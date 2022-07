CSI 2*/1*/YH1* Azelhof + Belgian Champiosnhips 7yr old Horses

08 CSI2* - 1m35

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 3 horses/rider Result list: 36 competitors in this competition. Last updated at 12:56 hrs (31.07.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Kim EMMEN

NED 240 QI DAO NH

G / AES / Chestnut / 2014 / DOUGLAS / HAVIDOFF / 106PI24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / B: Huijsmans

437.50 EUR

2 Eliah PIETERS

BEL 354 KARNIVALE VAN 'T KLAVERSHOF

G / Bay / 2010 / 104YP72 / O: DE SMEDT / B: STAL'T KLAVERSHOF

350.00 EUR

3 Laura BLOMMAERT

BEL 355 NIKITA EINDEKEN Z

M / ZANG / Bay / 2014 / NUMERO UNO / UNKNOWN / 106OD72 / O: Erwin BLOMMAERT (10210379) / B: Nico Engels & Peggy Schamphelaere

262.50 EUR

4 Thibeau SPITS

BEL 368 JAVANNA VAN DE TORREDREEF

M / BWP / Chestnut / 2009 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / GUIDAM / 105DT27 / O: Verplancke / B: Henk Verplacnke

175.00 EUR

5 Falih AL-DULAIMI

IRQ 448 Pipa Vd Withoeve Z

M / Bay / 2011 / 106QV92 / 106QV92 0 0 = 0.00 29,26

122.50 EUR

6 John STEEGHS

NED 405 CHAMPION PS Z

G / ZANG / Bay / 2013 / COMILFO PLUS Z / AMIRO Z / 106IG52 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: Peter Simons

96.25 EUR

7 Anna OVERMEIRE

BEL 376 MONTANA DE WINGHE

M / Grey / 2012 / CALVARO / CALYPSO III / 107IM42 / O: Van Roosendael / 107IM42 / O: Van Roosendael 0 0 = 0.00 31,00

70.00 EUR

8 Olivia KINNESON

SWE 373 LEEUWIN VAN DE MOERHOEVE

M / BWP / Black / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / VOLTAIRE 356 / 106EV24 / O: Kingsfield Farm (20000865) / B: De Moerhoeve BVBA

52.50 EUR

9 Lola DE BRAEKELEER

BEL 439 MORZINE DE LA POMME

M / KWPN / Bay / 2012 / NORTON D'EOLE / 106OE41 / O: Lola DE BRAEKELEER (10069676) / B: Haras D/L Pomme Baertsoen-Keldermann

52.50 EUR

10 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 221 MYLORD MW

Male / HOLST / Bay / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / CANTUS / 105YT55 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / 105YT55 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) 0 0 = 0.00 31,45

43.75 EUR

11 Karen ORIS

BEL 410 MALI D'OR

M / BWP / Bay / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / MAROME NW / 105ZT01 / O: Karen ORIS (10087821) / B: Karen Oris

43.75 EUR

12 Marie BOSKAMP

BEL 271 LESS IS MORE VAN EQUINTA

M / BWP / Bay / 2011 / EDJAZ VAN 'T MERELSNEST / MR BLUE / 107HW35 / O: Luc VERMEIR (10205227) / B: Ward De Bie

43.75 EUR

13 Julie CARLBERG

SWE 399 CCSTUD'S FIDELITY

S / SWB / Chestnut / 2010 / MONTE BELLINI / MONTREAL / 105LT12 / O: D. CARLBERG AND SON INTRESSENTER AB / B: D. Carlberg AND SON INTRESS AB O CCSTUD 99 (FRA)



14 Mike Patrick LEICHLE

GER 363 BABY WOODROSE

M / DWB / Bay / 2012 / PARTY DANCE / BOLLVORM'S LIBERO H / 105VV43 / O: Lei WANG (10159149) / B: CAMITZ FAMILY



15 Nicolas TORO

COL 446 QUADIRA

M / OLDBG / Bay / 2014 / FRH QUAID / QUALITY 9 / 106ZL77 / O: Gerd SOSATH (10012286) / B: Gerd Sosath



16 Gilles NUYTENS

BEL 268 SENSATION DV Z

G / ZANG / Bay / 2012 / SCENDIX / CLEARWAY / 106AY41 / O: Devos Stables BVBA / B: Stal Devos



17 Kim EMMEN

NED 241 NASH V/H LILLEVELD

Male / Chestnut / 2013 / TONIXE / TOULON / 107BR24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / 107BR24 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) 0 0 = 0.00 44,61



18 Charlotte PHILIPPE

BEL 246 GODIVA S

M / SBS / Bay / 2012 / ANDIAMO Z / DARCO / 105UG37 / O: Climaconfort SPRL (20000555) / B: Albert Peffer



19 Lieven DEVOS

BEL 207 FIORUCCI

M / SBS / Grey / 2011 / E-PLEASURE / BON AMI / 106AO87 / O: Matton Invest bvba / B: MATTON invest



20 John STEEGHS

NED 407 INDIGO

G / KWPN / Grey / 2013 / NUMERO UNO / CALVARO F.C. / 107VE26 / O: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / B: Stoeterij Duysel's hof



21 Wilton PORTER

USA 253 STERNMARKE 3

S / HANN / Bay / 2014 / STAKKATO / ESCUDO I / 106RZ94 / O: Ashford Farm BV (20000148), Sleepy P Ranch BV (20017566) / B: Manfred Schäler



22 Francisco ROCHA

POR 202 LORDE DO BELMONTE

Male / PSH / Bay / 2015 / CLYDE LVB Z / 106TO19 / O: Francisco José ROCHA (10163657) / 106TO19 / O: Francisco José ROCHA (10163657) 4 0 = 4.00 41,00



23 Juan Pablo MUSSINI

ARG 336 KAHORN BR

G / Bay / 2012 / KANNAN / 107SB93 / O: Juan Pablo MUSSINI (10034027) / 107SB93 / O: Juan Pablo MUSSINI (10034027) 0 8 = 8.00 33,89



24 Sammy-Jo SMIT

NED 328 MY LADY VAN 'T ACHTERHOF

M / BWP / Bay / 2012 / BALTIC VDL / LANCELOT / 106FM65 / O: Sammy-Jo SMIT (10106183) / B: Aernouts



25 Iisa HUTTULA

FIN 341 LORD MAJOOR L Z

G / ZANG / Bay / 2008 / LORDANOS / 105LY72 / O: Stal Oxer B.V. A. Alfonso / 105LY72 / O: Stal Oxer B.V. A. Alfonso 4 4 = 8.00 35,18



26 Anna DUFF

IRL 293 FRAU MUELLER 3

M / HOLST / Grey / 2013 / FIDELIO DU DO / CALATO / 106OM59 / O: Bernhard RITTER (10199449) / B: Ritter, Bernhard



27 Maxime HAZEBROEK

BEL 394 DIAGO B

G / OLDBG / Bay / 2010 / DIARADO / QUATTRO B / 106KR44 / O: Azelhof Horse Events (20005695) / B: STAL AEGROSCHOT NV



28 Inge CARTON

BEL 414 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / O: Chris VERSCHUEREN (10286773) / B: Versnick



29 Nicolas PEDERSEN

DEN 418 TAILORMADE MEQUILOT PS

G / OS / Bay / 2014 / MESSENGER / QUILOT / 106YL10 / O: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / B: Gestüt Lewitz



30 Scarlett CHARLES

GBR 422 JEZEBEL

M / BWP / Bay / 2009 / TOULON / ARTOS Z / 104YV97 / O: Stall Zet (20000176) / B: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS



31 Joris Vergauwen

BEL 444 Nacco Blue Van Essene

G / BWP / Grey / 2013 / Chacco Blue / Athlet Z / 107HO52 / 107HO52 4 8 = 12.00 38,62



32 Penelope TUYTTENS

BEL 441 ELIZE Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / PRINCE ROYAL / 106IC75 / O: Penelope TUYTTENS (10047616) / B: KERCKHOVE VAN KRIS



33 Sammy-Jo SMIT

NED 329 HILTON

S / KWPN / Chestnut / 2012 / UNTOUCHED / BERLIN / 105ZP72 / O: Albert SMIT (10135263) / B: Haerkens



Noemie BECKER

BEL 392 PRESTIGE DU BOIS MADAME Z

M / ZANG / Grey / 2014 / 107AF81 / O: Beckbox SPRL / 107AF81 / O: Beckbox SPRL 0 4 eliminated

Eline GOETHALS

BEL 201 ELLA BELLA DU MYSTERE

M / SF / Bay / 2014 / 106TO12 / O: STM Horses BV (20018213) / 106TO12 / O: STM Horses BV (20018213) 15 0 eliminated

Jennifer PEDERSEN

DEN 300 ARMISON

Male / BWP / Chestnut / 2014 / ARMITAGE 2 / CICERO / 106ZQ88 / O: Henrik KLATTE (10154591), Pierre VANDERLINDEN (10221245) / B: Pierre Vanderlinden

