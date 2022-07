CSI 2*/1*/YH1* Azelhof + Belgian Champiosnhips 7yr old Horses

06 CSI2* - 1m40

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider Resultaten lijst: 67 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:46 Uur (30.07.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Vincent LAMBRECHT

BEL 274 Formica Du Houssoit

M / SBS / Other / 2011 / Doree Van De Moskifarm / Ogano Sitte / 105JI16 / 105JI16 0 74,00 0 38,48

1,875.00 EUR

2 Abdel SAÏD

BEL 388 ETINCELLE D'ELLIPSE

M / SF / Chestnut / 2014 / APACHE D'ADRIERS / GALOUBET A / 107BN12 / E: S.N.C. ELLIPSE (20000914) / 107BN12 / E: S.N.C. ELLIPSE (20000914) 0 75,43 0 38,79

1,500.00 EUR

3 Thibeau SPITS

BEL 367 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT 0 72,13 0 39,33

1,125.00 EUR

4 John STEEGHS

NED 406 MONTY VD WITHOEVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / ENRICO VD WITHOEVE / MAJOR DE LA COUR / 105SD06 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: De Beck - Geerts / 105SD06 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: De Beck - Geerts 0 71,03 0 39,60

750.00 EUR

5 Jennifer PEDERSEN

DEN 299 DIDAM 2

G / KWPN / Grey / 2008 / CARDENTO 933 / GUIDAM / 104CQ33 / E: Fogh Pedersen, Jennifer / F: J. MOERINGS, OUD GASTEL (NED) / 104CQ33 / E: Fogh Pedersen, Jennifer / F: J. MOERINGS, OUD GASTEL (NED) 0 75,38 0 43,82

525.00 EUR

6 Dimme D'HAESE

BEL 282 ABSOLUTE DU MIO

G / Other / 2010 / MYLORD CARTHAGO*HN / CYLVERADO D'INXENT / 105UK00 / E: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / F: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) / 105UK00 / E: Toni CUPAL (10182001), Alessandra VOLPI (10138499), Michelangelo VOLPI (10182000) / F: Cindy VAUGELADE 78580 BAZEMONT (FRA) 0 74,05 4 40,47

412.50 EUR

7 Stijn TIMMERMAN

BEL 243 ONYX VAN HET BREMENHOF

G / BWP / Black / 2014 / EMERALD VAN ' T RUYTERSHOF / LANDJUWEEL ST HUBERT / 106NI80 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Hilde De Saedeleir / 106NI80 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Hilde De Saedeleir 0 73,41 4 40,72

300.00 EUR

8 Anthony PHILIPPAERTS

BEL 217 ORCHIDEE VAN DORPERHEIDE

M / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / CALYPSO D'HERBIERS / 107BV57 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Philippaerts We Live Horse Bvba / 107BV57 / E: Team Philippaerts (20002517) / F: Philippaerts We Live Horse Bvba 0 75,35 4 41,59

225.00 EUR

9 Jenny KROGSÆTER

NOR 356 CHIVAS AP Z

G / ZANG / Grey / 2011 / CARDENTO / INDOCTRO / 105OV20 / E: Team Philippaerts (20002517) / 105OV20 / E: Team Philippaerts (20002517) 0 74,24 4 43,08

225.00 EUR

10 Evelyne PUTTERS

BEL 359 MI AMOR VAN'T EIGENLO

G / BWP / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / MONTENDER / 106UN37 / E: Cleran Horses / F: Dany & Kim van Lombergen / 106UN37 / E: Cleran Horses / F: Dany & Kim van Lombergen 0 72,94 4 44,56

187.50 EUR

11 Bruno MARTINS COSTA

CAN 352 CRUSH ON

M / SWB / Bay / 2013 / CABACHON / RACOT / 106IB65 / E: Hans WESTERGREN (10187361) / F: Hans Westergren / 106IB65 / E: Hans WESTERGREN (10187361) / F: Hans Westergren 0 73,43 8 40,01

187.50 EUR

12 Wilton PORTER

USA 251 JOLI

G / KWPN / Bay / 2014 / 107ER35 / E: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / 107ER35 / E: SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) 1 76,09

187.50 EUR

13 Tibo HENDRICKX

BEL 424 BALA DE RIMA

M / SF / Black / 2011 / CONRAD DE HUS / PALESTRO II / 106JV29 / E: Van steenwinkel / 106JV29 / E: Van steenwinkel 1 76,11

60.00 EUR

14 Filippo TABARINI

ITA 380 CORTOCINA

M / OS / Grey / 2014 / CORNET'S BALOU / CARTOGRAN / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz / 106WE99 / E: Optimus Agro NV / F: Gestuet Lewitz 1 76,17

60.00 EUR

15 Estrat MATEU

ESP 235 CHECK UP

G / HOLST / Bay / 2010 / CACHAS / CASSINI II / 107MK22 / E: Irene Mónica HORVATH JAUME (10194087) / 107MK22 / E: Irene Mónica HORVATH JAUME (10194087) 1 76,90

60.00 EUR

16 Rodrigo Giesteira ALMEIDA

POR 265 MILLAR VAN 'T BREEMHOF

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / NON STOP / 106LM19 / E: Uplift Capital (20019771) / F: SOPHIE GALLE / 106LM19 / E: Uplift Capital (20019771) / F: SOPHIE GALLE 2 77,09

60.00 EUR

17 Charlotte MAHIEU

BEL 264 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 4 72,48

60.00 EUR

18 Kim THIRY

BEL 390 MAXIMA T

M / BWP / Chestnut / 2012 / ELVIS TER PUTTE / QUIDAM DE REVEL / 106CO56 / E: Kamiel TROUBELYN (10240016) / F: Kamiel Troubleyn / 106CO56 / E: Kamiel TROUBELYN (10240016) / F: Kamiel Troubleyn 4 72,96



18 Robin CAREY

SWE 417 CARRERA DENFER

M / SCSL / Bay / 2014 / CONNOR / FOR PLEASURE / 107PI60 / E: Caroline AMUNDSON CAREY (10207110) / F: Berthol Phillippe / 107PI60 / E: Caroline AMUNDSON CAREY (10207110) / F: Berthol Phillippe 4 72,96



20 Fabrice GALDINI

BEL 254 JEALOUSY

M / BWP / Bay / 2009 / LORD Z / AVONTUUR / 104TO06 / E: Geerinckx Dirk / F: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) / 104TO06 / E: Geerinckx Dirk / F: DIRK GEERINKX, TIELT-WINGE (BEL) 4 73,47



21 Jorich SPITS

BEL 210 GAMBLE S

G / Chestnut / 2011 / BALTIC VDL / AHORN / 107PI73 / E: Spits / 107PI73 / E: Spits 4 73,52



22 Andres VEREECKE

BEL 288 BIARRITZ DES HAUTS DROITS

G / SBS / Chestnut / 2007 / NABAB DE REVE / QUIDAM DE REVEL / 104JE38 / E: Ives Lambrecht / F: Marc Devos / 104JE38 / E: Ives Lambrecht / F: Marc Devos 4 73,62



23 Kei OKUBO

JPN 386 UGO DE LA TOUR VIDAL

G / SF / Chestnut / 2008 / OGANO SITTE / CALVARO / 103WB63 / E: Top Rider AB / F: S.A.R.L. LES ECURIES DE LA TOUR VIDAL,MME PAULE BOURDY DUBOIS, VICHY (FRA) / 103WB63 / E: Top Rider AB / F: S.A.R.L. LES ECURIES DE LA TOUR VIDAL,MME PAULE BOURDY DUBOIS, VICHY (FRA) 4 74,54



24 Elke APPELTANS

BEL 378 QUENDOLIN 4

S / WESTF / Bay / 2012 / QUIPEGGIO / BARRING / 106KG63 / E: Boyen - Nagels / F: Franz Schulze- Ameling / 106KG63 / E: Boyen - Nagels / F: Franz Schulze- Ameling 4 74,63



25 Soren PEDERSEN

DEN 304 TAILORMADE CHACCOTHARGO

Male / OS / Chestnut / 2014 / CHACCO-BLUE / CONTHARGOS / 106YK79 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz / 106YK79 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz 4 74,86



26 Jane ANNETT

GBR 432 BILLY TUDOR

S / AES / Chestnut / 2011 / CEVIN Z / ANDIAMO Z / 105KI29 / E: Jane ANNETT (10001699) / F: DONAL BARNWELL / 105KI29 / E: Jane ANNETT (10001699) / F: DONAL BARNWELL 4 75,02



27 Ann-Sophie DE REVIERE

BEL 204 JADE VAN HET GROENE DAK

M / BWP / Bay / 2009 / NABAB DE REVE / DARCO / 104YE63 / E: Sneppe Tom / F: PETER DE MEYST / 104YE63 / E: Sneppe Tom / F: PETER DE MEYST 4 75,14



28 Lieven DEVOS

BEL 206 PANDORA BOY Z

G / ZANG / Grey / 2013 / PRESLEY BOY / LATANO I / 106EX79 / E: Heye / F: Heye / 106EX79 / E: Heye / F: Heye 4 75,22



29 Antonia PETTERSSON HÄGGSTRÖM

SWE 234 ETOILE DE LA ROCHE

M / SF / Chestnut / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / VENEUR D'ETENCLIN / 106IO11 / E: AS Trading (20018574) / F: S.a.r.l. CENTRE EQUESTRE DE LA ROCHE 42680 ST MARCELLIN EN FOREZ (FRA) / 106IO11 / E: AS Trading (20018574) / F: S.a.r.l. CENTRE EQUESTRE DE LA ROCHE 42680 ST MARCELLIN EN FOREZ (FRA) 4 75,28



30 Nicolas TORO

COL 259 ISA

M / KWPN / Bay / 2013 / ENTERTAINER / CANTURO / 106XG53 / E: Alfons DE VRINDT (10201495) / F: M.Litjens / 106XG53 / E: Alfons DE VRINDT (10201495) / F: M.Litjens 4 75,35



31 Dirk DEMEERSMAN

BEL 281 OMANO BC

S / BWP / Grey / 2014 / CUMANO / DARCO / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc / 106MS29 / E: Blue Chip Bloodstock INC (20018126) / F: Blue Chip Bloodstock Inc 4 75,55



32 Thomas VAN MINNEBRUGGEN

BEL 338 KOSHIN DE MUZE

G / BWP / Chestnut / 2010 / VIGO D ARSOUILLES STX / DARCO / 105HC70 / E: Van Minnebruggen Guy / 105HC70 / E: Van Minnebruggen Guy 4 75,67



33 Anna KELLNEROVÁ

CZE 263 JOYRIDE

S / KWPN / Bay / 2014 / VERDI TN / HEARTBREAKER / 106PE17 / E: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / F: G.M.Spronk / 106PE17 / E: Ashford Farm BV (20000148), Stephex Stables (20000056) / F: G.M.Spronk 4 75,77



34 Roy VAN BEEK

BEL 294 QUANTUM III R Z

G / ZANG / Bay / 2013 / QUANNAN R / REX Z / 106UF66 / E: Yacelo Nv / F: YACELO NV / 106UF66 / E: Yacelo Nv / F: YACELO NV 4 75,95



35 Ioli MYTILINEOU

GRE 403 CASANOVA HASTAK DWB

Male / DWB / Bay / 2013 / COSMEO / DIAMANT DE SEMILLY / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen 4 79,23



36 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 345 NAPOLI VAN 'T KLAVERTJE VIER

Male / BWP / Black / 2013 / 107BJ25 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Christel & marc Van Duyse / 107BJ25 / E: Wilm VERMEIR (10012099) / F: Christel & marc Van Duyse 5 76,45



37 Sidney ERAS

NED 344 NIAGARA DE MUZE Z

M / ZANG / Grey / 2012 / NABAB DE REVE / 105NB25 / E: M. Eras van Wien & J. de Brabander / 105NB25 / E: M. Eras van Wien & J. de Brabander 5 76,76



38 Stephanie D'ANDRIMONT

BEL 331 DARDARE BRIMBELLES Z

M / Bay / 2014 / DARCO / PRESIDENT / 106SH34 / E: SDA STables SRL (20016956) / 106SH34 / E: SDA STables SRL (20016956) 5 76,85



39 Michal ZIEBICKI

POL 415 FIRST LADY

M / KWPN / Other / 2010 / CLINTON / QUIDAM DE REVEL / 105BK42 / E: Michal Ziebicki / F: WAM B.V., DINTELOORD (NED) / 105BK42 / E: Michal Ziebicki / F: WAM B.V., DINTELOORD (NED) 6 77,43



40 Vanessa-Joy NÄGELE

LIE 383 ECUADOR DE LA CENSE

G / Chestnut / 2014 / KANNAN / SKIPPY II / 106UW28 / E: Esther STEIGER (10110332) / F: Max Hauri / 106UW28 / E: Esther STEIGER (10110332) / F: Max Hauri 6 77,69



41 Kim EMMEN

NED 240 QI DAO NH

G / AES / Chestnut / 2014 / DOUGLAS / HAVIDOFF / 106PI24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / F: Huijsmans / 106PI24 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959), N.h.j.m. HUIJSMANS (10201021) / F: Huijsmans 7 78,08



42 Marthe HEUDENS

BEL 447 COLDPLAY VAN HET RUPELHOF Z

S / ZANG / Grey / 2014 / COLBERT GTI / RAMIRO Z / 106PT78 / E: Cantex Belgium / F: Peter Troubleyn / 106PT78 / E: Cantex Belgium / F: Peter Troubleyn 7 78,42



43 Francisco ROCHA

POR 202 LORDE DO BELMONTE

Male / PSH / Bay / 2015 / CLYDE LVB Z / 106TO19 / E: Francisco José ROCHA (10163657) / 106TO19 / E: Francisco José ROCHA (10163657) 7 78,90



44 Virginie THONON

BEL 231 S & L MOTOWN

G / HOLST / Black / 2012 / CASALL / QUANTUM / 105LO44 / E: Melanie LEMOINE JONDET (10025524) / F: LVP Stables / 105LO44 / E: Melanie LEMOINE JONDET (10025524) / F: LVP Stables 8 72,15



45 Wim VINCKX

BEL 449 ADJANI VAN DE KATTEVENNEN Z

M / ZANG / Black / 2014 / AKTION PUR Z / CANTURO / 107KC55 / E: Spronken / F: BVBA Spronken / 107KC55 / E: Spronken / F: BVBA Spronken 8 73,33



46 Leon BRUTSAERT

BEL 298 FRODO VD WITHOEVE Z

S / Bay / 2014 / FLAMINGO K / AHORN Z / 106SU23 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) / 106SU23 / E: Lieven BRUTSAERT (10170789) 8 73,94



47 Vera BENCHIMOL

FRA 318 EUREKA RUMEL

G / Bay / 2014 / CANTURO / SANDRO BOY / 107LT35 / E: Inequus SRL / F: E.A.R.L Elevage Rumel / 107LT35 / E: Inequus SRL / F: E.A.R.L Elevage Rumel 8 74,22



48 Nicolas PEDERSEN

DEN 418 TAILORMADE MEQUILOT PS

G / OS / Bay / 2014 / MESSENGER / QUILOT / 106YL10 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz / 106YL10 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538), Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Gestüt Lewitz 8 74,98



49 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 222 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn 8 75,27



50 Frederike SCHULTE

GER 381 PIET 55

G / HANN / Bay / 2008 / PERIGUEUX / NATIELLO XX / 105BI08 / E: Schulte, Stefan / F: Hopmann, Hartmut / 105BI08 / E: Schulte, Stefan / F: Hopmann, Hartmut 8 75,45



51 Benjamin ROBERT

FRA 322 Cyrius De Caudard

G / SF / Bay / 2012 / Olala De Buissy / Dollar Du Murier / 105XQ24 / 105XQ24 8 75,80



52 Niels BRUYNSEELS

BEL 402 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme 8 79,02



53 Kris CHRISTIAENS

BEL 348 KEEPER VD BERGHOEVE Z

G / Bay / 2014 / KANNAN / CLARIMO ASK / 107IL62 / E: Van Den Bosch / F: Paul van den Bosch / 107IL62 / E: Van Den Bosch / F: Paul van den Bosch 9 76,52



54 Gilles NUYTENS

BEL 269 Basic Instinct Z

G / ZANG / Bay / 2013 / Balou Du Rouet / Quintus / 106SX88 / 106SX88 9 76,75



55 Claire VAN DER HEYDE

BEL 214 BILBOQUET DE PRANZAC

G / SF / Bay / 2011 / OK DU ROZEL / PAPILLON ROUGE / 105ZY47 / E: Claire VAN DER HEYDE (10010913) / F: Andry & Sandrine van den Broek / 105ZY47 / E: Claire VAN DER HEYDE (10010913) / F: Andry & Sandrine van den Broek 10 77,78



56 Anna SZARY ZIEBICKA

POL 260 LUCIANO

G / OS / Chestnut / 2011 / LAITH / ALOUBET Z / 105KR90 / E: Stowarzyszenie Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary / F: Marek Duszkiewicz / 105KR90 / E: Stowarzyszenie Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary / F: Marek Duszkiewicz 12 75,20



57 Charlotte PHILIPPE

BEL 245 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann 12 79,24



58 Hyke VOORN

NED 278 CAMAXIMA

M / WESTF / Bay / 2011 / CAMAX L / DINARD L / 106CJ90 / E: Hyke VOORN (10175124) / F: Susanne Schlutermann / 106CJ90 / E: Hyke VOORN (10175124) / F: Susanne Schlutermann 13 76,69



59 Tina VETS-NICASI

BEL 239 LARGO

S / BWP / Chestnut / 2011 / KANNAN 92.4130 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 105GJ40 / E: NV VETS VEEHANDEL / F: THEO MOTMANS / 105GJ40 / E: NV VETS VEEHANDEL / F: THEO MOTMANS 14 81,45



60 Hanna OSIEKA

POL 396 LEROY P

G / BWP / Bay / 2011 / ZANDOR / GRANNUS / 106NM35 / E: Leo VAN DEN BRANDE (10197582) / F: Leo van den Brande / 106NM35 / E: Leo VAN DEN BRANDE (10197582) / F: Leo van den Brande 16 73,23



61 Ben THIRY

BEL 343 CLINTANNA Z

M / ZANG / Grey / 2009 / CLINTON | / RAMIRO Z / 105DK05 / E: Neven / 105DK05 / E: Neven 16 75,03



62 Eliah PIETERS

BEL 354 KARNIVALE VAN 'T KLAVERSHOF

G / Bay / 2010 / 104YP72 / E: DE SMEDT / F: STAL\'T KLAVERSHOF / 104YP72 / E: DE SMEDT / F: STAL\'T KLAVERSHOF 16 83,62



63 Frederik DEKENS

BEL 375 IAGO DES PEUPLIERS

S / Chestnut / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / FOR PLEASURE / 106PI33 / E: Dekens / F: Laurence Meunier / 106PI33 / E: Dekens / F: Laurence Meunier 17 80,24



64 Bieke CORNETTE

BEL 340 LYSANDRA VAN DE LAAK

M / BWP / Bay / 2011 / TOULON / JUMPY DES FONTAINES / 107PA97 / E: Jan CORNETTE (10267085) / F: Jan en Nancy Cornette en Docx / 107PA97 / E: Jan CORNETTE (10267085) / F: Jan en Nancy Cornette en Docx 29 80,64



65 Lennert KORSTEN

BEL 443 JHEEVANA HERO Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / JENSON VAN 'T MEULENHOF / LYS DE DARMEN / 107MI67 / E: van Decraen / F: Gert Luc Marron Henry / 107MI67 / E: van Decraen / F: Gert Luc Marron Henry 32 87,36



Jonathan DOURCY

BEL 310 KANSALL

S / HANN / Chestnut / 2014 / KANNAN / CASALL / 107LT39 / E: Inequus SRL / F: Anj Van Hoorn / 107LT39 / E: Inequus SRL / F: Anj Van Hoorn Opgegeven



Mike VAN OLST

BEL 285 COLMAN Z

G / Grey / 2014 / CHAMAN / CICERO Z VAN PAEMEL / 107WY59 / E: Grondelaers / F: HAPJ Marcellis / 107WY59 / E: Grondelaers / F: HAPJ Marcellis Opgegeven



