CL Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 106FC59 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Frans Liefsoens / 106FC59 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Frans Liefsoens 0 4 = 4.00 32.79



75 Lauren CAROLINE

GBR 378 GAIT L

G / KWPN / Bay / 2011 / ZAMBESI TN / GERMUS R / 105GR05 / E: Lee CAROLINE (10205035) / F: H. LUESINK / 105GR05 / E: Lee CAROLINE (10205035) / F: H. LUESINK 4 0 = 4.00 32.87



76 Loewie JOPPEN

NED 339 OSIRIS FZ

S / MIPAAF / Bay / 2013 / DALLAS / ACODETTO / 106UF12 / E: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA / 106UF12 / E: AZ. AGR. ZANETTI FRANCA 4 0 = 4.00 33.17



77 Louisa MÜLLER

GER 285 LORD ARCHIBALD 2

G / WESTF / Bay / 2011 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / ACORD II / 105SV59 / E: Müller, Liane / F: Müller, Liane / 105SV59 / E: Müller, Liane / F: Müller, Liane 4 0 = 4.00 33.22



78 Marit Haarr SKOLLERUD

NOR 368 ARNA 'T KRUISVELD

M / ZANG / Chestnut / 2011 / ARKO III / INDOCTRO / 106QZ88 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Johan Torrekens / 106QZ88 / E: Karel Cox Horses BVba (20001400) / F: Johan Torrekens 0 4 = 4.00 33.49



79 Helena BEYERS

BEL 422 MATONGE OF COLORS

G / BWP / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / EROS PLATIERE / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme / 106FD94 / E: Cassimon & Beyers / F: Rudi van Damme 0 4 = 4.00 33.67



80 Niels BRUYNSEELS

BEL 353 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Godfried STORME (10211591) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Godfried STORME (10211591) / F: Godfried Storme 4 0 = 4.00 33.86



81 Maartje VERBERCKMOES

BEL 462 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND

S / NRPS / Grey / 2010 / WILLOW / INDOCTRO / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN 4 0 = 4.00 33.89



82 Franz-Josef DAHLMANN

GER 406 CELINE 267

M / BAVAR / Grey / 2013 / CELLESTIAL / MONTENDER 2 / 106OJ77 / E: Nina BRÄUER (10199265) / F: Laszlo Toth / 106OJ77 / E: Nina BRÄUER (10199265) / F: Laszlo Toth 4 0 = 4.00 33.93



83 Suus KUYTEN

NED 323 ALFA JORDAN

S / ZANG / Other / 2008 / AIR JORDAN / LANCELOT / 103WO69 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stal Stenfert / 103WO69 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stal Stenfert 4 0 = 4.00 34.62



84 Gaetan STALPAERT

BEL 383 HARGO DES BONS VILLES

G / Grey / 2013 / BALOU DU ROUET / 107RW47 / E: Skilbecq / 107RW47 / E: Skilbecq 4 0 = 4.00 35.14



85 Logan FIECHTER

NED 302 E HOODSTOCK Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / VIGARO Z / 107LQ48 / E: Fiechter Quality Dressage Horse BVBA (20000518) / F: A.J. SMOLDERS / 107LQ48 / E: Fiechter Quality Dressage Horse BVBA (20000518) / F: A.J. SMOLDERS 0 8 = 8.00 30.57



86 Mikael CARLSTEDT

SWE 495 BROOKLAND YARD NFP

M / SWB / Grey / 2014 / 107QI09 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715) / F: Annica Gustafson, Fair Production HB / 107QI09 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715) / F: Annica Gustafson, Fair Production HB 8 0 = 8.00 31.06



87 Anne Sophie HEMERYCK GODART

FRA 244 OLIVE DE LAUZELLE

M / BWP / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / KANNAN / 106UQ03 / E: HG Stables / F: rik hemeryck / 106UQ03 / E: HG Stables / F: rik hemeryck 8 0 = 8.00 31.15



88 Ina Meldgaard Slettnes MOELLER

DEN 334 RILSON DE L'ABBAYE

S / SF / Grey / 2005 / DIAMANT DE SEMILLY / JUS DE POMME / 103EF35 / E: JACL RAY NIELSEN / F: M. FREDERIC LECONTE,M. LOUIS LECONTE, CERISY LA FORET (FRA) / 103EF35 / E: JACL RAY NIELSEN / F: M. FREDERIC LECONTE,M. LOUIS LECONTE, CERISY LA FORET (FRA) 4 4 = 8.00 31.87



89 Kim HOOGENRAAT

NED 465 GRACIA ES

M / KWPN / Bay / 2011 / LAST MAN STANDING / CHELLANO / 106TC46 / E: Edwin HOOGENRAAT (10167176), Egbert SCHEP (10130471) / F: E.SCHEP / 106TC46 / E: Edwin HOOGENRAAT (10167176), Egbert SCHEP (10130471) / F: E.SCHEP 4 4 = 8.00 31.89



90 Richard BREUL

FRA 426 EXQUIS RB

G / Chestnut / 2014 / SIWING DE TRIAVAL / QUAMIKASE DES FORETS / 106TB10 / E: Richard BREUL (10008353) / 106TB10 / E: Richard BREUL (10008353) 8 0 = 8.00 32.16



90 Bisher KAYALI

JOR 211 X FACTOR

G / HOLST / Bay / 2011 / CASSINI I / CONTENDER / 105VS02 / E: Bisher KAYALI (10108144) / F: HANSEN JOHANNES / 105VS02 / E: Bisher KAYALI (10108144) / F: HANSEN JOHANNES 0 8 = 8.00 32.16



92 Caroline DEVOS-POELS

NED 317 NIKIAS LIGIE V.V.

S / BWP / Black / 2013 / I'M SPECIAL DE MUZE / ROYAL FEU / 106DM72 / E: Devos Group (20005465) / F: Evvelyne Van Vreckom / 106DM72 / E: Devos Group (20005465) / F: Evvelyne Van Vreckom 0 8 = 8.00 32.97



93 Georgia TAME

GBR 438 JE TAIME Z

G / ZANG / Chestnut / 2013 / JE T'AIME FLAMENCO / INDOCTRO / 106JS45 / E: Karel Cox Horses / F: Vassens Frans / 106JS45 / E: Karel Cox Horses / F: Vassens Frans 4 4 = 8.00 33.10



94 Thibeau SPITS

BEL 311 Ghost Z

S / ZANG / Grey / 2010 / Game Boy D / Quentucky / 105UN92 / 105UN92 4 4 = 8.00 33.20



95 Filippo TABARINI

ITA 401 ORAGE OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTERS' SCENDRO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv / 106TL72 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv 4 4 = 8.00 33.38



96 Evelyne PUTTERS

BEL 252 HECTOR

G / BWP / Other / 2007 / CICERO Z VAN PAEMEL / CAESAR VAN DE HELLE / 104TC17 / E: Cleran Horses (20000816) / F: JAN COX, KAULILLE (BEL) / 104TC17 / E: Cleran Horses (20000816) / F: JAN COX, KAULILLE (BEL) 4 4 = 8.00 33.45



97 Jennifer GODDARD

USA 287 IT'S A STAR

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR KZ / CHIN CHIN / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert 4 4 = 8.00 33.76



98 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 482 LOURDES DE CARMEL

M / Grey / 2011 / NORTON D'EOLE / CALANDO I / 107RG70 / E: Willaert / F: Dirk Willaert / 107RG70 / E: Willaert / F: Dirk Willaert 4 4 = 8.00 33.80



99 Gilles NUYTENS

BEL 204 JADE S

M / BWP / Bay / 2009 / DIARADO / CARNUTE / 104SX72 / E: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / F: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) / 104SX72 / E: PicobelloHorses (20000775), Stal Kluizebos NV (20000774) / F: DE WREEDE SYLVAIN, HAMME (BEL) 4 4 = 8.00 34.29



100 Guy BEYERS

BEL 336 OF PASSION VAN DEN DAEL

S / BWP / Bay / 2014 / FOR PASSION D'IVE Z / ANIMO'S HALLO / 106OJ75 / E: Beyers Cassimon / F: Frederik & Eric Dekens / 106OJ75 / E: Beyers Cassimon / F: Frederik & Eric Dekens 0 8 = 8.00 34.65



101 Jos VERLOOY

BEL 216 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / E: Eurohorse BVBA (20000643) / F: Joris De Brabander / 106NH63 / E: Eurohorse BVBA (20000643) / F: Joris De Brabander 4 4 = 8.00 35.74



102 Joe WHITAKER

GBR 219 ICATERINA

M / KWPN / Bay / 2013 / DURANGO VDL / OTANGELO / 105XR66 / E: Kathy TANSEY (10272518) / 105XR66 / E: Kathy TANSEY (10272518) 4 4 = 8.00 36.51



103 Simon DELESTRE

FRA 433 I AMELUSINA R 51

S / KWPN / Chestnut / 2013 / DEXTER R / CHIN CHIN / 106VY70 / E: S.A. M.S.H. (20006082), Philippe BERTHOL (10124096), Pascale BLISCAUX (10100943) / F: STAL ROELOFS / 106VY70 / E: S.A. M.S.H. (20006082), Philippe BERTHOL (10124096), Pascale BLISCAUX (10100943) / F: STAL ROELOFS 4 5 = 9.00 38.71



104 Naomi HIMMELREICH

GER 300 CORDETTO 3

G / HOLST / Bay / 2013 / CORMINT / ACODETTO 2 / 106DB90 / E: Helge DEUSSER (10176384) / F: Susanne Labuj / 106DB90 / E: Helge DEUSSER (10176384) / F: Susanne Labuj 0 11 = 11.00 44.52



105 Stijn VAN GORP

BEL 360 GLORIA

M / Chestnut / 2012 / SISLEY DE LA TOUR VIDAL / GRANDEUR / 106OL87 / E: Van Gorp / F: Stijn Van Gorp / 106OL87 / E: Van Gorp / F: Stijn Van Gorp 8 4 = 12.00 30.02



106 Janely SAAR

EST 265 ILSONNE V BAREELHOF

M / BWP / Grey / 2008 / DIDAS DE L'ESPERANCE / NELSON Z / 103XU07 / E: Janely SAAR (10181613) / 103XU07 / E: Janely SAAR (10181613) 8 4 = 12.00 30.82



107 Ralph SLAATS

NED 227 CANCARA E

M / WESTF / Bay / 2011 / CON SOLOR VAN DE HEFFINCK / 106CE48 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: Eink-Stodtmann, Bernhard / 106CE48 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: Eink-Stodtmann, Bernhard 4 8 = 12.00 31.96



108 Jérome HENNAU

BEL 201 MANHATTAN QUALITY

BWP / Bay / 2012 / NONPLUSULTRA / CLINTON / 106FJ49 / E: Sibylle KOCH (10171993) / F: Quality Stud-Krunic Dejan / 106FJ49 / E: Sibylle KOCH (10171993) / F: Quality Stud-Krunic Dejan 12 0 = 12.00 32.60



109 Cecilia HOLMQUIST

SWE 224 NARCIS VH NAPOLEONHOF

M / BWP / Bay / 2013 / DARCO / RANDEL Z / 107FR07 / E: Corneel VERHAEREN (10129284) / F: Dominique Gijbels / 107FR07 / E: Corneel VERHAEREN (10129284) / F: Dominique Gijbels 8 4 = 12.00 33.00



110 Cornelia WALLENBORG

SWE 463 MANICK

G / SWB / Chestnut / 2007 / MANHATTAN / CONTENDRO / 104PG76 / E: Stall Wallenborg (20003634) / F: VIBEKE JONSSON (SWE) / 104PG76 / E: Stall Wallenborg (20003634) / F: VIBEKE JONSSON (SWE) 4 11 = 15.00 44.64



111 Stanislav TEDER

EST 274 SHELBY

M / DWB / Black / 2010 / TAILORMADE STARDUST / CARANO / 105GK63 / E: EMS Equestrian Trading Oy (20004683), Stanislav TEDER (10007506) / F: Ejnar Schmidt / 105GK63 / E: EMS Equestrian Trading Oy (20004683), Stanislav TEDER (10007506) / F: Ejnar Schmidt 8 8 = 16.00 31.74



112 Melanie GELIN

BEL 235 CAYETO Z

G / ZANG / Grey / 2012 / CICERO Z / POOR BOY / 106GX28 / E: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / F: Van Decraen / 106GX28 / E: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / F: Van Decraen 4 12 = 16.00 32.30



113 Rik HEMERYCK

BEL 249 IBIZA VAN DE ZUUTHOEVE

M / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CASSINI I / 107AV04 / E: Nathalie BEAUFORT (10240894) / F: Conny Vets / 107AV04 / E: Nathalie BEAUFORT (10240894) / F: Conny Vets 8 8 = 16.00 33.66



114 Clara Roesgaard KRISTENSEN

DEN 369 CHAPEAU CLAQUE

G / HOLST / Bay / 2006 / CORMINT / LANTAAN / 104CH54 / E: Kim KRISTENSEN (10001936), Lise THØGERSEN (10032536) / F: HOFFMANN SUSANNE, WINTERSHAGEN (GER) / 104CH54 / E: Kim KRISTENSEN (10001936), Lise THØGERSEN (10032536) / F: HOFFMANN SUSANNE, WINTERSHAGEN (GER) 8 11 = 19.00 44.42



115 Paula UNGHANSE

SWE 417 LUXURY GIRL

M / SWB / Bay / 2008 / LUX Z / MOWGLI / 104MN48 / E: Caroline Hannah / F: CAROLINE HANNAH (SWE) / 104MN48 / E: Caroline Hannah / F: CAROLINE HANNAH (SWE) 8 14 = 22.00 47.54



116 Sarah LYNCH

IRL 289 BENTLEY DE CASTEL

G / SF / Bay / 2011 / UTAH VAN ERPEKOM / AIR JORDAN / 106RI13 / E: Simone LYNCH (10166141) / F: E.A.R.L. de Saint Martin / 106RI13 / E: Simone LYNCH (10166141) / F: E.A.R.L. de Saint Martin 0 22 = 22.00 55.76



117 Paula UNGHANSE

SWE 415 ELIAS 86

G / HANN / Black / 2011 / EDGAR / FALKNER / 105VV93 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Luise Benjes / 105VV93 / E: Johanna UNGHANSE (10075161) / F: Luise Benjes 4 22 = 26.00 43.46



118 Mathis CHARON DELIGNY

BEL 461 INAYA DES CINQ CHENES

M / SBS / Chestnut / 2014 / BOSTON SITTE / KOMANCHE DES FONTENIS / 107BQ10 / E: Mathis CHARON DELIGNY (10175493) / F: SPRL SERIDEM / 107BQ10 / E: Mathis CHARON DELIGNY (10175493) / F: SPRL SERIDEM 12 19 = 31.00 52.58



Estelle GUSTAFSSON

SWE 295 INFLUX

ISH / Bay / 2005 / LUX Z / INDOCTRO / 105AN26 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715), Jonas GUSTAFSSON (10269924) / 105AN26 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715), Jonas GUSTAFSSON (10269924) Uitgesloten

Jessica TOELSTANG

DEN 483 QUARTEL DU MAZES

S / SF / Bay / 2004 / MR. BLUE / SURCOUF DE REVEL / 103AV56 / E: TOELSTANG FAMILY / F: MME JOCELYNE CUNY REVEILLE, HADOL (FRA) / 103AV56 / E: TOELSTANG FAMILY / F: MME JOCELYNE CUNY REVEILLE, HADOL (FRA) Uitgesloten

Charles BERTHOL

FRA 264 ERMITAGE'S BOY

S / Bay / 2014 / ARMITAGES BOY / CARTIER VD HEFFINCK / 106BL66 / E: S.a.r.l. QUARTZ INVESTISSEMENTS (20016898) / 106BL66 / E: S.a.r.l. QUARTZ INVESTISSEMENTS (20016898) Opgegeven

Ralph SLAATS

NED 226 IL DIVO SW

KWPN / Black / 2013 / QUINTAGO VA / GRAN CORRADO / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink / 105YJ27 / E: Veldhof Stables (20017990), Vos Stables (20005077) / F: E.W.Breukink Opgegeven

Agustin COVARRUBIAS

CHI 453 PALOU D'ARCHONFOSSE

G / SCSL / Bay / 2013 / PALOUBET DU CHÂTEAU / CERO / 107EK57 / E: Julien DECROLY (10233749) / F: Julien Decroly / 107EK57 / E: Julien DECROLY (10233749) / F: Julien Decroly Opgegeven

Victor PLAS

BEL 413 DARWIN Z

G / ZANG / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILY / I LOVE YOU / 105RX79 / E: Plas / F: Tille Gérard / 105RX79 / E: Plas / F: Tille Gérard Uitgesloten

Silvia DIEGO PARDO

ESP 237 RAGGA MUFFIN

AES / Bay / 2009 / CALVARO Z / DIAMOND LAD / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay / 105TX21 / E: DIEGO TECNICA RACING S.L. (20002071) / F: Mrs Jo Pay Opgegeven

Estelle GUSTAFSSON

SWE 296 VESPER YARD NFP

M / SWB / Grey / 2015 / DIARADO / LE MISTRAL / 107DR11 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715) / F: Annica Gustafson, Fair Production HB / 107DR11 / E: Annica GUSTAFSSON (10229715) / F: Annica Gustafson, Fair Production HB Opgegeven

