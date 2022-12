CSI2*/1*/YH1* X-mas Tour Azelhof W1

05 CSI2* - 1m45 LR

Table A with jump-off - 238.2.2

Max. 1 horse/rider

This class counts for the Longines Ranking Group D

This class counts for the BELGIAN H&H RANKING (only for Belgian riders) Resultaten lijst: 61 deelnemers in deze proef Laatst geüpdatet op 20:13 Uur (09.12.2022)

Rang Natie Deelnemer KNR Paard Umlauf

Fehler

Zeit Stechen

Fehler

Zeit

1 Jason FOLEY

IRL 104 ROCKWELL RC

M / ISH / Bay / 2014 / KANNAN / 106PP21 / E: Sean CUBITT (10002751) / F: Ronan Byrne / 106PP21 / E: Sean CUBITT (10002751) / F: Ronan Byrne 0 74.18 0 39.76

6,375.00 EUR

2 Max THIROUIN

FRA 363 UTOPIE VILLELONGUE

M / SF / Chestnut / 2008 / MYLORD CARTHAGO*HN / CALYPSO D'HERBIERS / 104FU19 / E: Max THIROUIN (10002265), Delphine DEVRED CHAIX (10262281) / F: MME ANNIE BARBECOT, ST OURS (FRA) / 104FU19 / E: Max THIROUIN (10002265), Delphine DEVRED CHAIX (10262281) / F: MME ANNIE BARBECOT, ST OURS (FRA) 0 78.57 0 40.97

5,100.00 EUR

3 Andres VEREECKE

BEL 402 NOYELLE VD BEGIJNAKKER

M / BWP / Chestnut / 2013 / KANNAN / PALESTRO VD BEGIJNAKKER / 106NW53 / E: Andres VEREECKE (10076049) / F: BVBA De Begijnakker / 106NW53 / E: Andres VEREECKE (10076049) / F: BVBA De Begijnakker 0 73.94 0 41.56

3,825.00 EUR

4 Benjamin WULSCHNER

GER 441 PRIEURE

G / HANN / Other / 2010 / PERIGUEUX / ACORD II / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin / 105DL49 / E: Sportpferde B. Wulschner (20003282), Sabine THIELE (10130166) / F: Brennecke, Erwin 0 74.09 0 41.57

2,550.00 EUR

5 Christophe VANDERHASSELT

BEL 395 ARTHURO DE SARLAR Z

G / ZANG / Grey / 2012 / BREEMEERSEN ADORADO / OBOURG / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André / 106RX39 / E: Andre TAVERNIER (10122422) / F: Tavernier André 0 75.86 0 42.35

1,785.00 EUR

6 Jan VERMEIREN

BEL 413 OAKLEY VAN DORPERHEIDE

G / BWP / Bay / 2014 / Elvis Ter Putte / Andiamo / 107KR15 / 107KR15 0 78.58 0 42.81

1,402.50 EUR

7 Patrick LEMMEN

NED 197 JAMES BLOND

G / KWPN / Chestnut / 2014 / NABAB DE REVE / JONGGOR'S AJONC / 107AD44 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078), Jean WINKELMOLEN (10222026) / F: M. Stienen / 107AD44 / E: Stal Thijssen B.V. (20000078), Jean WINKELMOLEN (10222026) / F: M. Stienen 0 77.43 0 44.43

1,020.00 EUR

8 Josefina GOESS-SAURAU

AUT 123 ANNAGHMORE BEACH CRUISE

G / ISH / Chestnut / 2011 / BEACH BALL / CRUISING / 105GZ63 / E: Duffy, Sandra / 105GZ63 / E: Duffy, Sandra 0 76.14 0 44.81

765.00 EUR

9 Charlotte PHILIPPE

BEL 281 ELECTRO VD KROMSTEEG Z

G / ZANG / Grey / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / DER SENAAT 111 / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann / 106HZ00 / E: Charlotte PHILIPPE (10081921) / F: Van Putte Ann 0 74.59 0 48.68

765.00 EUR

10 Michael ZWINGMANN

GER 446 GILRADA DE LUX

M / SATHU / Grey / 2013 / HERMES DE LUX / DIARADO / 107YJ32 / E: Julia MACKERODT (10036869) / F: Ralph Mackenrodt / 107YJ32 / E: Julia MACKERODT (10036869) / F: Ralph Mackenrodt 0 78.55 0 49.48

637.50 EUR

11 Jeroen DE WINTER

BEL 80 IRON LADY VAN T MEULENHOF

M / BWP / Bay / 2008 / PARCO / QUIDAM DE REVEL / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) / 104CH00 / E: Jimmy-Jan Vermeulen-Wuytack / F: MARIETTE VAN LOMBERGEN, TEMSE (BEL) 0 77.28 4 39.92

637.50 EUR

12 Gudrun PATTEET

BEL 276 SEA COAST MONALISA VAN'T PARADIJS

M / BWP / Bay / 2012 / BAMAKO DE MUZE / EMERALD / 105SD04 / E: SEA COAST / F: Johan Rooms - Vandenbranden / 105SD04 / E: SEA COAST / F: Johan Rooms - Vandenbranden 0 76.87 4 41.14

637.50 EUR

13 Steven VERMEIR

BEL 410 MAGNUM VAN HET STEENTJE

G / BWP / Bay / 2012 / PLOT BLUE / KANNAN / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe / 106GP85 / E: Luc VERMEIR (10205227) / F: Pauwels - Caluwe 0 73.55 4 43.03

100.00 EUR

14 Christoph BRÜSE

GER 41 ELALISA

M / HOLST / Bay / 2013 / COLMAN / CON AIR 7 / 106OI23 / E: Brüse GbR (20004699) / F: Leffers, Bärbel / 106OI23 / E: Brüse GbR (20004699) / F: Leffers, Bärbel 0 77.77 4 43.69

100.00 EUR

15 Rolf-Göran BENGTSSON

SWE 12 LYJANAIR

G / HOLST / Bay / 2014 / LYJANERO / CORIANO / 106OY74 / E: Bengtsson & Helgstrand GmbH (20004803) / F: Davis Gerrish Wendy / 106OY74 / E: Bengtsson & Helgstrand GmbH (20004803) / F: Davis Gerrish Wendy 0 77.88 4 44.27

100.00 EUR

16 José María (jr) LAROCCA

ARG 188 RR CARCOM

G / AAFE / Grey / 2013 / CORNET DU LYS / CARDENTO 933 / 107AL13 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Solmat Agropecuaria S.A. / 107AL13 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: Solmat Agropecuaria S.A. 0 76.71 4 48.96

100.00 EUR

= 25,900.00 EUR

Andere, niet geklasseerde deelnemers

17 Kelly JOCHEMS

NED 173 EOWAN A

G / KWPN / Bay / 2009 / NUMERO UNO / INDOCTRO / 105BF38 / E: Vermeiren & K. Jochems / F: J. VELDMAN, HOOGEVEEN (NED) / 105BF38 / E: Vermeiren & K. Jochems / F: J. VELDMAN, HOOGEVEEN (NED) 0 78.19 8 49.67



18 Jorich SPITS

BEL 343 MISS MATHILDE S.V. DE REVE

M / Bay / 2012 / NABAB DE REVE / TOULON / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt / 106ZG03 / E: Van Miert / F: Stephanie Vereyt 0 75.62 25 68.03



19 Filippo TABARINI

ITA 360 Oryzon Van Het Schaeck

M / BWP / Grey / 2014 / Zirocco Blue / Vagabond De La Pomme / 106WE58 / 106WE58 1 79.43



20 Hannes SYMONS

BEL 357 NOBEL VAN HET HERTENROOI

G / BWP / Bay / 2013 / GITANO VAN BERKENBROECK / POWER LIGHT / 106VN94 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / F: Geert Paulissen / 106VN94 / E: Pk Horsesale & Training (20001777) / F: Geert Paulissen 1 79.44



21 Egor SHCHIBRIK

PLE 326 CORNET'S SPIRIT

G / HOLST / Grey / 2010 / CORNET OBOLENSKY / CON AIR / 104ZT64 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / F: Konopka, Dr. Simone / 104ZT64 / E: UAB Sportiniu zirgu investicija (20000509) / F: Konopka, Dr. Simone 1 79.63



22 Marthe HEUDENS

BEL 155 OMBRE VAN 'T ZORGVLIET

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF / HEARTBREAKER / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle / 107TK68 / E: Clarysse VAN COPPENOLLE (10280560) / F: Clarysse Van Coppenolle 2 80.18



23 Dermott LENNON

IRL 201 L'ESPRIT HERO Z

G / ZANG / Bay / 2011 / LEXICON / 106IP51 / E: Eamon BISHOP (10165776) / F: Gerry & Luc Henry / 106IP51 / E: Eamon BISHOP (10165776) / F: Gerry & Luc Henry 2 80.55



24 Roy VAN BEEK

BEL 371 CHACCO ME BIOLLEY

S / OS / Bay / 2009 / CHACCO-BLUE / ARGENTINUS / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer / 104NF21 / E: Intermaison bvba (20003832) / F: Sadeleer 4 74.63



25 Dirk DEMEERSMAN

BEL 87 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN

M / SBS / Grey / 2012 / UGANO SITTE / VIGO D ARSOUILLES STX / 105PJ38 / E: Jozef De Voghel / F: VOGHEL, JEF / 105PJ38 / E: Jozef De Voghel / F: VOGHEL, JEF 4 74.87



26 Arnaud MARTIN

FRA 219 ZAMBO Z

G / ZANG / Grey / 2009 / ZÜRICH / DARCO / 104EZ66 / E: Studer François / F: Vreys Jos / 104EZ66 / E: Studer François / F: Vreys Jos 4 75.15



27 Claire PUTTERS

BEL 286 HIGH FLY SPECIAL

M / KWPN / Bay / 2012 / CHACCO-BLUE / INDOCTRO / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen / 106SC63 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.G.E. Delissen 4 75.64



28 Ann CARTON-GROOTJANS

BEL 48 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN

G / BWP / Chestnut / 2013 / ZIROCCO BLUE VDL / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) / 106JW65 / E: Ann CARTON-GROOTJANS (10000733) 4 75.79



29 Vincent Zacharias BOURGUIGNON

MAR 22 CASCABEL

S / HOLST / Bay / 2011 / SAN PATRIGNANO CASSINI / DIAMANT DE SEMILLY / 105BV69 / E: Pieter BOURGUIGNON (10180863), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) / 105BV69 / E: Pieter BOURGUIGNON (10180863), Vincent Zacharias BOURGUIGNON (10036182) 4 75.99



30 Thibeau SPITS

BEL 350 IBESTRA VB

M / KWPN / Grey / 2013 / QUALITY TIME TN / KRUNCH DE BREVE / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel / 106NI55 / E: Koen PRAET (10045885) / F: Gert Verbakel 4 76.35



31 Kirsten ROMBOUTS

BEL 302 MOWGLI KR

G / BWP / Grey / 2012 / THUNDER VD ZUUTHOEVE / LANDON / 105ZT12 / E: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / F: Kirsten Rombouts / 105ZT12 / E: Kirsten ROMBOUTS (10006822) / F: Kirsten Rombouts 4 76.42



32 Dimme D'HAESE

BEL 64 NEXT FUNKY DE MUZE

M / BWP / Grey / 2013 / ELVIS TER PUTTE / VIGO D'ARSOUILLES / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander / 106NH63 / E: Eurohorse BV (20000643) / F: Joris De Brabander 4 76.62



33 Jeroen APPELEN

BEL 3 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK

M / BWP / Chestnut / 2011 / CICERO Z VAN PAEMEL / QUIDAM DE REVEL / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx / 106IE88 / E: Frank GOOSSENS (10132180) / F: Jos Hendrickx 4 77.29



34 Gerald NOTHDURFT

GER 267 RIDE SMART LEGEND OF LIFE

M / SATHU / Grey / 2013 / LORD FAUNTLEROY / LEHNBACH S / 106RK47 / E: Landwirtschaftl. Betrieb Gerald Nothdurft (20000844) / F: Wolfgang Golibrzuch / 106RK47 / E: Landwirtschaftl. Betrieb Gerald Nothdurft (20000844) / F: Wolfgang Golibrzuch 4 77.45



35 Vincent LAMBRECHT

BEL 181 CATWALK HARRY

S / ISH / Bay / 2009 / VERDI TN / OBOS QUALITY 004 / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON / 105MI63 / E: Catwalk Horse Team (20003177) / F: ANN MARIE BLESSINGTON 4 77.99



36 David GONZALEZ HERRERA

ESP 131 VACKANDA DE LOJOU

M / SF / Bay / 2009 / APACHE D'ADRIERS / DIAMANT DE SEMILLY / 105DI39 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Caroline LE FRANC 29390 SCAER (FRA) / 105DI39 / E: Francois LEVY (10185842) / F: Caroline LE FRANC 29390 SCAER (FRA) 4 78.23



37 Jules VAN ROOSBROECK

BEL 384 NANTA

M / BWP / Bay / 2013 / ELVIS TER PUTTE / CORRADO I / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck / 107CU89 / E: Veronique VAN ROOSBROECK (10025489) / F: Jules Van Roosbroeck 5 79.07



38 Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES

BRA 45 EL TORREO DE MUZE

S / SBS / Grey / 2010 / TARAN DE LA POMME / VIGO D ARSOUILLES STX / 105HC61 / E: Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES (10000472), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: JORIS DE BRABANDER / 105HC61 / E: Bernardo CARDOSO DE RESENDE ALVES (10000472), Joris DE BRABANDER (10126968) / F: JORIS DE BRABANDER 5 79.27



39 Nicolas HOUZELLE

FRA 159 CRAZY GIRL DES LOTUS

M / SF / Chestnut / 2012 / TINKA'S BOY / ELAN DE LA COUR*HN / 106JY98 / E: Stephanie ALEXANDRE (10232770) / 106JY98 / E: Stephanie ALEXANDRE (10232770) 5 79.31



40 Ben BEEVERS

BEL 9 OSWALD VD BISSCHOP

G / BWP / Bay / 2014 / EMERALD VAN'T RUYTERSHOF / DARCO / 106XN41 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: Tom de Craene / 106XN41 / E: Ben BEEVERS (10021940) / F: Tom de Craene 6 80.21



41 Lisa NAUJOK

GER 259 DSP GREAT PRINCESS

M / BRAND / Chestnut / 2012 / GEPSOM / CHAP 47 / 106NJ53 / E: Harald BRUHNS (10124793), Robert BRUHNS (10067673) / F: Reit-und Ausbildungsstall Bruhns / 106NJ53 / E: Harald BRUHNS (10124793), Robert BRUHNS (10067673) / F: Reit-und Ausbildungsstall Bruhns 6 80.43



42 Charlotte MAHIEU

BEL 213 KIARADO

G / BWP / Grey / 2010 / DIARADO / COREGGIO / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER / 104YB97 / E: Haneweehof bvba (20000466) / F: MARCEL DE RIDDER 8 73.79



42 Robert BRUHNS

GER 33 GRADUATE HBC

M / KWPN / Other / 2011 / CANTOS / SANDRO BOY / 106SB23 / E: Thomas HUMMEL (10206565) / F: H.B.C. Stal BV / 106SB23 / E: Thomas HUMMEL (10206565) / F: H.B.C. Stal BV 8 73.79



44 Matias LAROCCA

ARG 193 VANGOTH DES BESNARDS

G / SF / Bay / 2009 / QUARTZ DU CHANU / QUIDAM DE REVEL / 105AA96 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: M. JACKY BOUDANT, M. FRANCOIS-XAVIER BOUDANT / 105AA96 / E: José María (jr) LAROCCA (10012371) / F: M. JACKY BOUDANT, M. FRANCOIS-XAVIER BOUDANT 8 75.32



45 Jens NIJS

BEL 261 CASPER Z

G / Bay / 2012 / CADENCE / LUX Z / 108AK05 / E: Buckinx / F: Paul Buckinx / 108AK05 / E: Buckinx / F: Paul Buckinx 8 76.01



46 Yannick GUILLON XENARD

ITA 133 CHANDAM

S / MIPAAF / Chestnut / 2013 / CORLAND / HEARTBREAKER / 105ZZ30 / E: Vittorio CUCCHI (10177147) / 105ZZ30 / E: Vittorio CUCCHI (10177147) 8 76.52



47 Tal MILSTEIN

ISR 233 HAMILTON EX BART 111 Z

S / ZANG / Chestnut / 2014 / BAMAKO DE MUZE / DER SENAAT / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV / 106RN21 / E: Equitrade BVBA (20005657) / F: Stal Harrie Theeuwes NV 8 76.56



48 Evelyne PUTTERS

BEL 289 EYE OF THE TIGER

M / KWPN / Chestnut / 2009 / CARAMBOLE / CORLEONE / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders / 105RC10 / E: Cleran Horses (20005559) / F: J.M. Vos- Sanders 8 77.85



49 Frederic VERNAET

BEL 415 ICLOUD

S / HOLST / Grey / 2013 / CALMANDO 3 / CLEARWAY / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen / 106SA76 / E: Eric Berkhof Paarden BV (20002959) / F: Erja Aholainen 8 82.07



50 Tom SCHELLEKENS

NED 318 INTERESSANT VAN DE ZIETFORT

M / KWPN / Bay / 2013 / DAMIAN W / PADINUS / 107MK41 / E: Marcel SMITS (10165095) / 107MK41 / E: Marcel SMITS (10165095) 8 82.36



51 Jens WAWRAUSCHEK

GER 428 COMO BELLINI

S / BRAND / Bay / 2013 / COMME IL FAUT 5 / MONTE BELLINI / 106AC02 / E: Jens Wawrauschek Horses GmbH & Co. KG (20017508) / F: Erich Schoch / 106AC02 / E: Jens Wawrauschek Horses GmbH & Co. KG (20017508) / F: Erich Schoch 9 79.01



52 Niels BRUYNSEELS

BEL 37 NOGANA VAN HET PEGGERSHOF

M / BWP / Bay / 2013 / OGANO SITTE / LEADER M / 106IU06 / E: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / F: Cinfra Bvba / 106IU06 / E: Global One Horses Ltd. (20000772), Wim KELLER (10195851) / F: Cinfra Bvba 9 79.98



53 Giovanni QUAGHEBEUR

BEL 294 ELVIRO NSH Z

S / Chestnut / 2013 / ELVIS TER PUTTE / DAIMLER / 106SS84 / E: Quaghebeur / F: Giovanni Quaghebeur / 106SS84 / E: Quaghebeur / F: Giovanni Quaghebeur 10 80.12



54 Antonio MARIÑAS SOTO

ESP 215 HALLO CERINA F

M / KWPN / Bay / 2012 / ELDORADO VD ZESHOEK / LANDLORD / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn / 105VE12 / E: Antonio MARIÑAS SOTO (10018739) / F: A. Floryn 12 75.62



55 Ioli MYTILINEOU

GRE 244 CASANOVA HASTAK DWB

S / DWB / Bay / 2013 / COSMEO / DIAMANT DE SEMILLY / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen / 106PT64 / E: ELIA CONSTRUCTION SA (20000238) / F: Carsten Carstensen 12 82.45



56 Catherine VAN ROOSBROECK

BEL 383 MILES

G / BWP / Bay / 2012 / EMERALD / CAROLUS I / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel / 106EK87 / E: Catherine VAN ROOSBROECK (10012174), Maurice VAN ROOSBROECK (10011452) / F: Eric Van Giel 12 82.80



57 Guillaume FOUTRIER

FRA 112 TOSCANE Z

M / Bay / 2014 / SCUDERIA 1918 TOBAGO Z / HH RADCO / 106WV84 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) / 106WV84 / E: Guillaume FOUTRIER (10012188) 15 81.10



58 Jessica TOELSTANG

DEN 369 SP CAMORAL

G / HOLST / Bay / 2014 / CASALL / CALIDO I / 106OS45 / E: Martin B. Poulsen Aps (20001848) / F: Uta Sponbiel / 106OS45 / E: Martin B. Poulsen Aps (20001848) / F: Uta Sponbiel 32 94.69



Louise MATHIEU

FRA 223 SANTOS

S / OLDBG / Bay / 2009 / BURGGRAAF / CONCETTO / 104EZ80 / E: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / F: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) / 104EZ80 / E: SARL JCS COMPETITION EQUESTRE (20001322) / F: EROS EQUESTRIAN LTD 99 (FRA) Opgegeven



Christian WEIER

LUX 432 COOKIE

M / SCSL / Bay / 2014 / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian / 106PV43 / E: Christian WEIER (10022170) / F: Weier Christian Opgegeven



Dawid KUBIAK

POL 175 ANASTACIA III

M / HOLST / Chestnut / 2008 / QUIDAM DE REVEL / LAVALL II / 104FY30 / E: Dorota Zieniewicz / F: ZG KROHN/VAN HAMOND, KAISER-WILHELM-KOOG (GER) / 104FY30 / E: Dorota Zieniewicz / F: ZG KROHN/VAN HAMOND, KAISER-WILHELM-KOOG (GER) Opgegeven



