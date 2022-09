CSI 3* Bemer Riders Tour Azelhof

NOBLE DRINKS

12 CSI3* - 1m40 - Medium Tour

Table A, 2 phases special - 274.2.5

Max. 2 horses/rider
72 deelnemers in deze proef

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler Phase 2

Fehler Total

Fehler

Zeit

1 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 105 VIGO'S FLIP DE MUZE Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / VIGO D ARSOUILLES STX / ROBIN II Z / 105ZO72 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris DE BRABANDER / 105ZO72 / E: Joris DE BRABANDER (10126968) / F: Joris DE BRABANDER 0 0 = 0.00 25.84

625.00 EUR

2 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 521 FOR THE MOMENT

S / KWPN / Bay / 2010 / MR. BLUE / DON JUAN / 105DQ11 / E: Siem Kat / F: Vleuten / 105DQ11 / E: Siem Kat / F: Vleuten 0 0 = 0.00 26.95

500.00 EUR

3 Estrat MATEU

ESP 365 VRIENDINNEKE VAN DE LENTAMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV 0 0 = 0.00 27.45

375.00 EUR

4 Justine TEBBEL

GER 492 EASY GIRL DE KREISKER

M / Chestnut / 2014 / VIGO CECE / CHELLANO Z / 107DP48 / E: Ludger Beerbaum Stables (20017425) / F: Scea Elevage de Kreisker / 107DP48 / E: Ludger Beerbaum Stables (20017425) / F: Scea Elevage de Kreisker 0 0 = 0.00 28.49

250.00 EUR

5 Julie WELLES

USA 588 JACQUARD

M / KWPN NA / Chestnut / 2014 / KANNAN / INDOCTRO / 105GD52 / E: ST. BRIDE'S FARM / F: ST. BRIDE'S FARM / 105GD52 / E: ST. BRIDE'S FARM / F: ST. BRIDE'S FARM 0 0 = 0.00 28.69

175.00 EUR

6 Tobias PFINGSTL

AUT 404 IDIAAL SPECIAL H.J.

G / Bay / 2013 / FALAISE DE MUZE / 107CT15 / E: Egbert SCHEP (10130471) / F: H. Jacobs / 107CT15 / E: Egbert SCHEP (10130471) / F: H. Jacobs 0 0 = 0.00 28.75

137.50 EUR

7 Hicham ER-RADI

MAR 184 USA DE RIVERLAND

S / SF / Chestnut / 2008 / DIAMANT DE SEMILLY / MUGUET DU MANOIR / 104KL32 / E: SOREC / F: S.C.E.A. RIVERLAND, ALLOUE (FRA) / 104KL32 / E: SOREC / F: S.C.E.A. RIVERLAND, ALLOUE (FRA) 0 0 = 0.00 28.89

100.00 EUR

8 Jaqueline SEEWALD-WEIL

GER 460 CHEPPETO

G / WESTF / Bay / 2012 / COMME IL FAUT 5 / LINARO 3 / 106LP64 / E: Jaqueline SEEWALD-WEIL (10148027) / F: Dominique Seewald / 106LP64 / E: Jaqueline SEEWALD-WEIL (10148027) / F: Dominique Seewald 0 0 = 0.00 29.07

75.00 EUR

9 Andrea PERSSON

SWE 398 F. LAS VEGAS

G / KWPN / Chestnut / 2010 / CAREMBAR DE MUZE / CARDENTO / 104TQ21 / E: Siw Persson / F: S. PERSSON, GLEMMINGEBRO (SWE) / 104TQ21 / E: Siw Persson / F: S. PERSSON, GLEMMINGEBRO (SWE) 0 0 = 0.00 29.24

75.00 EUR

10 Francisco ROCHA

POR 438 LORDE DO BELMONTE

Male / PSH / Bay / 2015 / CLYDE LVB Z / 106TO19 / E: Francisco José ROCHA (10163657) / 106TO19 / E: Francisco José ROCHA (10163657) 0 0 = 0.00 29.25

62.50 EUR

11 Nina FAGERSTROM

FIN 193 HASENACHER CERVIN

G / ZANG / Other / 2014 / BEST MAN Z / TOUYLON / 105ZA09 / E: Keller Barbara / F: T&L NV / 105ZA09 / E: Keller Barbara / F: T&L NV 0 0 = 0.00 29.97

62.50 EUR

12 Gilles DUNON

BEL 170 Dibajo O.h. Z

G / ZANG / Bay / 2013 / Dicasi O.h / Bachus Z / 107RV65 / 107RV65 0 0 = 0.00 30.14

62.50 EUR

13 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 104 MOSITO VAN HET HELLEHOF

Male / BWP / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten / 105NR74 / E: Joris De Brabander / F: Lieven Baten 0 0 = 0.00 30.94

40.00 EUR

14 Filippo FERRANTELLI

BRA 197 CATHARINA W & W Z

M / ZANG / Chestnut / 2013 / CENTURIO 22 / GRISELDI / 106WG94 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: Ruiten Wilfried / 106WG94 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: Ruiten Wilfried 0 0 = 0.00 30.97

40.00 EUR

15 Elsa JOHANSSON

SWE 274 HESTIA

M / KWPN / Grey / 2012 / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp 0 0 = 0.00 31.35

40.00 EUR

16 Manon HEES

NED 250 PICCO

S / BWP / Chestnut / 2015 / QUINT VH MAARLO / HOPALONG CASSIDY XX / 107AW31 / E: Jean JONKMANS (10253712) / F: Jan Cox / 107AW31 / E: Jean JONKMANS (10253712) / F: Jan Cox 0 0 = 0.00 31.92

40.00 EUR

17 Kirsten ROMBOUTS

BEL 442 ILUMINATY MBF

G / KWPN / Chestnut / 2013 / WIETVOT / AIR JORDAN / 106YC89 / E: Danine PATER (10102472), Henk PATER (10241358) / F: Verkerk / 106YC89 / E: Danine PATER (10102472), Henk PATER (10241358) / F: Verkerk 0 0 = 0.00 31.96

40.00 EUR

18 Thibault LE JEUNE

BEL 317 CORINO DU CHAMP

G / CH / Chestnut / 2010 / CORIANO / 105VD31 / E: Pierre BRUNSCHWIG (10002557) / F: Peter Thomet / 105VD31 / E: Pierre BRUNSCHWIG (10002557) / F: Peter Thomet 0 0 = 0.00 32.19

40.00 EUR

19 Maurice TEBBEL

GER 496 EUROFIGHTER EP

G / DWB / Bay / 2013 / WARRANT / PYTHAGORAS / 106IZ61 / E: Euro Power S.á.r.l. (20001065) / F: Karina Josefsen / 106IZ61 / E: Euro Power S.á.r.l. (20001065) / F: Karina Josefsen 0 0 = 0.00 32.30



20 Arvid TENFÄLT

SWE 500 KOROFINA

M / KWPN / Bay / 2015 / NUMERO UNO / COROFINO 2 / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer / 106YI39 / E: Christina TENFÄLT (10126031) / F: C.L. Vrolijk-Huyzer 0 0 = 0.00 32.55



21 Julie WELLES

USA 589 MY BOY BILL

Male / Grey / 2015 / GRODINO / MR BLUE / 106YO44 / E: SWAMBO PARTNERS INC. (20019047) / 106YO44 / E: SWAMBO PARTNERS INC. (20019047) 0 0 = 0.00 32.71



22 Santa STEINBERGA

LAT 486 TENDER VAN DE KLEIBERG Z

M / ZANG / Bay / 2014 / TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON / 107OD73 / E: STALCO Limited (20019760) / F: Alain Van Muylem / 107OD73 / E: STALCO Limited (20019760) / F: Alain Van Muylem 0 0 = 0.00 33.22



23 Nina PIASECKI

GER 406 OLISCO.P.

Male / BWP / Bay / 2014 / 107EX09 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / 107EX09 / E: Patrick MIELNIK (10045165) 0 0 = 0.00 33.51



24 Rebecca MCGOLDRICK

CAN 368 HAPPINESS

M / KWPN / Bay / 2012 / UNTOUCHABLE 27 / 105RZ01 / E: Ridgeway Farm Stud (Becky Stones) (20003359) / 105RZ01 / E: Ridgeway Farm Stud (Becky Stones) (20003359) 0 0 = 0.00 33.67



25 Nick VRINS

BEL 578 ALASKA Z

S / ZANG / Bay / 2015 / ASCA Z / UTRILLO VD HEFFINCK / 107KA32 / E: Nicky DILLIEN (10046478) / F: Nicky Dillien / 107KA32 / E: Nicky DILLIEN (10046478) / F: Nicky Dillien 0 0 = 0.00 33.96



26 Nina PIASECKI

GER 405 CLARENTINO 3

G / HOLST / Grey / 2014 / CLARIMO / CARETINO 2 / 107CD85 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: Hanno Koehncke / 107CD85 / E: Patrick MIELNIK (10045165) / F: Hanno Koehncke 0 0 = 0.00 35.37



27 Katrin PFINGSTL

AUT 402 NO MERCY

M / BWP / Bay / 2013 / ICEBERG ST / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 106PA13 / E: Daniela Pfingstl / F: Marc En Sven Royer / 106PA13 / E: Daniela Pfingstl / F: Marc En Sven Royer 0 0 = 0.00 37.70



28 Andres VEREECKE

BEL 551 IN THE MOOD

M / BWP / Grey / 2008 / WINNINGMOOD / CALYPSO III / 104SL06 / E: Jambon Peter / F: PETER JAMBON / 104SL06 / E: Jambon Peter / F: PETER JAMBON 0 4 = 4.00 26.14



29 Benjamin ROBERT

FRA 433 ATLANTA DE ROY

G / SF / Bay / 2010 / DIAMANT DE SEMILLY / FASTOUREL DU CAP / 105CA92 / E: CRISS CROSS SAS (20016932), Danielle LAMBERT (10153068) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE (FRA) / 105CA92 / E: CRISS CROSS SAS (20016932), Danielle LAMBERT (10153068) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE (FRA) 0 4 = 4.00 26.84



30 Henk FREDERIKS

NED 216 HENDELIEN

M / KWPN / Grey / 2012 / VDL ZIROCCO BLUE / UP TO DATE / 106OT60 / E: Marlotte FABRIE (10182774), R FABRIE (10175638), A M MEESTER (10175639) / F: Veenstra / 106OT60 / E: Marlotte FABRIE (10182774), R FABRIE (10175638), A M MEESTER (10175639) / F: Veenstra 0 4 = 4.00 27.65



31 Chris SORENSEN

CAN 469 FAITHFUL SUN

M / HOLST / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / LANDJUNGE / 106YX05 / E: Lulav Group LLC (20005681) / F: WW Stables / 106YX05 / E: Lulav Group LLC (20005681) / F: WW Stables 0 4 = 4.00 28.74



32 Emma BODIER

FRA 75 ELINA DE GRANDRY

M / Chestnut / 2014 / QLASSIC BOIS MARGOT / QUICK STAR / 107HB19 / E: Joelle ANGOT (10236938) / 107HB19 / E: Joelle ANGOT (10236938) 0 4 = 4.00 29.63



33 Christophe VANDERHASSELT

BEL 541 ELLIPSE DE LEZELLEC

M / SF / Bay / 2014 / KANNAN / PRINCE BALOU / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno 4 0 = 4.00 29.86



34 Paulien SCHEPERS

BEL 455 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 0 4 = 4.00 29.99



35 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 109 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 4 0 = 4.00 30.03



36 John STEEGHS

NED 480 CHAMPION PS Z

G / ZANG / Bay / 2013 / COMILFO PLUS Z / AMIRO Z / 106IG52 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Peter Simons / 106IG52 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Peter Simons 0 4 = 4.00 30.75



37 Olivia KINNESON

SWE 297 LEEUWIN VAN DE MOERHOEVE

M / BWP / Black / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / VOLTAIRE 356 / 106EV24 / E: Kingsfield Farm (20000865) / F: De Moerhoeve BVBA / 106EV24 / E: Kingsfield Farm (20000865) / F: De Moerhoeve BVBA 4 0 = 4.00 30.99



38 Verena WOLF-RICHTER

GER 611 BOUNCE 5

G / OLDBG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / LANDADEL / 106TC23 / E: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / F: Wolf, Werner / 106TC23 / E: Verena WOLF-RICHTER (10045447) / F: Wolf, Werner 0 4 = 4.00 31.23



38 Janne Friederike MEYER-ZIMMERMANN

GER 378 EYECATCHER BB Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CENTO / 106IR98 / E: Spiessens & Co / F: Greeve Fam.M.J.J. / 106IR98 / E: Spiessens & Co / F: Greeve Fam.M.J.J. 0 4 = 4.00 31.23



40 Saad ALAJMI

KSA 11 FREEDOM

G / KWPN / Bay / 2010 / ELDORADO VD ZESHOEK / CORLAND / 105HK74 / E: Hanno ELLERMANN (10001540), Andres TREI (10194309) / F: M. RAABEN, NEEDE (NED) / 105HK74 / E: Hanno ELLERMANN (10001540), Andres TREI (10194309) / F: M. RAABEN, NEEDE (NED) 0 4 = 4.00 31.28



41 Maksymilian WECHTA

POL 580 CASSIOPEIA

Male / HOLST / Bay / 2013 / CASALL / SAN PATRIGNANO CORRADO / 106DO19 / E: Wechta Inwestycje Sp. z o.o. (20001023) / F: Joachim Schiedel / 106DO19 / E: Wechta Inwestycje Sp. z o.o. (20001023) / F: Joachim Schiedel 0 4 = 4.00 31.32



42 Fleur HOLLEMAN

NED 261 INNUENDO R&D

M / KWPN / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / LANDOR S / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy / 105ZC93 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: Veltmaat Roy 0 4 = 4.00 31.49



43 Ben BEEVERS

BEL 50 MAGNIFIC DE REVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / MALITO DE REVES 00712123C / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA 4 0 = 4.00 31.94



43 Brayen BRATA-COOLEN

INA 86 ARAGON FLOYD

G / KWPN / Bay / 2010 / CANTURANO / MR BLUE / 105QE80 / E: Karissa Fitria SADDAK (10190890) / F: 't Hofstee VOF / 105QE80 / E: Karissa Fitria SADDAK (10190890) / F: 't Hofstee VOF 4 0 = 4.00 31.94



45 Zoe LIA

ITA 341 LIZABELLA

M / OLDBG / Bay / 2010 / LORDANOS / LANDADEL / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz / 105BL50 / E: Andrea LIA (10228054) / F: Albers, Franz 4 0 = 4.00 32.48



46 Samy COLMAN

MAR 126 GALOUBET L

Male / KWPN / Bay / 2011 / BALOUBET DU ROUET / QUITE EASY 958 / 105OD63 / E: FRMSE / 105OD63 / E: FRMSE 4 0 = 4.00 32.64



47 Odile GIERECH

LUX 233 TIRELIRE T&L Z

M / ZANG / Bay / 2015 / TOULON / DARCO / 107DA41 / E: Maeve JUNGERS (10252968) / F: Tilleman Cedric & Delphine / 107DA41 / E: Maeve JUNGERS (10252968) / F: Tilleman Cedric & Delphine 0 4 = 4.00 32.95



48 Lena LEONARD

BEL 337 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 0 4 = 4.00 33.38



49 Amber FIJEN

NED 205 ARUBA VAN'T EIGENLO Z

G / ZANG / Other / 2014 / AIR JORDAN ALPHA Z / MONTENDER 2 / 107PY92 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: Lombergen / 107PY92 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / F: Lombergen 4 0 = 4.00 34.07



50 Christophe VANDERHASSELT

BEL 543 THUNATELLIE Z

M / ZANG / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV 4 0 = 4.00 34.33



51 John STEEGHS

NED 482 INDIGO

G / KWPN / Grey / 2013 / NUMERO UNO / CALVARO F.C. / 107VE26 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Stoeterij Duysel's hof / 107VE26 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Stoeterij Duysel's hof 4 0 = 4.00 34.50



52 Alice FACCARO

SUI 191 LEONIDA F.

G / HOLST / Bay / 2010 / LORDANOS / CARETINO / 104WX10 / E: Faccaro Legrand Claire / F: FACCARO-LEGRAND CLAIRE, COMO (SUI) / 104WX10 / E: Faccaro Legrand Claire / F: FACCARO-LEGRAND CLAIRE, COMO (SUI) 0 4 = 4.00 35.12



53 Jens VAN GRUNSVEN

NED 528 JUDESKA

M / KWPN / Other / 2014 / EMIR R / ODERMUS / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN / 107BD37 / E: Stal van Grunsven (20000611) / F: DE KRUIJF/ VAN MINNEN 4 0 = 4.00 36.38



54 Chloe ASTON

GBR 38 DIATENDRA VON ROCHERRATH Z

M / ZANG / Bay / 2015 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDRO / 106ZK79 / E: Stoffels Edgar & Joanne Aston / F: Stoffels Edgar / 106ZK79 / E: Stoffels Edgar & Joanne Aston / F: Stoffels Edgar 4 0 = 4.00 36.41



55 Alessia ARRIGO ZAZADZE

TUR 33 DAWSON

G / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / DOLLAR DELA PIERRE / 106TF93 / E: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / F: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) / 106TF93 / E: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / F: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) 0 8 = 8.00 27.02



56 Dennis VAN DEN BRINK

NED 514 Ileanne Sfn

M / KWPN / Grey / 2013 / Eldorado Vd Zeshoek / Silverstone / 106JQ71 / E: Springpaarden Fonds Nederland & Teus VAN DEN BRINK / F: A. Schoones / 106JQ71 / E: Springpaarden Fonds Nederland & Teus VAN DEN BRINK / F: A. Schoones 4 4 = 8.00 30.52



57 Dries DEKKERS

BEL 155 LOVER BOY VAN HET SCHAECK

S / BWP / Black / 2011 / ELVIS TER PUTTE / QUERLYBET HERO / 105EA44 / E: Syed Omar ALMOHDZAR (10173557) / F: PERRY DE WINTER / 105EA44 / E: Syed Omar ALMOHDZAR (10173557) / F: PERRY DE WINTER 0 8 = 8.00 31.14



58 Logan LEEMANS

BEL 327 OLYMPIC VAN DE PADENBORRE

G / BWP / Chestnut / 2014 / BALOUBET DU ROUET / CHIN CHIN / 106YL63 / E: andre leemans / F: André Leemans / 106YL63 / E: andre leemans / F: André Leemans 8 0 = 8.00 32.27



59 Andres VEREECKE

BEL 553 ONA VAN DE BEGIJNAKKER

M / BWP / Chestnut / 2014 / COMME IL FAUT 5 / PALESTRO VD BEGIJNAKKER / 106OC23 / E: Ann KEISSE (10268722) / F: Ann Keisse / 106OC23 / E: Ann KEISSE (10268722) / F: Ann Keisse 8 0 = 8.00 32.73



60 Gerfried PUCK

AUT 422 EQUITRON ORNAAT V

G / Bay / 2014 / UT MAJEUR DE BRECEY / 107NO50 / E: Syndikat Ornaat V (20018546) / F: Leo Vermeiren / 107NO50 / E: Syndikat Ornaat V (20018546) / F: Leo Vermeiren 0 8 = 8.00 32.77



61 Manon HEES

NED 246 JODODINUS PP

G / KWPN / Bay / 2014 / ETOULON / GRAN CORRADO / 106OD96 / E: H P J VERDELLEN (10169265), G VERDELLEN-KOOPMAN (10186223) / F: Poppelaars / 106OD96 / E: H P J VERDELLEN (10169265), G VERDELLEN-KOOPMAN (10186223) / F: Poppelaars 0 8 = 8.00 33.61



62 Inge CARTON

BEL 106 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick 8 0 = 8.00 33.86



63 Philipp BATTERMANN

GER 44 CNIRPS P.

G / HOLST / Bay / 2013 / CASTELAN 3 / CHELLO / 107LG49 / E: Marc-Christopher PETERSEN (10255345) / F: Eduard Petersen / 107LG49 / E: Marc-Christopher PETERSEN (10255345) / F: Eduard Petersen 8 0 = 8.00 34.29



64 Chris SORENSEN

CAN 470 HERMIE DLT

M / KWPN / Bay / 2012 / CANTOS / PADINUS / 106TV95 / E: Lulav Group LLC (20005681), SORENSEN STABLES (20005242) / F: E. Everts / 106TV95 / E: Lulav Group LLC (20005681), SORENSEN STABLES (20005242) / F: E. Everts 4 4 = 8.00 34.60



65 João Victor CASTRO

BRA 113 ODIN VAN 'T MERELSNEST

G / Chestnut / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / DARCO / 106WP41 / E: Lutz Jumping Horses (20002158) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest / 106WP41 / E: Lutz Jumping Horses (20002158) / F: BVBA Stoeterij 't Merelsnest 8 0 = 8.00 35.06



66 Annelies VORSSELMANS

BEL 574 QUINN

Male / Bay / 2014 / 107JZ32 / E: Nasouh KAYALI (10012225) / 107JZ32 / E: Nasouh KAYALI (10012225) 4 4 = 8.00 35.74



67 Oona-Julia ROTO

FIN 445 AHG WHITEROCK DE MUSE OF CRUISE

Male / ISH / Bay / 2014 / CARDENTO / 107KP74 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Ann Gannon Glancy / 107KP74 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Ann Gannon Glancy 8 4 = 12.00 32.32



68 Patrik SPITS

BEL 475 VIROCONDO Z

S / ZANG / Bay / 2011 / VA-VITE / LYS DE DARMEN / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten / 106CN08 / E: Vanluyten / F: Britt Vanluyten 14 0 = 14.00 32.09



69 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 520 A.S EDEN

M / AES / Bay / 2014 / FOR FASHION / 107DO83 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: J.Khayat / 107DO83 / E: Jana KHAYAT (10193458) / F: J.Khayat 4 10 = 14.00 41.77



70 Fleur HOLLEMAN

NED 260 FALTIC

G / KWPN / Bay / 2010 / BALTIC VDL / NIMMERDOR / 106KI97 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: N.H.G BROEDERS / 106KI97 / E: Marco HOLLEMAN (10191807), Jacqueline HOLLEMAN-VAN DEN END (10191811) / F: N.H.G BROEDERS 15 0 = 15.00 31.79



Lisa HEIMBURG

SWE 251 CONTIGO

Male / OLDBG / Bay / 2008 / CON AIR / GRANNUS / 105MV21 / E: Karolina HEIMBURG (10161556) / F: Heinrich Ramsbrock / 105MV21 / E: Karolina HEIMBURG (10161556) / F: Heinrich Ramsbrock Uitgesloten

Saskia HUYLEBROEK

BEL 273 LENNOX VAN DE ZESHOEK

G / BWP / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / QUASIMODO Z / 106OT21 / E: Saskia HUYLEBROEK (10105112) / F: Paul Merckx / 106OT21 / E: Saskia HUYLEBROEK (10105112) / F: Paul Merckx Opgegeven

