CSI2*/1*/YH1* Azelhof

VAN MOSSEL Tijdschema Ruiter Paard

07 CSI2* - 1m40 Final

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)

The class is qualifier for class 9 - 1m45 GP (see qualifiers rules) Resultaten lijst: 61 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 20:45 Uur (15.10.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Pius SCHWIZER

SUI 380 CHRISTINA

M / CH / Bay / 2013 / CASSIRADO / CORMINT / 107CB23 / E: Brigitte SCHREIER (10167587), Kurt SCHREIER (10167588) / F: Werner Lüthi / 107CB23 / E: Brigitte SCHREIER (10167587), Kurt SCHREIER (10167588) / F: Werner Lüthi 0 79.91 0 41.22

1,875.00 EUR

2 Sacha BEGHUIN

BEL 22 ELCUP VAN BEEK II Z

S / ZANG / Bay / 2012 / ELVIS TER PUTTE / ARMITAGE / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof / 105UK40 / E: Stal Van Beek -Guy Herijgers (20019053) / F: 't Eirbissemhof 0 77.41 0 41.41

1,500.00 EUR

3 Ibrahim Hani BISHARAT

JOR 29 HAPPYNESS

M / Bay / 2012 / 106RZ81 / E: Hamza KISWANI (10105552) / 106RZ81 / E: Hamza KISWANI (10105552) 0 79.72 0 42.52

1,125.00 EUR

4 Patrick HICKEY

IRL 189 EMELEE

M / ISH / Bay / 2014 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / LUX Z / 107UI71 / E: Catriona REDMOND (10283047) / F: John James Hassett / 107UI71 / E: Catriona REDMOND (10283047) / F: John James Hassett 0 82.15 0 42.88

750.00 EUR

5 Rie Rose LINDEGREN ROED

DEN 250 NOW AND EVER

G / OS / Bay / 2012 / NUMERO UNO / CORDALME / 106JE83 / E: JR INVEST INT. ApS (20005081) / 106JE83 / E: JR INVEST INT. ApS (20005081) 0 77.93 0 43.26

525.00 EUR

6 Nisse LÜNEBURG

GER 258 ZANTANA Z

M / ZANG / Bay / 2010 / ZANDOR / GUIDAM / 105AX59 / E: Tops Horse Trading B.V. / F: Trading BV Tops Horse / 105AX59 / E: Tops Horse Trading B.V. / F: Trading BV Tops Horse 0 78.57 0 43.77

412.50 EUR

7 Cathal DANIELS

IRL 89 CDS CAPPOG TOMY

G / ISH / Bay / 2012 / CAMIRO DE HAAR Z / 106NW04 / E: Cathal DANIELS (10089471) / F: Tommy Reilly / 106NW04 / E: Cathal DANIELS (10089471) / F: Tommy Reilly 0 80.98 0 44.36

300.00 EUR

8 Gerco SCHRÖDER

NED 367 GLOCK'S BRILLIANT BERLIN

G / KWPN / Grey / 2014 / BERLIN / CORLAND / 106WL84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: VAN DOORN BRINKS / 106WL84 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: VAN DOORN BRINKS 0 82.24 0 44.47

225.00 EUR

9 Valentine RAULIER

BEL 341 MARBELLA DU CHABLI

M / Black / 2012 / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 107JR66 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet / 107JR66 / E: Vervliet / F: Johnny Vervliet 0 80.95 0 51.20

225.00 EUR

10 Charlotte BARBEY

SUI 19 CRAZY ANKE

M / HANN / Bay / 2011 / CONTEUR / METTERNICH / 105YO48 / E: Charlotte BARBEY (10008768) / F: Elke Braun / 105YO48 / E: Charlotte BARBEY (10008768) / F: Elke Braun 0 78.05 10 59.87

187.50 EUR

11 Emily TURKINGTON

IRL 399 NOBEL S

Male / BWP / Bay / 2013 / CANTARIO / 105WY93 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Hens-Verelst / 105WY93 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Hens-Verelst 0 80.02 15 64.14

187.50 EUR

12 Samuel HUTTON

GBR 203 VERONA 13

M / BAVAR / Grey / 2013 / CIELITO LINDO / CONTENDER / 107SU25 / E: AS Trading (20018574) / F: HuL Schwaiganger / 107SU25 / E: AS Trading (20018574) / F: HuL Schwaiganger 1 83.49

187.50 EUR

13 Alexandra CROWN

USA 85 DOUMONT

G / HOLST / Bay / 2011 / DIARADO / CARVALLO / 105QS81 / E: Alexandra CROWN (10094499) / F: Peter Koester / 105QS81 / E: Alexandra CROWN (10094499) / F: Peter Koester 2 84.81

65.00 EUR

14 Linda PORTYCHOVA

CZE 324 COPIN'S BOY

S / OS / Bay / 2013 / HH COPIN VAN DE BROY / LEVISTO / 106QA53 / E: Linda PORTYCHOVA (10149968) / F: Stephan Remmel / 106QA53 / E: Linda PORTYCHOVA (10149968) / F: Stephan Remmel 4 76.72

65.00 EUR

15 Gilles DETRY

BEL 127 CATWALK VAS Y PICOBELLO Z

M / ZANG / Bay / 2013 / VAGABOND DE LA POMME / CONTACT VD HEFFINCK / 107AD79 / E: Gimpex Nv / F: Picobellohorses Picobellohorses / 107AD79 / E: Gimpex Nv / F: Picobellohorses Picobellohorses 4 77.54

65.00 EUR

16 Zoe OSTERHOFF

GER 308 DJINN DE RIVERLAND

G / SF / Bay / 2013 / VIGO D'ARSOUILLES / DOLLAR DU MURIER / 106FQ65 / E: A. Osterhoff 1. Sportpferde GmbH & Co.KG (20001145) / F: S.c.e.a. RIVERLAND 16490 ALLOUE (FRA) / 106FQ65 / E: A. Osterhoff 1. Sportpferde GmbH & Co.KG (20001145) / F: S.c.e.a. RIVERLAND 16490 ALLOUE (FRA) 4 77.78

65.00 EUR

17 Karin MARTINSEN

SWE 276 Tailormade Chawito

S / OS / Bay / 2012 / Chacco-blue / Lawito / 106lq05 / 106lq05 4 78.32



18 Hanne LISSENS

BEL 252 EEFKE VAN 'T ZOGGEHOF

M / Bay / 2010 / FIGO DE MUZE / RUBENS DU RI D'ASSE / 106PV68 / E: Jeroen Lissens Ferme (20004987) / F: Van Bunder - 't Zoggehof Van Bunder - 't Zoggehof / 106PV68 / E: Jeroen Lissens Ferme (20004987) / F: Van Bunder - 't Zoggehof Van Bunder - 't Zoggehof 4 78.39



19 Nathan BUDD

BEL 55 CONTHASANA PS

M / OS / Other / 2012 / CONTHARGOS / SANVARO / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz / 106BV56 / E: Gestüt Lewitz (20000004) / F: Gestüt Lewitz 4 78.68



20 Oleksandr PRODAN

UKR 329 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF

M / BWP / Chestnut / 2013 / DORE VAN'T ZORGVLIET / FOR PLEASURE / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet / 106FB10 / E: Rudy TIELEMANS (10224355) / F: Stijn en Mieke Willems - Hoet 4 78.77



21 Christian WEIER

LUX 435 COOKIE

M / SCSL / Bay / 2014 / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian 4 78.99



22 Anna DRYDEN

USA 134 MISS MILLY MANOU

M / OS / Grey / 2012 / MYLORD CARTHAGO*HN / ALEXIS Z / 106GZ34 / E: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) / F: Meiners, Wilhelm / 106GZ34 / E: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) / F: Meiners, Wilhelm 4 79.51



23 Victor PLAS

BEL 323 DARWIN Z

G / ZANG / Bay / 2011 / DIAMANT DE SEMILY / I LOVE YOU / 105RX79 / E: Plas / F: Tille Gérard / 105RX79 / E: Plas / F: Tille Gérard 4 80.09



24 Tobias MEYER

GER 292 SO CLEVER

G / HANN / Bay / 2013 / STAKKATO GOLD / EMBASSY I / 107YN54 / E: Gestüt Sprehe GmbH (20000695) / F: Gestüt Sprehe GmbH / 107YN54 / E: Gestüt Sprehe GmbH (20000695) / F: Gestüt Sprehe GmbH 4 80.15



25 Hendrik SOSATH

GER 389 OGANO

S / BWP / Bay / 2012 / OGANO SITTE / DIARADO / 106FC21 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Willy Hendrix / 106FC21 / E: Gerd SOSATH (10012286) / F: Willy Hendrix 4 80.53



26 Lorenzo DE LUCA

ITA 113 STAKALITE

M / OS / Grey / 2012 / STAKKATOL / VOLTAIRE / 105XV53 / E: Gilbert DE ROOCK (10214803) / F: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) / 105XV53 / E: Gilbert DE ROOCK (10214803) / F: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) 4 80.69



27 Nick VRINS

BEL 432 NO FATHERS GIRL

M / BWP / Bay / 2013 / VERDE GAIO / ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv / 107BG08 / E: Peter POSTELMANS (10000402) / F: Postelmans Nv 4 81.66



28 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 63 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 4 81.87



29 Gregory COTTARD

FRA 81 GAMMELGAARDS CAROLA

M / DWB / Chestnut / 2013 / COMPANIERO / ASTON / 106HL35 / E: SCEA HARAS DU LERCHENBERG (20005362) / F: Jorgen & Carsten Gammelgaard / 106HL35 / E: SCEA HARAS DU LERCHENBERG (20005362) / F: Jorgen & Carsten Gammelgaard 4 82.00



30 Marthe HEUDENS

BEL 186 OMBRE VAN 'T ZORGVLIET

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / HEARTBREAKER / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle 4 82.11



31 Elsa JOHANSSON

SWE 212 HESTIA

M / KWPN / Grey / 2012 / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp / 106RT96 / E: Stall Melby Sporthorses ApS (20000316) / F: Ekkelenkamp 4 82.66



32 Niels BRUYNSEELS

BEL 49 HESPRO RYAL K

S / KWPN / Bay / 2012 / CRESPO VDL / MATTERHORN / 106GV51 / E: Jan VAN TRICHT (10202760) / F: J Kazemier / 106GV51 / E: Jan VAN TRICHT (10202760) / F: J Kazemier 5 83.86



33 Gilles NUYTENS

BEL 303 BASIC INSTINCT Z

G / ZANG / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / QUINTUS / 106SX88 / E: Devos Group / F: Klaas De Coster / 106SX88 / E: Devos Group / F: Klaas De Coster 6 84.48



34 Thibeau SPITS

BEL 391 Impress-k Van 't Kattenheye Z

S / ZANG / Black / 2015 / Indoktro K Van 't Kattenheye / Vagabond De La Pomme / 107DT20 / E: Spits bv / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe / 107DT20 / E: Spits bv / F: Tony en Annemarie Raman - Strobbe 6 84.53



35 Emilie CONTER

BEL 68 Hiteck

S / DWB / Bay / 2009 / Heartbeat / Cajus / 105HL03 / E: Stephex Stables - H5 Stables / F: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV / 105HL03 / E: Stephex Stables - H5 Stables / F: UWE THOMSEN, BYLDERUP-BOV 8 78.46



36 Nicolas PEDERSEN

DEN 318 TAILORMADE CHALOU SEM

M / OS / Bay / 2014 / CHALOUBET / STARDUST / 106SU73 / E: Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Tailormade Horses Aps / 106SU73 / E: Tailormade Horses Aps (20000630) / F: Tailormade Horses Aps 8 78.77



37 Auke FEENSTRA

NED 142 IZZYLINEKE

M / KWPN / Other / 2013 / DAKAR VDL / NUMERO UNO / 107BJ51 / E: Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: Mittendorff / 107BJ51 / E: Marriët MITTENDORFF (10180061) / F: Mittendorff 8 79.90



38 Irma KARLSSON

SWE 218 VILJA APPELBOSS

M / Black / 2013 / ORESTUS / 107JF19 / E: Susanne BÖÖK (10247927) / F: Stall Appelboss / 107JF19 / E: Susanne BÖÖK (10247927) / F: Stall Appelboss 8 80.18



39 Jamie LANDERS

IRL 227 JARGON DN

G / KWPN / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE VDL / INDOCTRO / 106WA04 / E: Ultimate Sport Horses (20006091) / F: D. Noordhuis / 106WA04 / E: Ultimate Sport Horses (20006091) / F: D. Noordhuis 8 80.51



40 Alexia HILPIPRE

FRA 196 KURT 2

G / DSP (BRAND) / Grey / 2008 / KORANO B / SAN JUAN / 104ZK69 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: Klaus-Peter Krone / 104ZK69 / E: S.A.R.L. BIO DISTRIBUTION (20019098) / F: Klaus-Peter Krone 8 80.86



41 Chanel DE BAETS

BEL 95 I AM ELVIS

G / KWPN / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VERON / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert / 106BF58 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: A. Balvert 8 81.68



42 Lander DE BRUYN

BEL 101 DIVINUS DE FRANCE

G / SF / Chestnut / 2013 / HUPPYDAM DES HORTS / PHOSPH'OR / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) 8 81.78



43 Anastasia BONDARIEVA

UKR 33 QUICKBORN 8

Male / OS / Bay / 2011 / QUINTENDER 2 / CARDINO 5 / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner / 105MA53 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapken, Werner 8 86.25



44 Paulien SCHEPERS

BEL 363 CORRYCHELLA VAN TER HULST

M / HOLST / Grey / 2008 / CORRADO I / CHELLO / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) / 104HP50 / E: Legita Hof / F: POHLMANN HANS HERBERT, STUVENBORN (GER) 10 84.70



45 Evelyne PUTTERS

BEL 331 MI AMOR VAN'T EIGENLO

G / BWP / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / MONTENDER / 106UN37 / E: Cleran Horses / F: Dany & Kim van Lombergen / 106UN37 / E: Cleran Horses / F: Dany & Kim van Lombergen 12 80.24



46 Annelies VORSSELMANS

BEL 430 QUO VADIS DKG

G / HOLST / Other / 2013 / Q-VERDI / 107KD32 / E: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) / 107KD32 / E: Alonso VALDEZ PRADO (10074625) 12 80.34



47 Marine SCAUFLAIRE

BEL 360 SKYLIGHT D'ALVE Z

G / ZANG / Chestnut / 2014 / SPARTACUS / HEARTBREAKER / 106XU22 / E: Catherine WANTY (10237370) / F: Silvia Albanese / 106XU22 / E: Catherine WANTY (10237370) / F: Silvia Albanese 15 85.72



48 Andres VEREECKE

BEL 440 Basha

M / HOLST / Bay / 2009 / Larimar / Coriano / 105BG71 / E: Peter Jambon / F: Lorenzen Adolf / 105BG71 / E: Peter Jambon / F: Lorenzen Adolf 16 75.74



49 Christof DERAEDT

BEL 121 LITCHI DE LA LINIERE

M / BWP / Bay / 2011 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / TINKA'S BOY / 105WH93 / E: Fons DE BRABANDER (10188350) / F: Jeroen Lissens / 105WH93 / E: Fons DE BRABANDER (10188350) / F: Jeroen Lissens 17 83.18



50 Ruben ROMP

NED 345 INFLAME GO

G / KWPN / Bay / 2013 / NAMELUS R / CARTHINO Z / 106XW66 / E: Harry VAN DE GOOR (10182097) / F: van de Goor / 106XW66 / E: Harry VAN DE GOOR (10182097) / F: van de Goor 17 83.99



51 Titouan SCHUMACHER

FRA 377 ILLUSION

G / KWPN / Bay / 2013 / BALOU DU ROUET / GLENNRIDGE / 106CG33 / E: Titouan SCHUMACHER (10055979), Damien THIROT (10277191) / F: D. Johnson / 106CG33 / E: Titouan SCHUMACHER (10055979), Damien THIROT (10277191) / F: D. Johnson 22 96.43



52 Boy-Adrian VAN GELDEREN

BEL 408 GANGSTER Z

G / ZANG / Bay / 2012 / GLASGOW VH MERELSNEST / CORLAND / 105NC35 / E: Moe Family / F: Castelijns Houbraken / 105NC35 / E: Moe Family / F: Castelijns Houbraken 23 93.20



Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 265 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn Opgegeven



Pam NIEUWENHUIS

NED 300 FARMER'S APPLE

G / KWPN / Bay / 2010 / WINNINGWOOD VAN DE ARENBERG / BOLLVORM’S LIBERO H / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal / 105VR33 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: N.van Maaswaal Opgegeven



Matilda PETTERSSON

SWE 321 CORTINO 1287

S / SWB / Grey / 2009 / DIABEAU / CALIDO I / 104MW83 / E: Annette CARLSSON (10208109), Pether CARLSSON (10208110) / F: ANNETTE OCH PETHER CARLSSON (SWE) / 104MW83 / E: Annette CARLSSON (10208109), Pether CARLSSON (10208110) / F: ANNETTE OCH PETHER CARLSSON (SWE) Opgegeven



Vicky VAN DE POEL

BEL 405 EVITA B

M / KWPN / Grey / 2009 / MR. BLUE / H.ALME Z / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V / 106RD37 / E: Lies DE BACKER (10052637) / F: Sal Burg B.V Opgegeven



Christophe VANDERHASSELT

BEL 417 DIAMANTINA Z

M / ZANG / Chestnut / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / 106NY76 / E: Ushuaia Horses (20004646) / F: Sabine Daems / 106NY76 / E: Ushuaia Horses (20004646) / F: Sabine Daems Opgegeven



Zoe CONTER

BEL 73 DAVIDOFF DE LASSUS

S / SBS / Bay / 2009 / UGANO SITTE / KSAR-SITTE / 104LY94 / E: Stephex Stables (20000056) / 104LY94 / E: Stephex Stables (20000056) Opgegeven



Dirk DEMEERSMAN

BEL 118 CORVETTE VAN'T KONINGSHOF Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / STAKKATO / 106ZD22 / E: Maes / F: Jan Jochems / 106ZD22 / E: Maes / F: Jan Jochems Opgegeven



Leslie DESILLY

BEL 124 JIGARO C

G / BWP / Chestnut / 2009 / FIGARO DE LA VIE / HEARTBREAKER / 104XS16 / E: Pessoa Nelson / F: YEGUADA CAMPOS POL, PEPINO (ESP) / 104XS16 / E: Pessoa Nelson / F: YEGUADA CAMPOS POL, PEPINO (ESP) Opgegeven



Charline VANDERLINDEN

BEL 421 HOLA DE BAUDIGNIES

M / SBS / Grey / 2013 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / UGANO SITTE / 106WH48 / E: Estelle BEECKMANS (10243815) / F: Philippe De Donder / 106WH48 / E: Estelle BEECKMANS (10243815) / F: Philippe De Donder Uitgesloten



