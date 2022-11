CSI2*/1*/YH1* Autumn Tour Azelhof W1

LUTZ JUMPING HORSES

C CSIYH1* - 5 & 6 yr old horses

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 3 horses/rider
78 deelnemers in deze proef

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Hannes AHLMANN

GER 21 TIEPOLO 3

G / HOLST / Bay / 2016 / TOULON / SAN PATRIGNANO CASSINI / 107XP06 / E: Jürgen BÖGE (10187398) / F: Jürgen Böge / 107XP06 / E: Jürgen BÖGE (10187398) / F: Jürgen Böge 0 56,27

250.00 EUR

2 Christian BRÜHL

GER 72 LORD RISIKO

G / HOLST / Grey / 2016 / LORD FAUNTLEROY / CARDENTO 933 / 106ZY21 / E: Christian BRÜHL (10068160), Moritz BRÜHL (10209249) / F: Eitel, Michael / 106ZY21 / E: Christian BRÜHL (10068160), Moritz BRÜHL (10209249) / F: Eitel, Michael 0 56,65

200.00 EUR

3 Jody VAN GERWEN

NED 407 CCSTUD'S LARASINA

M / SWB / Chestnut / 2016 / CCSTUD'S FIDELITY / CORLAND / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud / 107DJ03 / E: D. Carlberg & Son Intressenter AB (20001806) / F: D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud 0 57,33

150.00 EUR

4 Hannes AHLMANN

GER 18 COQUETTO

S / HOLST / Other / 2016 / CORNET OBOLENSKY / CASQUETTO / 107KN21 / E: Peter SCHÜTTE (10252747) / F: Witt Pferdezucht GbR / 107KN21 / E: Peter SCHÜTTE (10252747) / F: Witt Pferdezucht GbR 0 57,52

100.00 EUR

5 Tori DUNN

IRL 163 Z SEVEN AMOUR

M / ISH / Bay / 2016 / Z7 ASCOT / CARETINO / 107MX53 / E: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / F: Team Z7 / 107MX53 / E: Hadley Sport Horses Ltd. (20005790) / F: Team Z7 0 59,35

70.00 EUR

6 Benjamin WULSCHNER

GER 467 ILISABETH

M / HOLST / Bay / 2016 / URIKO / CANTURO / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus / 108AE97 / E: Christian SCHLIECKER (10298553) / F: Henrike Feldhaus 0 59,66

55.00 EUR

7 Bart BOMERE

BEL 54 IWATCH VAN T'AMELDONK Z

M / Chestnut / 2016 / I'M SPECIAL DE MUZE / ORLANDO / 107CK49 / E: Bomere / F: Ameldonk BVBA / 107CK49 / E: Bomere / F: Ameldonk BVBA 0 59,76

40.00 EUR

8 Elin MOEN ADOLFSSON

SWE 289 KOMMODORE

G / HOLST / Bay / 2016 / COMME IL FAUT 5 / MYLORD CARTHAGO*HN / 107QP63 / E: Maximillian LILL (10266361), Moen & Schleider Horsetrading (20018980) / F: Poitzmann Georg / 107QP63 / E: Maximillian LILL (10266361), Moen & Schleider Horsetrading (20018980) / F: Poitzmann Georg 0 59,96

30.00 EUR

9 Melanie GELIN

BEL 182 KING OF PANAMA HERO Z

S / Bay / 2017 / KASSANDER VAN'T ROOSAKKER / DARCO / 107QN88 / E: Van Decraen / F: luc henry / 107QN88 / E: Van Decraen / F: luc henry 0 60,15

30.00 EUR

10 Pascale HAEP

BEL 206 QUESERA DE MUZE

M / BWP / Bay / 2016 / FANTOMAS DE MUZE / BAMAKO DE MUZE / 107GZ16 / E: Haep Horses / F: Danny Boelens / 107GZ16 / E: Haep Horses / F: Danny Boelens 0 60,17

25.00 EUR

11 Sven Joseph HADLEY

IRL 198 FANTASIA HSH

M / ISH / Bay / 2017 / O.B.O.S. QUALITY 004 / FURORE / 107NX88 / E: Adrian HEWSON (10121448) / F: Gillian Hadley / 107NX88 / E: Adrian HEWSON (10121448) / F: Gillian Hadley 0 60,78

25.00 EUR

12 Sander KENIS

BEL 232 COOL LADY

M / HOLST / Grey / 2016 / COLMAN / CON AIR / 107NJ78 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Burghoff CX / 107NJ78 / E: S.Kenis Sporthorses BV (20016611) / F: Burghoff CX 0 60,98

25.00 EUR

13 Cedric WOLF

GER 463 LIKE PRIAMOS

G / WESTF / Chestnut / 2016 / LIKE ANGEL / AIRPORT / 107FY22 / E: Isabell HOVERATH (10183926) / F: Isabell Hoverath / 107FY22 / E: Isabell HOVERATH (10183926) / F: Isabell Hoverath 0 61,02

20.00 EUR

14 Benjamin WULSCHNER

GER 466 CAREPETIT PS

G / OS / Bay / 2016 / EXELERO 2 / CAREFUL 28 / 107YV58 / E: Gestüt Lewitz (20000004), ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Gestüt Lewitz / 107YV58 / E: Gestüt Lewitz (20000004), ROWA GmbH Co.KG (20000442) / F: Gestüt Lewitz 0 61,06

20.00 EUR

15 Laura KLEIN

FRA 243 Ginger Des Baleines

M / Bay / 2016 / Apollon Des Baleines / Quaprice Z / 107ro14 / 107ro14 0 61,27

20.00 EUR

16 Jeffrey SCHMITZ

NED 358 DARLING BOY HERO Z

S / ZANG / Bay / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / BALTIK SITTE / 107XK19 / E: Stoeterij Black Horses (20003449) / F: Jerome Guery & Luc Henry / 107XK19 / E: Stoeterij Black Horses (20003449) / F: Jerome Guery & Luc Henry 0 62,62

20.00 EUR

17 Elin MOEN ADOLFSSON

SWE 290 SERAFINA DBH Z

M / ZANG / Bay / 2017 / STAKKATO GOLD / RAMIRO / 107QP60 / E: Moen & Schleider Horsetrading (20018980), Stall Weichert (20018981) / F: De Bruyn / 107QP60 / E: Moen & Schleider Horsetrading (20018980), Stall Weichert (20018981) / F: De Bruyn 0 62,90

20.00 EUR

18 Deborah-Ann DIERKES

GER 156 CONGRESSA

M / WESTF / Grey / 2016 / CONGRESS 4 / FALKENHOF'S LANCER / 106YP55 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678), Ursula LEITNER (10219288) / F: Johannes Rüter / 106YP55 / E: Deborah-Ann DIERKES (10092678), Ursula LEITNER (10219288) / F: Johannes Rüter 0 62,94

20.00 EUR

19 Talissa WITTEBOON

BEL 455 GEONOR DE KALO

G / SF / Chestnut / 2016 / REBOZA LA SILLA / SOCRATE DE CHIFFRE / 107DT69 / E: Talissa WITTEBOON (10025391) / F: Antoine Demmerle / 107DT69 / E: Talissa WITTEBOON (10025391) / F: Antoine Demmerle 0 63,79

20.00 EUR

20 Lisa GUGGENBERGER

GER 195 DAVENPORT Z

G / ZANG / Grey / 2016 / DALLAS / USTINOV / 107VQ72 / E: ELG Horses (20019096) / F: MARKUS Willem / 107VQ72 / E: ELG Horses (20019096) / F: MARKUS Willem 0 64,64

20.00 EUR

21 Ruben VAN DYCK

BEL 5 K-QUEEN OF DIAMONDS VD BARTHOEVE

M / Bay / 2016 / CHATMAN / DIAMANT DE SEMILLY / 107QS02 / E: Van Dyck / F: Sofie Van Dyck / 107QS02 / E: Van Dyck / F: Sofie Van Dyck 0 64,81



22 Pam NIEUWENHUIS

NED 303 LE DEUX DMH

S / AES / Bay / 2016 / BALPAR DE TREBOX Z / HIGHLINE / 107NH98 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Eric Berkhof Paarden BV / 107NH98 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Eric Berkhof Paarden BV 0 64,96



23 Titouan SCHUMACHER

FRA 364 GHOST DES BRIMBELLES

G / Grey / 2016 / WINDOWS VH COSTERSVELD / HICKSTEAD / 107BL86 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) / 107BL86 / E: HAR. DES BRIMBELLES (20016936) 0 65,72



24 Lennert KORSTEN

BEL 245 REFLEX VAN'T ROOSAKKER

S / Chestnut / 2017 / KASSANDER VAN'T ROODAKKER / VIGO D'ARSOUILLES / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens / 107NP42 / E: Van Decraen / F: Marc Kluskens 0 65,93



25 Anna-Lisa SCHLÜTER

GER 354 QUABRIE

S / HOLST / Bay / 2016 / QUIBERY 3 / COLMAN / 108AA59 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Timm Peters / 108AA59 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Timm Peters 0 66,43



26 Zoe POTTER

GBR 328 LABELLA V

M / Bay / 2016 / 107TJ79 / E: Michael POTTER (10023750) / 107TJ79 / E: Michael POTTER (10023750) 0 66,51



27 Helena BEYERS

BEL 42 MY WAY DU SUD Z

G / ZANG / Chestnut / 2016 / MITHRAS DE REGOR / DULF VAN DEN BISSCHOP / 107DI67 / E: Guy BEYERS (10015502) / F: Helena Beyers / 107DI67 / E: Guy BEYERS (10015502) / F: Helena Beyers 0 66,84



28 Mitch LASEUR

NED 263 LYANO

G / KWPN / Bay / 2016 / HARLEY / AKRIBORI / 107UP74 / E: Paul HAARLEM, VAN (10056603), Johan LASEUR (10006497) / F: Van Haarlem / 107UP74 / E: Paul HAARLEM, VAN (10056603), Johan LASEUR (10006497) / F: Van Haarlem 0 67,38



29 Talissa WITTEBOON

BEL 457 QUICK MC FLURRY SHANIKS

G / BWP / Bay / 2016 / LE BLUE DIAMOND VAN 'T RUYTER / GIRADELLI / 107DT67 / E: Talissa WITTEBOON (10025391) / F: Niki Geenens / 107DT67 / E: Talissa WITTEBOON (10025391) / F: Niki Geenens 0 67,58



30 Niels BRUYNSEELS

BEL 470 Chacgran Ps

G / Bay / 2016 / Chacboy / Cartogran / 107rh94 / 107rh94 0 68,00



31 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 418 LANIEQUE WW

M / Bay / 2016 / CARRERA VDL / HOLD UP PREMIER / 107ZW02 / E: Meert / 107ZW02 / E: Meert 0 68,06



32 Axel VANDOORNE

BEL 429 QOPAIN VAN DE BLAUWPOORT

G / BWP / Chestnut / 2016 / DIEU MERCI VAN T&L / LYS DE DARMEN / 107NT54 / E: Dirk LIBBERECHT (10268980) / F: Dirk Libberecht / 107NT54 / E: Dirk LIBBERECHT (10268980) / F: Dirk Libberecht 0 68,33



33 Logan FIECHTER

NED 166 BALIAN D'N HOP Z

G / ZANG / Bay / 2016 / BALOU DU ROUET / L'ESPRIT / 107NS38 / E: Yvonne VAN DEN BRINK (10270579) / F: J.H.M. Hoppenbrouwers / 107NS38 / E: Yvonne VAN DEN BRINK (10270579) / F: J.H.M. Hoppenbrouwers 0 68,38



34 Marthe VAN GORP

BEL 411 COUP DE COEUR KVG Z

M / ZANG / Grey / 2016 / CICERO VAN PAEMEL Z / HEARTBREAKER / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder / 107OW43 / E: DL Equestrian (20002816) / F: Kimberly Van Gelder 0 68,53



35 Sofie SLATTERY

IRL 372 LUMINA DE VILLA D'ARTO

M / KWPN / Grey / 2016 / ASTRELLO / CASCO / 107OQ28 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Megens Bijker / 107OQ28 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Megens Bijker 0 68,61



36 Olivia KINNESON

SWE 237 BRUNETTE

M / HOLST / Bay / 2016 / DINKEN / QUINTERO / 107WI68 / E: AS Trading / F: Uwe Tiemann / 107WI68 / E: AS Trading / F: Uwe Tiemann 0 69,05



37 Axel VANDOORNE

BEL 425 AMOUX DE SPALBEC Z

M / ZANG / Chestnut / 2016 / AGZNIX DU SEIGNEUR Z / ORAME / 107CK69 / E: Ecuries du Grand Bray/Stal Basquita / F: Auwerx & F Mijten / 107CK69 / E: Ecuries du Grand Bray/Stal Basquita / F: Auwerx & F Mijten 0 69,06



38 Antonia PETTERSSON HÄGGSTRÖM

SWE 322 QARTOON VAN DE PLATAAN

G / BWP / Bay / 2016 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / TOULON / 107WZ48 / E: AS Trading (20018574) / F: Michiel En Matthias Meskens / 107WZ48 / E: AS Trading (20018574) / F: Michiel En Matthias Meskens 0 69,14



39 Sylvain MISRAOUI

FRA 286 GATSBY DE LA MOTTE

G / Bay / 2016 / KANNAN / DIAMANT DE SEMILLY / 107VE14 / E: S.A.S.U. EKOFI PARTNER (20019447) / 107VE14 / E: S.A.S.U. EKOFI PARTNER (20019447) 0 69,20



40 Agustin COVARRUBIAS

CHI 103 DON CAMILLO - H

G / OLDBG / Other / 2017 / DIAMANT DE QUIDAM - H OLD / LANDJUWEEL ST HUBERT / 107OZ10 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: Bernd Broghammer / 107OZ10 / E: HG Sportpaarden B.V. (20016831) / F: Bernd Broghammer 0 69,54



41 Jean - Baptiste DE BRABANDERE

BEL 123 QUEEN OF DIAMONDS ODTH Z

M / Bay / 2017 / QUASIMODO Z / AIR JORDAN Z / 107PH37 / E: Dubrul - Vanquatem / 107PH37 / E: Dubrul - Vanquatem 0 70,82



42 Toon MAES

BEL 273 QUINQUINA VAN 'T HOOGEINDE

M / BWP / Chestnut / 2016 / DIAMANT DE SEMILLY / ECHO VAN 'T SPIEVELD / 107BO90 / E: Ronny THYS (10130069) / F: Rony Thys / 107BO90 / E: Ronny THYS (10130069) / F: Rony Thys 0 71,28



43 Sofie SLATTERY

IRL 371 LIONEL MESSI B

G / KWPN / Chestnut / 2016 / ROMANOV / MANHATTAN / 107OQ29 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: A.J. Blankenvoorde / 107OQ29 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: A.J. Blankenvoorde 0 71,29



44 Tim PROUVÉ

BEL 331 QUICK TOUCH JW VAN 'T MEULENHOF

S / BWP / Bay / 2016 / KANNAN / ELVIS TER PUTTE / 107OF28 / E: Prova-hof NV / F: BVBA 'T Meulenhof & Jan Wuytack / 107OF28 / E: Prova-hof NV / F: BVBA 'T Meulenhof & Jan Wuytack 0 71,46



45 Benjamin RAISTRICK

GBR 337 LA-PASSE B

Male / Chestnut / 2016 / 108AK29 / E: Molly MOORE (10265957) / 108AK29 / E: Molly MOORE (10265957) 0 72,07



46 Guy BEYERS

BEL 39 B CORTEZ DU SUD Z

G / ZANG / Bay / 2017 / BAMAKO DE MUZE / VIGO D\'ARSOUILLES / 107PH35 / E: Guy BEYERS (10015502) / 107PH35 / E: Guy BEYERS (10015502) 0 72,55



46 Olivia KINNESON

SWE 239 COMMANDER HK Z

S / ZANG / Bay / 2016 / COME IL FAUT / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / 107EU36 / E: Stud 111 & Halkin Stables / F: Halkin Stables / 107EU36 / E: Stud 111 & Halkin Stables / F: Halkin Stables 0 72,55



48 Jens NIJS

BEL 307 COOL MORE HERO

S / Bay / 2016 / CASALL / NUMERO UNO / 107SB69 / E: Equine Finesse BVBA (20019967) / 107SB69 / E: Equine Finesse BVBA (20019967) 0 72,68



49 Thomas VLAMINCKX

BEL 436 RAMIRA M

M / Bay / 2017 / MAESTRO VD BISSCHOP / CALVADOS / 108AD68 / E: moeyersons / F: E.K.P. Meijer / 108AD68 / E: moeyersons / F: E.K.P. Meijer 0 73,44



50 Paulina MALINOWSKA

POL 277 PAN AM

M / HANN / Bay / 2016 / PERIGUEUX / MIGHTY MAGIC / 108AI09 / E: Tim BOROWSKI (10298823) / F: Dr. Ernst Grimmelmann / 108AI09 / E: Tim BOROWSKI (10298823) / F: Dr. Ernst Grimmelmann 0 73,64



51 Sofie SLATTERY

IRL 370 LEX DE NUIT Z

G / Bay / 2017 / LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF / ZIROCCO BLUE VDL / 107QI24 / E: Druyts-Hens / F: Maryse De Laet / 107QI24 / E: Druyts-Hens / F: Maryse De Laet 0 73,68



52 Jens NIJS

BEL 308 KARMINA DE NYZE Z

M / ZANG / Bay / 2016 / KANNAN / HEARTBREAKER / 107PS76 / E: Equine Finesse BVBA / F: Danny Nijs / 107PS76 / E: Equine Finesse BVBA / F: Danny Nijs 0 73,80



53 Harold MEGAHEY

IRL 284 LIKE PINA T

M / Bay / 2016 / LIKE ANGEL / POTENTIAL / 107KC87 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: herman tieben / 107KC87 / E: Mondo Cavalli Sport Horses / F: herman tieben 0 74,02



54 Marine LENOBLE

BEL 265 KADUNA JL Z

M / ZANG / Bay / 2016 / KANNAN / QUERLYBETH HERO / 107CF76 / E: Pascal LENOBLE (10188028) / F: Leemans Luc & Jules / 107CF76 / E: Pascal LENOBLE (10188028) / F: Leemans Luc & Jules 0 74,77



55 Virginie THONON

BEL 386 QUINTA - W

M / BWP / Bay / 2016 / ERISTOFF VAN DE ZUUTHOEVE / PARCO / 107KF69 / E: Ecurie Fabien Schreiber sprl / F: Herman Willems / 107KF69 / E: Ecurie Fabien Schreiber sprl / F: Herman Willems 4 58,45



56 Pam NIEUWENHUIS

NED 304 MYACINTHA O

M / KWPN / Other / 2017 / DOUGLAS / CANTOS / 107YY13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Ooosterveld / 107YY13 / E: Jessica NIEUWENHUIS (10202366), Marijn NIEUWENHUIS (10029209) / F: Ooosterveld 4 59,10



57 Melanie GELIN

BEL 181 FREEMAN HEUREKA Z

S / ZANG / Chestnut / 2016 / FOR PLEASURE / VERDI TN / 107CH07 / E: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / F: Henry & J.j. Remijnse Luc / 107CH07 / E: Lieven VAN DECRAEN (10002014) / F: Henry & J.j. Remijnse Luc 4 59,13



58 Emilie CONTER

BEL 97 TULLIBARDS BENNYS SPECIAL

Male / ISH / Chestnut / 2016 / TULLIBARDS BENNYS LEGACY / CAVALIER ROYALE / 107PR47 / E: Hans KUEHNLE (10178731) / F: HANS JURGEN KUEHNLE / 107PR47 / E: Hans KUEHNLE (10178731) / F: HANS JURGEN KUEHNLE 4 64,59



59 Pauline GENET

BEL 183 LANCASTER CHAVANNAIS

G / Grey / 2017 / CICERO Z VAN PAEMEL / NONSTOP / 108AP04 / E: Genet / F: Yvan Evrard / 108AP04 / E: Genet / F: Yvan Evrard 4 67,91



60 Mathias HAZEBROEK

BEL 210 DYON STG Z

G / Grey / 2016 / DE FLOR 111 Z / CHATMAN / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK / 107IJ40 / E: Hazebroek / F: SOFIE HAZEBROEK 4 70,01



61 Cecilia HOLMQUIST

SWE 217 CORRAGIO VAN MAARLE Z

G / Bay / 2016 / CONTADOR VAN MAARLE Z / VDL CARDENTO / 107YW07 / E: Verhaeren / F: Corneel Verhaeren / 107YW07 / E: Verhaeren / F: Corneel Verhaeren 4 70,88



62 Emily WHITESIDE

GBR 450 MOCORRADO

Male / Grey / 2017 / 108AG05 / E: Emily WHITESIDE (10073225) / 108AG05 / E: Emily WHITESIDE (10073225) 4 72,89



63 Pascal VAN LAETHEM

BEL 414 ELDORADO DU SAINT-CHENE Z

G / Bay / 2017 / 107WP57 / E: Seny / 107WP57 / E: Seny 4 73,68



64 Antonia PETTERSSON HÄGGSTRÖM

SWE 321 QADER DAVIDSHOF Z

M / ZANG / Bay / 2016 / QUICKLY DE KREISKER / ZANDOR Z / 107YL13 / E: AS Trading (20018574) / F: Steven David / 107YL13 / E: AS Trading (20018574) / F: Steven David 8 67,93



65 Sebastien DE NYS

BEL 136 RIHANNA DWERSE HAGEN

M / BWP / Bay / 2017 / NIXON VAN'T MEULENHOF / CARETINO / 108AP02 / E: Nadine SELS (10299540) / F: De Dwerse Hagen BVBA / 108AP02 / E: Nadine SELS (10299540) / F: De Dwerse Hagen BVBA 8 69,80



66 Ruben VAN DYCK

BEL 6 QUISTA VD ROLLEBEEK

M / Bay / 2016 / VIGO D'ARSOUILLES / CASTELINO VAN DE HELLE / 108AQ19 / E: Van Linden / F: De Rollebeek Bvba / 108AQ19 / E: Van Linden / F: De Rollebeek Bvba 8 70,29



67 Lisa DE RIDDER

BEL 137 ARISTO DG Z

G / ZANG / Chestnut / 2017 / AGANIX DU SEIGNEUR / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / 107NJ68 / E: Haep Horses (20004176), LDR STables (20018729) / F: gaetan Dengis / 107NJ68 / E: Haep Horses (20004176), LDR STables (20018729) / F: gaetan Dengis 8 73,20



68 Sander KENIS

BEL 234 RIANTE V. 'T RECHT EIND

M / BWP / Bay / 2017 / TOULON / LAST MAN STANDING / 107YD02 / E: D'Haese - Van Damme & Meeuwissen - Van Hal / F: Daniel en Karine D' Haese / 107YD02 / E: D'Haese - Van Damme & Meeuwissen - Van Hal / F: Daniel en Karine D' Haese 8 73,23



69 Agustin COVARRUBIAS

CHI 102 CONNOR'S EYE - H

M / OS / Grey / 2016 / CONNOR 48 / SAN PATRIGNANO CASSINI / 107PA08 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Thierry Hendrikx / 107PA08 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Thierry Hendrikx 8 73,82



70 Roy VAN BEEK

BEL 388 CORDEVU VH DIELSHOF Z

G / Grey / 2016 / CORNADO / CARTANI 4 / 107ZU66 / E: Staes / F: Niels Staes / 107ZU66 / E: Staes / F: Niels Staes 8 75,04



71 Helena BEYERS

BEL 43 ROSALIN DU SUD

M / AES / Chestnut / 2017 / MITHRAS DE REGOR / DULF VAN DEN BISSCHOP / 107WW47 / E: Guy BEYERS (10015502) / 107WW47 / E: Guy BEYERS (10015502) 10 81,19



72 Roy VAN BEEK

BEL 392 ROCCO DE DREVE

S / Bay / 2017 / MATISSE DE MARIPOSA / ORLANDO / 107ZU68 / E: Van Beek / F: Jac en An van Den Heuvel - Vercammen / 107ZU68 / E: Van Beek / F: Jac en An van Den Heuvel - Vercammen 12 66,53



73 Agustin COVARRUBIAS

CHI 104 DON LUCA - H

S / OS / Bay / 2017 / DIAMANT DE QUIDAM - H OLD / BOLLVORM’S LIBERO H / 107OZ47 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Ulrike Haepke / 107OZ47 / E: Johannes HEINRICHS (10159137) / F: Ulrike Haepke 12 69,90



74 Chloe VAN DE WALLE

BEL 394 ATHENA VD MOLENDREEF Z

M / Bay / 2017 / AREZZO VDL / VA-VITE / 107VT23 / E: Van De Walle / F: Annelore & Charlotte Roegiers / 107VT23 / E: Van De Walle / F: Annelore & Charlotte Roegiers 17 84,28



75 Gerrit FLÜCKEN

GER 178 COREANDRO

S / HOLST / Bay / 2016 / CARETINO 2 / LEANDRO / 107OT33 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: David Fux / 107OT33 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: David Fux 17 88,17



76 Titouan SCHUMACHER

FRA 365 HUNKY DES BRIMBELLES

G / Bay / 2017 / VINCI DE ST SIMEON / TOULON / 107NL59 / E: HARAS DES BRIMBELLES (20001014) / 107NL59 / E: HARAS DES BRIMBELLES (20001014) 20 71,94



77 Caro-Belle DE HORNOIS

BEL 2 QEES VAN DEN DAEL

G / Chestnut / 2016 / IRON MAN VAN \'T MEULENHOF / TINKA\'S BOY / 107JA93 / E: De Hornois / 107JA93 / E: De Hornois 21 88,65



Sven Joseph HADLEY

IRL 201 MANORVIEW LADY JANE 17

M / ISH / Chestnut / 2017 / KROONGRAAF / 107OB32 / E: Matthew PEACOCK (10264040) / F: Mary McEvoy / 107OB32 / E: Matthew PEACOCK (10264040) / F: Mary McEvoy 20 Opgegeven

