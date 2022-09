CSI 3* Bemer Riders Tour Azelhof

BEMER RIDERS TOUR Tijdschema Ruiter Paard

05 CSI3* - 1m50/1m55 LR - Big Tour

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the FEI Longines Ranking group D

This class counts for the Belgian H&H ranking for the Belgian riders

Resultaten lijst: 80 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 19:28 Uur (02.09.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Robert WHITAKER

GBR 629 Evert

G / KWPN / Bay / 2009 / Amadeus / Indoctro / 104XM67 / E: Caroline BLATCHFORD / F: STAL MICHIEL BRUSSE, WAPSERVEEN (NED) / 104XM67 / E: Caroline BLATCHFORD / F: STAL MICHIEL BRUSSE, WAPSERVEEN (NED) 0 75,32 0 30,85

6,375.00 EUR

2 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 103 EL TORREO DE MUZE

S / SBS / Grey / 2010 / TARAN DE LA POMME / VIGO D ARSOUILLES STX / 105HC61 / E: Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES (10000472), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: JORIS DE BRABANDER / 105HC61 / E: Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES (10000472), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: JORIS DE BRABANDER 0 79,49 0 31,28

5,100.00 EUR

3 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 425 MALLITO

S / BWP / Chestnut / 2012 / I M SPECIAL DE MUZE / 105XU97 / E: Van Asten & Nijberg Equestrian (20001313) / 105XU97 / E: Van Asten & Nijberg Equestrian (20001313) 0 76,61 0 31,78

3,825.00 EUR

4 Andres VEREECKE

BEL 552 KINGSTON VAN PAEMEL

S / BWP / Other / 2010 / NUMERO UNO / RANDEL Z / 105HJ81 / E: S.A. BVBA STOETERIJ VAN PAEMEL (20018503) / F: BVBA Stoeterij Van Paemel / 105HJ81 / E: S.A. BVBA STOETERIJ VAN PAEMEL (20018503) / F: BVBA Stoeterij Van Paemel 0 75,65 0 33,24

2,550.00 EUR

5 Loewie JOPPEN

NED 282 HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z

G / ZANG / Bay / 2011 / HOS D'O / BOLLVORM’S LIBERO H / 106KR08 / E: M VAN DER KLOET (10169450), G E A L VANDERHOIJDONCK (10192328) / F: van der Kloet / 106KR08 / E: M VAN DER KLOET (10169450), G E A L VANDERHOIJDONCK (10192328) / F: van der Kloet 0 79,39 0 33,91

1,785.00 EUR

6 Przemyslaw KONOPACKI

POL 308 VASCO

G / HANN / Chestnut / 2011 / VAN HELSING / LE PRIMEUR / 106CP81 / E: Ilonka LUITWIELER (10172037), Shamac Konopacki Sporthorses (20002157) / F: Henning Brandt / 106CP81 / E: Ilonka LUITWIELER (10172037), Shamac Konopacki Sporthorses (20002157) / F: Henning Brandt 0 78,95 0 37,83

1,402.50 EUR

7 Justine TEBBEL

GER 493 GLASSGO DU BEAUPRE

G / SBS / Bay / 2012 / QODY DE SAINT-AUBERT / EROS PLATIERE / 106CQ33 / E: GUT EINHAUS, LLC (20000530) / F: Didier Nicaise / 106CQ33 / E: GUT EINHAUS, LLC (20000530) / F: Didier Nicaise 0 76,38 4 31,44

1,020.00 EUR

8 João Victor CASTRO

BRA 114 COCO CHANEL

M / WESTF / Grey / 2010 / CONGRESS 4 / CONTERNO-GRANDE / 105KE57 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: Schulze-Topphoff, Albert / 105KE57 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171) / F: Schulze-Topphoff, Albert 0 78,06 4 34,25

765.00 EUR

9 Francisco ROCHA

POR 436 LANZAROTE DE MUZE

S / BWP / Grey / 2011 / CLINTON / HEARTBREAKER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSE / F: JORIS DE BRABANDER / 105CF76 / E: SR SPORT HORSE / F: JORIS DE BRABANDER 0 76,49 4 35,31

765.00 EUR

10 Gerfried PUCK

AUT 421 EQUITRON NAXCEL V

Male / BWP / Chestnut / 2013 / BALOU DU ROUET / LANDETTO / 106EP86 / E: Syndikat Naxcel V. / F: Leo Vermeiren / 106EP86 / E: Syndikat Naxcel V. / F: Leo Vermeiren 0 78,76 4 37,53

637.50 EUR

11 Lars KERSTEN

NED 289 HALLILEA

M / KWPN / Grey / 2012 / VDL ZIROCCO BLUE / LAROME / 106LA01 / E: Pieter KERSTEN (10010962) / F: Kersten / 106LA01 / E: Pieter KERSTEN (10010962) / F: Kersten 0 77,82 8 37,27

637.50 EUR

12 Manon HEES

NED 247 KAMIEL VAN HET LANGWATER

S / BWP / Chestnut / 2010 / WIENSENDER / BEAUJOLAIS / 104TD50 / E: Jonkmans Patrick / F: HET LANGWATER BVBA, HASSELT (BEL) / 104TD50 / E: Jonkmans Patrick / F: HET LANGWATER BVBA, HASSELT (BEL) 0 6,00 9 44,35

637.50 EUR

13 Dayro ARROYAVE

COL 36 NAPOLEON VAN DEN DAEL

G / BWP / Chestnut / 2013 / FOR PASSION D'IVE Z / EROS PLATIERE / 106WQ16 / E: Peter DE VOS (10215607) / F: Frederic en Eric Dekens / 106WQ16 / E: Peter DE VOS (10215607) / F: Frederic en Eric Dekens 0 78,07 12 33,46

100.00 EUR

Rebecca MCGOLDRICK

CAN 367 FANTA M

G / KWPN / Bay / 2010 / CICERO Z VAN PAEMEL / 106GP23 / E: Debbie MCGOLDRICK (10163578), Rebecca MCGOLDRICK (10090273) / F: Veehandel Musterd B.V. / 106GP23 / E: Debbie MCGOLDRICK (10163578), Rebecca MCGOLDRICK (10090273) / F: Veehandel Musterd B.V. 0 6,00 Uitgesloten

15 Janne Friederike MEYER-ZIMMERMANN

GER 377 CORNELA

M / HOLST / Grey / 2012 / CORNET OBOLENSKY / CARETINO 2 / 106FB98 / E: Friedrich MEYER (10172953) / F: Friedrich Meyer / 106FB98 / E: Friedrich MEYER (10172953) / F: Friedrich Meyer 1 80,25

100.00 EUR

16 Maurice TEBBEL

GER 494 CHACCO'S LIGHT

S / OS / Bay / 2014 / CHACCOS' SON / LIGHT ON / 106JL12 / E: Firma Brüggemann (20003834), Zuchthof Rene Tebbel (20000807) / F: Ewald Brüggemann / 106JL12 / E: Firma Brüggemann (20003834), Zuchthof Rene Tebbel (20000807) / F: Ewald Brüggemann 1 80,38

100.00 EUR

17 Ransome ROMBAUER

USA 632 Ayade Hero Z

M / ZANG / Chestnut / 2011 / Aganix Du Seigneur / Hh Radco / 105XP30 / E: Ransome ROMBAUER / F: Lemmens Sporthorses / 105XP30 / E: Ransome ROMBAUER / F: Lemmens Sporthorses 4 75,14

100.00 EUR

18 Jeroen APPELEN

BEL 23 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK

M / BWP / Chestnut / 2011 / CICERO Z VAN PAEMEL / QUIDAM DE REVEL / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx 4 76,68

100.00 EUR

19 Christophe VANDERHASSELT

BEL 540 ARTHURO DE SARLAR Z

G / ZANG / Grey / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / OBOURG / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André 4 77,17

100.00 EUR

20 Gregory COTTARD

FRA 136 COCAINE DU VAL

M / SF / Other / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / SI TU VIENS / 106EJ18 / E: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348), S.A.S. GC SPORT (20017441) / F: Alain DE FOLLEVILLE 50360 ETIENVILLE (FRA) / 106EJ18 / E: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348), S.A.S. GC SPORT (20017441) / F: Alain DE FOLLEVILLE 50360 ETIENVILLE (FRA) 4 77,28

100.00 EUR

21 Nathan BUDD

BEL 91 CADIX DES ROSIERS

M / SBS / Chestnut / 2008 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / BALOUBET DU ROUET / 104BT11 / E: Herik Duran / F: Herik Duran / 104BT11 / E: Herik Duran / F: Herik Duran 4 77,53



22 Mariano MARTINEZ BASTIDA

ESP 362 QUARK DE PREUILLY Z

Male / ZANG / Bay / 2013 / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / 106GH21 / E: Paula ORTIZ ALQUEZAR (10102872) / 106GH21 / E: Paula ORTIZ ALQUEZAR (10102872) 4 77,98



23 Maartje VERBERCKMOES

BEL 547 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND

S / NRPS / Grey / 2010 / WILLOW / INDOCTRO / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN / 105IF57 / E: LSF STABLES NV (20001132) / F: C.DEN BOER, KAMPEN 4 78,38



24 Annelies VORSSELMANS

BEL 573 KURLY V/D GORTEN

S / BWP / Grey / 2010 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CELANO / 106HP09 / E: Thomas Leon / F: Leon thomas / 106HP09 / E: Thomas Leon / F: Leon thomas 4 78,68



25 Philipp BATTERMANN

GER 43 CHICAGO 162

G / HOLST / Other / 2011 / CASALL / QUICK STAR / 106GC81 / E: Freya BIGENG (10179761) / F: Bigeng, Inge / 106GC81 / E: Freya BIGENG (10179761) / F: Bigeng, Inge 4 78,81



26 Henk FREDERIKS

NED 217 IMPIAN D

S / KWPN / Bay / 2013 / VDL BUBALU / LUX Z / 106ET23 / E: H.k. VAN DOORN (10180228) / F: H.K. van Doorn / 106ET23 / E: H.k. VAN DOORN (10180228) / F: H.K. van Doorn 4 79,92



27 Ansgar HOLTGERS JR

USA 266 GOOD MORNING B

G / KWPN / Bay / 2011 / ELDORADO VD ZESHOEK / 105NX69 / E: GUT EINHAUS, LLC (20000530) / F: W.C. van Dam / 105NX69 / E: GUT EINHAUS, LLC (20000530) / F: W.C. van Dam 5 80,94



28 Odile GIERECH

LUX 230 HURRICANE DB

G / SBS / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CLINTON / 106IJ26 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: Nicole Bouilliart / 106IJ26 / E: Haras Du Hazoy - Foncière du Hazoy / F: Nicole Bouilliart 6 81,51



29 Majid DJAIDI

MAR 169 MISTER D'ECLIPSE

S / BWP / Chestnut / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / CARETINO / 106EJ03 / E: FRMSE (20000284) / F: SCHRICKX B.V.B.A. 99 (FRA) / 106EJ03 / E: FRMSE (20000284) / F: SCHRICKX B.V.B.A. 99 (FRA) 6 81,58



30 Titouan SCHUMACHER

FRA 456 ELIOT BRIMBELLES Z

S / ZANG / Chestnut / 2010 / E T CRYOZOOTECH Z CL / DIAMANT DE SEMILLY / 105BA96 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) / 105BA96 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) 8 75,17



31 Victor MARIANO LUMINATTI

BRA 353 IDETTE

M / KWPN / Grey / 2013 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / NAMELUS R / 107CR42 / E: Horse Margin (20017163) / F: R.F.H.Elshuis / 107CR42 / E: Horse Margin (20017163) / F: R.F.H.Elshuis 8 75,34



32 Samy COLMAN

MAR 129 UGOLINO DU CLOS

Male / SF / Bay / 2008 / L’ARC DE TRIOMPHE / ROI DES ELFES / 104JD81 / E: MOULAY ABDELLAH ALAOUI / F: M. ANTOINE GARCIA, CARDROC (FRA) / 104JD81 / E: MOULAY ABDELLAH ALAOUI / F: M. ANTOINE GARCIA, CARDROC (FRA) 8 75,51



33 Chloe ASTON

GBR 39 FLAVIE VAN DE HELLE

M / SBS / Bay / 2011 / CARLOW VAN DE HELLE / CARVALLO / 105AE53 / E: Wendy Norman - Aston Sporthorses / F: N.V. VAN DE HELLE / 105AE53 / E: Wendy Norman - Aston Sporthorses / F: N.V. VAN DE HELLE 8 75,93



34 Dries DEKKERS

BEL 152 AGNES

M / SWB / Black / 2011 / ALGOT 1182 / AMPERE / 106HI58 / E: Gebroeders Ferson (20018776) / F: Elin Appelgren / 106HI58 / E: Gebroeders Ferson (20018776) / F: Elin Appelgren 8 75,99



35 Clara BLAU

GER 72 PAUL

G / HSH / Other / 2011 / SUNRISE / LUCNAOR / 106FY22 / E: Clara BLAU (10111407) / F: Andras Horvath / 106FY22 / E: Clara BLAU (10111407) / F: Andras Horvath 8 76,81



36 Thibeau SPITS

BEL 474 NONO VD WITHOEVE

S / BWP / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CHELLANO Z / 106FC53 / E: Marnick SPITS (10113291), Spits BV (20001429) / F: Willy De Beck - Geerts / 106FC53 / E: Marnick SPITS (10113291), Spits BV (20001429) / F: Willy De Beck - Geerts 8 77,24



37 Chris SORENSEN

CAN 466 CHINOX

G / HOLST / Bay / 2010 / CANCARA / PARAMOUNT 14 / 105JI45 / E: HIGHBRANCHES GROUP / F: FRANZ BECKER / 105JI45 / E: HIGHBRANCHES GROUP / F: FRANZ BECKER 8 77,51



38 Jules VAN HOYDONCK

BEL 530 MINTE VD BISSCHOP

M / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / PARCO / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene / 106DH97 / E: Van Hoydonck / F: Tom De Craene 8 77,59



39 Emanuele CAMILLI

ITA 99 E-UP

G / OS / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / NISSAN CARETANO Z / 106HO11 / E: Jennifer NAGEL (10129717) / F: Gestüt Lewitz / 106HO11 / E: Jennifer NAGEL (10129717) / F: Gestüt Lewitz 8 78,14



40 Paulien SCHEPERS

BEL 455 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 8 78,37



41 Claire MCKEAN

USA 371 VAL DE VAUXELLES Z

G / ZANG / Bay / 2011 / VA VITE / TOULON / 105GX54 / E: REIN FAMILY LLC. (20005962), Torrey Pines Stable Inc (20000638) / F: LOEYS RENE / 105GX54 / E: REIN FAMILY LLC. (20005962), Torrey Pines Stable Inc (20000638) / F: LOEYS RENE 8 78,41



42 Kirsten ROMBOUTS

BEL 443 MOWGLI KR

G / BWP / Grey / 2012 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / LANDON / 105ZT12 / E: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / F: Kirsten Rombouts / 105ZT12 / E: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / F: Kirsten Rombouts 8 78,70



43 Carolina ARESU GARCIA OBREGON

ESP 27 CALIOPE DE L'ABBAYE

M / SF / Grey / 2012 / NARTAGO / 107CB42 / E: HORMAD LDA (20017049) / 107CB42 / E: HORMAD LDA (20017049) 9 80,05



44 Benjamin ROBERT

FRA 435 CYRIUS DE CAUDARD

G / SF / Bay / 2012 / OLALA DE BUISSY / DOLLAR DU MURIER / 105XQ24 / E: S.C.E.A. BARDET (20003529) / F: Rene COTTEBRUNE 50340 PIERREVILLE (FRA) / 105XQ24 / E: S.C.E.A. BARDET (20003529) / F: Rene COTTEBRUNE 50340 PIERREVILLE (FRA) 9 80,19



45 Frederic MARIEN

BEL 355 CORRIERE 3

S / HOLST / Grey / 2013 / CORRADO I / COR DE LA BRYERE / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard / 106SN91 / E: Exculsive Stables (20018502), Marleen FLEMINGS (10261448), Paulien SCHEPERS (10169828) / F: Hobe Bernhard 11 82,93



46 Mathieu BILLOT

FRA 62 CHACCELDI

Male / OS / Grey / 2010 / CHACCO-BLUE / GRISELDI L / 105BR87 / E: GN TRIOVA APS V/GLEN NIELSEN / 105BR87 / E: GN TRIOVA APS V/GLEN NIELSEN 12 74,84



47 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 396 H5 CHACCO'S CHARLIE PS

S / MECKL / Bay / 2013 / ELITE / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH / 106MV36 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: P.S. Pferdehaltung GmbH 12 76,01



48 Andrea MARCHESE

ITA 350 MENZO DE TOXANDRIA

G / BWP / Grey / 2012 / ANDIAMO Z / BON AMI / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx / 106PE07 / E: Sven SCHLÜSSELBURG (10008729), Michael ZIPPERLE (10093975) / F: Werner Dierckx 12 78,30



49 Amber FIJEN

NED 207 ISHIBLUE F

G / KWPN / Bay / 2013 / VDL ZIROCCO BLUE / OKLUND / 106XI61 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) / 106XI61 / E: Fabrie Fijen Sporthorses (20001804) 12 79,01



50 Cedric WOLF

GER 607 CAPITANO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / CORNADO NRW / LORDANOS / 106OP98 / E: SOUTHFIELDS FARM LLC (20000832) / F: Charlotte Peeters / 106OP98 / E: SOUTHFIELDS FARM LLC (20000832) / F: Charlotte Peeters 12 79,44



51 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 321 HOME MADE-P.L.

G / Bay / 2013 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / VIGO D'ARSOUILLES / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune 12 79,57



52 Gilles DUNON

BEL 172 QUINTA V T HORNESELE Z

M / ZANG / Bay / 2008 / QUIDAM DE REVEL / LYS DE DARMEN / 104MA03 / E: Leen Van Belleghem / 104MA03 / E: Leen Van Belleghem 12 79,94



53 Jan CLAEYS

BEL 121 JUDY VAN DE BEEKHOEK

M / BWP / Chestnut / 2009 / WANDOR VAN DE MISPELAERE / PALESTRO VD BEGIJNAKKER D'02 / 104UB74 / E: Lieven Verbeke / F: LIEVEN VERBEKE / 104UB74 / E: Lieven Verbeke / F: LIEVEN VERBEKE 13 80,07



54 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 533 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel 13 80,23



55 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 534 NANTA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck 13 80,41



56 Roelof BRIL

NED 89 IBERICO

S / KWPN / Bay / 2013 / CONTENDRO I / OTANGELO / 106HW96 / E: Stal Bril (20000135) / F: H.Bril-Reich / 106HW96 / E: Stal Bril (20000135) / F: H.Bril-Reich 13 80,74



57 Wilm VERMEIR

BEL 557 Enola Gay Of Two Notes Z

S / ZANG / Chestnut / 2013 / Emerald / Chin Chin / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET / F: M. TOBY HUYS 99 / 106EL70 / E: Laurence GREMILLET / F: M. TOBY HUYS 99 13 80,87



58 Nina PIASECKI

GER 408 SHEIKH

S / HANN / Bay / 2010 / STAKKATO / EXORBITANT / 105GD42 / E: Nina PIASECKI (10105193) / 105GD42 / E: Nina PIASECKI (10105193) 13 80,88



59 Elsa JOHANSSON

SWE 276 KATO VAN DE NACHTEGAELE

M / BWP / Bay / 2010 / GALISCO VAN PAEMEL / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / 104LN20 / E: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / F: MARCEL JACOBS / 104LN20 / E: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / F: MARCEL JACOBS 14 81,20



60 Remco BEEN

NED 47 BRIDGETOWN Z

Male / ZANG / Bay / 2012 / BIG STAR JR KZ / CAROLUS II / 106BD20 / E: Hank Melse BV (20000758) / 106BD20 / E: Hank Melse BV (20000758) 15 86,53



61 Alessia ARRIGO ZAZADZE

TUR 33 DAWSON

G / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / DOLLAR DELA PIERRE / 106TF93 / E: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / F: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) / 106TF93 / E: Maurizio ARRIGO (10283242), Paula ARRIGO (10215393), Alessia ARRIGO ZAZADZE (10116622) / F: E.a.r.l. Du HAMEAU GERMAIN 50480 STE MARIE DU MONT (FRA) 16 76,16



62 Wout-Jan VAN DER SCHANS

NED 519 A S BOMBAY

S / KWPN / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CONTENDER / 105AA85 / E: Liesbeth DOBBINGA (10207476), The Ash Stud (20005388) / 105AA85 / E: Liesbeth DOBBINGA (10207476), The Ash Stud (20005388) 16 77,42



63 Chloe VRANKEN

BEL 577 TAHIS DU MASURE

M / SF / Bay / 2007 / MURIESCO DU COTENTIN / SOUVIENS TOI III / 104MK22 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: MME ANAIS SAUVAGE, PAVILLY (FRA) / 104MK22 / E: Vranken Chloe Equestrian (20003653) / F: MME ANAIS SAUVAGE, PAVILLY (FRA) 16 79,32



64 Jens VAN GRUNSVEN

NED 527 HEATHROW

S / KWPN / Bay / 2012 / DER SENAAT 111 / TLALOC M / 106OL63 / E: Stal van Grunsven (20000611), R. TEWIS (10157968), Joop TIMMER (10209267) / F: J.Timmer / 106OL63 / E: Stal van Grunsven (20000611), R. TEWIS (10157968), Joop TIMMER (10209267) / F: J.Timmer 16 79,87



65 Dennis VAN DEN BRINK

NED 515 OGANO GIRL Z

M / ZANG / Chestnut / 2012 / OGANO SITTE / MERMUS R / 106CU93 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: STAL DE KROCHTEN / 106CU93 / E: Teus VAN DEN BRINK (10005834) / F: STAL DE KROCHTEN 16 83,54



66 Benjamin HEDIN

FRA 244 DARK LADY DU VAL DU GEER

M / SBS / Other / 2009 / TOULON / KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO / 104FH42 / E: Benjamin HEDIN (10081145) / F: M. JACQUES GHUYSENS 99 (FRA) / 104FH42 / E: Benjamin HEDIN (10081145) / F: M. JACQUES GHUYSENS 99 (FRA) 18 81,46



67 Thibault LE JEUNE

BEL 317 CORINO DU CHAMP

G / CH / Chestnut / 2010 / CORIANO / 105VD31 / E: Pierre BRUNSCHWIG (10002557) / F: Peter Thomet / 105VD31 / E: Pierre BRUNSCHWIG (10002557) / F: Peter Thomet 20 79,63



68 Abdullah AL AWADHI

KUW 6 I CANTOU DU FONDS DES FLOTS

G / BWP / Bay / 2008 / CANTURO / TOULON / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico 21 88,29



69 Richard KIERKEGAARD

ARG 294 URINGA Z

M / ZANG / Chestnut / 2008 / UDARCO / DAMOCLES / 104JP67 / E: Melchior MARIE HELENE (10157805), PEDRO S.A. (20000065) / F: Van Dijck Harry / 104JP67 / E: Melchior MARIE HELENE (10157805), PEDRO S.A. (20000065) / F: Van Dijck Harry 23 82,28



70 Hicham ER-RADI

MAR 181 CEIKA MALOUINE

M / SF / Bay / 2012 / 106FU53 / E: FRMSE (20000284) / 106FU53 / E: FRMSE (20000284) 29 92,48



71 Sanne THIJSSEN

NED 504 FOR PRESIDENT

G / KWPN / Bay / 2010 / NUMERO UNO / NIMMERDOR / 105DC54 / E: Stal Thijssen / F: Dekker / 105DC54 / E: Stal Thijssen / F: Dekker 29 104,11



72 Saskia HUYLEBROEK

BEL 273 LENNOX VAN DE ZESHOEK

G / BWP / Bay / 2011 / ELDORADO VAN DE ZESHOEK / QUASIMODO Z / 106OT21 / E: Saskia HUYLEBROEK (10105112) / F: Paul Merckx / 106OT21 / E: Saskia HUYLEBROEK (10105112) / F: Paul Merckx 30 97,83



Pilar Lucrecia CORDON

ESP 135 NUANCE BLEUE VDM Z

M / ZANG / Bay / 2011 / NABAB DE REVE / CANTURO / 106BL23 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: Fam. Bruggeman / 106BL23 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: Fam. Bruggeman Uitgesloten



Charlotte BETTENDORF

LUX 57 Honesty Chavannaise

M / SBS / Bay / 2013 / President / Fetiche Du Pas / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard 4 Uitgesloten



Sabine COOPER

USA 132 NAZARINE VD AXELHOEVE

M / BWP / Bay / 2013 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / CHELLANO Z / 106MD06 / E: Sabine COOPER (10188830) / F: Yves Lippens / 106MD06 / E: Sabine COOPER (10188830) / F: Yves Lippens Opgegeven



Thibault VERMEULEN

BEL 235 DOMINO DIAMANT D'ELSENDAM Z

G / ZANG / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / QUATTRO B / 105QL83 / E: Francois VERHULST (10199093) / F: Verhulst / 105QL83 / E: Francois VERHULST (10199093) / F: Verhulst Opgegeven



Estrat MATEU

ESP 365 VRIENDINNEKE VAN DE LENTAMEL Z

M / ZANG / Bay / 2014 / VIGO D'ARSOUILLES / TOULON / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV / 107RI05 / E: Estrat MATEU (10002230) / F: De Withoeve LV Opgegeven



Maksymilian WECHTA

POL 580 CASSIOPEIA

Male / HOLST / Bay / 2013 / CASALL / SAN PATRIGNANO CORRADO / 106DO19 / E: Wechta Inwestycje Sp. z o.o. (20001023) / F: Joachim Schiedel / 106DO19 / E: Wechta Inwestycje Sp. z o.o. (20001023) / F: Joachim Schiedel Opgegeven



Anthony WELLENS

BEL 585 DOMENCO

Male / OS / Bay / 2010 / CORNET'S STERN / ARGELITH STAKKATO / 105NT85 / E: Anthony Wellens / F: Gestüt Lewitz / 105NT85 / E: Anthony Wellens / F: Gestüt Lewitz Opgegeven



Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 111 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 14 Opgegeven



