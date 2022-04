CSI 3* Azelhof

03 CSI 3* - 1m45

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider Result list: 67 competitors in this competition. Last updated at 17:38 hrs (21.04.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Bart CLARYS

BEL 369 GESTE VAN DE VIHTA

M / KWPN / Bay / 2011 / VDL ZIROCCO BLUE / QUITE EASY / 105RL44 / O: Frans STANDAERT (10158045) / B: FR. STANDAERT, MALDEGEM (BEL) / 105RL44 / O: Frans STANDAERT (10158045) / B: FR. STANDAERT, MALDEGEM (BEL) 0 70.68

1,000.00 EUR

2 Bilal ZARYOUH

FRA 346 SAFARI D AUGE

S / SF / Bay / 2006 / DIAMANT DE SEMILLY / 103VQ92 / O: HELLO HOLDINGS 31 SLU (20001032), Julien EPAILLARD (10001850) / 103VQ92 / O: HELLO HOLDINGS 31 SLU (20001032), Julien EPAILLARD (10001850) 0 71.13

800.00 EUR

3 Abdel SAÏD

BEL 385 GOLDENSTAR

M / KWPN / Black / 2011 / BACARDI VDL / IPSYLON B / 105SW34 / O: Stal M. de Boer (20002587), VDL Stud (20000130) / B: H. EBBINGE, HOOGHALEN (NED) / 105SW34 / O: Stal M. de Boer (20002587), VDL Stud (20000130) / B: H. EBBINGE, HOOGHALEN (NED) 0 72.13

600.00 EUR

4 Jos VERLOOY

BEL 422 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander / 106NH63 / O: Eurohorse BVBA (20000643) / B: Joris De Brabander 0 72.62

400.00 EUR

5 Dayro ARROYAVE

COL 376 INGMAR

M / Chestnut / 2011 / C-INGMAR / ORLANDO VD HEFFINCK / 106FR18 / O: Meiboom BV (20016746) / B: Hans Callaert / 106FR18 / O: Meiboom BV (20016746) / B: Hans Callaert 0 73.20

280.00 EUR

6 Anthony WELLENS

BEL 466 DANGER CIVIL VH LINDENHOF Z

S / ZANG / Chestnut / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / SILVIO I / 105NK32 / O: Andre De Smedt / B: Jean Pierre Bosch / 105NK32 / O: Andre De Smedt / B: Jean Pierre Bosch 0 74.51

220.00 EUR

7 Niels BRUYNSEELS

BEL 352 DIORNELLA-D

M / SCSL / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / FOR PLEASURE / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe / 105YW05 / O: Vaes Erna (20001913) / B: Berthol Philippe 0 76.34

160.00 EUR

8 Melanie GELIN

BEL 408 DREAM VAN GENERHESE

G / SBS / Bay / 2009 / IDIAN GOLD VAN / BON AMO / 104QA87 / O: Vezio Alfredo A DI PASSIO (10193442) / B: Piet Timmermans / 104QA87 / O: Vezio Alfredo A DI PASSIO (10193442) / B: Piet Timmermans 0 76.75

120.00 EUR

9 Thibeau SPITS

BEL 434 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / O: Spits BVBA / B: JOS VANDERVOORT 0 76.79

120.00 EUR

10 Marine SCAUFLAIRE

BEL 445 HORTUS D'HOOGPOORT

S / SBS / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / ACORADO / 106MR06 / O: Patrick DALLE (10196266) / B: Patrick Dalle / 106MR06 / O: Patrick DALLE (10196266) / B: Patrick Dalle 0 77.06

100.00 EUR

11 Joe CLEE

GBR 454 AXEL 111 Z

G / ZANG / Bay / 2011 / ACTION BREAKER / CHATMAN / 105MW72 / O: Stud 111 (20016464) / B: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes / 105MW72 / O: Stud 111 (20016464) / B: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes 0 77.13

100.00 EUR

12 Conor DRAIN

IRL 349 IMAGINE

G / KWPN / Grey / 2013 / CASSINI GOLD / LORD Z / 106QY91 / O: Conny VISCAAL (10168654) / B: C. Viscaal / 106QY91 / O: Conny VISCAAL (10168654) / B: C. Viscaal 0 77.21

100.00 EUR

13 Joe CLEE

GBR 455 PILOU

G / OS / Bay / 2013 / DIARADO'S BOY / CHACCO-BLUE / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz / 106ON20 / O: Stud 111 (20016464) / B: Gestut Lewitz 0 77.43

75.00 EUR

14 Caroline DEVOS-POELS

NED 418 MILONA VAN HET SPEIENHOF

M / BWP / Bay / 2012 / CHOPARD VDB Z / RAMIRO'S BUBE / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez / 107ME12 / O: Dominiek NOPPE (10259498) / B: Roger en Alain Deprez 0 77.91

75.00 EUR

15 Nina PIASECKI

GER 490 SHEIKH

S / HANN / Bay / 2010 / STAKKATO / EXORBITANT / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) / 105GD42 / O: Nina PIASECKI (10105193) 0 79.02

75.00 EUR

16 Charlotte PHILIPPE

BEL 505 CACHAREL DE AMORANDA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / CORLENSKY G / LORD Z / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, / 105WL35 / O: Charlotte PHILIPPE (10081921) / B: FELIPE DE AZEVEDO & LUIZ, 0 79.38

75.00 EUR

17 Marlene LINDBLAD

SWE 442 FURY

G / KWPN / Chestnut / 2010 / AMADEUS / VOLTAIRE / 105QN17 / O: KB Lundens Gård / B: H. Pot / 105QN17 / O: KB Lundens Gård / B: H. Pot 0 79.73

75.00 EUR

18 Daniel DEUSSER

GER 497 IN TIME

M / KWPN / Bay / 2013 / BISCAYO / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / 106TP76 / O: STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / B: Geerts A / 106TP76 / O: STX Scuderia 1918 Capital SRL (20016883) / B: Geerts A 0 79.97



19 Dirk DEMEERSMAN

BEL 486 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / O: Jozef De Voghel / B: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / O: Jozef De Voghel / B: VOGHEL, JEF 0 79.98



20 Nina PIASECKI

GER 488 PIKELOT VON HOF CH

G / ChS / Bay / 2008 / HRH PIK AYOLO / CERNUNNUS VON HOF / 103XZ38 / O: Nina PIASECKI (10105193) / B: Hellmüller Josef / 103XZ38 / O: Nina PIASECKI (10105193) / B: Hellmüller Josef 0 81.46



21 Thomas VELIN

DEN 309 BOLERO DE BEAUFOUR

S / SF / Grey / 2011 / NABAB DE REVE / DIAMANT DE SEMILLY / 106HC16 / O: SCANVET ANIMAL HEALTH A/S (20003835) / B: Eric LEVALLOIS 14340 BEAUFOUR DRUVAL (FRA) / 106HC16 / O: SCANVET ANIMAL HEALTH A/S (20003835) / B: Eric LEVALLOIS 14340 BEAUFOUR DRUVAL (FRA) 0 83.21



22 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 481 NANTA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / O: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / B: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / O: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / B: Jules Van Roosbroeck 0 84.38



23 Dermott LENNON

IRL 318 L'ESPRIT HERO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / LEXICON / 106IP51 / O: Eamon BISHOP (10165776) / B: Gerry & Luc Henry / 106IP51 / O: Eamon BISHOP (10165776) / B: Gerry & Luc Henry 0 86.38



24 Cecilie HATTELAND

NOR 382 Alex

G / KWPN / Bay / 2005 / Oklund / Landjonker / 104LZ95 / 104LZ95 0 88.05



25 Victor MARIANO LUMINATTI

BRA 365 IDETTE

M / KWPN / Grey / 2013 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / NAMELUS R / 107CR42 / O: Horse Margin (20017163) / B: R.F.H.Elshuis / 107CR42 / O: Horse Margin (20017163) / B: R.F.H.Elshuis 0 89.85



26 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 303 Millar Van 't Breemhof

G / BWP / Bay / 2012 / Emerald / Non Stop / 106LM19 / 106LM19 0 90.70



27 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 493 MOSITO VAN HET HELLEHOF

Male / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 105NR74 / O: Joris De Brabander / B: Lieven Baten / 105NR74 / O: Joris De Brabander / B: Lieven Baten 0 92.76



28 Hannes SYMONS

BEL 413 ALANA HERO Z

M / ZANG / Bay / 2012 / AGANIX DU SEIGNEUR / DIAMANT DE SEMILLY / 105XS55 / O: Van Decraen Lieven - V2024 (20001750) / B: LUC HENRY / 105XS55 / O: Van Decraen Lieven - V2024 (20001750) / B: LUC HENRY 0 92.90



29 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 302 LIRON TK

G / WESTF / Chestnut / 2010 / LIGHT ON / GIRADELLI / 107PF34 / O: Francisco Jácome VASQUES (10054978) / B: THEODOR KALDEWEI / 107PF34 / O: Francisco Jácome VASQUES (10054978) / B: THEODOR KALDEWEI 0 93.55



30 Filippo TABARINI

ITA 323 ORAGE OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2014 / HUNTERS' SCENDRO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL72 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv / 106TL72 / O: Optimus Agro NV / B: Optimus agro Optimus agro nv 0 94.80



31 Virginie THONON

BEL 327 HIGH TECH VY DE SEPTON

Male / BWP / Bay / 2007 / DEL PIERO P&B / CHELLANO Z / 103SD76 / O: Bjorn PAELINCK (10124286), Virginie THONON (10006345) / B: SPRL VAL DE SOMME ET D.B.HORSES, DURBUY (BEL) / 103SD76 / O: Bjorn PAELINCK (10124286), Virginie THONON (10006345) / B: SPRL VAL DE SOMME ET D.B.HORSES, DURBUY (BEL) 4 74.67



32 Steven VERMEIR

BEL 457 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Pauwels - Caluwe 4 75.95



33 Linda PORTYCHOVA

CZE 452 LARA

M / CZEWB / Chestnut / 2011 / 107GT68 / O: Petra CHARVATOVA (10042318) / 107GT68 / O: Petra CHARVATOVA (10042318) 4 77.19



34 Katja HAEP

BEL 401 CHUPALINA 2

M / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / CARETINO / 105QG20 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Harm Sievers / 105QG20 / O: Haep Elmar Sofino Sl / B: Harm Sievers 4 81.30



35 Chloe WINCHESTER

GBR 378 GONZALO

G / KWPN / Bay / 2011 / VICEROY T / LONDONTIMES / 105OZ32 / O: Home Farm Equestrian (20001268) / B: J.W. GREVE, HAAKSBERGEN (NED) / 105OZ32 / O: Home Farm Equestrian (20001268) / B: J.W. GREVE, HAAKSBERGEN (NED) 4 83.62



36 Janna JENSEN

FIN 328 HAMONT

G / KWPN / Bay / 2012 / DURRANT / N-ALDATO / 106YI27 / O: JCC Equestrian (20016395), STAL HENDRIX (20000075) / B: P. Keunen / 106YI27 / O: JCC Equestrian (20016395), STAL HENDRIX (20000075) / B: P. Keunen 4 84.52



37 Max SEBRECHTS

BEL 432 CACACHA VAN HET SCHAECK

M / SBS / Chestnut / 2008 / BAMAKO DE MUZE ! / QUIDAM DE REVEL / 104XH61 / O: Optimus Agro nv (20000739) / B: Perry De Winter / 104XH61 / O: Optimus Agro nv (20000739) / B: Perry De Winter 4 88.98



38 Adir DIAS DE ABREU

POR 437 CARQUILOT

G / OS / Grey / 2009 / CARINUE / QUILOT / 104NG66 / O: Nicolas PIZARRO (10002381) / B: Gestüt Lewitz / 104NG66 / O: Nicolas PIZARRO (10002381) / B: Gestüt Lewitz 4 89.78



39 David TANGHE

BEL 301 CALISTO BLUE

G / OS / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / CON AIR / 103ZN57 / O: Stephex Stables - Lozerhof (20002555) / 103ZN57 / O: Stephex Stables - Lozerhof (20002555) 4 90.08



40 Jodie HALL MCATEER

GBR 357 SALT'N PEPPA

G / HANN / Other / 2009 / STOLZENBERG / ESCUDO 19 / 105AT75 / O: Mandy HALL (10126225) / B: ZETTEL, HEINRICH / 105AT75 / O: Mandy HALL (10126225) / B: ZETTEL, HEINRICH 4 91.77



41 Frederic MARIEN

BEL 362 TOUJOURS L'AMOUR

M / WESTF / Bay / 2011 / TOULOUSE / LANDFRIEDEN / 105XO46 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: M PATRICK KUHN 99 (FRA) / 105XO46 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: M PATRICK KUHN 99 (FRA) 4 93.93



42 Benny NAESSENS

BEL 507 MISTRAL VAN DE VOGELZANG

G / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / CLINTON / 105XD17 / O: Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Andre De Visscher / 105XD17 / O: Koen VANDEPUTTE (10180969) / B: Andre De Visscher 4 94.70



43 Jos VERLOOY

BEL 420 NOVASTAR VD BERGHOEVE

G / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / ANDIAMO / 107HI60 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815), Eurohorse BVBA (20000643) / B: Paul Van den Bosch / 107HI60 / O: Paul VAN DEN BOSCH (10016815), Eurohorse BVBA (20000643) / B: Paul Van den Bosch 5 95.11



44 Thibeau SPITS

BEL 435 Nono Vd Withoeve

S / BWP / Chestnut / 2013 / Elvis Ter Putte / Chellano Z / 106FC53 / 106FC53 8 79.08



45 Hani KAMAL RAJI BISHARAT

JOR 330 CHATINUE

G / OS / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / CONTINUE / 105JX90 / O: Maryam BSHARAT (10222946) / B: Gestuet Lewitz / 105JX90 / O: Maryam BSHARAT (10222946) / B: Gestuet Lewitz 8 81.24



46 Thomas DE WIT

BEL 459 TOOLS DW Z

Male / ZANG / Bay / 2011 / TOULON / CICERO Z VAN PAEMEL / 105NR76 / O: DW-Stables / B: De Wit / 105NR76 / O: DW-Stables / B: De Wit 8 83.27



47 Perry GERYL

BEL 423 LETS KISS THE SKY

M / BWP / Bay / 2011 / CONTENDRO I / CHIN CHIN / 106LM01 / O: Dirk VAN BOSSEL (10127491) / B: BVBA Van Bossel / 106LM01 / O: Dirk VAN BOSSEL (10127491) / B: BVBA Van Bossel 8 84.36



48 Hannes SYMONS

BEL 411 NOBEL VAN HET HERTENROOI

G / BWP / Bay / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / POWER LIGHT / 106VN94 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) / B: Geert Paulissen / 106VN94 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) / B: Geert Paulissen 8 87.13



49 Adam PRUDENT

USA 333 HIGH NITRO

G / SWB / Black / 2009 / VDL EMPIRE / COBRA / 105EK18 / O: Camilla ANDERSSON (10094821) / B: Maud Ohlsson / 105EK18 / O: Camilla ANDERSSON (10094821) / B: Maud Ohlsson 8 88.01



50 Pieter DEVOS

BEL 356 MOM'S COLERAINE DES BERGERIES

M / SBS / Bay / 2008 / CANTURO / OBERON DU MOLIN / 104NP50 / O: MARES OF MACHA (20017393) / B: Jadot Philippe / 104NP50 / O: MARES OF MACHA (20017393) / B: Jadot Philippe 8 88.42



51 Dan KREMER

ISR 483 CHAPLIN 92

G / HANN / Chestnut / 2007 / CHACCO-BLUE / ACORD II / 104TF81 / O: Realy Stable (20005470), Dan KREMER (10040156) / B: LEHING, KARL (GER) / 104TF81 / O: Realy Stable (20005470), Dan KREMER (10040156) / B: LEHING, KARL (GER) 9 95.59



52 Adam PRUDENT

USA 334 BRUME BARBOTIERE

M / SF / Bay / 2011 / CONRAD / DOLLAR DU MURIER / 106HL64 / O: Bruno COSATTI (10202337), Marie-Pierre RAMOS (10220911) / B: Thierry LASCAR 72300 SABLE SUR SARTHE (FRA) / 106HL64 / O: Bruno COSATTI (10202337), Marie-Pierre RAMOS (10220911) / B: Thierry LASCAR 72300 SABLE SUR SARTHE (FRA) 12 81.44



53 Rebecca MCGOLDRICK

CAN 471 FLEUR IV

M / BWP / Bay / 2005 / CHATMAN / DARCO / 103UE32 / O: REBECCA MCGOLDRICK / B: GEUSENS - REYNDERS HENDRIK, HOUTHALEN-HELCHTEREN (BEL) / 103UE32 / O: REBECCA MCGOLDRICK / B: GEUSENS - REYNDERS HENDRIK, HOUTHALEN-HELCHTEREN (BEL) 12 81.59



54 Gilles THOMAS

BEL 313 Mystic C Van T Heyveld

G / BWP / Bay / 2012 / Thunder Van De Zuuthoeve / Brownboy / 105QT65 / 105QT65 12 86.68



55 Karin MARTINSEN

SWE 501 TAILORMADE MESSCOTOON

G / OS / Chestnut / 2013 / MESSENGER / CHACCO-BLUE / 106YD41 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz / 106YD41 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz 12 87.83



56 Roy VAN BEEK

BEL 308 ETINO R Z

S / ZANG / Chestnut / 2011 / 105OD59 / O: Yacelo NV (20017596) / 105OD59 / O: Yacelo NV (20017596) 12 88.20



57 Maiju MALLAT

FIN 321 QUAZAR L

Male / FWB / Bay / 2013 / QUAPRICE DU BOIS MARGOT / CLINTON / 105XX15 / O: Eija LILJA (10165874) / 105XX15 / O: Eija LILJA (10165874) 12 90.97



58 Gilles DETRY

BEL 372 DOUBLE 0 SEVEN PL

G / SBS / Chestnut / 2009 / UGANO SITTE / VIGO D'ARSOUILLES / 104HI27 / O: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / B: Le Jeune Phillipe / 104HI27 / O: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / B: Le Jeune Phillipe 12 91.36



59 Cecilie HATTELAND

NOR 381 LECENTO Z

Male / ZANG / Other / 2013 / LEVISTO / CENTO / 107AC88 / O: Rens VEENEMAN (10223533), Gerrit VEENEMANN (10129321) / 107AC88 / O: Rens VEENEMAN (10223533), Gerrit VEENEMANN (10129321) 13 99.50



60 Ella Yunjing WANG

CHN 390 QUIDAMIA D

M / SCSL / Grey / 2009 / QUIDAM DE REVEL / CASSINI I / 104RA16 / O: Lei WANG (10159149) / B: Berthol Philippe / 104RA16 / O: Lei WANG (10159149) / B: Berthol Philippe 16 79.46



61 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 392 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / O: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 24 102.97



62 Frederic MARIEN

BEL 361 EGERIE DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / HH CONRAD / DIAMANT DE SEMILLY / 106MC72 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: SARL Haras de Hus / 106MC72 / O: Paulien SCHEPERS (10169828) / B: SARL Haras de Hus 33 111.80



Roy VAN BEEK

BEL 307 MIA V/H HULSTENHOF

M / BWP / Chestnut / 2012 / ZIROCCO BLUE / CASSINI II / 106EF51 / O: Van Beek guy & Joeri Leys / B: Mols Bernard / 106EF51 / O: Van Beek guy & Joeri Leys / B: Mols Bernard retired

Joe WHITAKER

GBR 450 ICATERINA

M / KWPN / Bay / 2013 / DURANGO VDL / OTANGELO / 105XR66 / O: Kathy TANSEY (10272518) / 105XR66 / O: Kathy TANSEY (10272518) retired

Jan Andre SCHULZE NIEHUES

GER 467 FITCH

G / OS / Chestnut / 2009 / FLIPPER D’ELLE*HN* / CAROLUS I / 105TK85 / O: Schulze Niehues, Ludger / B: Meiners, Werlte / 105TK85 / O: Schulze Niehues, Ludger / B: Meiners, Werlte retired

Agustin COVARRUBIAS

CHI 508 PALOU D'ARCHONFOSSE

G / SCSL / Bay / 2013 / PALOUBET DU CHÂTEAU / CERO / 107EK57 / O: Julien DECROLY (10233749) / B: Julien Decroly / 107EK57 / O: Julien DECROLY (10233749) / B: Julien Decroly retired

Louise MATHIEU

FRA 415 SANTOS

S / OLDBG / Bay / 2009 / BURGGRAAF / CONCETTO / 104EZ80 / O: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / B: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) / 104EZ80 / O: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / B: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) eliminated

