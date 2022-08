CSI 2*/1/*YH1* Azelhof

A CSIYH1* - 5 & 6yr olds

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 6 horses/rider Result list: 77 competitors in this competition. Last updated at 11:37 hrs (04.08.2022)

Rank Nation Competitor CNR Horse Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Doron KUIPERS

NED 624 HANNIBAL STYLE VK Z

S / ZANG / Bay / 2016 / HEINEKEN VK / CALVINO Z / 107KS52 / O: Stoeterij van Kleef (20002535) / B: Stoeterij van Kleef / 107KS52 / O: Stoeterij van Kleef (20002535) / B: Stoeterij van Kleef 0 39.45 0 26.44

250.00 EUR

2 Melanie GELIN

BEL 558 ELVIS UNO VHR Z

G / ZANG / Bay / 2016 / ELVIS TER PUTTE / NUMERO UNO / 107PG18 / O: Martin FUCHS (10030545) / B: T & D Van Heel / 107PG18 / O: Martin FUCHS (10030545) / B: T & D Van Heel 0 38.80 0 27.66

200.00 EUR

3 Melanie GELIN

BEL 557 Freeman Heureka Z

S / ZANG / Chestnut / 2016 / For Pleasure / Verdi Tn / 107ch07 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) / 107ch07 / O: Pk Horsesale & Training (20001777) 0 39.57 0 28.03

150.00 EUR

4 Stephanie HOLKER

GBR 530 MASERATI WS

Male / Bay / 2017 / 107QE51 / O: Stephanie HOLKER (10170130) / 107QE51 / O: Stephanie HOLKER (10170130) 0 38.25 0 28.72

100.00 EUR

5 Enzo CHIAROTTO

FRA 510 KARAJAN SITTE

S / Bay / 2016 / WINDOWS VH COSTERSVELD / CALVARO / 107RC08 / O: KARAJAN SITTE (20019036) / 107RC08 / O: KARAJAN SITTE (20019036) 0 40.41 0 28.90

70.00 EUR

6 Liesje VANDERWEGEN

BEL 517 EMERLINO VH SCHAARBROEK Z

S / Bay / 2017 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CENTO LANO / 107XI99 / O: DLN BVBA / B: Henri Van Craen / 107XI99 / O: DLN BVBA / B: Henri Van Craen 0 41.51 0 29.20

55.00 EUR

7 Steven VERMEIR

BEL 635 REANINN VAN T HEYVELD

M / Bay / 2017 / 107TJ45 / O: Schaerlaeken / 107TJ45 / O: Schaerlaeken 0 39.02 0 29.25

40.00 EUR

8 Stefanie SAPERSTEIN

USA 577 GAIA DU BODERY

M / SF / Bay / 2016 / KANNAN / L’ARC DE TRIOMPHE / 107EK27 / O: El Sueno Europe B.V. (20001655) / B: LE DORE / 107EK27 / O: El Sueno Europe B.V. (20001655) / B: LE DORE 0 39.28 0 29.52

30.00 EUR

9 Thea GUNLEKSEN

NOR 564 EVOILA KVG Z

M / ZANG / Other / 2016 / 107TM52 / O: JE Sporthorses AS (20005800) / B: VAN GELDER FAM. / 107TM52 / O: JE Sporthorses AS (20005800) / B: VAN GELDER FAM. 0 37.07 0 29.65

27.50 EUR

9 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 548 MELRIDA

M / KWPN / Grey / 2017 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / SINGAPORE / 107UO51 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: W.Vlot / 107UO51 / O: Da Costa Trading B.V. (20004171) / B: W.Vlot 0 40.68 0 29.65

27.50 EUR

11 Bart ANTHONISSEN

BEL 546 QOKE CASTANOO

G / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKI / NABAB DE REVE / 107LY58 / O: Anthonissen / 107LY58 / O: Anthonissen 0 41.67 0 29.90

25.00 EUR

12 Odile GIERECH

LUX 553 SCENDOR Z

S / ZANG / Bay / 2016 / HUNTERS SCENDRO / CONTENDRO I / 107BQ04 / O: Equilima BVBA (20016964) / B: Niels De Bruijn / 107BQ04 / O: Equilima BVBA (20016964) / B: Niels De Bruijn 0 40.41 0 29.91

25.00 EUR

13 Nicolas DEHERTOGHE

BEL 616 DUC D'OR VH GROOTVELDHOF

G / Bay / 2016 / DOMINATOR Z / DIAMANT DE SEMILLY / 107XN11 / O: Van Vlasselaer / B: Rita Van Vlasselaer / 107XN11 / O: Van Vlasselaer / B: Rita Van Vlasselaer 0 39.00 0 30.04

20.00 EUR

14 Krzysztof LUDWICZAK

POL 526 FISTON DE BO Z

S / ZANG / Chestnut / 2016 / FLIPPER D ELLE / CALVARO F.C. / 107BQ64 / O: Bartosz ADAMUS (10135511) / B: BORMANS PHILIPPE / 107BQ64 / O: Bartosz ADAMUS (10135511) / B: BORMANS PHILIPPE 0 41.08 0 30.21

20.00 EUR

15 Ylona THIJS

BEL 646 MERANIA

M / Chestnut / 2017 / CORNET'S DIAMOND / GUIDAM / 107ON19 / O: Thijs / B: Harm Pot / 107ON19 / O: Thijs / B: Harm Pot 0 39.72 0 30.30

20.00 EUR

15 Dirk DEMEERSMAN

BEL 648 COTE D'OR Z

S / Bay / 2016 / CARAMBOLE / DIAMANT DE SEMILLY / 107BG25 / O: Cavalini Bvba / B: Stal Cavallini / 107BG25 / O: Cavalini Bvba / B: Stal Cavallini 0 41.25 0 30.30

20.00 EUR

17 Luca RUXANDARIU

ROU 632 BRILLIANT DU ROUET OBOLENSKY

S / OLDBG / Bay / 2016 / BALOU DU ROUET / 107BZ06 / O: Ion DUMITRU (10121735) / B: Ion Dumitru / 107BZ06 / O: Ion DUMITRU (10121735) / B: Ion Dumitru 0 38.64 0 30.43

20.00 EUR

18 Marc Antoine HENN

FRA 619 GUESS DU GUE

M / Other / 2016 / VINCY DU GUE / CARDERO*CHAMPS ELYSEES BOISMAR / 107TW90 / O: Marc Antoine HENN (10080273), Sandrine HENN (10196813) / 107TW90 / O: Marc Antoine HENN (10080273), Sandrine HENN (10196813) 0 41.53 0 30.48

20.00 EUR

19 Lennert KORSTEN

BEL 527 REFLEX VAN'T ROOSAKKER

S / Chestnut / 2017 / KASSANDER VAN'T ROODAKKER / VIGO D'ARSOUILLES / 107NP42 / O: Van Decraen / B: Marc Kluskens / 107NP42 / O: Van Decraen / B: Marc Kluskens 0 42.31 0 31.18

20.00 EUR

20 Ricardo CORRÊA REINERT

BRA 540 BRUCE DE MUZE Z

G / ZANG / Bay / 2016 / BAMAKO DE MUZE / LIBERATO I / 107MD45 / O: Rodrigo PESSOA (10000435) / B: Joris De Brabander / 107MD45 / O: Rodrigo PESSOA (10000435) / B: Joris De Brabander 0 41.55 0 31.41

20.00 EUR

21 Melanie GELIN

BEL 559 KING OF PANAMA HERO Z

S / Bay / 2017 / KASSANDER VAN'T ROOSAKKER / DARCO / 107QN88 / O: Van Decraen / B: luc henry / 107QN88 / O: Van Decraen / B: luc henry 0 40.00 0 31.47



22 Nathan BUDD

BEL 535 COLDPLAY DES ROSIERS Z

S / ZANG / Bay / 2016 / CORNET OBOLENSKY / HEARTBREAKER / 107RY63 / O: Herik DURAN (10128004) / B: Herik Duran / 107RY63 / O: Herik DURAN (10128004) / B: Herik Duran 0 42.24 0 31.50



23 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 549 Lasall B

G / KWPN / Bay / 2016 / Connect / Damiro / 107ce81 / O: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / B: STUD 2000 BVBA / 107ce81 / O: ARTISAN FARMS , LLC (20000822) / B: STUD 2000 BVBA 0 41.28 0 31.91



24 Odile GIERECH

LUX 552 TEQUILA DES SEQUOIAS Z

M / ZANG / Chestnut / 2016 / TANGELO VD ZUUTHOEVE / SACCOR / 107KZ34 / O: Elevage des Sequoias / B: Des Sequoias Elevage / 107KZ34 / O: Elevage des Sequoias / B: Des Sequoias Elevage 0 42.00 0 31.93



25 Kristien PEETERS

BEL 620 QUINESSE DW

M / Grey / 2016 / EL TORREO DE MUZE / CARDENTO / 107NI08 / O: Bleux Stables / B: Kristof De Winter / 107NI08 / O: Bleux Stables / B: Kristof De Winter 0 41.54 0 32.07



26 Roosje BROUWER

NED 588 LANNEBEL

M / KWPN / Grey / 2016 / COMME IL FAUT / ARGENTINUS / 107OE54 / O: Piet POST (10024678) / B: P.POST JR. / 107OE54 / O: Piet POST (10024678) / B: P.POST JR. 0 40.36 0 32.17



27 Katja HAEP

BEL 538 CLAYBOY

G / HOLST / Grey / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CASALL / 107DC30 / O: Haep Elmar Sofino SL (20001933) / B: Elmar Haep / 107DC30 / O: Haep Elmar Sofino SL (20001933) / B: Elmar Haep 0 39.80 0 32.19



28 Sarah VER LINDE

BEL 585 CARAMBELLE VD BARRE HOOGTE Z

M / Bay / 2016 / CARAMBOLLE VD HUNTERS / CAESAR VAN DE HELLE / 107VW53 / O: Ver Linde / B: Dimitri Ver Linde / 107VW53 / O: Ver Linde / B: Dimitri Ver Linde 0 40.36 0 32.28



29 Nathan BUDD

BEL 536 CASALENTO PS

S / OS / Bay / 2016 / CASALLCO / CENTO / 107PE88 / O: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / B: Gestut Lewitz / 107PE88 / O: Eleonore LAMBILLIOTTE (10040828) / B: Gestut Lewitz 4 41.15 0 32.60



30 Yves HOUTACKERS

NED 629 GWINNRU DE KERNEVEZ

G / Other / 2016 / ANDIAMO SEMILLY / 107HT68 / O: Oxer BV (20001665) / B: MME ANNICK REBOUX / 107HT68 / O: Oxer BV (20001665) / B: MME ANNICK REBOUX 0 40.27 0 32.64



31 Luca RUXANDARIU

ROU 630 CARLOS

Male / HOLST / Chestnut / 2016 / CASALTINO / LEVISTO / 107PF95 / O: Ion DUMITRU (10121735) / 107PF95 / O: Ion DUMITRU (10121735) 0 39.56 0 32.96



32 Kim EMMEN

NED 516 KOKO KANNAN Z

S / ZANG / Bay / 2016 / KANNAN / MACHNO CARWYN / 107KI85 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: VAN LOOVEREN RUDI / 107KI85 / O: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / B: VAN LOOVEREN RUDI 0 41.55 0 33.06



33 Margareth EIKNER

EST 512 HENDEL V

G / ESH / Bay / 2017 / HUGO V / 107UR47 / O: Tsura Talu Ltd (20002527) / 107UR47 / O: Tsura Talu Ltd (20002527) 0 42.38 0 33.23



34 Jan VAN DYCK

BEL 507 AMARA VAN DE NACHTEGAAL Z

M / Bay / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR Z / L'ESPRIT / 107XL42 / O: smets -dewel / B: mark -an smets - dewel / 107XL42 / O: smets -dewel / B: mark -an smets - dewel 0 41.08 0 33.25



35 Jorik VERVOORT

BEL 591 RUBELLO VAN HET HEIFORT

G / Bay / 2017 / KAFKA VD HEFFINCK / TOY DE MAZIERE / 107XK11 / O: Vervoort / 107XK11 / O: Vervoort 0 39.63 0 33.47



36 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 583 QEES VAN DEN DAEL

G / Chestnut / 2016 / IRON MAN VAN \'T MEULENHOF / TINKA\'S BOY / 107JA93 / O: De Hornois / 107JA93 / O: De Hornois 0 37.22 0 33.55



37 Frederic VERNAET

BEL 617 QUANTA COSTA

G / Bay / 2016 / CORYDON VAN T&L / HEARTBREAKER / 107TY35 / O: Veho Trading Comm.V / B: Veho Trading Comm.v. / 107TY35 / O: Veho Trading Comm.V / B: Veho Trading Comm.v. 0 41.46 0 33.83



38 Zoe POTTER

GBR 561 LABELLA V

M / Bay / 2016 / 107TJ79 / O: Michael POTTER (10023750) / 107TJ79 / O: Michael POTTER (10023750) 0 42.56 0 34.07



39 Cedric WOLF

GER 556 LIKE PRIAMOS

G / WESTF / Chestnut / 2016 / LIKE ANGEL / AIRPORT / 107FY22 / O: Isabell HOVERATH (10183926) / B: Isabell Hoverath / 107FY22 / O: Isabell HOVERATH (10183926) / B: Isabell Hoverath 4 41.00 0 34.82



40 Marthe VAN GORP

BEL 543 LAMBORGHINI

G / KWPN / Other / 2016 / GRAND SLAM / ZAMBESI TN / 107CB72 / O: MVG-Stables (20019072) / B: J.J.van Dijk / 107CB72 / O: MVG-Stables (20019072) / B: J.J.van Dijk 0 43.69 0 35.06



41 Jessica GEURTS

BEL 649 FERRE DU CACHE POT Z

G / Chestnut / 2016 / FOR PLEASURE / KANNAN / 107FG85 / O: Jessica GEURTS (10008859) / B: Censtables / 107FG85 / O: Jessica GEURTS (10008859) / B: Censtables 4 40.93 0 35.16



42 Pascale HAEP

BEL 570 HOSANNAH DE LIAM

M / Chestnut / 2017 / EMERALD / 107TN02 / O: Haep Horses & Daniel Joucken / 107TN02 / O: Haep Horses & Daniel Joucken 0 40.28 0 35.59



43 Axel VANDOORNE

BEL 503 QAYETTE VAN D'HEERLIJKHEID

M / BWP / Bay / 2016 / TOULON / CHATMAN / 107PN91 / O: T&l NV / B: Andre & Rita Vergeylen / 107PN91 / O: T&l NV / B: Andre & Rita Vergeylen 0 41.08 0 35.62



44 Kevin SPIESSENS

BEL 542 QUINTANA VAN DE DWEERHOEVE

M / Chestnut / 2016 / DI CANTERO VAN TER HULST Z / NABAB DE REVE / 107XJ25 / O: Spiessens / 107XJ25 / O: Spiessens 4 43.39 0 36.34



45 Julie CARLBERG

SWE 602 DESERT ROSE

M / SWB / Grey / 2017 / DAKAR VDL / A-DUR / 107MW72 / O: Christin VISBEEK (10260713) / B: Christin Carlberg / 107MW72 / O: Christin VISBEEK (10260713) / B: Christin Carlberg 4 39.93 0 37.05



46 Steven VERMEIR

BEL 634 RALF VAN'T HEYVELD

G / Grey / 2017 / BAMAKO DE MUZE / ARTOS Z / 107PY56 / O: Schaerlaeken / B: Roger Schaerlaeken / 107PY56 / O: Schaerlaeken / B: Roger Schaerlaeken 8 38.59 0 37.54



47 Eva WOJTINEK

FRA 508 QUI VOILA

G / Chestnut / 2016 / UNKNOWN / ELVIS TER PUTTE / 107RY26 / O: Wojtinek / B: Martine Rolin / 107RY26 / O: Wojtinek / B: Martine Rolin 0 38.06 0 38.03



48 Claire MCKEAN

USA 637 ELROY EH Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / HEARTBREAKER / 107TR31 / O: Torrey Pines Stable / B: Euro Horse / 107TR31 / O: Torrey Pines Stable / B: Euro Horse 0 41.43 0 38.13



49 Marthe VAN GORP

BEL 544 COUP DE COEUR KVG Z

M / ZANG / Grey / 2016 / CICERO VAN PAEMEL Z / HEARTBREAKER / 107OW43 / O: DL Equestrian (20002816) / B: Kimberly Van Gelder / 107OW43 / O: DL Equestrian (20002816) / B: Kimberly Van Gelder 0 40.63 0 38.43



50 Rhune LEENKNEGT

BEL 560 QUANDO DEUX VLS

G / BWP / Grey / 2016 / HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS / QUERLYBET HERO / 107PI81 / O: Fleur YSEBAERT (10157853) / B: Dirk-Myriam Wuytack-Blancquaert / 107PI81 / O: Fleur YSEBAERT (10157853) / B: Dirk-Myriam Wuytack-Blancquaert 0 36.68 0 38.49



51 Yana JANSEGERS

BEL 625 KOOKAI

M / SBS / Grey / 2016 / DEISTER / BON AMI / 107LW47 / O: Matton Invest bvba / B: Willy Matton / 107LW47 / O: Matton Invest bvba / B: Willy Matton 4 42.13 0 38.54



52 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 562 QUTE HERO TC

M / Chestnut / 2016 / 107MF76 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / 107MF76 / O: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) 4 40.89 0 38.81



53 Uri BURSTEIN

ISR 563 MY CASARENO PS

G / OS / Other / 2016 / MESSENGER / CALVARO F.C. / 107OT57 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz / 107OT57 / O: Gestüt Lewitz (20000004) / B: Gestüt Lewitz 4 42.00 0 39.41



54 Kristien PEETERS

BEL 621 MY LADY

M / KWPN / Bay / 2017 / TOULON / LANDADEL / 107NK53 / O: Bleux Stables / B: M.H. Middelkoop / 107NK53 / O: Bleux Stables / B: M.H. Middelkoop 0 44.55 0 40.08



55 Vicky VAN DE POEL

BEL 611 QUEBEC VD MIDDELSTEDE

G / Chestnut / 2016 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / EMERALD / 107VR72 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Nick Adriaensen / 107VR72 / O: Stoeterij Molenhof BVBA / B: Nick Adriaensen 0 41.96 0 40.16



56 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 504 DIAMANTE DE CORIANA Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 107BV21 / O: Philyra Equus SA / B: Pilar Cordon Murs / 107BV21 / O: Philyra Equus SA / B: Pilar Cordon Murs 8 40.75 0 41.01



57 Pieter Jan ANTHONISSEN

BEL 627 RIBERO

S / Bay / 2017 / ECHO VAN HET NEERENBOSCH / VANCOUVER / 107XL90 / O: Anthonissen / 107XL90 / O: Anthonissen 4 44.31 0 41.47



58 Cyril FONTAINE

FRA 551 HORTENSE DU SART

M / Bay / 2017 / DIAMANT DE SEMILLY / NIDOR PLATIERE / 107WS07 / O: Carole FONTAINE (10238782) / 107WS07 / O: Carole FONTAINE (10238782) 0 43.73 3 45.52



59 Stive HOFLACK

BEL 645 RAVANA VAN HET EIKENHOF

M / Black / 2017 / COMME IL FAUT / POMMEAU DU HEUP / 107WV83 / O: Hoflack / B: Patrick Hoflack / 107WV83 / O: Hoflack / B: Patrick Hoflack 0 38.62 4 29.34



60 Viktor EDVINSSON

SWE 580 YOGA HASTAK

M / SWB / Bay / 2016 / HEARTBEAT / CARMARGUE / 107DM09 / O: Viktor EDVINSSON (10124836) / B: Hästak AB / 107DM09 / O: Viktor EDVINSSON (10124836) / B: Hästak AB 0 40.41 4 29.50



61 Elise ARROYAVE

BEL 597 FIDELINA Z

M / ZANG / Chestnut / 2017 / FARFELU DE MUZE / LANDWIND / 107NO33 / O: Arroyave Equestrian / B: Arroyave Equestrian / 107NO33 / O: Arroyave Equestrian / B: Arroyave Equestrian 0 38.95 4 31.65



62 Pascale HAEP

BEL 569 QUESERA DE MUZE

M / BWP / Bay / 2016 / FANTOMAS DE MUZE / BAMAKO DE MUZE / 107GZ16 / O: Haep Horses / B: Danny Boelens / 107GZ16 / O: Haep Horses / B: Danny Boelens 0 40.53 4 33.24



63 Julie FISCHER

GER 511 FOR KICKS Z

G / ZANG / Bay / 2016 / FOR PLEASURE / LUX Z / 107GF41 / O: TURNABOUT FARM, INC. (20000963), Whiterock Farm Ltd (20005282) / B: FONTAINE CAROLE / 107GF41 / O: TURNABOUT FARM, INC. (20000963), Whiterock Farm Ltd (20005282) / B: FONTAINE CAROLE 0 40.38 4 33.63



64 Frederic MARIEN

BEL 501 RAPHAEL VAN HORST

G / Bay / 2017 / NAVAJO VAN T VIANAHOF / HEARTBREAKER / 107PC88 / O: Marien / B: Jos Michiels-Yskout / 107PC88 / O: Marien / B: Jos Michiels-Yskout 4 42.40 4 33.85



65 Demi VAN GRUNSVEN

NED 615 VIVA GOLD E.T.

M / AES / Bay / 2017 / CARETINO GOLD / HORS LA LOI II / 107PV73 / O: Van Grunsven Jumping Stables (20001456) / B: Van Grunsven Jumping Stables B.V. / 107PV73 / O: Van Grunsven Jumping Stables (20001456) / B: Van Grunsven Jumping Stables B.V. 0 40.68 4 35.08



66 Petronella ANDERSSON

SWE 581 BRAVOLENSKY

G / SWB / Grey / 2016 / BRAVOUR 1197 / FERRO / 107VJ50 / O: Pia ANDERSSON (10285887) / B: Pia Andersson / 107VJ50 / O: Pia ANDERSSON (10285887) / B: Pia Andersson 25 65.56 4 36.21



67 Lennert KORSTEN

BEL 528 KALAMOUN HERO Z

S / Chestnut / 2016 / KASSANDER VAN 'T ROOSAKKER / LYS DE DARMEN / 107MZ88 / O: Van Decraen / B: Luc Stud Hero Henry / 107MZ88 / O: Van Decraen / B: Luc Stud Hero Henry 0 43.28 4 36.38



68 Yana JANSEGERS

BEL 626 LOLA

M / Grey / 2017 / UNTOUCHABLE / CHAPMAN-ROUGE / 107XJ21 / O: Matton Invest bvba / B: Matton Invest / 107XJ21 / O: Matton Invest bvba / B: Matton Invest 0 42.89 4 36.49



69 Antonio MENDES ANASAGASTI

ESP 524 GINA DE MONTENEGRO

M / Bay / 2017 / MONTENEGRO TAME / 107UR08 / O: OPTINVEST S.L. (20017283) / 107UR08 / O: OPTINVEST S.L. (20017283) 4 38.93 4 36.65



70 Stijn VAN GORP

BEL 593 RAVIOLI DI CANTERO

G / Bay / 2017 / CASILLAS VAN DE HELLE / NABAB DE REVE / 107XE31 / O: kristin Boeckx / B: Stoeterij di Cantero Stoeterij di Cantero / 107XE31 / O: kristin Boeckx / B: Stoeterij di Cantero Stoeterij di Cantero 5 45.89 4 38.64



71 Maria Filipa Raposo ALTE

POR 608 MAUD LUDINE S

M / KWPN / Chestnut / 2017 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / 107UO21 / O: IB Equine LDA (20019463) / 107UO21 / O: IB Equine LDA (20019463) 0 41.53 4 39.37



72 Philip GYSBRECHTS

BEL 604 CORILLO OF GREENHILL Z

G / Bay / 2017 / CORICO Z / QUILIMBO / 107XE20 / O: Gysbrechts / B: Philip Gysbrechts / 107XE20 / O: Gysbrechts / B: Philip Gysbrechts 4 43.69 5 43.87



73 Rombauer Ransome

USA 651 Hamarillo Des Champs

G / SF / Chestnut / 2017 / Kapitol D'argonne / Ogrion Ds Champs / 107xo60 / 107xo60 0 43.44 6 44.37



74 Odile GIERECH

LUX 554 BOMBASTIC DES SEQUOIAS Z

S / ZANG / Chestnut / 2017 / BAMAKO DE MUZE / SACCOR / 107NN63 / O: Pirmez / B: Elevage des Séquoïas / 107NN63 / O: Pirmez / B: Elevage des Séquoïas 0 40.56 8 36.41



75 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 575 QUANDO V/D WATERINGHOEVE

G / Chestnut / 2016 / DE FLOR 111 Z / DARCO / 107JM58 / O: Carton-Grootjans / B: Dirk Govaerts / 107JM58 / O: Carton-Grootjans / B: Dirk Govaerts 0 44.30 12 50.86



76 Pascale HAEP

BEL 568 L'ETOILE DE FREMIS

M / Bay / 2017 / HEAVY METAL / ARAMIS DE LA CENSE / 107TK85 / O: Haep Horses / B: HARAS DE FREMIS HARAS DE FREMIS / 107TK85 / O: Haep Horses / B: HARAS DE FREMIS HARAS DE FREMIS 0 39.72 15 45.51



77 Enzo CHIAROTTO

FRA 509 GIVE ME JOY

M / Bay / 2016 / QUINTERO / FORTINBRAS / 107XC13 / O: Anne LEISSING (10290414), Sophie LEISSING (10103974) / 107XC13 / O: Anne LEISSING (10290414), Sophie LEISSING (10103974) 0



