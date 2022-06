CSI 2*/1*/YH1* Azelhof, Lier

D CSIYH1* - 7 & 8yr olds

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider Result list: 75 competitors in this competition. Last updated at 20:30 hrs (04.06.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Fehler Zeit

1 Maxi DE WEERT

NED 592 KORHAYA II Z

M / ZANG / Bay / 2015 / KANNAN / CORLAND / 107KU59 / O: Barry Dominic VAN DER HAAR (10253770) / B: Oldenaller Stoeterij / 107KU59 / O: Barry Dominic VAN DER HAAR (10253770) / B: Oldenaller Stoeterij 0 63.33

375.00 EUR

2 Enrique GONZALEZ

MEX 655 KOLINDA SL

M / KWPN / Chestnut / 2015 / AREZZO VDL / VOLTAIRE / 107BY15 / O: Bell Equestrian Fund B.V. (20017024) / B: J.A. & M.J. Slendebroek / 107BY15 / O: Bell Equestrian Fund B.V. (20017024) / B: J.A. & M.J. Slendebroek 0 63.71

300.00 EUR

3 Tim VAN DEN BROECK

BEL 521 PARFAIT VAN HET SCHAECK

S / BWP / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / DIAMANT DE SEMILLY / 107KR17 / O: Perry DE WINTER (10253674) / B: Perry De Winter / 107KR17 / O: Perry DE WINTER (10253674) / B: Perry De Winter 0 64.70

225.00 EUR

4 Erika LICKHAMMER- VAN HELMOND

SWE 505 CRESCENDO VHL

G / AES / Bay / 2015 / CONNOR / CLARIMO / 107DA95 / O: VHL Stables (20001101) / B: VHL STABLES / 107DA95 / O: VHL Stables (20001101) / B: VHL STABLES 0 65.60

150.00 EUR

5 Christian WEIER

LUX 620 COOKIE

M / SCSL / Bay / 2014 / 106PV43 / O: Christian WEIER (10022170) / B: Weier Christian / 106PV43 / O: Christian WEIER (10022170) / B: Weier Christian 0 66.48

105.00 EUR

6 Tatiana TROIANI

BEL 597 PALMIRO DE MUZE

G / BWP / Bay / 2015 / DENZEL V'T MEULENHOF / SAYGON / 106ST09 / O: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / B: Joris De Brabander / 106ST09 / O: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / B: Joris De Brabander 0 66.86

82.50 EUR

7 Kim EMMEN

NED 518 KESMITT DMH

S / KWPN / Bay / 2015 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HIGHLINE / 106VX88 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Berkhof Paarden / 106VX88 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: Berkhof Paarden 0 67.07

60.00 EUR

8 Joep WENSELAERS

BEL 573 O'NEIL DE YESELO

G / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / QUISTELLO / 106TF45 / O: Van Wolvelaer / B: Van Wolvelaer Kristel / 106TF45 / O: Van Wolvelaer / B: Van Wolvelaer Kristel 0 67.61

45.00 EUR

9 Fabrice GALDINI

BEL 502 CANDY LUCK Z

M / Bay / 2015 / COMME IL FAUT / CANTURO / 106US15 / O: Geerinckx / B: Dirk Geerinckx / 106US15 / O: Geerinckx / B: Dirk Geerinckx 0 67.91

45.00 EUR

10 Marine SCAUFLAIRE

BEL 549 JAGALI D'HOOGPOORT

G / SBS / Bay / 2015 / AKTION PUR Z / NABAB DE REVE / 107FC56 / O: Patrick DALLE (10196266) / B: Patrick Dalle / 107FC56 / O: Patrick DALLE (10196266) / B: Patrick Dalle 0 68.44

37.50 EUR

11 Toon MAES

BEL 527 FEETJE DE BIOAGRICO

M / Grey / 2015 / PRESIDENT / OHIO VAN DE PADENBORRE / 107HI74 / O: verschueren / B: Birgit de Prins / 107HI74 / O: verschueren / B: Birgit de Prins 0 68.75

37.50 EUR

12 Dayro ARROYAVE

COL 634 PINOT GRIS V

G / BWP / Bay / 2015 / NABAB DE REVE / HART BREAKER / 107HF55 / O: Tal Milstein Stables / B: LEO EN GERT VERMEIREN / 107HF55 / O: Tal Milstein Stables / B: LEO EN GERT VERMEIREN 0 68.81

37.50 EUR

13 Christophe VANDERHASSELT

BEL 539 THUNATELLIE Z

M / ZANG / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107LA40 / O: Ushuaia Horses NV / B: Ushuaia Horses NV / 107LA40 / O: Ushuaia Horses NV / B: Ushuaia Horses NV 0 68.82

30.00 EUR

14 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 641 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / O: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / B: Joris van den Bergh / 107KE34 / O: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / B: Joris van den Bergh 0 70.16

30.00 EUR

15 Louke BAETEN

BEL 615 PEGINA VD BISSCHOP

M / Chestnut / 2015 / COMME IL FAUT / DARCO / 107CK45 / O: SB sporhorses (20018073), Stijn STEVENS (10070375) / 107CK45 / O: SB sporhorses (20018073), Stijn STEVENS (10070375) 0 70.82

30.00 EUR

16 Hendrik DENUTTE

BEL 617 KENZO QUALITY Z

G / ZANG / Bay / 2014 / KANNAN / CON AIR / 107AI48 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: Quality Stud / 107AI48 / O: Hendrik DENUTTE (10001593), Quality Stud (20000823) / B: Quality Stud 0 71.49

30.00 EUR

17 Katja HAEP

BEL 526 ROMY FZ

M / Grey / 2015 / BALTIC VDL / INDORADO / 106VP77 / O: Katja HAEP (10001905) / B: Franca Zanetti / 106VP77 / O: Katja HAEP (10001905) / B: Franca Zanetti 0 71.86

30.00 EUR

18 Sylvie LIEBING

GER 630 KYRANE 2 CB

M / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / UKATO / 106TC59 / O: Jacobus BERENDSEN (10208527), Juan HERVAS ASENCIO (10062344) / B: Jacobus Berendsen / 106TC59 / O: Jacobus BERENDSEN (10208527), Juan HERVAS ASENCIO (10062344) / B: Jacobus Berendsen 0 72.74

30.00 EUR

19 Simon PROUVÉ

BEL 622 BOBBY PROVA Z

G / ZANG / Bay / 2015 / BILLY CONGO / ANDIAMO VH KAPELHOF Z / 107KU17 / O: Prova-hof nv / B: PROVAHOF NV / 107KU17 / O: Prova-hof nv / B: PROVAHOF NV 0 72.93

30.00 EUR

20 Leonie PEETERS

BEL 510 KAMEROEN EB Z

Male / ZANG / Bay / 2014 / 107BI43 / O: Rostal NV (20003863) / 107BI43 / O: Rostal NV (20003863) 0 73.13



21 Jens FILIPPUSSON

BEL 668 CHUCK MARIENSHOF Z

G / ZANG / Grey / 2015 / COLLESTUS / EMERALD / 107BF91 / O: Stal Marienshof / B: stal marienshof / 107BF91 / O: Stal Marienshof / B: stal marienshof 0 73.26



22 Chaouki RIJNDERS

BEL 531 BALOU'S PAUL PS

G / Bay / 2015 / BALOUBET DU ROUET / CENTO / 107TH07 / O: Bruynseels / B: Gestut Lewis / 107TH07 / O: Bruynseels / B: Gestut Lewis 0 73.41



23 Jens FILIPPUSSON

BEL 669 FUNKY FRED MARIENSHOF Z

S / ZANG / Bay / 2014 / FANTOMAS DE MUZE / LIBERO H / 106WD34 / O: Stal Marienshof / B: stal marienshof / 106WD34 / O: Stal Marienshof / B: stal marienshof 0 73.62



24 Ruben ROMP

NED 555 KINGSTEN

G / KWPN / Bay / 2015 / F ONE USA / CARETINO 2 / 107DH38 / O: Rinus BLOM (10157084) / B: VERSCHOOR / 107DH38 / O: Rinus BLOM (10157084) / B: VERSCHOOR 0 74.08



25 Santiago DIAZ ORTEGA

COL 675 Toscane De Chavannes

M / Grey / 2014 / Quickly De Kreisker / Elmshorn / 106MF82 / 106MF82 0 74.09



26 Jessica GEURTS

BEL 541 PITTMAN V/H LILLEVELD

G / BWP / Black / 2015 / DIAMANT DE SÉMILLY / TOULON / 106VD62 / O: CenStables nv / B: Evelien Van Biesen / 106VD62 / O: CenStables nv / B: Evelien Van Biesen 0 75.03



27 Koen GELAUDE

BEL 595 INVINCIBLE

S / Grey / 2014 / NUMERO UNO / ERIKA D\\\'88 / 107FV04 / O: Matton Invest bvba / B: WILLY MATTON / 107FV04 / O: Matton Invest bvba / B: WILLY MATTON 0 75.44



28 Nicolas TORO

COL 609 QUADIRA

M / OLDBG / Bay / 2014 / FRH QUAID / QUALITY 9 / 106ZL77 / O: Gerd SOSATH (10012286) / B: Gerd Sosath / 106ZL77 / O: Gerd SOSATH (10012286) / B: Gerd Sosath 0 76.54



29 Julia DALLAMANO

FRA 583 ODILJO

G / Bay / 2014 / JOOP 111 / DARCO / 106ZH35 / O: S.N.C ECURIE DU HERRIN (20000830) / 106ZH35 / O: S.N.C ECURIE DU HERRIN (20000830) 0 76.58



30 Alexandre GADELHA

BRA 642 KIND OF UNBELIEVABLE

G / KWPN / Bay / 2015 / VERDI / HEARTBREAKER / 107AP16 / O: Haras Bonne Chance BV / B: Gebr. Bosch / 107AP16 / O: Haras Bonne Chance BV / B: Gebr. Bosch 0 76.90



31 Bruno MARTINS COSTA

CAN 600 DARWIN AMAZONE Z

G / ZANG / Chestnut / 2015 / DIOR VAN BERCKENBROEK / SKIPPY II / 107AP21 / O: Haras Bonne Chance BV / B: Daniel Walravens / 107AP21 / O: Haras Bonne Chance BV / B: Daniel Walravens 0 77.09



32 Camilo ROBAYO

COL 504 AL GRATIN

G / OS / Bay / 2015 / CASALLCO / BALOU DU REVENTON / 107EF78 / O: Blue Star Investments (20017718), OVER THE TOP STABLES LLC (20002344) / B: Gestüt Lewitz / 107EF78 / O: Blue Star Investments (20017718), OVER THE TOP STABLES LLC (20002344) / B: Gestüt Lewitz 0 77.27



33 Elke APPELTANS

BEL 612 ENYA EMS VAN DE PADENBORRE

M / ZANG / Bay / 2014 / ETOILE M / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / 106OQ59 / O: Boyen - Nagels / B: Boyen Nagels / 106OQ59 / O: Boyen - Nagels / B: Boyen Nagels 0 77.81



34 Anne Sophie HEMERYCK GODART

FRA 602 BENEDICTINE DE MA CAMPAGNE Z

M / ZANG / Bay / 2015 / BALOU DU ROUET / NABAB DE REVE / 107OD35 / O: SPRL DELPAT (20018027) / B: Christian Breyne / 107OD35 / O: SPRL DELPAT (20018027) / B: Christian Breyne 0 77.89



35 Oleksandr PRODAN

UKR 628 DR. TOUCH DE TIJI

S / AES / Bay / 2015 / DON'T TOUCH TIJI HERO / CALVARO / 107KF54 / O: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / B: T&J BVBA / 107KF54 / O: Stal Bruynseels (20003349), T&J BVBA (20018576) / B: T&J BVBA 0 78.46



36 Elke APPELTANS

BEL 611 COSIBI EMS Z

G / ZANG / Bay / 2015 / COSIMO M / TOULON / 107CU92 / O: Erik BOYEN (10124576), Martine NAGELS (10195369) / B: Nagels E. & M. Boyen / 107CU92 / O: Erik BOYEN (10124576), Martine NAGELS (10195369) / B: Nagels E. & M. Boyen 0 78.79



37 Cristobal COLLADO

MEX 512 FORASTERO 2

G / HOLST / Bay / 2015 / 107AH09 / O: Enrique GONZALEZ (10000478) / 107AH09 / O: Enrique GONZALEZ (10000478) 0 78.81



38 Emilie CONTER

BEL 563 Portobella Van De Fruitkorf

M / BWP / Chestnut / 2015 / Bamako De Muze / Nabab De Reve / 107SD98 / 107SD98 0 78.96



39 Frederic VERNAET

BEL 624 PAULUS-L

G / BWP / Bay / 2015 / CORYDON VAN T&L / TOULON / 107DW92 / O: Familie Lenaerts (20018429), T&L NV (20000792) / B: Louis Lenaerts / 107DW92 / O: Familie Lenaerts (20018429), T&L NV (20000792) / B: Louis Lenaerts 0 80.02



40 Gilles NUYTENS

BEL 581 APHRODITE DV Z

M / ZANG / Bay / 2015 / ACTION PUR Z / ARS VIVENDI / 107GQ68 / O: Devos Stables BVBA / B: Devos Stables Bvba / 107GQ68 / O: Devos Stables BVBA / B: Devos Stables Bvba 0 80.99



41 Gilles NUYTENS

BEL 582 OPALINE

M / BWP / Bay / 2014 / JAMAL VD HEFFINCK / COOPER VD HEFFINCK / 107LS56 / O: Lannoo Johan & Stal Verduyn / B: Johan Lannoo / 107LS56 / O: Lannoo Johan & Stal Verduyn / B: Johan Lannoo 0 81.75



42 Guy JANSSENS

BEL 576 JOEY

G / KWPN / Bay / 2014 / CAPLAN / CHICO'S BOY / 107DW89 / O: Guy JANSSENS (10015504) / B: J.J.M BERKVENS / 107DW89 / O: Guy JANSSENS (10015504) / B: J.J.M BERKVENS 4 65.37



43 Odile GIERECH

LUX 632 GIGOLO VAN BERKENBROECK

G / AES / Bay / 2015 / GITANO VAN BERKENBROECK / PERHAPS VAN BREKENBROECK / 107NU03 / O: Odile GIERECH (10008390) / 107NU03 / O: Odile GIERECH (10008390) 4 65.79



44 Guy JANSSENS

BEL 577 KASANOVA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / KANAN / DARCO / 107DW90 / O: Guy JANSSENS (10015504) / B: Mathijs Moors / 107DW90 / O: Guy JANSSENS (10015504) / B: Mathijs Moors 4 66.26



45 Joe CLEE

GBR 639 EPURE DE B'NEVILLE

M / SF / Bay / 2014 / BISQUET BALOU C VD MISPEL / ELAN DE LA COUR / 106ON19 / O: Clee Equestrian (20002009) / B: Baptiste Thiebot / 106ON19 / O: Clee Equestrian (20002009) / B: Baptiste Thiebot 4 66.34



46 Tim VAN DEN BROECK

BEL 519 PEPPER VAN DE BUCXTALE

G / BWP / Bay / 2015 / CHAMAN / BORIS VAN HET KLUIZEBOS / 107JY10 / O: De Liebri bvba / B: De Bucxtale / 107JY10 / O: De Liebri bvba / B: De Bucxtale 4 68.91



47 Natalia CZERNIK

POL 603 VENECIA RED WINE

M / OS / Bay / 2015 / LATOUR VDM / NEWTON / 106UG30 / O: Natalia CZERNIK (10037441) / B: Malgorzata & Tomasz Siergiej / 106UG30 / O: Natalia CZERNIK (10037441) / B: Malgorzata & Tomasz Siergiej 4 70.83



48 Benjamin BARDYN

BEL 621 TALIS VAN'T MERELSNEST Z

G / Bay / 2015 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / LORD Z / 106YC24 / O: Royer / B: BVBA Stoeterij 't Merelsnest / 106YC24 / O: Royer / B: BVBA Stoeterij 't Merelsnest 4 71.43



49 Elodie BARRER

FRA 586 FALCON VAUX RENARDS

G / Other / 2015 / CANTURO*BOIS MARGOT / COL CANTO / 107SD51 / O: EB JUMPING ELTI STABLES (20017416) / 107SD51 / O: EB JUMPING ELTI STABLES (20017416) 4 71.55



50 Frederic VERNAET

BEL 625 OKINA VAN DE BIEN

M / BWP / Bay / 2014 / TOULON / BLUE BOY V. BERKENBROECK / 107ON18 / O: Pappijn - Vandecasteele / 107ON18 / O: Pappijn - Vandecasteele 4 71.80



51 Christophe VANDERHASSELT

BEL 538 PILGRIM VITSEROEL

G / BWP / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / AIR JORDAN Z / 107LO11 / O: Sportstal Vanderhasselt NV / 107LO11 / O: Sportstal Vanderhasselt NV 4 71.94



52 Thierry GOFFINET

BEL 546 JAMAIQUE DB

M / SBS / Grey / 2015 / TOULON / CLINTON / 106WS81 / O: Haras du Hazoy (20003046) / B: Nicole Bouilliart / 106WS81 / O: Haras du Hazoy (20003046) / B: Nicole Bouilliart 4 72.47



53 Nina PIASECKI

GER 516 KIMBERLEY

M / KWPN / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / LORD Z / 106WT80 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: J.S.EN A.N Pol de Jong / 106WT80 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: J.S.EN A.N Pol de Jong 4 72.89



54 Vincent LAMBRECHT

BEL 507 PHILEMON VAN T&L

S / BWP / Bay / 2015 / LAVALLINO TER KLOMP / RICHEBOURG / 107EK44 / O: T&l NV / B: NV T&L / 107EK44 / O: T&l NV / B: NV T&L 4 73.97



55 Ibrahim Hani BISHARAT

JOR 671 Kupardie

G / KWPN / Other / 2015 / Cidane / Indoctro / 106YU42 / 106YU42 4 74.67



56 Annie COURTNEY CADAM

IRL 522 LCC EMERALD VIGO

G / ISH / Bay / 2015 / VIGO D'ARSOUILLES / LUX Z / 107UY98 / O: Linda COURTNEY CADAM (10005819) / B: Donnacha Quinn / 107UY98 / O: Linda COURTNEY CADAM (10005819) / B: Donnacha Quinn 4 74.95



57 Stefan FREIHERR VON FÜRSTENBERG

GER 610 CALDWELL 4

G / HOLST / Bay / 2015 / CLARCON / QUINTERO / 107UL18 / O: Stefan FREIHERR VON FÜRSTENBERG (10283320) / B: Uwe Tiemann / 107UL18 / O: Stefan FREIHERR VON FÜRSTENBERG (10283320) / B: Uwe Tiemann 4 74.98



58 Pedro DE ANDRADE COSTA

BRA 557 KNOXVILLE

G / Bay / 2015 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / GRAND PILOT / 106UE58 / O: H5 Stables / 106UE58 / O: H5 Stables 4 75.83



59 Cyril FONTAINE

FRA 560 FANETTE DU SART

M / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / NIDOR PLATIERE / 107GL11 / O: Carole FONTAINE (10238782) / 107GL11 / O: Carole FONTAINE (10238782) 4 76.64



60 Joaquin ALBISU

ARG 580 POLLIN VAN ZARRENLINDE

M / BWP / Black / 2015 / KAFKA VD HEFFINCK / CLINTON / 107OT62 / O: Stal de Ark / B: Christian Assez / 107OT62 / O: Stal de Ark / B: Christian Assez 4 76.69



61 Bart DE BRUIJN

NED 643 ELIANO V'T MERELSNEST Z

G / ZANG / Bay / 2015 / EMERALD / ARGENTINUS / 107MP05 / O: Societa Agricola Montefiore S.R.L. (20019170) / B: Stoeterij 't Merelsnest BVBA / 107MP05 / O: Societa Agricola Montefiore S.R.L. (20019170) / B: Stoeterij 't Merelsnest BVBA 4 77.80



62 Nina PIASECKI

GER 515 CLARENTINO 3

G / HOLST / Grey / 2014 / CLARIMO / CARETINO 2 / 107CD85 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: Hanno Koehncke / 107CD85 / O: Patrick MIELNIK (10045165) / B: Hanno Koehncke 4 78.30



63 Jessica GEURTS

BEL 543 SWEET CHARDONNEY PS

M / HANN / Bay / 2015 / SINGULAR LS LA SILLA / CHACCO BLUE / 107LY88 / O: Jessica GEURTS (10008859) / B: Gestut Lewitz / 107LY88 / O: Jessica GEURTS (10008859) / B: Gestut Lewitz 4 79.52



64 Nina PIASECKI

GER 514 SOMEBODY TO LOVE

G / KWPN / Other / 2015 / ZAPATERO / LASINO / 107BP07 / O: Hurikan S.P.O.L. s.r.o. (20005482), MP Sporthorses GmbH (20001165) / B: R.Mulder / 107BP07 / O: Hurikan S.P.O.L. s.r.o. (20005482), MP Sporthorses GmbH (20001165) / B: R.Mulder 4 81.22



65 Stijn VAN GORP

BEL 511 PASSE PARTOUT

G / BWP / Bay / 2015 / KANNAN / CATALANI / 107QW05 / O: Van Gorp / B: Coppens Ann / 107QW05 / O: Van Gorp / B: Coppens Ann 4 82.60



66 Tom SANDERS

GER 654 KUBERTHUS

G / KWPN / Other / 2015 / EPHEBE FOR EVER / BURGGRAAF NV / 106VV14 / O: Tom SANDERS (10102165) / B: X.J.M. van Heertum / 106VV14 / O: Tom SANDERS (10102165) / B: X.J.M. van Heertum 8 72.01



67 Hugo LACHAUD

FRA 503 FEECLOCHETTE JONKIERE

M / Bay / 2015 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / LUX Z / 107DJ32 / O: Hugo LACHAUD (10047284) / 107DJ32 / O: Hugo LACHAUD (10047284) 8 74.39



68 Sylvie LIEBING

GER 629 KAMAL

G / KWPN / Other / 2015 / JAMAL VD HEFFINCK / RAMIRO / 107BW39 / O: Juan HERVAS ASENCIO (10062344), Jac TEGELS (10225474), Rudy TEGELS (10225476) / B: P. Leenen / 107BW39 / O: Juan HERVAS ASENCIO (10062344), Jac TEGELS (10225474), Rudy TEGELS (10225476) / B: P. Leenen 8 75.57



69 Jonathan SOQUET

BEL 645 TOUCOURT DU BOIS MADAME Z

S / ZANG / Bay / 2015 / TOULON / CONTENDER / 107GQ36 / O: Beckbox SPRL (20018368) / B: Patrick Becker Beckbox / 107GQ36 / O: Beckbox SPRL (20018368) / B: Patrick Becker Beckbox 8 76.30



70 Marine SCAUFLAIRE

BEL 551 Obama Vd Wellington

G / BWP / Chestnut / 2014 / Echo Van \'t Spieveld / Arizona / 107FI02 / 107FI02 8 77.76



71 Frederick TROSCHKE

GER 584 Clarissa 189

M / OS / Bay / 2015 / Chacco-blue / Conthargos / 107TO99 / 107TO99 8 79.38



72 Joe CLEE

GBR 640 DOLLARS FOR EVER 111 Z

S / ZANG / Grey / 2015 / DE FLOR 111 Z / CARTHAGO Z / 106XY34 / O: Stud 111 (20016464) / B: Stal Harrie Theeuwes & Marc Hoesels / 106XY34 / O: Stud 111 (20016464) / B: Stal Harrie Theeuwes & Marc Hoesels 8 80.27



73 Joep WENSELAERS

BEL 574 PIPA DE YESELO

M / Bay / 2015 / BAMAKO DE MUZE / QUISTELLO / 106TR37 / O: Van Wolvelaer / B: Kristel Van Wolvelaer / 106TR37 / O: Van Wolvelaer / B: Kristel Van Wolvelaer 12 67.85



74 Jean Charles GRANDMONTAGNE

FRA 590 SILVERSTAR

S / Bay / 2015 / SINGULAR LS LA SILLA / CAPTAIN PAUL / 107LQ11 / O: Philippe FELT (10180455) / 107LQ11 / O: Philippe FELT (10180455) 35 98.05



Ashlee HARRISON

GBR 635 ASTRID'S LAD

G / AES / Bay / 2014 / LUIDAM ELITE / ASCENDANT XX / 106OB44 / O: Sean CUBITT (10002751) / 106OB44 / O: Sean CUBITT (10002751) withdrawn

