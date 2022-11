CSI2*/1*/YH1* Autumn Tour Azelhof W2

ALTEZ GEERKENS HIPICO Tijdschema Ruiter Paard

02 CSI2* - 1m40

Table A against the clock - 238.2.1

Max. 2 horses/rider

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders)

The class is qualifier for class 5 - 1m45 LR, class 7 - 1m40 final and 9 - 1m45 GP (see qualifiers rules) Resultaten lijst: 89 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 18:49 Uur (17.11.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Fehler Zeit

1 Thibeau SPITS

BEL 406 JURAGOLD BORMES

G / BWP / Black / 2009 / CONTACT VAN DE HEFFINCK / LANDINO / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT / 104XD69 / E: Spits BVBA / F: JOS VANDERVOORT 0 56,03

625.00 EUR

2 Piet RAIJMAKERS JR

NED 367 VAN SCHIJNDEL'S GLADSTONE

S / KWPN / Bay / 2011 / GRISON VAN DEN BISSCHOP / HEMMINGWAY / 105TV36 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) / 105TV36 / E: Van Schijndel Promotion BV (20000903) / F: S.M.J. VAN DE BURG, BERKEL EN RODENRIJS (NED) 0 57,89

500.00 EUR

3 Antoine DEPREZ

BEL 110 STITCH AD Z

G / ZANG / Bay / 2013 / SCENDIX / VANCOUVER / 107DX84 / E: Anne DE LEENER (10122807) / F: Anne De Leener / 107DX84 / E: Anne DE LEENER (10122807) / F: Anne De Leener 0 59,71

375.00 EUR

4 Sven Joseph HADLEY

IRL 211 UIDAM

M / ISH / Chestnut / 2008 / LUIDAM / CAVALIER ROYALE / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley / 105UD71 / E: Linda SLATTERY (10165105) / F: Padraig Howley 0 59,75

250.00 EUR

5 Pierre Alain MORTIER

FRA 312 EUPHORY DES FORETS

M / Chestnut / 2014 / OGANO SITTE / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / 106TL17 / E: S.A.S. LB JUMPING (20005599) / 106TL17 / E: S.A.S. LB JUMPING (20005599) 0 60,58

175.00 EUR

6 Ellen WHITAKER

GBR 495 J SUPERSTAR

Male / KWPN / Bay / 2014 / CHAMAN / NO LIMIT / 106SY41 / E: Ellen WHITAKER (10006757) / F: HANDELSHUIS SCHUTTERT / 106SY41 / E: Ellen WHITAKER (10006757) / F: HANDELSHUIS SCHUTTERT 0 61,44

137.50 EUR

7 Kendra Claricia BRINKOP

GER 54 NAF NAF DMC

M / BWP / Grey / 2013 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CLINTON / 106NE72 / E: Stephex Stables / F: HORSEPOWER DMC BVBA / 106NE72 / E: Stephex Stables / F: HORSEPOWER DMC BVBA 0 61,80

100.00 EUR

8 Petronella ANDERSSON

SWE 5 OPALINE DE W&S

M / BWP / Grey / 2014 / ETOULON VDL / ZIROCCO BLUE VDL / 107CV46 / E: Stephex Stables / F: MARC WENS STUD / 107CV46 / E: Stephex Stables / F: MARC WENS STUD 0 62,34

75.00 EUR

9 Yörg VAN DEN EYNDEN

BEL 449 KOBALT DE TOXANDRIA

M / BWP / Bay / 2010 / APPLE JUICE / KELVIN DE SAINTE HERMELLE / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx / 106VF82 / E: Valentina DELCLOO (10220674) / F: Werner Dierckx 0 62,68

75.00 EUR

10 Anthony DELAGE

FRA 106 DARIUS DE LOISNE

G / Other / 2013 / KANNAN / C INDOCTRO / 107GD22 / E: Monique LESAGE (10178700) / 107GD22 / E: Monique LESAGE (10178700) 0 63,07

62.50 EUR

11 Christophe VANDERHASSELT

BEL 466 THUNATELLIE Z

M / ZANG / Bay / 2014 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / HEARTBREAKER / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV / 107LA40 / E: Ushuaia Horses NV / F: Ushuaia Horses NV 0 63,09

62.50 EUR

12 Gerrit FLÜCKEN

GER 160 CARAN D'ACHE 2

G / OS / Other / 2012 / CLARIMO / CARETANO Z / 106OB50 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Franz-Willi Kochs / 106OB50 / E: Ingetraud BOLZ (10124432) / F: Franz-Willi Kochs 0 63,54

62.50 EUR

13 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 69 JUDINE VAN DE KAPEL

M / SBS / Grey / 2015 / CIGARET JVH Z / GLADSTONE / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh / 107KE34 / E: Ann CARTON (10125339), Stevens Sporthorses (20018923) / F: Joris van den Bergh 0 63,56

40.00 EUR

14 Tim RIESKAMP - GOEDEKING

GER 375 ZINANO G

G / WESTF / Chestnut / 2014 / ZINEDINE / FERRAGAMO / 106YI28 / E: Lutz GOESSING (10133281) / F: Lutz Goessing / 106YI28 / E: Lutz GOESSING (10133281) / F: Lutz Goessing 0 63,82

40.00 EUR

15 Kim THIRY

BEL 427 CHAYNE Z

G / Grey / 2013 / CLARISSIMO Z / CHELLANO Z / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. / 107MB04 / E: Van den Bergh / F: Hoogers J. 0 64,49

40.00 EUR

16 Annelies VORSSELMANS

BEL 485 WILANDRO 3

G / KWPN / Bay / 2006 / UNISTAR / RAMAZOTTI / 104NT79 / E: CMJ SPORTHORSE LLC / F: M. VAN LEEUWEN, HERPEN (NED) / 104NT79 / E: CMJ SPORTHORSE LLC / F: M. VAN LEEUWEN, HERPEN (NED) 0 64,53

40.00 EUR

17 Mikkel FLAM

NOR 158 CONRAD 138

G / HANN / Bay / 2012 / CANTOBLANCO / LAZIO / 105PC61 / E: Colognation GmbH / F: Wegbünder, Arnold / 105PC61 / E: Colognation GmbH / F: Wegbünder, Arnold 0 65,12

40.00 EUR

18 Matt GARRIGAN

IRL 182 QUANTUM ROBIN V

G / KWPN / Grey / 2013 / CARAMBOLE / STAKKATO / 106HE58 / E: BWG STABLES (20001247), SOVA Sporthorses GmbH (20019174) / F: J.W.Greve / 106HE58 / E: BWG STABLES (20001247), SOVA Sporthorses GmbH (20019174) / F: J.W.Greve 0 65,72

40.00 EUR

19 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 244 BOSS DE BONNIERES

G / SF / Bay / 2011 / QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY / CARDERO*CHAMPS ELYSEES BOISMAR / 105YE55 / E: Jean-Pierre DELSAUX (10175395) / F: E.a.r.l. HARAS DE BONNIERES 62270 BONNIERES (FRA) / 105YE55 / E: Jean-Pierre DELSAUX (10175395) / F: E.a.r.l. HARAS DE BONNIERES 62270 BONNIERES (FRA) 0 65,91

40.00 EUR

20 Caroline MÜLLER

GER 314 JACK

G / KWPN / Other / 2014 / MARIUS CLAUDIUS / PADINUS / 106XR81 / E: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman / 106XR81 / E: Jan GREVE (10087225), Stal Horn B.V. (20001632) / F: M.J. Hoopman 0 66,66

40.00 EUR

21 Claire PUTTERS

BEL 361 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 0 67,13

40.00 EUR

22 Tatiana TROIANI

BEL 434 CHE DE KEZEG Z

G / ZANG / Chestnut / 2012 / CAREMBAR DE MUZE / HEARTBREAKER / 106FZ50 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) / 106FZ50 / E: SPRL Tatiana Troiani Team (20000929) / F: E.a.r.l. ELEVAGE DE KEZEG 56450 SURZUR (FRA) 0 67,25

40.00 EUR

23 Suus KUYTEN

NED 233 ALFA JORDAN

S / ZANG / Other / 2008 / AIR JORDAN / LANCELOT / 103WO69 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stal Stenfert / 103WO69 / E: Suus Kuyten Horses BV (20000072) / F: Stal Stenfert 0 67,48

40.00 EUR

24 Jeroen DUBBELDAM

NED 122 JUWEL SFN

M / KWPN / Bay / 2014 / ETOULON / L'ESPRIT / 106VD55 / E: Springpaarden Fonds Nederland II B.V. (20005883) / F: G.B.Busscher / 106VD55 / E: Springpaarden Fonds Nederland II B.V. (20005883) / F: G.B.Busscher 0 67,49



25 Michael CRISTOFOLETTI

ITA 82 HOLD IT AGAINST ME

G / SWB / Bay / 2011 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106AL21 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapper, Henrik / 106AL21 / E: Ashford Farm BV (20000148) / F: Tapper, Henrik 0 67,55



26 Gerco SCHRÖDER

NED 387 GLOCK'S LAUSEJUNGE

Male / WESTF / Bay / 2007 / LUDWIGS AS / CORNET OBOLENSKY / 104FQ28 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: Schulze-Averdiek, Antonius / 104FQ28 / E: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) / F: Schulze-Averdiek, Antonius 0 67,95



27 Leopold VAN ASTEN

NED 444 VDL GROEP IRON Z

G / ZANG / Grey / 2013 / CHARISMA Z / MR BLUE / 106MH76 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof / 106MH76 / E: Stoeterij Duyselshof B.V. (20000446) / F: Stoeterij Duyselshof 0 68,19



28 Zoe POTTER

GBR 354 KATANIA

M / KWPN / Grey / 2015 / MYLORD CARTHAGO*HN / COROFINO 2 / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager / 106SC11 / E: Michael POTTER (10023750) / F: A. Jager 0 68,34



29 Evelyne PUTTERS

BEL 365 NABEAU VAN HET MIGROVELD Z

G / ZANG / Grey / 2011 / NABAB DE REVE / TARAN DE LA POMME / 105NU05 / E: Cleran Horses Db Horses / F: De Winne / 105NU05 / E: Cleran Horses Db Horses / F: De Winne 0 68,67



30 Nick BENTERMAN

GBR 21 BILLY QUIDS IN

G / AES / Bay / 2011 / BILLY CONGO / KANNAN / 106EA75 / E: Christian HAUER (10118803), Inge NESBEKK (10198398) / F: Mr. Donal Barnwell / 106EA75 / E: Christian HAUER (10118803), Inge NESBEKK (10198398) / F: Mr. Donal Barnwell 0 68,98



31 Gerco SCHRÖDER

NED 386 CELINE

M / MECKL / Bay / 2010 / CONTHARGOS / GRANDINO 25 / 105MW36 / E: Karen POLLE (10041120) / F: Gestüt Lewitz / 105MW36 / E: Karen POLLE (10041120) / F: Gestüt Lewitz 0 69,10



32 Mathieu BOURDEAUD'HUI

BEL 46 OSCAR THE HOMAGE

S / BWP / Chestnut / 2014 / QUINT VH MAARLO Z / ELTON / 106XU16 / E: Krismar Stables / F: Koen Geerits / 106XU16 / E: Krismar Stables / F: Koen Geerits 0 69,40



33 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 281 LUPITAS

G / WESTF / Bay / 2012 / LUPICOR / CASTILLO / 106CZ98 / E: Rostal Nv / F: Agroterra Sp.z.o.o. / 106CZ98 / E: Rostal Nv / F: Agroterra Sp.z.o.o. 0 69,79



34 Oliver LAZARUS

RSA 241 FIRST FOCUS Z

M / ZANG / Bay / 2014 / FOCUS GLN / DUTCH CAPITOL Z / 106MF27 / E: Oliver LAZARUS (10010490) / F: De Claesstraete Stal / 106MF27 / E: Oliver LAZARUS (10010490) / F: De Claesstraete Stal 1 71,21



35 Jeroen DE WINTER

BEL 102 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF

M / BWP / Chestnut / 2011 / DIAMANT DE SEMILLY / CARTHAGO / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen / 106BH84 / E: Erik DE WINTER (10127056) / F: Mariette Van Lombergen 3 73,16



36 Jody VAN GERWEN

NED 455 INEBELLE VAN 'T WELTHOF

M / BWP / Chestnut / 2008 / TAKASHI VAN BERKENBROECK / QUERLYBET HERO Q34591 / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens / 105HT92 / E: Jody VAN GERWEN (10018935) / F: Lieve Weltjens 4 55,57



37 Max SEBRECHTS

BEL 396 NESQUICK OPTIMUS

G / BWP / Bay / 2013 / UT MAJEUR DE BRECEY / RICHEBOURG / 106SE92 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro / 106SE92 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro 4 61,25



38 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 342 PARRANDERO

S / HOLST / Grey / 2012 / CLARIMO / SAN PATRIGNANO CASSINI / 105UY53 / E: Enrique GONZALEZ (10000478), Alice LAWAETZ (10122070) / 105UY53 / E: Enrique GONZALEZ (10000478), Alice LAWAETZ (10122070) 4 61,92



39 Clarance GENDRON

FRA 183 AZURA Z

M / ZANG / Other / 2006 / AIR JORDAN / SKIPPY II / 103RZ67 / E: EARL AZIENDA AGRICOLA (20017268) / F: M. RUDY ANDRIES 99 (FRA) / 103RZ67 / E: EARL AZIENDA AGRICOLA (20017268) / F: M. RUDY ANDRIES 99 (FRA) 4 62,95



40 Petronella ANDERSSON

SWE 3 ODINA VAN KLAPSCHEUT

M / BWP / Bay / 2014 / I AM MOERHOEVE'S STAR / LANDOR S / 106PZ86 / E: DHG Stables B.V (20018137), Stephex Stables (20000056) / F: BVBA MIVARO / 106PZ86 / E: DHG Stables B.V (20018137), Stephex Stables (20000056) / F: BVBA MIVARO 4 63,10



41 Adam PISARIK

CZE 350 DANILO

S / SWB / Bay / 2011 / FETCHER N / LAST LIBERTY / 106QS93 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: Maria Olsson / 106QS93 / E: Paul SCHOCKEMÖHLE (10129538) / F: Maria Olsson 4 63,39



42 Eduardo PEREIRA DE MENEZES

BRA 340 H5 KASTELLE MEMO

M / BWP / Bay / 2010 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / CICERO Z / 105JI96 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Ludwig Havermans / 105JI96 / E: H5 Sport Horses LLC (20003036) / F: Ludwig Havermans 4 63,67



43 Vivien BLANDFORT

GER 34 LOS VOCHOS

G / BAVAR / Other / 2014 / LOS ANGELES / CORNET'S STERN / 106YF86 / E: Leopold EUFINGER (10218546), Konstantin GUGLER (10218547) / F: Christian Schmoll / 106YF86 / E: Leopold EUFINGER (10218546), Konstantin GUGLER (10218547) / F: Christian Schmoll 4 63,73



44 Coline BRANTS

BEL 53 GITANA VAN HET MOLENHOF

M / BWP / Grey / 2006 / HEARTBREAKER / LENZ / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) / 103IZ26 / E: Morco bvba / F: VAN TRICHT ARMAND, ERPS-KWERPS (BEL) 4 63,85



45 Zascha Nygaard ANDREASEN

DEN 9 PRIMAVERA

M / DSP (SATHÜ) / Grey / 2013 / MYLORD CARTHAGO*HN / CORNET OBOLENSKY / 106FD86 / E: Andrea ZUCCOLILLO (10152276) / F: Gestüt Elstertal / 106FD86 / E: Andrea ZUCCOLILLO (10152276) / F: Gestüt Elstertal 4 63,89



46 Eoin GALLAGHER

IRL 177 I LOVE YOU M

Male / KWPN / Bay / 2013 / ANDIAMO / 106CF83 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Eoin GALLAGHER (10136511) / F: Veehandel Musterd B.V. / 106CF83 / E: Bruntwood Stables Bvba (20018118), Eoin GALLAGHER (10136511) / F: Veehandel Musterd B.V. 4 64,03



47 Adam PISARIK

CZE 352 FOREVER

G / KWPN / Bay / 2010 / OTANGELO / CHIN CHIN / 105CC48 / E: BOHEMIA ENERGY CLUB, a.s. (20004510) / F: B.H.M. NIJHUIS, ALBERGEN (NED) / 105CC48 / E: BOHEMIA ENERGY CLUB, a.s. (20004510) / F: B.H.M. NIJHUIS, ALBERGEN (NED) 4 64,30



48 Chanel DE BAETS

BEL 89 DAMARY NB

G / KWPN / Bay / 2008 / WITTINGER VDL / HARCOS / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) / 103VU90 / E: Anckaert Johan (20004969) / F: N. BIJL, VENLO (NED) 4 64,56



49 Karl BROCKS

GER 58 BUNTER BOY

G / HANN / Chestnut / 2014 / QUARISMO / LORDANOS / 106XW65 / E: Björn STRAHMANN (10298811) / F: Hans-Adolf Knoop / 106XW65 / E: Björn STRAHMANN (10298811) / F: Hans-Adolf Knoop 4 65,20



50 Frederick TROSCHKE

GER 440 CONQUALITY

M / OS / Bay / 2012 / CONTHARGOS / EPHEBE FOR EVER / 105SQ53 / E: Gestüt Lewitz / F: Gestüt Lewitz / 105SQ53 / E: Gestüt Lewitz / F: Gestüt Lewitz 4 65,27



51 Elyse LESAGE

FRA 259 DELTA DU THOT

G / Other / 2013 / URLEVENT DU BARY / FIDELIO DU THOT / 106ZX32 / E: Jerome SCHILLEWAERT (10221630) / 106ZX32 / E: Jerome SCHILLEWAERT (10221630) 4 65,43



52 Oliver LAZARUS

RSA 240 BUTTERFLY ENNEMMEL

M / SF / Bay / 2011 / QUAPRICE BOIS MARGOT / LUX Z / 105YY53 / E: Team Equest Pty Lim. (20001225) / F: Ilaria Marzichi Lenzi / 105YY53 / E: Team Equest Pty Lim. (20001225) / F: Ilaria Marzichi Lenzi 4 66,20



53 Jennifer GODDARD

USA 195 IT'S A STAR

G / KWPN / Bay / 2013 / BIG STAR JR KZ / CHIN CHIN / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert / 106HN31 / E: Stateside Farm BV (20001828) / F: G.J.Kappert 4 66,39



54 Elizabeth BATES

CAN 18 I'M SPECIAL

G / KWPN / Chestnut / 2013 / CARTHINO Z / BURGGRAAF / 107QX88 / E: Zanotelli stables BVBA (20002898), Ro'slane stables LTD (20017017), REA Sport Horses (20019016) / F: Paander / 107QX88 / E: Zanotelli stables BVBA (20002898), Ro'slane stables LTD (20017017), REA Sport Horses (20019016) / F: Paander 4 66,41



55 Christophe VANDERHASSELT

BEL 464 OPPORTUNITY VITSEROEL

G / BWP / Bay / 2014 / ELVIS TER PUTTE / AIR JORDAN Z / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV / 107AP57 / E: Sportstal Vanderhasselt NV 4 68,55



56 Marjolaine MARRAUD DES GROTTES

FRA 283 ORIGI V/D ROSTAL

G / Bay / 2014 / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / CHIN CHIN / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV / 107HW48 / E: Rostal NV / F: Rostal NV 4 68,65



57 Gilles DUNON

BEL 128 HEROINE D'ELGIL

M / Bay / 2013 / NUMERO UNO / OGANO SITTE / 107XL87 / E: gilissen / F: Jocelyne Gilissen - Delvaux / 107XL87 / E: gilissen / F: Jocelyne Gilissen - Delvaux 4 69,33



58 Filippo TABARINI

ITA 418 ORYZON VAN HET SCHAECK

M / BWP / Grey / 2014 / ZIROCCO BLUE / VAGABOND DE LA POMME / 106WE58 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv / 106WE58 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro Optimus agro nv 4 69,48



59 Lander DE BRUYN

BEL 98 DIVINUS DE FRANCE

G / SF / Chestnut / 2013 / HUPPYDAM DES HORTS / PHOSPH'OR / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) / 106HJ69 / E: Cleran Horses (20005559) 4 69,52



60 George WHITAKER

GBR 497 PEANUT

Male / AES / Bay / 2013 / BARRICHELLO / QUASIMODO Z / 106TL49 / E: Martin (thomas) WOOD (10209096) / F: SAMANTHA JAYNE LAMBERT / 106TL49 / E: Martin (thomas) WOOD (10209096) / F: SAMANTHA JAYNE LAMBERT 4 70,04



61 Louis MAHIEU

BEL 276 ET TOC DE HUS

M / SF / Bay / 2014 / ARC DE TRIOMPHE / ARGENTINUS / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus / 106UF59 / E: Louis MAHIEU (10078703), François DETIMMERMAN (10210422) / F: Haras de Hus 4 70,40



62 Wilm VERMEIR

BEL 469 HOTSHOT

M / KWPN / Grey / 2012 / CAREMBAR DE MUZE / CALIDO I / 106OM16 / E: Frank VAN DE ROSTYNE (10199404) / F: B.L. Borghuis / 106OM16 / E: Frank VAN DE ROSTYNE (10199404) / F: B.L. Borghuis 4 70,93



63 Kevin JOCHEMS

NED 229 GIJS

S / KWPN / Bay / 2011 / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / NUMERO UNO / 105DO17 / E: SC HORSE TRADES SRL / 105DO17 / E: SC HORSE TRADES SRL 5 71,51



64 Nick BENTERMAN

GBR 25 TINI NINI W Z

M / ZANG / Bay / 2014 / H5 TURBO Z / JODOKUS / 107NE80 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: van Stam / 107NE80 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078) / F: van Stam 7 73,25



65 Seppe WOUTERS

BEL 510 KEGERONA VAN BEEK

M / KWPN / Bay / 2015 / FANTOMAS DE MUZE / VAGABOND DE LA POMME / 107BO88 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: 't Eirbissemhof / 107BO88 / E: Christophe WOUTERS (10213216) / F: 't Eirbissemhof 8 57,28



66 Tibo HENDRICKX

BEL 215 BALA DE RIMA

M / SF / Black / 2011 / CONRAD DE HUS / PALESTRO II / 106JV29 / E: Van steenwinkel / 106JV29 / E: Van steenwinkel 8 60,17



67 Maximilian LILL

GER 263 DESPACITA

M / HANN / Bay / 2014 / DIACONTINUS / HARMONY'S ROUSSEAU / 107RK20 / E: derfaller Sportpferde (20004177), Maximilian LILL (10034268) / F: Maria Lemkau / 107RK20 / E: derfaller Sportpferde (20004177), Maximilian LILL (10034268) / F: Maria Lemkau 8 60,31



68 Elyse LESAGE

FRA 257 CARLINA LOISNE

M / SF / Other / 2012 / KANNAN / CASSINI II / 106AU36 / E: Monique LESAGE (10178700) / F: Monique LESAGE 62113 VERQUIGNEUL (FRA) / 106AU36 / E: Monique LESAGE (10178700) / F: Monique LESAGE 62113 VERQUIGNEUL (FRA) 8 64,63



69 Vanessa PFURTSCHELLER

AUT 348 STELLA MAGNA

M / HANN / Bay / 2012 / STAKKATO / SAN PATRIGNANO CASSINI / 106GB96 / E: Martin SEGER (10159980) / F: Friedrich Niemeyer / 106GB96 / E: Martin SEGER (10159980) / F: Friedrich Niemeyer 8 64,94



70 Mary FERRANDO COVAREL

FRA 144 IMBERLEY

M / KWPN / Other / 2013 / CALLAHAN VDL / CONCORDE / 106JE48 / E: Marie FLEISCHEL (10046534) / 106JE48 / E: Marie FLEISCHEL (10046534) 8 65,32



71 Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ

ARG 149 CENTOPIA

M / BRAND / Bay / 2015 / CHETLAG / CARPACCIO / 107HT98 / E: Andrea FERRO MENENDEZ (10243496) / F: Harry Hube / 107HT98 / E: Andrea FERRO MENENDEZ (10243496) / F: Harry Hube 8 66,07



72 Filippo TABARINI

ITA 419 OTHELLO OPTIMUS

G / BWP / Chestnut / 2014 / STAKKATO / VERTIGO SAINT-BENOIT / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro / 106TL73 / E: Optimus Agro NV / F: Optimus agro 8 67,86



73 Kendra Claricia BRINKOP

GER 55 OPUS ONE

S / BWP / Bay / 2014 / DIAMANT DE SEMILLY / DARCO / 106RD36 / E: Sophie GERMIS (10187645), S.A.R.L. ECURIE S.L (20018378) / F: Jacques Corstiens / 106RD36 / E: Sophie GERMIS (10187645), S.A.R.L. ECURIE S.L (20018378) / F: Jacques Corstiens 8 70,51



74 Michael GREEVE

NED 197 JACKSONVILLE EUROHILL

G / KWPN / Bay / 2014 / EMERALD / CARAMBOLE / 106OQ84 / E: Christiaan HENDRIKSEN (10202579), Michael Greeve Sportpaarden (20003366) / F: C. Hendriksen / 106OQ84 / E: Christiaan HENDRIKSEN (10202579), Michael Greeve Sportpaarden (20003366) / F: C. Hendriksen 9 71,42



75 Ilse TOLBOOM

NED 430 FIDZILINA Z

M / ZANG / Bay / 2014 / FIDJI DU FLEURY / GAILLARD DE LA POMME / 107KE73 / E: Mark TOLBOOM (10045765) / F: R.F. ZWARTJENS / 107KE73 / E: Mark TOLBOOM (10045765) / F: R.F. ZWARTJENS 9 71,46



76 Marvin DRENKHAHN

GER 118 DIASSINI 3

S / OS / Other / 2013 / DIARADO / SAN PATRIGNANO CASSINI / 107FY82 / E: Gestüt Appenriede (20017624), Alain HAECK (10133847), Nicole SEIL (10237392) / F: Carsten Harms / 107FY82 / E: Gestüt Appenriede (20017624), Alain HAECK (10133847), Nicole SEIL (10237392) / F: Carsten Harms 10 72,16



77 Jeroen DE WINTER

BEL 103 PAULIEN DWERSE HAGEN

M / BWP / Bay / 2015 / 107FK77 / E: Jos CEULEMANS (10295259), Jeroen De Winter BV (20020003) / 107FK77 / E: Jos CEULEMANS (10295259), Jeroen De Winter BV (20020003) 10 76,27



78 Arnaud DOEM

BEL 113 HOCUS POCUS DE MESSITERT

S / BWP / Chestnut / 2007 / QUIDAM DE REVEL / CLINTON / 104SG24 / E: Doem Arnaud, Florence et Gerard / F: EDDY CAMPO / 104SG24 / E: Doem Arnaud, Florence et Gerard / F: EDDY CAMPO 12 59,04



79 Lucia LE JEUNE VIZZINI

ITA 245 HOME MADE-P.L.

G / SBS / Bay / 2013 / LORO PIANA FILOU DE MUZE / VIGO D'ARSOUILLES / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune / 106IF42 / E: Le Jeune / F: Philippe Le Jeune 12 61,64



80 Joseph DAVISON

GBR 84 DENNY LOVE DELLA CACCIA

M / MIPAAF / Bay / 2012 / DIAMANT DE SEMILLY / LORAN / 105NZ22 / E: Ballywalter Bloodstock (20000556) / F: Coop.Soc.Agr.La Caccia-Onlus / 105NZ22 / E: Ballywalter Bloodstock (20000556) / F: Coop.Soc.Agr.La Caccia-Onlus 12 63,31



81 Vanina LOMBARD

BEL 272 VENUS DES BOIS

M / SF / Chestnut / 2009 / JARNAC / YARLANDS SUMMER SONG / 104TY32 / E: Lombard Vanina / F: Didier Couton / 104TY32 / E: Lombard Vanina / F: Didier Couton 12 63,39



82 Jody VAN GERWEN

NED 453 CHESTER 365

G / HOLST / Grey / 2014 / CELLESTIAL / CONTENDER / 106SY98 / E: Euro Power S.á.r.l. (20001065) / F: Heiko Schmidt / 106SY98 / E: Euro Power S.á.r.l. (20001065) / F: Heiko Schmidt 12 64,03



83 Skye MORSSINKHOF

NED 307 BALOUBELLE 5

M / OS / Chestnut / 2013 / BALOUBET DU ROUET / CASSINI II / 106NV73 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: Britta Luebbers / 106NV73 / E: Stefan MORSSINKHOF (10162613) / F: Britta Luebbers 12 64,05



84 Francisco José MESQUITA MUSA

BRA 294 FAST-CAR IMPERIO EGIPCIO

S / 2012 / 106SN50 / E: Daniel Aguiar Morelli / 106SN50 / E: Daniel Aguiar Morelli 12 65,63



85 Frank SCHUTTERT

NED 390 CHELSEA

M / OLDBG / Grey / 2013 / CHRISTIAN / LIFESTYLE / 106GE54 / E: Ashford Farm BVBA / F: Hermann Niemann / 106GE54 / E: Ashford Farm BVBA / F: Hermann Niemann 12 67,90



86 Thomas COLAS

FRA 76 DEUTZ DU SOLEIL

S / SF / Chestnut / 2013 / TINKA'S BOY / ALLEGRETO / 106OF57 / E: Laurence COMMEAU (10088164) / 106OF57 / E: Laurence COMMEAU (10088164) 12 68,43



87 Kevin JOCHEMS

NED 228 FLYING JACKIE

M / KWPN / Bay / 2010 / NABAB DE REVE / VOLTAIRE / 105ME95 / E: Luc VERMEIREN (10226620), Kevin JOCHEMS (10048555) / F: J.J. ANSEMS & G.W. ANSEMS-MOOY, POPPEL (BEL) / 105ME95 / E: Luc VERMEIREN (10226620), Kevin JOCHEMS (10048555) / F: J.J. ANSEMS & G.W. ANSEMS-MOOY, POPPEL (BEL) 14 76,39



88 Benjamin WULSCHNER

GER 514 BOLOGNA

M / BAVAR / Bay / 2014 / BREITLING LS / NABAB DE REVE / 107NG74 / E: Anja LIETZ (10261791) / F: Stefan Polak / 107NG74 / E: Anja LIETZ (10261791) / F: Stefan Polak 15 81,37



89 Maxime LAMBRECHT

BEL 239 KAGH HOESSEIN SDW

M / BWP / Chestnut / 2010 / CARABAS V/D WATERINGHOEVE / SKIPPY II / 105QX87 / E: Lambrecht Ives / F: HUGO DE WITTE / 105QX87 / E: Lambrecht Ives / F: HUGO DE WITTE 16 62,88



