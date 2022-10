CSI2*/1*/YH1* Azelhof

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)

The class is qualifier for class 9 - 1m45 GP (see qualifiers rules) Resultaten lijst: 69 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 22:20 Uur (14.10.2022)

1 Gregory COTTARD

FRA 79 COCAINE DU VAL

M / SF / Other / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / SI TU VIENS / 106EJ18 / E: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348), S.A.S. GC SPORT (20017441) / F: Alain DE FOLLEVILLE 50360 ETIENVILLE (FRA) / 106EJ18 / E: S.A.R.L. LES ECURIES DE WY (20003348), S.A.S. GC SPORT (20017441) / F: Alain DE FOLLEVILLE 50360 ETIENVILLE (FRA) 0 74.39 0 29.70

6,375.00 EUR

2 Dirk DEMEERSMAN

BEL 119 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef De Voghel / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef De Voghel / F: VOGHEL, JEF 0 75.68 0 30.19

5,100.00 EUR

3 Bertram ALLEN

IRL 456 EMMYLOU

BE/SIES / Bay / 2012 / BILLY MEXICO / LUPIN Z / 106GB88 / E: Ballywalter Stables & Noel DELAHUNTY CONNAUGHT BLOODSTOCK / F: Morten Aasen / 106GB88 / E: Ballywalter Stables & Noel DELAHUNTY CONNAUGHT BLOODSTOCK / F: Morten Aasen 0 78.29 0 30.56

3,825.00 EUR

4 Karin MARTINSEN

SWE 273 PB PORTOFINO

G / HANN / Bay / 2010 / BÖCKMANN’S LORD PEZI / ATHLETICO / 104WH47 / E: Bücheler Paul / F: JOHANNES ZUR LAGE / 104WH47 / E: Bücheler Paul / F: JOHANNES ZUR LAGE 0 75.95 0 31.49

2,550.00 EUR

5 Christophe VANDERHASSELT

BEL 418 ELLIPSE DE LEZELLEC

M / SF / Bay / 2014 / KANNAN / PRINCE BALOU / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno / 107KR24 / E: Wijndaele / F: Patrick Eveno 0 75.29 0 32.14

1,785.00 EUR

6 Niels BRUYNSEELS

BEL 50 NAUWSIKA VAN DE PEREBOOM

M / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / RANZEL Z / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme / 106UU35 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Godfried Storme 0 78.29 0 32.23

1,402.50 EUR

7 Zoe CONTER

BEL 74 LA UNA

M / OS / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / FOR PLEASURE / 106GC94 / E: Stephex Stables / F: Alois Hinxlage / 106GC94 / E: Stephex Stables / F: Alois Hinxlage 0 77.45 0 32.28

1,020.00 EUR

8 Ruben ROMP

NED 344 HANOUK V

M / KWPN / Grey / 2012 / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel / 105XD59 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Verbakel 0 78.41 0 32.35

765.00 EUR

9 Gerco SCHRÖDER

NED 371 NEW STAR VD BERGHOEVE

M / BWP / Bay / 2013 / GITANO / CONTENDER / 106PE67 / E: BWG STABLES (20001247), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Vadebo N.V. / 106PE67 / E: BWG STABLES (20001247), SANDER GEERINK SPORTHORSES BV (20006226) / F: Vadebo N.V. 0 76.17 0 32.48

765.00 EUR

10 Samuel HUTTON

GBR 199 ALANINE DE VAINS

M / SF / Bay / 2010 / ALLEGRETO / ADELFOS / 105KD19 / E: LINDEMANN BARNETT SPORTHORSES (20006156) / 105KD19 / E: LINDEMANN BARNETT SPORTHORSES (20006156) 0 79.75 0 32.68

637.50 EUR

11 Nisse LÜNEBURG

GER 256 CORELLI DE MIES

S / CDE / Bay / 2011 / CALVARO Z / 105BX46 / E: Athina ONASSIS (10024105), Victory Equestrian Sport BV (20000773) / 105BX46 / E: Athina ONASSIS (10024105), Victory Equestrian Sport BV (20000773) 0 76.80 0 32.90

637.50 EUR

11 Vince JARMY

HUN 208 CHINOUBET PS

G / OS / Chestnut / 2013 / CHINTAN / BALOUBET DU ROUET / 106JY33 / E: Gestüt Lewitz (20000004), SARL ECURIE DELORME (20003964), Guillaume ROLAND BILLECART (10023892) / F: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) / 106JY33 / E: Gestüt Lewitz (20000004), SARL ECURIE DELORME (20003964), Guillaume ROLAND BILLECART (10023892) / F: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) 0 77.81 0 32.90

637.50 EUR

13 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 65 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 0 78.68 0 33.02

100.00 EUR

14 Matilda PETTERSSON

SWE 320 CHLOE F

M / SWB / Grey / 2012 / CORPORAL VDL / ORLANDO / 107CD50 / E: Göran LINDVALL (10166094) / F: Eva Gudmundsson / 107CD50 / E: Göran LINDVALL (10166094) / F: Eva Gudmundsson 0 76.67 0 34.72

100.00 EUR

15 Ibrahim Hani BISHARAT

JOR 30 HENRIETTE

M / KWPN / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / 106SN58 / E: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629) / 106SN58 / E: Ibrahim Hani BISHARAT (10001629) 0 75.34 4 30.04

100.00 EUR

16 Emilie CONTER

BEL 70 LEGOLAS TER WILGEN

S / BWP / Bay / 2011 / EMMERTON (ALIAS RALDOLALA) / CHIN CHIN / 106EY61 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Rooms / 106EY61 / E: Stephex Stables (20000056) / F: Wilfried Rooms 0 76.31 4 32.30

100.00 EUR

17 Oleksandr PRODAN

UKR 329 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet 0 75.46 4 32.32

100.00 EUR

18 Marine SCAUFLAIRE

BEL 356 HORTUS D'HOOGPOORT

S / SBS / Bay / 2013 / DIAMANT DE SEMILLY / ACORADO / 106MR06 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle / 106MR06 / E: Patrick DALLE (10196266) / F: Patrick Dalle 0 78.69 4 32.99

100.00 EUR

19 Emily TURKINGTON

IRL 398 CORNET

G / OS / Grey / 2014 / CORNET'S PRINZ / CLARIMO / 106LV41 / E: Donald LOUGHRAN (10127640) / F: Norbert Brinker / 106LV41 / E: Donald LOUGHRAN (10127640) / F: Norbert Brinker 0 77.36 4 35.09



20 Irma KARLSSON

SWE 215 EUPHORIA SN

M / HOLST / Bay / 2012 / CRUNCH / CARDINO / 105NY50 / E: Håkanssons Häst AB / F: Birgitta Jonasson / 105NY50 / E: Håkanssons Häst AB / F: Birgitta Jonasson 0 74.72 13 50.37



21 Clara HALLUNDBÆK

DEN 159 HH BEST BUY

M / HOLST / Bay / 2007 / BALOUBET DU ROUET / SAN PATRIGNANO CASSINI / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS / 103LC72 / E: DOUBLE H FARM / F: ANSGAR HOLTGERS 2 81.29



22 Alexia HILPIPRE

FRA 196 KURT 2

G / DSP (BRAND) / Grey / 2008 / KORANO B / SAN JUAN / 104ZK69 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: Klaus-Peter Krone / 104ZK69 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: Klaus-Peter Krone 3 82.19



23 Lorenzo DE LUCA

ITA 112 PROMISE Z

M / ZANG / Black / 2013 / GESTION PRIAMUS Z / GRAF GRANNUS / 106IM44 / E: Poden Farms (20000512) / F: Sundblad / 106IM44 / E: Poden Farms (20000512) / F: Sundblad 4 73.40



24 Titouan SCHUMACHER

FRA 372 ELIOT BRIMBELLES Z

S / ZANG / Chestnut / 2010 / E T CRYOZOOTECH Z CL / DIAMANT DE SEMILLY / 105BA96 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) / 105BA96 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / F: HAR. DES BRIMBELLES 27600 ST AUBIN SUR GAILLON (FRA) 4 74.06



25 Frederic BOUVARD

FRA 43 Lubie De L'elan

M / BWP / Chestnut / 2011 / QUERLYBET HERO / LANSING / 105CJ65 / E: Dupret Violaine / F: Violaine Dupret / 105CJ65 / E: Dupret Violaine / F: Violaine Dupret 4 74.27



26 Hani KAMAL RAJI BISHARAT

JOR 439 Chatinue

G / OS / Chestnut / 2010 / Chacco-blue / Continue / 105jx90 / 105jx90 4 74.55



27 Linda PORTYCHOVA

CZE 325 LARA

M / CZEWB / Chestnut / 2011 / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) / 107GT68 / E: Petra CHARVATOVA (10042318) 4 75.02



28 Fernando MARTINEZ SOMMER

MEX 269 CHARLIE HARPER

S / WESTF / Chestnut / 2010 / COMME IL FAUT 5 / SALINATOR / 105GZ24 / E: Patron Equestre Belgique (20000237) / F: Bernd Hirnstein / 105GZ24 / E: Patron Equestre Belgique (20000237) / F: Bernd Hirnstein 4 75.59



29 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 265 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn 4 75.88



30 Charlotte BARBEY

SUI 20 ISA TELLA

M / KWPN / Bay / 2013 / ETOULON / NUMERO UNO / 106SF45 / E: Charlotte BARBEY (10008768) / F: Santema / 106SF45 / E: Charlotte BARBEY (10008768) / F: Santema 4 76.46



31 Nicolas PEDERSEN

DEN 319 TAILORMADE DIARADO'S BOY

S / OLDBG / Bay / 2009 / DIARADO / ARGENTINUS / 105BT66 / E: Tailormade Horses Aps / F: Luebbers, Britta / 105BT66 / E: Tailormade Horses Aps / F: Luebbers, Britta 4 77.19



32 Evelyne PUTTERS

BEL 330 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders 4 77.23



33 Red MORGAN

GBR 297 GOLIA

G / KWPN / Grey / 2011 / BUSTIQUE / DORIANO / 105VG27 / E: Steve MORGAN (10270036), Redline Equestrian (20006120) / F: J. Dresen / 105VG27 / E: Steve MORGAN (10270036), Redline Equestrian (20006120) / F: J. Dresen 4 78.37



34 Ellie GUY

GBR 451 Lyonel D

G / NRPS / Bay / 2009 / Little Joe / Chacco-blue / 104JS05 / 104JS05 4 79.11



35 Hendrik SOSATH

GER 387 CASINO GRANDE

S / OLDBG / Bay / 2012 / CASINO BERLIN OLD / CONTACT ME / 106EF50 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Gerd Sosath / 106EF50 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Gerd Sosath 4 79.16



36 Urmas RAAG

EST 338 VAN DAMME

G / ESH / Black / 2011 / WODAN M / GEPATITS / 105TS75 / E: Urmas RAAG (10002997), Talliteenuste OÜ (20002596) / F: Talliteenuste OÜ / 105TS75 / E: Urmas RAAG (10002997), Talliteenuste OÜ (20002596) / F: Talliteenuste OÜ 4 79.41



37 Nathan BUDD

BEL 55 CONTHASANA PS

M / OS / Other / 2012 / CONTHARGOS / SANVARO / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 4 79.44



38 Stefanie SAPERSTEIN

USA 353 CHICAGO

G / HOLST / Grey / 2009 / CASSIANO / LORDANO / 104OU11 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: ERDNER FRANZ, LAUCHHEIM (GER) / 104OU11 / E: El Sueno Europe B.V. (20001655) / F: ERDNER FRANZ, LAUCHHEIM (GER) 4 79.56



39 Jean DE GRANDE

BEL 104 FREUD DEL CABANON CAVALIER - PRO

G / SBS / Bay / 2011 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / TOULON / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez / 105RN59 / E: Gilles MURIGNEUX (10152205) / F: Pierre Willaumez 4 83.14



40 Valeria LIENHOP

GER 244 CANDY CRUSH

G / OLDBG / Other / 2009 / CHACCO-BLUE / CENTO / 105FO36 / E: Lenie MEIJER (10197903), Louis THIJSSEN (10197902) / F: Gestuet Lewitz Gestuet Lewitz / 105FO36 / E: Lenie MEIJER (10197903), Louis THIJSSEN (10197902) / F: Gestuet Lewitz Gestuet Lewitz 6 81.61



41 Pius SCHWIZER

SUI 380 CHRISTINA

M / CH / Bay / 2013 / CASSIRADO / CORMINT / 107CB23 / E: Brigitte SCHREIER (10167587), Kurt SCHREIER (10167588) / F: Werner Lüthi / 107CB23 / E: Brigitte SCHREIER (10167587), Kurt SCHREIER (10167588) / F: Werner Lüthi 8 72.13



42 Andres VEREECKE

BEL 423 CALL ME DE MUZE Z

M / ZANG / Grey / 2012 / CLARISSIMO Z / RAMIRO Z / 105UC15 / E: De Brabander / F: De Brabander J. / 105UC15 / E: De Brabander / F: De Brabander J. 8 76.48



43 Annelies VORSSELMANS

BEL 429 KURLY V/D GORTEN

S / BWP / Grey / 2010 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CELANO / 106HP09 / E: Thomas Leon / F: Leon thomas / 106HP09 / E: Thomas Leon / F: Leon thomas 8 77.19



44 Elsa JOHANSSON

SWE 213 KATO VAN DE NACHTEGAELE

M / BWP / Bay / 2010 / GALISCO VAN PAEMEL / QUICKFEUER VAN KOEKSHOF / 104LN20 / E: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / F: MARCEL JACOBS / 104LN20 / E: VM Produkter i Stockholm AB (20001693) / F: MARCEL JACOBS 8 77.69



45 Kasper H. HANSEN

DEN 166 Katrinelund Satisfaction

S / DWB / Bay / 2014 / Sandro's Adel / Crelido / 106hr11 / 106hr11 8 78.44



46 Marthe HEUDENS

BEL 185 NEWTON VAN'T ZORGVLIET

S / BWP / Bay / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BALOU DU ROUET / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt / 106KY90 / E: Jerry BRAECKEVELT (10170707) / F: Jerry Breackevelt 8 79.04



47 Tobias MEYER

GER 289 CLASS DE CATOKI

G / OS / Darkbay / 2012 / CLASS DE LUXE 2 / CATOKI / 106ME14 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH / F: Hell Stallion Stud GmbH / 106ME14 / E: Gut Einhaus Liegenschafts GmbH / F: Hell Stallion Stud GmbH 8 79.20



48 Rie Rose LINDEGREN ROED

DEN 249 NEWCOMER 13

G / HOLST / Grey / 2008 / NEW QUIDAM / CASCAVELLE / 104NQ98 / E: MORGAN EVANS / F: VOELZ LOTHAR UND SVEN, WOEHRDEN (GER) / 104NQ98 / E: MORGAN EVANS / F: VOELZ LOTHAR UND SVEN, WOEHRDEN (GER) 8 79.96



49 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 416 NANTA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck 9 80.48



50 Lena LEONARD

BEL 240 IKOON L

S / KWPN / Bay / 2013 / USTINOV / LORD Z / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak / 106EG92 / E: First Horses Stables (20003853) / F: A.van Laak 9 80.82



51 Nadège JANSSEN

BEL 204 CATOKI'S CORNET

S / WESTF / Bay / 2012 / CATOKI / CORNET OBOLENSKY / 105PQ53 / E: Morssinkhof / F: Berthold Triebus / 105PQ53 / E: Morssinkhof / F: Berthold Triebus 9 80.90



52 Jamie LANDERS

IRL 227 JARGON DN

G / KWPN / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / INDOCTRO / 106WA04 / E: Ultimate Sport Horses (20006091) / F: D. Noordhuis / 106WA04 / E: Ultimate Sport Horses (20006091) / F: D. Noordhuis 10 81.18



53 Gauthier MERCENIER

BEL 286 MAESTRO VAN'T BREEZERHOF

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / HEARTBREAKER / 106CO21 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171), Euro Horse BVBA (20004323) / 106CO21 / E: Ecurie Francois Mathy (20000171), Euro Horse BVBA (20004323) 11 82.30



54 Anna DRYDEN

USA 135 NIGHT VAN DE KWAKKELHOEK

Male / BWP / Bay / 2013 / 105ZK02 / E: DOUBLE MEADOWS G LLC (20018759) / 105ZK02 / E: DOUBLE MEADOWS G LLC (20018759) 11 82.50



55 Auke FEENSTRA

NED 143 JOLINEKE

M / KWPN / Bay / 2014 / STARPOWER / NUMERO UNO / 107GO61 / E: Auke FEENSTRA (10143560), Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: M.Mittendorff / 107GO61 / E: Auke FEENSTRA (10143560), Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: M.Mittendorff 12 73.61



56 Chanel DE BAETS

BEL 92 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 12 78.20



57 Maxime HARMEGNIES

BEL 169 DIOSA DE LAUBRY Z

M / ZANG / Grey / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / VDL CARDENTO / 106EV20 / E: Haras De Laubry NV / F: Haras de Laubry / 106EV20 / E: Haras De Laubry NV / F: Haras de Laubry 12 78.40



58 Abbas KHAN

IND 220 DON DIABLO

G / KWPN / Chestnut / 2008 / VAILLANT / BURGGRAAF / 105GL85 / E: P. VAN HEESWIJK (10204127) / F: J.W. van der Velden / 105GL85 / E: P. VAN HEESWIJK (10204127) / F: J.W. van der Velden 15 82.33



59 Mykola PYLYPEIKO

UKR 335 KARAT

G / Bay / 2014 / 107TG19 / E: Volodymyr PYLYPEIKO (10205163) / 107TG19 / E: Volodymyr PYLYPEIKO (10205163) 15 86.28



60 Signe Voldgaard HANSEN

DEN 167 LUGANA E

M / DWB / Black / 2011 / LUGANER / 105KU36 / E: Lars Voldgaard HANSEN (10202990) / 105KU36 / E: Lars Voldgaard HANSEN (10202990) 16 76.85



61 Marco CARLI

ITA 62 H5 DIADOMINO BLUE

Male / HANN / Other / 2012 / DIARADO / CHACCO-BLUE / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ / 106GI57 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: GESTUET LEWITZ 16 77.93



62 Maria Barnewitz SCHOU

DEN 365 CHANDLER 9

Male / Grey / 2012 / CORNET OBOLENSKY / POLANY / 106TC09 / E: Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter (20004071) / F: Rudolf Pellengahr / 106TC09 / E: Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter (20004071) / F: Rudolf Pellengahr 16 78.45



63 Patrick HICKEY

IRL 190 GENEPI DES MANSART

Male / SBS / Chestnut / 2012 / 106FO48 / E: GRS BLOODSTOCK (20020062) / F: Robert Mariaule / 106FO48 / E: GRS BLOODSTOCK (20020062) / F: Robert Mariaule 16 79.44



64 Ben BEEVERS

BEL 21 MAGNIFIC DE REVE

G / BWP / Chestnut / 2012 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / MALITO DE REVES 00712123C / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA / 106ET17 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: HARAS DES REVES - VERREYDT MARIA 18 81.98



65 Marc Antoine HENN

FRA 181 DOUGLAS DU GUE

S / SF / Other / 2013 / AIR JORDAN / LANDO / 106PS09 / E: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / F: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) / 106PS09 / E: Sandrine HENN (10196813), Antoine HENN (10234100), Marc Antoine HENN (10080273) / F: S.c.e.a. DU GUE 54890 CHAMBLEY BUSSIERES (FRA) 19 82.04



66 Agathe MARTIN

FRA 266 ARTEMIS DU GEVAUDAN

M / AA / Chestnut / 2010 / TINKA'S BOY / IAGO C / 105XA35 / E: S.C.E.A. ECURIE D'ALBIGNY EQUI FRANCE (20017649) / F: S.c.e.a. LES HUNIERES 44210 PORNIC (FRA) / 105XA35 / E: S.C.E.A. ECURIE D'ALBIGNY EQUI FRANCE (20017649) / F: S.c.e.a. LES HUNIERES 44210 PORNIC (FRA) 20 78.30



Gilles NUYTENS

BEL 304 CHAGALLE Z

M / ZANG / Bay / 2012 / CEAGAL VD VIJVERHOEVE Z / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels / 105OR81 / E: Davy MOREELS (10180970), Koen VANDEPUTTE (10180969) / F: Davy Moreels Opgegeven



Sacha BEGHUIN

BEL 22 ELCUP VAN BEEK II Z

S / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ARMITAGE / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof Opgegeven



Gilles DETRY

BEL 128 DOUBLE 0 SEVEN PL

G / SBS / Chestnut / 2009 / UGANO SITTE / VIGO D'ARSOUILLES / 104HI27 / E: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / F: Le Jeune Phillipe / 104HI27 / E: Catwalk Horse Team (20003177), Gimpex nv (20003176) / F: Le Jeune Phillipe Opgegeven



