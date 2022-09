CSI 3* Bemer Riders Tour Azelhof

08 CSI3* - 1m35 - Medium Tour

Table A, 2 phases, both against the clock - 274.1.5.3

Max. 3 horses/rider Resultaten lijst: 44 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 09:22 Uur (03.09.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Phase 1

Fehler

Zeit Phase 2

Fehler

Zeit

1 Thibeau SPITS

BEL 471 Javanna Van De Torredreef

M / BWP / Chestnut / 2009 / Wandor Van De Mispelaere / Guidam / 105DT27 / E: Verplancke / F: Henk Verplacnke 0 54,02 0 26,73

500.00 EUR

2 Sanne THIJSSEN

NED 507 ZEPPELIN BLUE

G / HOLST / Grey / 2013 / ZIROCCO BLUE / RAMIRO / 107LV52 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: PETER SCHROEDER 0 55,86 0 26,78

400.00 EUR

3 Brayen BRATA-COOLEN

INA 87 CASTELLO H

G / HOLST / Bay / 2013 / CASALL / COROFINO 2 / 107NQ39 / E: Karissa Fitria SADDAK (10190890), Stal 't Hofstee (20019015) / F: Groth Hans 0 57,59 0 29,18

300.00 EUR

4 Pilar Lucrecia CORDON

ESP 133 GRAND CRU VAN DE ROZENBERG

G / BWP / Chestnut / 2006 / MALITO DE REVE / HEARTBREAKER / 104QT79 / E: Philyra Equus S.A (20002467) / F: JOOST VERKINDEREN 0 51,81 0 29,69

200.00 EUR

5 Richard KIERKEGAARD

ARG 292 PLATONICA Z

M / Bay / 2014 / PILGRIM Z / CHACCO BLUE / 107KA64 / E: RKM Sporthorses / 107KA64 / E: RKM Sporthorses 0 54,43 0 30,11

140.00 EUR

6 Logan FIECHTER

NED 202 CASANOVA OF PICOBELLO Z

Male / ZANG / Chestnut / 2014 / CURBY DU SEIGNEUR / AREZZO VDL / 107ER50 / E: Loewie JOPPEN (10031514), Albert VAN DER KOP (10176336) / F: Picobello Horses 0 55,00 0 30,14

110.00 EUR

7 John STEEGHS

NED 482 INDIGO

G / KWPN / Grey / 2013 / NUMERO UNO / CALVARO F.C. / 107VE26 / E: STAL STEEGHS B.V. (20000782) / F: Stoeterij Duysel's hof 0 55,80 0 30,89

80.00 EUR

8 Leonie PEETERS

BEL 619 MAQUINN VD HEFFINCK

M / BWP / Bay / 2012 / QUINN VD HEFFINCK / CONTACT VD HEFFINCK / 105XR13 / E: Rostal NV (20003863) / F: Van de Heffinck BVBA 0 55,45 0 31,03

60.00 EUR

9 Jaqueline SEEWALD-WEIL

GER 460 CHEPPETO

G / WESTF / Bay / 2012 / COMME IL FAUT 5 / LINARO 3 / 106LP64 / E: Jaqueline SEEWALD-WEIL (10148027) / F: Dominique Seewald 0 55,91 0 31,21

60.00 EUR

10 Kim EMMEN

NED 176 KANDIAMA DMH

M / KWPN / Bay / 2015 / ANDIAMO Z / LANCER II / 107BM06 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: E.Berkhof Paarden BV 0 57,87 0 31,33

50.00 EUR

11 Leonie PEETERS

BEL 393 PETITE CORNETTE V/D ROSTAL

M / BWP / Grey / 2015 / CORNET OBOLENSKY / DIAMANT DE SEMILLY / 107CH18 / E: Rostal NV / F: NV Rostal 0 55,34 0 32,12

50.00 EUR

12 Charlotte BETTENDORF

LUX 57 Honesty Chavannaise

M / SBS / Bay / 2013 / President / Fetiche Du Pas / 107CW45 / E: Ecurie Francois Mathy / F: Yves evrard 0 53,75 0 32,91

50.00 EUR

13 Kars BONHOF

NED 79 HERNANDEZ TN

S / KWPN / Bay / 2012 / KANNAN / NUMERO UNO / 106DT12 / E: Team Nijhof vof (20000597) / F: Maatschap Team Nijhof 0 57,95 0 37,69



14 Isabelle GEORGE

GBR 223 STS LLOYD

G / HOLST / Black / 2009 / LIMBUS / CARETINO 2 / 104UG21 / E: Isabelle GEORGE (10107142) / F: ALLWOERDEN MANFRED VON, SEEDORF (GER) 0 57,71 0 37,95



15 Thibault VERMEULEN

BEL 238 PEPPERMINT BLUE

G / ZWEIB / Bay / 2012 / PLOT BLUE / CARETINO 2 / 106GJ85 / E: Gestüt Welvert (20003270) / F: ZG Tischer 0 57,60 4 29,50



16 Kim EMMEN

NED 174 FARAH

M / KWPN / Bay / 2010 / AREZZO VDL / CONCORDE / 105IG70 / E: Erik Berkhof Paarden BV / 105IG70 / E: Erik Berkhof Paarden BV 0 54,62 4 30,77



17 Philipp BATTERMANN

GER 46 TOULONIA 3

M / HANN / Bay / 2013 / TOULON / FIRST PLEASURE 2 / 107NT84 / E: Frank SIRONSKI (10208483) / F: Kirsten Lücke 0 55,84 4 31,23



18 Sanne THIJSSEN

NED 503 CHUCK 50

G / HOLST / Bay / 2013 / CLARIMO / COROFINO 2 / 106RS81 / E: Hans DOLLEN (10180042) / F: Hans Dollen 0 56,84 4 34,11



Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 320 HAPILLY DU SEIGNEUR

S / SBS / Bay / 2013 / CONRAD / OGANO SITTE / 106JK68 / E: FRMSE (20000284) / 106JK68 / E: FRMSE (20000284) 0 56,77 0 Opgegeven

20 Patrick LEMMEN

NED 334 HELLO B

G / KWPN / Grey / 2012 / BERLIN / KOJAK / 106DG29 / E: Wilgo VAN DE MHEEN (10128548) / F: Brinkman 1 59,22



21 Saad ALAJMI

KSA 11 FREEDOM

G / KWPN / Bay / 2010 / ELDORADO VD ZESHOEK / CORLAND / 105HK74 / E: Hanno ELLERMANN (10001540), Andres TREI (10194309) / F: M. RAABEN, NEEDE (NED) 2 60,66



22 Thiago RIBAS DA COSTA

BRA 426 KASSANDRA VAN 'T HEIKE

M / BWP / Chestnut / 2010 / EPLEASER VAN T HEIKE / GRANDEUR / 104YS38 / E: Thiago Ribas Da Costa / F: KAREL BOONEN, KASTERLEE (BEL) 4 53,29



23 Andrea PERSSON

SWE 398 F. LAS VEGAS

G / KWPN / Chestnut / 2010 / CAREMBAR DE MUZE / CARDENTO / 104TQ21 / E: Siw Persson / F: S. PERSSON, GLEMMINGEBRO (SWE) 4 53,66



24 Alessia ARRIGO ZAZADZE

TUR 32 CANDOUR ESQUI

S / ESH / Bay / 2013 / CADEAU DE MUZE / ELVIS TER PUTTE / 106QP89 / E: Tartu Graver Ltd (20005068) / 106QP89 / E: Tartu Graver Ltd (20005068) 4 54,78



25 Abdullah AL AWADHI

KUW 6 I CANTOU DU FONDS DES FLOTS

G / BWP / Bay / 2008 / CANTURO / TOULON / 104WT60 / E: Simonsmotmanssporthorses (20006153) / F: Alberto D'Errico 4 55,21



26 Ben BEEVERS

BEL 51 OSWALD VD BISSCHOP

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / DARCO / 106XN41 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: Tom de Craene 4 56,18



27 Patricia KOLLER

SUI 303 JAGELLO D.W.

G / BWP / Bay / 2009 / ERCO VAN T ROOSAKKER / NABAB DE REVE / 104RA90 / E: Patricia KOLLER (10033836) / F: WILFRIED DE WINNE 4 56,34



28 Elsa JOHANSSON

SWE 275 JAVKO DU FLORY

M / BWP / Bay / 2009 / DOKKUM DE RIALFO / SKIPPY II / 105XH48 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / 105XH48 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) 4 56,35



29 Marcel WOLF

GER 606 AERO VH OOSTERHOF Z

G / ZANG / Bay / 2010 / AIR JORDAN Z / CONTENDER / 104RN00 / E: Patricia KOLLER (10033836) / F: Noel Porters 4 56,75



30 Thibeau SPITS

BEL 473 Ibestra Vb

M / KWPN / Grey / 2013 / Quality Time Tn / Krunch De Breve / 106NI55 / E: Koen PRAET / F: Gert Verbakel 4 57,70



31 Kim EMMEN

NED 177 KERMA-C

M / KWPN / Grey / 2015 / CORNET OBOLENSKY / CARTHINO Z / 107KC42 / E: Pieter COPPES (10029200), Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Coppes 4 58,24



32 Remco BEEN

NED 49 INTERNATIONAL

G / KWPN / Grey / 2013 / BISCAYO / COROFINO 2 / 106LY55 / E: G KOREVAAR (10187654) / F: J. van Kooten BV 7 61,46



33 Oona-Julia ROTO

FIN 445 AHG WHITEROCK DE MUSE OF CRUISE

Male / ISH / Bay / 2014 / CARDENTO / 107KP74 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Ann Gannon Glancy 8 53,61



34 Lea RUCKER

CAN 448 BARCELONA

M / WESTF / Bay / 2013 / BALLOON / CAPTAIN FIRE / 107EU79 / E: Rucker Sportpferde GmbH & Co.KG (20019432) / F: Gestuet Zhashkov 8 56,30



35 Inge CARTON

BEL 106 CHATSTAR Z

G / ZANG / Bay / 2014 / 107BO92 / E: Chris VERSCHUEREN (10286773) / F: Versnick 8 56,41



36 Maria Natalie Olsen STAMNÆSS

NOR 477 CRUNCH DE LOUANS

G / Chestnut / 2012 / NOUMA D'AUZAY / HELIOS DE LA COUR II / 107II19 / E: Maria Natalie Olsen STAMNÆSS (10095322) / F: M. Philippe Jouault 8 57,56



37 Robert WHITAKER

GBR 596 I'M SPECIAL TOO DHH

G / KWPN / Bay / 2013 / I M SPECIAL DE MUZE / EMILION / 106TE88 / E: Caroline BLATCHFORD (10159326) / F: B.DIRKSEN 9 59,05



38 Dayro ARROYAVE

COL 34 GUESS WHAT-S

G / KWPN / Grey / 2011 / CLINTON / CROWN Z / 106NI02 / E: Tal Milstein Stables (20000399) / F: Stuivenberg 9 59,71



39 Elliott GORDON

GBR 241 AMY 365

M / OS / Other / 2014 / ACTION-BREAKER / DIAMANT DE SEMILLY / 106ZK08 / E: Felicitas ERFURT GORDON (10046827) / F: Gestüt Lewitz 10 60,45



40 Titouan SCHUMACHER

FRA 458 ILLUSION

G / KWPN / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / GLENNRIDGE / 106CG33 / E: Titouan SCHUMACHER (10055979), Damien THIROT (10277191) / F: D. Johnson 13 67,35



41 Philippe LE JEUNE

BEL 315 EROS DU CHATEAU

S / Bay / 2014 / KANNAN / ROBIN II Z / 106VE93 / E: Francois Eric FEDRY (10001356) / F: Jean-louis SCHULTHESS 51510 FAGNIERES (FRA) 16 57,69



Hicham ER-RADI

MAR 183 MILANO

G / BWP / Bay / 2012 / 107RA04 / E: FRMSE (20000284) Uitgesloten



Irene Mónica HORVATH JAUME

ESP 271 CHECK UP

G / HOLST / Bay / 2010 / CACHAS / CASSINI II / 107MK22 / E: Irene Mónica HORVATH JAUME (10194087) Uitgesloten



Jessica GEURTS

BEL 225 IBIZA

M / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR K Z / ZAPATERO / 106ZL18 / E: Battilana Sport Horses (20016557) / F: Wanneperveen 0 Uitgesloten



