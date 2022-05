Lamprechtshausen

31 not against the clock

Höhe: 125 cm Result list: 32 competitors in this competition. Last updated at 15:44 hrs (06.05.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Vittoria Sofia RUOTOLO

ITA / Owner: 0213 HERA VAN TEXELHOF

H / BWP / Bay / 2007 / CATWALK VAN DE HELLE / 103TJ06 / 103TJ06 0.00 67.66



2 Mathilda HANSSON

SWE / Owner: 0356 RUBIO MONOCOAT ELECTRIC

H / KWPN / Bay / 2009 / UKATO / 104WG07 / 104WG07 0.00 68.32



3 Nathalie WENNERHORN

SWE / Owner: 0369 KENNETH DU PETIT VIVIER

H / BWP / Black / 2010 / NONSTOP / 105ZH09 / 105ZH09 0.00 68.88



4 Faye Louise VOS

NED / Owner: 0256 MONICA LH

H / WESTF / Bay / 2011 / VERDI / 105VS64 / 105VS64 0.00 70.51



5 Brent DE SCHRIJVER

BEL / Owner: 0039 LIV GOOD VD KATTEVENNEN Z

H / ZANG / Grey / 2012 / 105OR87 / 105OR87 0.00 70.79



6 Noah PFYFFER VON ALTISHOFEN

SUI / Owner: 0324 ROCK DE VAINS

H / SF / Bay / 2005 / ROBIN Z / 103FX94 / 103FX94 0.00 71.11



7 Julie LAMBERTS

BEL / Owner: 0046 OPIUM VAN DE CALOOMEERCHEN

H / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / 107FA61 / 107FA61 0.00 71.36



8 Marianna MARTINENGO MARQUET

ITA / Owner: 0197 FINE EDITION

H / HANN / Bay / 2007 / FOR EDITION / 104HO16 / 104HO16 0.00 72.05



Other, non-placed competitors

9 Francesca DI GIOVANNI

ITA / Owner: 0188 PABLO P

H / HANN / Bay / 2013 / PERIGUEUX / 106HR04 / 106HR04 0.00 73.03



10 Carl-Hugo WESTERGREN

SWE / Owner: 0370 CALL GIRL 5

H / HOLST / Chestnut / 2009 / CASSINI II / 104XA66 / 104XA66 0.00 73.11



11 Julia HANTKE

AUT / Owner: 0007 KLEONS ABSINTH 2

H / OLDBG / Bay / 2007 / ARGENTINUS / 104HM44 / 104HM44 0.00 73.15



12 Estee BOMERÉ

BEL / Owner: 0034 HISTORY VAN'T AMELDONK Z

H / ZANG / Grey / 2012 / 105NK05 / 105NK05 0.00 73.25



13 Jana WURM

AUT / Owner: 0029 COBELLO

H / HOLST / Bay / 2014 / CARETINO / 107JX14 / 107JX14 0.00 73.64



13 Lisa GALATIK

AUT / Owner: 0006 ISA CARA

H / KWPN / Bay / 2013 / NABAB DE REVE / 106SF21 / 106SF21 0.00 73.64



15 Anna PLAUTZ

AUT / Owner: 0017 Z7 CORDANOS V

H / OLDBG / Bay / 2006 / CATOKI / 103VU09 / 103VU09 4.00 67.01



16 Roksana NAWROCKA

POL / Owner: 0280 PENNY LANE

H / HANN / Chestnut / 2012 / PERIGUEUX / 107CO19 / 107CO19 4.00 69.28



17 Marthe-Louize DIEU

BEL / Owner: 0042 JAZZ VAN T KAMERVELD

H / BWP / Bay / 2009 / TOULON / 104YA00 / 104YA00 4.00 69.66



18 Victoria SCHERBAKOV

SUI / Owner: 0333 DELICATE HISTOIRE

H / SF / Bay / 2013 / CALVARO F.C. / 106NN49 / 106NN49 4.00 71.77



19 Leon HÄNZI

SUI / Owner: 0320 JE TEVA

H / ISH / Bay / 2013 / 106YW42 / 106YW42 4.00 72.13



20 Nina HOUTZAGER

NED / Owner: 0234 CHACCOTANA

H / HANN / Chestnut / 2011 / CHACCO GOLD / 105SP50 / 105SP50 4.00 72.54



21 Laura ANDRE

SUI / Owner: 0301 COOSAWATTEE

H / WESTF / Other / 2011 / CONGRESS 4 / 105RW48 / 105RW48 4.00 75.21



22 Bethany VOS

NED / Owner: 0259 SIRE DE BEAU SOLEIL

H / SF / Chestnut / 2006 / ESTEREL DES BOIS / 103ZT87 / 103ZT87 8.00 69.90



23 Alma BLOMMESKÖLD

SWE / Owner: 0352 CADORNA DE KLASETA

H / HANN / Bay / 2008 / CALIDO / 105KU92 / 105KU92 8.00 73.28



24 Julia GANOWSKA

POL / Owner: 0270 JORNIAN BLUE F

H / KWPN / Grey / 2014 / VDL ZIROCCO BLUE / 106QW74 / 106QW74 12.00 73.79



25 Karolina WERNEROWICZ

POL / Owner: 0289 CARAJON

H / HANN / Bay / 2009 / CANSTAKKO / 104QQ28 / 104QQ28 20.00 83.64



26 Chloe Mae MORRIS

GBR / Owner: 0112 HEIDIEMORKA

H / KWPN / Bay / 2012 / BALTIC VDL / 105XD58 / 105XD58 0.00



26 Emily GULLIVER

GBR / Owner: 0101 PENINSULA BUCKLE UP

H / Chestnut / 2011 / CONTHARGOS / 106NC98 / 106NC98 0.00



26 Rosie CAMPBELL

GBR / Owner: 0088 APPY DU CHALET

H / Bay / 2010 / FELTON DU MONT*CHARLES DE GAUL / 106GR29 / 106GR29 0.00



26 Paulina PELLOWSKA

POL / Owner: 0282 LA COCO 3

H / HOLST / Grey / 2008 / CLARIMO / 105OM60 / 105OM60 0.00



26 Alfie DIAPER

GBR / Owner: 0092 CUROSA III

H / KWPN / Bay / 2007 / USTINOV / 104IL21 / 104IL21 0.00



26 Enrico SANTONI

ITA / Owner: 0215 KATRIN

H / MIPAAF / Bay / 2013 / KANNAN / 106VD58 / 106VD58 0.00



26 Yoni VAN SANTVOORT

NED / Owner: 0253 ILANDRA

H / KWPN / Grey / 2013 / UP TO DATE / 107JJ34 / 107JJ34 0.00



