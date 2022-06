CSI 2*/1*/YH1* Azelhof, Lier

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Resultaten lijst: 69 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 20:17 Uur (03.06.2022)

1 Elke APPELTANS

BEL 358 ALENCIA VON HARY Z

M / ZANG / Bay / 2012 / ACTION-BREAKER / ERNEST / 105II77 / E: Inge PIECK (10015506) / F: Mertens, Heinz / 105II77 / E: Inge PIECK (10015506) / F: Mertens, Heinz 0 70,61 0 30,38

6,375.00 EUR

2 Vincent LAMBRECHT

BEL 301 CATWALK HARRY

Male / ISH / Bay / 2009 / VERDI TN / OBOS QUALITY 004 / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON 0 71,59 0 30,59

5,100.00 EUR

3 Kendra Claricia BRINKOP

GER 413 Origi Horta

G / BWP / Chestnut / 2014 / Kasanova De La Pomme / Vigo D'arsouilles / 106UP22 / 106UP22 0 76,02 0 31,50

3,825.00 EUR

4 Christophe VANDERHASSELT

BEL 382 ARTHURO DE SARLAR Z

G / ZANG / Grey / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / OBOURG / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André 0 71,18 0 31,83

2,550.00 EUR

5 Kevin JOCHEMS

NED 365 CASILLAS VAN DE HELLE

S / HOLST / Grey / 2012 / CASALL / CORRADO I / 106GG69 / E: Stoeterij Van De Helle / F: Konrad Bartjen / 106GG69 / E: Stoeterij Van De Helle / F: Konrad Bartjen 0 75,28 0 31,85

1,785.00 EUR

6 Luiz Francisco DE AZEVEDO

BRA 408 HFG QUAMAN

G / BH / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / QUIDAM'S RUBIN / 107SL30 / E: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / F: HARAS FG / 107SL30 / E: SANTA CECELIA STABLES LLC (20001485) / F: HARAS FG 0 73,08 0 32,68

1,402.50 EUR

7 Tom SANDERS

GER 208 COLARDE E

Male / KWPN / Bay / 2007 / CHACCO-BLUE / VOLTAIRE / 104CX32 / E: Sanders, Elke / F: MTS.VAN ESCH, HEESWIJK DINTHER (NED) / 104CX32 / E: Sanders, Elke / F: MTS.VAN ESCH, HEESWIJK DINTHER (NED) 0 75,65 0 34,34

1,020.00 EUR

8 Lien VAN ENDE

BEL 400 CURIOSITY

G / HOLST / Bay / 2009 / CARETINO / CAMBRIDGE / 104TL86 / E: Jo VAN ENDE (10129420), Rob VAN ENDE (10166960) / F: VULLERS ANTON, HEDWIGENKOOG (GER) / 104TL86 / E: Jo VAN ENDE (10129420), Rob VAN ENDE (10166960) / F: VULLERS ANTON, HEDWIGENKOOG (GER) 0 75,58 0 35,14

765.00 EUR

8 Marc Antoine HENN

FRA 220 DOUGLAS DU GUE

S / SF / Other / 2013 / AIR JORDAN / LANDO / 106PS09 / E: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / F: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) / 106PS09 / E: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / F: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) 0 75,68 0 35,14

765.00 EUR

10 Katja HAEP

BEL 227 CHUPALINA 2

M / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / CARETINO / 105QG20 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Harm Sievers / 105QG20 / E: Haep Elmar Sofino Sl / F: Harm Sievers 0 76,30 0 35,71

637.50 EUR

11 Nina PIASECKI

GER 427 PIKELOT VON HOF CH

G / ChS / Bay / 2008 / HRH PIK AYOLO / CERNUNNUS VON HOF / 103XZ38 / E: Nina PIASECKI (10105193) / F: Hellmüller Josef / 103XZ38 / E: Nina PIASECKI (10105193) / F: Hellmüller Josef 0 75,35 0 35,98

637.50 EUR

12 Jacques HELMLINGER

FRA 375 TONIC DES METS

S / SF / Other / 2007 / OGRION DES CHAMPS / DAMOISEAU D'OR / 104LT59 / E: SARL ECURIE HELMLINGER (20004233) / F: M. JEAN RENNER,MME MARIE RENNER, BREVANS (FRA) / 104LT59 / E: SARL ECURIE HELMLINGER (20004233) / F: M. JEAN RENNER,MME MARIE RENNER, BREVANS (FRA) 0 75,05 4 30,77

637.50 EUR

13 Dayro ARROYAVE

COL 229 INGMAR

M / Chestnut / 2011 / C-INGMAR / ORLANDO VD HEFFINCK / 106FR18 / E: Meiboom BV (20016746) / F: Hans Callaert / 106FR18 / E: Meiboom BV (20016746) / F: Hans Callaert 0 68,51 4 31,87

100.00 EUR

14 Ivan DALTON

IRL 280 EX RANGER HH Z

G / ZANG / Bay / 2013 / ECHO VAN T SPIEVELD / PABLO V BERKENBROECK / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses / 107ME92 / E: Nick ZILLES (10248529) / F: New Nordic Horses 0 76,72 4 33,24

100.00 EUR

15 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 260 FLAIR

M / KWPN / Other / 2010 / ZIROCCO BLUE VDL / INDOCTRO / 104YJ82 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: A.H.J.M. KERSTENS, ETTEN LEUR (NED) / 104YJ82 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: A.H.J.M. KERSTENS, ETTEN LEUR (NED) 0 74,99 4 33,49

100.00 EUR

16 Oleksandr PRODAN

UKR 285 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet 0 73,67 4 33,92

100.00 EUR

17 Tatiana TROIANI

BEL 342 CHE DE KEZEG Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / CAREMBAR DE MUZE / HEARTBREAKER / 106FZ50 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) / 106FZ50 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) 0 73,92 8 33,73

100.00 EUR

18 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 337 H5 CHACCO'S CHARLIE PS

S / MECKL / Bay / 2013 / ELITE / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH 0 72,24 8 34,36

100.00 EUR

19 Joe CLEE

GBR 222 AXEL 111 Z

G / ZANG / Bay / 2011 / ACTION BREAKER / CHATMAN / 105MW72 / E: Stud 111 (20016464) / F: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes / 105MW72 / E: Stud 111 (20016464) / F: Axel Theeuwes & Stal H. theeuwes 0 73,31 8 36,51



20 Alaa MAYSSARA

EGY 251 CADET DU RUISSEAU Z

G / ZANG / Grey / 2009 / CHELLANO / CARTHAGO Z / 104RU00 / E: Andre Vandepapeliere / F: ANDRE VANDEPAPELIERE / 104RU00 / E: Andre Vandepapeliere / F: ANDRE VANDEPAPELIERE 2 78,03



21 Lena LEONARD

BEL 426 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 2 78,62



22 Sara TINDALE

CAN 355 CANDAR MAIL

G / SF / Chestnut / 2012 / LANDO / FERGAR MAIL / 106GH70 / E: Tindale Farms (20002265) / F: Bernard Pierre Le Courtois / 106GH70 / E: Tindale Farms (20002265) / F: Bernard Pierre Le Courtois 2 78,94



23 Hani KAMAL RAJI BISHARAT

JOR 316 CHATINUE

G / OS / Chestnut / 2010 / CHACCO-BLUE / CONTINUE / 105JX90 / E: Maryam BSHARAT (10222946) / F: Gestuet Lewitz / 105JX90 / E: Maryam BSHARAT (10222946) / F: Gestuet Lewitz 4 71,28



24 Enrique GONZALEZ

MEX 393 ORIGI VAN DE ZESHOEK

S / BWP / Bay / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 106PZ92 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) / F: Paul & Bastiaan Merckx / 106PZ92 / E: Enrique GONZALEZ (10000478) / F: Paul & Bastiaan Merckx 4 71,30



25 Joanna ASSENMACHER

GER 339 X FACTOR

S / KWPN / Bay / 2008 / OTANGELO / HEARTBREAKER / 104CI66 / E: Assenmacher, Thaddaeus / F: F. KOK, ETTEN (NED) / 104CI66 / E: Assenmacher, Thaddaeus / F: F. KOK, ETTEN (NED) 4 71,41



26 Jane ANNETT

GBR 273 BILLY TUDOR

S / AES / Chestnut / 2011 / CEVIN Z / ANDIAMO Z / 105KI29 / E: Jane ANNETT (10001699) / F: DONAL BARNWELL / 105KI29 / E: Jane ANNETT (10001699) / F: DONAL BARNWELL 4 73,05



27 Frederick TROSCHKE

GER 410 Camelot 143

G / OS / Bay / 2013 / Cabachon / Baloubet Du Rouet / 106DJ27 / 106DJ27 4 73,80



28 Kim EMMEN

NED 314 DELVAUX

S / KWPN / Bay / 2008 / CHACCO-BLUE / LANCER II / 104CL13 / E: E. Berkhof / F: E. BERKHOF PAARDEN BV, DINTELOORD (NED) / 104CL13 / E: E. Berkhof / F: E. BERKHOF PAARDEN BV, DINTELOORD (NED) 4 73,98



29 Necmi EREN

TUR 391 CHIN IT

M / AES / Bay / 2012 / ZIPPIT / CHIN CHIN / 106EX88 / E: George VD VELDEN (10172409) / F: G.J.M. van der Velden / 106EX88 / E: George VD VELDEN (10172409) / F: G.J.M. van der Velden 4 74,32



30 Nicolas TORO

COL 283 Isa

M / KWPN / Bay / 2013 / Entertainer / Canturo / 106XG53 / 106XG53 4 74,90



31 Fabrice GALDINI

BEL 418 CERVOISE STE HERMELLE

M / SF / Chestnut / 2012 / VARGAS DE STE HERMELLE / PHELIUS STE HERMELLE / 106MM02 / E: Dirk GEERINCKX (10127484) / F: ELEVAGE SAINTE HERMELLE / 106MM02 / E: Dirk GEERINCKX (10127484) / F: ELEVAGE SAINTE HERMELLE 4 76,10



32 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 344 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 4 76,47



33 Chloe VRANKEN

BEL 217 TAHIS DU MASURE

M / SF / Bay / 2007 / MURIESCO DU COTENTIN / SOUVIENS TOI III / 104MK22 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: MME ANAIS SAUVAGE, PAVILLY (FRA) / 104MK22 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: MME ANAIS SAUVAGE, PAVILLY (FRA) 4 76,73



34 Bruno MARTINS COSTA

CAN 424 DRONE DAS UMBURANAS

Male / BH / Bay / 2013 / DARCO / H2 / 107BY85 / E: Thereza DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO (10002913), Alexandre GADELHA (10006271) / F: HARAS UMBURANAS / 107BY85 / E: Thereza DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO (10002913), Alexandre GADELHA (10006271) / F: HARAS UMBURANAS 4 76,78



35 Elad YANIV

ISR 242 E. CLINTONS DIAMANT

S / KWPN / Bay / 2009 / CLINTON / DIAMANT DE SEMILLY / 104GR28 / E: Elad YANIV (10011422) / F: A. JANSSON, VINTROSA (SWE) / 104GR28 / E: Elad YANIV (10011422) / F: A. JANSSON, VINTROSA (SWE) 5 77,71



36 Santiago DIAZ ORTEGA

COL 257 DABAB VAN HET EXELHOF

G / ZANG / Bay / 2014 / DOUGLAS / NABAB DE REVE / 106WU35 / E: Exelhof / F: Exelhofµ / 106WU35 / E: Exelhof / F: Exelhofµ 8 73,58



37 Camilo ROBAYO

COL 387 STEVE-O

G / OS / Grey / 2012 / CARTOGRAN / GRAND STEP / 106JB26 / E: Blue Star Investments (20003781) / F: Gestuet Lewitz / 106JB26 / E: Blue Star Investments (20003781) / F: Gestuet Lewitz 8 74,60



38 Odile GIERECH

LUX 233 HURRICANE DB

G / SBS / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CLINTON / 106IJ26 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: Nicole Bouilliart / 106IJ26 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: Nicole Bouilliart 8 74,62



39 Joaquin ALBISU

ARG 312 DON AURELIO

Male / Bay / 2013 / 107LY05 / E: Joaquin ALBISU (10161938) / 107LY05 / E: Joaquin ALBISU (10161938) 8 75,19



40 Auke FEENSTRA

NED 415 IZZYLINEKE

M / KWPN / Other / 2013 / DAKAR VDL / NUMERO UNO / 107BJ51 / E: Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: Mittendorff / 107BJ51 / E: Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: Mittendorff 8 76,19



41 Olivia Natasha POOLE

GBR 245 MY PREMIER TOUCH

G / Bay / 2012 / HOLD UP PREMIER / TOUCHDOWN / 106QU22 / E: Brittany POOLE (10203888) / 106QU22 / E: Brittany POOLE (10203888) 8 76,34



42 Leonie PEETERS

BEL 289 MACHO V

G / BWP / Bay / 2012 / FALCO / QUIDAM DE REVEL / 107HJ20 / E: Rostal NV / 107HJ20 / E: Rostal NV 8 76,52



43 Louise MATHIEU

FRA 405 SANTOS

S / OLDBG / Bay / 2009 / BURGGRAAF / CONCETTO / 104EZ80 / E: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / F: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) / 104EZ80 / E: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / F: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) 8 80,02



44 Marius BRINKMANN

GER 318 CHRISMON 3

G / OS / Grey / 2014 / CHRISTIAN 25 / LORD Z / 107MK24 / E: Ausbildungsstall Brinkmann GbR (20019120) / F: ZG Sieve / 107MK24 / E: Ausbildungsstall Brinkmann GbR (20019120) / F: ZG Sieve 10 78,38



45 Carlos HANK GUERREIRO

MEX 354 H5 CHACCO-SAN

G / HANN / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / SANDRO BOY / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz / 106CN53 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Gestüt Lewitz 12 70,48



46 Marine SCAUFLAIRE

BEL 277 SKYLIGHT D'ALVE Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / SPARTACUS / HEARTBREAKER / 106XU22 / E: Catherine WANTY (10237370) / F: Silvia Albanese / 106XU22 / E: Catherine WANTY (10237370) / F: Silvia Albanese 12 75,04



47 Hendrik DENUTTE

BEL 369 HECTOR

G / SBS / Bay / 2013 / FLAMENCO DESEMILLY / KANNAN / 107AI46 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME / 107AI46 / E: Jacques LETERME (10268997) / F: JACQUES LETERME 12 75,77



48 J Christophe GALET

FRA 420 Leader Van De Neerheide

2011 / 105PL07 / 105PL07 12 76,58



49 Gilles NUYTENS

BEL 330 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels 13 77,27



50 Simon PROUVÉ

BEL 324 LUGANO VAN' T STEEN PUTJE

S / BWP / Black / 2011 / DARCO / FEINSCHNITT I V D RICHTER / 105QD49 / E: Ernest PIETERS (10189085), Prova-Hof NV (20003769) / F: ERNEST PIETERS / 105QD49 / E: Ernest PIETERS (10189085), Prova-Hof NV (20003769) / F: ERNEST PIETERS 13 77,80



51 Ashlee HARRISON

GBR 244 CALIBER ROYALE

S / HOLST / Other / 2010 / CAYADO 3 / NAREW XX / 105NC10 / E: Guy Bloodstock Ltd (20005403) / 105NC10 / E: Guy Bloodstock Ltd (20005403) 14 78,91



52 Alexandre GADELHA

BRA 295 CAMPANA Z

M / ZANG / Bay / 2013 / CARUSSO LA SILLA / CROWN Z / 106JJ92 / E: Janssens / F: BERGERWEIDE NV BERGERWEIDE NV / 106JJ92 / E: Janssens / F: BERGERWEIDE NV BERGERWEIDE NV 15 79,32



53 Karim GHAIBI

MAR 269 LORD LEXUS Z

S / ZANG / Bay / 2011 / LORD Z / ACORD II / 106LC44 / E: Faisal ADEL JASIM (10201748) / F: M. HUYSEGOMS 99 (FRA) / 106LC44 / E: Faisal ADEL JASIM (10201748) / F: M. HUYSEGOMS 99 (FRA) 16 74,61



54 Blandine GALET ROUX

FRA 368 ZIPPO

S / Bay / 2013 / QUAMIKASE DES FORETS / CASSIN / 106WN92 / E: Jean-Christophe GALET (10001717) / 106WN92 / E: Jean-Christophe GALET (10001717) 17 77,81



55 Ahmed EL NAGGAR

EGY 211 BALI DE L HERIBUS

M / SBS / Black / 2007 / VIGO D ARSOUILLES STX / FIDJI DU FLEURY / 104WS75 / E: Heribus Farm / F: Heribus Farm / 104WS75 / E: Heribus Farm / F: Heribus Farm 17 81,29



56 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 419 NANTA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck 21 89,94



57 Emilie CONTER

BEL 395 CATOKIA 2

M / WESTF / Bay / 2007 / CATOKI / CORIALL / 104RA87 / E: Mario ONATE (10002176) / F: Eberhard Gehlich / 104RA87 / E: Mario ONATE (10002176) / F: Eberhard Gehlich 25 93,50



58 Gilles DETRY

BEL 436 DOUBLE 0 SEVEN PL

G / SBS / Chestnut / 2009 / UGANO SITTE / VIGO D'ARSOUILLES / 104HI27 / E: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / F: Le Jeune Phillipe / 104HI27 / E: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / F: Le Jeune Phillipe 35 99,60



Iñigo LOPEZ DE LA OSA FRANCO

ESP 206 DAMORE VH HANEWEEHOF Z

M / ZANG / Bay / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / BENTLEY / 105AK96 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: Benny-Els Quasten-Lardenoit / 105AK96 / E: LO&F HORSES ANP (20001296) / F: Benny-Els Quasten-Lardenoit Opgegeven



Ugo BERRITTELLA

BEL 291 NOPIK V/D MUNTE

G / BWP / Grey / 2013 / ROCK'N ROLL SEMILLY / SKIPPY II / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont / 106BC19 / E: thienpond / F: Freddy Thienpont Opgegeven



Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 304 KINKY VAN 'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2010 / EPLEASER VAN T HEIKE / GRANDEUR / 105KF27 / E: Stal Buynseels (20001621) / F: Karel Bonen / 105KF27 / E: Stal Buynseels (20001621) / F: Karel Bonen Opgegeven



Edouard LE BOUX

FRA 332 BELLATOR DU LYS

G / SF / Bay / 2011 / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / TOULON / 105XX37 / E: Jean Claude JOBIN (10187003), Marie Claude JOBIN (10187005) / F: Thierry RIPOCHE 36800 CHITRAY (FRA) / 105XX37 / E: Jean Claude JOBIN (10187003), Marie Claude JOBIN (10187005) / F: Thierry RIPOCHE 36800 CHITRAY (FRA) Opgegeven



Jeroen APPELEN

BEL 350 CORNETTA PS

M / MECKL / Bay / 2013 / BALOU DU REVENTON / CHACCO-BLUE / 106ON21 / E: Niels BRUYNSEELS (10006852), L&M Sporthorses (20001817) / 106ON21 / E: Niels BRUYNSEELS (10006852), L&M Sporthorses (20001817) Opgegeven



Julia DALLAMANO

FRA 371 MIXCOAC LS LA SILLA

G / SLS / Grey / 2010 / MONTEBELLO LA SILLA / SAN PATRIGNANO CASSINI / 104ZK23 / E: SAS LAM (20006339) / F: LA SILLA, MONTERREY (MEX) / 104ZK23 / E: SAS LAM (20006339) / F: LA SILLA, MONTERREY (MEX) Opgegeven



Claire MCKEAN

USA 385 OH MY STAR VAN STRYTEM

G / BWP / Chestnut / 2014 / I AM MOERHOEVE'S STAR / VANCOUVER D'AUVRAY / 106FM54 / E: De Roock Gilbert BVBA / F: MARC-KRISTOF DE PAUW / 106FM54 / E: De Roock Gilbert BVBA / F: MARC-KRISTOF DE PAUW Opgegeven



Annie COURTNEY CADAM

IRL 398 EMPTY POCKETS

G / ISH / Chestnut / 2010 / INDOCTRO / 106KC39 / E: Linda COURTNEY CADAM (10005819) / F: Charles Pidgeon / 106KC39 / E: Linda COURTNEY CADAM (10005819) / F: Charles Pidgeon Opgegeven



Sander GEENEN

BEL 403 INTERCEPTOR

G / Bay / 2013 / Q.BREITLING / IKOON / 107MA88 / E: Rosvelds / 107MA88 / E: Rosvelds Opgegeven



Stefanie SAPERSTEIN

USA 212 CHICAGO

G / HOLST / Grey / 2009 / CASSIANO / LORDANO / 104OU11 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: ERDNER FRANZ, LAUCHHEIM (GER) / 104OU11 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: ERDNER FRANZ, LAUCHHEIM (GER) Opgegeven



Bart DE BRUIJN

NED 232 ISIS

M / NRPS / Grey / 2013 / BODUBAI / LABOR'S VDL INDORADO / 106HK40 / E: As Sport horses (20000280) / F: A.S.Okkema-Koopmans / 106HK40 / E: As Sport horses (20000280) / F: A.S.Okkema-Koopmans Opgegeven



